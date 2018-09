Play Segunda: Jornada de ruptura (13/09/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento sesenta y cuatro de Play Segunda ahí bienvenidos a la quinta jornada de la Liga un dos tres el pasado lunes la AFE la Asociación de Futbolistas Españoles presentó a la Liga una serie de peticiones y una de ellas fue que a partir de la próxima temporada la Segunda División no acabe tan tarde tenga menos partidos la segunda tiene cuarenta y dos jornadas porque hay veintidós equipos la culpa de que haya dos eh por más que en Primera la tiene una decisión que se tomó en mil novecientos noventa y cinco cuando la Liga descendió a Segunda B al Celta ya en Sevilla por retrasarse al presentar una transferencia económica esa transferencia hacía de aval representaba el cinco por ciento del presupuesto de cada equipo y además servía como una futura provisión de deudas era un requisito que en aquella época exigía la Ley del Deporte las aficiones de ambos equipos de Sevilla Celta se echaron a la calle y ante la presión social que había al final no bajó ninguno lo que pasa es que tampoco devolvieron la segunda Albacete ya Valladolid que habían ocupado sus lugares en primera así que durante dos temporadas para que no lo sepa la primera tuvo veintidós equipos ahora la segunda una cantidad de participantes que era excesiva y que acabó dando dos temporadas después la Segunda división es un lastre que viene de hace veintitrés años para que la segunda duren menos sólo se me ocurren dos cosas que haya más jornadas entre semana o que la categoría vuelva a tener veinte equipos coloca en la competición duraría al menos un mes menos hola van a solucionar no lo sé la verdad no tengo ni idea pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis a habrá segunda con un equipo de Primera con Beatriz montaba los mandos arranca Play Segunda

Alejandro Rodríguez hubiera segunda muy buena hoja elegido director del II muy buenas José Antonio Duro futuro aspirante a co presentador productor subdirector o directora segunda hola qué tal director qué tal muy buena

Voz 0451 02:33 tú no has hecho un máster ninguna tesis pero no estoy la voz son expertos en esta categoría así que con José Luis falta de Sergio Sánchez vamos a analizar la última jornada y como viene esta quinta en la Liga Un dos tres que arranca con el imparable Malaga sumando de tres en tres en todos los partidos que juega

Voz 1621 02:47 hablaremos del partido el líder el Málaga doce puntos que recibe al Córdoba en el derbi andaluz contra otro equipo de abajo el Extremadura juega una Unión Deportiva Las Palmas que ya es tercera de la que dicen que junto al Málaga es la mejor plantilla de la categoría Íbamos a visitar Albacete porque los manchegos protagonizan el mejor comienzo de las últimas temporada estás

Voz 0451 03:05 en nuestra historia transcurre en Cádiz entre un duende y un director deportivo que no se llevaban bien ya han terminado separando sus caminos vamos a contar la ruptura entre vizcaino y cordero y la salida de este último del Ramón

Voz 0451 03:19 estas de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana pero antes de todo eso vamos a repasar cómo viene la quinta jornada en la Liga aún dos tres una jornada que arranca el sábado cuatro de la tarde en Tarragona partido entre el Nàstic y Osasuna a las seis de la tarde Málaga Córdoba y Tenerife Reus el partido que se juega donde en el mejor estadio del mundo a las ocho de la tarde en Santo Domingo Parralo recibe a su Depor Alcorcón Deportivo de la Coruña Domingo ya doce de la mañana en el barrio que le gusta José Antonio Duro en el Martínez Valero Elche Mallorca a las cuatro Lugo Oviedo a las seis Extremadura Las Palmas a las seis y media Almería Zaragoza a las ocho Granada la Rayo Majadahonda ocho y media Sporting Numancia cierra la jornada a las ocho de la tarde en una ciudad Albacete en fiestas en el Belmonte a Albacete

Voz 1621 04:03 en dos puntos tiene el Málaga como líder de la tabla después de cuatro partido lo ha ganado absolutamente todo nueve el Mallorca ocho vienen Las Palmas Zaragoza Albacete Granada también el Deportivo de la Coruña con siete el Sporting con seis el Rayo Majadahonda cinco tienen Numancia Cádiz Alcorcón irreal Oviedo cuatro Lugo Osasuna ir Reus el Tenerife con tres dos para Elche y Córdoba Almería Extremadura y Nàstic los tres tienen un punto

ha sido la jornada cinco de la Liga en dos cero una jornada analizamos desde ya

Voz 1643 04:41 el Málaga sigue siendo el líder de Segunda sigue invicto cuatro victorias en cuatro partidos así que suma doce puntos pleno con nueve puntos segundo en la tabla está el Mallorca que ha recuperado la segunda plaza al sumar su tercera visita

Voz 0451 04:54 fría en cuatro partidos y luego hay cinco equipos que tienen ocho puntos son Las Palmas Zaragoza Albacete Granada Deportivo ninguno de estos cinco a perdido todavía llevan dos victorias y dos empates de hecho de los ocho primeros sólo ha perdido un partido en Mallorca pero es que ha ganado los otros tres y al revés hay seis equipos que todavía no han ganado Tenerife los actuales Elche Córdoba Almería Extremadura y Nàstic así con esos datos llegamos a la jornada cinco de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico

Voz 1643 05:27 lo de cabecera José Luis Oltra muy buenas

Voz 5 05:30 hola qué tal Oscar muy buenas

Voz 0451 05:32 el tío que sabe más de segunda de toda España está por ahí hola

Voz 1643 05:36 Sergio Sánchez Plus muy buenas muy buena Oltra en Málaga cuatro de cuatro en pleno total de victoria en todos los partidos salvo algunos han sido los últimos bien minutos de momento cien por cien del equipo de Demonio

Voz 6 05:51 sí bueno en el último partido fue un poco el el orden

Voz 5 05:55 persona resida en cuanto a estructura de partido que había ganado varios partidos en los minutos finales sin Campbell otro día marcó muy pronto y luego pues cedió la iniciativa a un poco al al rival en Tenerife en este caso oí al final así casi ha paga pero bueno luego de cuatro de cuatro

Voz 6 06:12 Ello de de Muñiz que muchas similitudes con el Levante que ascendió también como él en el banquillo mucha solidez equipo que encaja muy poco que eso ya lo dijo Eli es una norma que los

Voz 5 06:26 equipos que logran objetivos son los que menos encaja no los que más marcan sino los que menos encajan y luego

Voz 6 06:32 tiene pegada tiene futbolistas de mucho nivel en la parte ofensiva tiene muchas alternativas a pesar de estar con el equipo mermado por por las ausencias por el virus FIFA y los que habían veo las lecciones sobre todo pues Munir y de ahí que están participando más y bueno pues pues no lo anotó hoy y como digo pues por méritos propios cuatro de cuatro muy fuerte muy sólido ha caído en la Copa pero yo creo que que tampoco les va a hacer mucho daño porque yo creo que ningún equipo de Segunda tiene como prioridad esta competición aunque todos creemos pasar eliminatorias y llegar lo más lejos pues

Voz 5 07:06 y dar minutos a los menos habituales pero no es una

Voz 6 07:09 la prioridad para para nadie se centra sólo en la en la Liga y en la Liga anda con paso firme y bueno que vuelve a tener un partido que es derbi en este caso con el con el Córdoba pero anda anda fuerte andas sólido oí

Voz 5 07:22 buenos resultados dan confianza y un estado de ánimo mejor

Voz 6 07:25 el Málaga para el partido lo ha dicho

Voz 1643 07:27 a Oltra ha jugado cuatro en Liga ya ha ganado pero ha jugado uno de Copa con el Almería Sergio lo ha perdido en que yo estoy con el míster creo que en ese partido de Copa perdido no supone una preocupación para Muñiz aunque algunos jugadores en menos minutos en en las rotaciones en esa condición pero se centra en el objetivo principal que no lo esconde den esa ascender

Voz 7 07:47 sí yo estoy totalmente de acuerdo con el míster que al final para los equipos de Segunda División para los de Segunda B puede ser más interesantes no porque llevas son cuando te comento

Voz 5 07:54 por aquí poco gordos para hacer una muy buena

Voz 7 07:57 para los de segunda división pues hay que probar hay que intentar pasar lógicamente pero si no se consigue pues tampoco es ningún disgusto sobre todo si las cosas iban muy bien en Liga como elevan al Málaga porque si te pilla habla situación que tiene por ejemplo el Tenerife con el Cádiz pues sí que hubiera venido bastante bien yo creo que de cara a coger Nino de cara a tener algo más de moral a empezar a creer de que los aficionados también piensen que el equipo va a remontar el vuelo pues si viene bien que considera pasar la eliminatoria fíjate por ejemplo está viendo el partido entre Osasuna y Reus con más espectacular estuvo fantástico Freixenet hay que decir que para el Reus un equipo con todos los problemas que ha tenido con un límite salarial con todas las con los condicionamientos para hacer la la plantilla puesta bien le va a venir bien pillar un pellizco no en si tiene un poquito de suerte elevan cayendo en El Cairo el avanzando algún equipo importante poder iniciar a pesar de tener una plantilla bastante limitada no que eso puede ser contradictorio de decir bueno vamos a tener más desgaste pero pero no en conseguimos pasar nos centramos en Liga bueno yo creo que viven en casos como estos especiales sí que puede ser importante por el condicionante económico o por el aspecto anímico porque hay equipos también el de Córdoba no que le gana dos cero al Nástic para el Córdoba necesita confianza necesita creer en sí mismo necesita que la gente que vaya al estadio el de veía capaz de ganar un partido y al Nàstic mueble pueden suceder lo contrario pero los equipos que le va bien en Liga y sobre todo los que tienen el objetivo marcado claramente su lesión si a primera división pues no pasa nada si intenta pero si las cosas no salen única es tampoco ningún problema

Voz 1643 09:26 esta semana he aglutinado una serie de datos y que espero que no sean de relleno sino para demostrar un poco como hasta ahora mismo la la tabla y la Liga en esta primera jornada porque hay un dato que dice que se han metido catorce goles en los minutos finales de los encuentros lo que han decidido doce resultó Anales de partidos lo que demuestra Oltra que esta categoría es bueno es tan igualada como lo está poniendo en Málaga que es que de los cuatro partidos pero los ha ganado en el en el tramo final es que hasta el minuto noventa el lema del Alcorcón es hasta el último minuto último partido no sabemos qué va a pasar

Voz 6 09:59 bueno y yo es que es algo que siempre cuando me dice

Voz 5 10:03 como decíais esta categoría pues es que lo primero que tienen esa igualdad puede haber alguna abre chica es pieza sino un poco mayor en el tema de los límites salariales y demás pero no me no me parece tan determinante como dar lo mejoren en Primera aunque por desgracia claves

Voz 6 10:19 hay más diferencias pero lo que dijo define a pesar de esas diferencias es la la la igualdad que hay en el terreno

Voz 5 10:26 juegan los partidos los pequeños de ahí si la línea entre conseguir ganar un parte

Voz 7 10:30 ha sido muy lograrlo es muy fina

Voz 6 10:34 en este caso pues bueno de la segunda división está marcada por eso pues porque

Voz 5 10:39 a los minutos finales donde a lo mejor un error el cansancio una acción a balón parado una falta de aceptación

Voz 6 10:45 el equipo que persevera que lo persigue que quede

Voz 5 10:50 al final pues yo creo que suele tener el premio bueno pues el ejemplo más claro yo creo que el partido que estuvo bastante igualado que el lo lo buscó lo busco lo buscó hoy prácticamente en tiempo

Voz 6 10:58 de de añadido pues fue cuando Pablo Marí logro el el golpe son un gran gol es por méritos propios pero bueno son minutos finales que al final hacen cree que él

Voz 5 11:09 el partido se decante de un lado otros no es un dato que has dado que es muy bueno que sí que significativo

Voz 6 11:14 lo que es de los catorce pues doce Se logran en esos

Voz 5 11:19 dos finales por lo tanto habla de lo que es una categoría muy muchísima muchísima igualdad

Voz 1643 11:24 alguno puede por ejemplo que para estar arriba en la tabla es necesario meter muchísimos goles pues no hay que ver por ejemplo que el Mallorca sólo ha metido cuatro goles en cinco partidos y estoy sumando el partido de Copa eh ha marcado en cuatro partidos de Liga y un partido de Copa cuatro goles dice Juan el partido son pocos pues es segundo en la Liga ya pasado de Ronda en Copa y es que no estamos en la Liga Sergio más goles la hora de los últimos años de hecho desde dos mil cuatro en esa fueron ochenta y nueve goles en las primeras cuatro jornadas en esta llevamos tan sólo noventa y cuatro goles cinco más en en cuatro partidos no sé si es porque cuesta más marcar Si porque estatua tuvo más igualado o porque hemos perdido a lograr

Voz 0451 12:06 de goleadores que teníamos la temporada pasada

Voz 7 12:09 bueno yo creo que la la clave la habéis contado vosotros pues la igualdad no la igualdad tremenda que hay ponerlas en la Segunda división en con los entrenadores que son los que saben cómo se consigue un ascenso muchos muchos la mayoría diría yo te dicen equilibrio no vamos a buscar equilibrio equilibrio porque porque hay que tener bien partir de defender bien porque sino se complica mucho Jones y José Luis está de acuerdo conmigo pero luego arriba puedes tener era muy difícil que haya un equipo que tenga una diferencia tan grande como para vivir sólo de la pegada yo de la pasada campaña me parecía que quién al principio vivió un poquito así al Rayo no que tenía en calidad arriba con voladores los Raúl de Tomás en la llegada de este viejo a Embarba segunda línea me parece que era un equipo que tiraba de pegada pero principios que tampoco le le valía demasiado tenía que buscar ese equilibrio entonces vale se ha marchado goleadores como puede ser Jaime matan como el propio Raúl de Tomás pero también la igualdad ha crecido entonces la igualdad entre muchos equipos muy grande con lo cual no se perdona el error puede ser que eso condicione un poquito a la hora de ser un poco más atrevido porque sabes que en el momento que cometió un fallo estaba comentando José Luis el partido de Riazor entre el Depor el Sporting yo estuve allí daba la sensación de que por más de un gol era imposible que se ganaron a ese partido que con quien cometiera un fallo al final pues iba termina perdiendo los tres puntos ni siquiera practicamente se puede decir que hubo eso no porque en el último instante de la última jugada en el último segundo todo está tan igualados todo tan parejo que yo creo que por eso esta temporada todavía dos marcadores están siendo más cortos

Voz 1643 13:43 la conclusión es que todo es por la igualdad y que provoca esa igualdad la provoca los límites salariales que a esta Ebro de la liga en los últimos años y hoy se han hecho públicos ya esos límites salariales de la Segunda División B por ejemplo quién es el líder el Málaga que límite salarial tiene mala bueno el Málaga tiene el límite salarial más alto de toda la Segunda División porque es un recién descendido tiene en Málaga veinticinco coma dos millones de euros de límite salarial y les siguen los otros dos que han bajado con él Las Palmas con eh diecinueve y el Deportivo de la Coruña con dieciocho millones y medio de euros esos tres sí que están por encima del resto pero luego Sergio si miramos un poco las cifras están todos entre el tres y el seis uno repunte al ocho y al nueve

Voz 7 14:25 sí lo que pasa es que a pesar de eso Oscar fíjate que es muy complicado que un equipo tengo un límite salarial tan sumamente amplio que le permita tener jugadores que marquen unas diferencias tremendas en un partido a lo largo de la temporada así que tienes una plantilla que marca diferencias lógicamente porque tienes muchos jugadores buenos en muchos puestos pero alguien que sea tan decisivo como que no se contraen en primera división Griezmann un Messi un en su momento o Ronaldo Marco Asensio es muy difícil encontrarlo por eso hace que los partidos sea todo más igualado a pesar de que la diferencias económicas empiezan a ser muy grandes porque tú ves por ejemplo que el Málaga lo estaba comentando el que mayor límite salarial tiene está por encima de los veinticinco millones de euros con un equipo que ha jugado en el que se estrenó con el Lugo es el sexto con la cola por la cola con cinco millones de euros el veinte millones de euros de diferencia el arrasa el Málaga luego no le gana remontando en los últimos minutos quizá porque claro no es un límite salarial que no te permite que puedas avasallar pero sí que a lo largo de la temporada lógicamente con esa diferencia es obvio que vas a sacar muchos más partidos adelante que puede sacar un equipo de la parte de la parte baja las diferencias son amplias pero no se llevaron momento en que sí lo sean no tan significativas como para hacer solamente para dejar sin jugadores buenos a los otros equipos

Voz 1643 15:42 Oltra te acuerdas tú el límite al que tenía en la en Granada la temporada pasada cuando quedaste

Voz 0472 15:48 uno de los más altos porque no ocurría ha descendido si compara pero

Voz 6 15:54 sí era lo mismo que un poco Las Palmas Málaga hay deportivos este año seguro descenso al venir de primera con los ingresos y demás pues teníamos uno

Voz 5 16:08 puesto o un límite en este caso de los más elevadas yo estoy completamente auguró a Sergio los los límites

Voz 6 16:14 evidentemente hay diferencias

Voz 5 16:17 tienen que notar te permite tener más jugadores en la plantilla

Voz 6 16:21 probablemente me menos diferencia entre los que

Voz 5 16:25 son teóricos primeros espadas y los que vienen a completar esa plantilla lo que se llama fondo de armario pero no luego en el en el campo no se nota tanto como por ejemplo Madrid y Barcelona con respecto al resto de equipos aunque el Atlético alias tampoco más cerca de Valencia Villareal son equipos que se iban acercando pero nunca llegan a eso y entre ellos y el resto sí que puede haber una diferencia mayor hay quién en Segunda aunque hay una diferencia abismal por ejemplo este

Voz 6 16:51 año entre lo máximo que yo creo que es XXV de de Málaga y lo mínimo que son tres de de Reus que dices calles que es

Voz 5 17:00 pues prácticamente ocho veces más pero en el terreno de juego hoy en la practicidad se nota mucho menos pues elegir mucho más y mejor pero realmente luego no hay no hay tanta diferencia como hay que publica están determinantes que te marquen una diferencia en un partido en la en la temporada así porque obviamente tienes más para elegir la como estábamos comentando pero no tanto para qué

Voz 1643 17:22 para que la gente salga una idea los recién descendidos en el límite entorno a veinte millones en Málaga ha disparado poco a veinticinco los que bajaron la temporada pasada que el año pasado tuvieron a veinte millones bajan en torno al diez o el once de el caso de Granada del Sporting de ya suena pero luego más o menos todos están entre el cuatro cuatro millones de euros más o menos es el límite

Voz 8 17:43 eh no

Voz 1643 17:46 oye similar en todos los equipos de la Segunda División bueno en el que quiera consultar los datos están ahí son públicos puede ver cuál es el límite salarial de su equipo en cuanto a la jornada cinco que arranca este fin de semana míster que partidos el que no me tengo que que perder aunque el domingo cuando me tengo que sentar delante de la tele

Voz 6 18:03 bueno hombre el Málaga Córdoba porque es un derbi porque es el líder que además yo creo que es el que dan los de nuestro amigo Sergio y luego pues hombre el Mallorca que juega en el tienes que estamos Menezes

Voz 5 18:15 estado partido Alcorcón de su partido con el deporte

Voz 6 18:21 pues muy complicado pero yo a mí como partido es de que me llame la atención a la que me tiene

Voz 5 18:25 gusten por cómo están jugando y además yo veo muy atractivos el Sporting de Gijón Numancia llega a Albacete caí son los dos partidos que más me llama la atención como como concepto ahora mismo para ver este fin de semana

Voz 1643 18:36 no no ya ha dicho que Oltra el partido queda de vosotros fueron partido te pregunto por un programa entero no porque ya quedan cuanto Cook cuatro días para que empiece el súper programa

Voz 7 18:47 sí ya arrancamos el diecisiete de septiembre que curiosamente coincide con mi cumpleaños no estaba preparado pero da la casualidad arrancamos súper segunda porque bueno estamos analizando no estamos hablando de lo que es la segunda división en esta temporada en todo el mundo con el que habla Spirit es que es una súper segunda división y al final hemos dicho pues hay que hacer un programa tenemos equipos ocho nueve equipos que participan en competiciones europeas tenemos un equipo deportivo la Coruña que fue campeón de Liga un campeón de la Recopa como el Real Zaragoza un finalista de la última Recopa contra la Lazio como pues el Mallorca tenemos ahí al el derbi asturiano en el Oviedo Sporting tendremos derbi canario entonces bueno arranca vanos que lo presentamos esta misma semana nuevo canal de porque es premió de Movistar Plus que va a estar para todo el mundo en el paquete básico vamos a arrancar su segunda porque bueno nos parecía que había un hueco que había que rellenar para aficiones aficiones históricas aficiones muy numerosas es habitual ya que vayamos a ver partidos los que hacemos en Movistar con Campos veinte mil y pico mil personas no que haya más de veinte mil abonados en un equipo de los de segunda división de los doce primeros es bastante fácil de encontrar y entonces bueno pues vamos a vamos a volcar vamos a hacer mucho mucho lo que suele decir estilo Plus no para ese programa ya espera que guste y que lo veamos mucho también en el sorpresa vamos a tener algún reúne algunos regalos los aficionados que estén atentos porque van a poder conseguir las camisetas de sus equipos hay un montón de cosas para el primer programa Oscar que adelante vamos a tener

Voz 1643 20:17 dime un súper abuelo

Voz 0472 20:19 de Raúl Ruiz no puedo decir más super abuelo pero dicho pero eso no es bueno hablar no es Raúl Ruiz no no no es bravo noble está más en forma que nosotros no que ya no una carrera no está muerto Juanma que el trono eh bueno mira te digo yo que estoy es claro

Voz 7 20:33 pues luego vamos a tener también bueno pues sin sin sienta especial de ese partido que vamos a hacer nada Córdoba muy atentos a lo que vamos a ver que no suele ser nada habitual íbamos a ver también a los orígenes Dani Pacheco yo he estado con él ha estado en su tierra estado con tu gente y la verdad es que mi buenos exceso de esos momentos que te llegan que dices bueno pues un futbolista que ha jugado en equipos que ha estado en el Liverpool que ha estado en La Masia y que vuelve a sus orígenes y que no se olvida un han parece que que es de esos momentos que te que te llegan que llegan que exige bueno pues el fútbol es más gente yo corriendo en calzones como hay mucha gente detrás de una pelota detrás sentimientos bueno lo único espera que guste aceptamos críticas por supuesto hayan escucharéis

Voz 1643 21:17 Dani Pacheco que es además seguramente el futbolista en activo que más ascensos a Primera tiene ha subido con el Betis con la verdad

Voz 0472 21:23 dos ícono forma consecutiva ya lo va a intentar

Voz 1643 21:26 con el Málaga no será consecutivo pero sí light cuarto con el equipo de su tierra que seguro que muy especial para para Dani a ver si no me equivoco todo es es el lunes a las ocho de la tarde nueve al al nueve

Voz 0472 21:35 ahí va la luz

Voz 7 21:38 para que os hagáis una idea hacia las ocho en Canarias

Voz 1643 21:41 el camino altar adelantado ocho y media

Voz 7 21:43 donativo nueve súper segunda nueve y media el día después así que a las nueve a las nueve de la noche dial ocho años dar vamos ya hay ahí vamos a estar

Voz 1643 21:53 yo más claridad con la habrá visto iba a decir a las ocho de al ocho al al nueve en el dial ocho lo podéis poner a las ocho ya las nueve también llega Sergio hoy Raúl Ruiz Blanco estar Plus para esa segunda jornada estamos atentos deseando que empiece el programa pero después de ver primero la quinta jornada de Liga que ven este fin de semana que seguramente va a ser como todas apasionante Sergio Sánchez José Luis Oltra muchas gracias y hasta el próximo jueves donde Oltra analizaremos la jornada y el alejaremos también

Voz 0451 22:21 drama de Sergio que pero lo vamos a ver

Voz 7 22:23 por supuesto que sí Play Segunda súper según datos

Voz 5 22:26 preferentes de segunda vaya Carmen

Voz 0472 22:29 bueno muchísimas gracias compañeros gracias adiós un abrazo

Voz 1643 22:33 vas a conocer las novedades de los tres partidos más interesantes que tiene esta quinta jornada vamos a empezar como no como siempre por el del líder el imbatido Málaga que recibe al Córdoba el sábado a las seis de la tarde Enrique Aparicio Málaga muy buenas

Voz 9 22:46 hola muy buenas iba todo muy bien con esas

Voz 1643 22:49 cuatro Viktoria así y de repente zas se quede en la Copa en casa con el Almería y encima mala noticia porque Muñiz pierdan los dos extremos que sean lesionado en la Copa

Voz 9 22:58 sí bueno te digo una cosa al final de la pena de que se han perdido la Copa del Rey pero es un toque de atención pensando en la Liga porque el único objetivo del Málaga esta temporada es el ascenso a Primera División así que yo creo que no hay mal que por bien no venga luego de hecho internamente de puertas para adentro en el Málaga Nobel ni mucho menos mal la eliminación por ese toque de atención por esa eliminación de la Copa del Rey que digamos te aclara un poco más el camino hacia la Liga y con todo eso Muñiz quiere que todo el mundo esté al cien por cien y por eso va a intentar ganarle el Córdoba para seguir arriba pero saben que no hay nada hecho evidentemente queda mucho la mala noticia es que emula será operado mañana se pierde prácticamente buena parte de la temporada ir recupera a N'Diaye al margen el guardameta Munir así que por lo menos Juana recomponiendo su once inicial porque recupera también a Dani Pacheco el futbolista que no pudo jugar el último encuentro por una sobrecarga llevaba prácticamente dos años sin jugar titular au tantos minutos y por lo tanto el futbolista malagueño que tuvo la oportunidad hacerlo en Almería aunque luego lo pagó ya está bien al igual que Miguel Torres que ha superado una lesión en el tobillo poco a poco va recuperando chavales pero no puede contar ni con mula ni tampoco con Renato Santos el resto están todos en condiciones aunque la incógnita más o menos será quién va a ser el el once inicial ese medio campo porque Juan Ramón Muñiz lo tiene claro el once inicial prácticamente aquí todo el mundo sabe de carrerilla pero luego siempre tiene el toque de sorpresa que uno no le termina de pillar al entrenador

Voz 1643 24:22 pues es curioso e cuando las cosas te van bien hasta lo negativo se convierte en positivo que es una distracción menos de centrarse en la Liga lo que es una pena Enrique es lo de Mula chaval de la cantera con el que estaba contando Muñiz que era titular Iker va a perder prácticamente lo que queda Hay yo creo que eso sí que es una mala noticia para para en Málaga de todas las lesiones en cuanto

Voz 9 24:41 sí al principio parecía que era menor la lesión pero lo hicieron una resonancia magnética y ahí salió a que tengan problemas en el menisco en fin que tenía rotura Hay que no había otra solución que pasa por el quirófano así que mañana pasará en teoría el menisco que no el ligamento cruzado que no tuvieran que intervenir dentro de la rodilla digamos más en profundidad y en teoría de menor tiempo de recuperación pero evidentemente le corta la progresión un futbolista que estaba con tanta humana Muñiz y además cada vez estaba contando más pasó en el partido de Copa del Rey psique muy mala suerte para el futbolista Allen mula le deseamos toda la suerte del mundo y que salga bien de la operación

Voz 1643 25:13 Málaga Córdoba el sábado a las seis de la tarde llegará la victoria número cinco de forma consecutiva del líder a eso de las ocho de la tarde nos habremos Enrique muchas gracias un abrazo detrás de líder del Málaga viene el Mallorca y luego el tercero es la Unión Deportiva Las Palmas que encabeza el grupo de equipos que tiene ocho puntos que ocupan las plazas de play off los de Jiménez visitan al Extremadura el domingo a las seis de la tarde Francis mata

Voz 0472 25:41 muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 1643 25:44 está la Unión Deportiva Las Palmas que adolece Khedira el mejor plantilla junto a la de Málaga y que está demostrando que cuando no tiene buen juego cuando no hace las cosas muy bien siempre tienes Rubén Castro que no falla

Voz 10 25:54 sí de toda forma conjuntar diecisiete nuevos fichajes que llegaron esta temporada la poniendo partido Las Palmas es una tarea muy complicada no pero de todas formas cuando son buenos futbolistas se hace más fácil de esta Unión Deportiva Las Palmas tiene un plan Fillon que bueno lo vamos a ver en la noche oye Copa del Rey porque esta Unión Deportiva Las Palmas lo iba a cambiar casi todo el equipo es muy diferente al que vimos en el encuentro del pasado fin de semana en el estadio de Gran Canaria el ponente al Nàstic de Tarragona una Unión Deportiva Las formas que va a recuperar para este choque para el próximo domingo a Rafa Mir futbolista que ha estado convocado con la selección española sub veintiuno anotando además dos goles y que ahora mismo pues no sabemos si va a ser de la partida porque el equipo hizo un gran encuentro frente al Nástic el otro día pues bueno yo creo que para el técnico viendo deportiva ya lo he comentado más de una clase mallorquines que es un verdadero quebradero de cabeza ya no solo ya no sólo formar el once titular la convocatoria poker futbolista que van a pasar de la titularidad aunque hagan un buen partido a quedar fuera de la convocatoria debido repito al plantel que tiene esta Unión Deportiva Las Palmas eso sí sigue sin recuperar a uno de los artífices en el último ascenso El Chino Araujo que de momento pues va a seguir fuera de los terrenos con un par de semanas más eso sí Rubén Castro no va a jugar hoy en Copa del Rey pero sí lo hará el próximo domingo en ese encuentro frente al Extremadura en Almendralejo concede por cierto cinco visitas de la Unión Deportiva a esa cancha Inuncat ganado esperemos que se rompa la racha por el bien de la Unión Deportiva si quieres si en la parte alta de la tabla clasificatoria

Voz 1643 27:23 pues es lo que tiene tener como dicen por ahí una de las dos mejores plantillas de Segunda que Rafa hace grandes actuaciones con la selección sub veintiuno y cuando vuelva a su casa a Las Palmas tiene incluso complicado entrar en el once de tanta calidad tanto talento que tiene Jiménez en la Palmas Francia muchas gracias hasta luego el este lo era por cierto que viene de caer en Copa ante el al torpón no le viene mal tampoco Extremadura Si decimos en la en Málaga que es una extracción menos quizá Extremadura también les viene mejor pensar en la Liga que distraerse tanto con la Copa donde Sabas además hizo un equipo de suplentes donde ni siquiera viajaron ninguno de los delanteros que podía jugar a la plantilla extremeña y la quinta la jornada se cierra el lunes a las ocho eso de la tarde en el Carol Belmonte con el Albacete Cádiz en Albacete que es quinto yo no recuerdo un arranque de Liga tan bueno en los últimos años el equipo manchego Juanma Sevilla Albacete muy buenas

Voz 0472 28:14 por ser muy buena invictos dos victorias

Voz 1643 28:16 las dos empates siete goles a favor osea que es de los tres más goleadores de la categoría junto al Zaragoza Hay al Numancia yo no sé si allí Juanma lo más viejo del lugar recuerdan un comienzo al menos tan tranquilo tan positivo o sin quebradero de cabeza

Voz 11 28:32 sí la verdad es que no es nada habitual comenzar también aquí en tierras manchegas la Liga es el mejor arranque liguero del Alba en la última década en Segunda División porque recordamos que también el cuadro manchego ha militado varias temporadas en Segunda B en los últimos años pero efectivamente con ocho puntos en las primeras cuatro jornadas y mucha ilusión en Albacete además aquí estamos Elena Feria esta noche el equipo se enfrenta al luego en la Copa del Rey Ramis va dar minutos lógicamente a los jugadores menos habituales y el lunes el día diecisiete para cerrar la Feria de Albacete un auténtico partidazo contra el Cádiz en el Carlos Belmonte que va a presentar ya te anticipo una grandísima entrada porque ese partido de Liga ante el cuadro amarillo ha generado mucha expectación así que como te digo esta noche partido de Copa para los teóricos suplentes aunque por ejemplo iban a jugar Nico Gorosito Chus Herrero Ramis no quiere hablar de un equipo titular ni de equipos suplentes pero sí es cierto que hoy por ejemplo se deja fuera de la convocatoria de Tenerife ya preparando el equipo albaceteño y mirando de reojo así importante partido el lunes ante el Cádiz ante el equipo amarillo

Voz 1643 29:31 pues Ramis trasladarse puntito que le faltaba el lo comentamos a Sánchez broma en Albacete este año tiene buena pinta ha empezado bien veremos cómo va Juanma muchas gracias adiós hasta luego ha sido la jornada cinco en la Liga Un dos tres una jornada que va a a vivir en Carrusel que vamos a contar que vamos a analizar la próxima semana en Play Segunda con José Luis Oltra con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 1643 30:26 de esto Ruiz narrador de baby De Gaulle

Voz 1891 30:29 doctor muy buenas muy buenas pues yo todavía no lo he sacado eh pero por lo menos esperar meses

Voz 0451 30:34 Tomás bueno te pasa estamos en una época ahora que no tenemos verano no tenemos invierno tenemos sólo una especie de primavera otoño eterna Meroño no

Voz 1643 30:42 no sabes lo que va a hacer pues

Voz 1891 30:44 es la peor época para coger refería dos menos verdad

Voz 0451 30:47 pues me Hércules de la voz cada fin de semana tenemos que escucharte

Voz 1643 30:50 pues sí nos queda otra no queda otra que sufrir pero esa es eh el tiempo como la como la Liga dos tres que vienen los partidos de vacas arriba otro abajo que nunca sabemos cómo va a acabar pues tampoco sabemos cómo va amanecer mañana como tampoco sabemos de que bueno y tus cuatro semanales en Play Segunda abre el botiquín que tenemos por ahí

Voz 1891 31:11 a ver a ver que trae el médico esta semana y es que si muevo un poco por aquí la primera que me sale lleva la etiqueta de tú a Granada yo Pamplona y esto no es el título de una película de serie Z sino que se trataría de seguramente un mensaje que le pudo escribir Jagoba Arrasate Diego Martínez el pasado verano y es que el ex técnico del Numancia que tan cerquita estuvo de lograr el ascenso eso a la Liga Santander fue a ocupar el lugar que tenía Diego Martínez y a día de hoy pues el Club Atlético Osasuna y el Granada Club hubo van a afrontar esta nueva jornada con la Copa del Rey mediante para el conjunto navarro a pesar de la derrota con una cierta ambición después de haber logrado buenas victorias el pasado fin de semana y es que por fin ganó en El Sadar el conjunto rojillo lleva cuatro puntos lleva una victoria un empate en cuatro jornadas pero lo cierto es que va recuperando cada vez más jugadores titulares el otro día fue capaz de ganarle a la Unión Deportiva Almería un jugadón tremendo que acabó con el gol de Juan Villar al que veremos con tu tiempo lo tenemos de baja porque seguramente es uno de los jugadores más diferenciales del conjunto navarro pero está por reaparecer Fran Mérida un futbolista que todavía no se ha estrenado esta campaña pero sobre el que también entendemos puede rotar mucho del fútbol del conjunto de Yagoba vamos a ver porque da la sensación de que empieza a despertar un proyecto muy ambicioso con muy buenos nombres y quise acaba formando un equipo

Voz 1643 32:33 seguro que también va a dar que hablar y en el otro caso Diego

Voz 1891 32:35 Martínez que no tuvo los resultados esperados en Osasuna se marchó a Granada las dos últimas jornadas las ha saldado con victoria lleva ocho puntos todavía no ha perdido en Liga viene de ganar al propio Club Atlético Osasuna y al Extremoduro la Unión Deportiva cuenta con jugadores como Badillo que está haciendo olvidar a Darwin Machi como Alex Pozo el ex del Sevilla Atlético que se marcó un auténtico golazo Icon Antonio Puertas que está siendo el auténtico líder el héroe con los goles que le está brindando a Granada y que de momento parece que hace que todo vaya viento en popa

Voz 1643 33:08 pues a uno le ha sentado bien el cambio de aires y el otro todavía se está adaptando y que bueno que le pasa Juan Villar al estuvo bien de Tenerife el más tiempo a veces lesionado mira

Voz 1891 33:18 voy a decir una cosa Oscar yo sé que Alex iba

Voz 1643 33:20 Merle velas a la Candelaria cada bombillas

Voz 0451 33:23 es que es muy buen jugador es muy bueno oye diferencial jugador clave que que en segunda marca mucho las diferencias de los partidos que juega el Tenerife fue de lo mejor que hoy en la temporada año pasado es la pero es que las lesiones están persiguiendo y la están machacando y es una pena porque es un futbolista un nivel que podría jugar en Primera si tuviese una continuidad como lo que ha demostrado la píldoras nunca mejor dicho en esta sección que le hemos visto jugar

Voz 1643 33:46 yo salvando las distancias sin que nadie me enfade me ha recordado Juan Villar a casos como el de Omar Ramos con Leganés en segunda o al de Gareth Bale con el Real Madrid en primera no sé si tienes en el botiquín algo alguna antídoto o la segunda píldora que pueda ayudar a la gente que se lesionan voy a menudo

Voz 1891 34:02 pues mira te voy a decir que igual lo podemos llegar a conectar con la segunda Happy pieles porque te voy a decir que esta reza algo así como el Ribéry de la bahía incidieras instó a que viene pues nos tenemos que retrotraerse en el tiempo tenemos que viajar hasta la temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete Estadio de Carranza en Cádiz el caddie recibe la Unión Deportiva Almería y en la recta final del partido se queda con no menos aparece en la escena Aitor García acaba por anotar un auténtico golazo por toda la escuadra pues bien Aitor García con continuidad a la sensación de que es un futbolista que puede dar una barbaridad el Rayo Majadahonda lleva dos tres y es que el de Gibraleón la temporada pasada no tuvo demasiadas oportunidades en el conjunto de Álvaro Cervera ha salido cedido en el cuadro de Antonio Iriondo está siendo un fijo está siendo un titular está siendo el hombre que prácticamente desborda en cada jugada cuando la pelota pasa por sus pies y el otro día logra estrenarse y además lo hizo en el Metropolitano así que a día de hoy Aitor García lleva más goles que Saúl Diego Costa le Mary Calin y además son todos juntos en el Wanda Metropolitano Aitor García que la XV XVI ya fue capaz de vacunar al conjunto gaditano acabó fichando a día de hoy con sus goles más de uno seguramente le está echando de menos por el sur

Voz 1643 35:20 voy a aprovechar para contar una cosa interna que ha acordado esta mañana en la redacción y es que yo lo dicho a Miguel Martín Talavera de broma digo tala ya era hora que alguien al fútbol en el Metropolitano que jugara bien esto de la pelota en un estadio tan grande que es el Rayo Majadahonda que está haciendo últimamente partidazos en el tiqui taca en Segunda es el equipo de hiriendo en el Rayo Majadahonda ser a tal hace lo que va a media broma pero sí que es cierto que el Rayo Majadahonda está jugando muy bien al fútbol en esta en este debut en la segunda división que va estaremos en la maleta

Voz 1891 35:53 pues un botecito que lleva tierra adentro hice tierra la vista y eso pues a mí me sonaba de cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas pero que hay otro Cristóbal en la Liga Un dos tres que está empezando a avistar tierra firme de qué manera ahí es Cristóbal Parralo deportivo Alcorcón y es que lleva en Liga una victoria dos empates y una derrota pero en los últimos dos partidos cuatro de seis puntos ha sido capaz de ganarle al Real Club Deportivo Mallorca y eso no es cuestión baladí tal y como está el conjunto bermellón y empatar en su visita al Arcángel la verdad que no está del todo bien el Córdoba pero siempre llena su campo siempre tiene a mucha gente apretando detrás fue capaz de sacar el otro día un puntito de allí además ganó en la Copa del Rey contra el Extremadura estamos hablando de un equipo que cuenta con jugadores de la talla de Belvís de Jonathan Pereira de Nono Sangalo Dorca Toribio pues son jugadores que ya los habíamos visto las temporadas anteriores pero da la sensación que de la mano de Cristóbal Parralo algo está empezando a cambiar y además para mi gusto cuenta con el media punta luso mejor dotado de todas las dos tres es Álvaro Peña está haciendo de las suyas ya esta temporada

Voz 1643 37:01 el Alcorcón que pasaba en Copa ante el Extremadura y eso que Parralo hizo diez cambios tan solo repitió Bellvís en el once titular del fin de semana y el equipo pues yo que he seguido mucho con esas últimas temporadas Domingo que en un partido vi más creación de ocasiones y más llegadas al área que en casi dos temporadas con Julio Velázquez en el banquillo muy bien está Parralo y muy bien está en este inicio en Alcorcón mueven hasta las tres primeras píldora pero no te falta la cuarta esto para rematar y ponerle la guinda a una pedazo esa acción tenemos que andar con ojos porque yo no sé si Julio Velázquez que nos va a escuchar desde tu dinero o no pero vaya palito lo espero yo sé que cuando estaba aquí en España no se escuchaba llegó a al al Coconi Lebid me lo dijo pero yo me remito a decir lo que dice la gente a Santo Domingo yo la temporada pasada no fue tanto la anterior sí creo que la última fue peor que había visto yo pues la voz del pueblo aquí nadie te voy a decir no dar fruto bendito con Alcorcón ya no voy en mucho tiempo eso también lo de

Voz 1891 37:57 la última dice Maneras de vivir no es el título de una canción que también podría pero quiero poner en solfa la manera de vivir que tienen algunas aficiones en este inicio de curso lo que les sucede a sus clubes y es que hay algunos que todavía ya andan anclados en el pasado todavía andan lamiendo las heridas de los últimos años incluso con la nostalgia de lo que sucedía hace una década pero hay facciones Jay gordas de aficionado que están empezando a entender que a pesar de que sus clubes sean entidades históricas con un palmarés fornido ahora les toca vivir otra realidad y no por ello son menos felices y no por ello dejan de animar Easy no podemos echar un vistazo a lo que está sucediendo con el Real Zaragoza en este inicio de temporada más allá de que los resultados estén acompañando más allá que la propuesta futbolística de Imanol idea que está enganchando después de la decepción del curso anterior en ese periodo desde luego la Romareda está respondiendo practicamente llena siempre y además está llevando a muchos aficionados fuera de casa por tanto por ahí encontramos a uno de los equipos que está teniendo un mayor apoyo en lo que llevamos de tempo parada pero también hay que ver equipos como el Depor el otro día primer partido en Riazor todo lleno a pesar de que no pudo asistir público a los fondos porque todavía se están acabando están limando los últimos detalles va a llegar la próxima jornada y el Depor ha vendido todas sus entradas de sector visitante para su visita precisamente a Santo Domingo otra manera de ver las cosas en el Real Club Deportivo Mallorca muchos puntos en el zurrón pero los pies en el suelo porque a pesar de que la ilusión sea muy grande pues la gente sabe de dónde viene sabe lo que ha costado llegar aquí y obviamente todo lo que sea ilusionarse es bonito es importante pero siempre teniendo algo firmes sobre lo que apoyar las plantas de los pésimamente no lanzar demasiados pájaros al vuelo hablaba de Córdoba hace un ratito pero que decir a pesar de que los resultados del conjunto de Sandoval no estén siendo los mejores lo en Córdoba la gente sigue respondiendo sigue llenando el campo sigue acompañando a un equipo que la temporada pasada se salvó de milagro y esta temporada va camino de tener que pelear lo también una barbaridad pero en esta jornada me voy a quedar con algo en el campo del Real Oviedo en el Carlos Tartiere al acabar el choque había perdido el Real Oviedo cero cuatro ante el Real Zaragoza y lo primero que hizo la hinchada del conjunto Bayón fue levantarse fue a Ploder fue dedicarle cánticos de apoyo a los suyos y eso no sucede en cualquier sitio

Voz 1643 40:20 pues la verdad que no es una pedazo de la afición el Carlos Tartiere que has sufrido muchísimo en la última década y claro yo creo debe tener paciencia porque el acceso se puede conseguir pero no se consigue de hoy a mañana es una carrera de fondo que al final gana el más regular y el que mejor lo hace a final de temporada Diego Martínez Yagoba Arrasate Aitor García Parralo el Zaragoza al Mallorca el Córdoba y la afición de Oviedo protagonistas hoy en las Javi Pierce de Héctor Ruiz estos muchas gracias y bueno donde podemos escuchar ni ver te este fin de semana pues

Voz 1891 40:50 no voy a tener ahora un par de días libres que me van a venir bien porque el domingo no te digo además tenemos ración doble fíjate cómo viene cargado porque el domingo a las seis y media Unión Deportiva Almería Real Zaragoza desde el estadio de los Juegos del Mediterráneo yo nada más acabar ese partido a las ocho y media Real Sporting Club Deportivo Numancia así que vamos a tener el tiempo justo de levantar un momento el culo de la silla dar un trago de agua y volver a ponernos con ello porque no haber respiro el domingo por la tarde

Voz 1643 41:17 la magia de la tele la magia de Héctor Ruiz Casares

Voz 1891 41:19 cable muchas gracias hasta pasados Juan

Voz 1643 41:22 es un abrazo grande echó

pues después de la historia es de Ruiz llegan las historias de Alejandro Rodríguez

esto ya la cuarta la quinta historia que no sólo te contamos historias para eso estaba para para contar historias y no para conocer un poquito más la la otra cara y lo que deja la jornada cada semana

no leo no pero torea de Hoy no se fía de de amor una historia de odio o una historia de amor y odio de odio hoy de llamó cuando hubo amor entre partes pero odio entre otras