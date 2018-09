Cenar solo un yogur, principal causa de mortalidad entre los españoles

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo españoles el blanco y el y Balbino pues es el mercado válido lo abren así querrán matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tuve problema eres tú dimitir por algo que se considera injusto pues digamos usted a mí no me bueno me gusta el ciclismo no a todo qué haríamos sin que haría

Voz 0230 01:23 cuando tiempo venga que de entre todos los de entre todos los follones en el día que son muchos la mejor noticia es la que dice la autora de cómo matar a tu marido detenida por matar a su marido

Voz 5 01:37 si os acordáis Un caso parecido

Voz 6 01:41 formaba parte de la historia de la película Instinto

Voz 1630 01:44 sicos con Sharon Stone

Voz 7 01:46 que era lo recordáis Ponsoda recordáis otra novela

Voz 1 01:49 no en un momento delito

Voz 1630 01:51 de robo con el cruce de piernas y toda la pesca se hablaba sea hablaba de esto

Voz 5 01:59 que había que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y Macaray en cal como lo escribo en mi libro me estaría declarando a mí misma asesinado de unos estúpida cerremos que no lo es señorita Traumeel quizá cuenta con eso para librarse los sospecha escribiendo el libro tiene una coartada si es cierto verdad pero la respuesta es no doble maté fíjate qué escribir el libro explica

Voz 0230 02:20 cuando cómo mató a su marido era una coartada para matar a su marido porque nadie sospecha haría que era tan demandantes un acto explicaban el libro bueno pues en la vida real esto no funciona la policía de Portland ha detenido a esta señora escritor otra cosa Marisa Paredes actriz esta mañana en Barcelona plantea una pregunta a raíz de la denuncia al actor Willy Toledo es porque no puedo decir pecado ante no planteaba Marisa Paredes y aquí entraríamos en bucle Toledo como sabéis ha sido denunciado por escribir me cago en Dios en su muro de Facebook Marisa Paredes pregunta por qué no puedo decirme cabo osada podrían denunciar a Marisa Paredes o a mí más a decir lo que ha dicho lo dicho dos veces

Voz 6 03:00 ojalá

Voz 1 03:01 esto Sergio Sergio Mini

Voz 0230 03:04 otro Josep Borrell y esta mañana en Onda Cero sobre la venta de armas a Arabia Saudí

Voz 8 03:08 pues sí después de una semana de trabajo de intenso trabajo por parte de varios ministerios entre ellos el de Asuntos Exteriores

Voz 9 03:19 al final la decisión es que la decisión no

Voz 1 03:24 qué

Voz 10 03:26 se van a vender bombas a Arabia Saudí

Voz 0230 03:30 cuatrocientas bombas porque son unas bombas buenísimas de gran calidad y precisión y matan sólo lo justo así lo ha explicado el ministro en una semana hemos pasado de suspender un contrato de venta de armas a ir a una radio hacer un elogio de esas armas escuchamos a Borrell Elogio de la bomba

Voz 10 03:48 es decir que no produce efectos colaterales en el set

Voz 8 03:50 sido quedar en blanco que se quiere con una recesión extraordinarias de Metrosur metro

Voz 0230 03:56 a todo esto poco yo esto tampoco lo haría ante a muchas veces digamos no ir a dar una buena mata muy

Voz 1 04:05 los racimos son peores

Voz 0230 04:10 hombre no puedes vender armas sonó vendrá Rice dotar pero yo tampoco había oído esto de magníficas bombas los Maca bien muertos después después tratábamos este caso con más precisión dentro de lo que cabe la precisión e tampoco aluciné sí

Voz 2 04:34 pero

Voz 0230 04:36 evidente del Gobierno ha autorizado que se digital dice su tesis doctoral y que todo el mundo la pueda leer y pasar programas informáticos anti plagio todas las cosas que se porque dice que está orgulloso de su tesis Ike no sea plagiado ni nada hoy lo ha expresado su apoyo Adriana Lastra o Rejón jurado por esto porque Adriana Lastra apoyo máximo Huerta horas antes de que dimitiera a Carmen Montón horas antes de que dimitiera pero todo esto son supersticiones escuchamos Adriana Lastra

Voz 11 05:04 alguien lo duda no aquí lo que pasa es que hay algunos grupos políticos que intentan que el debate que suscita hoy en el Congreso no tenga relevancia

Voz 1630 05:12 hoy es un día histórico para este país porque ahí este concreto

Voz 11 05:14 no va a apoyar exhumar al dictador

Voz 0230 05:17 es el debate sobre la tesis de Sánchez es para tapar el debate sobre la exhumación de Franco y hay quien piensa que el debate sobre la exhumación de Franco es un debate para tapar otro que ya nadie recuerda en la política española hay tantos debates para tapar otros debates que hace falta un arqueólogo para descubrir el debate original

Voz 12 05:34 pero pese a todo aquí permanente al pie del cañón

Voz 0230 05:37 Franco será exhumado como el salmón es cortes lo han aprobado hoy Partido Popular y Ciudadanos no lo ven no lo ven Se al ascenso

Voz 13 05:46 claro

Voz 0230 05:47 hay gente que piensa que se habla demasiado de Franco en realidad y aspectos desconocidos por ejemplo que le costaba hacer una segunda toma de sus discursos cuando se tropezaba en un señor que tropezaba veces en los discursos pero se ve que no le gustaba repetir para la posteridad ha dejado por ejemplo un ejemplar de piscifactoría el pez MANES Camus

Voz 12 06:05 incondicionalmente altas cargamento consignada es muy religiosa unidad social y unidad política la estirpe esta contra para tener entraran grandeza nuestra libertad

Voz 0230 06:18 lo que tú quieras Penn MANES Camps que le costaba repetir la toma hay decir permanezcamos quieras que no si eres genocida si te dedicas a este sector la dictadura al genocidio el asesinato masivo cosas así tropezarse en un discurso pues te quitas hora en vida

Voz 1 06:34 sí

Voz 14 06:35 sí aquí

Voz 1 06:37 cocida bueno es el Helder hubiera sido Teresa

Voz 0230 06:41 a Hitler todo paz dijo le habría costado más fijaros cómo en esta frase de Franco que ya hemos escuchado otras veces Franco dice una palabra muy difícil responsabilidad habilidades

Voz 12 06:53 Morales prefirieron navegar a favor de la corriente antes que asumir la responsable de habilidades sido siempre arriesgando en el ejercicio es la auténtica Capitanía

Voz 1 07:08 el final de frase pite ya ves fíjate que es común coincidir en que fue un asesino un dictador sanguinario pero no hay consenso en que era un cursillo

Voz 12 07:18 de Miles Morales tendió pararle

Voz 1 07:20 es muy presente

Voz 0230 07:24 lo mínimo que se puede pidieron genocidas que no se acostó

Voz 1630 07:27 Ana

Voz 0230 07:32 cuando Franco estaba grabando este mensaje de los débiles morales y las responsabilidades El ministro de Información era Manuel Fraga hoy por cierto los diputados del partido fundado por Manuel Fraga se han abstenido en la votación del salmón

Voz 15 07:43 esto de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos no por nada no sean así

Voz 1 07:51 no que sea el momento

Voz 4 07:59 venga a coro

Voz 13 08:03 se ha despeinado espero sobre la autoría de la tesis de Pedro Sánchez nos quedamos con la teoría irrefutable que propone Dios que huir pero

Voz 6 08:11 sí la tesis de Pedro Sánchez comienza diciendo buenos días in the Morning no está plagiado

Voz 13 08:18 seguimos con tuits académicos Éste es de Aitor Guinart

Voz 6 08:21 currículum es brillante doctorado en Ingeniería Aeroespacial en Harvard máster en Yale porque quiere trabajar en la NASA Pace cohetes

Voz 13 08:30 atención a la reflexión que ha hecho indie

Voz 6 08:33 decía estoy orgulloso del sitio donde nací porque me costó mucho trabajo nacer allí por casualidad

Voz 13 08:39 yo creo que en percutió exagera un pelín con este tema

Voz 6 08:42 ayer me tomé perdón tres gintonic como se nota de Ginebra de fresas con tónica de Vicenta Rosa hoy en vez de resaca nada bajo la regla

Voz 13 08:53 para acabar hace falta más padres como el que protagoniza el tuit de Penn total

Voz 6 08:57 que nos afecta la cejas mientras dormía papá si bien no parece sorprendido

Voz 16 09:11 venga te las verás

Voz 15 09:14 ya sino la cara hoy te hace gato hijos ya verás

Voz 1981 09:18 Nuestra del busto de va Xavi Quique por este Fenar sólo un yogur principal causa de mortalidad entre los españoles e irse a dormir al habiendo ingerido un simple postres

Voz 1630 09:29 el atrio o una pieza de fruta puede provocar

Voz 1981 09:31 en en el organismo advierte el Ministerio de Sanidad recomienda a todos los ciudadanos que avisen a las autoridades si hoy alguien decir he comido mucho hoy cenaré un yogur Illera cuarenta millones de españoles detenidos por cagarse en Dios la Guardia Civil llevada meses siguiendo una banda organizada que se dedicaba blasfema área ofender los sentimientos religiosos al finalizar la redada cuarenta millones de españoles estaban detenidos por cagarse en Dios practicamente todos los castellanohablantes están implicados ha explicado Un portavoz de la Fiscalía del Estado a Torra muestra un título oficial de la Rey Juan Carlos que acredita que Cataluña es una república

Voz 0230 10:12 el president de la Generalitat asegura que el título está firmado por el propio O'Reilly que es totalmente legal ha aclarado eso sí que el trabajo de fin de es no se puede consultar porque lo tiene Puigdemont en Bélgica

Voz 1 10:26 última hora Arman cuéntanos

Voz 13 10:28 la tesis de Pedro Sánchez titulada puntos débiles de Susana Díaz ya está disponible en Internet el presidente asegura que sacó

Voz 1981 10:36 pocas gracias armada vamos ahora con algunos titulares breves Melody anuncia que ya no es una Room Vera se hace una foto con su hijo cada día durante treinta y cinco años pero olvida ponerle el carrete a la Cámara consiguen mezclar churras con merinas en un laboratorio de Wisconsin Sanidad sólo legalizar a la homeopatía de uso no terapéutica

Voz 1 10:59 con uñas y carnes se separan

Voz 1981 11:03 ni Pedro Sánchez logra vender diez trajes de Cortefiel a Arabia Saudí

Voz 13 11:19 el secundarios trece de septiembre la normalidad ha vuelto hoy por las calles y carreteras españolas corretean ya miles de alegres de camiones un millón según la Guardia Urbana es tiempo para dar voz al universo camino lo tenemos amigo David no hola buenas

Voz 17 11:34 no no no para la radio eso es el ruta no sé que llevas una carga además tres efectúan para devolver a la Rey Juan Carlos I a fin de cuentas cuenta no a nada agradecer a la compañera seis lo de la radio para parón camarero soy la gasolina de nuestro corazón porque entre tenéis informa is de Bucay y hace compañía vale lo que no me dieron mis padres

Voz 13 12:02 pero todo genial ya algo más que contar conmigo o no

Voz 17 12:06 no hay una cosa que le va a ser muy felices yo pienso a muchos compañeros de la carretera que a lo largo de la historia una de las señas de identidad de los Caminero cuál era mira que el brazo izquierdo miembros tal a la vez la Liga días sombras sobre hecho blanco como si si o han inventado que dicen que se conectar metiera el camión se pone el acento conductores bueno vale el gran olvidado se queda

Voz 13 12:35 mira me quedo a cuadros va gente no me llaman loco e es todo porque pone fin al al lamentable desequilibrio estético que para decir

Voz 17 12:43 a la escucha la radio voy así me bronce y al mismo tiempo puede escuchar a mí Francina a mí años pase a Dios yo soy más limo

Voz 13 12:56 en lo que va igualmente pues muchas gracias por tener relación tan útil vamos con otro leñador de la carretera estaban Cisco hola

Voz 18 13:04 hola

Voz 10 13:06 hola

Voz 18 13:07 las me oye eso no parece que se corta sí

Voz 13 13:10 hola sí ahora perfectamente

Voz 17 13:12 me perdón nas que haría entrar montones les había perdido no llega nada Larraz y en tiene teléfono y nada que miedo he pasado

Voz 13 13:19 no pasa nada ya has pasado alturas que cruzó el túnel ya bueno pues adelante con tu petición

Voz 17 13:24 nada lo primero dar las gracias por la compañía sí muchísima nos lo dicen muchos y cuantificable vale una problemática que los carneros Kevin mineras que es por culpa lleva en el brazo apoya la ventanilla quiero siempre está como muy moreno pero se que blanco

Voz 13 13:41 pero acabamos de hablar ahora mismo de este tema justo con el si no no

Voz 17 13:45 a que se perdió la señal Starlight unen lo escuchábamos la solución

Voz 13 13:51 lo que hay unos dos camiones los otros lo que

Voz 17 13:54 dos camiones no te compras dos camiones le uno inglés con el volante a la derecha hay otras normas

Voz 1 14:00 día con uno ya tocones

Voz 17 14:02 pero ya si vas alternando los abrazos si los esfuerzos frenó eh

Voz 13 14:10 no que no está mal pero que esto compañeros nos habla de una lámpara de rayos UVA que se conecta el mechero muy sencillo

Voz 17 14:15 de red sube ojo pues mucho mejor candidato que lo guió la única vale yo está fall tema diez diez iban muchísima suerte no a un abrazo y gracias por la compañía que lo mejor de sí la cerveza sin limón

Voz 13 14:33 eso también lo he dicho antes en el camionero de

Voz 17 14:35 también sí también lo inventado eh

Voz 1 14:37 poder tomar adiós adiós

Voz 13 14:42 a su saludo a todos los camioneros que nos escuchan ahora mismo por las carreteras de España e viles moral

Voz 1 14:47 en La Ventana con Carles Francino

Voz 2 15:02 no mismo

Voz 19 15:03 mira no era mentira Páramo ha vuelto tiene algo ahora en serio muy importante que decirnos claro dispensado hay vidas que dan vida esté diciendo esto que es a ver si hay vidas como la tuya que pueden ser una de ellas puede ser que tu vida de otra vida a miles de niños haciendo un testamento solidario a favor de Unicef es muy fácil mira al incluir a Unicef en tu testamento es posible que muchos niños y niñas puedan tener un futuro mejor con educación medicina su agua potable por ejemplo otro ejemplo sobre el terreno la ayuda que muchos niños sirios reciben hoy es parte gracias a esos quiénes hicieron un testamento solidario a favor de Unicef quiere saber más sobre el testamento solidario de Unicef pues apunta apunta en tu día informativa testamento Unicef punto es o también en este teléfono novecientos novecientos siete quinientos horas apuntado novecientos novecientos siete quinientos ya lo tenéis testamento Solidario Unicef sabéis quiénes sabes quiénes

Voz 1 15:58 embajador de esta historia Iturriaga por eso también estupendamente ayudó dándome El eslogan final vidas que dan vida

Voz 20 16:10 muy bien y además tan tantas temido donó siga sube o no somos Cook

Voz 1 16:19 sí sí sí vamos a dar hoy son palabras no venga charlas que te has ganado Salva ha llegado aquí unos latiguillos llevaba ganas teníamos de las palabras de piedra el hombre que ganó

Voz 1630 16:38 eh pero antes me gustaría avisará a los oyentes de que el diecinueve y veinte de septiembre nuestro amigo Alejandro está aquí otra vez y aquí otra vez por favor diecinueve y veinte de septiembre en la sala Galileo con el show de la venganza será terrible bien que recomendables

Voz 10 16:52 eso es iremos a verle vamos con las palabras que nos llenarán la boca extraditar a tu B2 de nuestros discursos y amueblar nuestras conversaciones a partir de ahora empezamos como uno de los grandes placeres de la humanidad orinar después de llevar mucho tiempo aguantando

Voz 1 17:13 qué pasó ayer a llevas aguantando desde ayer me pasó yo

Voz 10 17:17 X generadores ese placer es estremecedor torrente de gozo calentito comparable al primer beso o el nacimiento del primer hijo yo creo que esa exageración mucho gustito incluso hay quien lo fuerza perversos que teniendo ganas se aguantan aguantan porque la demora tensa la ballesta del placer pero ojo porque luego cuando el chorro sale con fuerza hay gente que ha llegado a partir del váter dicen no no lo dicen dice media Kelly Suria es la expulsión dolorosa de la orina pero no hay una palabra que dé nombre a la expulsión placentera una palabra que dé nombre al hecho de disfrutar del pis demorado no me refiero no hay color porque ahí sería también bueno cómo podemos llamar a ese ápice vertiginoso de regocijo que proporciona la calidad placentera suelta del Caudal mil hit Orio retenido y felizmente liberado yo propongo

Voz 1 18:23 Peace frotar disfrutar Kelly la definición quedaría tal que así

Voz 21 18:33 el eh

Voz 1630 18:39 deleite en la adicción póster paladear con gozo la liberación de un pis que venía pos poniéndose más de lo normal placer hacho eso es Peace fruta

Voz 10 18:56 otra más gente gente que no tolera el humor esto está como de moda es como si tuvieran colon irritable pero en todo el cuerpo gente que en pleno siglo XXI dice que hay algunos determinados temas sobre los que no no se puede bromear cuando dicen algunos determinados temas realmente quieren decir sus propios temas sí es curioso que en España hubo una época hace más de cuarenta años en las que no se podía hablar de nada y luego vino una época en la que se podía hablar de todo y ahora estamos en una época en la que parece que se puede hablar de todo pero en realidad no se puede hablar de nada por ahí ya habíamos pasado el problema es que esto es como tener sarampión a los cuarenta puede ser peligroso el humor el humor es un arma de construcción masiva por eso hay gente que le tiene mucho miedo y urge una palabra que dé nombre al intolerante a la mofa cómo podemos llamar a ese al que la broma le encaja broma yo propongo

Voz 1 20:06 aquí la definición quedaría tal que así

Voz 21 20:15 eh

Voz 1630 20:18 intolerante al humo son que se da por aludida en lo más íntimo cuando alguien destaca lo absurdo ridículo de la realidad detractor del humor partidario de humor detractor eso es

Voz 10 20:37 la otra es que vayamos a la banca es muy bueno que la gente se broma entonces tenemos tiempo para otra verdad Carlos bueno pues mira padres y madres que pierde la objetividad even en su hijo Santo aunque sea un delincuente canalla cafre esto sucede verán les hemos llamado porque su hijo ha echado azúcar en el depósito de los su profesión y luego ha echado una cerilla encendida el profesor estaba dentro eso que has dice dando que estaba jugando no si es que le gustan mucho los experimentos quiere ser científico en casa se lo fomentamos porque es muy bueno antes no era así yo me acuerdo que antes los profesores iban a hablar con el los los padres iban a hablar con el profesor eran todos contratista José Asia

Voz 1 21:24 yo una alianza vino podía siquiera

Voz 10 21:27 el millo podría sacar buenas notas lo que pasa es que no le da la gana si al menos fuera tontos se disculpaba pero no es peor es un vago ya había hay una una una jauría contrario no hay una la palabra que dé nombre a esa tendencia actual a postrarse con veneración ante las calladas de un hijo cómo podemos llamar al hecho de admirar con exaltación cada uno de los defectos de nuestros retoños yo propongo hijo la atrás

Voz 1 21:59 el la atril la cría esta definición quedaría tal que así

Voz 21 22:06 eh hijo la actriz

Voz 1630 22:15 embeleso sin miramientos ni objetividad que algunos padres sienten hacia sus hijos ceguera de los progenitores ante las cafeterías de sus padres que no ven educación que resiente eso es hijo la actriz vamos con la última Carlas los con la última que la tengo por aquí porque es una palabra es la palabra de los palabra de los la enviado al email

Voz 10 22:44 una persona que ha pedido mantenerse en el anonimato que prefiere no ser citado habrá tan polémica como necesaria habla de cuando uno plagió descaradamente con la excusa de que es un homenaje e la cosa consiste en homenajear a autores con la esperanza de que el público no conozcan su existencia sucede en la música en la literatura en el arte quién no ha visto a políticos defendiéndose de las acusaciones de autoría ilegítima bueno yo no creo

Voz 1322 23:19 que esas palabras sean suyas se las habrán escrito otras personas

Voz 10 23:23 Homa homenajear cortar y pegar todo es empezar y urge una palabra que dé nombre al homenaje sin citar la fuente cómo podemos llamar al plagio con cariño sin escrúpulos una persona desconocida que no quiere revelar su nombre propone

Voz 1 23:44 homenaje yo ir a cambio ida definición quedaría tal que así

Voz 21 23:58 eh

Voz 1 24:05 homenaje

Voz 1630 24:06 dar obras ajenas dando las como propias ensalzar la obra de un artista sin reconocer su autoría esperando que el público no sospeche su existencia

Voz 13 24:23 grupos que una palabra un sustantivo para definir al al tuitero anónimo pero

Voz 4 24:29 pues ahí la busca

Voz 1 24:32 haremos la buscaré

Voz 4 24:39 a ver qué se cuece en Internet Lucía Taboada

Voz 22 24:41 buenas qué tal y como los otros imagináis que la cuenta oficial de España en Twitter la llevarse cada semana conciudadano diferente elegido así al azar Bono sería interesante cuantas creéis que terminarían imputados a final de año bueno pues esto mismo se lleva haciendo en Suecia desde hace siete años hasta finales de mes que es cuando se va a poner fin al experimento

Voz 1322 25:04 en la cuenta su vida en cada semana otorgadas infiltró a un ciudadano diferente como lo puedes a través de nominaciones de la gente a que hubiésemos elegido otro Leandro estoy segura pues Rafa Hernando una semana la siguiente Pérez Reverte y así pero en Suecia se lo han tomado en serio esta cuenta ese lanzo para aumentar el interés en Suecia hay demostrar en la práctica que es un país abierto y democrático pero lo cierto es que claro que un ciudadano cualquiera lleve la cuenta de un país pues puedes encontrarte de todo el primer Suárez de hecho fue apodado el sueco más turbador

Voz 1 25:31 tras porque porque no jornada no por nada y Caco ante cale bares buena no detallado

Voz 1322 25:38 sus costumbres nocturnas digamos sí sí si otros enfrentaron a Dinamarca a Dinamarca la cuenta oficial otros al propio Donald Trump vamos ha habido de todo la cuenta ha tenido tanto éxito que el cómico estadounidense Stephen Colbert inició hace un par de años una campaña para que le dejasen llevar la cuenta una semana alegando el síndrome de Estocolmo

Voz 1 25:58 frío

Voz 23 26:00 quién se humilde incluso hay sábados no es

Voz 24 26:03 a ver si es un Cope Pérez

Voz 1322 26:05 representantes publicaron una declaración diciendo que la cuenta es para los suecos y sólo por los suecos así que el treinta de septiembre se publicará el último tweet en la cuenta oficial de Suecia y entonces un total de trescientos sesenta y cinco ciudadanos de Suecia habrán publicado aproximadamente doscientos mil tuits en la cuenta

Voz 1 26:22 que os parecerá muy interesante decimos

Voz 1322 26:24 intensa de experimentos sociales también

Voz 1 26:27 para una ciudad del país o no

Voz 1322 26:30 a ver si lo hacemos aquí resultaría

Voz 1 26:32 sí por ejemplo millennials hay choque que vienen los milenios así volamos Herraiz Gem como gen la nueva ya hay gente muy bien a la Z Z pero pero a alguien ya las denominado La hay quien hay Gemma Gemma pero como decía ayer

Voz 24 26:58 ayer fueron a la Convención de Apple pues nada móviles cargos un poquito más nuevos con han quitado el jazz siempre ya al móvil ya no viene sabe que para meter el tus cascos propio Santovenia con la cajita pues ya no viene ahora te lo compras

Voz 1 27:13 no no hospitales cara directamente como como Jean hoy para ponerle Cascos pero ya no lo habían en los obreros se venía en la cajita Un besito había una si se llano

Voz 10 27:25 ya no ya no

Voz 24 27:27 acuerdo pero vamos a algo más profundo de capitalismo y que nos que nos toca a todos los internautas también es que hoy se ha votado o una primera vuelta de los artículos esto que empezaban la habitación de sí del tráfico del copyright estoy todas las cosas pues hay hay dos artículos que ya se están esclarecidos un poquito más el artículo once que lo que trata es que todos los un perdón que me trabo todas las las lo los sitios webs que tengan agregador de noticias tendrán que pagar un canon le osea todos los sitios webs séptima traté Menéame Twitter si quiere poner noticias ahí todos tendrán que pagar un canon para poder poner esas noticias y luego ha salido el artículo de trece que todas las plagas la tasa plataformas online de tendrán que tener un Bot detector de copyright inmediatamente al subir un condenó

Voz 1 28:21 pido

Voz 24 28:23 es una putada esto es una putada porque la persona que si eso es una putada por qué por qué a ver puede puede parecer beneficioso porque tú como creador de contenido que ellos sólo en Youtube vive en beneficiaría en Youtube empezó como una propuesta de este estilo que era es si alguien ha subido en contenido tuyo Se se Clay mea no sea sé sé es que no encuentra la palabra en Irlanda

Voz 1 28:48 la se se reclama

Voz 24 28:51 hoy pasa a ser tuyo sea que tú Monet hijas el contenido que ha subido al otro que esto en práctica está guay pero lo que quiero hacer la Unión Europea es regular eso es decir que Google no siempre toda la pasada ahí sino que la Unión Europea sus intermediarios sirven también pasta digo esto es una abultada para toda la libertad de Internet porque tú imagínate lo que le pasó ha querido Antonio tú imagínate que sus simplemente está subiendo tu contenido propio a tu red de repente te lo Clay mean y ahora qué hacer con eso ahora te te te lo comes directamente porque viene también se borraría todo tu contenido iba a que

Voz 1 29:29 es el canon que fija la Unión Europea Thiem beneficia todo esto va a nadie más solos a los a los intermediarios gente como la cada gente como pues las grandes empresas las grandes

Voz 24 29:42 las grandes empresas de medios mejor Pin claro esto ha sido por qué porque yo tengo ese

Voz 10 29:47 yo tengo sentimientos encontrados

Voz 24 29:50 porque yo como que no quiero que se me proteja pero también quiero crear con contenido de otro quiero hacer Colás quiero poder coger un vídeo otro mezclarlo y crear algo nuevo de eso pero no se va a poder hacer claro esto eh primera instancia va por ejemplo todas las salas está viendo mucho con las partidas de Fornet este nuevo Jorge esta pero dándolo mucha gente está subiendo la mejores jugadas de cada uno y claro eso no lo están monetarizando los jugadores lo estamos negociando pues otras personas Iruin Google tuvo una buena idea que era en la trocito Un Bot detectaba de quién era esa jugada ir directamente pues ese ingreso en un anuncio antes de de su parte del vídeo se llamaban los ingresos de la otra persona como ha explicado que pasó pues esto no funciona bien ir siguen existiendo páginas de que roban contenido de otras llama subiendo como cada uno Nancy como gente que compila mes y cosas así esto ya

Voz 1 30:47 en el móvil para que te decirle es que esto esto

Voz 24 30:51 a John porque dejé al encima luego el artículo once con ETA os acordáis cuando desapareció Google News de España pues pues se vuelve sea simplemente el canon AEDE que ha pasado con éxito en Alemania intentó imponer o no funcionó bien porque todas las joder todos los periódicos vieron cómo caían sus visitas en España lo que han optado ha sido por el clip Beit en vez de que no caigan las visitas vamos a imponer o hay titulares como El Mundo Today antes

Voz 1 31:18 pues muchas gracias pero pero parece muchas veces estoy leyendo periódicos y digo hostia osea contento no estás no no no estoy contento tecnología la verdad de estoy cabreado y traer algo más divertido pero yo necesito coger un colas divertido dicho esto hace falta superhéroes vamos a ver si no para

Voz 25 31:44 esto pues si a ver si encontramos uno para esto pero superhéroes españoles que son los que nos gusta a nosotros vale superiores más cercanos a nuestra forma de ser presento a Don Manuel yo te doy ya te como verdad qué tal Manuel yo estoy como eres de Huesca

Voz 26 31:58 a la Cibeles no se mano a mano

Voz 6 32:01 abre aguas Capra me padre jesuita

Voz 26 32:03 luz a los sesenta la enviaron a Huesca Cristiano

Voz 13 32:06 Bar Gemma agilizar dije dan dijera

Voz 6 32:09 se casó con mi madre que era indígena de Huéscar pero ahora hayas Cristiani Izarra ya se hijo de Jonas los rasgos sin dejar de madre en el trece pero estuvo en cuanto tus padres se sigue viendo la mejor

Voz 13 32:23 no me lo pedía la visión teórica de la misión

Voz 1 32:26 con niños ahí haciéndolo Weissmahr

Voz 13 32:29 así a simple vista cuando los necesita saca sus superpoderes a relucir y se convierte en el Conde sentimiento se convierte él condescendiente más condescendiente mal City cuáles son súper poder de condescendiente mal la condescendencia es decía yo que con esto que a los malos

Voz 6 32:52 voy a los malos ya lo buenos es un arma pienso yo mortífera con la que incluso pueda

Voz 13 32:57 llegar a dominar el mundo dominado el mundo conociendo estén con la condescendencia ascendencia chorrada pero bueno bueno vale

Voz 6 33:04 quizás una chorrada quizá es más fácil dominar el mundo haciendo chistes en un programa de radio para gente acomodada de la tercera edad como hacéis vosotros Carlos razón yo no he dicho eso sí que es verdad que sí que debió mucho más no pero que sigue como estaba que yo además eres periodista y el periodismo es una carrera que es cuando son más inteligentes claro que sí

Voz 13 33:24 que vayan cuenta más metió una buena condescendiente mafioso prevenidos es un arma imbatible Bernard descendencia es disfrazar

Voz 6 33:35 superioridad que siento sobre ti sobre casi todos vale

Voz 13 33:38 es una fingida inferioridad y humildad vale a eso no le gana nadie gana nada que

Voz 6 33:44 buenos bueno y el Cristo este súper poder estáis cuando empecé a trabajar de funcionario de cara al público gay ha vibrado venial los ciudadanos llaman con preguntas yo me lo tomaba en serio y luego una especie explosión rayos gamma por supuesto y adquirir el poder de la condescendencia pide atiendo a las demandas de la gente siendo condescendiente Man no sabe lo que disfrutó

Voz 13 34:06 pero no es muy bonito no desde tu puesto de funcionó tratar a la gente así que viene a preguntarnos

Voz 6 34:10 a todos les con una clara una aclaración abrazar no hay mucho mejor come sus mierdas porque me interesa muchísimo por Gerardo de verdad es interesante escuchar soplaba como hacemos otra en la radio que habéis teléfonos porque es interesa muchísimo cuenta nazis por quedar bien con ellos de forma rastrera hago un total

Voz 13 34:30 vas a cualquiera tío da rabia pero paraliza si si no es sobre todo es un villano es más villano que héroe es verdad es que la la la la

Voz 27 34:38 la ira que sienten hacia mí inmoviliza al enemigo bueno yo dejo ya que vais a hacer ahora que va a qué viene ahora ya sí claro que sí se interesa muchísimo después Elvira Lindo Elvira Lindo Juan Ángel Vela del Campo sí sí sí claro que sí Parque de la de la clase de la luz y eso no es hablar claro Elvira Lindo Elvira Lindo

Voz 1 34:58 al lado defendía

Voz 4 35:05 adiós

