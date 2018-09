"Necesitaba recorrer el camino que mi padre hizo ese día"

Voz 1 00:00 estamos ya con la ventana abierta una tarde más aquí en la Cadena Ser con Isaías Lafuente qué tal Isaí volaban en lo bueno de Domínguez que te da en estos destinos Carlos Fonseca buenas tardes

Voz 0313 00:09 no sé qué hace el compañero periodista que les decía hace un momento que ha escrito un libro sobre el asesinato de Yolanda González no te olvides de mí del que vamos a hablar en un en un minutito más más a fondo porque además se conecta con la primera historia que vamos a tratar a a esta hora en la en la Ventana el sábado van a rendir homenaje en Rentería con Policía Nacional Antonio Cedillo treinta y seis años después de que fuera asesinado por ETA y esto tiene una historia paralela yo creo que muy interesante para para comentarle la leímos en el diario El País hace unos días se porque lo comentaba Luis Rodríguez a espolea anoche volvieron a Euskadi es su hijo y su mujer el hijo y la esposa de de Antonio cedido ellos habían salido en su momento después del atentado habían salido con el ataúd en un avión destino Sevilla no habían vuelto a pisar Euskadi esta mañana lo han pisado ya han estado concretamente en el en el lugar del crimen

Voz 2 01:01 en los estudios de de Radio San Sebastián José Miguel cedido buenas tardes buenas tardes de unos José

Voz 3 01:08 Miguel bueno pues la verdad es que con un montón de emociones en este momento no ha aquí es bonito el País Vasco precioso la verdad es que no tengo otra palabra que lo dice que te iba a gustar sí sí me lo comentaba tienes razón y la verdad es que he quedado he quedado asombrado la verdad

Voz 4 01:26 en un entorno precioso para lo lo que cómo hacer que están tan íntimo y tan personal no

Voz 2 01:31 me parece perfecto que venís a hacer exactamente José Miguel

Voz 4 01:35 pues esto empezó Carles hace dos meses que un día que me levanto decidido que en este proceso que yo de siete años reencontrándose con con el asesinato de mi padre y viviendo me un poco

Voz 0313 01:49 el no interrumpa eh siete años tuteo líderes hace siete años de la muerte de tu padre de de de la muerte de cómo murió y eso como es

Voz 4 01:57 pues yo prácticamente ajeno a la situación pero supongo que porque pueblo por Protección quizás emocional no no no quise saber nada bueno esto que voy pasando por una librería en en Sevilla Hay y me encuentro un libro muy grande no que pone vidas rotas la historia de las víctimas de ETA no hay claro me imaginé que en ese libro tan grande podría haber algo relacionado con mi padre que bueno tuve la valentía de acercarme a ese libro oí y abrirlo y me encontré bueno que que evidentemente estaba allí mi padre estaba la historia real de lo que ocurrió

Voz 0313 02:34 en ese atentado murieron otros agentes de policía y otro agente en la capilla ardiente se llevaba Julián Carmona se suicidó tú tenías tres añitos por aquel entonces tú tú tú recuerdas algo que que recuerdos tienes de aquella

Voz 4 02:46 bueno Carles prácticamente son son mis primeros recuerdo son mi único primero recuerdos que tengo es que todo eso todo esa esas imágenes de ese momento en el que el compañero de mi padre ese suicida delante de todo el mundo en la capilla ardiente en la imagen de Illa de la vuelta de la vuelta sobre todo en el avión con el con el féretro de mi padre a a nuestros pies

Voz 0313 03:07 leía el otro día en el país que que has tenido no sé si tienes aún secuela secuelas psicológicas de lo que ocurrió

Voz 4 03:14 sí bueno prácticamente desde el día siguiente desde el día siguiente yo me lleve un un año sin hablar prácticamente nunca más pregunté por él y bueno empecé con cinco seis años tener problemas de ansiedad hizo bueno la adolescencia es él decencia seas agudizó muchísimo estuve casi cinco años encerrado en casa con un agorafobia impresionante no podía salir a ningún sitio no podía hacer absolutamente nada estaba sin comer fue una una pesadilla que evidentemente mi familia tuvo que que vivir evidentemente me acompaña Ciudad de hoy con doce trece años deciden ya que dar medicación a día de hoy caerle ciudades

Voz 0313 03:54 oye que antes se desvió a la conversación no estabas diciendo yo te pregunta Bono qué qué vas a hacer ahí exactamente cuéntanos que atrás queda un poquito

Voz 3 04:01 hay emociones encontradas decide si emociones en contra

Voz 4 04:03 nada qué porque eso yo me levanto y me di cuenta yo jamás había pensado que iba a estar aquí lo digo de corazón

Voz 0313 04:13 cómo ha sido el levantó una mañana hay

Voz 4 04:16 es una llamada dentro de mí que me dice tengo que volver quiero ir y la verdad es que fue así se lo comenté a mi familia Easy bueno Haifa parte de la familia que me decía que me lo pensara bien que si estamos preparados y la verdad que bueno hoy cuando cuando ha subido por primera vez ha recorrido el camino que mi padre que mi padre hizo porque lo vivido como como como eso como el el mismo recorrido que hizo el hecho exactamente el mismo he estado en los puntos de lo que ocurrió todo la verdad es que cuando cuando estaba allí lo lo he sentido como como lo que yo sentía hace dos meses que lo es lo que necesitaba necesitaba estar allí necesitaba respirar allí aquellos precioso es precioso una de las cosas que a la cabeza como no sitio tan bonito ha podido pasar esto iba tirado mucho he dado un paseo tocado he mirado me ha observado muchísimo intentado escuchar ese silencio que había hay y bueno de alguna manera acordarme muchísimo de él

Voz 0313 05:28 muchísimo José Miguel está describiendo a su manera y en sus códigos por lo que cuenta el el alto de Perurena que si es un lugar absolutamente precioso como como cómo se ha conseguido que se lo puede hacer un homenaje a tu padre

Voz 4 05:41 pues yo después de esto me puse después de cómo te de momento de ese día que me levanto y me pasa esto puede decidido traslado a mi familia y claro yo no yo mismo no sabía lo que tenía que hacer pero claro se me ocurrió que creo que es la primera persona que tenía que llamar al primera institución que tenía que haber serias al ayuntamiento que estoy tengo que ver a las personas que podían bueno que quería trasladarle lo que ocurría y así fue lo lo llame y la verdad es que hasta día de hoy

Voz 2 06:07 no han hecho nada más que apoyarlo el Ayuntamiento está totalmente apoyándome en todo en todo esto el partido gobierna en el Ayuntamiento de Rentería oro Bildu está viendo si tú has hablado con el alcalde bueno algún concejal

Voz 4 06:20 a Julen Mendoza Kiko que se puso en contacto conmigo rápidamente después de de que le llegara el mensaje de que quería hablar con él y la verdad que que bueno me mostró su su apoyo incluso a la semana siguiente me dije cuando él me dijo que que veía un acto de valentía lo que iba a hacer y que quería corresponder me con con lo mismo y fue a visitarme a Sevilla simplemente a verme

Voz 5 06:45 ya eso para mí

Voz 4 06:47 súper importante porque dice aquí las cosas en en Euskadi han cambiado

Voz 2 06:52 el alcalde de Rentería de Bildu cogió un avión o lo que fuera irse vino a Sevilla hablar contigo cuatro horas que fueron

Voz 5 07:01 no sé tengo

Voz 4 07:03 tengo muy buenos recuerdos de aquella primera conversación y letras la de todo mi situación actual que bastante delicada por lo que estamos pasando y evidentemente el y la conversación fue como te digo muy muy muy terapéutica casual pues sí aquí está conmigo el olas

Voz 6 07:28 si hola buenas tardes día tan especial no muy muy si usted se imaginaba que volvería algún día o no yo la verdad es que he querido siempre volver

Voz 5 07:40 pero nunca he querido mover eso por él por mi hijo pero yo quería siempre ver porque lo más bonito que yo viví aquí fue con él yo me casé él me aquí y aquí vivir vivir bonito mi matrimonio Ron más grande de Medina

Voz 3 08:08 qué edad tenía él cuando lo asesinaron

Voz 5 08:11 veintiocho veintiocho años esas que claro

Voz 3 08:13 cuando cuando vemos las imágenes de lo que pasó entonces son imagínese en color pero un color desvaído por el paso del tiempo nos parece que son historias de gente muy mayor no es queréis muy jóvenes que estabais empezando vuestra vida

Voz 5 08:26 sí yo tenía veinticinco

Voz 0313 08:31 Lola yo sólo quería preguntar a José Miguel pero ahí ya que la tengo se lo pregunto a usted en este tiempo fijes hoy por ejemplo la noticia de que vayan a acercar a dos a dos presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco por razones de fin humanitarias de familiares

Voz 5 08:45 sí sí sí

Voz 0313 08:45 nada más cerquita hay tal ahora que estamos en un tiempo donde hemos vivido hemos visto que hemos escuchado conversaciones de víctimas y verdugos hablando se perdonando se o no pero hablando por lo menos y usted tuviera oportunidad de de ponerse delante de alguno de los que mayor o menor medida colaboró porque tres de los que estaba en un atentado tres murieron luego en enfrentamientos con la policía hubo otro que viviría fuera creo y uno condenado por colaboración si pudiera hablar con alguno de ellos esperaría que les dijeran algo les preguntaría algo

Voz 5 09:19 no les diría nada en le preguntaría nada porque yo he aceptado hecho yo creo que que es el momento ya de media era a una convivencia tranquila y en paz yo para mi fue un regalo de verdad no sé si hice molestara a alguien pero para mí fue un regalo el día que que dijo la banda que dejaba de matar porque nosotros los dos sobre todo mi hijo más que yo automatizado cada vez que había una atentado le ponía se ponía el cuerpo entero de Mancha arroba tenía que ir corriendo lo pitada llevaría el mismo médico nos dijo este niño cada vez que hay un atenta le pasa esto porque se que era algo alérgico después ya ha ácido mayor hizo matizaba de otra manera pero se metía una semana en la cama yo ahí haciendo haciendo va fuerte tirando del carro pero yo lo he visto y lo veo que que llega el momento que tenemos que nosotros las víctimas tenemos que ponen mucho en este tema

Voz 7 10:49 yo

Voz 5 10:50 para mí con que no dejen de matar y que no haya más víctimas

Voz 0313 10:54 Lola en esto el tiempo desde que José Miguel tomó la decisión de ese día que se levantó diciendo pensando tengo que ir ahí tengo que volver a a Le anotado cambiado ha visto que no sé que que que está más animado que yo que se le ha notado algún cambio para bien quiero decir

Voz 5 11:10 él estaba organizando y muy nervioso porque él tiene su secuela yo por protegerlo decía José Miguel tu cree que esto podrá conecto me decía mamá lo necesito lo necesito mamá me lo pide mi corazón entonces yo tengo que estar con él lo lean todo lo que él quiera hacer

Voz 1603 11:40 yo la dura que ha dicho varias veces como como ha estado tratando de proteger a su hijo de la de la muerte terrible de de Antonio de de su marido usted nunca le contó que había sido asesinato pues asesinado por ETA bueno no es que es peor no es que le

Voz 0313 11:54 lo que sí y luego lo dos goles remata no

Voz 5 11:57 siete pero eso tampoco me enteré yo nada más que el día del libro yo tampoco lo sabía tampoco lo sabía yo lo de esto ha sido yo lleva iba con el coche compré el libro en El Corte Inglés y antes de llegar a casa no pude llegar a casa me paré él él cuando

Voz 7 12:20 lo leí

Voz 5 12:22 yo no sé lo que le pasó al coche yo no sé lo que dice no sé lo que me entró o no se lo tuvo que venir la grúa llevarme colcha caos yo no sé lo que pasó el coche sería

Voz 0313 12:32 para para para situar a los oyentes en ese atentado donde murieron varios policías Antonio acribilló quedo herido alguien que pasaba por una furgoneta le vio les subió para llevarle a un hospital los terroristas se dieron cuenta Le siguieron les sacaron de la furgoneta remataron sea esa es la secuela se Lola

Voz 1603 12:49 descubrió o ha descubierto al mismo tiempo que que es un pero pero aún así nunca le contó a niño que si su padre había sido víctima de ETA no les estuvo algo diferente

Voz 5 13:00 ETA no le conté que había entrado digo papá entrado en una peletería que habían dos ladrones llena el tiroteo han mata ya no lo vamos a ver si así se lo dijo

Voz 1603 13:15 porque pensó que pensó protegerle durante no sólo al principio sí tenía tres añitos es lógico no pero luego pasaba el tiempo y creía que así les salvaba de que le protegía de de que Lola

Voz 5 13:28 es que había tanto tanto tanto tanto tan dañino en la televisión ya serían tantos cuerpos en el suelo no no podía yo me acuerdo de la mira

Voz 8 13:45 de mi hijo cinco hombres

Voz 5 13:49 con doce doce trino el se suicidó el el compañero y me miro hoy la mitad de la tengo grabada en mi mente no menores

Voz 8 14:00 la inocencia de miedo

Voz 5 14:06 yo siempre les deseo

Voz 0313 14:09 el homenaje de del sábado José Miguel que será un acto seguro lleno de en fin de emoción y de

Voz 4 14:15 pues si tú estás convencido de que a nadie J

Voz 0313 14:17 bien por lo que contáis los dos además es verdad sobre todo

Voz 4 14:20 el mensaje que traemos que yo traigo a aquí ahora lo que estamos viviendo eso la convivencia y también cuando te he comentado eso del lugar en el que hemos estado con ese silencio de que era era era experimentar la paz e hizo bueno de alguna manera también yo estoy fuerte eh yo estoy fuerte y también de alguna manera se que se que yo yo yo sé que cuando he tenido la llamada esta lo tenía super claro de que al estar aquí ya tengo claro yo necesitaba necesitaba estar ahí allí en la verdad que esta es la parte que yo estoy haciendo para mí para reparar me a mí mismo y ahora sí que es verdad que también necesito que los demás otras personas puedan que me ayuden a que puedan contribuir a que a que mi a que mi cierre sea total

Voz 9 15:07 no

Voz 0313 15:52 yo lo saben euskera pero esta canción es una canción muy hermosa la compuso alguien en recuerdo a un poeta que había fallecido yo es una canción de recuerdo de despedida pero con con una letra precioso que dice cosas muy bonitas no sirve para para desearos toda la suerte del mundo a los dos de verdad

Voz 3 16:09 muchísimas gracias y de verdad que lo agradezco que no nos acompañen en este en este mensaje de reconstrucción que estamos intentando hacer

Voz 0313 16:20 estos José Miguel y un beso Lola ánimos