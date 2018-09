Nueva York, capital de EEUU

Voz 1626

después de que los británicos de América se pegaran con los británicos de Gran Bretaña para que de aquella bronca naciera a Estados Unidos hubo que empezar a organizarse como nación ya saben primeros independizar o las famosas trece colonias luego redactar una Constitución después aprobaron una bandera más tarde nombraron un presidente que faltaba pues una capital porque en alguna parte había que ponen el huevo el trece de septiembre de mil setecientos ochenta y nueve Nueva York fue designada capital de Estados Unidos sin embargo algo debió pasar para que no siga siéndolo en lo que ocurrió es que en Nueva York sólo iba a ser la primera capital porque pretendían que Estados Unidos fuera tan tan tan demócrata que se pasaron de frenada para tener a todas las colonias contenta Se decidió que la capital fuera itinerante cada cierto tiempo en una ciudad por eso después de Nueva York fue declarada capital Philadelphia pero claro estar de la CECA la Meca no era plan desmontó al despacho guarda papeles al las maletas a Capel en Montal despacho demasiadas idas y venidas al final acordaron que la capital estaría en el estado de Virginia en la misma costa este un poquito más abajo de Nueva York y le dijeron a George Washington ya que desde el presi vas a vivir tú Elige tu el sitio hijo Jorge pues aquí mismo al lado del río Potomac está claro porque empezaron a llamar Washington a la capital de la Confederación porque el sitio lo eligió Washington Pero Washington nunca se refirió a la capital de Estados Unidos con su apellido no era tan van el oso en la llamada federal City pero para que esa capital federal no estuviera ni en una ni en otra colonia para evitar tiranteces entre Pensilvania Massachusetts entre Virginia y Maryland se creó un pequeño territorio autónomo que se llamó Distrito de Columbia Columbia de Columbus de Christopher Columbus Cristóbal Color que al final no cuadra todo no por eso ahora Washington se llama Washington DC Distrito de Columbia y por eso no hay que confundir la capital del país en la costa este con el estado de Washington que está en la otra costa en la otra punta y arriba el todo lo más lejos posible de Donald Trump