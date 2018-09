Hora 25 Deportes

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes con ellas

Voz 1704 00:05 Marcelo in Jesús es de novedades sobre el partido Miami bueno bueno es escenas cuasi culebrón de de este año

Voz 2 00:15 no del verano estrellas del culebrón del otoño confusión

Voz 1704 00:17 en Miami luego vamos a contar cosas pero vamos a empezar con fútbol en directo porque mira habrá gente en Soria en Gijón en Albacete o en Lugo que están pendientes de sus equipos que están jugando en la segunda ronda de la Copa del Rey enfrentamientos entre equipos de Segunda División A las ocho comenzó en Soria el partido entre el Numancia y el Sporting de Gijón vamos a ver cómo marcha Jose Carlos San José buenas tardes

Voz 0509 00:41 qué tal buenas tardes pues marcha cero dos hace un minuto ha marcado el Sporting el segundo gol o mejor dicho se ha marcado el Numancia su segundo gol en propia puerta primero elegido en el minuto veintisiete quién desviaba una falta lateral de Hernández de la izquierda dos minutos después una falta de Morillas padecía ego Sierra a la portería de su compañero Gaizka campos nada pudo hacer el portero dos goles se ha metido en propia portería así que el Sporting en el minuto treinta y uno ganado cero dos en Los Pajaritos

Voz 1704 01:07 con dos goles en propia puerta del Numancia en el Carlos Belmonte están jugando a Albacete y Lugo como está a Juanma Sevilla hola hola Gallego buenas tardes pues en el carro del monte ahora mismo tablas en el marcador comenzaba ganando el equipo gallego con un tanto en el minuto dos ya en el minuto diez Alfredo Ortuño ha puesto el empate para el cuadro manchego partido que se disputan plena Feria de Albacete estamos en el XXV primera parte Albacete uno Lugo uno a las diez de la noche se jugarán otras dos eliminatorias Las Palmas Rayo Majadahonda y Elche Granada ahí tenemos a esta hora también fútbol femenino en juego partido de la Champions femenina en el Cerro del Espino en Majadahonda está jugando el Atlético de Madrid ante el Manchester City vamos a ver cómo está el partido partido de ida de la eliminatoria Miguel Martín Talavera buenas tardes parece que no lo sé

Voz 4 01:52 qué tal buenas tardes pues algún delito de reanudarse el segundo acto y de momento

Voz 1704 01:56 malas noticias el quince es adelantaba

Voz 4 01:58 por medio de

Voz 1704 02:01 luego volvemos pero parece que se ha adelantado el City porque Majadahonda pareciera que estuviera en Moulin Button de verdad ayer por cierto el Barça en esta eliminatoria de la Champions femenina perdió tres uno en Kazajistán las azulgrana que el año pasado llegaron muy lejos van a tener que remontar ese tres uno de la ida que les complica la eliminatoria en la Vuelta Ciclista a España ha ganado la etapa de hoy el belga Yell Wall Ice que se ha escapado hoy ha impedido que hubiera esprín en la general no hay cambios sigue de líder James con Valverde a veinticinco segundos mañana y pasado hay etapa dura en los Pirineos mañana y pasado se va a decidir el vencedor de la Vuelta Ciclista a España y como siempre en el inicio del P

Voz 1825 02:44 a Granada para darla de español

Voz 1704 02:46 vuestros mensajes de guasa buenas tardes

Voz 5 02:49 en la entraría programa espero que no permitan que se celebre en Miami el partido Barcelona Gerona me imagino que todo el mundo se imagina el aquelarre separatista que se puede dar esa situación

Voz 1704 03:03 pero encima

Voz 5 03:04 soportado por la Federación Española de Fútbol gracias

Voz 1704 03:10 a ver yo creo que usted no me entendió ayer

Voz 0919 03:13 bien y creo que algunas no están entendiendo nada con este tema cuando ayer se filtró que el Gobierno no ve con buenos ojos que Girona Barça se juega en Miami porque puede ser aprovechado por un sector independentista catalán para hacer ruido se filtró interesadamente con la boca pequeña porque ese filtro así porque nadie del Gobierno puede salir a decir eso porque decir eso ya adoptar una medida que impida que ese partido se juegue allí por ser dos equipos catalanes sería una medida antidemocrática sería una discriminación injusta lamentable me atrevo decir que hasta estúpida porque el Girona Barça Se va a jugar si no es en Miami será en Girona insinuó en cualquier otro sitio y la gente que vaya al campo donde se juegue grita hará lo que quiera a gritar en Miami en Girona o donde sea saldrá por la tele Se verán todo el mundo si el Gobierno optase prohibirle jugar en Miami porque no les prohíbe jugar en Girona o porque no les prohibe jugar en el Camp Nou o porque no les prohíbe jugar en la Liga española es que es absurdo cómo vas a tomar una medida preventiva que perjudica a dos entidades que cumplen con la legalidad y no tienen ningún tipo de restricción es un libertades el Girona y el Barça tienen el mismo derecho a jugar en Miami que el resto de equipos de la Liga el mismo derecho que el Madrid que el Atlético de Madrid que el Athletic débil

Voz 1704 04:34 va o que el Huesca o que cualquiera

Voz 0919 04:36 luego cuando el partido se juegue Si hay una pancarta ilegal pues se multará al equipo local como se multa aquí porque el partido aunque se juegue en Miami se juega con las normas que rigen en la Liga es decir que si la Federación española no quiere que Tebas la Liga lleven su partido a Miami o quiere sacar a cambio algo allá ellos pero intentar deslizar que al Gobierno de España no le interesa que sean dos equipos catalanes los que lo jueguen es un error porque el Gobierno español eso no lo puede decir ni defender

Voz 6 05:11 porque aunque no lo parezca vez

Voz 0919 05:12 pues vivimos en un Estado democrático y hay libertad de pensamiento de opinión repito el Girona el Barça tienen el mismo derecho a jugar en Miami que el Madrid que el Atlético que el Athletic de Bilbao que la Real Sociedad que el Getafe que el Leganés que el Betis o que el Sevilla mismo libertad de pensamiento de opinión dejad vuestras opiniones en el guasa

Voz 1704 05:39 queremos que los oyentes

Voz 7 05:40 en Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 05:54 tardes Gallego soy el trilita se me ocurre una solución para estos dos señores que se cree lo amo de cada uno de su cortijo asignar a Terra porque en esta jornada de Liga en cada partido que se celebre en España a la hora de comenzar el encuentro darnos la huerta en todos los estadios y mirar hacia la grada es darle la espalda al terreno de juego yo creo que eso sería un juega una forma y una buena protesta que vayan aprendiendo buenas tardes de Hora veinticinco de Parker

Voz 7 06:33 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1704 06:41 ocho y XXXVII venga hoy lo vamos a hacer capítulo de confusión en Miami porque no podemos hacer un capítulo cada día hay que reservar los guionistas cobra mucho dinero pero un apunte aunque sea ha de cómo está el asunto ahora mismo del partido porque ella había Reunión en la Liga aunque no hay nada oficial que comunica

Voz 0231 07:01 no nada oficial de hecho vamos a poner geográficamente a los protagonistas Rubiales en Estados Unidos trabajando para mejorar la imagen del fútbol español tiene su gracia Tebas subido ahora mismo a un avión convencido de que el partido se va a jugar en Miami según confirma

Voz 1704 07:15 cadena SER con ganas de ver cómo el cese

Voz 0231 07:17 de argumenta una respuesta administrativa allí en la Liga preocupados por el giro mediático de las últimas horas por cierto la AP no ha recibido la información que le prometieron y la Liga quiere que la federación conteste lo antes posible a la carta is sino lo hacen pedirán formalmente una reunión

Voz 1704 07:35 Rubiales Tebas tendrán que verse Federación y Liga tendrán que reunirse hablar seguramente llegar a un acuerdo en el fútbol pasan cosas muy raras pero atención a es un empleado del Fútbol Club Barcelona ha cobrado una comisión de seis millones de euros por el traspaso de Neymar del Barcelona al París Saint Germain lo han contado nuestros compañeros de Radio Barcelona hasta tarde pero hay que explicarlo bien porque es que sino sería tremendo Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 08:05 hola Gallego buenas tardes si vamos a explicarlo bien Andre Curie exempleado del Barça para controlar el mercado sudamericano y persona de confianza también de los Neymar ya ha cobrado más de seis millones de euros del propio Barça por el traspaso del futbolista al París Saint Germain el año pasado lo hemos contado como dice esta tarde en el que te hagas en Cataluña André Curie que insisto trabaja para él Barça pactó con Rosell en su día que si el Barça vendía Neymar el cobraría una comisión del tres por ciento el año pasado como todo el mundo sabe el París Anne Germaine le arrebató Neymar al Barça pagando la cláusula de doscientos veintidós millones de euros y por lo tanto el Barça se ha visto obligado a pagarle seis coma seis millones de euros Andre Curie lo increíble es que el Barça el año pasado confío en Curie para convencer a Neymar de que no se fuera el Paris san Germain es decir confió

Voz 0919 08:53 yo era una persona que cobraba un tres puntos

Voz 0017 08:56 ciento de un posible traspaso del brasileño para convencer al jugador de que no se marchara en fin el Barça oficialmente confirma que se firmó este acuerdo pero el club dice que no le ha pagado nada André Curie pero lo que explicamos y contamos en la SER es que si le han pagado estos más de seis millones de euros Andre kurdo

Voz 1704 09:16 es decir que tenía que convencer a Neymar de que no se fuera pero si se iba cobraba seis millones correcto vaya situación tan buena para cubrir eh no estén pensando madre a seguro increíble bueno vamos a mirar a la Liga y la Liga tiene el sábado un partido del Barça precisamente en Anoeta ante la Real Sociedad el campo que TEA tiene unas obras previstas de larga duración y estamos preocupados sobre cómo estará la hierba después de lo que le pasó al Barça y al Valladolid en el partido de Zorrilla cómo está el partido preparado Roberto Ramajo como esta Donosti buenas tardes

Voz 1825 09:51 hola qué tal muy buenas gallego pues mira te puedo confirmar que he pisado el césped de Anoeta del Nuevo Anoeta que ver el partido frente al Barça tiene muy buena pinta ahora está muy alto está a veintinueve centímetros está demasiado alto para que se juegue el partido lo tienen que cortar dejarlo entre veintidós y veinticinco centímetros que es lo que marca la Liga pero él césped pinta muy bien y sobre todo yo he intentado arrancar pero da a ver si aguantaba una cegada no se ha levantado esta tarde lo han probado chavales de la cantera de la Real Sociedad ha resistido bien también han probado el sistema de vídeo arbitraje también ha funcionado bien y a este respecto le hemos preguntado a David Zurutuza sobre la polémica del césped escucha

Voz 9 10:31 césped va a estar bien o mal para los dos equipos partiendo de esa base a nosotros nos interesa que Facebook está bien yo estuve allí viendo las obras con la jefa de de obra y me dijo que que había suficientemente tiempo para para que estuviera bien así es bueno si todos dicen que va a estar bien porque no lo va a estar no

Voz 1825 10:49 mañana la plantilla de la Real Sociedad estrenada por primera vez de ese césped va a ser la primera vez que la Real se ejerciten elevan en el Nuevo Anoeta antes del partido frente al Barça

Voz 1704 10:58 Nos alegramos y el Barça por cierto Adrià de Valverde tiene alguna baja bueno me si está descansó desde hace dos semanas madre mía cómo va a salir el sábado si me

Voz 10 11:05 sí está fresco igual que Jordi Alba y Piqué

Voz 0017 11:09 Nos han marchado esta semana con sus selecciones Valverde va recuperando efectivos de esta semana para la visita a Anoeta hoy han vuelto precisamente los españoles Busquets Sergi Roberto también Rakitic Arturo Vidal Vermaelen y sólo faltan los dos brasileños Arthur y Coutinho que entrenará mañana por la mañana con el equipo veremos como Valverde plantea este partido viniendo del parón de selecciones

Voz 1704 11:30 sí sabiendo que el Barça juega siete partidos

Voz 0017 11:33 en veintitrés días es posible por lo tanto que llegue el momento de las rotaciones probablemente el sábado veremos alguna novedad en el once pensando también en el debut en Champions frente al PSV de la próxima semana pero insistimos ni Messi ni Piqué ni Jordi Alba

Voz 1704 11:46 puramente van a descansar porque han podido entrenar

Voz 0017 11:48 con normalidad esta semana gracias

Voz 1704 11:51 el sábado también hay otro clásico partidazo en San Mamés Athletic Real Madrid el Athletic que Verónica Gómez tiene una gran noticia porque Aduriz se ha recuperado iba a estar ante los blancos hola

Voz 1509 12:01 sí muy buena será ya decisión del técnico es verdad que el equipo viene siendo en estos últimos días una incógnita porque entre el parón en la suspensión de ese partido de Vallecas lleva tres semanas prácticamente sin competir de los entrenamientos pocas conclusiones son ninguna podemos sacar porque es están realizando prácticamente todos a puerta cerrada Aduriz sí sabemos por su propia boca además no porque haya parte médico que está bien lo ha dicho este mediodía en un acto

Voz 1704 12:25 comercial del club dice que lleva toda la semana con el grupo

Voz 1509 12:27 bueno que tiene completamente olvidada la lesión y que tiene ganas Él y todo el equipo de empezar a jugaría coger ritmo el está bien Íñigo Martínez que andaba también renqueante también se ha recuperado así que la única baja para el sábado va a ser la de Íñigo Lekue el resto todos disponibles para Berizzo

Voz 1704 12:42 en el Real Madrid Herráez va a tener Lopetegui que tomar decisiones llevará al banquillo algunos de los que hayan jugado quizá dos partidos con sus selecciones no sé qué tal buenas tardes Gallego

Voz 10 12:54 Miró que se ha llegado en el día de hoy con su selección con Brasil

Voz 0017 12:57 pero llega muy cansado y quiere jugar que quiere jugar pues Kroos Isco o Modric uno se tendría que caer podría ser Modric si está cansado el croata después de partido frente a España arriba seguros Bale Benzema y Asensio y otra decisión que te que tomar Lopetegui que me dicen que ya tiene casi decidida es el portero tiene dos partidos importantes San Mamés y el próximo miércoles la Roma en Champions en Prince

Voz 1704 13:19 a pie Courtois pero Keylor Navas está enfadado porque no jugó diecisiete minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1704 14:17 enseguida volvemos a los partidos de Copa del Rey en directo y hace partido de la Liga de Campeones femenina que está jugando el Atlético de Madrid antes dos noticias del día presentaciones de futbolistas todavía en el Levante la presentación de Mayoral que llega cedido por el Real Madrid José Manuel Alemán hola

Voz 1403 14:34 hola muy buenas Jesús pues tiene el cartel de disimular cero de Mayoral ha demostrado mucha humildad aunque sabe que el Levante les reservó una ficha hasta el último día de mercado esperando una carambola esa carambola que le permitió abandonar el Real Madrid se produjo con el fichaje de Mariano que sólo cambió absolutamente todos y hoy Mayoral ha reconocido que López Tegui de había asegurado que controla con él para toda la temporada

Voz 14 14:53 yo creo que sí estarían en Madrid no lo hable con Lopetegui dos semanas antes y él me dijo

Voz 15 14:59 que que quería que que me quedas

Voz 1704 15:02 eh que que iba a tener

Voz 14 15:04 es mi oportunidad si todo indicaba que me ha querido ha quedado no pero hasta el día treinta

Voz 1704 15:09 pero luego llegó la opción de Mariano Mayoral va a jugar en el Levante y el Betis ha presentado al argentino Lo Celso Florencio Ordóñez ahora

Voz 16 15:17 hola qué tal Gallego ha finalizado hace unos minutos la presentación de Giovanni Lo Celso veintidós años internacional argentino futbolista que viene cedido procedente el PS ayer el París en Jermaine el Betis tiene opción de compra obligatoria si se clasifica para jugar competición europea la próxima temporada también y opcional Si no se clasifican tendría que pagar veinticinco millones de euros futbolista joven que viene para marcar debería marcar diferencias en el Betis con veintidós años como digo con mucha ilusión porque viene a un Betis en crecimiento para

Voz 17 15:50 está en una etapa aquí en el club verdiblanco esté muy contento

Voz 7 15:54 de estar acá incluso con mucha historia que verdad que viene haciendo un crecimiento muy grande muy notorio durante último este último tiempo y la verdad que eso me nace llamado mucho la atención sea todo lo espectadores de Hwang pudo de la verdad

Voz 1704 16:10 que se lo va a pasar bien en el Betis y en Sevilla Lo Celso la jornada de liga empieza mañana a las nueve con el partido que se juega entre el Huesca y el Rayo Vallecano vamos con la última hora las convocatorias de los equipos los oscenses que han empezado muy bien cómo están Luis Alba días

Voz 0888 16:24 qué tal buenas tardes Jesús pues Huesca se prepara para vivir un día histórico en este primer partido en El Alcoraz en primera división recibiendo al Rayo los madrileños todavía no han puntuado aunque tienen un partido menos hilos de Leo Franco llevan cuatro puntos encajar una dura goleada ante el Barça en la última jornada hay que decir que Jovanovic el portero serbio ha venido lesionado de la concentración con su selección Ike Michel en va a tener alguna ausencia de cara a este partido en el que como decimos los tres puntos empiezan a ser ya importantes aunque sea la cuarta jornada por cierto a esta hora cientos de trabajadores siguen en el estadio ultimando las obras que se han llevado a cabo en tiempo récord no haber problema para que se dispute el partido el aforo sea ampliado a siete mil seiscientos treinta y ocho espectador lado

Voz 1704 17:01 de las novedades del equipo de Míchel del Rayo Vallecano

Voz 18 17:04 cuenta con todos sus efectivos no hay ningún lesionado muy probablemente mañana rol de Thomas debutará esta temporada con el Rayo Vallecano en la mayor motivación es sumar ha hecho Míchel en rueda de prensa en primera división

Voz 1704 17:15 vamos a los partidos de Copa segunda ronda enfrentamientos directos entre equipos de la Segunda División jugando es de las ocho Albacete y Lugo como está Juanma estamos en el tiempo de descanso ya marcado Lugo porque Chus Herreros han traducido el esférico en su propia portería así que descanso en tierras manchegas Albacete uno Lugo dos en propia puerta también en propia puerta también se incluye la fiesta increíble gol en propia puerta en Albacete y en Soria en el Numancia Sporting Iván dos no se José Carlos San José sede con tercero

Voz 0509 17:46 no queda usted estamos en tiempo de descanso pero siguen valiendo de cierra en propia puerta la tenido ocasiones del Numancia para recortar distancias pero el jarro de agua fría de meterse dos goles en las dos únicas de llegadas claras del Sporting ha dejado muy equipos equipo al descanso los Pajaritos Numancia cero Sporting dos

Voz 1704 18:05 ahora sí vamos a ver cómo va ese partido de la Champions femenina Atlético de Madrid Manchester City Talavera

Voz 19 18:11 pues quince minutos de la segunda parte gallego y aunque está jugando realmente bien el equipo de Sánchez verán esa segunda mitad con varias ocasiones sigue valiendo el gol te ponen en el quince de la primera por lo tanto malas noticias en el Cerro del Espino ahora mismo Atlético de Madrid pero Manchester City

Voz 1704 18:26 no está siendo un buen debut para los equipos españoles en la Champions femenina pierde el Atlético y recuerdo que el Barça perdió ayer en Kazajistán tres uno va a tocar remontar en la vuelta seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 1 19:30 hora veinticinco Deportes

Voz 12 19:35 Jesús Gallego

Voz 1704 19:45 quedan tres etapas para que termine la Vuelta Ciclista a España en las jornadas de mañana y pasado se va a decidir el ganador porque en la etapa de hoy Íñigo Marquínez no hubo cambios en la general ganó un belga que se escapó bueno estaré Marquínez

Voz 0802 20:01 buenas se llama Angels y la verdad es que ha sido un final precioso maravilloso porque como dices formaba parte de una fuga de dos corredores iban a ser atrapados por el pelotón pero han conseguido llegar con nada unas centésimas a la línea de meta se ha impuesto al belga del conjunto de la Loto como decías no hay cambios en la clasificación general todo está visto para este fin de semana

Voz 1704 20:23 era un día para que Valverde se moviera y eso que estando veinticinco segundos en la general que se llevo un esprín especial un nuevo a algo nada

Voz 0802 20:31 no porque por delante había una fuga que es que ha conseguido los puntos en los tiempos en esos esprines especiales en línea de meta Alejandro Valverde no se puede pelear con Sagan con ella Vivienne y compañía el está otras historias a otras a batalla sobre todo cuando la carretera se pone cuesta arriba iba a tener que esperar a la jornada de mañana a la jornada de pasado hoy era salir vivo sin más tener mucho cuidado con el viento que podías soplar en de costado y que de hecho ha soplado bueno con demasiada intensidad y la verdad es que no sólo el todo el pelotón gallegos armado una ligera licencia después del etapón que vivieron ayer y han recuperado algo de fuerzas después de un día el de ayer en tierras vizcaina realmente espectacular

Voz 1704 21:08 ahora hablamos de lo de mañana y pasado pero Borja Valverde como está Henry más el tercero de la general está un poquito más lejos de Jade pero también podría tener opciones cómo están los dos candidatos

Voz 0298 21:22 qué tal Gallego muy buenas bueno con optimismo antes de afrontar en estas tres jornadas definitivas hemos hablado con Enric más sobre si le beneficia correr en Andorra que es donde él reside también con Valverde que habla muy bien de Enric más también de si esperaba estar segundo a tres días del final de la Vuelta

Voz 22 21:37 bueno no es el hecho de Paul de vivir ahí o no ese de hecho de estar mejor o peor

Voz 1704 21:44 sí

Voz 1825 21:52 yo lo que que va a pedir a por la victoria tiene tienda para ello tiene fuerzas mentalidad osea te puede ir no porque sabía que cuando empecé estaba bien pero eso considera pintores a lo primero pero que no pensaba a estas alturas de vuelta estar también

Voz 1704 22:11 mañana la etapa termina con una subida al Col de La Rabassa que es donde se van a mover los los favoritos mañana es una etapa para que haya un cambio grande Marquínez

Voz 5 22:23 no no no no es encontrar

Voz 0802 22:25 en esta etapa prácticamente llana lo leyeron un poco entre comillas porque la orografía de Andorra ya la conoces no hay prácticamente cien metros planos desde mitad de tapas ya comienza a picar en la carretera hacia arriba a ponerse complicada y luego hay que subir a Rabasa tampoco es el Angliru es un puerto sí a está a dos mil metros de altura pero bueno soporto la categoría tampoco es un puerto para tirar demasiados cohetes mañana se pueden mover yo creo que en los últimos kilómetros creo que Valverde y más tendrán que estar muy pendientes de las ruedas de los colombianos sobre todo de Miguel Ángel López que va a ser el que lo va a intentar también tendrá que estar lógicamente más que atento Simon James a esa rueda Per yo creo que mañana no se va a mover nada hasta los últimos kilos

Voz 1704 23:04 total que todo para el sábado cinco puertos tienes

Voz 23 23:06 etapa y ahí sí que va a ser duro no

Voz 0802 23:08 tiene noventa Eye Os setenta y cinco kilómetros en una etapa muy cortita pero es que ese sale y si sale subiendo hay cinco puertos de primera categoría a su vez Ordino se sube puertos importantes como el de la comedia que está en dos ocasiones y luego al final es en el Coll de la Gallina este es un puerto gallego que lo descubrió Purito Rodríguez que vive ahí en tierra Sando ranas y un día le fue con el cuento la vuelta hoy hay un puerto en mi tierra en Andorra que es espectacular se ha subido en dos ocasiones es tremendo es durísimo siempre pasan cosas y ese día la vuelta y la gallina le van a poner a cada uno en sus

Voz 1704 23:42 gracias compañero mañana y pasado viviremos la emoción del ciclismo en la SER Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno mañana primeros entrenamientos y en la previa como siempre Fernando Alonso es noticia Manuel Franco buenas tardes

Voz 1403 23:55 hola muy buena noche en gallego o en Singapur primer día de nuevo Fernando Alonso haciendo de las suyas si ayer he abría las puertas de alguna manera eh Liz con chillón soltar sienta ganas cara a una posible participación e intercambio de coches entre ese piloto estadounidense y él mismo hoy ha abierto las puertas definitivamente a facilitarle la nazca quizás quinientas millas de Daytona es la prueba más importante junto a la de Estados Unidos son lo más probable es el próximo año Alonso lo que agacha la indicar que por fuerza es así ahora pueril

Voz 1704 24:29 y mañana comienza la eliminatoria de Copa Davis entre España y Francia o mejor dicho Francia España porque se juega en Lille han preparado la pista la habían preparado para ir contra Rafa Nadal pero no está Nadal Carreño y Bautista jugarán los individuales mañana para España Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 24 24:46 hola Jesús así es la Carreño es un partido yo creo que cincuenta por ciento los franceses un buen jugador de Copa Davis fíjate que tengo durante Laurie pero la Copa Davis suele bien por lo tanto a las nada y luego Bautista contra Fuji un jugador irregular también pero bueno no habrá que el prisas a partir de aquí destacando puntos bien definitivo hay que ganar tres uno eliminatoria el sábado López Granollers estómago un partido muy difícil la pareja por ser muy buena y luego el domingo los números Camaño cuya primero como autista pero vamos a ver si somos capaces de sacar tres puntos y meternos en una final palmito

Voz 23 25:24 porcentaje Miguel Ángel Nadal para Francia y para España ahora mismo como lo cual cincuenta no te montas bueno tampoco vamos a ver vamos a ya los superaremos

Voz 1704 25:37 y en baloncesto tenemos a la selección española de Scariolo viajando a Ucrania para jugar partido de clasificación para el Mundial Uxue Caballero hola

Voz 1509 25:45 si hola qué tal Gallego ya está en Kiev para jugar ese partido ante Ucrania la fase de clasificación para el Mundial de China dos mil diecinueve será mañana a las seis de la tarde y los de Sergio Scariolo pretenden continuar en este primer encuentro con la imbatibilidad que lograron en la primera fase de las ventanas FIBA antes de partir el técnico ha dicho que España juegas los partidos para ganar

Voz 3 26:02 vamos a ser prudentes

Voz 0802 26:05 espero ambiciosos porque

Voz 3 26:12 también que el partido será largo y que probablemente

Voz 1704 26:16 de

Voz 2 26:17 de momento muy complicado el próximo partido será el lunes diecisiete ante Letonia

Voz 1704 26:22 esta semana cerramos el programa Pueblo Nuevo de Richard Castro fuera vocalista de ver José Antonio Duro vamos a terminar contando que está jugando la selección española femenina de fútbol sala partido de clasificación ayer arrasaron ganaron nueve uno no Ivo van hoy están grano también es el segundo partido del Preeuropeo femenino de fútbol sala quedan seis minutos para llegar al descanso hoy de momento gana la selección femenina española dos a cero ante Polonia aquí lo dejamos a las once y media Larguero ahora Hora Veinticinco nosotros volvemos mañana ocho y media un saludo de Gallego adiós