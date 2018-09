Precisión quirúrgica y daño colateral

Voz 1880 00:00 además saldrá le damos la vuelta a la cinta de casete que aparece sí pues ahí parece una frase que no tiene desperdicio son exactamente treinta y un segundos del ministro de Exteriores de esta mañana en una entrevista en Onda Cero vamos a fijarnos en la precisión los daños Colate

Voz 2 00:34 la verdad es que esta clase de momento sabéis soy ingeniero aeronáutico y suenan que las cosas con más normalidad que otra gente esta clase de realmente de precisión en el armamento cuando dicen guiada por láser esto quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que la el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro por lo tanto con ese tipo de armas no se pueden producir pero presas los bombardeos producidos por más menos sofisticadas poco lanzada Salazar bueno hemos cierres

Voz 1880 01:06 tiene como ya sabéis al contrato de venta de armas del Gobierno a Arabia Saudí y finalmente el Ministerio de Defensa se echó atrás y decidió que sí que se mantiene Se venden esas cuatrocientas bombas guiadas por láser y la pregunta hoy Ángels árabe no es tanto el cambio de postura del Gobierno sino estas palabras de Borrell que es armamento de precisión precisión en la bomba o precisión en el dedo que da al botón que tira la bomba y esa otra parte de la frase en la que dice que estas bombas no producen efectos colaterales de los efectos colaterales sobre los daños colaterales ya empezamos a hablar en el noventa y uno en la guerra del Golfo

Voz 3 01:45 esto sí lo recordáis es el sonido de aquella guerra pero que recordáis también las imágenes no esas luces verdes que veíamos en televisión en aquel momento ya se hablaba de la precisión de los misiles pero sí que hubo daños sus efectos

Voz 1880 01:57 colaterales allí ya se utilizaban estas bombas guiadas por las no tengo quiero que ocurra Cayetana que no son ingenieros aeronáuticos

Voz 4 02:05 hay bombas tan precisas tan preciosas Cayetana que no producen daños colaterales mucho creo que no es que ministro oyendo decir que bombas precisas es Casio oírle decir casi bombas preciosas no he estado a un punto no tentando cómo justificar lo difícilmente justificable y adornarse no ventanas a veces de pedirle yo he estado del otro lado de la política hay sé que eso es difícil hay compañeros que han trató mucho con político se vosotros pero que xenón mínimo como de respeto intelectual a quienes les escuchan no porque decir que son bombas precisas que no tienen efectos es que para intentar justificar una posición un bandazo o una decisión que no concuerda con un discurso una retórica muy buenista y muy pacifista que tú no quisiera ser pero que no encaja con la realidad de las cosas que es que la bombas son generalmente para matar gente para destruir edificios o para hacer daño a esos para eso están las bombas que lo hablamos aquí el viernes pasado pues de resultas realmente muy cansino por parte de la política sobre todo si son bombas tan precisos tienen tanta garantía de que me iban a matar a gente cómo es posible que el Ministerio de Defensa que de bombas algo sabe hubiera decidido que ante la certeza que es lo que nos trasladaron lo cuentas estéis aquí en la SER ante la certeza que se haya comprobado por otros casos de que esas bombas iban a ser utilizadas en el conflicto Yemen suspendían el envío de bombas el Ministerio de Defensa algo sabe alguna cosa sí probablemente más que incluso probablemente más que el que el que el ministro Borrell digo porque son los especialistas en esto entonces el Ministerio de Defensa tomó una decisión que aquí comentamos en la taquilla que era había gente que decía bueno es una decisión menor era muy evidente que era una decisión a día de hoy seguimos hablando de esa decisión menor no era era bastante arriesgada era una decisión muy compleja que tomó la ministra Margarita Robles han rectificado la decisión en un cien por cien le han dado totalmente la vuelta la decisión yo creo que la pueden argumentar de otra manera podrían argumentarlo como todos sabemos que es por un interés en España el riesgo de que seis mil personas se queden sin empleo es así de duro y es muy difícil decirlo como decía Cayetana para un político pero es la verdad entonces empiecen por decir la verdad aquí se ha priorizado seis mil empleos en Cádiz frente al riesgo de que nuestras bombas maten a gente en Yemen a la realidad

Voz 0860 04:25 yo estoy seguro desde luego a mí no y creo que hay muchísimos oyente que no nos tranquiliza en absoluto el que las bombas que han salido de España vayan a matar pero con precisión me da igual que sea con precisión si os y impresión la la bomba mata a mí qué más me da demás si uno mira incluso los restos pues de de los últimos acto

Voz 4 04:49 belicosos que se están produciendo la guerra

Voz 0860 04:52 del Yemen pues a lo mejor la bomba esta que mató a varios de niño no era precisa era una bomba imprecisa no sea por tanto nada yo creo que esto es una tomadura de pelo las las almas matan lo que tiene que procurar Europa fundamentalmente porque esto no es una cuestión tampoco de relaciones bilaterales sino de relaciones multilaterales bueno es que Europa se lo toma como el pito de un sereno hay una posición común de dos mil ocho de Europa en materia de la venta de armas en donde se establecen ocho criterio el contrato con de España con con la árabe Arabia Saudí al menos incumple tres pero es que además luego hay una resolución exacta imprecisas sobre el embargo de armas a por parte de los países europeos a la a la Arabia Saudita hay varios países que la incumple ente otro España Francia por supuesto el problema es que hay muy poca vergüenza en materia comercial en materia de armamento

Voz 4 05:44 vamos ahora con los conceptos que es la precisión

Voz 1880 05:47 ambos precisiones la cualidad de preciso impreciso dicho de una cosa es perceptible de manera clara y nítida como locución objetiva osa cuando hablamos de algo de precisión como en este caso no bombas de precisión el diccionario lo que dices dicho de un aparato de una máquina de un instrumento construido con singular esmero para obtener los mejores resultados posibles la trampa está claro también en que el rayo láser es súper preciso pero no estamos hablando de la Ser sino de quién decide dónde apuntar con la expresión daño efecto

Voz 0194 06:17 tocó lateral de dónde vienen pues la verdad es que para mucho

Voz 1880 06:19 es es un eufemismo daño colateral pues podría ser víctima inocente eh el efecto secundario no previsto en una operación militar colateral la palabra colateral viene del latín cola del Aris que es de al lado a veces se usa como adicional y otras veces como adicional pero secundario que es como sería en este caso no de daño de no frente Geral bueno ya sólo por la palabra colateral saliendo unos de lo militar de la guerra hasta allí una peli con ese título

Voz 5 06:46 andar en el sorgo no sé dónde está en ocho meses fuertes

Voz 1880 06:51 para que no la haya visto es un taxista que se convierte en un ser colateral no es Tom Cruise que es un asesino sueldo que se suben su taxi y al final los dos son colaterales uno termina dependiendo de los

Voz 0194 07:02 no es imposible que se eviten los daños colaterales la única bomba que no tiene efectos colaterales es la que no se tira esto lo dice Pere Brunet es ingeniero catedrático jubilado experto en armas no convencionales investigador del Centro de las de Estudios por la Paz pera muy buenas noches

Voz 6 07:17 hola buenas noches nada qué se entiende por arma

Voz 4 07:19 esto de precisión

Voz 6 07:22 bueno realmente yo diría que a veces queda palabra precisión justamente coincido totalmente lo que sabeis diciendo hace unos momentos que estaba escuchando el término de precisión inapropiado en caso de copas primero porque técnicamente es la precisión que es algo que mide o sea no se puede hablar de de precisión puntos digamos hay una precisión de milímetros una precisión de metros de una precisión de un cierto valor digamos no es un error que se comete cuando en fin de ella cuando se repite un experimento en ese caso de todas maneras también es inapropiado porque por varias razones primero porque cuando se supo supongo que cuando se habla de armas bombas de precisión se está hablando de precisión en el blanco

Voz 4 08:14 claro

Voz 6 08:15 a dónde va a ir a parar la bomba esto ya para empezar ya no tiene que ver con dos horror es el primer error de ubicación digamos la persona que unifica las posiciones Happy GPS de los de los blancos equivocarse la segunda es que en unas maquinas en este caso las bombas que son sistemas automatizados a bueno pues su trayectoria y tira al blanco en un tanto por ciento de los casos pero hay un porcentaje de error y esto se ha visto digamos hay bombas de precisión que se van a otras bacterias y la tercera es muy importante es que se habla de precisión en el blanco pero cuidado que la bomba a después de dar en el blanco explota y ahí la precisión desaparece absolutamente porque la precisión la bomba cuando explota el proceso de explosión como sabemos todos es absolutamente aleatorio una persona diez metros puede sobrevivir porque ha tenido la suerte que tenga una pared Salgado hizo una cuarenta metros de que puede dar un trozo de metralla en que puede morir su digamos no por tanto hemos de la precisión no sea una puede matar personas a bastante distancia personas que no están en el aire o no

Voz 1880 09:34 sobre la precisión que la afirmación que hacía Borrell de que no se producen efectos colaterales eso es posible entonces

Voz 6 09:41 bueno evidentemente no las todos los sistemas o sea la negación de los errores esa científico científico los dos sistemas humanos tienen errores las armas y las bombas tienen errores los errores en las bombas se denominan eufemísticamente daños colaterales pero son personas que mueren e indirectamente entonces el dominio yo diría que las bombas de ayer tenían efectos colaterales

Voz 4 10:17 a mí me voy tiran efectos colaterales

Voz 6 10:19 mañana seguro que todas ellas tendrán efectos colaterales ya están todas las convencionales como las automatizadas a los sistemas autónomos de los cuales está ahora no

Voz 4 10:31 pues muchísimas gracias por estas explicaciones racial

Voz 7 10:35 nada gracias y buenas noches Sara que casos hay bombas que aunque fueran de precisión se hayan producido efectos colaterales mejor dicho muertes de personas inocentes aunque incierto lo de bombas de precisión los contaba bien pero una cosa son las bombas el que aprieta las bombas y luego el que está alrededor donde en las bombas claro bueno

Voz 1880 10:50 los ejemplos de los tres últimos años INI siquiera sin salir de Yemen el nueve de agosto hace un mes al menos veintitrés personas han muerto en Yemen así lo contábamos en la Cadena Ser una ciudad al norte de Yemen una bomba mató a cincuenta y uno personas entre ellas más de cuarenta niños en el lugar se encontró una bomba guiada de precisión lo Martin fabricada suministrada por Estados Unidos hace un año este es el sonido de los yemeníes buscando entre los escombros en sana veinticinco de agosto de dos mil diecisiete una bomba guiada por láser tipo PIB way alcanzó unas viviendas civiles recordamos a Bután y una niña de cinco años que fue la única superviviente de su familia en el ataque murieron sus padres hermanos y hermanas entre dos y diez años de edad el quince de agosto de un año antes en Médicos Sin Fronteras también ayer en PIB Wei un misil guiado PIB Way que alcanzó un hospital mató a once personas e hirió a otras diecinueve Pedro la