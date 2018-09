Se empieza a reparar el daño a las víctimas

Voz 0194

00:03

Nos másteres y las tesis que casi pasa desapercibida una noticia la que sí debemos poner la etiqueta de histórica el Congreso ha aprobado la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos sea aprobado con un Parlamento dividido PP y Ciudadanos se han abstenido para la historia queda también pues la fotografía de las dos fuerzas políticas las encabezadas por Pablo Casado y Albert Rivera que no han votado a favor de sacar los restos del dictador argumentan que la exhumación no es una prioridad después de más de cuarenta años de democracia dicen que no es una prioridad lo que llega es tarde ha sido una anomalía que ninguno de los gobiernos anteriores reparó un dictador enterrado junto a sus víctimas falta mucho todavía pero ya ha empezado a reparar el daño hecho a las víctimas que ahora esperan que los restos de los suyos sean sacados de las cunetas donde permanecen por otra anomalía histórica España siempre ha sido una excepción en las democracias con pasados totalitarios aquí el dictador seguía enterrado en el Valle de los Caídos mientras sus víctimas permanecían en las cunetas aquí hay una Fundación que lleva su nombre desde donde se hace apología del franquismo y a la que en otra anomalía Se la invita insistentemente a los programas de televisión y no pasa nada en otros países esto sería ilegal Aquino todo esto es lo que no han entendido ni el PP ni Ciudadanos obsequiados como están con los caladeros de votos se abstienen por qué un no les debía parecer demasiado fuerte por no alejar a sus votantes más moderados más modernos pero abstenerse en la votación para sacar a Franco del Valle de los Caídos es lo mismo que decir que debe seguir enterrado en el mismo sitio donde el enterró con honores hace más de cuarenta años y eso es lo mismo que defienden los franquistas