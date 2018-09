Voz 1150

00:05

el Parlamento repara por fin una anomalía histórica aprobando la salida de Franco del Valle de los Caídos en la derecha dice que no había urgencia alguna para hacerlos desde luego después de cuarenta años ya no viene de un día pero ya que estamos en ello que no pasen más tiempo lo que la derecha tiene que explicar si no lo hace es a quién tiene miedo de ofender para no poder hacer piña con todos los partidos democráticos al tomar esta decisión tardía pero histórica las otras prioridades de las incompetencias del Gobierno puede hablar todos los días del año hoy tocaba votar una cosa muy concreta que un dictador no tenga un mausoleo en un país democrático la derecha se ha abstenido porque quiere tener un pie a cada lado la estela del franquismo ley sigue acechando días atrás el periodista Fernando Ónega comentaba la terrible disyuntiva en la que se encontraba el Gobierno en el comercio militar con Arabia Saudí vendemos armas que pueden matar personal civil a cambio de mantener miles de puestos de trabajo en la industria naval hoy ya sabemos es que se ha impuesto la llamada razón de Estado la que sacude cuando se toma una decisión moralmente difícil de defender los dirigentes saudís que sólo conocen el lenguaje de los intereses han bandido represalias y España claudicado al fin y al cabo las potenciales víctimas yemenís u otras quedan muy lejos si difícil de asumir es la decisión peores este argumento con el que el ministro Borrell no es la que querido endulzar las bombas de precisión ha dicho pueden precisar muy bien sus objetivos sin provocar efectos colaterales apaga y vámonos el y temen mismo va tomando conciencia de que hay que romper el bucle melancólico de resistencia Allen que está instalado pero de momento nadie tiene la autoridad y el coraje de pasar de las insinuaciones a los hechos el cambio de estrategia se hace esperar con los partidos independentistas vigilando se por el retrovisor atentos al ruido de fondo que mana de las redes quién será el primero en perder el miedo