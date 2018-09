Jokin Aperribay: "No hay ningún riesgo, tres cuartas partes del campo está terminado”

Voz 1 00:00 en la mano

Voz 1375 00:16 casi las doce de la noche una menos en Canarias próxima parada en este Larguero que va hasta la una y media en Donostia San Sebastián nos vamos porque allí va el Barça para jugar este fin de semana el partido de Liga en un estadio en el que están en plenas obras y al que ha estado mirando todo el mundo el fútbol en los últimos días van a llegar no van a llegar bastar el césped cómo están las obras ha terminado después de lo que pasó en Zorrilla otra vez con el Barça como protagonista está por ahí Roberto Ramajo en San Sebastián hola Roberto hola qué tal mano muy buenas bueno pendientes del partidazo de ese gran encuentro entre la Real y el Barça pero con toda la afición y toda la prensa y todo el mundo mirando de reojo durante los últimos días a Anoeta no

Voz 2 00:59 pues sí pero mira te voy a responder la preocupación que tenemos aquí en Donosti con cómo va a responder a noventa frente al Barça que estamos más preocupados de las bajas que tiene la Real para jugar frente al Barça bajas importantes gente tocada como Willian José como Sandro como Jean USAID que por el propio campo porque la evidente preocupación de cómo iba a responder el campo en ese partidazo frente al Barça era el estreno del nuevo Anoeta se ha tornado en ilusión cuando hemos podido ver lo cerca que está la gente lo avanzadas que están las obras lo bien que está el césped que luego ya no sé cómo aguantará las señales de los jugadores de la Real Sociedad Messi pero de inicio que podido pisar la verdad que pinta francamente bien y hay que recalcar eso si el campo está preparado pero está al cincuenta por ciento de que ese finiquite en las obras de remodelación de Anoeta pero eso sí

Voz 1375 01:48 Mann pinta muy bien pues nos lo cuenta Roberto Ramajo que es un tío objetivo que estáis viviendo todos los días cómo va eso y que y que no deja más tranquilos pero por si acaso que no es que no nos fuimos de Roberto Ramajo ninguno de vamos a preguntar a Jokin Aperribay que sea el presidente de la Real desde el año dos mil ocho lleva una década presidiendo el club txuri urdin está en sintonía El Larguero en directo a las doce de la noche hola presidente Jokin Aperribay muy buenas

Voz 3 02:14 hola hola buenas noches y gracias por atendernos en el en el largó

Voz 1375 02:18 no para explicarle transmitirá a los aficionados no sólo de la Real también los del Barça que nos escuchan y los del resto de equipos de la Liga como está Anoeta por ejemplo cuando van a terminar las obras

Voz 4 02:30 las obras Hermida en octubre el próximo año

Voz 1375 02:32 en octubre saque en un año se ha terminado la remodelación de manera completa mientras tanto se van a tener que convivir los partidos los aficionados con las obras eso le preocupa de alguna manera hay alguna ayer algún riesgo de que

Voz 4 02:45 que pueda ocurrir algo mientras a Juan partidos

Voz 1375 02:48 continúan las obras paralelamente

Voz 4 02:51 el año pasado ya lo hicimos ya tuvimos obras en en el fondo sus este año vamos a tener en exceso con cuando norte

Voz 5 02:57 pero tres cuartas partes del campo

Voz 4 03:00 por qué por dentro

Voz 5 03:03 nada hizo el césped en perfectas condiciones está

Voz 4 03:06 yo es verdad que hemos bajado el campo cuatro metros para subirlo trenes a subir un medio para quedarnos un metro y medio basado el año pasado

Voz 1375 03:15 a ver qué me perdido eso como sirios repiten otra lo han bajado cuatro para subirlo tres lo han bajado

Voz 4 03:20 no no lo hemos bajado cuatro los dos y medio porque hemos puesto todas las capas de viaje otra vez mal eso sistema de tubos para en el campo también pues a lo mejor el campo si pongo mal entonces es verdad que esa operación de imperando era muy delicada cómo hacer que tres cuartas partes en las tribunas por dentro pues también no aparece muy muy delicada en lo que hemos hecho en cuatro meses y a toda la ciudad el césped cuando lo puesto que DYA Elche estés bueno en el césped empezó a las capas drenaje que son tan importantes como la última capa que es lo que vemos no sí pero empezamos el uno de agosto y materialmente lo que es la hierba se puso él entre el dos tres en que el dos y el cuatro de

Voz 1375 04:11 de septiembre eso hace diez días se ha terminado de poner totalmente el césped prácticamente una semana dar una semana más vía días y usted ha bajado al césped pisoteando ya he dicho a ver si me va a pasar como le pasó al Valladolid íbamos el cante

Voz 4 04:25 bueno pues la verdad es que hoy sea compartido por todos los juveniles para va y las respuestas y bueno

Voz 3 04:32 así jugó a los chavales juveniles partido sí ha levantado ha ido todo bien

Voz 4 04:38 no no ha levantado esperamos buen tiempo la penúltima capa es muy importante pero temen que la que la hierba pensamos que o bien por supuesto que no va a ser como si el campo pues bueno pues esto es lo visto pues hace tres meses pero pensamos que muy bueno

Voz 1375 05:01 le gusta ahora más Anoeta evidentemente no han terminado las obras e ahora tenéis una foro creo que de veintinueve mil

Voz 3 05:07 sí hay veintiocho mil doscientos socios

Voz 1375 05:10 ocho mil doscientos dos o sea que el noventa y siete por ciento queda cubierto pero cuando se construía el fondo norte y acabe la obra que habrán cuarenta mil espectadores sin pista de atletismo en que ha ganado además de un aforo el nuevo Anoeta Jokin

Voz 4 05:23 bueno pues era un pero nosotras la verdad es que yo he dicho que era el mejor que podíamos hacer y que no podíamos cerrar los ojos y pensar que un club que se precie iba a estar toda su vida con pisar atletismo porque el contestaban a cuarenta y cinco metros de la portería de la primera portería en los laterales a veinticuatro metros de la primera portería y eso pues para para crear un desastre llegara a Cueto

Voz 1375 05:50 para estar ahora

Voz 4 05:51 ahora vamos en cuanto al City medio o ir en los laterales a ocho metros

Voz 1375 05:56 es Atocha pero se acerca

Voz 3 05:58 exacto

Voz 1375 06:00 es en Atocha estaban dentro del campo

Voz 3 06:03 Pepe estaba sus hombre no le era una pasada no

Voz 1375 06:11 el aficionado de primera fila le tocaba la abrazaba que sacaba el correo tocaba el hombre y ahora no es tanto pero sí que está mucho más cerca que era algo que quería todo el mundo no

Voz 4 06:21 ahora estamos a una distancia pues como está está ves como está en el campo de Cornellà muchos campos estamos la verdad es que estamos muy bien

Voz 1375 06:33 el sábado cuatro y cuarto el partido contra el Barça

Voz 3 06:38 estadio nuevo césped pero en lo deportivo como está el equipo cómo ve al equipo pues compactas ya contado

Voz 1375 06:45 porque hay algunas importantes no

Voz 3 06:47 sí que sobre todo adelante no puedes uno se llama Usain

Voz 4 06:51 Sandro con el peroné con bajas bajas importantes pero todos los cuales son importantes yo sinceramente creo que íbamos a las ahí está

Voz 3 07:04 así de claro bueno el Barça lo pasó mal en Valladolid ganó allí cero uno pero el Barça hace pasar mal al de enfrente yo creo que bien entonces partidos hay rastros

Voz 4 07:16 los tres en estos momentos en los diez últimos años desde ganado aquí

Voz 1375 07:22 sí sí no es un campo fácil no es un campo fácil

Voz 4 07:25 y estoy seguro que además vamos a intentarlo el campo luego Aguirre que espiga

Voz 1375 07:30 te vas a hacer homenaje no

Voz 4 07:32 que bueno pues que no ha podido jugar a fútbol en los últimos tres años y medio y que con veintiocho años pues bueno pues en el último partido y ahora yo creo que que todo eso

Voz 3 07:46 pues bien la persona que que vais a hacer con Aguirre Chihiro algo a modernos puede adelantar

Voz 4 07:53 pese va a hablar un poquito de público se va a poner la incineradora brillantes en los usar ya que fuese algo especial Nos gustaría metiese simbólicamente el encargado no está en el centro

Voz 3 08:07 yo no he dicho que valga ya al partido ojalá sí sí sí sí es que o no

Voz 4 08:16 veremos veremos qué bueno bonito bueno sí sí es verdad que con veintiocho años sufrió la lesión ya es un jugador que ha estado muy muy identificado con nuestra con nuestra afición

Voz 1375 08:28 y un par de ellas más Xabi Prieto sigue en marcha toda su vida toda su carrera sí intentó convencerle para que siguiera una temporada más o no pero el dijo hasta aquí hemos llegado está garantizado que seguirá ligado al club si él quiere dos sí tienen claro cómo va a seguir Xabi Prieto ligado al club

Voz 4 08:46 creo que hay tanto a derecha como se pueden ser personas de mucho mucho mucho futuro en el club inglés verás que bueno pues en casa hay que decidió lo dejaba bueno pues era este superando en y que tiene que descansar y lo vemos con él a partir de verano no pero con miedo a lo que es la dirección de fútbol aprendiendo de los demás tenía una mirada diferente de club ella aportando bueno pues lo que lo que puede ser el futuro no salí ya los futbolistas cuando son personas jóvenes con muchísima fuerza con muchísimo conocimiento si esa lectura

Voz 1375 09:26 Aperribay una que no tiene que ver con el partido en y con y con ese Real Sociedad Barça Nico en el estadio si a usted le dijeran si quiere jugar el Real Sociedad Athletic Club de Bilbao o el Real Sociedad Real Madrid o el Real Sociedad Barça en Miami le gustaría

Voz 4 09:42 a mí particularmente no pero eso no significa que sea la mejor decisión que mi opinión a lo mejor porque la Liga está creciendo hay es verdad que la globalidad de la Liga es buena para todos ya para todos pero lo que pasa es que es verdad es que bueno pues que que es uno hizo lo mira desde su particular yo contesta desde su punto de vista particular pues no quiero jugar los partidos importantes los partidos bonitos con su afición no cabe ninguna duda pero sin llevamos es el interés general ellos crudo están de acuerdo con lo creo que este caso puede seguir todo el mundo beneficiado

Voz 1375 10:21 sí sí pero algunos sí y otros no y la Federación dice que no

Voz 4 10:26 sí es verdad que la Federación esta diciendo que no lo conozco las conversaciones que primera mano también es verdad que muchas veces bueno la operación la hace mucho que no cosas que plantea la líbero pues cuando se conversa Salah de las Cortes económicos se habla de las financiación de lo que es el fútbol porque ahí sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos en la Liga tampoco son son cosas diferentes porque cuando hablamos del fútbol amateur incluso pues pues puesto que la financiación del fútbol amateur tienen mucha de fútbol profesional casi todos los clubes de Primera División de Segunda División tenemos pues una cantera extraordinaria no hay más que ver la selección sub diecinueve sub veinte sub veintiuno que todos pertenecen pues al Real Madrid Barcelona Madrid Bilbao la sociedad al Valencia

Voz 1375 11:18 claro está claro todos

Voz 4 11:21 intentamos hacer mucho por el club amateur

Voz 1375 11:24 cree que se adultera la Liga si el Barça en vez de visitar Montilivi juega contra el Girona en Miami

Voz 4 11:30 bueno la verdad es que piensan en el resultado antes del partido es complicado cuando estamos hablando de Barcelona están menos concreto en pensar que es adulterar el sexo no yo en cualquier caso hay es una decisión tomada antes de iniciar la Liga Iker todas las conocemos no creo que es una decisión pues te viene sobrevenida al aliado no creo que sea adulterio la Liga sinceramente creo que estamos hablando de futbolistas profesionales que qué tiene la misma capacidad de jugar el partido que en otro es verdad que la afición Girona puede ser importante para nosotros lo va a ser este fin de semana lo importante lo importante ese ese punto pero no con los con las conversaciones entre el Barcelona en la Liga no puedo opinar sobre todo lo vivido escuchado pues que los clubes están de acuerdo en jugar el partido porque tanto puedo opinar buenos

Voz 1375 12:32 no conoce usted las conversaciones entre la Liga la miras conoce nadie porque como no existen las comparaciones entre la Liga Hay la Federación de momento no existen son mensajes que salen por la prensa otros que se filtran a la prensa otros públicos de otros privados pero a día de hoy no hay conversaciones entre la Liga y la Federación aunque todos sabemos la postura de la Federación pues nada Jokin Aperribay que disfrute de de de esta parte nueva de Anoeta y que el próximo mes de octubre se acaben las obras suerte en lo que queda de temporada con con ese nuevo campo ya sin pista de atletismo

Voz 3 13:01 pues muchas gracias a todos claro que sí iré