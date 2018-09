“El Barça ha perdido la competencia con el Madrid en el mercado español”

Voz 1 00:00 el dieron sus su fui

Voz 4 00:19 besa de un poco de la actualidad como siempre repasamos con ellos su mirada su forma de ver lo que ha ocurrido durante toda la semana antes quería preguntarte Ramón que te apareció lo de la noticia que hemos dado sobre Neymar que ha contado sí que

Voz 1785 00:30 bueno creo que es un síntoma más del porque a Sandro Rosell tuvo tantos problemas para defender su presidencia no quiero entrar en

Voz 4 00:40 ya el que estado

Voz 1785 00:41 corriendo ahora porque está como está la están a los jueces para ello pero que un presidente del Barça llegue a firmar un contrato con un intermediario que al cabo de que si el jugador que de ayuda fichar cuando lo traspase cobre un tres por ciento de comisión significa que a Sandro le gustaba moverlos jugadores para esos a rodeaba de gente que los podrá mover en el mercado esa es la conclusión que me quedó sí ha pasado pues todo va dando vueltas sobre ese contrato de Neymar que va a ser como el contrato del siglo sea lugar de ser un contrato que parecía que no tenía ninguna herida esta arista de que había sido cojonudo si se me permite la expresión es de hecho el de PP Good Day Otilio no es una cosa espantosa pero que a mí es un síntoma de que un presidente pueda llegar al firmar un una comisión para un intermediario que maneja jugadores y que luego lo ha incorporado el club de otros no sé si es que el señor a Bartumeu ha sigue de presidente porque tiene que de alguna forma a no ha marcado diferencias respecto a a al señor Rosell me parece lamentable Bartomeu no tenía porque asumir algunas de las cuestiones que ha hecho o Rosell pero por lo que parece claro

Voz 4 02:01 buenos fue os pregunto por la selección que hemos tenido buena semana con Luis Enrique al frente hay victoria en Wembley contra Inglaterra y luego la goleada contra contra Croacia e en una selección donde dejó todo han sido buenas sensaciones Jabois no sé qué te ha parecido Luis Enrique las goleadas hasta las seis madridistas en el equipo

Voz 1389 02:19 Duran si no fuera el más con más más allá de eso lo importante es el paso a a esa cama de gente que no tuve la oportunidad en el Mundial a Saúl Asensio eh dejar un una Wii ha reconocido también en juego no un estilo eso no es fácil no es fácil levantarse tampoco a pesar de que la selección se un microcosmos bastante particular de un palo como como el Mundial de Rusia no volverá contarte saber que aún quedan ahora dos años para la próxima gran competición y en entablar del nuevo conexiones en el campo y sobre todo levantar o sea uno mismo la moral no sin embargo ha sido un comienzo no se la labor psicológica ha podido es de hacer Luis Enrique como sea estimulado eso pero contra Croacia que queda muchísima rabia tú dices joder pudiste Isabel empezado a jugar no ya antes porque ya sabemos que eso ya se perdió pero un poquito más tarde para para para no tener tanta nostalgia de lo que pudo ser recuperado ser rusa esta selección en la que tenemos nosotros hace un hace dos mes

Voz 4 03:22 verdad que han sido con dos rivales que algunos ajo abiertos Inglaterra o Croacia que no es que a lo mejor nos toca otra vez Irán y se mete en los once bajo el larguero

Voz 3 03:30 pero Irán no va osea o Marruecos eso ya lo que hay algo

Voz 4 03:34 ahora es distinto nos toca hacer un poco algo parecido pero sí que ha habido un aire un aire nuevo que se ha notado y luego con con ese detalle del que hoy en tu artículo en El País Ramon donde hablas de de seis jugadores del Madrid en el once de España sólo Busquets del Barça esto bueno ahí hay un párrafo en el que dice si me permitís eh lo leo aquí dice Ramón Besa El País el Barça ya no pinta nada en la Roja hubo un tiempo en la época del Dream Team en la que la expedición de la Real Federación Española de Fútbol hacía escala por deferencia en el aeropuerto de El Prat antes de llegar a Barajas el modelo el del Barça sólo funciona para el Camp Nou no es exportable ni siquiera a la selección que entrena el mismo Luis Enrique o sea el Barça ya no pinta nada en la Roja porque Ramón

Voz 1785 04:21 bueno porque aquel tipo de jugador que marcó un estilo en la selección española que le permitió pues de alguna forma con la buena mezcla del carácter de mal del Madrid gobernar en Europa y en el mundo pues ya no se cultiva porque ha dejado de controlar el mercado español sea sedal hasta las circunstancias no sólo el Barça ha dejado de producir jugadores sino que ha perdido la competencia con el Madrid cuando se ha interesado justamente por los jugadores que marca la diferencia en la selección española o que en el último partido ahora lo decía a Manuel Jabois fueron los santo y seña del equipo estamos hablando por ejemplo de Saúl que era un jugador que el Barça pudo incorporar cuando la operación de Villa o ha estado encima y ahora parece que vuelve a activar esa derecho preferencial que parece tener con él tú Asensio que no lo ficho por querer pagar una cantidad al contado peleó por Ceballos Ceballos irse al Madrid y peleó por Isco ferial Madrid es decir esto el Barça ha perdido a estos jugadores porque sea del entró el Madrid porque puso más interés o por lo que fuera por lo tanto no solo hoy es una cuestión de producción propia El la masías como se refleja en la sub veintiuno donde no aparece ni un solo jugador del Barça

Voz 4 05:34 que pasa que cuando perdona cuando cuando el Barça quería un jugador sí que ha peleado por el no ha dicho que le toma otra ETA no sé si no lo sé no sé si no incorporaba esto es que tú has dicho a los Xisco Asensio Ceballos y tal por quebraron interesaba o porque se adelantó el Madrid porque el jugador prefería el Madrid

Voz 1785 05:50 bueno era lo creo la apostará de convencido o a medio gas no yo creo que mano a quién los jugadores han tenido algo que ver lo sea velé entre poder Aden Belén seguramente pues puedes decir si tiene una oferta del Madrid no sé qué hubiera hecho pero en este caso creo que no la tenía pero en los otros casos osea ascensión fue un caso de desidia que Asensio ya tenía todo hecho para fichar por él el Barça eso a Saúl pues lo tenían controlado el problema del Barça es que está fallando en una mirada única es un equipo que va dando tumbos hilo salvan los entrenadores sea el Barça ya ha perdido desde la salida de Zubizarreta que la capacidad que tenía de un hombre que controlaba pero al ideólogo sea tu cuando ya más al Barça quién se pone al teléfono es sólo ha intentado ahora recuperar con Abidal pero el Barça lo el sostenido Luis Enrique que tiene siempre un efecto revitalizado cuando llega los clubs está mirando está pasando en la selección lo hizo en el Barça cuando llegó lo está teniendo Valverde pero esos técnicos caducan y la línea continuista el que tiene que marcar desde la cantera hasta al primer equipo no aparece yo creo que el Barça ha aprovechado la coyuntura de que la manera que tenía de jugar a fútbol está obsoleta en esta evolución está entrando en una involución que hace que no pinten daba en Europa recordemos que el Barça y la obsesión es la Champions y en la selección por lo tanto por eso me refiero que sí que les sirven cambio para ganar la Liga en la Copa

Voz 1389 07:17 problemas más peligroso para parar el clubes quizás ya no no no hacerse con los servicios del jugador sino fabricarlos ellos mismos no porque el Barcelona yo no conocía el dato que cada Ramón pero en la selección sub veintiuno a ningún mediocampista por ejemplo son quizás la la huella más sea el elemento más reconocible del del Barça y de la mano ya es bastante llamativo pretemporada sí que vi a algún partido de Barcelona hoy por ejemplo me llamó mucho la atención un tipo Riquer Push o favor vuelva a estas dando minutos no está no nuestra hojeando ya que es el desarrollo de vacaciones ella no sé si madrugaron Vardy dije pero bueno que se ha sacado esto sacaba usted pero bueno son talentos que forma aunque cada uno es un icono pero como como los ha fabricado en cadena no desde desde sabía desde mucho antes es decir ese tipo me di de mediocampista que que que se había adueñado por completo de la selección se consigue lo que se consigue con la selección gracias a ese tipo centrocampista ahora sin embargo no se no se ve ese se mira fuera atentan buscar pero pero hay lo que lo que marcaba la diferencia respecto a otros grandes clubes incluido el Madrid era la la fabricación de de jugadores de ese estilo no y luego la atreverse a ponerlos que también hay que atreverse a poner y tener la valentía y el coraje de sacarlos Alcampo que su por ejemplo en en el Madrid es muchísimo más más difícil lo hará más difícil antes no es sin embargo el vasto ahora no había ningún miedo de meter a un tipo ejemplo como hizo Guardiola con Sergio Busquets vamos no Pedro pague dijo el portero me acuerdo sobre todo acerca del portero en cuatro partidos soporte al padre

Voz 1785 08:55 no si me permitís de de lo que ocurrió con Busquets y con Pedro porque no son Xavi Iniesta esa canción de que sólo Xavi Iniesta hay dos pues luego ocurre que con Busquets y Pedro ocurrió y diría que hay otro ejemplo que marca para mí lo el cambio de política del Barça que es Thiago el Barça no hizo lo que tenía que hacer para retener a Thiago al contrario abarató la ficha de la cláusula no hizo jugar para que se pudiera de al vaya no pareció preocuparle a cambio de esto que ha incorporado volvemos a tu pregunta inicial Manu prefiere fichar a intermediarios que cobran comisiones por traspasar a jugadores que juegan en el mismo tipo como se entiende a ver el sección Yuri y desde empleado del Barça cobra una comisión por más traspasaron jugador que el Barça quiere que se quede bueno eso son síntomas de que algo se está haciendo mal cada uno sea la calidad la directiva puede decir que se pone un siete un ocho o que los socios dicen que estaba muy bien luego sin embargo la encuesta la misma encuesta dice que los socios del Barça prefieren jugar bien a ganar yo me he perdido o no la verdad es que o no sé interpretar soy lerdo para interpretar encuestas no sé donde pasa al Barça pero en una confusión enorme lo que pasa que he tenido la suerte de tener dos entrenadores como Luis Enrique Valverde claro evidentemente Messi el paraguas de lo lo lo que tengo que