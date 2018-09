Antonio Nuñez: “Maradona me cogió detrás de la portería y me lo repitió hasta cuatro veces, ‘esta es mi casa’”

Voz 1375 00:00 bueno pues tenemos en El Larguero a José Antonio Núñez el presidente de dorados de Sinaloa así que a esta hora de la noche Nos vamos a México allí todavía

Voz 1 00:08 ya en plena tarde

Voz 1375 00:10 donde la locura se ha apoderado de de todo lo que rodea a este club mexicano que lucha por ascender con Maradona revolucionando absolutamente la afición los socios los la expectación que hay los medios de comunicación muchos se preguntarán quién tuvo la idea de fichar a Maradona pues es el presidente que está en sintonía Larguero don José Antonio Núñez presidente de dorados de Sinaloa buenas noches

Voz 3 00:35 qué tal buenas noches unos saludarlos encantado estar con él

Voz 1375 00:39 lo mismo digo la que Ali a usted fichando a Maradona eh

Voz 3 00:42 dice que no sabía que iba a hacer un fichaje importante enfermos no sabía que iba a alcanzar estos Tíncer globales y ahora sí que sí

Voz 2 00:54 sí pero no

Voz 1375 00:56 ahora mismo el equipos décimo tercero con con tres puntos después de seis jornadas y ustedes han pensado que Maradona es la persona idónea para para

Voz 4 01:05 para llevar arriba al equipo no

Voz 3 01:07 si hacemos una bajo eh tenemos muchas ganas de trascender de durar cosas importantes aquí mismo estuvo en el equipo es maestro horita embajador mundial que ha sido cuando Arriola

Voz 5 01:25 sí he puesto último aquí

Voz 3 01:28 con cuando decidimos cambiar de flamenco tras la pasada fecha

Voz 2 01:36 nos nos reunimos todos los miembros de la iba servidor y el director deportivo y empezamos a barajar las opciones empezamos a movernos ni un

Voz 3 01:51 como compañero compañero me dijo a oye mira que Maradona está esa que quería regresar a trabajar y cuando utilizan ese nombre pues no que sean Amazon Aizoon la ponencia estuvo Norris que tras esa opción también no hablamos de Sestiba merced a Sudamérica hemos comprobado que ciudadana afronta Morla un tipo agradable muy fluido y te puedo decir que menos tres días estamos arreglados

Voz 1375 02:22 jugar en tres días ya llegaron a un acuerdo ahora Maradona no es barato no

Voz 3 02:27 fíjate que esa certeza una sorpresa más grande yo fue cuando una singular ese tamaño llegan a una enjuiciada como la nuestra que es una franquicia mejoren que es una franquicia de provincia es un pasa más con ellos pasa más por ello porque si algo fuera directamente proporcional a la fama mundial que tiene pues no las pudiéramos para la verdad es mucho el el contrato que él quiere volver a dirigirse a que él quiere volver a en la cancha hemos pedido que la primera que me abalanzó corriendo así de media por fuerzas de una portería gracias presidente esta llegar enfermeros Gal cuatro veces menos resistió y yo estaba adecuado no no lo vio venir

Voz 4 03:22 un placaje un placas como decimos aquí hoy Ikeda quieran quedan

Voz 1375 03:26 entradas para el debut de del partido el lunes porque porque se han disparado los abonados e el próximo lunes tenéis el el partido que va suponer contra los café tableros de tapa lucha el debut como técnico de Maradona en casa quedan entradas para ese partido

Voz 3 03:40 fíjate que física pensadas con muy buena definición pero lo que sí sí me no que siempre comentar este o el interés que generó la presenciar estoy que decidió cambiar al alumno diecisiete de septiembre la la fecha ven dentro dentro para que no coincidiera con la facilidad que no coincidiera con con otros eventos como la soledad a quejar México es muy importante que haberlos comprado los entonces para asistir a todas las pensiones gracias a toda la atención en el equipo rival aceptó el vamos a hacer que los no estamos echando es importante

Voz 2 04:26 aquí en México

Voz 1375 04:29 no le preocupa esa ese ese es el lado bueno de Maradona la expectación en la locura los medios de comunicación la trascendencia que va a tener su club que ya la tuvo en su momento con Guardiola allí jugando cuando lo entrenaba Juanma Lillo por cierto

Voz 3 04:45 que nadó no eso ese es el lado bueno

Voz 1375 04:48 de todo esto no le preocupa el lado oscuro de Diego Armando Maradona de los follones de la polémica de los jaleos le preocupa que esa parte le pueda perjudicar también a su club

Voz 3 04:59 menos que nada has son contratos para esos son los contratos donde estar aquí de regirse migraciones nosotros realmente el hicimos un contrato de trabajo un contrato donde viene muy muy bien especificado lo que estamos viviendo evidentemente no te voy a dar porque sería un ambicioso si así lo hiciera que tenemos que han bajar trabajarlo interiormente para qué no no ser fresas o no ser ni más ambos ambos de cualquier situación media estuviera hacerme creativa y que evidentemente tendremos que tomar mucho Vincenzo tanto partes para para sacarle sacarle una vuelta a esa está a esta situación queda esa probable situación

Voz 1375 05:57 los que sí le preocupa de alguna manera se ha reflejado en el contrato si algo pasara evidentemente los dolor de Sinaloa Adrián bueno esto no se va a permitir

Voz 3 06:05 no no eso no se permite a nadie primero por sobrado existe primero nadie su contrato como director técnico y tiene muy claro de estafar una parte que no convenció de él cuando habla habla y me dice yo quiero volver a trabajar yo quiero volver a nacer en el mismo estado perceptor sea estaba enfermo catorce años yo al igual que al igual que muchos ha sido confianza para mí no se me va lo estamos trabajando si no sabes lo que Diego no traiga varita mágica no sabemos que que todos tenemos que colaborar Diego no bastar sólo llegó a contar con Diego bastante explosiva con paso así de afrontar obviamente ver y quiénes serán los que tendrán que hablar no por nosotros

Voz 1375 07:00 bueno pues nada le deseamos toda la suerte del mundo presidente gay algo que le haya pedido le ha hecho alguna petición Maradona nada más llegar algún una cosa que ha hecho presi sólo le pido esto

Voz 3 07:11 fíjate que que bueno que malo oportunidades de de eso no me dijo nada

Voz 1375 07:19 nada nada de nada no le ha pedido nada

Voz 3 07:22 habla nada nada lo único que así que estuvo la me así alta sería un restaurante argentinos que no lo sé yo pero un estilo pero va a ser en la cercanía saltar a servir sus principales rojo edad pero por ejemplo la casa habitación que me pidió hablar con todos coste un punto y más casas que tuviera dos reclamada si tuviera una junta una sala de estar Jonze edición de ser posible condicionante sólo desde el pues Ingles pusiera que tuviera algo a sacos de Ignacio nada más

Voz 1375 07:59 una un apartamento con dos habitaciones una te un salón con televisión y un pequeño gimnasio es lo que ha pedido

Voz 3 08:05 él lo que has pedido y estamos muy contentos porque entonces llevo de la gente yo creo que nosotros estamos proponiendo te digo sin sin tu sueldo con miras a la a su popularidad todos hubiéramos pagar con él necesariamente en evidentemente tiene un contrato complejo con contrato que viene mucho lo va a hacer que un sueldo base que nada que ver con los números encarnan estando mucho cuando variable que puede conformarse de Lac más del éxito comercial que pudiéramos tener en la medida que vayamos trabajando bien pero no es nada más te puedo decir que viene al riendo

Voz 1375 08:49 pues José Antonio Núñez gracias por contarle a los oyentes del Larguero en España las primeras horas de Maradona allí en el en el dorados de Sinaloa le deseó mucha suerte al equipo mucha suerte con Maradona que le va a hacer falta

Voz 3 09:01 muchas gracias vamos a estar fervientes Maradona no está solo pata corta forzó nosotros para que Sebas cosas al equipo principalmente bueno que él conocedores de hablar también muy bien

Voz 1375 09:15 estaremos pendientes de como les vaya un abrazo y mucha suerte presidente