El Larguero (13/09/2018): Hablamos con el Jokin Aperribay y El debate de los jueves

muy buenas noches bienvenidos al larguero es jueves once y media

Voz 2 00:54 pues que vuelve otra veces fútbol

Voz 1375 00:57 después de la semana de las elecciones de lo hemos pasado muy bien con la selección española con la Liga de de Naciones

Voz 3 01:03 es bueno Se acerca la jornada de liga como decimos la cuarta

Voz 1375 01:09 antes de hablar de las previas de algunos de los partidos y tener algunos de los protagonistas de los partidos de fin de semana os vamos a contar lo que hoy ha adelantado Sique Rodríguez en Radio Barcelona sobre el pago de seis coma seis millones de euros a uno de sus empleados el brasileño André Curie traspaso de Neymar al Paris Saint Germaine el ex presidente del club Sandro Rosell firmó en dos mil doce un documento en el que se comprometía

Voz 3 01:36 a a pagarle a Curie trabajador del club

Voz 1375 01:39 además persona de confianza de los Neymar que se dedicaban poco pues a cuidar a animar a mimar a Neymar

Voz 4 01:44 a estar pendiente del brasileño le

Voz 1375 01:47 prometió y le firmó en un documento una comisión del tres por ciento de una futura venta de Neymar a otro Cruz es decir seis coma seis millones que es el tres por ciento de los doscientos veintidós que pagó el PSD al hacer efectiva la cláusula de rescisión que tenía el Barça el Fútbol Club Barcelona quiso evitar pagar esta comisión a Curie que a día de hoy sigue siendo empleado del club argumentando que Neymar júnior se marchó en contra de la voluntad del club pero Curie ha reclamado esa cantidad de dinero con ese contrato firmado por Sandro Rosell y el Barça la pagábamos hasta el último euro sea la persona que el Barça puso a cuidar de Neymar a la vez se llevaba una comisión si se iban Aimar tiene narices no sé quién fue el lumbreras bueno sí sabemos que fue el que firmó el contrato la persona que pusieron para cuidar para mimar a Neymar en el club es la misma que se llevaba una comisión sin Aimar se iba iba traspasado a otro club ahora contándonos detalles y estaremos con Jordi Martí con son John Santi Giménez Icon Sique Rodríguez pero hablando del Barça hoy la Liga ha publicado los topes salariales de todos los equipos de Primera y Segunda el que tiene una cifra más alta el Fútbol Club Barcelona seiscientos treinta y dos millones después el Madrid quinientos sesenta y seis sesenta y seis eh quinientos sesenta y seis el Real Madrid seiscientos treinta y dos el Barça después va el Atlético de Madrid doscientos noventa y tres cuarto el Valencia ciento sesenta y cuatro quinto el Sevilla prácticamente lo mismo ciento sesenta y dos el que menos el Real Valladolid con Veintitrés el Huesca tiene veintinueve o el Rayo tiene XXXIII ya la atención que el Málaga en Segunda con veinticinco millones puede gastar por ejemplo más que el Valladolid en Primera son datos repito que ha publicado hoy la liga de los topes salariales de todos los equipos de Primera de Segunda División siguen los partidos de Copa aunque mañana empieza ya la cuarta jornada de Liga primera y será la quinta de segunda división hay partidos de Copa del Rey y han terminado hoy el al Albacete dos Lugo tres y el Numancia uno Sporting dos sabéis que son partidos de segunda ronda que sólo esa eliminatoria a partido único así que adelante el Sporting adelante Lugo están en juego el Elche dos Granada cero Unión Deportiva Las Palmas uno Rayo Majadahonda uno quedan aproximadamente diez minutos de estos dos partidos también ha habido partido de Champions femenina ayer perdió el Barça contra un equipo de Kazajistán tres uno el Atlético de Madrid que debutaba hoy han empatado a uno en casa contra el Manchester City y fuera del fútbol luego estaremos con Marquínez Roberto Torres y Borja en la Vuelta Ciclista a España donde el belga o se ha llevado la decimoctava etapa con final en Lleida pero no hay cambios en la general antes de los dos tapones que vienen mañana viernes y pasado sábado en Andorra donde se va a decidir si Valverde más So Simon Jade se pueden llevar el maillot rojo que ahora mismo posee el inglés también mañana arranca la semifinal de la Copa del this estaremos luego en Lille ahí está Miguel Ángel Zubiarrain se enfrenta a España a Francia sin Rafa Nadal desde la una de la tarde abren el fuego de esta semifinal per el francés contra Pablo Carreño ya continuación pueril contra Roberto Bautista y un apunte más que tiene que ver con el motor bueno con uno nuestros grandes amigos y al que levantamos un abrazo fortísimo que seguramente en estas clara no estará escuchando porque es oyente habitual de El Larguero de la SER está siempre pegado sobre todo a su gran amigo Ponseti a todos nosotros es Luis Moya que hoy ha explicado en un vídeo que ha colgado en Twitter la operación a la que se va a someter segunda una operación importante eh con los aneurisma es que tiene en la cabeza y lo ha explicado el así ya que yo me

Voz 2 05:30 la acción posterior junio se descubrió que tengo tres uno mismas más

Voz 5 05:34 voy a volver a ser operado el dieciocho de septiembre la semana que viene el martes es una operación de riesgo si va a pasar algo no he llevo tres meses preparándome física y mentalmente para el precio y sé que va a salir bien

Voz 1375 05:45 nosotros también lo es así que un abrazo muy fuerte para que salga todo fenomenal en esa en esa operación que va a tener próximamente lugar en unos días además hay debate como todos los jueves la pregunta de hoy se debe jugar el Girona Barça en Miami sí o no ahora te contamos la última la de este asunto pero Se debe jugar la el Girona Barça en Miami crees que sí o que no nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta por cierto Garate contamos la última ahora de este embrollo porque seguramente llevas ya las oyendo hablar resto te vas dando cuenta que esto es una partida al final entre Tebas y Rubiales esto es así tiene algo de malo llevar partidos Estados Unidos mi opinión no tiene algo de malo hacerlo como ha decidido hacerlo Tebas todo todo San no tiene nada de malo que la Liga decida llevar a partir de a Estados Unidos porque si los clubes lo ven bien Si los jugadores lo ven bien si se cuenta con ellos si se hace de manera transparente si se explica que porque este partido y no este otro poco que es elige este por qué va a tener algo de malo no tiene nada de malo pero claro cuando se hace todo a escondidas cuando todo es ocultismo cuando todo es Jaume Río de todo el mundo y estoy seguro que se va a jugar bueno me río todo el mundo ya veremos a ver quién ríe el último hoy esta tarde la Cadena Ser un servidor se ha puesto en contacto con la Concacaf la respuesta de la Concacaf cuando les decimos que aquí dan por hecho en la Liga en señor Tebas que se va a jugar el partido en Estados Unidos la respuesta es una carcajada en la Concacaf que algo tiene que decir en todo esto porque también tiene que dar el visto bueno Infantino no quiere ni oír hablar de este asunto tiene que dar el visto bueno la Federación tres cuartos de lo mismo y al final hay clubes en Primera División los amigos de Tebas que los tiene que se van posicionando a favor de ese partido en Estados Unidos y los que no se llevan bien con Tebas pues no se posiciona o no dicen nada o lo ven mal es decir esto al final va de lo de siempre los que se lleva bien con Tebas cojonudo vámonos a Estados Unidos los que están en guerra con Tebas o se callan o dicen que no lo ven bien pero repito el partido allí por qué no hoy el Girona por ejemplo ha sacado en su página web ya información sobre cómo conseguir las entradas para el Barça Girona de la quinta jornada que la pueden conseguir gratis los que vayan a viajar a Miami a Girona Barça Salt Girona lo da por hecho estaría bien que el Barça se pronunciara hay que dejar claro muy claro que sólo va viajará a Miami si da el visto bueno la federación pero repito luego os contamos lo que nos han dicho esta tarde en la Concacaf sobre ese partido que quiere jugar temas en Estados Unidos que por cierto sigue teniendo un gran trasfondo político aunque algunos no lo quieran ver no ese es el motivo por el que la federación no quiere que ese juegue allí en en Miami ese partido pero evidente mente también hay un trasfondo político que trasciende más allá del partido en Miami que sea precisamente el Girona Barça el elegido las once y treinta y nueve una menos en Canarias arranca el larguero

Voz 6 08:49 lo más vital no más lo que se sí dando

Voz 1375 09:20 nos ponemos en marcha esta laguna Iberia ha pegado a la radio pegado a la SER

Voz 3 09:24 a ver todo lo que ha ocurrido en este jueves que tiene como protagonista un

Voz 1375 09:31 un empleado del Fútbol Club Barcelona su nombre ya os lo decía en portada ese es Couric que sigue siendo empleado del Fútbol Club Barcelona Andrés y que según ha contado Sique Rodríguez ha cobrado seis coma seis millones co en concepto de eh porcentaje tres por ciento por el traspaso de Neymar al París Saint Germain lo acota así que a Rodríguez en Radio Barcelona hola así que muy buenas

Voz 1375 09:54 que la persona que tiene que mimar cuidar tratar bien en Barcelona a Neymar sea la misma que a su vez se lleve una pasta sin Aimar es traspasar otro

Voz 1906 10:01 para otro club bueno la historia se remonta como has comentado al principio

Voz 0660 11:07 e intermediario el club

Voz 1906 11:10 que acepta oficialmente que existe este documento que se desconocía hasta ahora que acepta también que Curie lo ha reclamado pero que te dice que el pago no se ha hecho entero porque se está negociando la manera de de de

Voz 1375 11:21 darlo pero por lo que nos constan en la SER han cobrado

Voz 1906 11:23 este dinero que son como dices seis coma seis millones de euros por el traspaso de animales tres por ciento

Voz 1375 11:29 qué hace ahora mismo en el Barça André

Voz 1906 11:31 e intermediario encargado de abrir mercado en Sudamérica y por ejemplo participado en el fichaje de Jerry Mina también en su traspaso ha participado en el fichaje de Coutinho ha participado en diversos de fichajes de del club en los últimos años sigue siendo una persona que trabaja permanentemente con el Barça es cierto que no es empleado fijo pero sí es un colaborado

Voz 1375 11:55 por cómo podemos tener muchos en la en la Cadena Ser

Voz 1906 11:58 con con contrato en en en el Barça hay que participa en operaciones si lo que nos dicen desde el Barça es que es una persona que tiene muchos contactos que hay que aprovechar su influencia en diferentes mercados y que por eso se sigue confiando en él es verdad y es un detalle importante a tener en cuenta que en otoño empieza a un juicio en la Audiencia Nacional por el caso Neymar Ikeda André Curie es uno de los testigos que el Barça presenta como como como prueba de que el fichaje se hizo bien

Voz 1785 12:25 está por ahí Jordi Martí en Barcelona hola

Voz 1375 12:27 sí qué tal buenas noches Manu también esta Santi Giménez el delegado del diario has en Cataluña en Barcelona hola Santi hola qué tal cómo estáis

Voz 8 12:37 eh pues muy bien no

Voz 1375 12:39 sorprendido bueno hay cosas que ya no sorprenden no pero no sé que que que que habéis pensado cuando ha contado esta esta noticia Sique Rodríguez no la el pago para un empleado del Barça que se encarga de cuidar a Neymar de de de de de ser intermediario del club en Brasil también que a la vez se lleva una comisión por el traspaso el propio Neymar Jordi Sans

Voz 9 12:57 la vera Jordi Valls sí que esto primero legales

Voz 1375 13:01 a mi me parece que además es

Voz 9 13:03 tan surrealista que es difícil de creer todo porque cuando cuando todos los medios estamos poniendo que Neymar se iba ya estaba en la gira del Barça famosa en Estados Unidos con la foto de Piqué de que se que todo esto la última bala que le quedaba al club después de que Jordi Mestre vicepresidente deportivo hubiera dicho sé que al doscientos por cien quiero recordar

Voz 1375 13:25 sí he llama nada

Voz 9 13:27 Curie que está en Brasil para que coja un avión privado vaya a Nueva York para intentar frenar lo que ya era irremediable que es que se iba a Neymar al PSC claro cómo va a llegar a cubrir a convencer a Neymar

Voz 1887 13:43 claro no no no lo haría nadie que tuviera ese contrato firmado

Voz 9 13:47 yo soy Guridi le digo

Voz 1375 13:49 vete vete antes May eh

Voz 9 13:52 sí que igual de no no bueno pues yo ya lo he intentado hasta para Caja Sara me parece increíble

Voz 1375 14:00 es increíble seis coma seis Jordi seis coma seis a ver tampoco vamos a decir que Neymar evidentemente en el ido del Barça por por Curie pero si hay una persona que no ha hecho nada por evitar que Aimar se fuera evidentemente que se lleva una pasta y una comisión que se vaya precisamente Jordi

Voz 0985 14:16 pero es que aquí lo que descubren los oyentes de la Cadena SER a través de la información de sí que es que un empleado del club cobra seis coma seis millones por un traspaso que el alumno quiere por un traspaso no querido pero es que además resulta que este empleado Curie que mantiene una estrecha relación con Neymar padre con con su mujer incluso con Neymar júnior es el que tiene el encargo de evitar que se marche y resulta que se beneficia de su traspaso ir hoy otra cosa mano pues que es un pozo sin fondo que es el despropósito de la ingeniería del fichaje de Neymar eh que atacó Rosell insisto es un pozo sin fondo

Voz 1375 14:57 con sorpresas continuas

Voz 0985 15:00 probablemente y podemos interpretar que Rosell le dijera a Curie en aquel dos mil trece hoy no te preocupes solo acabaremos de pagar ahora lo que nos interesa es arrancar a Neymar por un coste relativamente asequible y que no cante muchos me permites la expresión y resulta que como decimos en Cataluña esto ya más adelante ya lo encontraremos bueno pues resulta que hay un contrato insólito bueno al final uno tampoco se puede sorprender si se da cuenta de que de los doscientos veintidós millones que cobró Barcelona al final lo que está contabilizado según las memorias son ciento cincuenta de ingresos reales hay cuarenta millones provisionado por un litigio que mantienen Neymar y el Barcelona Isaías descontando partidas como ésta de seis coma seis es posible que los doscientos veintidós queden en ciento cincuenta y finalmente los precedentes en el asunto de André Curie pues ya eran operaciones muy confusas siempre medias verdades y hoy me temo que hemos alcanzado la comprensión absoluta de lo que supone este empleado para el Barcelona insisto un empleado que se beneficia económicamente de traspasos que el alumno

Voz 1887 16:03 Yeremi pretende

Voz 9 16:06 es eh André Curie pasa a formar parte de la nómina al Barcelona como empleado a raíz del traspaso de Neymar del Santos al Barcelona porque hasta entonces era un empresario intermediario que que podía trabajar para quién quisiera cuando presenta a Neymar están desde Curie ya entre Curie e Isabel se dice por cierto André Curie pasa a ser empleado de Barcelona hay con con cargo es decir que me parece una cosa

Voz 1375 16:38 escribe a mí me parece es que habrá gente que no estará escuchando y no sé si si si se alcanza la dimensión de lo que estamos contando no se imaginados en el Atlético de Madrid que colocan a una persona para estar pendiente de Griezmann y estar siempre y que a la vez esa misma persona se lleva una pasta porque Griezmann se vaya o que el Madrid ponga un tío a estar pendiente de Cristiano Ronaldo y que ese mismo tío sea el que se lleve una pasta porque ese vaya Cristiano el Real Madrid

Voz 9 17:06 cuál es más lógica

Voz 0660 17:09 igual lotería no es difícil de entender

Voz 1375 17:12 sí que ha habido alguna reacción en el Barça no

Voz 1906 17:15 el bono si obviamente hay reacción y lo que dicen en el club pues lo que ya te explicaba al al principio confirman oficialmente que este acuerdo existe que existe este documento firmado por Rosell este tres por ciento que debía cobrar Curie si había un traspaso de Neymar que existe la reclamación de Curie al al club de cobrar esta cantidad pero aseguran desde el club que no se han pagado estos seis coma seis millones de euros porque digamos que se están buscando las fórmulas de llegar a un acuerdo lo que insisto podemos Podemos es que si se le ha pagado y que vayan los oyentes pueden ser o no hace falta ser demasiado inteligente para pensar qué fórmulas se pueden utilizar para pagarle repito este dinero André Curie por lo que diversas fuentes nos han dicho en los últimos días se le ha pagado

Voz 1375 18:02 decía Santi no sé si no lo es

Voz 9 18:05 cifrar el tres por ciento tiene guasa también

Voz 1887 18:08 no podían haber podido muchas coño cuatro un cuatro un dos pero lo del tres coma ocho Jordi la última de fe

Voz 0985 18:16 el vehemente y firme que le escuche a un directivo del Barcelona fue cuando presentaron el fichaje de Arthur estaba André Curie en la misma sala donde fue presentado Auditori mil ochocientos noventa y nueve y fue Jordi Mestre el responsable vicepresidente deportivo el que defendió la capacidad y el trabajo de André Curie para Barcelona te quiero decir que la defensa hasta hace nada ha sido cerrada pero bueno yo creo que acierta así que cuando nos invita a pensar en el próximo juicio del caso Neymar Dos que tiene mala pinta entonces como gestiones ahora lo de André Curie que conoce todos los entresijos de cómo se armó aquel fichaje de interesa en un momento dado Manu que lo puedas tener de espaldas a ti bueno no va a ser fácil gestionar este asunto insisto a las puertas de un juicio en otoño que tendrá su intríngulis

Voz 1375 19:04 sí sobre todo y sobre todo otra duda que

Voz 1064 19:06 que que pueden tener los afición

Voz 1375 19:09 el Barça ahí nosotros habrá algún contrato más así si habrá tendrá Curie ese mismo contrato también con respecto a algún otro jugador habrá algún otro empleado del club que tenga ese tipo de contrato también de llevarse una comisión si sale tal jugador del Barça

Voz 1906 19:24 yo eso no lo sé pero lo dudo porque lo de estas comisiones y tal es muy típico y aquí mezcla información con interpretación opinión de Sandro Rosell que recuerdo siempre de hecho la di comentado alguna vez públicamente era partidario de tener a jugadores brasileños dos tres años después venderlo porque cree que enseguida llegan a al pico más alto de su carrera pisos

Voz 1375 19:47 el jugador creo que puso el ejemplo de Ronaldinho en su día

Voz 1906 19:50 sí sí por lo tanto me cuadra que Rosella en su día cuando fichan Aimar pueda preveer que lo venderá al cabo de tres o cuatro años y por eso lo incorpora este tres por ciento que tiene vas como dice Santiago al contrato de lo que pasa es que la anomalía digamos es que este contrato estando vigente el Barça mantenga a Curie como la persona responsable de cuidar del futuro de Neymar

Voz 1375 20:10 supuestamente de convencerlo de que se quede en el Barça

Voz 1906 20:13 cuando sabe en este caso Bartomeu que hay un contrato por el cual cool Curie cobrará seis coma seis millones de euros sin Aimar Se marcha

Voz 1375 20:20 en un goteo de otros fichajes

Voz 9 20:22 qué es lo que explicaba así que hay que hacer sospechar de que cubrir puede estar cobrando dos maneras es decir no sólo el de Jerry mina tan miel de Coutinho en el Barcelona B en el filial del Barça

Voz 10 20:33 cubrí y aportó llamado

Voz 9 20:36 yo Robert que no llegó a jugar ningún partido

Voz 1709 20:40 en que cuando se fue confesor

Voz 9 20:43 pues había pasado con las coca colas y con los helados

Voz 8 20:45 ya IBI tío hay algunas

Voz 1375 20:49 bueno es que creo creo creo que estos últimos años han venido XXXVIII jugadores no para

Voz 9 20:53 sí claro yo recuerdo además que dentro de el fichaje de Neymar habían la opción preferencial por tres jugadores del Santos

Voz 11 21:01 iba a eh

Voz 9 21:04 sí el otro que había que que está que Iker ninguno ha tenido la opción el Barcelona

Voz 1887 21:10 porque habían comisiones Giorgios es decir el Real

Voz 0985 21:13 lo que el revuelo es importante ya incluso veo que aparece alguno de los posibles candidatos a unas futuras elecciones es el caso de Víctor fan que se han instalado e insta al club para esclarecer de forma convincente y con urgencia si un empleado suyo ha cobrado una comisión millonaria por el traspaso de Neymar OPS ya cuando su tarea principal era justamente que no se marchara osea que también ya entre la oposición se empiezan a producir las primeras reacciones

Voz 1887 21:38 luego viene el debate un abrazo igualmente Santi fíjate feliz año bueno yo me voy a dios Apis viene compañero el diario As en Barcelona así que un abrazo igualmente chao chao hasta luego luego

Voz 1375 21:52 enseguida hablamos de el otro asunto deportivo del Barça que es el partido contra la Real en Anoeta donde también ha habido preocupación en los últimos

Voz 1887 21:59 días como está Anoeta cómo están las obras del estadio cómo está el césped nos lo cuenta ya el presidente de la Real pero antes Javi Blanco

hay vidas que dan vida esta es la frase que venimos compartiendo con Unicef a lo largo del día hay es que gracias al testamento Solidario Unicef tú puedes dar más vida a miles de niños incluso cuando ya no estés es muy sencillo puedes elegir si dejas un porcentaje de tu herencia

o un legado concreto como un inmueble joyas dinero

sea cual sea su valor estarás mejorando el futuro de muchos niños además hacer testamento facilita mucho las cosas a tus seres queridos como ves todo son ventajas si quieres saber más sobre el testamento Solidario Unicef pide tu guía informativa en testamento Unicef punto es

hoy llama el novecientos novecientos siete quinientos

nos recuerda el teléfono novecientos novecientos siete quinientos testamento Solidario Unicef vidas que dan vida

Voz 1375 26:43 las vacaciones dicen una

Voz 0660 26:44 me daba

Voz 23 27:12 en la mano

Voz 3 27:16 casi las doce de la noche una menos en Canarias próxima parada en este Larguero que va hasta la una y media en Donostia San Sebastián nos vamos porque allí va el Barça para jugar

Voz 1375 27:27 este fin de semana el partido de Liga en un estadio en el que están en plenas obras y al que ha estado mirando todo el mundo del fútbol en los últimos días van a llegar no van a llegar bastar el césped cómo están las obras ha terminado después de lo que pasó en Zorrilla otra vez con el Barça como protagonista está por hay Roberto Ramajo en San Sebastián hola Roberto hola qué tal mano muy buenas bueno pendientes del partidazo de de ese gran encuentro entre la Real y el Barça pero con toda la afición y toda la prensa y todo el mundo mirando de reojo durante los últimos días a Anoeta no

Voz 24 27:59 pues sí pero mira te voy a responder la preocupación que tenemos aquí en Donosti con cómo va a responder a noventa frente al Barça que estamos más preocupados de las bajas que tiene la Real para jugar frente al Barça bajas importantes gente tocada como Willian José como Sandro como Jean USAID que por el propio campo que la evidente preocupación de cómo iba a responder el campo en ese partidazo frente al Barça era el estreno del Anoeta se ha tornado en ilusión cuando hemos podido ver lo cerca que está la gente lo avanzadas que están las obras lo bien que está el césped que luego ya no sé cómo aguantará las es de los jugadores de la Real Sociedad Messi pero de inicio yo que he podido pisarla la verdad que pinta francamente bien y hay que recalcar eso si el campo está preparado pero está al cincuenta por ciento de que ese finiquite en las obras de remodelación de Anoeta pero eso sí

Voz 1375 28:49 Mann pinta muy bien pues nos lo cuenta Roberto Ramajo que es un tío objetivo que estáis viviendo todos los días cómo va eso y que y que no deja más tranquilos pero por si acaso que no es que no nos fuimos de Roberto Ramajo ninguno

Voz 1887 29:01 te vamos a preguntar a Jokin Aperribay

Voz 1375 29:04 que si el presidente de la Real desde el año dos mil ocho lleva una década presidiendo el club txuri urdin está en sintonía El Larguero en directo a las doce de la noche hola presidente Jokin Aperribay muy buenas

Voz 1887 29:14 hola hola gracias por atendernos en el en el larguero

Voz 1375 29:18 lo para explicarle transmitir a los aficionados no sólo de la Real también los del Barça que nos escuchan y los del resto de equipos de la Liga como está Anoeta por ejemplo cuando van a terminar las obras

Voz 25 29:30 las obras servía en octubre el próximo año

Voz 1375 29:33 en octubre saque en un año se ha terminado la remodelación de manera completa mientras tanto se van a tener que convivir los partidos los aficionados con las obras eso le preocupa de alguna manera hay alguna ayer algún riesgo de que pueda ocurrir algo mientras Juan partidos continúan las obras paralelamente

Voz 25 29:51 el año pasado ya lo hicimos la tuvimos obras en el fondo sus este año vamos a tener en Exteriores y en el fondo norte

Voz 26 29:58 pero tres cuartas partes del campo por diente por dentro va a estar terminado ir el césped en perfectas condiciones este año

Voz 25 30:07 es verdad que hemos bajado el campo cuatro metros para subirlo tres a subir un medio para quedarnos un metro y medio basado en el año pasado

Voz 1375 30:15 a ver qué me he perdido eso como sirios repita me lo han bajado cuatro para subirlo tres lo han bajado

Voz 25 30:20 no no lo hemos bajado cuatro

Voz 4 30:22 si los dos y medio porque hemos

Voz 25 30:25 todas las capaz de de la AGE otra vez mal eso un sistema de tubos para secar el campo también lo mejor el campo si hay pongo mal entonces es verdad que esa operación de era muy delicada como hacer que tres cuartas partes en las tribunas por dentro no pues temía no aparece muy muy delicada lo que hemos hecho en cuatro meses y a toda la ciudad el césped cuando la puesto que

Voz 1375 30:49 día

Voz 25 30:50 el césped bueno el césped empezó en las capas de drenaje que son tan importantes como la última capa que es lo que vemos

Voz 1375 30:59 sí pero somos el uno de agosto

Voz 25 31:02 y materialmente lo que es la hierba se puso él entre el dos tres de que el dos y el cuatro de

Voz 1375 31:11 de septiembre eso hace diez días se ha terminado de poner totalmente el césped prácticamente una semana dar una semana más días y usted ha bajado al césped ha estado ahí pisoteando ya he dicho a ver si me va a pasar como le pasó al Valladolid íbamos el can

Voz 4 31:24 este

Voz 25 31:25 bueno pues la verdad es que hoy sea compartido por todos los juveniles para elevar las esto está bueno

Voz 4 31:33 así han jugado los chavales Lajolo Juveniles En partido si con el Levante

Voz 1375 31:37 todo ha ido todo bien no

Voz 25 31:39 estado esperamos buen tiempo la penúltima capa es muy importante pero temen la misma tierra que aunque la que la hierba pensamos que o bien por supuesto que no va a ser como si el campo pues bueno pues esto es lo visto pues hace tres meses pero el pensamos que ha muy bien

Voz 1375 32:00 no le gusta ahora más Anoeta evidentemente no han terminado las obras e ahora tenéis una foro creo que de veintinueve mil

Voz 4 32:07 sí hay veintiocho mil doscientos socios

Voz 1375 32:10 ocho mil doscientos dos o sea que el noventa y siete por ciento queda cubierto pero cuando se construya el fondo norte y acabe la obra que habrán cuarenta mil espectadores sin la de atletismo en que ha ganado además de un aforo el nuevo Anoeta Jokin

Voz 25 32:23 bueno pues éramos nosotras la verdad es que yo he dicho que era el mejor que podíamos hacer y que no podíamos cerrar los ojos y pensar que un club que se si iba a estar toda su vida con pistas de atletismo porque en el fondo estaban a cuarenta y cinco metros de la portería de la primera portería en los laterales a veinticuatro metros de la primera portería y eso pues para para crear un desastre

Voz 1375 32:50 ahora a cuánto van a estar ahora

Voz 25 32:51 ahora vamos en cuanto al City medio o ir en esa ocho metros

Voz 1375 32:56 no es Atocha pero se acerca

Voz 9 32:58 de esas cosas

Voz 1887 33:01 en Atocha en Atocha estaban dentro del campo

Voz 9 33:03 esto está que tienen su sabor hombre

Voz 1375 33:07 no pasa nada

Voz 9 33:10 el duelo recuerda Noor el aficionado de primera fila

Voz 1375 33:12 tocaba le abrazaba al que sacaba el correo tocaba el hombre sí y ahora no es tanto pero sí que está mucho más cerca que era algo que quería todo el mundo no

Voz 25 33:21 que ahora estamos a una distancia pues como está como está como está en el campo de Cornellà muchos estamos la verdad que estamos judía

Voz 1064 33:33 el sábado cuatro y cuarto el partido contra el Barça

Voz 4 33:38 nuevo estadio nuevo césped pero en lo deportivo como está

Voz 1375 33:40 equipo cómo ve al equipo

Voz 4 33:42 pues sí ya contado Roberto que hay algunas importantes no verdad que sobre todo adelante no pues cuando se llama Usain

Voz 27 33:51 Sandro está común

Voz 25 33:54 en el peroné con bajas bajas importantes pero todos los cuales son importantes

Voz 4 34:01 sinceramente creo que podamos hablar ahí está así de claro bueno el Barça

Voz 1375 34:06 pasó mal en Valladolid ganó allí cero uno pero esto

Voz 4 34:09 en el Barça

Voz 9 34:11 las armas el de enfrente entonces yo creo que todos los partidos hay restos y rastros

Voz 25 34:17 pero creo que en estos momentos en los últimos años el Barcelona ganó aquí

Voz 4 34:22 sí sí no no es un campo fácil no es un campo fácil seguro que además vamos a intentarlo pues luego Reche debería hacer

Voz 1375 34:31 menaje no

Voz 25 34:33 que ninguno porque no podía jugar al fútbol en los últimos tres años y que con veintiocho años pues bueno pues por la lesión jugó su último partido y ahora yo creo que todo eso

Voz 4 34:48 estoy convencido de que vais a hacer con Aguirre algo algo que modernos puede adelantar

Voz 25 34:53 pues va a hablar un poquito de público se va a poner la incineradora brillantes y me gustaría que fuese algo especial Nos gustaría metiese simbólicamente el encargado levemente no está en el centro

Voz 9 35:07 lleva baterías hallaba el partido sólo ojalá ojalá sí sí sí sí es que es que es

Voz 25 35:16 veremos veremos bueno bonito bueno sí sí es verdad que con veintiocho años sufrió la lesión es un jugador que ha estado muy muy identificado con nuestra con nuestra afición

Voz 1375 35:28 le hago un par de ellas más Xabi Prieto sigue en marcha toda su vida toda su carrera no sé si intentó convencerle para conseguir una temporada más o no pero el dijo hasta aquí hemos llegado está garantizado que seguirá ligado al club si él quiere tiene claro cómo va a seguir Xabi Prieto ligado en el club

Voz 25 35:46 creo que tanto han dicho como se pueden ser personas de mucho mucho mucho futuro de club inglés tras que bueno pues en caso hay que que decidió exacto lo dejaba bueno pues era este superando en y que tiene que descansar ya lo hacemos con él a partir de verano no pero a lo que es la dirección de fútbol aprendiendo de los demás teniendo una mirada diferente del club ella portando bueno pues lo que lo que puede ser el futuro no sabía ya los futbolistas cuando son personas jóvenes con muchísima fuerza con muchísimo conocimiento

Voz 1375 36:27 Aperribay una que no tiene que ver con el partido en y con y con ese Real Sociedad Barça ni con el estadio si a usted le dijeran si quiere jugar el Real Sociedad Athletic Club de Bilbao o el Real Sociedad Real Madrid o el Real Sociedad Barça en Miami le gustaría

Voz 25 36:42 y es particularmente no pero eso no significa que sea la mejor decisión que me opinión a lo mejor porque la Liga está creciendo hay y es verdad que la globalidad de la Liga es buena para todos ya para todos pero lo que pasa es que es verdad que bueno pues que que es uno lo mira desde su particular yo de su punto de vista particular pues no quiero jugar los partidos importantes los partidos bonitos con su afición no hay ninguna duda pero llevamos es el interés general ellos club están de acuerdo con lo creo que este caso puede seguir todo el mundo beneficiado

Voz 1375 37:21 sí sí pero algunos sí y otros no y la Federación dice que no

Voz 25 37:26 sí es verdad que la Federación esta diciendo que no lo conozco las conversaciones de primera mano también es verdad que muchas veces es bueno la operación la hace mucho que no cosas que plantea líbero pues cuando se conversa es hablar de las Cortes económicos se habla de las financiación de lo que es el fútbol porque ahí sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos en la Liga tampoco son cosas diferentes porque cuando hablamos del fútbol amateur el club pues pues puesto que la financiación del fútbol amateur tienen mucha de fútbol profesional y casi todos los clubes de Primera División de Segunda División tenemos pues una cantera extraordinaria no hay más que ver la selección sub diecinueve sub veinte sub veintiuno todos pertenecen pues al Real Madrid Barcelona Bilbao la sociedad al Valencia

Voz 4 38:18 está claro está claro todos sabían contamos hacer mucho

Voz 1375 38:23 qué cree que se adultera la Liga Si el Barça en vez de visitar Montilivi juega contra el Girona en Miami

Voz 25 38:31 la verdad es que pensar en el resultado antes del partido es complicado y cuando de de Arturo en Barcelona pensar que es adulterar el resultado yo en cualquier caso hay es una decisión tomada antes de iniciar la Liga y que todos conocemos no creo que eso la división pues que viene sobrevenida avanzada la Liga no no creo que sea adultera la Liga sinceramente creo que estamos hablando futbolistas profesionales que que tiene la misma capacidad de jugar el partido mejor que en otro es verdad que la afición Girona puede ser importante para nosotros lo va a hacer este fin de semana lo importante lo importante ese ese puntos pero no con los con las conversaciones entre quiero subrayó

Voz 9 39:22 diga no puedo opinar sobre ellos

Voz 25 39:25 lo he escuchado pues que los clubes están de acuerdo en jugar el partido porque tanto puedo opinar

Voz 1375 39:32 bueno no conoce usted las conversaciones entre la Liga y la Federación miras conoce nadie porque como hemos visto en las conversaciones entre la Liga Hay la Federación de momento no existen son mensajes que salen por la prensa otros que se filtran a la prensa otros públicos y otros privados pero a día de hoy no hay conversaciones entre la Liga y la Federación aunque todos sabemos la postura de la Federación pues nada Jokin Aperribay que disfrute de de esta parte nueva de Anoeta y que el próximo mes de octubre se acaben las obras suerte en lo que queda de temporada con con ese nuevo campo ya sin pista de atletismo

Voz 4 40:01 muchas gracias gracias a todos claro que sí que pueden

Voz 1375 40:05 hemos Anoeta iremos a hacer un larguero a Donosti estaremos allí en Anoeta con vosotros

Voz 25 40:09 muchísimas gracias no lo aceptamos la invitación un abrazo

Voz 1375 40:11 buenas noches hasta luego al presidente da Real yo

Voz 1064 40:14 Dean Aperribay Roberto dependientes de Anoeta y como dices también pendientes de

Voz 1375 40:18 de las bajas ante un Barça que es verdad que ha sufrido mucho como decía el presi en los últimos años ahí

Voz 24 40:23 es verdad pasa que la pasada temporada ya mojó aquí en en Anoeta el veremos es la dado mal el Barça tradicionalmente vistas veremos si trae sin piezas el también tradición que sale mal con sin sin pistas de atletismo una pista el presidente a ver Sandro mañana última sesión a los jugadores en en Anoeta que lo van a pisar por primera vez en esas sin a puerta cerrada por la mañana a ver si Sandro llega aunque yo creo que es complicado y un chascarrillo rápidamente Manu ahora mismo estoy bien como otro yo que como te gusta los chascarrillos

Voz 1887 40:54 sí a mí

Voz 24 40:56 pero pero estoy viendo ahora mismo Anoeta con todas las luces encendidas están a estas horas de la noche haciendo trabajos en el estadio de Anoeta están probando la iluminación para el partido frente al Barça

Voz 1375 41:09 un abrazo Ramajo un abrazo luego contaremos ese partido en el Carrusel con con Dani Garrido ese Real Sociedad Fútbol Club Barcelona también se juega el sábado también lo contaremos en el Carrusel con Dani Garrido de toda la banda de la SER el Athletic Club de Bilbao Real Madrid está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal Carreño muy buenas noches en Bilbao Verónica Gómez hola Verónica

Voz 1887 41:32 qué tal muy buenas noches y con muchas dudas venimos

Voz 1375 41:35 diciendo Julen Lopetegui de esas que le gusta tener a los entrenadores y Nacho Varane si llevamos a ver si de Casemiro Modric Kroos Isco Asensio que saco de ahí porque Benzema Ivette son inamovibles parece que Asensio también en la Paz

Voz 28 41:48 lotería va a repetir Courtois Javi tiene pinta tiene pinta a mano quién va a jugar Courtois pero todavía no ha dicho a los jugadores es verdad que Lopetegui no parece preocupado con este asunto pero sí que me consta que la plantilla pues hay un run run de saber quién quién va a ser el portero no no decimos nada nuevo si comentamos que Keylor es el portero de los capitanes no de de Sergio Ramos de Marcelo Bueno ha conseguido tres Champions eso no significa que no quieran a Courtois ni mucho menos es un fichaje buenísimo el que ha hecho el Real Madrid con Courtois pero claro es que se juntan los dos Courtois y Keylor además ha avivado un poco el debate el hecho de que el primer partido de Liga

Voz 1372 42:26 a no jugar a Keylor Navas había entrenado con

Voz 28 42:29 Courtois pero puso a Keylor II también jugó Keylor fue el mejor junto con Asensio en Girona hilo quitó en el tercero en el Bernabéu frente al Leganés y puso a Courtois que que va a hacer ahora lo normal es que juegue Courtois el partido en San Mamés Iquique Courtois también el juegue el primer partido de Champions frente a la Roma pero me niego a pie pensar lo comentábamos con Lopetegui en directo hace unos días en el estudio aquí en La Ser en El Larguero que vaya a ser un portero de Copa el costarricense Keylor Navas así que yo creo que va a jugar más de lo que la gente se imagina al menos eso piensa él

Voz 1785 43:00 por eso ha quedado vamos a ver lo que pasa pero

Voz 28 43:02 lo Courtois tiene entre comillas un mal enemigo deportivo porque Keylor es un competidor nato aunque ahora me consta que se quedó sin jugar con la selección para eso competir y el hecho de que sepa que Courtois tiene más opciones que que él pues le tiene un poco con el gesto torcido y hombre no mosqueado pero sí que está dubitativo toda vez que él pensaba que iba a jugar algo al menos la Copa o la Champions en algún partido en el Bernabéu

Voz 1375 43:27 pues esos son los planes que se intuyen en la portería que nos cuenta Javi Herráez para lo que viene partido de Liga partido grande de Liga en San Mamés y luego la Champions que tenemos ya semana de Liga de Campeones a ver

Voz 1064 43:37 qué pasa en la portería blanca

Voz 1375 43:40 así Courtois y Courtois y Courtois y Keylor sí de Courtois llene el Athletic han hablado algunos jugadores no rojiblancos hoy en la previa del partido Verónica

Voz 1951 43:48 sí han hablado para decir entre otras cosas que tanto Aduriz como Iñigo Martínez De están recuperados están a punto para el partido el central todavía no ha jugado en lo que va de temporada tampoco lo hecho en verano se lesionó nada más volver de vacaciones y Aduriz cayó lesionado en la primera jornada tuvo un problema muscular en los izquierdos y hoy

Voz 1709 44:07 es curioso pero él mismo ha dado su parte médico porque