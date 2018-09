Salvador: "Soy policía local en Logroño y tengo un proyecto para enseñar a los niños cómo autoprotegerse"

Voz 1 00:00 Salvador buenas noches hola qué tal

Voz 2 00:05 pues muy bien me era un estado de ánimo podido decir que eufórico muy contento porque bueno mira estoy ahora en carretera viajando en el aeropuerto de Bilbao vemos de de dejará a unos a unos padres que bueno hace un par de años perdió Nana una nana en bueno en circunstancias muy trágicas ella se perdió polacas por las bueno se perdió en las vías del tren en comenzó según las investigaciones a caminar apareció muerto al día siguiente

Voz 0020 00:34 paso muy mediático

Voz 2 00:36 sí bueno avivar estos padres reclamaban justicia porque la investigación ellos creen que no se ha llevado pues correctamente acabo porque hay muchas muchas muchas lagunas y muchas contradicciones yo desde mi punto de vista policial Le hablando con ellos les dijo que que luchen porque hay muchas cosas que no tienen sentido de lo que les ha dicho sí bueno el motivo de de Keren estaba que no bueno conmigo es porque estoy haciendo un un proyecto policial al turista fue la de mi de mi horario laboral que se llama

Voz 1 01:08 como decíamos sí sí

Voz 2 01:11 si el proyecto se llama Alexia enseñarnos Si bueno enseñar a los niños normas de seguridad son los niños auto protegerse frente a depredadores que yo éramos depredadores sexuales pedófilos pederastas es decir cuando el niño está sólo en un parque hice la acerca a una persona con intención de de llevárselo hacerle daño pues enseñamos aquellos sepan vacío ya que no se vayan con la facilidad pasmosa con la que los misma Serrano

Voz 0020 01:37 a qué interesante Salvador como se llama el proyecto

Voz 2 01:39 el proyecto se llama Alexia en sus manos

Voz 1 01:42 Lex

Voz 2 01:44 mira ha hecho un vídeo hemos hecho un vídeo con cámaras ocultas para mentalizar a los pies de lo fácil que es nos hemos llevaba niños de los padres presentes en el parque no los hemos llevado buenos minuto minuto diez cuarenta segundos si ayer lo emitimos en Logroño el vídeo así pero muchos padres

Voz 1 02:06 bueno fue bastante bastante ese tipo de

Voz 0020 02:11 de pruebas son durísimas no para los padres porque es verdad que uno I B la efectivamente lo fácil

Voz 1 02:17 que está a nuestro lado no

Voz 2 02:20 es increíble que a ver todos como padres hemos dicho en alguna ocasión a nuestros hijos no mira no te vayas con gente que no conozcas no no hagas esto lo al otro pero yo insisto mucho cuando hago las charlas con los que es muy importante que en si estamos en la Osaka acabamos practica con ellos que que juguemos a modo de juego pues a a enseñarles a quedarse con con extrañas no pueden muchos para medir cómo se hace eso es bueno pues hacer lo que enseña enseñan los coles a través de una marioneta publicidad que yo manejo habla con ellos les enseña en las aulas a cómo cómo actuar frente a los a los extraños y luego nos vamos al parque con ellos si repasamos mediante juegos cómo hacerlo no iré de verdad que novelas como Los crío aprende Ny es impresionante resultado contentísimos los colegios que lo están viendo la verdad que están también muy muy contentos y entonces hay una combinación de todo porque Alexia no sólo eso sino que se hace eco de de casos de de gente que que está surgiendo porque sus niños pues han sufrido la mayor desgracias ha arrebatado la vida igual desamparados no oí necesitan talla una bodas a alguien que que les apoye esa también acceso no

Voz 0020 03:31 entonces por eso he estado con los padres de Lucía Vivar

Voz 2 03:35 correcto han estaba aquí estuvieron en la presentación del vídeo depredadores estuvo también hace dos meses Juan José Cortés por lo mismo cuando el proyecto se arrancó en lo que fue Elena la la presentación del proyecto estuvo Juan José Cortés y ahora ha sido para la presentación del brillo depredadores no en fin pues pues se me pudiera de que pudiéramos darles voz y la verdad es que que bueno que necesitan ese ese arrepentimiento no de de de los momentos tan tan duros porque la verdad que hablas con ellos de padres están no

Voz 0020 04:08 no me extraña salvadores que su caso fue durísimo

Voz 2 04:11 fue muy duro pero es que fíjate te cuentan cosas del del Cases abono entendemos como como una niña de tres años Bandar durante casi siete ocho horas sola por la vía no va a tener unas horas los pies cómo es posible que que nos digan que que una máquina de tren la tengo en la cabeza nada restos en la máquina del tren osea es que no tiene nada de sentido no tiene sentido necesitamos que sea la eco de esto no ahí bueno yo les he dicho que todo lo que esté en mi mano está claro que que voy a hacer porque porque eco de que la investigación en condiciones si en fin que salgan las cosas bien

Voz 0020 04:43 sobre todo porque al final en este tipo de casos usted lo lo habrá estudiado mucho mejor que ellos Salvador siendo policía al final es una es una manera también de de derivar ese duelo de llevar ese duelo buscando un poco la lucha el que casos así no vuelvan a ocurrir no es una manera de de los padres que pasan por situaciones de este tipo de alguna manera de de sentirse entre comillas y muchas comillas un poco reconfortado

Voz 2 05:07 es que es la única forma en los dos casos en la tanto de Juan José Cortés como en este caso coincidían ambos padres uno mismo mira mi vida ya no tiene sentido Mi vida sin mi niña no tiene sentido yo lo único en lo que me puedo volcar en buscar justicia In que a otros niños los padres no tengan que pasar por lo mismo yo evitar que otros niños pasen por lo mismo porque en estos momentos yo sino tendrían tendría dicen es agarrar era es que me volvería locos a mí no me quitaría nadie no porque yo ya no me dais vaya a todos a no en el sentido a mí ya me da igual mi trabajo si voy a trabajar no voy a trabajar o qué ropa me pongo cada día yo yo lo único que veo es la puerta de mi casa y espero que ella me niña no a suceder entonces en este tipo de cosas no en trabajar por porque porque la justicia porque las leyes sean más duras con esta gente sale

Voz 3 05:55 y entonces pues bueno

Voz 2 05:58 no lo los es dice Si el yo que voy a hacer sino todo lo que pueda echarles una mano no y entonces pues pues la verdad que por eso te decía que creernos super reconfortado porque cuando notas que ponga estuvo grano de arena en la playa no pues pues pues te reconforta mucho no poder echar un capote hasta estos padres que están pasando tan tan malos momentos

Voz 0020 06:17 desde luego Salvador y volviendo a este proyecto Alexia enseña nos entiendo que podemos buscar los vídeos y verlos pero ya que lo tenemos aquí en Antena ahí ya que estoy segura de que hay muchos padres en este momento escuchando el programa qué les diría como pequeñas técnicas pequeños tips que podemos hacer los padres ante situaciones de riesgo que son continuadas en una vida cotidiana K

Voz 2 06:42 mira yo lo que les diría lo primero primerísimo que Alex diseñados está disponible para cualquier colegio cualquier entidad me da igual una catequesis que hallaron a niños de tres a seis años hice solicite Alessia hasta de una manera altruista entonces mi ilusión es que este proyecto severidad otras policías de otras ciudades de España era el final allá muchas elecciones enseñando seguridad a los niños es en primer lugar con lo cual ofrecer que Alexia es un proyecto gratuito para cualquier colegio que quiera no es muy fácil a solicitar yo voy a bajar con Alexia ha a Málaga donde son los papeles de Lucía y ahí voy a estar en varios colegios porque ellos han insistido mucho salvo por favor podría bajar con la deseada al colegio me mi niño va a estudiar anima me haría mucha ilusión que que otros niños tengan la oportunidad de de conocer normas de seguridad no yo le he dicho que sin dudarlo que lo vamos a hablar con con los colegios de ahí de ahí de Alhaurín y de de pizarra donde son ellos ya bajar por allí y bueno yo no puedo comprometer evidentemente a que pueda estar en otros sitios porque mis recursos son limitados y tampoco económicamente y Mi tiempo que lo mi tiempo libre yo no puedo tirar es que yo estoy allá en cualquier parte de España

Voz 1 07:54 verlo claro

Voz 2 07:57 cualquier colegio de La Rioja voy a seguir estando pero a lo que íbamos no que que eso que que que está disponible el proyecto que como pautas no te preguntabas pues a las pautas son sencillas pautas es tomar tiempo en ello cuando por ejemplo estamos en un parque después de haber explica o que evidentemente debe desconfiar de extraños pues pedir ayuda a veces de amigos vecinos y es decir oye mira a extraños pero quiero poner la prueba hasta una extraña ofrecerle chucherías a ver si consigue ese contigo el niño ves que la primera vez y la segunda a la tercera pues se va con extraños seguir insistiendo en que no se puede ir con extraños que hay gente que quiere hacerle daño

Voz 0020 08:38 sí sí

Voz 2 08:39 y que no debería con extraños sólo practicando con ellos y hay otra cosa que Seseña es cuando se pierden por ejemplo en un supermercado en la playa que hacer lo mismo irresistibles en que tienen que saber si su número de teléfono de papá o de mamá hasta que no se lo menos memorizando para con ellos y luego pone desaprueban a supermercado Dia imagínate dijo que te has perdido qué harías ha pues el teléfono me lo sé

Voz 3 09:00 si querías ahora pues acercando dependiente

Voz 2 09:03 no para que para que te localicen venga y así hasta que yo lo he hecho con mi hijo eh yo esto lo he hecho con mi propio después de cinco años y al principio le costaba pero yo delante de la que que a la que te has perdido ellos al final terminan por hacerlo ahí tuvo un día terminas pues convertiría hacerlo de verdad Seat esconde detrás de una estantería es cómo reacciona El con toda serenidad cabecita de que no estás affair con dependiente mire buenas tardes me he perdido el teléfono es tal

Voz 1 09:33 qué tal

Voz 0020 09:37 otro tipo de educación Salvador que a veces no no reparamos en Hilla verdad

Voz 1 09:42 eso no cree que nunca pasa nada hasta que pasa

Voz 2 09:44 eso es eso fue Juan José Cortes las palabras que acaba de decir si yo hubiese imaginado que esta misma imaginario que mi barrio en mi pueblo a haber alguien que iba a ser capaz de hacer es es que no no podemos permitir que esto jugar con que me pase a qué suerte no me ha pasado que estamos hablando de la vida de nuestros hijos no podemos permitir que he jugado a la lotería mira a mí no me toca o que suelen Marazuela osea que mala suelta que va colocado oí y en fin de Llanera evitando entonces tenemos que poner los medios

Voz 0020 10:14 Salvador pues muy agradecidos por su testimonio y estaremos pendientes de este Alexia enseñarnos gracias por la labor que hace mucho