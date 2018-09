Azahara: "Estoy buscando pareja por internet y los hombres que encuentro quieren sexo antes de conocernos"

Voz 1 00:00 Azahara desde Valencia buenas noches qué tal

Voz 2 00:05 un placer hablar contigo igualmente hacer tema porque él tras dotar de hoy un poquito cuando entrado he oído que iba el tema

Voz 1 00:19 hemos empezado a hablar si de

Voz 3 00:21 el uno de los temas de más bien burocracia

Voz 1 00:23 Ecos de cementerios de incineraciones de

Voz 2 00:27 pues yo quería hablar de algo vamos todo lo contrario al no tiene nada que para darle un poquito de puntito vale resulta que me separé hace doce años marido era alcohólico yo me separé enamorada todavía de bien de ocho años el superarlo ocho años ocho años a mi hija tenía dieciocho meses las aquí adelante me me

Voz 3 00:57 sí en el trabajo digamos si lo atípico Mis amigas mías mala que tienes que salir que tienes que conocer total que con ocho años así que me metieron en un autobús mi tema es que las aplicaciones estas que hay que todo el mundo que estamos ahí las conocemos no voy a dar nombres pero él lo sabe

Voz 2 01:20 él es muy difícil

Voz 3 01:24 es muy difícil es posible diría yo no sé a lo mejor hay un caso que sí pero yo encuentro que los hombres van buscando

Voz 2 01:33 eh

Voz 3 01:33 no solamente los hombres sino que las mujeres también yo soy una persona soy muy divertida se muy extrovertida soy muy muy así me encanta la música me encanta siempre estoy sonriendo a pesar de los pesares

Voz 2 01:49 me encuentro de que si no pasamos por la cama no hay nada que hacer yo como por ahí no paso

Voz 3 02:00 soy de las que piensa que primero se conoció a una persona si hace amistad luego te gustan después si fluye poesía pero a mí me han llegado a decir a la cara no primero suena fuerte fue llamo Easy fluye pues ya tengo cuarenta y cinco años eh

Voz 1 02:19 con de cinco años eso las tres me lo tendrá mañana si que lo pida perdón por nada de lo que diga que no pasa nada

Voz 3 02:26 no no voy a hablar

Voz 1 02:28 claro que no a digo

Voz 3 02:30 vale pero porque me lo ha dicho sino yo total que mi mi dilema sí que de verdad que mi hija se está haciendo catorce pues poco a poco veo que ya no está tanto en casa que quiere salir con las amigas que va ya a una adolescencia pues con catorce ya pues dentro de poco iré sí claro yo echo de menos tener una pareja quizá no al cien por cien vale porque doce años ya estoy acostumbrada a ver

Voz 1 03:01 es que a lo más que se diga usted muy joven Azagra tiene usted cuarenta y cinco años

Voz 3 03:05 sí me divorcié como no estoy separada legalmente con treinta Hay dos XXXIII esos nueve años buscando a mi hija hay con dieciocho meses pues me separé yo he estado Proyecto Hombre con el apoyándolo

Voz 2 03:23 todo

Voz 3 03:24 y nada o sea que

Voz 1 03:27 pero bueno aquí son digamos claro

Voz 3 03:30 sí ya pasó ya veré yo me costó mucho porque me costó

Voz 2 03:34 no

Voz 3 03:35 y cuando decidí conocerán alguien me encuentro con que qué tengo que pasar por la cama

Voz 1 03:41 es lo primero te

Voz 3 03:44 la cola ya se creen con el derecho de que oye perdona o sea yo es que además es que yo no doy pie yo no yo voy con las cosas claras por delante no no no no no no doy no doy que no no hago que piensen yo lo digo claro desde el principio pero también que las mujeres hoy en día pues que no tengo nada en contra de que cada uno puede hacer lo que le dé la gana hacerlo como les dé la gana yo oye lo hacen ellos ahora lo hacemos nosotras solo hacen ellas pero yo desde hacía años yo que soy un poco chapado a la antigüedad eso sí a mí me gustan las cosas me gustan las cosas de ahora pero en ese sentido me gustan las cosas más como se hacían entonces los años cincuenta porque eso tampoco hay hice tanto

Voz 1 04:38 claro pero no os gusta gustamos mero conocer bien a la persona

Voz 3 04:41 claro pues conocerse quedar varias veces y conocerse bien mi yo que la cosa hay fluya que no ya no vaya a una cita con la tensión está de que va a intentar hacer algo ahí vas como que le debe algo porque te haya invitado a cenar o que haya la cola o es que encima uno hasta me lo soltó sea no no primero fue hayamos fluye yo pero vamos a ver esto qué es dime

Voz 4 05:08 en la tenía claro él tenía atado el sistema de prioridades no

Voz 3 05:11 sí me pero es que no solamente se chico es que es en la mayoría de los casos la mayoría de lo que sea

Voz 1 05:20 estoy tan ganar todo esto si todo esto a través de aplicaciones y de web sí sí

Voz 3 05:28 en en las aplicaciones de estas que hay para conocer gente que no quiero decir bueno bueno pues según apoyo voz en un en la más seria que encontrarlo

Voz 2 05:41 ha sido

Voz 3 05:44 la más sería que parecen así que respetar y eso vale pero vamos que te respetan mucho mucho mucho llegado a quedar con alguien SL dejado bastante claro y un pulpo sea es que yo no sabía dónde salían tantas manos eso que ya iba yo ya lo había dejado claro mira yo voy nos conocemos estamos un ratito charlando ellas pero qué dices oye si yo no te he dicho lo que había os vamos a ver si me comentan que sí que hoy en día las mujeres pues bueno mandan foto subidito de tono a mí eso no me gusta vale pero ojalá pero cada uno a ver

Voz 2 06:28 entiendo que a ver

Voz 3 06:31 entiendo que los hombres hacen eso hacían eso y seguir haciendo eso pero es que hoy en día las mujeres pues también

Voz 1 06:38 pues claro que al final el sexo no gusta a todos no claro pero vamos a ver a mí también me gusta lo que pasa es que no me gusta me entiendes yo necesito valgo para para tener yo soy tolerado quizás

Voz 2 06:56 fue muy de princesa muy de ir

Voz 3 07:00 lo conocí solamente me enamoré nos casamos los nueve meses fue todo muy bonito fue todo muy entonces claro como digamos que

Voz 5 07:10 bieber destacan alto

Voz 3 07:12 yo viví entonces quizá ahora yo tenga el problema es que quizá compare demasiado tal vez pero

Voz 5 07:20 lo que no me gusta es que

Voz 3 07:23 ya ya te digo porque te inviten a una Coca Cola ya se creían con el derecho a ya por el de es que es imposible yo ya me he quitado un montón de veces de las aplicaciones envuelto porque porque a lo que realmente conocer bien liquidó conocidas allí pero no una pareja el ochenta por ciento de vivir juntos porque yo ya estoy acostumbrada a entrar salir a ver que no en plan fiesta allí en plan pero que un nombre aquí en casa con mi hija pues quizá si mi hija tuviese veintisiete tuviese su pareja estuviese fuera de casa

Voz 1 07:58 sí sí trazos vale pero ya un nombre

Voz 3 08:00 Casas sí pues siempre estás con la cosa esta no de que yo qué sé mi hija hasta es una niña de catorce años que tan estaría yo con la cosa esta di no se llevan bien también lo si ella claro ella no me ha visto prácticamente con nadie entonces claro pero mi queja

Voz 2 08:21 por favor que él Zelaya el que diga que quiere una relación seria y estable de verdad por favor que te conozca

Voz 3 08:31 pero es que me que pregunta qué libro has leído últimamente ni osea es que yo no he tenido hasta un acosador también si una cosa que menos mal que no quede cerca de mi casa porque yo cerca de mi casa hay en Cassano quedó vamos ni adivino yo quedo en un sitio público donde haya gente yo tengo mi coche soy independiente voy vengo sano necesito que vengan la recogerme si que hago que venga la recogerme y luego les digo que no que voy yo porque claro el detalle de que vengan a recoger a mi me gusta el bonito

Voz 2 09:07 vale

Voz 3 09:08 pero prefiero mi independencia porque claro imagínate que me voy con alguien yo qué sé a la playa que a lo mejor no les gusto y el por dejarme tirar allí entonces yo voy con mucha precaución y mucho sabes lo que te quiero decir todo bien pensado si yo es que ya llevó años

Voz 1 09:27 en todos estos años quedando con personas no he encontrado nunca ninguno que dijese Bueno que hay porque a veces es corre

Voz 3 09:37 sí estuve con un chico tres meses con otros dos veces pero no no cuajó porque el chico este que peligro primero me me dijo que no que no podía querer a nadie después de tres meses que nos conocíamos meses después como pareja vale que no podía que era después de todo el tiempo ya vamos juntos luego lo que no puede es que era nadie pues oye no sé qué estamos haciendo para los fines de semana oye pues para los fines de semana pues hago como otras no sea pues envió paguen siempre lo mismo

Voz 1 10:16 ahí Azahara pues a ver si tiene suerte ya no irá contando cómo voy

Voz 3 10:20 pero a ver si hablan los hombres y que por favor que que conozcan a la persona que tienen delante que a lo mejor es estar perdiendo algo bonito alguien que vale la pena de verdad