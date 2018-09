Omar, de Valencia: "Si la dictadura de Arabia Saudí lanzase las bombas contra la población española, el Gobierno no distinguiría entre personas y objetivos"

Voz 1113 00:00 abrimos la barra libre política de los viernes y después de una semana casi monopolizada por el caso de los máster es hoy me cuentas Dani que los oyentes tienen gana de poner otros asuntos sobre la mesa

Voz 0456 00:15 hay muchas si hoy a las nueve a las ocho en Canarias vamos a recordar los diez años desde la caída de Lehman Brothers buenos días

Voz 2 00:21 buenos días María Ángeles de Ciudad Real con tanto ruido no me entero estamos haciendo algo para rescatar a los que se quedaron perdidos con la crisis estamos haciendo algo para recuperar los derechos de los trabajadores general estamos haciendo algo para rescatar el sistema de pensiones funcione estamos haciendo algo para rescatar los derechos que perdieron los funcionarios para evitar que se sigan Skil mando los recursos públicos que ha pasado con el dinero que nos deben los bancos qué ha pasado con todas esas cosas

Voz 1113 00:53 muy bueno María Ángeles a partir de las nueve hoy tenemos una edición especial de Hoy por hoy para intentar responder a todas esas preguntas que te formulas

Voz 0456 01:03 el asunto que más preocupa a nuestros oyentes como Antonio de Jaén ampare de Alicante marchas de Gijón y muchos otros es el siguiente bienvenido buenos días

Voz 3 01:11 hola buenos días soy Omar de Valencia llamó por la dentro de las bombas a Arabia Saudí a la diseñadora de atraviesa

Voz 4 01:18 a mí me parece mentira que un gobierno de izquierdas o dice que de izquierdas iba

Voz 3 01:25 creando la venta de armamento a sabiendo que va a matar a personas más todavía las declaraciones del ministro diciendo más son precisas y que van a surge chivo él no los Galarza los va a lanzar otro dictador qué le da igual la vida humana si se lanzarían a su población como hizo Marruecos con nosotros que por cierto también bomba emprendida por España no distinguía entre personas de objeción

Voz 0456 01:52 pues bien venido Omar sobre el máster Alberto de Madrid

Voz 5 01:56 la vida no todo vale no vale tener un título sin haberlo trabajado no vale lanzar acusaciones sin poder demostrar las no sirve negar la mayor para luego tener que dimitir creo que nuestros políticos nuestros en la altura de las personas que vivimos en este país

Voz 6 02:12 Pedro Madrid acaba de modificar el currículum del procurador de las

Voz 1113 02:17 por algo huele

Voz 6 02:20 en la marca gracias Pedro

Voz 0456 02:22 James porque hay quienes llamado un poco harta

Voz 7 02:25 venga menos máster y más eléctricas a ver qué pasa con la luz es eso

Voz 1113 02:29 el problema más problemas reales

Voz 7 02:31 Nos máster Máster y más

Voz 0456 02:34 política reclaman también Mari Cruz de Vitoria o Amparo de Alicante sí que como llevamos varios días sufriendo picos en el precio de la electricidad vamos con una reflexión que nos ha mandado un joven de treinta y un años se llama José no puedo emitirla entera porque dura casi tres minutos no deja títere sin cabeza pero no solo sube la luz José también de las subida

Voz 1113 02:51 el diésel que hace unos años la inversión en coche eso era lo mejor de lo mejor y puedo entender que suman los suministros por lo que sea yo sigo ganando lo mismo que hace once años cuando empecé a trabajar los sueldos estancan yo por ejemplo gastó un diez por ciento de mi sueldo solo en gasolina para ir a trabajar acabando ya evidenció es que se apueste y se invierta en I más D para asuntos como la autoconsumo eléctrico los coches eléctricos que hasta ahora son muy caros y que espero que algún día podamos tener acceso a ese tipo de coches y optar a esos suministros más baratos ya no sólo por el medio ambiente que evidentemente es súper importante sino por el hecho de de respirar un poco practicar un poco de una vez porque los mileuristas también tenemos caprichos Si no gusta llegar aliviados a final de mes que no coman los gastos siembra muchas gracias gracias a José son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 8 03:43 terminamos de repasar la semana con A Coruña no se está hablando mucho del tema de las violaciones y abusos sexuales a niños en la iglesia donde están los cristianos prestos provida que se manifiestan cada vez que queremos hacer una ley más progresiva el aborto donde están defendiendo las vidas de esos niños usados desde aquí os pido una cosa cristianos católicos apostólicos porqué no sabéis a la calle porque no protesta es por qué no sacáis de la Iglesia a toda esa

Voz 0456 04:09 en este asunto preocupa también a Juan Carlos de Granada Rosa y Pilar de Madrid brindan

Voz 9 04:14 a un poquito más de democracia que se demostró ayer en el Congreso creo que es una decisión que se debería de haber tomado hace ya cuarenta años pero bueno nunca está decirle a dicha pena creo que no solamente son los restos de Franco los que hay que sacar del Valle de los Caídos los de José Antonio también vamos pero bueno es un primer paso yo quiero brindar hoy por eso ahí a ver si seguimos acabamos también con los privilegios de la Iglesia española

Voz 0456 04:38 ya a las diez Nos vamos a Peñafiel a brindar con Toni Garrido con un Ribera del Duero

Voz 10 04:42 hola soy José Luis de Zaragoza tal como están las cosas en este país siempre nos quedará el buen vino bienvenida José Luis buen fin de semana todos