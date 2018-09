Enrique Alvarez Conde protegía a sus discípulas y les exigía lealtad

Voz 1

00:00

Laura Nuño que es una persona que me encontré con Enrique me dice que parece que la había paralizado después fundamentales en el trabajo y la lealtad a nuestro catedrático pero es verdad que hemos la figura de catedrático peculiar con el resto de catedráticos porque estaba montar congresos hacia publicaciones a las que hiciésemos cajera nota porque lo está Jan nos protegía cuadros con respecto a a usar el departamento de la universidad y la lealtad yo cuando dentro cuando todo trabajar en instituto lo que es una persona que lo ponen colofón Enrique me dice que parece que la día para el que después fundamentales en trabajo trabajase la lealtad y en eso los gobiernos cree usted que doña Alicia habría tenido posibilidad de negarse a hacer algo que me dijera cree que no es entorno era muy difícil decirle que no sé yo ahora viendo llevo ya fuera la universidad diciendo pues lo que ha ocurrido bueno no me extraña lo que no te estoy leyendo