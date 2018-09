Las Noches de Ortega: Quién es realmente Agustín (15/09/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 tengo

Voz 4 00:23 en la Cadena Ser

Voz 5 00:44 buenas noches oyentes de la SER

Voz 3 00:54 no

Voz 6 00:58 esa noche me apetece contaros una historia

Voz 7 01:02 algo chungo

Voz 8 01:05 raro que ocurrió hace algún tiempo tiene que ver con cierta tecnología antigua que aún se sigue usando pero es que no quiero adelantar nada solamente deberá deciros que prestó mucha atención porque la historia que os voy a narrar no es en absoluto normal hay de todo amor tristeza alegría trabajo esfuerzo es una historia cómo han de ser las historias

Voz 9 01:41 venga

Voz 8 01:44 sí de tuviéramos que poner un título tal vez podría ser el contestador de Agustín o el maldito contestador o

Voz 10 01:54 quiénes realmente Agustín

Voz 6 02:00 si estáis en la cama cerrar los ojos y escuchar pero solo si estáis

Voz 3 02:06 judío

Voz 8 02:11 hicisteis trabajando haciendo cualquier otra cosa intentar compaginar vuestra actividad con esta historia que os voy a contar y qué ocurrió

Voz 10 02:23 exactamente hace treinta años

Voz 11 02:30 a un hombre

Voz 8 02:32 Agustín Muñoz se compró un contestador automático y estaba muy ilusionado quema

Voz 12 02:39 la Villa esto por favor

Voz 8 02:40 en aquella época los contestador automático serán aparatos enormes con una cinta de caset cuando llamaban a tu casa tú no estabas podían dejarte un mensaje en esa cinta icono tuvo el vías casa lo escuchabas todo el mundo en aquel tiempo grababa con su propia voz un mensaje de bienvenida

Voz 13 03:01 eso mismo hizo Agustín hola hoy algo a tu señal lo escucharé cuando vuelva gracias

Voz 14 03:11 el noventa por ciento de los mensajes que los españoles que lavaban en su nuevo aparato

Voz 8 03:17 decían su nombre decían que no estaban en casa y pedían que se dejase el mensaje después de la señal Agustín miró su contestador automático rebobinar la cinta para escuchar lo que acababa de grabar y al instante se dijo asimismo que me parece poco ya lo habéis oído le pareció poco su mensaje respiró hondo y se dijo asimismo creo que tienes mucho borró el mensaje anterior hice dispuso grabar uno nuevo hola ahora mismo no estoy en la casa deja tu mensaje después de la señal lo escucharé cuando vuelva a Gràcia retrocedió la cinta para escuchar cómo había aclarado

Voz 15 04:01 hola soy algo Muñoz ahora mismo no estoy plenamente satisfecho

Voz 16 04:06 a ver

Voz 6 04:12 Agustín salido de casa abrí fue a trabajar tenía una carpintería era feliz construyendo por encargo muebles a los vecinos del barrio mientras terminaba una mesa camilla recordó el mensaje de su contestador dejando momentáneamente de trabajar se dijo

Voz 12 04:28 creo que en el mensaje de decir que soy carpintero

Voz 6 04:31 continuó con la mesa camilla sabiendo que al llegar a casa borraría el último mensaje y añadiría en el nuevo su profesión salió a las nueve de la noche de la carpintería y con su vieja camioneta fue hasta casi la aparcó rápidamente subió las escaleras acto la prisa y lo primero que hizo fue borrar el mensaje

Voz 8 04:57 ya está disponerse a grabar el nuevo

Voz 18 04:59 hola soy Agustín Muñoz Sue carpintero ahora mi casa deja tu mensaje después de la señal para gracias

Voz 6 05:12 Agustín Le costó mucho dormir aquella noche estaba tan ilusionado con su contestador automático que incluso dejó la puerta del comedor abierta porque desde la cama y con la luz de la farola de la calle

Voz 1781 05:24 podía haberse el aparato ahí nuevo reluciente al final poco a poco el sueño le fue venciendo soñó con cosas muy raras Agustín aparecieron sus padres en el sueño y también su casa antigua en la que empezó a vivir con su mujer de la que ahora estaba separado al día siguiente el sonido del despertar

Voz 6 05:46 por Le puso en pie y lo primero que hizo fue acudir corriendo para ver su nuevo contesta no

Voz 19 05:53 no

Voz 1781 05:56 el mundo de fue por el sueño

Voz 8 06:00 lo que había tenido

Voz 1781 06:01 pero Agustín decidió que era una muy buena idea incluir también el nombre de sus padres

Voz 20 06:10 carpintero podían elegir y ahora mismo estoy en casa deja tu mensaje

Voz 6 06:18 arrancó su vieja furgoneta que transportaba kilos de madera y fue a trabajar durante el trayecto todo le parecía más bonito que de costumbre incluso las luces de los semáforos de parecían hermosas estaba tan ilusionado con su nuevo contestador que de repente era como un niño al aquel día de trabajo las cosas fueron muy bien le encargaron seis mesas de comedor doce sillas y un mueble bar Agustín trabajó con muchas ganas que cuando estaba cerrando las pata de una silla pero eso me parece feo nombrar a mis hijos en el mensaje mejoras herramientas rápidamente salió a la calle arrancó su furgoneta fue a casa borró el mensaje anterior grabó uno nuevo

Voz 21 07:03 hola hoy Agustín Muñoz carpintero

Voz 6 07:06 dijo de Ángeles Fernando

Voz 21 07:08 de hielo también

Voz 6 07:15 regresó al trabajo rápidamente terminó cuatro sillas un taburete y una mesa volvió a casa escuchó el último mensaje grabado durmió feliz también en aquella noche al día siguiente no se levantó por el sonido del despertador porque era sábado

Voz 8 07:32 eh

Voz 6 07:33 y fue a pasear con un amigo enfrente del mar algunos fines de semana que no tenía a sus hijos

Voz 22 07:39 cava a cultivar sus amistades con este amigo Eduardo estuvo hablando de todo claro está no pudo evitar sacar el

Voz 6 07:48 en de su contestador automático a Eduardo

Voz 12 07:50 sabes que me compró un contestador besos

Voz 8 07:53 a Eduardo no le parecía importante todo aquello pero frunció cierto interés que me hice

Voz 12 07:59 solamente cuando tú no estás en casa te pueden dejar mensajes son y me va bien puede de cara a la carpintería así me pueden dejar buen pedido Si cosas

Voz 8 08:08 estuvieron caminando un par de horas charlando de sus cosas y cuando por fin se despidieron Agustín le dijo

Voz 6 08:15 sabes que Eduardo que voy a incluir en el contestador eres mi mejor amigo tú no pueden falta Eduardo no entendió nada de lo que les dijo pero se lo agradeció igualmente hombre muchas gracias Agustí se despidieron de Agustín muy fue a casa para recabar su mensaje

Voz 21 08:31 hola soy Agustín Muñoz carpintero Eneko de ángeles y de Fernando el padre de la Laura idea es amigo de Eduardo ahora mismo no estoy muy gracias estaremos

Voz 23 08:46 en el resto del fin de semana lo dedicó a ir aumentando a que el mensaje después de incluir a su amigo Eduardo puso también a su hermano Pablo a Francisco el portero de su finca varios primos con los que mantenía cierto contacto ponen Julián y que Bernabé que viven en Cuenca ahora no estoy en casa para no deja comen Sahara podrá señal a las once de la noche del domingo el mundo

Voz 8 09:07 deje que el principio duraba solamente treinta segundos tenía ya una duración de siete minutos pero Agustín estaba satisfecho porque se decía ahora sí que quedaba claro quién era él para todas las personas que pudieran

Voz 6 09:22 el forzarlo

Voz 3 09:24 no son

Voz 8 09:29 en el lunes Agustín se levantó desanimado tenía la sensación de haber perdido demasiado tiempo cambiando el mensaje del contestador se sentía culpable por ello no había aprovechado los dos días de descanso y hubiera deseado un día más festivo sin ganas fue arrancar la furgoneta

Voz 24 09:48 pero algo no funciona

Voz 6 09:50 no va bien no arrancaba

Voz 12 09:53 muy cabreado fue caminando hasta la cama

Voz 6 09:55 interino ahí desmotivado siguió con sus mesas sus sillas sus armarios todos aquellos muebles que le habían encargado a pesar de sentirse mal por haber dedicado tanto tiempo a ampliar su mensaje en el contestador no podía evitar tener ganas de volver a casa para continuar haciendo lo que decía he poner fin a todo esto pero le resultaba imposible su deseo de definirse del todo en aquel mensaje surge

Voz 8 10:22 para que todo aquel que llamara a su teléfono

Voz 6 10:24 jo supiera quién era realmente Agustín tenía más peso que cualquier otra cosa en el mundo dejó las herramientas que estaba utilizando sin ganas salió de la carpintería pidió un taxi y empezó a charlar con el taxista pero dejó en su casa subió las escaleras ese colocó enfrente del aparato y fue entonces cuando ante esa máquina pronunció el juramento que arruinaría su vida ataque no defina exactamente quién soy voy a seguir grabando en Estambul Agustín no fue a trabajar al del siguiente ni al otro ni al otro se quedó en casa horas y horas perfeccionando ese mensaje que él quería que lo definida del todo ello yo no se pasaba el hombre horas y horas grabando Aguirre grabando aquella cinta fin salir de casa sin duchar

Voz 8 11:22 ese comiendo mal y a deshoras

Voz 6 11:25 incluso se rompió la cinta y tuvo que salir a comprar otra

Voz 24 11:31 en la calle gustaba una

Voz 6 11:33 tienda donde vendieran cintas o Maxwell que eran entonces las que más se vendían mientras caminaba por la calle ni siquiera escuchaba los saludos de sus vecinos sólo pensaba en quién era quién cómo podía definirse no escuchaba nada sólo quería encontrar una tienda que le vendiera una cinta al final vio un escaparate con material de sonido equipos de música de alta fidelidad televisores en color como no cintas vírgenes de caset que desea

Voz 12 12:07 Caballero quiero una cinta de caset pero que dure mucho tenemos estas nuevas tiene ciento veinte minutos tenía dónde meterme Agustín

Voz 8 12:15 vio a casa y empezó

Voz 12 12:25 pero tales y de Fernando el de la Laura ayer Gabriel amigo Eduardo Primo del Bernabéu me crié en una casa humilde recuerdo la habitación donde dormía de niño en los techos muy altos en invierno era bastante fría los sábados por la mañana me acuerdo que mi padre venía contaba su vida

Voz 6 12:47 en Francia los juegos preferidos de cuando era un crío el nombre de sus antiguos profesores defendió incluir también todo el servicio militar

Voz 12 12:57 no recuerdo un teniente bastante mala pues que hacía la vista gorda siempre bueno pues allí hice grandes amigos por ejemplo el Chema José Ramón que todavía veo nuevo conocida puede el servicio militar a Patricia mi primera novia era muy lista y tenía cara de Vícar que que debe ser de ella

Voz 6 13:16 contaba su vida en ese mensaje y flamencos del contestan

Voz 25 13:20 a tu mensaje después de la señal escucharé cuando bueno

Voz 6 13:25 cada vez que Agustín terminaba

Voz 8 13:27 es un mensaje sentía una profunda satisfacción pero le duraba poco porque la instante pensaba

Voz 12 13:35 más que eso que grabó hay más cosas yo no he hablado de mi

Voz 8 13:40 creencias religiosas y entonces borraba la cinta volvía grabarlo todo incluyendo su última ocurrencia

Voz 12 13:47 el lo religioso aunque me crié en el catolicismo que he desarrollado una suerte de visión del mundo panteísta de alguna manera yo

Voz 8 13:57 estuvo más de un mes en casa sin salir comiendo poco y agotando todas las provisiones de la despensa terminó incluso comiendo hasta el turrón de las naves

Voz 12 14:06 pero como no me he puesto nada de mi cliente de carpintería coño ellos también son muy importantes

Voz 8 14:12 la cinta ella grababa de nuevo incluyendo el nombre de sus clientes

Voz 12 14:16 suelen encargar me cosas pues gel Rahola Fernanda esta última sobretodo Taburete que no sé yo para qué querrá tanto Taburete la Fernanda ahora no estoy en casa deja tu mensaje después de las señas gracias

Voz 8 14:29 el miércoles por la mañana a las nueve y media después de haber pasado la noche incluyendo datos sobre su vida en el contestador Agustín pensó yo creo que debería pasar

Voz 12 14:38 me por la carpintería en tu furgoneta seguía

Voz 8 14:41 copiada y fue caminar

Voz 15 14:45 la calle algunos vecinos mostraron su preocupación no la quería

Voz 8 14:54 el pobre hombre no sabía qué contestar y optó por decir

Voz 6 14:57 que había estado enfermo

Voz 12 14:59 lo que me sentó mal algo pero nada yo ya voy para carpintería ahora

Voz 6 15:03 al llegar a su trabajo vio muebles a medio hacer que ya no recordaba ni quién se los había encargado yo

Voz 12 15:08 lo que tú entre Serafín este Taburete es de la Fernanda eso no hay duda

Voz 6 15:13 pero a trabajar pero no pensaba en sus maderas sino en su contestador en seguir definiéndose a esta que consiguiera la definición completa de quién era en realidad pero el trabajo era importante y siguió con tus herramientas ese día hasta las

Voz 8 15:33 llegó a casa y aunque tuvo la tentación de seguir grabando logró vencer el impulso hice puso a dormir realmente necesitaba hacerlo quedó profundamente dormido el día siguiente al despertar no pudo evitar seguir grabando

Voz 12 15:53 voy a poner en el mensaje lo que opino de la política internacional yo creo que eso me definen a mí en Bastad

Voz 8 15:59 y siguió grabando grabando hasta que la cinta de ciento veinte minutos terminó ya no daba más de sí y entonces telefoneó a un amigo

Voz 12 16:09 bis oye una cosa eh tú que eres un manitas en tú sabría unir varias cintas de Cáceres es que estoy grabando una cosa yo te contaré inicien Sito que duren como diez hora más o menos así tú esto lo podemos hacer es que una una que necesito

Voz 8 16:25 Luis fue a casa de Agustín mediante un ingenioso sistema de cables logró unir varios aparatos de caset para que Agustín grabara el mensaje por largo que fuera

Voz 15 16:37 tú lo tienes yo yo de otro para te conectarlo

Voz 8 16:41 llegó a tener Agustín doce casetas juntos luego trece catorce quince y dieciséis veinte terminó teniendo en casa tantos caset Senkaku

Voz 14 16:52 lados que era complicado incluso caminar por el salón sin tropezarse con ellos pero sí

Voz 8 16:57 yo grabando y grabando y cada vez dejaba más de lado la carpintería los clientes empezaron a dejar las cosas por imposible incluso entraron a robar Un día en la carpintería y Agustín ni se enteró ya no le preocupaba para nada el trabajo su salón se había convertido en un recipiente de aparatos de caset llegó a tener más de cien enlazados puestos de cualquier manera en el suelo entre los cojines en todas partes

Voz 6 17:30 adelgazó veinte kilos y sólo salía para comprar comida sin decir nada a nadie la longitud de su mensaje de bienvenida al contestador duraba ya no ven

Voz 8 17:40 horas pero nunca se daba por satisfecho lo iba haciendo y rehaciendo Agustín definitivamente había perdido la cabeza para no perder tiempo empezar siempre desde cero decidió apuntarlo todo en una máquina de escribir y luego leerlo y grabar

Voz 26 18:00 me gusta más la columna históricas más que las chicas de este niño me gustan más ese tipo de luz y nos que es que este acto

Voz 8 18:13 cientos de folios e iban amontonando también junto a los aparatos de caset aumentaban los minutos de grabación en la misma proporción en la que él iba perdiendo razón kilos hasta que un buen día de repente

Voz 12 18:28 ahora así que ya estoy satisfecho ahora sí que cuando alguien llame sabrá exactamente y sin ninguna duda

Voz 6 18:40 se a mientras cantaba un bolero que había sido la canción The Supremes

Voz 8 18:44 el amor y luego bastante contento salió a la calle no quiso ir a la carpintería para ponerse al día pero al llegar vio que ya no estaba allí había un cubrimiento cartel que ponía a salvo pero como que se traspasa yo lo he dicho nada al bono el local coño a pesar de su falta de juicio pudo llegar él solo a la conclusión de lo que había ocurrido

Voz 12 19:10 demasiado tiempo sin a que demasiado tiempo encerrado pero bueno al menos ya tengo el mensaje de bienvenida perfecto en mi contestador

Voz 8 19:19 volvió a casa con una mezcla de tristeza y sensación de triunfo se colocó delante del contestador pensó en algo que no se le había pasado por la cabeza hasta entonces

Voz 12 19:31 he estado tan ocupado grabando el mensaje mío que Simao olvido a escuchar si hay mensajes de las personas que me han llamado

Voz 27 19:38 con la mano temblorosa le dio la tecla Play del contestador y entonces uno tras otro fue escuchando todo lo que le habían grabado las personas que le habían estado llamando había mensajes de su ex mujer y sus hijos de clientes de amigos cientos de mensajes de personas preocupadas por ahí

Voz 28 19:58 no me voy a Afganistán Angola

Voz 3 20:02 no

Voz 6 20:19 los familiares de Agustín decidieron ingresarla

Voz 8 20:21 en un psiquiátrico cuando llegó allí una enfermera lo esperaba tras un mostrador blanco que reflejaba un rollito de luz solar

Voz 30 20:30 hola cavallino necesito que me digan su nombre para tramitar el ingreso en este centro

Voz 8 20:36 Agustín con la mirada perdida respondió la enfermera lo apuntó pero Agustín le interrumpió para decirle

Voz 12 20:43 a piquero hijo de ángeles y de Fernando el padre de de la Laura ayer el Gabriel y amigo

Voz 8 20:49 la mujer la aclaró que no era necesaria tanta precisión pero él insistía

Voz 31 20:54 también que mi casa cuando yo era pequeño tenía los que hechos alto

Voz 12 20:58 a favor eso es importante en aquella época anterior

Voz 8 21:00 los oyentes los servicios de psiquiatría no eran como ahora y el trato que recibían los pacientes no era precisamente

Voz 6 21:07 templar unos señores muy fuerte sujetaron Agustín por los hombros pero llevo

Voz 32 21:13 para una una habitación blanca en la que solamente había una cama y un pequeño allí Agustín Muñoz el carpintero con los ojos cerrados continuaba diciéndole a nadie

Voz 12 21:27 quién era él en realidad me gustaba mucho a mí de pequeño jugar al fútbol con mi amigo Tomás que pues esto no no lo he vuelto a ver también me gustaba jugar a las canicas llegasen él yo que más más de cuarenta o cincuenta peniques yo creo que creía tener novia quién me da a mí

Voz 6 21:43 ni siquiera recluido renunciaba a explicar quién era que sucesos de su pasado le habían hecho se

Voz 12 21:50 verlo que él era jugando me dejó la ascensión yo me hundía en el todo sobre todo porque él me dejó por el Gregorio Ander un casero

Voz 3 22:02 tú

Voz 8 22:05 los hijos iban a visitarlo primero dos días a la semana luego uno después dejaron de ir Agustín se quedó obsesionado con su vida sin importarle nada que no fuera el mismo

Voz 33 22:21 hoy

Voz 8 22:22 treinta años después Agustín Muñoz el carpintero el hijo de ángeles y de Fernando sigue ingresado a sus sesenta y ocho años su casa está vacía y aún hoy si llamas a su teléfono fijo aparece el último mensaje Quero

Voz 34 22:39 no

Voz 35 22:44 no no yo me volví muy dinero

Voz 15 22:48 el

Voz 3 22:50 bien yo miro

Voz 6 22:54 aunque nadie le telefonea

Voz 8 22:56 esta llamada que acabo de hacer probablemente es la primera en tres décadas y casi nadie va a verlo al centro psiquiátrico casi nadie porque una persona sí Kepa Fernanda la mujer que le encargaba taburetes va cada día nunca quiso en realidad tener taburetes lo hacía solamente para ver Agustín del que siempre estuvo profundamente enamorada hoy ella tiene ya ochenta y dos años y cada día a las cuatro de la tarde va a visitar a su amor al patio del psiquiátrico allí sentados en unas gradas pasan dos horas mientras él continúa con su historia nada no tengo

Voz 3 23:40 no

Voz 8 23:49 y Fernanda el escucha pero solamente lo hace Fernanda así que si no queréis quedaros solo si locos déjate pensar en vosotros en vuestras historias preocupamos un poco por las de los demás os ha gustado que tengan Moraleja el programa de hoy bueno pues un beso muy fuerte no escucharemos el viernes que viene aquí a la misma hora en la sintonía de la Cadena SER la Sociedad Española de Radiodifusión la emisora con más luz de todas las emisoras de España pues habló con mucho gusto Juan Carlos Ortega nací en Barcelona o que mi infancia la pasé en un pueblo llamado Sanz

Voz 6 24:31 el lío de Llobregat fui a un colegio Virgen de la Salud se llamaba Gallito sobres como es el padre inocente

Voz 5 24:42 Ortiz