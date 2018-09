"Matricularme en la universidad para mayores es la mejor decisión que he tomado en mi vida"

Voz 1

00:00

me llamo Pilar tengo setenta y cinco años reflexionando sobre sobre el era que tengo hoy pienso que que llegado a ella sin haberme casi cuenta para ralentizar esté tanto intelectual como físicamente por otra parte pues los hijos ya no necesitan tanto ella está han queda Shi piensas que de alguna forma que aquí a guiar él ya que en ese momento te planteas hago yo y no tengo nada que hacer no tengo tantas obligaciones como ante qué hago yo con mi vida me escribí la Universidad Pierre porque son decisiones más importantes que ha hecho era ahí encontrado la forma de enriquecer vine personal totalmente cosas que me empiezan a fallar como por ejemplo la memorización he conseguido que tomó apuntes son las clases aprendes muchísimo aprendes también a vas a prestar atención a pensar en otras cosas a sociedades a socializar te con con tu grupo que también es importante al eso es bar de votos poco más que alardea perder unos al tan Borja clase nunca nunca jamás el cine yo creo que cualquier persona que no será que ser consumida que estén poco aburridas desplazara vuela llevan encontrar amistades encontrar calor es altamente recomendable