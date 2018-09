Sucedió una Noche: "Crisis, cazadores alienígenas y un indio en un guateque" (16/09/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 0229 00:50 hola muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche es leído y escuchado a lo largo de toda la semana hace diez años se produjo la caída de Lehman Brothers iniciándose así la crisis económica más salvaje que hemos vivido la mayoría de la gente y nosotros vamos a ver hoy como la ha contado hemos también del personaje de de preparador dice Sellers de Barbra Streisand haremos con las directora de Carmen Lola Arantxa Echevarría en fin que el tiempo siempre se nos queda corto así que comenzamos ya

Voz 9 01:27 no era el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 01:36 un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 11 01:39 estupendamente escrita Jim estupendamente interpreta

Voz 10 01:42 dada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecto

Voz 0229 01:45 la película de TCM esta semana dentro de la programación de TCM apostamos por un clásico musical de los años sesenta

Voz 12 01:53 la familia aún si me toma dice el pleno Barbra Streisand pues si Funny Girl la película con la que debutó en el cine Bárbara Streisand por la que no Oscar

Voz 0229 02:05 TCM emite el próximo martes a las diez de la noche justo el día en que se cumplen cincuenta años de su estreno la película está basada en la vida de la artista Fanny Brown

Voz 7 02:18 Fanny Brice fue una cantante y actriz norteamericana que tuvo un gran éxito en las primeras décadas del siglo XX

Voz 10 02:24 de lo único que necesita un espectáculo españoles el público de Nueva York sigue luna de miel con fans

Voz 0544 02:31 ni se convirtió en estrella cuando fue contratada para los espectáculos musicales del empresario teatral Florenci Gil

Voz 0277 02:37 quién crees que vendrá Wert esta cuenta Florens que que cambio creéis que no correrá la voz y yo misma la recorrer conozco una que conoce a la que le hace las camisas rojas atarlo y hay una cosa cualquier noche asentadas allí bromeó ante riéndose igual que ahora cuando de pronto que Amaral cuenta ya veréis será él

Voz 0544 02:57 también trabajó en la radio grabó discos protagonizó varias películas en mil novecientos sesenta y cuatro se estrenó en Broadway un musical que contaba parte de su vida un argumento centrado sobre todo en el que fue su primer marido un jugador profesional de cartas llamado Nick Arms

Voz 10 03:13 que para jugar en el bar Fadi asigne ganó la recuerda que te lo dicen calles Henry en la primera noche que nos diga si es cierta la sí

Voz 0544 03:24 el musical fue un éxito y estuvo en cartel año y medio al poco tiempo se pensó en llevarlo al cine y nadie mejor que la actriz que había protagonizado la obra sobre los escenarios para que encabezara también el reparto en las pantallas es actriz no era otra que Barbara Streisand

Voz 14 03:41 una

Voz 15 03:48 no

Voz 0544 03:50 Barbara Streisand ya era por entonces una estrella de la canción y de los musicales pero Fanny que él iba a ser su debut en el cine pero eso no significó que estudio

Voz 0277 03:59 estallaba como una novata una mandona contigo ni con cualquier aunque lo fuese sic te Elisa algo más que cualquier que creen todo el hotel metida sin poner ningún reparo

Voz 0544 04:09 la verdad es que la actriz sí que puso bastante reparos al proyecto según se cuenta en una de sus biografías modificó parte del guión vetó a Frank Sinatra como su compañero de reparto se enfrentó con el director que estaba previsto en un principio sin lame hasta el punto de que éste dio un ultimátum a los productores o él o Barbra

Voz 16 04:28 debería despedir pero yo admiro el talento resulta difícil pelearse con quien ha tenido que salir a saludar cinco veces seis es es usted leyese es mi problema sí que creo que tener que darle otra oportunidad

Voz 0544 04:41 los productores se quedaron con Barbra sustituyendo así ni la Met por William Wyler como protagonista masculinos eligió finalmente a Omar Sharif

Voz 10 04:49 mira intente convencerme de que me pondría tu altura que todo saldría bien Perelló nunca podrá la tortura no quiero seguir engañando en una carrera que no puedo ganar

Voz 0544 04:59 Miguel es un musical hecho para el lucimiento Thalia absoluto de Barbara Streisand el argumento se centra en la historia de amor entre los dos protagonistas sin embargo pasa por alto que Fanny Brice ya estuvo casada antes de conocer a Nick y que incluso tenía dos hijos esto se debe a que una de las hijas de la cantante era la esposa del productor del musical y quería mostrar una imagen idílica de su madre

Voz 0277 05:21 Juan qué qué pasa caso que quizá no eligieron pues es que no tienes amor propio Georgia cuando algo me gusta Goody esto me gusta y está segura de que les gustará también han ido viure que le guste

Voz 17 05:37 Zizou mi

Voz 2 05:41 sí

Voz 0544 05:42 Juan Miguel fue la película más taquillera de mil novecientos sesenta y ocho Barbara Streisand ganó el Oscar a la mejor actriz en un hecho sin precedentes ya que ese año hubo no una sino dos ganadoras del Oscar Catherine Head por el león en invierno y la propia Barbra

Voz 0277 05:56 esa es fácil que me tan con los sufrimientos que que pasar para que los malos tragos y los tropiezos que dice que te enseñan aún es demasiado pito sufrido aún lo bastante

Voz 0544 06:09 cierto todo en la carrera de Barbra Streisand parecía ir por entonces demasiado rápido éxito en el mundo del disco sobre los escenarios de Broadway con su primera película también en el cine Funny Girl dejó además para la historia una de las canciones más emblemáticas de la carrera de la Streisand esta que escuchamos de fondo

Voz 2 06:28 People

Voz 0229 06:51 seguimos con la programación de TCM nuestro juego de las películas no hay premios sólo el orgullo cinéfilo de acertar las cuatro películas misteriosas que también emite el canal la semana que viene estamos saca adivináis ahí va la primera

Voz 19 07:07 de lo que vuelvo no Taylor en la II Copa filólogo pues el futuro quiero conocer el futuro también NY Geral Tre Diot

Voz 20 07:16 eh

Voz 19 07:47 el citado Richard Perry la siendo una persona blanca la citada Mildred Dolores siendo una persona de color salieron ilegalmente de forma definitiva del estado de Virginia con el objetivo de unirse en matrimonio en el Distrito de Columbia el día dos de junio de mil novecientos cincuenta y ocho después regresaron residieron en el coche dado decano light Co habitando como marido y mujer en contra de la paz y dignidad de la comunidad

Voz 0544 08:13 los declaran

Voz 9 08:14 culpable como especie

Voz 22 08:26 a mí no me

Voz 9 08:36 Nokia y Macron

Voz 22 08:43 no existe nada más

Voz 7 08:55 es más complicado que suman violó y mató a una chica de dieciséis años tendría sus razones yo me encargué

Voz 27 09:50 eh chicos

Voz 28 09:58 no es a Miguel

Voz 27 10:12 ha hay destrozos ganga Willy

Voz 28 10:26 era

Voz 0229 10:59 bueno que saco de dudas queréis saber cuántas películas sabéis adivinado pues la primera era al final de la escapada de Jean Luc Godard hayamos allá saber vendiendo le el New York Review a Jean Paul Belmondo la segunda en una película de hace un par de años Lavín que contaban el caso real de una pareja interracial de Norteamérica que años cincuenta fue encarcelada y expulsada del estado de Virginia en el tercer dialogó oíamos a Kristin Scott Thomas exigirle a Ryan Gosling que vengar la muerte de su hermano en sólo Dios perdona película de dos mil trece dirigida por Nicholas Building recen Icon música de Cliff Martinez para terminar Timothy Jato Matt Dillon y el resto de los chicos cantaban el Sweet Caroline de Neil Diamond para impresionar a Uma Thurman en Beautiful girls la película de TCM

Voz 10 11:50 TCM el cine que ya temía que haber visto

Voz 7 11:56 lo que el cine dos dejo es tan difícil será alguien que la gente

Voz 0544 12:02 ayer día quince se cumplieron diez años de la caída de Lehman Brothers el momento que marcó el inicio de la crisis económica de dos mil ocho con la perspectiva que nos da esta década transcurrida vamos a ver cómo la reflejado en fin

Voz 1814 12:17 hoy es lunes quince de septiembre de dos mil ocho este va a ser uno de esos días que recordarán durante mucho tiempo no

Voz 0229 12:23 así es diez años después los últimos recordando la caída del gigante financiero Lehman Brothers fue el pistoletazo de salida para una de las crisis económicas más terribles de la historia dicen los que saben de ello que había signos evidentes de que ocurriría pero muy pocos supieron verlos

Voz 9 12:39 todo el mercado inmobiliario está créditos basura derrumbar

Voz 0229 12:43 la falta de supervisión la complicidad de las agencias de calificación y la permisividad de los gobiernos que dejaron que bancos y entidades financieras especular han con hipotecas de alto riesgo hoy productos económicos sin garantías hizo que se gestarse la tormenta perfecta y un día estalló los bonos hipotecarios

Voz 29 13:02 el Renyer increíblemente rentables para los grandes bancos que aclaren envíen este millones con el dos por ciento que cobraban por cada uno de esos bonos Bill empezaron a quedarse sin hipotecas que incluye al fin y al cabo hay un número limitado de casas y de personas con un empleo para poder comprarlas no

Voz 0229 13:21 los bancos tuvieron que llenar esos bonos con hipotecas de las si la economía se fue al garete

Voz 1814 13:27 el señor él yéndose asegura que en los próximos meses la Bolsa americana que hay alrededor de un veinticinco por ciento las empresas entraron en recesión llegaron los despidos tres mil despidos en los astilleros según dicen aquí serán otras doscientas

Voz 0229 13:39 pronto la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos se extendió al resto del mundo occidental

Voz 30 13:44 Belén Pargo está en los ordenadores de todos los bancos nadie que pagará ahora ningún crédito a falta de

Voz 0229 13:50 le dictó embargos aumento vertiginoso del desempleo los países de la zona euro y especialmente los llamados periféricos como España Portugal Italia o Grecia la crisis de la deuda se sumó a la crisis financiera llegada de América los bancos colapsaron los Estados tuvieron que salir al rescate de aquellos que antes se repartía al con alegría la tarta de los beneficios somos responsables

Voz 1814 14:13 ahora trabajamos para los accionistas mientras se sucedían guiones de dramas personales que os han vuelto a cortarla

Voz 9 14:21 sí

Voz 31 14:23 ya ves

Voz 0229 14:27 poco a poco el cine fue ajustando cuentas con los codiciosos banqueros y hombres de negocios sin escrúpulos que habían provocado la crisis Se trataba de aportar algo de luz en un tema que siempre resulta farragoso

Voz 32 14:38 valores con garantía hipotecaria peque de préstamos prime a Amos jeques muy confuso no les aburre no piensan que son tontos bueno eso es lo que pretenden a Wall Street le encanta usar esos términos para que creamos que sólo ellos pueden hacer lo que hacen

Voz 0229 14:52 el primero en abrir fuego desde la ficción fue Oliver Stone con la secuela de Wall Street estrenada en dos mil diez mítico Gordon Gekko de los ochenta Michael Douglas regresaba para aleccionar al cachorro salía al buf en las nuevas oportunidades de especulación

Voz 33 15:06 escucha se puede ganar una fortuna cientos de millones de dólares y se apuesta contra esta bruja

Voz 0229 15:13 ojalá tuviera un millón en la película Martin Coll nos situaban en las veinticuatro horas previas a la caída de Lehman Brothers con una empresa a punto de deshacerse de sus bonos basura que se inspiraba bastante en el rescate del grupo Goldman Sachs

Voz 34 15:25 sí esos activos disminuyen sólo un veinticinco por ciento y siguen en nuestros libros la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía

Voz 35 15:35 igual que los aconsejan venderlo todo hoy

Voz 0229 15:39 fraude protagonizada por Richard Gere hacía un retrato de uno de esos señores del dinero que provocaron la crisis ha hecho cambios en los

Voz 36 15:46 ciudad canjes de crédito de hecho de todo DC se va contra los estatutos pero estaba acumulando mucho dinero era una exigencia para imprimir pasta para todos nosotros para todos pueden Dios

Voz 0229 15:58 la gran apuesta que protagonizaron Christian Bale Ryan Gosling Brad Pitt contaba la historia de unos tipos que supieron intuir un par de años antes la crisis inmobiliaria de Estados Unidos hicieron ricos apostando contra el sistema

Voz 1814 16:10 las tasas de impago han subido del uno al cuatro por ciento colegas lleguen al ocho llegan muchas de estas triple también Banesto cero eso es una oportunidad posee que nos ofrece en corto ese montón de bonos con un CDS una protección frente al impago es un seguro sobre el bono insiste según de pueden sacar un rendimiento de belleza o incluso de veinte a uno ya se está empezando a desploman también estaba el tema del desempleo

Voz 37 16:34 aunque de ser venir con mejores noticias el hecho es que usted y yo estamos aquí porque ésta va a ser

Voz 0544 16:42 la última semana como empleados de esta empresa

Voz 0229 16:45 en Up in the air George Clooney interpretaba a un agente externo contratado por las empresas para despedir a sus empleados en The Company Men protagonizada por Ben Affleck y Tommy Lee Jones nos contaban que el paro no sólo afectaba a las clases más bajas

Voz 7 16:59 viera a los ejecutivos indemnización saca tres Nos ejecutará la hipoteca no tenemos dinero para la entrada de otra casa de estas dos modos no tendremos acceso a otra casa sala con mi sueldo habría más vivir tantos el género

Voz 0229 17:11 documental también intentó buscar explicaciones con películas como Inside job ganadora de un Oscar en dos mil once o Capitalismo una historia de amor dirigida por Michael

Voz 38 17:23 como si esto esto ya voladora tras desahuciar a los ocupantes sus muebles a la basura que sepamos que es están poniendo firmes

Voz 33 17:35 no soy carpintero van a estar bien soy eso sí la gente pagar sus facturas no la llamaban la Junta paga sus facturas la unas filamentos ampliado

Voz 0229 17:43 el documental Griego de burocracia también corrió como la pólvora por Internet y otras películas europeas como la francesa el capital de Costa Gavras o la belga Dos días una noche mostraban las consecuencias de la crisis en esta última dirigida por los hermanos Dardenne Marion Cotillard era una trabajadora a la que sus jefes proponían no despedirla si convencía a sus compañeros de que renunciase en a su paga extra

Voz 39 18:06 quería que si querrías por que conserven estos dos cosas que es es quererse que se llegue a elegir

Voz 40 18:17 no

Voz 0229 18:21 en España las películas sobre la crisis se han centrado sobre todo en las consecuencias que esta ha tenido en las vidas de la gente cuantas

Voz 0277 18:33 el paro Mille no tienes prestación

Voz 7 18:39 Nocioni que diez

Voz 15 18:43 no necesita a alguien que no sepa el inca la oficina

Voz 0229 18:47 en Techo y comida Natalia de Molina interpretaba a una madre soltera sin recursos y es que en España además de la crisis financiera y la de la deuda se sumó además el estallido de la burbuja inmobiliaria

Voz 33 18:58 cien metros cuadrados a las afueras anejo que hemos tardado diez minutos ocho tarde yo el otro día que sano eso tarima flotante su pladur

Voz 0229 19:10 durante años las hipotecas con bajo interés los créditos que los bancos te metían por los ojos animaron a la gente a comprar casas y cuando estalló la burbuja muchos se quedaron con el culo al aire como veíamos en la película cinco metros cuadrados

Voz 7 19:23 sino que lo que hay que hacer es hablar de jefe de obra pues con que no haya no hay nadie pero lo vamos a ver Nacho rico que Nacho el de la promotora amigo suyo se llama Maribel

Voz 0229 19:34 Aaron entonces los embargos y los desahucios de los bancos Siza que sin Spa nos vemos obligados a quedaros con episodios opaca que pagar usted su hija viven allí

Voz 41 19:45 si pierde del piso y se quedan en la calle y lo pueden garantizar vivienda y alimentación para su hija servicios sociales podría tomar cartas en el asunto

Voz 0229 19:53 Pilar Cortés en cerca de tu casa nos contaba la desgraciadamente muy común historia de una familia que aún habiendo perdido el piso tenían que seguir pagando al banco su deuda en el primero pero es que el piso

Voz 7 20:05 ha perdido valor pero cuantos daremos todavía diecisiete mil quinientos veintitrés euros

Voz 0229 20:11 otras películas como murieron por encima de sus posibilidades de Isaki Lacuesta Hermosa juventud de Jaime Rosales hablar de Joaquín Oristrell los ofrecían diferentes retratos de la España de la crisis

Voz 42 20:22 batir otra peluquería iba dar trabajo a mogollón de gente del de de los tuyos porque lo de los recintos funciona si tiene mercado qué cojones va a haber una peluquerías texto el rato hablan de piel de mi equipo pero sin Ekin cojones en este país cree puestos de trabajo que tanta falta hacen que esta instó a que no te importa mi menos ahora cuando cobre es tu dinero quiero que pienses en la cantidad de gente de tu raza quiso Águeda en la puta calle por tu culpa

Voz 0229 20:45 la comedia perdiendo el norte abordaba la situación de los jóvenes que tienen que emigrar para encontrar un trabajo

Voz 7 20:51 buscas pinches pues no busque más que nosotros somos tu sombra es bueno para para para que esto es un restaurante de que pinta bien científico y un economista e pues

Voz 42 20:58 trabajar hubo más de lo que hacen en España e hombre por algo hay que empezar mira yo antes de entrar en esto de arquitectura limpia escaleras hice cama

Voz 7 21:06 me parece muy respetable si antes expectativas pero ya

Voz 43 21:08 no he venido a hacer el trabajo de los alemanes no tienen acceso

Voz 0544 21:11 una que limpiaban tu casa lo hacía porque el sueño de toda su vida desde pequeñita no te jode

Voz 0229 21:20 durante estos diez años hemos visto la crisis en los periódicos la radio o la televisión también en el cine pero lo que es peor también la hemos visto en nuestras vidas las de nuestros amigos o familiares

Voz 1814 21:31 he intentado encontrar trabajo es salido todos los días no he recibido una oferta he ido a ver a toda la gente que conozco a otros que no conozco los casos puesto el que sea hay miles de nuevos licenciados y sin hipotecas hijos trabajan un montón de horas por nada tengo treinta y siete años parado fracasado que no puede mantener su familia

Voz 0229 21:55 por qué han sido las clases media y trabajadora las que más la han pagado subida de impuestos recortes sociales y una nueva filosofía del mundo laboral que ha acabado imponiéndose

Voz 0544 22:05 el mis derechos que tienes derecho a cabrear te

Voz 1814 22:07 eso sí que Trabajo ha pasado de ser un derecho a

Voz 0229 22:10 invertirse en un lujo el miedo al desempleo ha fulminado en poco tiempo las conquistas sociales que los trabajadores tardaron más de un siglo logra

Voz 1814 22:18 cómo vamos a atender a los mismos clientes con la mitad del personal dijo dos semanas al mes que le digo a mis hijas que desafortunada de terror trabaja Serra

Voz 0229 22:26 tratado el despido que aseguró que todos estos días

Voz 1814 22:28 pido resistirán cualquier escrutinio legal qué me dices de de escrutinio ético

Voz 0229 22:33 no viola ninguna ley retrasado la edad de jubilación piensa jubilarse el paro y la precariedad laboral siguen estando a la orden del día

Voz 1814 22:42 también trabajó en la compañía Telefónica diecinueve años y lo despacharon diez meses antes de tener el seguro médico volvieron a contra cuatro meses de la mitad de su antiguo sueldo

Voz 7 22:53 especialmente sangrante resulta el paro juvenil Juanmi lo ha intentado hoy es buscado por todas partes pero él lo mío no hay de momento porque es lo pides trabajo en una hamburguesería aseguró que te contratan la nota más alta de mí pero eso no hace falta que lo pongas en tu currículo

Voz 0229 23:11 los mayores de cuarenta y cinco años

Voz 7 23:14 cada vez tengo menos posibilidades hay que aceptarlo que me ofrezca

Voz 0229 23:18 todas estas tragedias personales chocan salvajemente con los bonos jubilaciones e indemnizaciones millonarias que se llevan algunos ejecutivos y banqueros

Voz 1814 23:27 más treinta y dos billones el año pasado y esas personas han perdido sus casas sus matrimonios el respeto

Voz 7 23:32 sí como hicimos lo que el delicado no se fía para sobrevivir

Voz 0229 23:35 la brecha salarial se abierto como nunca antes en la historia diez años después vemos que aquellos que más se lamentaban por sus empresas son ahora más ricos que cuando comenzó la crisis

Voz 7 23:45 si esto me deja sin nada que encontraran salir adelante seguro que tienes un montón de cosas en paraísos fiscales

Voz 0229 23:53 la elección final está clara las crisis del capitalismo vuelven siempre y los que las pagan son tan bien siempre los mismos ya lo decía Jeremy Irons el margen con en el mundo

Voz 44 24:03 siempre ha habido siempre habrá el mismo porcentaje que ganadores y perdedores ricos felices y pobres desgraciados peces gordos y perros hambrientos se cuatro días nosotros seamos más que nunca pero

Voz 35 24:15 los porcentajes son exactamente iguales

Voz 46 24:35 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de vida de su vida este Casablanca toda vivida Estados esperando decir

Voz 0544 24:48 hoy tenemos como invitada a la directora Arantxa Echevarría la semana pasada estrenó su película Carmen y Lola la historia de amor entre dos chicas gitanas un fin que se presentó en la Quincena de los Realizadores del pasado Festival de Cannes Arantxa Echevarria nos ha contado cómo se convirtió en directora define la dificultad de sacar adelante su primer proyecto cómo abordó una historia tan delicada como la que cuenta en el filme la presencia de la raza gitana en el cine

Voz 7 25:23 pues yo creo que fue culpa de mi hermano mayor

Voz 48 25:25 ah muy loco el me llevó con ocho años a ver dos mil uno Una de Isabel espacio con esta película favorita dos mil uno

Voz 19 25:32 esa pelea no has visto una odisea del espacio

Voz 48 25:37 recuerdo perfectamente la secuencia de los monos cuando cogen los huesos y empiezan a levantarnos esa energía vital que fue lo que más me gustó todo el todas la historia de Hal que es como un poco de decirle

Voz 49 25:48 hablamos ahora con el computador H A L nueve mil aquí nos han dicho debemos llamar simplemente dejado buenas tardes Hall cómo va todo buenas tardes señor Geimer todo va perfectamente

Voz 48 25:59 esta entendía absolutamente pero da igual porque ahora tengo cuarenta y entenderlas pero me fascina

Voz 50 26:05 ahora

Voz 51 26:06 si alguno de ustedes quieren exponer su opinión en privado si lo desean tendré mucho gusto en incluirla en mi informe

Voz 48 26:13 es a partir de ahí yo también siendo un poco esa estela de mi hermano cinéfilo dije yo quiero contar historias y entonces empecé a escribir ya como a los diez años que un día a casa muy muy segura de mí misma me plantee correr mi Colacao el Mis galletas dije quiero ser directora de cine cuando me dijo que el caso un poco más que quiere ser de verdad seguir creciendo seguía queriendo

Voz 9 26:35 no

Voz 48 26:41 yo empecé pues eso los dieciocho años a trabajar en esto ya tengo cuarenta hasta que han sido treinta y un años de de trabajo empecé de meritoria auxiliar llegué hayan TB acción y después ya siete pases para mí lógico era dirección de producción como en Estados Unidos Sanidad grabando cámara rodando rodando estrena seis coma tres lo que pasa es que no había tantas mujeres haciendo cine de pronto me encontré con con que tenía una idea un poco bizarra no que era la de la historia dos chicas gitanas que me parecía que podía ser apasionante qué tal

Voz 42 27:10 todo guapa un otro encima en el estará pero claro iba donde pero

Voz 48 27:19 doctores y me decían pero que estas cosas mientras dos productores tienen cuenta que cuando son hombres manejan mucho dinero pues confía más en otros hombres no a la hora de recibir propuestas y proyectos

Voz 15 27:33 Alinha eh

Voz 48 27:43 lo que más me acercaba al mundo que yo quería narrar era deprisa deprisa

Voz 52 27:46 te acabo Paltrow pero que se va arriba del coger algo a que estoy en el cajón

Voz 48 27:52 que eran actores no profesionales en localizaciones reales con temáticas que no tuvieran que actuar sino hacer de sí mismos o Los Golfos por ejemplo Los Golfos me parece un peliculón que yo creo que hay que redescubrir que es como haces cine social de una forma súper elegante trabajando con la realidad

Voz 53 28:06 no me ha fallado donde esté me dijo que no lo vemos ya que vas a hacer ahora ahora sí que no lo sé pero el mercado no lo dejas no tengo casa porque era fue América por ejemplo por qué no

Voz 52 28:21 hay que echar el resto es aquí modesto

Voz 33 28:25 así

Voz 48 28:41 y entonces me di cuenta de que Navia pelis sobre el mundo gitano real hay la peli Palha del mundo gitano para vender al exterior llena de clichés Montoya así Tarantos juego Calais

Voz 54 28:51 Montoya vengo a pedirte tu hija Padilla no es que contesta a llevar todo golpe todavía siente hubieras cree que siendo puertos tu dinero tu sabes lo que te digo que a este

Voz 48 29:02 te dije no a mí yo lo que quiero hacer una película en que que un gitano la y que diga pues si éste es mi mi día a día es mi realidad por eso quise hacer un acercamiento muy muy desde abajo desde desde su punto de vista siempre con su aprobación yo no rodaba nada que sin me venía algún gitanas me decía eso no lo daríamos iba fuera de guión directamente

Voz 7 29:24 es una analfabeta como tú y como yo sabe sabe escribir sabe de cuentas que no necesita pero flor siempre estamos igual tu viaje quiere que la niña Baigorri

Voz 28 29:35 no

Voz 7 29:58 el tema es un tema muy tabú para para la Comunidad

Voz 48 30:01 la comunidad gitana en general cuando yo llegué con la idea primero intenté hablar con las eh patriarcas para que vieran un poco su beneplácito para también esa es su opinión y claro lo primero que me decían espero Jo mira que hay otros temas porque descargar externos pues porque está escondido ahí me gustaría poder sacarlo a la luz

Voz 52 30:17 no te das cuenta mucho rollo de instituto mucho rollo de libro pero aquí planes de boda ninguno Diógenes a punto el ochocientos niño gitano criados del barrio de toda la viva más tuyo mirar subraya estábamos Plinio así Maidan mexicano que se mete

Voz 48 30:30 entonces me decían que no les parecía que no era un tema adecuado que que además que era muy la homosexualidad el mundo gitano no es algo que que esté muy muy de acuerdo ahí había de todo había gente que me decía adelante es un canto a la libertad y otros que me decían ni se te ocurra pero una vez hecha la peli ha sido muy curioso porque no han visto gente muy variopinta desde Mujeres Feministas gitanas hasta pues Paco Suárez que es un maravilloso director de teatro gitano dijo que era un canto a la libertad por ejemplo la la feminista gitana que la vio de Mary B de IP me dijo esto es más que una

Voz 7 31:04 comenta tú normal de este Ronaldo la primera agolpa desde luego no estoy cabreado a me hace falta respeto más que mi me levanten la voz se le delante

Voz 42 31:14 además a falta de respeto más vale ni tú ni nadie y que sepas que con el dinero del pedí a montar

Voz 7 31:19 peluquería eso será si yo quiero lo que tienes que hacer es cuidarlo ni yo los hijo que tengamos estamos

Voz 48 31:24 tantas ganas de de de de hacer cine que tengo historias que me salen hasta por las orejas tengo demasiadas es el problema como nueve a diez historias que me encantaría contar tengo una de ciencia ficción que me encantaría hacer ahora desde el punto de vista de la mujer dentro de cincuenta años que es una ciencia ficción pues un poco como los hijos de los hombres no y luego también quería hablar sobre la segunda generación de inmigrantes que me tiene muy muy perpleja estos adolescentes que están en en tierra de nadie que los chinos por ejemplo que sus padres no hablan Elin el español pero ellos se sienten españoles también me gustaría acogerlos géneros puramente masculinos darles la visión de una mujer me parecería súper interesante me encantaría hacer una de un thriller un terror estos de género generó pero con mi punto de vista hallar House a ver qué pasaba

Voz 28 32:06 que podía ser interesante

Voz 22 32:18 es Suiza la eh muy a su éxito más bien

Voz 0229 33:17 estamos oyendo a Al Martino con el tema musical de la película Canción de cuna para un cadáver que me Teddy Josep Coté en y Olivia de Havilland protagonizaron en mil novecientos sesenta y cuatro con ella de fondo nos dirigimos a la estantería para abrir el capítulo semanal de nuestra Enciclopedia

Voz 43 33:35 dale un título mío escribirá Enciclopedia curiosa Delfín parece más una bomba quién este viernes

Voz 0229 33:42 les ha vuelto a las carteleras españolas un viejo monstruo cinematográfico leyenda

Voz 7 33:49 el demonio que se mostró contento

Voz 0229 33:52 ya es vuelve depredador cazador alienígena que nació para el cine en los años ochenta y que ha protagonizado hasta la fecha cinco películas vamos a recordar esta saga que mezcla acción con ciencia ficción

Voz 0544 34:08 en realidad la culpa de todo la tuvo silvestres talón los hermanos guionista In John Thomas acababan de ver a Sly machacar a un mastodonte ruso en Rocky IV cuando empezaron a discutir quién podría ser un rival que estuviera a su altura

Voz 7 34:22 otras formas de vida

Voz 0544 34:24 una alienígena fue así como surgió la idea de escribir un guión que enfrentara a un héroe de acción con un extraterrestre

Voz 7 34:31 así que te mientras una historia

Voz 0544 34:34 sí porque la primera vez que le vimos fue en una selva centroamericana depredador comenzaba como una película de rescate de rehenes en la jungla al estilo Rambo en Hungría se puede hacer

Voz 57 34:44 seguimos sus huellas desde el helicóptero los descubrimos cogemos a lo rehén

Voz 7 34:47 si volvemos a atravesar la frontera sin darles tiempo reaccionar

Voz 0544 34:49 un grupo de mercenarios capitaneados por Arnold Schwarzenegger se internada en la selva para cumplir la misión hasta que se topaban con algo misterioso e invisible tía que pasa en esos árboles algo el ser los iba matando uno a uno común cazador así hasta llegar al enfrentamiento final mano a mano con Schwarzenegger había sangre suya las

Voz 0277 35:12 Podemos

Voz 0544 35:16 el primer diseño del monstruo con el que llegaron incluso a rodar algunas escenas no les convenció mucho era un personaje de color rojo de cuello largo y con una cabeza parecida a la de un perro que seas de una mente alucinado fue entonces cuando recurrieron al mago de los efectos de maquillaje de Stan Winston

Voz 52 35:33 bueno desperfectos ancha

Voz 0229 35:37 Arnau el recomendó que me contrataran porque ya había trabajado conmigo en Terminator viviéramos buenos amigos

Voz 0544 35:42 soy consultor esas Winston creó un monstruo inspirado en los guerreros masai con rastas cuerpo fibroso de aspecto de reptil y un rostro sin nariz y con colmillos que salían en varias direcciones es uno de ética por cierto que la idea de la cabeza fue cosa del director James Cameron Agus Kirchen Jansa

Voz 0229 36:06 yo estaba en un avión haciendo bocetos para el depredador Jim Cameron que palabra conmigo me comentó

Voz 7 36:11 sabes siempre quise ver algo con mandíbulas así dijimos vamos a ver

Voz 0544 36:17 en un principio contrataron para meterse dentro del traje a Jean Claude Van Damme cuando todavía era un actor poco conocido pero el diseño de Winston le quedaba muy grande el especialista recomendó entonces a Kevin Peter Hall un actor que medía dos metros y veinte y con el que había trabajado en la película Big Foot Enders

Voz 52 36:36 no tienen empacho la idea fue consigamos a Kevin que trabaja con disfraz tiene un lector puede crear una actuación puede crear un personaje un están enorme que a su lado Arnau el parecerá un cacahuete Joaquina

Voz 0544 36:50 Kevin Peter Hall interpretó al depredador en la primera y segunda película en mil novecientos noventa y uno debido a una transfusión de sangre que se le practicó como consecuencia de un accidente de tráfico Hall contrajo el sida murió pocos meses después depredador se estrenó en el verano de mil novecientos ochenta y siete y fue un taquillazo pronto se convirtió en uno de los clásicos del cine de acción de los ochenta dejándonos además un montón de frases memorables como esta

Voz 7 37:22 pero han dado están sangrando no tengo tiempo para parte

Voz 0544 37:25 ya en esta primera película quedaban descritas las características del monstruo que luego se desarrollarían en la siguiente secuelas el depredador era a ratos invisible

Voz 7 37:35 por qué no podemos tener por su asombrosa capacidad defensiva a alguien capaz de confundirse con tenía visión térmica para que seguida por nuestro calor corporal

Voz 0544 37:45 sí básicamente era un cazador deportivo

Voz 7 37:48 la de safari

Voz 33 37:50 crees

Voz 0544 37:54 Trofeo esta es su cúpula si buscaba trofeos por eso se llevaba la piel de sus víctimas y a veces también sus cráneos sabes lo que le costaría un hombre hacer esto despejar totalmente a un humano tenía fuerzas sobrehumana un montón de armas y además incorporado a su traje un recurso para suicidarse si las cosas iban mal

Voz 58 38:15 Nos dijeron que cuando se sintió atrapado en la criatura activó un dispositivo autodestructivo que arrasó suficiente selva tropical como para abarcar trescientas matar Astre

Voz 0544 38:23 eso sí como buen cazador Deportivo tenía un código de honor por ejemplo no matar niños

Voz 59 38:30 para ello

Voz 0544 38:36 ni tampoco ancianos personas heridas o mujeres embarazadas tienen una fuerte conmoción y latidos fetales

Voz 60 38:42 esta mujer está embarazada de Los Angeles rápido

Voz 0544 38:50 en mil novecientos noventa llegó la primera secuela depredador dos esta vez protagonizada por Danny Glover Un policía de Los Ángeles en cuyo distrito se estaban cometiendo crímenes de un salvajismo inusitado

Voz 1814 39:01 va a Sabonis

Voz 33 39:04 los chupinazo

Voz 7 39:08 SER

Voz 0544 39:09 pero pronto descubriría que los que despejaba gente no eran los jamaicanos sino el extraterrestre de caza esta vez en la gran ciudad como en la anterior película la cosa se resolvía con un enfrentamiento entre los dos protagonistas esta vez en la mismísima nave del depredador por cierto que en esa nave veíamos la colección de trofeos del cazador y entre ellos un cráneo de Alien el ex

Voz 0229 39:35 extraterrestre de la saga del octavo pasajero esa imagen daría pie unos años después al director Paul W S Anderson para rodar la que sería la tercera película de la serie Ses Salines personas desde que vi depredador dos hace quince años quería esta historia fui a verla con un grupo de amigos y siempre hablábamos de cómo serían las luchas entre la alguien si predecesores unos la escena en la que Danny Glover observa el cráneo de un alien su nave

Voz 0544 40:04 fue así como nació a alguien contra depredador estrenada en dos mil cuatro en la que un grupo de científicos en la Antártida se encontraba en medio de la lucha entre estas dos especies de extraterrestres

Voz 7 40:16 sí que es asuman te estafadores trajeron a esas criaturas para que nosotros nos usen como somos los huéspedes donde se reprodujeron visión de que los fue diseñada para la traemos todo esto de una campaña sin nosotros no puede darles caza

Voz 0544 40:32 años después estrenó Aliens contra depredador dos en la que aparecía una nueva criatura el bien mezcla de las dos especies Il acción se trasladaba a una pequeña ciudad decolora

Voz 33 40:43 la Guardia Nacional llegará pronto no lo bastante pronto plan es estúpido lo mejor sería salir de aquí no seas capullos sin armas no conseguiremos salir de la ciudad sino se te ocurre nada papel cállate

Voz 0544 40:55 en dos mil diez Robert Rodríguez produjo la quinta entrega de la saga titulada Pride hitos así en plural y en la que la acción regresaba a la selva con un nuevo grupo de mercenarios encabezados ahora por Adrian Brody la originalidad está bien residía en que la selva no estaba ya en Centroamérica sino en otro planeta

Voz 33 41:12 fuimos elegidos elegidos para este planeta es un coto de caza y nosotros

Voz 0544 41:18 somos la presa ahora el monstruo está de vuelta con el estreno de la sexta película de una saga que también se ha extendido por cómics y videojuegos un cazador de las galaxias extremadamente salvaje y con una especial predilección por los trofeos humanos su nombre depredador

Voz 7 41:34 si fuera ya algo que nos está esperando

Voz 9 41:38 vamos a morir todos

Voz 0229 42:57 seguro que algunos saber reconocido esta Melody es el tema de amor de la película Braveheart puesto por

Voz 52 43:05 el romanticismo de esta música pasamos directamente a la comedia con Jack puro Jack Bourbon presenta

Voz 1814 43:11 quiero hacer una comedia risas define

Voz 64 43:15 a eso

Voz 0544 43:18 Israel nada qué tal amigos el director Blake Edwards y el actor Peter Sellers formaron una de las mejores asociaciones de comedia en los años sesenta y setenta del siglo XX juntos rodaron siete películas el director lo tenía claro venga pues los mejores y los peores momentos que he pasado en el cine han sido junto a Peter Sellers sin duda alguna tenía un genio especial supongo que lo que no sumió a lo largo de todas esas películas fue la avaricia porque evidentemente si uno quiere tener éxito y a nosotros nos ofrecían cada vez más dinero mejores contratos que eran muy difíciles de rechazar Tarso pues es cierto que algunas de las películas que hicieron juntos sólo se justificaban por la taquilla pero al menos rodaron dos obras maestras de la comedia cinematográfica La Pantera Rosa hiel guateque de esta última el guateque estrenada en mil novecientos sesenta y ocho os vamos

Voz 65 44:24 hablar hoy

Voz 66 44:27 en la semana que viene empezaremos el que no nuevo muchas gracias

Voz 1814 44:30 estamos en una fiesta privada de Holly uno de esos famosos partí se une la gente desagradable dado charlan y toman copas de whisky

Voz 50 44:43 Minsky gracias un nuevo invitado acaba de llegar

Voz 1814 44:48 parece extranjero salta a la vista que es algo torpe ha llegado con un zapato lleno de barro y al intentar limpiarlo en el pequeño estanque del hall ha acabado perdiendo

Voz 67 44:57 quienes ese individuo se cierra invitado la despistada de dibujar

Voz 1814 45:03 ahora en serio dice a un grupo de personas su sonrisa le delata seguro que quiere hacerse el simpático y entablar conversación

Voz 67 45:11 me lo quitaron hasta el reloj de oro que me dejó mi pueblo

Voz 68 45:17 le quitaron el reloj que les de con su padre es fantástico es fantástico ni oído más que el final les aseguro que esta es la noche de la nariz

Voz 67 45:27 la Ibrahim nada más saludable senador nos contaba que hicieron víctima de un robo

Voz 1814 45:35 Nos hemos informado hoy nos han dicho que se llama Pax es una tarde en la India hace poco vino a Hollywood para participar en una producción de aventuras donde organizó tal clase de desaguisados que acabó con la película que haya venido hasta fiestas solos explica por un error de la secretaria que envió la invitación

Voz 67 45:52 el pajarito no no no sé no me lo explico a hola forastero rostro pálido

Voz 1814 46:05 obra se ha puesto a jugar con la megafonía

Voz 65 46:08 definitivamente el indio es un completo idiota que siempre hay alguien así quitar pero lo peor está por llegar

Voz 1814 46:18 a lo largo de la fiesta Baksi irá provocando desastre tras desastre hasta convertir una reunión sofisticada en un caos que culmina con el baño de un elefante en la piscina

Voz 52 46:29 toda la casa era origina

Voz 0229 46:40 el Guateque es una comedia disparatada que funciona por acumulación de gags visuales muchos de ellos deudores de les Labs TIC el estilo de comedia característico del cine mudo Blake Edward siempre reconoció tener una deuda con los grandes genios del cine silente el especial reconocía como sus principales maestros hasta él y Oliver Hardy

Voz 0544 47:00 tengo en mi casa todas las películas del gordo y el flaco Siempre me ayudan cuando estoy atascado en un guión cuando necesito un punto de vista divertido pero físico al mismo tiempo entre dos

Voz 65 47:10 sonar siempre recurro a están y Oli y hasta ahora siempre me

Voz 0544 47:14 salvado de hecho la secuencia de la zona

Voz 65 47:16 T que está tomada casi íntegramente de una vieja película de los tarde pero a lo largo del filme se pueden descubrir homenajes a otros maestros de la comedia como Buster Keaton Jerry Luis o Jackson

Voz 52 47:28 pero la película tan importantes son los gags como la interpretación de Peter Sellers

Voz 67 47:35 Señor Bachiller diga se de cuenta de que la época de nuestra película es en mil ochocientos setenta y ocho y claro señor se muy bien qué es es precisamente la de pocas mil ochocientos setenta y ocho si ese usted también que en mil ochocientos setenta y ocho no se llevaban relojes de pulsera claro señor que lo sé cómo se iban a llevar sino estoy bien inventadas si tiene ante sí

Voz 65 47:56 mi está bien inmortal Sellers interpretan el guateque una especie de versión inducen torpe inspector Clouseau al que da vida en la saga de La pantera rosa

Voz 67 48:06 qué está haciendo es ello acaba de hacer la misma pregunta cuál es la respuesta lo sé

Voz 65 48:11 surgen de sus pequeños gestos de su cara de perplejidad mientras provoca el caos allá por donde pasa ya sea en la fiesta o durante el rodaje de la película para la que ha sido contratado usted

Voz 67 48:22 pues nada de mi película tal como fuera despedido vaya sal que lo mate le prometo que la volver a trabajar les vinculaba otra película ni siquiera las de televisión señala

Voz 69 48:34 si os mataré

Voz 0229 48:42 una de las escenas que mejor prueba la maestría de Peter Sellers en la comedia física es la escena del cuarto de baño un ejemplo de comicidad construida en torno a la lucha del hombre contra los objetos que se revelan todo comienza cuando Baksi y siente la necesidad de ir al baño

Voz 67 48:59 les pido está ocupado

Voz 0229 49:03 tras muchas vicisitudes al fin consigue orinar pero sus problemas no han hecho más que empezar

Voz 65 49:12 cisterna no de agua en regularla rompe la tapa hay un cuadro para su anterior intentan enviarlo hoy es aún peor el rollo de papel se enrolla por completo al intentar deshacerse del atasco el rostro limpiamente engaño empieza a inundarse comienza a salir por debajo de la puerta y antes de ser descubierto el indio recibe huir por la ventana con tan mala suerte

Voz 67 49:54 que me señores lápiz Águila Roja que me es que quieras pero no sé nadar

Voz 0229 50:05 el rodaje de la película fue en buena parte fruto de la improvisación el guión sólo tenía doce

Voz 0544 50:10 a unas era apenas un esbozo de algunas

Voz 0229 50:12 situaciones factores empezaban es ahora en el plató y las escenas iban perfeccionando hasta que Edwards quedaba satisfecho entonces lo daba la secuencia

Voz 0544 50:22 construyamos la película a medida que íbamos avanzando era la única manera lógica de progresar nos divertimos discutiendo entre todos lo que podía pasar después de tal o cual cosa cuál podría ser la consecuencia de esta o aquella acción y poco a poco con aportaciones de todos fue saliendo la película

Voz 0229 50:39 el Guateque no es sólo una comedia divertida también es una crítica feroz de los convencionalismos sociales del mundo hollywoodiense la película nos ofrece un muestrario cínico de toda la fauna cinematográfico actores desplegados directores engreídos estrellas ramplona sí

Voz 67 50:56 hola

Voz 68 50:58 nada en pie apretón de manos de vaquero actriz día de verdad es mejor tenerla del que él

Voz 0229 51:12 también está el personaje de la joven principiante que ha de pagar un peaje sexual para alcanzar el estrellato un personaje que está interpretado por la cantante francesa Claudín Longuet otro

Voz 52 51:22 los hallazgos de la película es usted

Voz 67 51:25 sería ella sí porque yo soy actor sectores siempre sabemos con actrices actor es algo que no pasa desapercibido verdad también se que es francesa como la sea de una nombre y porque tiene cara de francesa

Voz 0229 51:41 podían Longuet canta en la película una canción compuesta por uno autor de la banda sonora ajeno alemán chino acentuó

Voz 65 51:48 y tuvo cierto éxito allá por

Voz 0229 51:49 mil novecientos sesenta

Voz 33 51:54 si bien

Voz 0229 52:11 es la guinda del pastel de una película que cincuenta años después de su estreno

Voz 7 52:16 todavía hoy en día como uno de los principales modelos de la comedia caótica una película que de alguna forma esta bien el símbolo del espíritu de los años sesenta

Voz 71 52:25 el de ya lo que a mi me gusta laringe hace que el mundo aquí es bueno reír como en México

Voz 0544 52:37 lo bien Longuet la chica de la película a la que oíamos hace un momento sólo rodó otra película más su carrera artística acabó pronto cuando fue acusada del asesinato de su amante el esquiador Spider Savic en un juicio en el que muchas pruebas fueron anuladas su abogado pudo demostrar que se le disparó el arma accidentalmente a pesar de que el hombre había recibido un tiro por la espalda fue absuelta de la acusación de homicidio Icon de nada sólo por negligencia criminal nadie lo diría viendo el aire frágil y etéreo que la chica muestra en el guateque la comedia de la que os hemos hablado hoy

Voz 10 53:15 hasta la próxima semana amigos

Voz 0229 53:25 Nos vamos a toda prisa que ya está por aquí Jesús Soria y el equipo de Ser Consumidor hoy os decimos adiós con esta versión del clásico ha optado por un nudo hay tercero en padre de Rufus y Martha Wainwright hacía en la banda sonora de El aviador película de Martin Scorsese Eli domingo a todos hasta la semana que viene

Voz 9 55:04 yo CIO chao eh no