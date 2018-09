"No son barras de degustación, son bares" . Jordi Gordon portavoz vecinal

Voz 1

00:00

este es el el el tramo de las barras de degustación Olé aquí bueno pues a la izquierda hamburguesería que no que era una panadería y que no podría existir porque está hecho después de dos mil doce pues no tiene la licencia tienen está a la derecha ente local de comida para llevar que podemos mirar como si entras ahí tiene las cervezas tan ricamente allí Bogotá de la cerveza Sarkozy aquí las cosas porque no se puede no sentar es decir qué qué diferencia hay entre es lumbar ninguna en este caso es bueno esto era una pero no atienda hasta hace nada este verano lo acaban de convertir este mes de agosto en un bar en un bar en una calle que estás a totalmente saturada y que no se podría derivar en segunda etapa eh cómo lo han abierto bajo quince mismo pues Barreda degustación a lo mejor pero claro qué es lo que está pasando en toda la calle Corredera que es que se ha llenado de bares a pesar de la FAPAE que impedía que saliera se han abierto eufemismo de barrera degustación el cosas similares acaban siendo es normal es que cierran a las nueve dos y media de la madrugada en el alcohol que nuestro puede poner mesas puede sentar una barra de degustación José estaciones una misma para ocultar pues eso un local de hostelería que se supone que es que puede vender comida para llevar cosas de ese tipo es el la actuación común mira gracias por respetar el descanso de los vecinos claro aquí se monta aquí no puedes ni pasado