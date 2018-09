El mago ciego (y un poco sordo)

Voz 1610 00:00 L no sabía de quería llegar

Voz 1 00:02 muy al verse

Voz 2 00:05 adiós con más de dos horas

Voz 1610 00:09 Tsonga no se va a valer Especialistas secundarios que vamos a hablar de magia si queremos que hoy nos acompaña el sensacional Match Golf la Mariona varían qué tal buenas tardes el gran mago Fran Mario Monti una característica que lo hace especial en el mundo entero él

Voz 3 00:30 es ciego ala venga que tengo que decirlo que pasó no lo suelta revienta que has tenido que decirlo me parece importante que la gente debe saber que es importante que no tiene masa que sea hacía o no soy un ilusionistas hoy un mago la ACB Damià da igual porque pudo

Voz 1610 00:46 a ver con Mi magia sabes con su magia con Mi magia

Voz 3 00:50 estoy perdón el gran problema de ellas que decirlo ya ya lo sé pero lo conoce pero yo pensaba que si la gente conocía

Voz 4 00:55 sí sin videncia sus su ceguera pues

Voz 1610 00:58 el horario de su sí

Voz 3 01:01 los máximos porque vano valorar más mío mejor por qué van a hacerlo porque soy ciego pero no había gente que es dice bueno vamos a salir del jardín aprovechando que estos días el mago FLA Mariona actúa por aquí hemos invitado pues para Chabrol un poquito sobre sus orígenes obreros unas ganas de charlar no tengo nada

Voz 5 01:21 está enfadado porque lo de no no para ver cuál sería la primera pregunta del haber

Voz 3 01:25 cuál pues cómo afecta a suceder

Voz 1610 01:27 es cómodo al resto porque el resto entrevistar a seguir a la visión nada

Voz 3 01:36 pasamos de la charla nos hace un poquito aquí en directo para los oyentes ahora descubrieron la magia bueno si va pues hagamos magia con todos ustedes tendrá un flan Marion mago

Voz 1610 01:46 además se el pasado mayo Ground a no delante con el número del micrófono está aquí aquí está aquí

Voz 3 02:05 aquí vale para mi truco necesito voluntario con mira este señor mismo se se llama Tony hola hola que Toni Antoni se llama Tony como quieras allí que hay que me pie quiero quiero quiero que piense si es un número del uno a diez cuales no me lo digas lo tiene sí vale lo tiene si vale que que dicho que sí que lo tiene

Voz 1610 02:31 sí que pasa que también sordo que un poco bien de estos dos oídos o más bien crisis número pisa verdad yo no sé de qué número se contando que encuentra eres una vez en un país el siete

Voz 3 02:48 no no el tres no el siete y el cinco dos mil dos no no el dos repitiendo lo verme seis dos no es raro pues seguro que no sabe que sí

Voz 1610 03:05 me quería hundir el glam

Voz 4 03:11 ya gran prueba Orion para ser sincero ha sido un número bastante muy mediocre tú sabes lo que cuesta hacer juegos de ilusionismo siendo