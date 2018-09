Nadie sabe nada: Lo romo es finito (15/09/18)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 2 00:03 sí programa a priori de humor

Voz 3 00:05 con Andreu Buenafuente Berto

Voz 2 00:08 lo menos

Voz 3 00:19 público desde los estudios de la Cadena Ser en Barcelona cómo estáis

Voz 2 00:27 qué tal Cuéntame de TVE

Voz 3 00:29 cómo te has levantado esta mañana Juan las calas cuáles cuáles son tus anhelos has llegado a la ciudad con una maleta cargada de sueños

Voz 4 00:42 pero quién te estás tú has dirigiendo al público de aquí presentes o al que está en casa pues mira

Voz 0057 00:47 al de casa pero mirando a una persona para inquietar a chicas de pelo rizado hola sí sí sí sí que miro para atrás tú te miraba tinte tan inquietante

Voz 4 00:57 sí hola qué tal buenos no no lo he conseguido

Voz 0057 01:00 que ni siquiera sabía porque así de penetrantes

Voz 3 01:04 sí oye penetrante enfoques con la cámara no no a lo mejor no quieren pero bueno si no quiere lo quitamos pero en realidad todo el mundo que viene aquí sabe que será filmado ya de esa es la cosa que hoy en día no haya de filmar en todos lados

Voz 4 01:19 mierda no Ubud flujo bueno

Voz 3 01:24 tras media media de Atresmedia oye y bienvenido una semana más de invitarme a tu programa al programa no yo no he dicho eso ver estaba implícito pero aquí vine sea porque estaba invertido aquí bien esa inquina no faltaba implícita dime dime aquí iban esa inquina de Santa Catalina viene a seis temporadas de ninguneo constante hombre eh

Voz 5 01:45 pero no puedes empezar con esa bilis ese vinagre eh

Voz 3 01:48 la temporada regular pues esta semana estoy un poquito moderna ya poquito poquito Binéfar quién lástima también que estaba la semana pasada mira mira que llevo la misma camisa ya

Voz 6 01:59 la Ribera suerte lo de la suerte bueno pues es bien

Voz 4 02:05 venido lo lo digo desde un punto de vista más neutro posible muchas y además cariñoso

Voz 3 02:11 la me gusta pensar que cuando la música de mala como de ahí esta sintonía de serie de los ochenta mira americano Nos comprometemos a escoger las pero musical

Voz 4 02:28 para acompañar para regar este plato de palabras

Voz 3 02:33 enredos de familia pero eso tiene tiene esperanza es es curioso como las músicas transmiten sentimientos está transmite esperanza todo irá bien es una melodía que tiene

Voz 0057 02:50 siente la esperanza de ser mejor si ella quiere ser mejor

Voz 4 02:54 no no lo consiguieron morirá si no lo consiguen bueno oye la te quiero recordar dos cosas una la semana pasada batir un récord no pusimos ni una sola pregunta pero eso ya había pasado una vez lo que lo que también hicimos es que no escuchamos ni una canción eso era la primera vez en la historia

Voz 5 03:14 así que sólo hay una manera de debatir debatirse

Voz 4 03:17 de gol escuchando todo el rato canciones

Voz 3 03:20 y preguntas al revés que es decir si has pillado

Voz 6 03:26 guau no se les escapa ni una oye listas de la mierda listo

Voz 3 03:31 ya lo hemos hecho sí hombre hombre

Voz 0057 03:35 sólo sólo soltar preguntas escuchar canciones una detrás de otra no lo hemos hecho sin contestar exacto

Voz 7 03:40 hombre no no es eso eso eso eso es Un

Voz 3 03:44 no vale pues no no vale bueno

Voz 4 03:47 vamos a ver qué pasa hoy a lo mejor hay preguntas o no la improvisación

Voz 5 03:51 es lo que tiene gol pero sí que empieza una nueva sección que

Voz 4 03:56 para la que espero que entre la peor música

Voz 5 03:59 que ahora te diré cuál es adelante

Voz 8 04:03 no no me gusta no a estar

Voz 0057 04:05 buena estás bueno estas antiguo mira le le voy a contar a la audiencia lo que está pasando ahora ahora estamos poniendo en un compromiso al Ramón nuestro técnico porque por la tontería de que te gusta ahora poner canciones feas todas las sintonías que te guardadas del año pasado se vamos a tumbar Ramón es verdad

Voz 4 04:23 puede pasar esa bueno es igual como lo estaba previsto pues usaremos la que sea la sección se llama ranas del mundo el maravilloso mundo de las ranas con Richard Atenburu ahí hay un chico que el pelo de azul como el de la semana pasada que ponen por lo que pones al chico cae del pelo azul en la sección de las ranas

Voz 3 04:48 a ver que lo entienda yo eh

Voz 4 04:52 bueno

Voz 10 04:55 dado que

Voz 5 04:57 la rana es un episodio bastante celebrado este programa Tondo ya conté no me voy a repetir os haré lo que quiera eh que acontece que cerca de mi casa había la mayor acumulación de ranas de de España

Voz 4 05:14 todos recordamos ese episodio voy celebrada con orgullo mi recreación de la rana que voy a hacer brevemente ese es tu mediterráneo si es mi Mediterráneo de me lo pido mucho me lo piden voy a voy a actos y algunos serios

Voz 3 05:32 eh y me dice déjate se André

Voz 4 05:35 pues imagínate en un acto pues la lucha contra el cáncer sabes todos ahí escuchando yo noches

Voz 6 05:43 vale ahora cuéntanos

Voz 4 05:43 mensaje dado eso pues la gente porque le ha gustado mucho entonces he pensado no han pensado ellos

Voz 3 05:52 yo creo que eso es lo más heavy que raro empiecen a llegar a resultar a perderme ya ya espera pera empiecen a llegar grabaciones de ranas reales río Off the wall enseguida feliz relé rock

Voz 11 06:10 él me está ranas que estamos escuchando son las de las clásicas las tuyas las las de tu casa son las veo obra ranas ya lo dije en su momento es una conversación de dos que yo nuevo intervenir porque

Voz 4 06:27 esta misma grabación se la puse se quedaron se quedaron muertas estaban todas quieren pinta de muy se callaron toda como diciendo Dios mío yo un intruso pero más o menos aquí empezó todo entonces esto bueno pues a la gente el hecho mucha gracia y ahora cuando oyen una rana la tienen que grabar oye voy a cortar yo esa creatividad

Voz 3 06:49 no no a hacer yo eso no es una pregunta retórica eh no lo voy a hacer

Voz 4 06:57 sí lo que escuchamos a continuación son ranas africanos Nos las mandan de punto de una grabación en se negado a muy bien vale donde se puede mandar estos aquí

Voz 3 07:07 las grabaciones de ramas donde eh tú pones enviar a Radio Illa illa pone ya va a del propio móvil

Voz 4 07:22 ya busca con el cómo se llama Isis que iba a decir el sirio

Voz 12 07:28 con con ISIS ya en Laza eh vincula

Voz 3 07:37 manda vale ISIS qué temperatura hará vallada vale limpia es no vale no lo sé yo no estoy aquí

Voz 4 07:45 esas cosas me entiendes yo estoy aquí para aportar contenidos yo no yo no estoy aquí para ahí estoy mandar se lo busca

Voz 3 07:54 pues me parece me parece genial

Voz 0057 07:57 ya filtra la gente claro claro

Voz 4 07:59 como mandarlo pues no lo bueno que ha grabado una rana sabe cómo mandar ranas de Senegal patricios del mundo primera entrega adelante

Voz 12 08:15 hola

Voz 13 08:23 yo con esta rana qué presencia tiene como de cartón no tiene como como de madera no

Voz 12 08:32 Carraca eh fíjate que de sillín

Voz 13 08:40 sí sí es el el propio ICO el rebote de sonido o parece un pájaro muy loco sí hombre hablando con él no eso es o alguien que está sacando agua de un pozo

Voz 14 08:51 ese diría que te que te que lleve el chiquito

Voz 13 08:54 sacando mucha guateque di di o una bicicleta estática bueno pues

Voz 3 08:59 muchas gracias por un momento momento rana suena

Voz 13 09:02 cómo cómo intentar una piedra de dos de queso o quedan de souvenirs sabes que lleva un palito de Caracas que al que agrada Kaká no como una piedra control

Voz 3 09:22 bueno si los oyentes que nos escuchan creen que pueden

Voz 4 09:26 el agua del mundo sólo

Voz 3 09:29 se la Bandar no han opinado mandarlo por los perros eh bueno sí semana bueno sí no pero es verdad eso es para los muchas gracias por venir a hablar en inglés que son vídeos como de americana

Voz 6 09:50 a mí me hacen dicen llegue a los perros que hombre

Voz 4 09:57 yo escucho pero que decía hay que diga mamá tiene una cierta lógica

Voz 5 10:00 pero ya recordaba ayer

Voz 0057 10:04 oye escúchame sea si quieren enviar a audios de ranas ya sabéis enviarlo a la radio

Voz 3 10:11 la radio

Voz 6 10:14 ahora yo no sé tú pero a mí me hace ilusión coger alguna extremando preguntas es La Sexta

Voz 0057 10:23 temporada de nadie sabe nada

Voz 3 10:25 te parece si hago bien recordarlo Letizia desde Tenerife donde está el límite de lo que se puede mojar en un vaso de leche he visto a gente sumergir bocatas de jamón y queso

Voz 2 10:45 el límite está en tu imaginación le invitó

Voz 4 10:51 bueno hay que estar un poquito perjudicado no para preguntar un para para conseguir mojar un bocata en una leches depende porque hay culturas que que

Voz 0057 11:00 los mojan leches eh

Voz 3 11:05 quién se ha reído alguien eché leche de aquel aquel cerdo

Voz 4 11:13 pues sí la verdad es que sí vamos a Elena de Twitter alguien me puede explicar por qué no puedo estudiar si no tengo nadie sabe nada de fondo

Voz 0057 11:23 pues mi lo que me te tienes que explicar es cómo hacer para estudiar tenía

Voz 4 11:26 no Nadie sabe nada de fondo pero no puede ser no claro que no pues yo escuchaba cuando estudiaba una vez que estudie

Voz 7 11:33 sí hijo de nunca más dolor de cabeza un una obsesión con el tema higo quita quita yo no puedo hacer esto se eh

Voz 0057 11:43 pero

Voz 5 11:44 eh cómo cómo no una vez estudie a vale vale está recordando a la vez que sí sí sí de joven en una lección estudió una organización un contenido y cuerdas que contenido era no no me acuerdo porque lo quiere mi cabeza seis un exorcista

Voz 6 12:02 acaso hay yo estaba

Voz 4 12:06 habla así hablaba si eso luego el profesor Mis con la estudia dije no vale vale suspende y claro no que digo que es imposible con una voz con una musiquita o cualquier otra actividad sí pero sé que unos tío bueno o no le interesa para nada lo que estamos diciendo ya no es eso lo hace más inteligente

Voz 0057 12:27 a mí sabes que me cuando cuando me duermo escuchando gente hablando en los auriculares no un podcast si me llama mucho la atención ese momento en que mi cerebro corta pero yo lo he estado escuchando igual mientras estaba dormido ya momento que el cerebro dice no no hasta aquí que es cuando te duermes nada

Voz 4 12:50 que te duermes no corta aquí hay un hay

Voz 0057 12:52 corte en mi caso un corte absolutamente seco aquí y luego puedo volver a buscar el el punto

Voz 4 12:59 audio se puede identificar ese momento en el que mi cerebro se desconectó totalmente yo también a mí también me pasa esto

Voz 3 13:05 fascina eso me lo mucho pero pero me interesan poco

Voz 4 13:10 bueno pero oye por cierto hablando de podría hacer un un cerebro quiero mandar un saludo quiero mandar un saludo desde la radio hablando de podcast aún porque es maravilloso de esta casa que es el que hace la compañera Nieves Concostrina que ya con el nombre garantiza mucha mucha diversión pero no en serio hace un podcast que se llama cualquier tiempo pasado fue anterior que es muy brillante es brillantísimo ella y su equipo son brillantísimo IT cuesta dormirte ya son por Carlos un programa de radio yo creo que no lo sé yo creo que no lo tenemos claro la la diferencia

Voz 0057 13:46 no no es un debate actual

Voz 4 13:49 no ella no es un debate actual no sé

Voz 0057 13:52 los que hacen pocas lo tienen claro los que hacemos radio normalmente menos

Voz 4 13:55 te lo digo porque la BBC ahora te ha lo que te voy a decir

Voz 0057 13:59 ah coño

Voz 4 14:01 acaba de publicar como una especie de decálogo de lo que debería ser un podcast que es un aclara como se dice declaración de intereses ilusiones detenciones perdón intereses también paga eso unos interesados y la BBC pues apuesta por el qué es bla bla bla bla dice que un programa de radio remitido por podcast no ha sido pensado originariamente para universo claro entonces nosotros estaríamos ahí ahora con el calzoncillo bajamos no porque estaríamos que no sabe somos un programa de radio si no nos avergonzamos de pero luego cómo lo pueden emitir en cualquier momento se puede

Voz 0057 14:35 la plataforma se Castella no simplemente emiten una plataforma que que que que ha crujido

Voz 3 14:42 ha pasado no no quiero saber que ha cogido a una botella de agua vale vale ya que era la columna cogido otra vez a ver muy bien aquí te parece normal saca saca papel Pinocho también el papel de aluminio e al hacer unas manualidades aquí hemos ver no te has enterado que esto es un programa de radio si es que cree que son podcast claro eh

Voz 4 15:13 cómo te llamas

Voz 3 15:15 es y ha sido involuntarios o o estaban un poquito la pisado siempre has pisado

Voz 8 15:22 los hacerlo ya ha matado

Voz 16 15:26 mucho

Voz 3 15:27 es gracias bien gracias

Voz 17 15:30 en cada parada

Voz 18 15:34 ya bueno son los a corta el rollo

Voz 4 15:37 totalmente pero tampoco tenía más

Voz 18 15:39 la cosa es que

Voz 19 15:45 bueno la cosa que por ejemplo Baker neumáticos

Voz 3 15:51 pero no os deis cuenta que que habéis de aplaudir una botella de agua y un timbre no

Voz 0057 15:56 una de las cosas que tiene un podcast es que tiene una duración variable es decir que la la duración de los programas si ésta va en función de lo que les interesa a ellos explica

Voz 4 16:07 bueno de lo que le dé la gana achaca a la persona yo escucho una entrevista del noventa y cinco minutos sentí dolor de lo larga que eran a los periodística que aguanten un viaje en tren yo escucho

Voz 0057 16:19 más de siete horas siete horas

Voz 19 16:22 hablando de los últimos Jedi

Voz 8 16:26 pero etapa tanto no no no

Voz 0057 16:31 además describían exhaustivamente la cada escena descrita osea era como una road como un audio descripción de la de la película de hasta el sí horrible lo Comín pero sitio un viaje en avión si no lo lo vas dejándolo y te lo has poniendo claros vale crecen cuando voy a ver por dónde van

Voz 4 16:51 ya es bueno masoquismo aparte pues esta esta es la movida de dónde venía esto que estábamos diciendo que si esto es un programa de radio

Voz 0057 16:59 dama de radio bar

Voz 3 17:00 vale vale vale bueno pues ya el de tu amiga

Voz 4 17:03 ah sí sí sí sí sí Nieves Concostrina lo perdáis guión maravilloso enfoque mejor todavía si cabe y cada cada tema cada tema de la corrupción en España ya viene de lejos bueno yo me gustaría que hubiera una entrega semanal que creo que no la hay pido desde aquí en la SER que seguro que me acaso porque tengo una relación muy fluida con las eh

Voz 0057 17:27 seis La Ser las acerco come de tu mano

Voz 4 17:30 si ahora me estás mirando es como como una vez nuevas tu mirada pero es que es hacer esa te das cuenta que estás enfocando hacia mí pero no me mira

Voz 0057 17:39 aquí estoy mirando a las las por del del micrófono hechas que lo detectaron también llama más la atención la espuma que tu cara

Voz 4 17:45 eh

Voz 3 17:46 mira tenías la mirada de mi perro te lo juro no no no no es nada negativo ni Pierro temida pero no te mira tu perro está muy mayor eh no no no no no

Voz 5 18:00 tú mira fijamente a un perro Idi mira mira de repente hace hace cómo es que no desvió la mirada porque no te entiendo dijo no

Voz 0057 18:12 hacen también bueno pero el tu perro está muy mayor tienen la mirada ya de mayor no tiene uno

Voz 4 18:18 pues así más vidrioso todo lo que quiera pero sí que siendo

Voz 0057 18:21 yo lo vi pobrecillo

Voz 4 18:23 la mejor pegada viajar está mejor

Voz 0057 18:26 sí sí sí ese concepto pegar una vieja me encanta pues debo decirte paras he visto que te pega una vieja

Voz 4 18:34 oye bajada satisfacción general está mucho mejor si lo hemos cambiado la dieta come macarrones y salmón también estaría mejor

Voz 5 18:42 a veces hoy es es es es joder tu perro el veterinario que le quiere como un con un padre es el veterinario que le besa te viene Juan Perro le quiero como un padre perros me quiere como un perro que

Voz 4 18:54 a su hijo perro cuando lo veo lo habrá

Voz 5 18:56 a hacer un beso como está no era el no era ginecólogo de tu mujer en que no es que esté llamando veterinario ginecólogo de mi mujer no te flipa entre Egipto ya pues déjate de escritor guapo

Voz 4 19:12 está mucho mejor vale así que todos tranquilos haré como que no has dicho nada

Voz 0057 19:26 mira Carlos Marín desde Murcia dice qué hay de malo en el acento murciano Se trata de ahorrar letras innecesarias al hablar no debería considerarse como dialecto Express sabes qué pasa que como los murcianos son ya de los pocos que están quedando que no se ofenden si te metes con ellos pues destacando era como el último reducto de los cómicos entonces ya los cómicos ya no saben qué hacer ya se mete con los murcianos porque ya

Voz 4 19:48 hasta que se levante una voz indica hasta que vamos a verla como Speech ficha como él allí el pijo no lo sé yo no soy mitad de mi hijo no ha hecho pijo hasta aquí a Chop hijos yo sólo tengo sangre murciana pero no tengo

Voz 3 20:03 más nada más no tiene nada de nada bueno a la pregunta mención está ocurra Haditha eh cuidar aviso vale el otro día de me hice una reflexión interna ya yo estaba cada año e te hiciste daño no porque no Force a vale vale

Voz 4 20:20 oigo porque a veces te queda como una contractura

Voz 0057 20:23 este verano esta o te te conté que estuve en Grecia y estuve en Fuerteventura también

Voz 4 20:27 la semana pasada y la la gente

Voz 0057 20:29 en ambos sitios me pareció fantástica gente maravillosa pero otro día pensaba Si yo fuera a un lugar donde la gente fueran unos hijos de puta todos pero todos pero además objetivamente que tuvieran pues las fiestas populares pues mataran y viola eran gente

Voz 4 20:48 porque llegarán buenos días una mierda

Voz 3 20:50 pero

Voz 4 20:51 esa entrada no por ejemplo yo te diría que son maravillas hasta también eh sí pero por qué lo dices esto

Voz 0057 20:57 porque he pensado como también lo diría de un pueblo donde fueran unos cabrones ha perdido ha perdido validez que yo diga de alguien que es buena gente aún a sabiendas que lo es

Voz 3 21:09 porque la gente sabe que es un hipócrita pero si tu venidas de una población

Voz 5 21:14 de detectar esa maldad no

Voz 3 21:16 pero cómo que no lo digo para proteger a los demás

Voz 5 21:21 mira oye R o te son Ricardo no es rebote de Antígona antiguo ni rock ese gusto

Voz 4 21:29 sí sí sí sí sí sí Ross D

Voz 5 21:31 en Twitter bueno dice según un estudio cada espermatozoide contiene unos treinta y seis coma cinco megas de información así bueno esto claro según un estudio que que estudio donde lo ha leído muy igualado soñado eh por lo tanto

Voz 3 21:50 fíjate que no

Voz 5 21:53 hola mala por lo tanto yo iba te has adelantado es un visionario una eyaculación contiene contiene aproximadamente uno coma siete Tera

Voz 0057 22:11 formación pero es la misma repetida está engañando cada espero no te mato se lleva la misma información bueno pero es una cantidad de información ya pero que más no si llevaba la misma o más jodas que ya no se lleva a otra luz que otra persona

Voz 4 22:27 Alberto en un

Voz 12 22:30 todos los genética más cuidado esto ya

Voz 3 22:42 una pérdida de las formas yo pilote el tipo que se dedica al la imagen sí pero está tan imbuido y mira la voz que tiene que va como un trueno sección de genética vamos a hacerlas venga vamos sí sí sí sí esta esta temporada para nacer miles de secciones

Voz 2 23:03 genética

Voz 3 23:06 cómo te llamas que no va acuerdo Dani hombre no muy bien por ejemplo a gritar invitado programa muy bien luego me dije que ya no gravemente desgravamenes bien dentro del tema

Voz 5 23:27 cada esperma tuviera la misma información todos tus hijos serían igual no porque ése

Voz 0057 23:32 mezcla con el esperma de la otra persona digo

Voz 5 23:35 para

Voz 3 23:44 es obvio que ha habido un desliz o destacó la carga genética luego sólo las hembras tienen información distinta están llamando esto te alguna cuestión de género no

Voz 0057 24:05 aquí venimos hacia venimos con una con unos genes de aquí desde aquí la mesquita que siempre es distinta pues agarra unas cosas es otro

Voz 5 24:16 pero sí tuvo información siempre es igual

Voz 3 24:21 de la suya estás dando por supuesto que las suyas distinta vamos a ver tú tampoco tiene ni idea de genética verdad verdad a perdonar perdió pie no saber perdonar compañero

Voz 4 24:33 nos estamos en la sección de genética voy a hacer acento catalán porque todos los divulgadores científicos no sólo Punset sino otros tienen acento

Voz 3 24:42 la van a los que no sea muy pesado bueno pues

Voz 4 24:45 yo me tomaré mi tiempo yo tampoco soy un experto en genética porque sino no estaría aquí estaría trabajando aquí

Voz 3 24:53 sabe de genes espérate un momento que te quiero decir una cosa si hay alguien que sabe espero hablar con Dani

Voz 4 24:59 hola Dani encantado de conocerte que no te habías saludado antes cómo estás bien el verano bien bien oye que no sabe nada bueno ya ya ya ya nadie sabe nada que este no es el tema de la pregunta que has sacado cuatro no ha vale porque os metáis enfrascado es el tema de que cada esperma es diferente si lo que es lo que cuenta es la suma de información de cada esperma porque pensamos distinto a ti por ejemplo hombre pero piensa en la dirección de la pregunta me entiendes eso no yo no me acuerdo la pregunta que dice cada esperma treinta y pico Omega eh a colación siete Tel Aviv se pero es igual si duplicado no pero tú no vas a entregar un trabajo y con siete portadas

Voz 6 25:42 usted qué tío marrano el año pasado eh pero tu casa haciendo tiene una paja no

Voz 3 26:04 cuánto hace que vienes agravar da Dani cuánto

Voz 4 26:07 Anta

Voz 3 26:08 yo en temporada y media estuviste toda la temporada pasar aquí os tengo que Oberto doce más en el equipo Berto que me excluido porque yo mismo me he ofendido como minuto de exclusión vale vale vale reza un Padre Nuestro a ver quién quién sabía algo

Voz 0057 26:28 genética

Voz 3 26:29 vale por fin un soplo de aire fresco cómo te llamas Marta Marta

Voz 5 26:33 eh

Voz 3 26:37 como como me ha dicho que además es que y es pregunta de tú porque te tienes dos hijos que son generaciones sí son son los que hace que San Andrés sea metió en un cuartucho que nada nada nada

Voz 4 27:01 esa sería que mira esto

Voz 3 27:04 estoy preparando una cosa

Voz 20 27:07 a ver si no venga te como de tu parte porque también esta vez estarán aparte de tu mujer si tú vienes todas las enfermas que fuesen iguales no podrías engendrar dos sexos solo

Voz 3 27:18 pero a ver iguales entonces cada uno lleva una carga genética distinta a ver en ganó pero no es exactamente igual entonces que hay como una como una mesquita las experta hace en las espermatozoides sale tienes la mitad de tu carrera genética como yo yo te yo no es decir humanos tantos bares

Voz 20 27:47 vale entonces la mitad lo expone un sexo y la otra mitad lo pone otro entonces como mínimo la mitad de información que se pierde no tiene por qué las dos las dos copias que tú tienes en tus células no tienen por qué ser exactamente iguales una con la otra puede haber diferencias

Voz 0057 28:06 vale vale ahora yo te digo si fueran exactamente iguales también los niños saldrían distintos si yo pongo siempre lo mismo y a la otra parte poner lo mismo y lo mezclamos como cuando barajó las cartas

Voz 3 28:20 jugar al al a la arisca

Voz 0057 28:22 no siempre sale en las mismas cartas amiga pero siempre son las mismas cartas que hizo Heracles Barnier tampoco era una locura lo que yo decía así

Voz 21 28:32 no lo y si es decir si tú si tú tienes gente con exactamente

Voz 20 28:38 la misma cara en genética no Babe no van a salir igual es porque hay condiciones ambientales también

Voz 22 28:43 no es sólo se lo sé pero el el el

Voz 3 28:46 ser humano como ente biopsicosocial no pregunta que si yo en mi semen siempre he hecho lo mismo

Voz 21 28:55 no tú estás muchas muchas gracias

Voz 19 29:03 oye Berto tengo más osea que no es nuevo

Voz 3 29:08 mover ni un momento por favor Price que tengo más del de lo que de lo que es de lo que reparto tienes un momento que aquí hay un chico que sacaba de meta de la conversación quién eres mira lo que ha dicho que no yo lo que quiero es entenderlo bien lo que quiero es entenderlo bien vale ya está no lo entendió muy bien pero mejor haría tampoco las dicho

Voz 20 29:37 pero bueno no era preciso del todo ya está gracias Marta

Voz 22 29:48 Bush a que estábamos después de la publicidad en la cadena SER nadie sabe nada mientras tú estabas con este escudo

Voz 4 29:54 yo de campo y divulgativo sobre la genética de los espermatozoides lider yo me me autoexcluido del programa porque me ha parecido muy soez lo que he dicho además te pido disculpas compañero porque si a ver si estás en tu casa como un mono masturbándose tampoco es mi problema no sabe ni ni mucho menos de crearlo sí que se habla mucho de todos pero luego habló de Dani gran y entonces pero es encontrar unas sillas con muy bonitas como de madera pensado pueden ser sillas como de relax Luis XVI sí momento toda pues después de un tema muy muy complejo dado venimos aquí como a la fresca es como se hacía antiguamente

Voz 5 30:38 pese sigue haciendo percibió ya eso

Voz 8 30:42 pero no es pensado nada más nacer

Voz 3 30:46 bueno tenía tiempo estaba ahí peleando me tú sabes cómo está eso es así es una mera Modric no has pensado llevaré las sillas y allí

Voz 0057 30:52 hemos tal cosa no tiene barreras

Voz 3 30:55 muy bien si no hay ningún jugador por un momentito dime qué hacemos lo que tú quieras no somos todos somos tus marionetas algo más que que claro es que me rape la cabeza para que te rías pues mira me parece una buena idea porque antes hemos estado hablando con unos seguidores del programa que están por aquí el chaval del pelo azul a bueno dicho amigo eso cuando pasaba porque te lo has venido varias veces en qué momento al actual levantar dicho oye creo que es una buena idea pintado el pelo de azul

Voz 8 31:39 pasó muchas horas solo en casa encerrado pues ya está

Voz 6 31:47 pues mira Háblame de tu carga genética a exacto tú debes llevar una cantidad de información demasiada la que se pierde la que se pierde madre mía me dio más medio francés

Voz 0057 32:00 si eres vascofrancés hostia que bueno tú sabes lo que te tienes el eh

Voz 8 32:08 es el pelo azul pero hay reflejo

Voz 0057 32:10 de de de señora de qué depende de señora de sabes que se pintan violeta no Lily mismo a veintidós cincuenta atentados pero de lila no se lo dije yo oye Berto

Voz 3 32:31 a mí me obliga a Alberto

Voz 4 32:34 he traído dos sillas y te vas te das vale vale ya está venga vale bueno recogiendo lo que decía el amigo vascofrancés y la chica espontánea que habla entre vosotros maravilloso yo creo que esto responde a una necesidad una parte

Voz 5 32:48 grita rápida y le podría pues Board Weekly

Voz 0057 32:55 he escrito pensando en el brote siempre lo llevas así no hace mucho que te veo con el brazo

Voz 3 32:59 una seguidora llevará Hola vale

Voz 0057 33:02 no es una oyente habitual viene de vez en cuando vemos decepción de haberte visto ya con la muñeca no quiere que la primera vez que mandaba muñeca

Voz 3 33:11 además ella piensa recordaría así con la muñeca jodida ves cosas donde no se vamos a hacer una partida de venga venga

Voz 23 33:32 así clásica

Voz 24 33:34 venga te digo la palabra vale joe qué responsabilidad

Voz 5 33:43 bueno siempre es así tú tú dices una palabra a ti nadie te dice una palabra para que juegue no no bueno si me la dice el gran Dios Words no

Voz 4 33:52 que nunca compite este siempre juzga si yo siempre

Voz 5 33:55 ha sido una vez competir y te acuerdas y perdiz

Voz 8 34:00 el

Voz 4 34:01 la palabra es

Voz 5 34:04 Universo

Voz 24 34:08 romo

Voz 8 34:12 no quieres jugar

Voz 3 34:15 no no es la respuesta del quién no quiere jugar

Voz 25 34:19 perdona que creo que va vale vale

Voz 3 34:22 no voy a querer jugar romo sí

Voz 5 34:24 no es que no tiene no tiene aristas

Voz 4 34:27 el Universo es romo claro es que me gustan poco no concita ni Finito un infinito esos romo romo en fin es es finito

Voz 0057 34:36 vamos es que no tiene cantos no Romo es finito

Voz 4 34:39 claro que no

Voz 3 34:42 para encontrar los Romo por ejemplo está sillas Roma no es una silla infinita vale es filosofía eh

Voz 26 34:54 hemos tratado de Word filosofía para los Romo eh

Voz 5 35:05 no lo dejo aquí también como una camiseta no no lo Romo es finito coño porque Romo es un acabado

Voz 24 35:14 eh y un acabado es finito hombre vista sí claro si utilizas

Voz 19 35:21 la palabra acabado si con toda la puntería

Voz 24 35:25 entonces sí que Finito dime algo Romo

Voz 8 35:28 el universo no ahora

Voz 5 35:32 ah no no no no no no no no te convienen universal conviene te cogió miedo aclare si tal vértigo el vertido el universo vertido de Oliver muy típico del verano no que ésta es así mirando las estrellas si es que no he visto ni una estrella este verano no he visto Venus Venus sí que lo veo si es que te lleve eh bueno parece una una estrella pero parece una estrella no parece una estrella menos juega un poco la confusión eh hombre de Venus se pone allí dentro del mapa estelar si Venus esta esta brillando por encima de sus posibilidades yo creo que es igual si no se sabe ni arriba se ha venido arriba se esa astrología pues claro recordado Miguel Noguer ahora Venus se ha venido arriba se ha venido arriba y Plutón abajo pero Plutón lo sacaron de la ESO se acordáis eso no

Voz 0057 36:25 el planeta hasta que alguien dijo el planeta mierda hombre plan le llaman a mí me amargó el día

Voz 5 36:32 a un común muy triste fue ese día fue lo que te sale la nariz que no puedo mirar nada más parece que es infinito también

Voz 4 36:48 punta del iceberg pero el pelo

Voz 8 36:50 va por dentro de cerebro

Voz 5 36:53 y lo envuelve parecería Dalí si te dirá

Voz 3 36:56 dentro de nuestro la estoy trabajando eso vale dejarme los pelos Dalí volverán a la mesa si estamos más protegidos José María de Valencia debate serio en mi piso de estudiantes calefacción por la mañana al levantarse

Voz 8 37:18 o por la noche al acostarse

Voz 4 37:21 eh depende del frío donde desde desde donde escribe Valencia en Valencia no hace falta calefacción está gastando por gastar ya tiene que ser muy crudo invierno no sé para que en Valencia tengas que ponerla pero sobre todo cuando te levanten porque acostarse como un pollo como un pollito en un sabes en una granja debajo de una lámpara te vas basta con todo aquello caliente por favor quien quiere acostarse vapor Fava

Voz 3 37:54 no

Voz 4 37:54 qué te vas a tirar un pedo y se va caramelizada por favor

Voz 6 37:57 no

Voz 4 37:58 me va mira pues vámonos que desagradable lo que he dicho

Voz 3 38:03 ya llevas dos el programa de hoy no me excluyo no no vale vale

Voz 0057 38:08 así desde Alicante hice hubo una época en la que siempre hacían programas de gente cayéndose y haciéndose daño por qué ya no se hacen ese tipo de programas como socio mis deseos de ver gente haciéndose daño en situaciones cotidianas Internet Juan chat te acuerdas en el programa que había de que llevaban a cómicos y les daban descargas en Italia

Voz 5 38:29 ese era maravilloso me resbala me resbala que es lo que decía el creador cuando lo dijeron oye

Voz 4 38:34 has destrozando la

Voz 5 38:36 la carrera de los cómicos dijo me resbala pero había una que era electricidad en la silla se pero poca eh hombre yo creo que poco a vale vale hombre no te dejaba estéril continuaban jugando continuaban jugando allá pero aún así me parece que pues sea cuando te lo venden se escribe corriente eléctrica

Voz 4 38:58 por poca que sea asusta mucho jazz pero cuando te lo venden tienes que metamos los dedos en un enchufe y lo retransmitidos lo haces tú y los has visto yo sí hombre me apetece pero cuando te cuando te plantear el programa

Voz 0057 39:14 no oye te te gustaría venir a a me resbalan poblado muy divertido familiar tenemos unas pruebas en las que en una hay una hay una un escenario que es que se va se va inclinando y te caes y luego un una qué

Voz 5 39:28 te descarga de un testigo que lo templó con lo dicen flojito sin descargas sin

Voz 3 39:34 sí sí lo mejor no te toca tranquilo no

Voz 5 39:39 hombre sí sí sí sí sí sí sí pero oye funciona esto

Voz 4 39:42 el antiguo como la propia humanidad no ya ahora te digo una cosa eh yo estoy un poco saturado ya de esos vídeos que nos mandamos regularmente bueno hablo en plural espero que así sea sabes eso que te llega el típico tío que es un puente ese peón planchazo el riendo no puedo más

Voz 5 40:02 o sea me está doliendo ya los mil igual ya que debe ser eso

Voz 4 40:12 no te importa lo que pasa es que no siempre tengo que decir ya ya ya

Voz 3 40:17 caso pues bosque digo no voy a cambiar

Voz 4 40:19 de amigos siempre es como como el que quiere dejar de fumar va el último ella miro este y lo último de la bicicleta en el tejado que calcula mal y se mete contra el canto la piscina os que miro esa mierda yo pero yo vi uno que que era brutal porque tenían muchísima información

Voz 0057 40:34 el vídeo cuando ya se veía un un una casa ni en el tejado de la casa parecía una señora borracha con unas latas de cerveza que las tirabas se caía hacia resbalaba seca se caía por el tejado y entonces la cámara hacia habría giraba al plano y entonces había en en un jardín cerdos como un montón de reinos era increíble porque cuando el vídeo parecía es que ya te ha sorprendido más cosas

Voz 3 41:04 ya te olvidadas de la mujer estaba dándose y señora primero la señora estaba borracha luego se cae Gorriz e increíbles sí pero no hombre a eso me refiero no metemos esa información en nuestra cabeza terrible terrible una rápida al de Palma dice porqué las calvas brillan tanto porque no tienen pelo venga habrán que seguimos diciendo tirar de la cadena cuando alguien va al baño Si ya no suele haber cadena porque apretar el botón parece que sea algo sexual en el baño no da cabeza aprieta el botón

Voz 4 41:39 no te lo lógico Dale al play

Voz 3 41:43 darle

Voz 4 41:45 Javi desde Vitoria ese momento después de ducharse en que te entran ganas de

Voz 8 41:51 cagar no

Voz 3 41:55 porque me tiene que tocar a mí toda así lo sabes a mí eso no me ha pasado nunca He jugado es tu sueño no no no cree que decías no me ha tocado nunca tantas pregunta enseguida garras no digo lo de acabar de echarse y que se me Active lo de no Osama activa antes pero no no la ducha no provoca en mí un efecto laxante si poco me ha pasado nunca hay gente a la que a lo mejor sí yo creo que podemos obviar este tema eh como quieras

Voz 6 42:31 Charro Salamanca el otro día encontré un fuet

Voz 3 42:38 la buena David desde que lo ha acabado ya estaría viene yo estaría bien como comunicación de enseguida me parece fantástico

Voz 4 42:47 continúa con una segunda frase que dice esto confirma la teoría de que el fuet no es más que un achuchón pequeño

Voz 3 42:57 oí has tocado hueso amigo

Voz 4 43:02 te hablamos desde Cataluña donde el fue prácticamente nuestra razón de ser de hecho fue corta sin rodar casi cada rodaja tiene forma de corazón

Voz 8 43:12 ese es el corazón de un catalán grasa y proteínas

Voz 4 43:24 no me gustaba ahora luego lo escuchen Case digo vaya mierda has dicho pero ahora

Voz 0057 43:30 joder lo vio cómo voy a ir un poquito más adelante Él fue que es realmente el fue el corazón de un catalán el relleno o la tripa es la tripa conceptualmente Él fue en tanto que puede llenarse de cualquier tipo de fue

Voz 3 43:50 o es el relleno es que no entiendo la pregunta más pues la tripa la tripa es la funda atril la funda

Voz 4 43:57 es que no sé si se sigue haciendo ahora no es el continente

Voz 0057 44:01 te o el contenido

Voz 4 44:03 ay te lo llevas dónde vas ahora a hablar

Voz 3 44:06 en este señor Nadie sabe nada

Voz 4 44:09 en la SER quizá al respecto de este tema los fue alguien ha levantado la mano llevará gorra verde vamos a ver más

Voz 3 44:17 vamos a llamar Mark Green Marc Portland por la por la gorra Primark

Voz 4 44:23 y más

Voz 3 44:28 por lo barato Green Green Green mal

Voz 5 44:31 sí sí pero un puente chorizos y chorizo

Voz 8 44:36 esa es tu visión pero menos

Voz 5 44:39 pues son cosas distintas tiene toda la razón señoritos

Voz 3 44:44 porque lo único que le queda de fuet es el pellejo yo había dicho antes claro en el minuto mejor amigo

Voz 5 44:51 eh

Voz 3 44:52 venga dado seguimos adelante bueno más que una amistad como

Voz 0057 45:08 qué recepción más tibia amistad

Voz 3 45:11 vale vale

Voz 0057 45:13 sí porque sabe que no lo dices del todo en serio

Voz 5 45:17 no

Voz 0057 45:17 y si ahora me voy con pues ya se verá ya se verá la amistad se ve no es que no se va a producir porque ya empezaba así como noveno

Voz 3 45:25 con el ya es verdad es verdad era no era tu mejor amigo no es mi mejor amigo no no te pecho no creo que haya nada ahí dentro

Voz 4 45:33 os informo de que estamos entrando en los últimos cinco minutos del programa ahí eso podría originar un carrusel carros en un cuestión venga

Voz 16 45:45 lució

Voz 3 45:49 Miranda de Barcelona hola agua Peace trabajo en Coca Cola no hay grifos para lavarse las manos por dónde saca Coca Cola pero esta ya han visto ya salió vale venga esto ya no trabajan si para la vida

Voz 4 46:01 Marc desde no Barris Barcelona que has dicho la chispa la chica de la vida he dicho la chispa hayan tendido en el eslogan entendido la chica de la vida no no vale sí dice Mark desde no barrios si Dios no exista a su imagen y semejanza eso quiere decir que cuando Dios duerme también se puede despertar con su propio ronquido

Voz 0057 46:22 eso quiere decir que en el esperma de Dios hay mucha variedad de carga genética

Voz 4 46:29 pero de Dios una nueva serie de Netflix no

Voz 0057 46:33 a arroba M Souto pico pudiera ser que lo peor que me ha pasado en la vida sea en realidad lo mejor que me ha pasado en la vida pero aún no me he dado cuenta

Voz 4 46:44 hola Andreu y Berto me llamo Rafael y les escribo desde Texas ISI

Voz 25 46:49 para decirlo

Voz 3 46:52 ya no

Voz 6 46:53 perdona pre pobre chaval habrá water Highway Javier tire yo quien va

Voz 4 47:07 dice mi pregunta callarnos dice mi pregunta es por qué será que si habla con hablas con Dios o tal vez con Dios pesa si la gente piensa que les espiritual pero si Dios habla contigo la gente piensa que estás loco

Voz 0057 47:21 pues me parece que a poco que lo piense ya tras las cuales la respuesta Nacho desde Barcelona a qué creéis que deben su nombre los municipios con el topónimo de Villaviciosa cómo es posible que en España ya decenas de municipios con esa denominación Villaviciosa de la Ribera Villaviciosa de San Miguel Villaviciosa de ETA

Voz 3 47:38 España es verdad

Voz 4 47:39 es verdad porque Viciosa en principio perdona no quiere faltar a todas esas localidades es un poco peyorativo no

Voz 0057 47:44 sí o no no depende de cómo conseguir tener un vicios y lo consideran un vicio no es una virtud Manolo

Voz 4 47:51 ese fuera Villa virtuosa si tu vicio es hacer el bien

Voz 3 47:55 a de manera incondicional de americio dímelo dímelo dímelo todos echar encima vale eh Marlon de Lloret de Mar hombre Mary patrón de yo era un personaje de La hora chanante claro Heather de Villa marrón de Marlon

Voz 4 48:11 mi pregunta es malo tomarlo

Voz 3 48:15 Marlon es El hormiguero relata

Voz 4 48:19 el hormiguero también pero yo prefiero nosotros vale vale mi pregunta es qué opina de los inteligentes que son los pulpos a los se dice que son a esta terrestres y lo deliciosos que son haber una pregunta no cuadra con la otra Marlon estás valorando su inteligencia deseando comer

Voz 3 48:35 eh

Voz 4 48:36 tú eres un poco chungo y además hay que darles una paliza antes de comer si te digo una cosa son buenísimos eh los punto

Voz 3 48:43 en mi plato preferido yo lo sea si ya ya ya lo sé ya lo haces muy bien lo hago hablamos un día de eso sí que ponía es pimentón

Voz 0057 48:51 yo no pongo nada a mí me los hacen yo tienes yo no sé cocinar

Voz 3 48:54 no tienes ni idea yo no tiene que hacer el pimentón

Voz 5 48:57 on

Voz 3 48:58 aceite picante si un agita pólvora pólvora una mecha larga ical lo enciende desde desde el recibidor y te vas y abre la boca a la casa hace dentro te lo comes Marta Attac hombre al llegar a casa he pisado el

Voz 0057 49:19 el pudo yo notado algo raro había metido media tableta de chocolate había metida media tableta de chocolate abierta bajo el felpudo

Voz 5 49:27 no lo entiendo que significa en su propia casa si significa que obtuvo a alguien

Voz 19 49:35 una loco cerdo

Voz 4 49:38 pero cuidado el felpudo interior de la casa o al exterior es felpudo interior cuál es

Voz 27 49:49 algo

Voz 3 49:51 gracias es algo sexual puede interior pero pero te espérate palcos Mi Cartera genética

Voz 4 49:58 como la cagada la sumo me lo tomo con patatas pero cuidado no están no están no debemos suponer que es una suciedad

Voz 0057 50:07 porque estamos ahí puedo y tenía una tableta observarás estamos hablando el felpudo dos Versalles

Voz 4 50:13 no a la entrada de casa no

Voz 0057 50:16 en la escalera bueno y en Versalles en detrás de las cortinas

Voz 4 50:19 otro momento en la entrada de su casa

Voz 0057 50:21 no tiene por qué haberlo puesto ella claro claro

Voz 4 50:24 en quién me ha dicho que ha puesto yo yo entendido que el hecho es que alguien sea ella o un vecino es es un es un mensaje a un bromista esos mensajes

Voz 5 50:32 alguien quiere decirle algo tengo tengo hecho

Voz 3 50:35 Colate o quizá algo más sofisticado pero quieres chocolate

Voz 4 50:41 te sí

Voz 5 50:42 ya creado un yo llamaría a todos los pisos del del rellano

Voz 8 50:48 oye tomando chocolate tomadas

Voz 0057 50:52 es una investigación muy poco sutil no puede sí

Voz 4 50:56 aunque hay quiere Marta tú te has dejado chocolate no vale

Voz 0057 51:00 pero trabajaron poco eso es bueno pues mira te intuyo por la música que está acabando programa enano Move que es alguien que escribe mucho aparece muchas veces es un pesado dice paradojas de tener superpoderes por ejemplo si Superman es invulnerable y a la vez súper fuerte puede reventar sus propias vidas

Voz 3 51:19 on o provoca unas heridas terrorífica once revienta el cerebro allá

Voz 4 51:26 bueno pues eso es lo que hemos conseguido reventar los cerebros un poquito durante una hora gracias Berto gracias Andreo a los amigos volveremos la semana que viene no sé si desde Madrid o desde Barcelona eso no se sabe nunca

Voz 3 51:36 porque nadie sabe nada