Entre Tiempos: El Club de los Arrepentidos (16/09/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos hoy vamos a convertir este tiempo de radio en una especie de club de los arrepentidos eso sí he de advertirles que no entraremos a valorar si tales muestras de arrepentimiento son sinceras o no

Voz 1 00:14 eso lo dejaremos a criterio del oyente por cierto que hoy cumplimos cuarenta Si si esta es la cuadragésima edición de entretiempo

Voz 3 00:26 para celebrarlo como cada domingo me acompañará a María Romero para poner buena

Voz 1 00:30 música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 5 00:58 síguenos en redes facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser y en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 3 01:15 después de algún precedente en el que

Voz 0142 01:17 entre tiempos hemos demostrado que nuestro fuerte no es el fútbol ni los deportes en general tenemos que reconocerlo parece mentira que nuestra edición de hoy esté inspirada en unas declaraciones del seleccionador español de fútbol

Voz 1336 01:30 no tengo ningún problema en reconocer mi error oí lo intento arreglar y estoy abierto a que me ha sorprendido los jugadores rectificará en mi opinión siempre y cuando considere que el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar pensaría como entrenador

Voz 0142 01:43 Luis Enrique reconocía así que se había equivocado al no incluir a Iago Aspas en su primera convocatoria al escucharle hemos querido recordar otras rectificaciones con las que hemos elaborado esta colección de disculpas y arrepentimientos

Voz 3 01:58 en el XXI

Voz 0142 02:01 pero de dos mil cuatro el que entonces era ministro

Voz 3 02:04 de Defensa Federico Trillo en un acto

Voz 0142 02:06 con militantes del PP en Santa Pola proclamo que le hubiera gustado haber ocupado ese cargo ocho años antes para haber tomado el islote Perejil

Voz 6 02:16 también Estados ficha hace ocho años que yo tenga mucho interés en el pasado año como el que acabo de pasar pero no no es que haber tenido cuatro años en un poco en el último año solamente para una cosa son Miguel ingeridos por los ingresos de una depuración con pecadores hombre haber tomado la isla Perejil ocho años antes y que nuestros de manera

Voz 3 02:52 pero al día siguiente Trillo dio por no dichas tales palabras

Voz 7 02:58 es un acto vamos unas palabras a las doce y media de la noche en un acto de partido al que no se habían

Voz 0616 03:04 pasado invitaciones a los medios de comunicación que yo había atendido no obstante porque si conocían la agenda el candidato natural había tenido tres ruedas de prensa ese día por tanto oportunidades distintas de haberme pronunciado en cualquier sentido pero sinceramente no es que haya un doble lenguaje es que los actos internos de partidos unos expresa como en su casa en su casa pues una peces pues puede que no se exprese como se tiene que expresar en público y naturalmente si eso se puede interpretar para perjudicar nada menos que las relaciones sexuales

Voz 7 03:30 Luis pues insisto se tiene por lo dicho

Voz 0142 03:33 generalizar siempre está mal pero en esta trampa han caído muchas veces los políticos en su afán de criticar al oponente una mañana de dos mil ocho por ejemplo Ana Mato para descalificar la labor del entonces presidente de la Junta Manuel Chaves llegó a llamar analfabetos a los niños de Andalucía

Voz 8 03:51 es que los niños andaluces son prácticamente analfabetos irse a menos que los de Rioja son los que más saben de esto eh pero es que es verdad es que es verdad la educación cuando me tengo que callar es que Chaves no ha hecho nada por la actuación de los niños

Voz 0142 04:03 claro ante semejante dislate evidentemente tuvo que pedir disculpas

Voz 9 04:08 yo pues ha podido sentir molesto por la expresión desde luego les pido disculpas la retiro absolutamente y en ningún caso lo vuelve a repetir en ningún caso he tratado de decir que los niño

Voz 10 04:18 los andaluces fueran analfabetos porque todo el mundo sabe que afortunadamente hoy en el siglo XXI no hay analfabetismo en España y por tanto afortunadamente lo que tenemos que hacer es mejorar el nivel de educación

Voz 0142 04:28 por muy habitual que sea arremeter contra el adversario político insultos y ataques personales requieren de una inmediata disculpa en dos mil ocho el ex presidente del Gobierno Felipe González se refirió así a Mariano Rajoy

Voz 11 04:41 lo que decía Rajoy soy más inteligente más moderado Imaz no se quede Zapatero será posible aunque fuera verdad era como un no decir soy más imagen más inteligente más no sé cuanto antes mira que Insulza a Zapatero lo menosprecia pero si eso sólo se me ocurre decir es ir

Voz 0142 05:10 a continuación tuvo que rectificar aquel insulto

Voz 12 05:13 yo no considero imbécil a Rajoy así que rectifico por qué

Voz 13 05:18 por qué dicen que rectificar es de

Voz 1473 05:21 Savio en abril de dos mil doce

Voz 0142 05:24 entonces presidente del PP vasco comparó al lehendakari Patxi López con Homer Simpson

Voz 0205 05:29 hay algún alto representante institucional que estoy dedicando vivamente vecinos al gobierno de Rajoy en el tema económico ese que me refiero no tiene fama muy laborioso tiene menos títulos académicos que Homer Simpson que no de lecciones

Voz 0142 05:42 aunque lo calificó de broma al final Antonio Basagoiti tuvo que disculparse por su salida de tono

Voz 0205 05:48 yo entiendo y comprendo que mi broma de ayer puede sentar mal y que puede ser más o menos acertada lo que realmente quiero decir lo siguiente te quiero decir es que no se trata no quiero ni he querido despreciar al lendakari quiero que aprecie que tiene un acuerdo parlamentario para gobernar para dirigir el país Hinault un acuerdo parlamentario para hacer oposición a ningún Gobierno democrático sea de Zapatero Rajoy sea con la política económica o con la política antiterrorista en dos mil

Voz 0142 06:17 Diez Fidel Castro tuvo que rectificar se Asimismo el líder cubano había dicho en una entrevista a la revista estadounidense Atlantic así que el modelo cubano ya no funcionaba ni en la isla ante el revuelo causado Castro dio un giro copernicano a sus afirmaciones dijo lo siguiente

Voz 15 06:36 como todo el mundo con no sé es que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos

Voz 0142 06:47 ni para rectificar sin rectificar es decir matizó por un poco lo que se ha dicho para intentar calmar las aguas es lo que hizo Berlusconi en dos mil nueve tras el terremoto que sacudió Italia quien fuera primer ministro italiano comparó la situación con estar de camping una afirmación completamente inoportuna pero no se bajó de nuevo logo

Voz 12 07:10 sí me iré a mi no me parece que sea algo fuera de lugar me pareció que había que pronunciarnos una sonrisa en los niños las redes sociales

Voz 0142 07:18 es son otro campo abonado para la rectificación ya no sólo micrófonos y cámaras son testigos de algunos aprietos en los que preferiríamos no habernos metido en febrero de dos dos mil trece el diputado de UPyD Toni Cantó tuvo que pedir disculpas por decir en Twitter que la mayoría de las denuncias de víctimas de violencia de género eran falsas

Voz 16 07:39 me equivoqué cometió una irresponsabilidad al dar por ciertos unos datos que no eran de una parte sólo el problema ir reitero mis disculpas si considero que cometió una irresponsabilidad porque soy una persona públicas húngaro político en tengo que tener mucho más cuidado con él

Voz 0142 07:56 en dos mil quince Íñigo Méndez de Vigo sucedió en el cargo de ministro de Educación y Cultura al polémico José Ignacio Wert y claro a pulso se ganó el apodo de ministro de la rectificación por el tiempo y el esfuerzo que tuvo que emplear en deshacer el entuerto de una tremenda herencia unos duros recortes educativos la controvertida once

Voz 17 08:16 a mí no me importa nada requisito qué dice el refrán que rectificar es de sabios apuntó ahí yo cuando hay que rectificar se rectifica demás mire usted una famosa una famosa frase de Keynes muy repetida no cuando una vez le acusaron de decir lo contrario que he dicho otra ocasión hijo obligación si las circunstancias cambio patriota que en cambio no justificaría pero a mí no me importa lo más mínimo hombre lo que quiero es que me convenza de que la rectificación es positiva pero sin si eso es así vi a mí no me importa el último

Voz 18 08:49 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 08:53 ya hemos visto que la rectificación llega a veces en forma de perdón y aunque tarde asistimos a ese esperado acto de contrición siendo ya ex primer ministro británico Tony Blair en octubre de dos mil quince pidió por fin perdón

Voz 0858 09:08 tierra de Irak pido disculpas porque la información de inteligencia que recibimos era errónea a pesar de que Sadam había utilizado armas químicas de forma extensa contra su propio pueblo y contra otros el programa de armas químicas no tenía las dimensiones que habíamos pensado en diciembre de dos mil ocho

Voz 0142 09:26 el ex presidente de EEUU George Bush reconoció también que el mayor error en sus ocho años en la Casa Blanca fue haber hecho caso a los informes de inteligencia que decían que había armas de destrucción masiva en Irak

Voz 18 09:39 eso es indudable

Voz 0874 09:41 ahora es más lamentos de toda la presidencia es el error de los servicios de inteligencia en Irak muchas personas se jugaron su reputación a decir que las armas de destrucción masiva eran una razón para derrocar a Sadam Husein no fue sólo gente en mi Gobierno no tiene remedio pero ojalá que las informaciones de los servicios de inteligencia hubieran sido diferentes o no agua

Voz 0142 10:02 los para completar el arrepentimiento del trío de las Azores por aquella guerra faltan las disculpas de José María Aznar que en cambio sí admitió errores por el desastre del Prestige es evidente

Voz 1091 10:16 el que no tiene que tomar ninguna decisión no se equivoca pero cuando se toman decisiones uno se puede equivocar es la grandeza de la servidumbre de quienes tienen responsabilidades que asumir y están dispuestos a asumirlo más aún en el caso de una catástrofe para la que ningún país dispone de medios suficientes medios bastantes paradas

Voz 0142 10:43 ahora que se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers podemos recordar también que durante un tiempo el ex presidente Zapatero negó la crisis económica

Voz 1069 10:52 siguiendo con el símil futbolístico se podría decir que en esta Champions League de las economías mundiales España es la que más partidos gana la que más goles ha metido y la menos goleada esa es la realidad primera certeza sistema financiero español está resistiendo muy bien hemos visto muchos países de entidades financieras se han visto afectadas de una manera muy seria de manera especial la primera economía del mundo en nuestro sistema financiero está resistiendo muy bien esto es fruto de una política de rigor de seriedad que ha venido desarrollando el Banco de eso

Voz 0142 11:30 con el tiempo ya en dos mil trece al presentar su libro el dilema hizo una sincera autocrítica y reconoció que había sido un error negar esa crisis fue un error de apreciación

Voz 19 11:42 absolutamente absurdo

Voz 20 11:47 es como si uno tuviera una una bola de cristal por ser presidente de

Voz 0142 11:52 bien pero

Voz 20 11:54 puestos daño ni ocultación de nada de nada

Voz 0142 11:59 seguro que recuerdan este perdón real

Voz 14 12:02 mucho mejor agradezco a todo el equipo médico y en fin cómo me han tratado deseando retomar mis mis obligaciones aquí lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir

Voz 0142 12:18 gesto sin precedentes el Rey Juan Carlos se disculpaba en abril de dos mil doce por su polémico viaje para cazar en Botsuana viaje en el que se rompió la cadera

Voz 21 12:28 sí

Voz 0142 12:33 como les dé sí al principio no vamos a evaluar si las muestras de arrepentimiento que hemos escucha

Voz 18 12:39 dado a lo largo del programa son sinceras no

Voz 0142 12:43 pero antes de ponerle banda sonora a nuestro entretiempo sí que llegue por aquí María Romero permitan que la voz de Jaime Moreno escuchemos una pequeña reflexión del extraordinario José Sara

Voz 22 12:55 para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado el arrepentimiento mejor es sencillamente cambió

Voz 18 13:04 José Saramago entre tiempos

Voz 3 13:08 Ana Martínez Concejo hola María pues mira avanzando hacia el final del programa

Voz 0142 13:14 a pesar de todas las penas y las marcha atrás que hemos estado escuchando

Voz 1473 13:18 será mejor que vayamos al grano dime que no

Voz 0142 13:21 no me voy a arrepentir de escuchar hoy turista musical

Voz 1473 13:23 nada ni hoy ni ningún día al contrario que los artistas que te traigo que se arrepienten un poquito de los hits que les catapultaron al estrellato porque todos recordamos que Katie Perry se hizo famosa con este tema sí sí en el que iba cantando lo bien que se lo pasaba de su creando a chicas a pesar de que ella también móvil era una canción muy estereotipada con ese mensaje como de yo no soy lesbiana pero tengo mis momentos traviesos tan rancio tan absurdo y claro la canción no envejecido nada bien a pesar de lo pegadiza que es y la cantante reconoce que a día de hoy pues no escribiría semejante cliché otros una vez Running otra cantante pop que se arrepiente de sus decisiones es la otrora Icono Disney que dejó todo aquel dulce pasado atrás Miley Cyrus y que en este caso sobre todo se arrepiente de la imagen que proyectó

Voz 0142 14:30 es que la canciones muy bonitas verdad que a mí me gustaba pero es que ese videoclip en el que es salía desnuda encima de una bola de demolición es imposible de olvidar

Voz 1473 14:41 sí es consciente llora no habérselo pensado dos veces e incluso tiene pesadillas con que lo pongan en su funeral

Voz 3 14:47 Jovin cambiamos de tercio a lo mejor con esta te pillado un poco pues la verdad es que esto es de coña me suena haberla escuchado en alguna

Voz 0142 15:15 aumento eso lo que otra versión no en algún programa de esto la casa pero no caigo quién es el grupo ilustra mi

Voz 1473 15:23 pues el grupo Schröder este tema es de los más conocidos de su repertorio Keith si bien es cierto que Atón York iba la banda no les hace mucha gracia vamos que el cogieron un asco que no la pueden que no la escaso que lo está inventando

Voz 0142 15:35 pero por qué

Voz 1473 15:36 pues porque fue la canción que les lanzó al estrellato y ellos consideraban que era una basura descomunal de ya no les hacía demasiada gracia mientras la grababan e incluso intentaron boicotearla pero mira a pesar de todo triunfo Bono parece que en los últimos tiempos se han reconciliado un poquitín con ella

Voz 0142 16:13 María no me puedo creer que los oasis no soporten esta canción

Voz 1473 16:16 un que no me lo puedo que sí yo creo que además es una de las más coreadas de todos los tiempos de esas que siempre aparecen en los ranking de favorita pues por eso mismo los hermanos Gallagher terminaron hasta las narices del tema decían que le daba hasta ganas de vomitar cuando tenía que cantarla sólo está remitiendo y que cada vez que les pedían la canción pues aguantaba lo suficiente como para no liarse a puñetazos y es que a veces la inmensa fama de un tema no hacen justicia dueños para resumirá los Beastie Boys esta canción les parecía una mierda pero así es la que les hizo alcanzar la cima del hip hop claro pero no de la manera en la que ellos querían y es que los valores de esta canción en la que se gripal Cuatrovientos que debes luchar por tu derecho a la juerga pues son diametralmente opuestos a aquellos en los que creen y claro la gente se lo toma al pie de la letra

Voz 23 17:09 no

Voz 1473 17:15 y mucha gracia pues no parece que les hiciera hay otro caso curioso en esto de los arrepentimientos Isona aquellos grupos que lamentan haber cantado temas compuestos por otro

Voz 24 17:37 por favor si este tema es mítico forma parte de la banda sonora de tocan es una joya de la banda californiana Berlín

Voz 1473 17:45 qué decir de Giorgio Moreau que es el compositor que no ha podido ya ahí reside el problema que a uno de los integrantes de la banda Joan Crawford pues no le hacía ninguna gracia interpretar un tema que no fuera compuesto por ellos al final accedieron a las peticiones de la discográfica y fue todo un éxito pero un año más tarde la banda entregó las guitarras y seis disolvió

Voz 24 18:14 y si hablábamos tobogán ahora me traéis la banda sonora de El club de los cinco

Voz 1473 18:19 aquí con una historia similar y es que a los Simple Minds les dijeron que sí querían formar parte de la banda sonora de la peli tenían que dejar de composiciones propias y tenían que cantará algo de otro compositor que por cabreo monumental aparte de los Simple Minds acabaron cediendo y eso que la letra no estaban ni acabada diese la la la final bueno aquí virus mutado que tenía todos los mimbres para pinchar y al final es un éxito

Voz 0142 18:40 entonces los dieron la canción hasta el final de los tiempos

Voz 1473 18:44 no al final consiguen reconciliarse con el tema e incluso el guitarrista de la banda reconoció que aunque a ellos estilo no les pegaba mucho allá por los ochenta a día de hoy no podía negar que asunto de Mazo pop con todas las de la ley y sentía cierta vergüenza por todo lo malo que dijeron de la canción

Voz 25 19:02 ex Chase quien pero quién es ese muy

Voz 1473 19:16 no puedes hacer no me puedes decir en serio que Frank Sinatra odia esta canción la furia de los mares y con el ímpetu del viento a Sinatra no le gustaba ni cuando la grabó desde entonces echó pestes de ella en los conciertos antes de entonarla llegó a decir que no la soportaba en los confía estos e incluso hombre insultaba a aquellos que les pudiera gustar la canción de de marras les acusaba de blandengue

Voz 18 19:38 a mí me gusta muchísimo a ver piensa que

Voz 1473 19:41 Natra le llegaron a dar hasta My Way in New York New York así que mira que marco suba el volumen que sea la Audiencia quien decida si esta canción es un gusto con un horror

Voz 25 20:00 pues Annan fuesen sólo se muy bien eh son Essen ya eso

Voz 23 20:51 se habría escondido

Voz 25 20:53 eh

Voz 18 21:09 síguenos en redes en Facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos se hizo en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER pues entrando en tiempo de boca Teka llega Gina Domínguez que hoy viene aquí

Voz 0142 21:28 bañada hola hola Ana si vengo con

Voz 26 21:30 ahora es una amiga y compañera documentalista que trabajó con nosotros en el departamento de documentación Nos mandó un correo a entre tiempos arroba Cadena Ser punto com repito la dirección que no

Voz 0142 21:40 costó mucho tenerla entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

Voz 26 21:45 Nos pedía que le gustaría volver a escuchar algún momento de la radio novela La saga de los poetas que tan buenos ratos le hizo pasar al catalogar la conservarla en nuestro archivo de Fonseca

Voz 0142 21:55 Nos días Laura buenos días te hemos estado madrugar un poquito no pasa nada bueno como contaba Gina Laura catalogó guardó la saga de los poetas que es una radio novela que se emitió en la SER en los años setenta setenta ochenta Ike trataba la historia de una familia ya ella como decía Gina le hizo pasar muy buenos ratos

Voz 3 22:20 pero es lo que era una radio novela antes de llegar a las era documentación alguna

Voz 27 22:24 le atendía si yo desde pequeña en casa teníamos las típicas cintas de los cuentos infantiles con mucha gente del cuadro de actores de la Cadena SER es bueno poquito de ideas tenía

Voz 3 22:38 ya había escuchado los poetas antes de llegar no la había escuchado

Voz 27 22:42 siete había oído hablar de ella sino que tenía cierta idea de este nueva

Voz 0142 22:46 claro porque pongamos un poco en contexto ahora en Internet podemos encontrar casi el sonido de todo es decir si te gustaba yo que es el príncipe de Bel Air o te gustaba friends total lo reponen en las teles lo encuentras en un buscador en Youtube pero antes no no era fácil con lo cual de pequeña te podía sonar que había escuchado los poetas como era mi caso muy tempranito antes de ir al cole pronto la vuelves a escuchar cuando llegas a documentación en tu caso no lo habías escucha

Voz 28 23:15 dado nunca que recuerdas que recuerdas aquel primer día cuando empezaste a escuchar los correctas recetas nada

Voz 27 23:23 este amiga llevaba tiempo con balear novelas encima ahí bueno me niego ya el tiempo de catalogada en la nueva hágalo y Cano tenía el reto de catalogar los más de tres mil o cuatro mil metros de esta vía de pitos sean de quince diez quince minutos

Voz 0142 23:46 pero claro trabajo de bueno igual hay que explicar que es catalogar la radio novela o qué es lo que tuvo que hacer Laura la radio novelas estaban en cintas abiertas es un formato muy antiguo les invito a que el que no sepa que es una cinta abierta lo busqué en internet es una cinta de carrete digamos más grande que un Gasset que llena eso ya suena más tú has visto alguna cinta abierta antes de llegar

Voz 27 24:10 allá donde haya rayos antes de trabajar aquí es otra

Voz 0142 24:14 bueno pues esas cintas abiertas Se digitalizar on para que el sonido se conservase digital se pudiera guardar para el futuro y que nos estropearse el esos estropear el formato físico que era la cinta no se perdiera ese sonido ya ya se encontró con el sonido digital que tenías que ir haciendo con cada uno de esos capítulos

Voz 27 24:36 pues llegaba una once dábamos una nueva era escuchar un poco ver el cuadro de actores analizar un poco la sino porque la fecha una vez que ya son menos extendidas la idea fija de lo que lleva a cara Rayo novela pues simplemente ya la catalogó hagamos todos al sistema ha ido dejábamos a disposición de cuál

Voz 0142 25:06 era era es decir todo ese trabajo que hace a Laura hay que hacemos cada día documentación ahora ya no con Radio novelas pero sí con otro tipo de fondos nos permite buscar esos fondos por fecha por ejemplo el haber descrito el capítulo incluso el resumen si alguien tuviera tanta memoria como para decir oye yo quiero un capítulo de los poetas en el que el abuelo poeta se pelea con etc bueno podríamos localizarlo por ese resumen podríamos también localizarlo por los actos les que sale en cada uno de los capítulo bien los millones voz digitalizada eso es aparte del sonido en el caso de los poetas y de alguna radio novelas tuvimos la suerte de que llegara para de que llegase a nuestras manos el guión me gano grafía eso es el guión original que pondremos en Internet alguna foto de de esos bienes porque les hace mucha ilusión verlos y que en algunos casos diremos que por el sitio en el que se había conservado tenía hasta restos de insectos

Voz 29 26:06 a todo el rato

Voz 1473 26:09 poco lo vamos a hablar

Voz 3 26:11 ha sido comentar fondo antiguo saben de qué hablamos Laura

Voz 0142 26:18 dado recibirte cuando hemos hablado de la radio novela de de los poetas también hay otro nombre que es Diego Valor como fan del Ministerio del Tiempo viendo la serie te diste cuenta de que salió momentito de Diego Valor que por cierto procedía de aquí de documentación de las cuentas

Voz 27 26:38 aunque dando saltos

Voz 30 26:40 ya que hay mucha ilusión

Voz 0142 26:43 esa es decir que no no sólo no sólo se dedicó a las a los poetas como ha dicho había miles de capítulos miles de capítulos los pusimos en manos de Laura

Voz 3 26:54 Laura aparte de compartir

Voz 18 26:56 acuerdos fosas vengo aquí a escuchar a los forenses

Voz 0142 26:58 así que te ponemos este pequeño fragmento

Voz 23 27:07 la saga de los retos siguen las investigaciones en torno a la amiga de la vuelo y aquí el tema de nuestro estampado oye qué quieres te pita estaba deseando quedarme sola contigo para que me hablarás de la amiga del abuelo ha sacado algo se hija sí bastante si cuéntame cuenta de es que temo que entre el agua ya no te preocupes no se ha levantado todavía porque siguen los ronquidos desde el pasillo y papá si está citan es que tampoco me gusta que se entere de mis pesquisas al cabo el abuelo supo y que estoy Moscú pésima Pepita doña Esperanza me ha contado varios capítulos de su vida la eh cazado algunas inexactitudes que le falle la me

Voz 33 27:56 no es un problema de

Voz 23 27:57 Cayo de memoria según doña Esperanza tuvo un novio que la abandonó practicamente cuando ya estaba anunciada la boda eso debe de ser muy triste Miracle si me lo hacen a mí y a ellos no lo quiera bueno así la primera vez que doña Esperanza me habló de su novio me dijo que se llamaba Bernardo la segunda refiriéndose a él le llamó GM claro no podría ser que tuviera los dos nombre es que cuando estuvimos de comprarle y amor a Dios mío qué lío de nombres tienes sueño

Voz 1473 28:23 más que una explicación que no ha existido tal novio verdad

Voz 23 28:25 exacto Pepita además hablándome de Familia me dijo que su padre que murió joven era representante de tejidos y la última de me dijo que era de coloniales no cabe duda Dunia expiran bienes de luego hija mía sabes porque mente no está clarísimo cuando una mujer se inventa una vida es que tiene otra que ocultar tendrá que ocultar Isasi vete tú a saber desde luego se observa en ella como te lo diría yo allí en sus movimientos una volcánica

Voz 28 28:52 pasa techo ilusión escucharlo Jo un montón de verdad que recuerdos oye te acordarás de este trocito de haber catalogado este trocito de tantos que da pues nada muchas gracias nos ha encantado donde tardó un poquito

Voz 3 29:08 aquí ya saben que seguimos atentas a peticiones

Voz 26 29:11 Bassat seis nueve seis seis XXV

Voz 0142 29:14 bueno a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro

Voz 1473 29:19 nueve uno cinco XXXII ochenta cero

Voz 0142 29:21 cuatro y a sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

Voz 30 29:26 danos ese sonido de la Cadena Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra boca Teka de entretiempo hay que cortitas hemos hecho hoy la época

Voz 3 29:35 sí vamos ya te digo nos marchamos ya gracias gracias María hasta la próxima canción gracias Marcos

Voz 34 29:45 a la semana que viene

Voz 29 29:49 la boca