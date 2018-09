El cómico que se niega a ofender

Voz 1606 00:00 Especialistas secundarios bueno Francino este año hemos decidido que vamos a ir invitando aquí alto a pueda Radio monologuistas poco conocidos monologuistas particular a las diferentes para que se pasen por aquí les enseña un poquito su material dar una una una oportunidad de oro en el consta que claro está bien no pues el primero de este ciclo de monologuista se Rodrigo de Cantimpalos Rodrigo qué tal como es

Voz 2 00:29 la venido a La Ventana muchas gracias actuado nervioso

Voz 0414 00:33 poquito a la verdad un poquito si no Sito se no porque ante una oportunidad aquí si no hay deciros que mucha gracia por darnos esta oportunidad los monologuistas a todos los que somos poco conocido aunque con bastante talento vale más por ejemplo que que muchos de los humoristas que estar aquí en La Ventana

Voz 2 00:49 no hay nadie si señalar no

Voz 1606 00:53 bueno aquí aunque no lo parezca Rodrigo no no no en gallito como parece porque tú haces monólogos auto censurado y la palabra se Jackson

Voz 0414 01:02 m a un escenario a mí no me gusta a mí no me gusta ofender a nadie le gusta mami me da miedo a ofender así que mi monólogo acto son pon podido alusiones veladas mucho mensaje oculto vale mucha lectura entre líneas nunca aluda directamente a persona ni colectivo eso para mí es eso no es no vale incauto censuró cualquier comentario que pueda ser provocativo lo censuró totalmente en fin un monólogo perfecto para la época

Voz 1606 01:26 que se quiere contentar a todo el mundo bueno pues Rodrigo no hasta aquí un micro ladrillo y bueno pues hay mientras se Rodrigo se acerca hacia el micro nos hacen en directo un chico de su lo que se titula por cierto se titula ya te vale eso es el título se aquí dirigido esto

Voz 0414 01:50 Bach no creo que haga falta de celo no supo leer entre líneas

Voz 1606 01:53 si no ahí está clarísimo bueno otra cosa es el micrófono estás tu cámara Ésta es la otra cámara preparado bueno pues en directo aquí en la radio La Ventana Cadena Ser Rodrigo de Cantimpalos

Voz 3 02:07 hola qué tal ayuda

Voz 0414 02:09 hola buenas tardes bueno alguna vez que está ahí en un sitio donde sea eh Cataluña Andalucía País Vasco da igual si bien el típico que que saben no sea que te viene ahí con ese rollo de pie piensa el yate vale sí amigos estoy hablando de esa gente que está en la cola del supermercado por ejemplo y te dicen es los hoy te suelta eso de vanidad Isabel gracias

Voz 3 02:41 gracias bueno hablado

Voz 0414 02:43 pacta con lo cuento y luego sabéis que yo vieja mucho a mí me es una persona que le encanta viajar vale pero hay lugares en los que ves una cosa ya sabéis escualos hablo inglés y luego está la ministra que no digo que sea la ministra actual o quizás sí a lo mejor el ministro no tiene que ver el sexo valer pero que vamos que ridículo cada vez que habla eh y me voy a callar porque si me seguís tirando a la lengua e sabes que vienen a buscarme lo de ya sabes qué cuerpo de seguridad gracias

Voz 2 03:18 vuelve vuelve en la mesa chirría el sólo te quedan está está bien hilarante pero no ofendió a nadie yo no no se sentía ofendido a nadie

Voz 1606 03:32 el redes sociales todo el mundo más o menos coincide dicen que es un que eres un idiota no bueno pero lo que nadie se ha sentido ofendido