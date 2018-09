'Plan 113: SOS Teruel': un oasis en un desierto demográfico

Voz 0313 00:00 Teruel Calaceite en concreto o los otros Teruel es ical aceites que abundan por distintas partes del del país tienen problemas efectivamente muchos problemas pero también se buscan soluciones no yo creo que hay que ponerlo en en valor Se pueden buscar por caminos muy distintos quieren algunos ejemplos concretos aparte de este para empezar pues nuestro compañero palo Marqués de radio la comarca encontrado unos cuantos

Voz 1450 00:21 con una densidad de población inferior a la Laponia Teruel es a buen seguro una de las provincias españolas más castigadas por la despoblación una zona conocida como desierto demográfico pero como bien saben en todo desierto existe un oasis y aquí tenemos varios desde el Matarraña country Berti se encarga de ayudar a extranjeros que quieren vivir en el mundo rural de manera online buscan restauran e incluso construyen la propiedad perfecta para personas de todas partes del mundo así consiguen fijar población y también crear puestos de trabajo en el territorio David Suárez es el gerente de esta curiosa inmobiliaria

Voz 0763 00:52 está consiguiendo que se genere empleo tanto a nivel de construcción e instaladores de jardinero también se está creando empleo a nivel de arquitectos aparejadores ingenieros también hay una cosa que también es un objetivo para nosotros que era la generación de riqueza pensemos que estas cintas que esta gente compra la compra a vecinos que han sido propietarios

Voz 1450 01:15 en menos de una década más de cien personas de XXXIII nacionalidades diferentes han llegado al Matarraña y el futuro pinta aún mejor

Voz 0763 01:22 el Matarraña haberse convertido en un destino residencial de primer orden que igual en diez años estaríamos estamos estaríamos hablando de una tendencia de crecimiento de población que realmente sería único en en esta parte de del sur de Europa

Voz 1450 01:35 pero si hablamos de Teruel no podemos olvidarnos de su maravilloso cielos sin apenas habitantes ni contaminación lumínica las estrellas brillan con luz propia desde arriba desde el espacio miles de satélites vigilan nuestros pasos así que por qué no aprovecharlo Ricardo Martínez lo ha sabido hacer con su empresa pulsar Space desarrolle explota tecnología basada en la observación y análisis de planeta Tierra para impulsar las energías fotovoltaica

Voz 1 01:58 no queremos pensar que estamos ayudando a reducir la huella de CO2 en todo el planeta al hacer más accesible el uso de tecnología que persona nuestra mejor tienen conocimientos factores pueden estos sepan no creen que utiliza miénteme siempre bajo la supervisión a los especialistas

Voz 1450 02:12 y es que como explica Ricardo Teruel es tierra de oportunidades

Voz 1 02:15 eso para mí Teruel es una tierra de oportunidades está está todo por hacer por ejemplo nosotros estamos en el aeropuerto es una pasada todo está haciendo en el puerto de Teruel los proyectos que hay

Voz 1450 02:28 todo pero como siempre lo importante son las personas y por eso no hay que olvidar la labor social que realizan un gran número de asociaciones en la provincia desde la asociación turolense de ayuda a la discapacidad trabajan desde hace un tiempo en una residencia novedosa e innovadora encanta vieja personas de la tercera edad conviven con personas con discapacidad para Ramón Royo gerente de Teddy es la combinación perfecta

Voz 2 02:50 en lo que se aprovecha en el dinamismo de las personas con discapacidad intelectual y sobre todo pues su su capacidad de afecto y de espontaneidad e para que estén con con las personas mayores esto por supuesto

Voz 3 03:02 sí que se lleva a cabo la convivencia no sólo se queda ahí

Voz 2 03:06 luso las personas con discapacidad pueden ejercer labores de voluntariado y de apoyo en en lo que es la residencia así de hecho lo que lo que hemos visto es que es positivo ya es complementario

Voz 0313 03:18 tres ejemplos que muestran que Teruel es tierra de oportunidad

Voz 1450 03:20 les así que ya lo saben en Teruel somos pocos pero no

Voz 0313 03:23 co Ramón Millán buenas tardes vena esta Ramón Villares presidente de la Diputación de Teruel alcalde de Castellote me encanta este eslogan eh de Teruel somos pocos pero no poco no sé si está acuñado si es idea de Pablo si la comparte no se utiliza

Voz 0987 03:36 lo vamos a compartir a partir de ahora

Voz 3 03:39 buena es buena filosofía eh buena eso eso

Voz 0313 03:41 con comentaba uno de los invitados del reportaje de que en diez años se puede invertir la tendencia en lugar de una parte de España que se vacía se empezará a llenar o eso es muy optimista porque momento sigue saliendo gente no todos los años

Voz 0987 03:52 sigue saliendo sigue saliendo hoy estamos perdiendo yo creo que falta esa ayuda a gente como ésta emprendedores que no tiene ningún tipo de ayuda que a veces el ayudas y que es sí que es económica la ayuda no es la que hace falta a veces simplemente es solucionar pasos a dar que termina a aborrece al emprendedor Hinault no logran acabar el objetivo que tiene no lograr despegar eso muchas veces no pensamos expresamos que con ayudarle con una subvención esto está salvado no hace falta ese estudio de viabilidad que al final es necesario que en los últimos tiempos se pide pero hace falta ese empeño ese ánimo saber lo que habéis dicho antes que Teruel es tierra de oportunidades que aquí todo puede salir pero se necesita tal vez ese ese punto que es poner menos trabas a la gente para que se quede en este en este territorio creo que el día que logremos eso no hará falta subvenciones la gente somos suficientemente au son mucho más que yo suficientemente inteligentes para sacar sus negocios Ebay emprender nuevas con nuevas ideas algo que puede ser muy positivo para para sino para repoblar yo siempre digo eso para que lo autóctono se quede en el territorio

Voz 0313 05:03 no sería poco ese plan ciento trece SOS Teruel que promueve su la institución que usted preside exactamente qué ayudas les da estos emprendedores ayudas económicas o de otro tipo como decía usted exactamente si alguien que estás escuchando dice bueno pues yo igual tendría ganas de poner en marcha un proyecto vital profesional por esa zona qué qué tipo de apoyos L'Express

Voz 0987 05:21 no son económicas nunca ningún caso en ningún caso de momento no son económicas nosotros hacemos de enlaces simplemente con ese enlace en seis meses

Voz 4 05:31 hemos ocurrido logrado perdón

Voz 0987 05:33 sentar alrededor de ciento treinta puestos de trabajo en la provincia de Teruel tengo que decir que lamentablemente son todos alrededor de la autovía que con eso luego son me dejas sí que es importante lo de las velas las comunicaciones tienen fuerza eso es eso es importante el vídeo del del vídeo del tractor tres correcto importante hemos comentado pues por ahí van los tiros pues al final hemos logrado instalar a toda esta gente que no se vayan que no que no aborrezco ese proyecto que no lo dejen porque nadie les hace caso y nosotros hemos sido los acompañantes hemos levantado muchos días el teléfono nos hemos presentado en departamentos diferentes instituciones para que tengan vía libre todos los emprendedores que han venido a consultar a despedirnos la ayuda simplemente con eso hemos logrado colocar en pocos meses ciento y pico personas que para una provincia como ésta es un número muy importante además algunos de ellos en pueblos muy pequeñitos a punto de desaparecer por eso digo que el ciento trece lavarse la tiene en ese apoyo ese acompañamiento al emprendedor igual cualquier industria tenemos Querrey que recuperar recuperar o instalar porque en muchos casos no he estado en la provincia de Teruel ese tejido empresarial que no tener el sector primario ha sufrido lo que ha sufrido nadie tampoco ayuda ese sector primario porque tenemos una PAC que que reparte unas ayudas en desigualdad en diferentes provincias cobramos mucho menos que la provincia de Zaragoza de

Voz 3 06:58 me agradaría no la política seria sigue

Voz 0987 07:01 ya partes de eso ya ves que empezamos mal Si el sector primario por algo se llama primario pero esquiaba por detrás de las demás provincias pues ya empezamos mal pues bueno si si todos que se salen del sector primario tuvo han decidido incorporarse en el sector primario tienen una burocracia hay unas trabas impresionantes imposibles de superar a veces un apoyo que no financieros sino apoyo de respaldo de avalista por decirlo de alguna manera que es donde va a entrar el ciento trece para que puedan hacerse o para quienes les puedan abrir la puerta en Avalia

Voz 4 07:35 de de Gobierno de Aragón o de

Voz 0987 07:38 o de Teruel que también lo hay por lo tanto necesitamos estar detrás pero sobre todo para que hasta el momento en que se necesita la financiación el emprendedor tiene que ver que alguien le abre la puerta Ike Si mañana no lean resuelto el documento que necesita sabe que el ciento trece una persona del ciento trece que son cinco tutores que vamos a contratar próximamente pero ahora ya lo estamos haciendo con el personal que tenemos se lo va a solucionar

Voz 0313 08:07 para hacer una pregunta económica pero que en el fondo filosófica qué tanto por ciento de ese proyecto está destinado a reforzar la autoestima de la gente de aquí

Voz 0987 08:16 Nos es un poco es un poco si fuera un tanto por ciento que que dijera yo eh pues mi tanto por ciento sería el el noventa y cinco por ciento a este proyecto porque creo que es creo que es la base pero el tanto por ciento hubiese destina afortunadamente real es es mínimo es un tres por cien pero es lo que hemos logrado es lo que es lo que al final se consigue cuando en una institución tú tienes diferentes grupos políticos tienes un equipo de gobierno israelo hay una parte que que cree en que tenemos que mantener la provincia adelante yo creo que que las diputaciones el objetivo que tienen es conservar ayudar apoyar y garantizar esas esos servicios que tienen que dar los doscientos treinta y seis municipios de la provincia de Teruel pero no tendría que ser el que él que buscará la solución a la despoblación o a retener a los que se van esto es un asunto de Estado nunca mejor dicho esto es un asunto de Estado

Voz 0313 09:18 pero si no llega de arriba porque sí pero no por eso

Voz 0987 09:20 por eso estamos haciendo estaremos en el todas las manifestaciones podemos hablar del tren podemos hablar yo cuando hablo de una autovía que que era lo que me refiero y antes una autovía desde Alcolea del Pinar que pasaría por aquí porque al aceite porque estamos hablando de esta carretera al puerto de Tarragona no no hablo porque un día me levanta AUI de oveja que qué bonita esta carretera que no yo hablo con base hablo porque he visto que estos ciento hípico puestos de trabajo que que hemos podido lograr instalar están al lado de la autovía al lado de la autovía no quiere irse la gente lejos ahora cerramos la térmica que parece ser que a todo el mundo le molesta la térmica es estos tiempos atrás cuando cuando no había viento o no había agua porque no llovía el carbón era bueno porque la la luz no subió ni un céntimo sin embargo ahora caiga agua ahora que hay viento y habrá que térmica asumido las Cruz pero nadie se acuerda que en tiempos que de guerra pues pues estaba la Térmica hay dando el callo estaba el carbón de Teruel de una pequeña provincia de Teruel pero ahora de repente hay que cerrarla ahora molesta ahora dice Europa que molesta pero lo dice ahora cuando hay un gobierno y lo decía antes cuando había uno el otro Luis echaban las culpas uno al otro pero nadie toma una decisión ya nadie toma tampoco la decisión para solventar un problema que se ve venir a lo mejor una de las decisiones que habría que tomar es que esas infraestructuras puede esa es la banda ancha una perfecto pero tiene que ser una autovía desde Madrid a Tarragona la que tiene que atravesar las zonas más deprimidas para que las empresas estén pensando en un futuro pero todas empresas las del sector primario también a instalarse en la zona

Voz 3 11:00 pero vamos a ver presidente seguir entiendo yo me pongo papel de empresas de emprendedor en estos momentos y digo mire no sé si voy a Tarragona voy a tener usted queda

Voz 0987 11:07 pues yo le voy a decir que tiene que estar en Teruel le voy a hacías quema así

Voz 5 11:15 y le voy a decir si le voy a decir que

Voz 0987 11:18 se busca un pueblo pequeño porque va a poder aceite por ejemplo por ejemplo porque criar sus hijos mucho mejor que en la ciudad con mucha más libertad yo creo que una mejor educación va a tener usted un modelo de vida que no lo va a disfrutar porque por la mañana saldrá a las ocho menos cinco en las ocho estarán el el puesto de trabajo podríamos hablar así de temas sanitarios de siempre nos quejamos en la provincia de Teruel que decimos es que los médicos es verdad hay falta de médicos pero por ejemplo para para ir a un centro de salud todos todos los pueblos de Teruel tenemos un centro de salud de media hora esto no lo tienen en Madrid no lo tienen en Barcelona la calidad de vida que podemos ofrecer en los pueblos de Teruel es lo que le ofrecería diría y además le vamos a ayudar en su proyecto y lo vamos a ayudar porque le vamos a abrir puertas y además cuando tengamos esa autovía que sí que a mí me van a hacer caso porque voy a acampar delante del Congreso cuando tengamos esa autovía yo le voy a facilitar el puerto de Tarragona que va a ser uno de los más importantes dentro de poco sino se empeña Catalunya que no lo sea pero pero lo puede ser junto a verme a ver si les feliz

Voz 6 12:28 a hablar aquí de la próxima ir a Tarragona

Voz 0313 12:31 pero yo voy yo voy al principio de de la reflexión de Ramón voy a las personas hablaba de calidad de vida de los hijos de la educación de proyectos vitales en definitiva Pablo antes en el reportaje hacía referencia también a a las personas y hoy tenemos dos proyectos más dos ejemplos más de cómo a través de de ideas concretas se puede cambiar la realidad dos proyectos además que creo que tienen un y lo que los que los vincula que los comunica en eso que se llama la economía colaborativa no no pues debida colaborativa de gente bastante mayor de gente bastante joven enseguida lo entenderán Juan Fernández Encarnación ramo son un matrimonio Mayor eh pues ya maduró digamos que han ideado con otros amigos bastantes casi un centenar una cooperativa para construir una residencia a medida se llame residencia San Hermenegildo están en Teruel capital está a punto de empezar a funcionar tiene como filosofía pues eso afrontar los años de de hacerse mayor de hacerse maduro de la vejez en definitiva en un ambiente no desconocido ni hostil por descontado sino de gente conocida en un ambiente amistoso Encarnación buenas tardes bienvenida qué tal

Voz 3 13:36 hola buenas tardes bienvenida ya su lo admito el eh

Voz 0313 13:38 Ana Sánchez valenciana ingeniera industrial su familia paternas de ferias de Albarracín pueblo en el que ahora vive cero con tu con tu pareja con Héctor pervivir en tres ferias Valencia no sin poco tocando los muy bien bueno esto pueblo en invierno tiene para entendernos cincuenta vecinos no tiene tiene un colegio con seis niños y ahí ha nacido un proyecto de con Working Elena buenas tardes lo lo lo he dicho bien no es un espacio compartido entre cuánta gente seis personas que sois de que perfil ver

Voz 7 14:04 en un principio bueno que nación Albarracín es un poco va ser dónde dónde queremos que sea la sede y bueno la idea el perfiles que somos un conjunto de personas que sí que tenemos una idea en común es que juntos sumamos y sobre todo la idea fundamental es que creemos que creando esta comunidad podemos ayudar a hacer un efecto llamada y que muchos más emprendedores que piensan igual que nosotros puedan ver y que puedan venir y ver que hay una oportunidad en los pueblos igual que nosotros que hemos sido educados como estudiado en grandes ciudades pero pensamos que que hay grandes oportunidades en el pueblo y que hay que aprovecharlas

Voz 0313 14:40 Encarnación a quién se le ocurre la idea de una residencia de amigos porque se puede definir así más o menos

Voz 8 14:46 empezamos la idea con es una un grupo de amigos que surgió ya hace varios años pero cabe ha habido muchas contrariedades pero ahora ya es el momento que la ilusión que teníamos para cuando cumpliera los años para nuestra vejez todas ellas están reunidas en este complejo o residencias de mayores osea es tiene de acogida para todo el mundo centro de día minusválidos válido oportunidades de querer tener tu apartamento o acción que tiene

Voz 3 15:21 es tu casita osea no son sólo apartamento es individual

Voz 8 15:25 sí pero quién quiera ir sin apartamento puede ir a una habitación individual entonces los apartamentos son una moneda y entonces yo lo que quiero cuando eres mayor pues si tienes ganas de tener tertulia con tus amigos tener un espacio abierto estar allí que tú no tienes ganas de salir de tu casita pues con unas instalaciones preciosas todo con cristaleras con gimnasio con rehabilitación con comedor no solamente para los exigentes que también puede ir gente de la calle siempre y cuando tengan sesenta años y a toda clase el que quiera capilla tenemos también para condicionar un local también con capilla ya igual a una persona por ejemplo yo a mi madre si si la tuviera Se le rompió una cadera allí puede estar durante un mes o dos porque tendrá toda clase de rehabilitación que quiera que nosotros queremos contratar el servicio de podología lo contratamos os a todo que se puede pesar para una persona mayor

Voz 0313 16:32 si alguna ayuda para hacer esto ayuda a ver

Voz 8 16:34 algún alguna pero empezamos desde que ni cantidad claro ha ido subiendo subiendo pero a mí me parece es que es un sitio estupendo porque a la vez es una inversión esa inversión de tu acción no de tu apartamento pues puede pasar a los fijos siempre sin ánimo de lucro porqué estas residencias sin ánimo de lucro por lo tanto las residencias que claro quién gestiona como es el natural se tienen que quedar un porcentaje para ellos esta no es inanimado

Voz 3 17:04 lucro entonces va a resultar estado esto es existe algún proyecto usted Ramón igual lo conoce algo parecido en España hay una mosca que ahí está donde tiene Mari no hay una hay una cosa que a mí es que no me suena ahí un proyecto todo esto

Voz 0313 17:19 no hubo uno parecido

Voz 8 17:22 no pero es que no lo iguala en Nalda la pena es que hay que ir a verla porque por ejemplo hay tres salas sigue ahora vamos en condiciones normales pues podemos estar el matrimonio en en los que hacen la vida normal que puedes entrar que puede salir luego hay otro ala para las personas en un matrimonio ocurre la desgracia que uno enferma IU pasa ha asistido sin salir del propio edificio pasas por el centro te trasladas por su esposo con tu mujer a hacerle compañía las personas que tienen que tener asistencia no precisan de una persona

Voz 3 18:00 es que eso es importantísimo en un barrio de amigos

Voz 8 18:04 de ahí que que allí los asisten día noche

Voz 3 18:08 el sueño de todos los españoles no quieren una comunidad de vecinos llevarte bien con todos Ése es el sueño de media España nosotros lo que aspiramos es al llegar a no asistidos a no sólo por nuestro claro así que nada Elena en en vuestro proyecto en que estáis trabajando ahora mismo lo a las seis personas implicadas saber