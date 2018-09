¿Cómo podemos conseguir el bono social de la luz?

Voz 1 00:00 bueno para aclarar algunas cositas

Voz 0927 00:05 recuerdo que hace unos meses se cambiaron las normas del llamado bono social eléctrico se pueden beneficiar casi dos millones y medio de usuarios pero a día de hoy lo han solicitado sólo alrededor de setecientas mil personas es decir un millón seiscientos mil faltan todavía por solicitarlo ya ha habido muchos rechazos ya el plazo inicialmente termina el próximo ocho de octubre en menos de un mes que permite el este bono social permite acceder a descuentos importantes en tres colectivos consumidores vulnerables que tendrán descuentos en la factura de la luz de un veinticinco por ciento consumidores vulnerables severos con cuarenta por ciento descuento consumidores en riesgo de exclusión con un descuento de hasta el cincuenta por ciento también tienen acceso Familias numerosas y hogares formados por pensionistas que cobren la pensión mínima qué requisitos deben cumplir ingresos entre cinco mil seiscientos y quince mil según el grupo que les corresponda tener contratada una potencia igual o inferior a diez kilovatios debe tratarse de una vivienda habitual y estar en la tarifa regula cada Hinault en el mercado libre como pedirlo por teléfono correo electrónico correo postal o en las oficinas de las empresas comercializadoras cuáles son pues tomen nota su empresa la que usted tiene los recibos pero les recuerdo Endesa Iberdrola Gas Natural EDP comercializadora HC comercializadora de referencia Tere Melchior Melilla empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta y una recomendación en Sibiu ahí en Internet

Voz 2 01:34 tienen toda la información muy claro

Voz 0927 01:37 ETA de cuáles son los pasos y cuáles son

Voz 2 01:39 sus derechos

Voz 0927 01:45 Jorge Morales muy buenos días otro experto en energías ingeniero industrial de la plataforma por un nuevo modelo energético hoy está en todos los saraos de energías renovables y por supuesto en algunos medios de comunicación entre ellos serconsumidor eh oye hablábamos antes con Rubén qué te parece lo de rebajar la petición que han hecho de rebajar el IVA al cuatro por ciento que dicen que se ahorrarían unos ciento treinta euros anuales por familia

Voz 1453 02:10 bueno pues me parece que es una buena idea pero que el Gobierno tiene que sacar los cinco mil millones de euros que deja de recaudar los tiene que sacar de algún lado con un compromiso de déficit en Bruselas tan cerrado como el que tenemos tan estricto pues veo difícil realmente que se pueda aprobar esto no yo creo que es es es bueno si fuera un poquito menor sí porque es verdad que además este año con la subida de la luz se va a incrementar la recaudación por IVA ahí pero ellas aparte sí que podrían te bajarla pero seguramente en algo que tenga más que ver con fijar un tramo de consumo al cuatro por ciento y el resto al veintiuno es decir porque sería consumo básicos y que hubiera

Voz 0927 02:44 o me IVA súper reducido bueno al tema del bono social no es casualidad que tantos miles de usuarios estén al borde de perderlo

Voz 1453 02:53 no no no es casualidad es es un bono social que tiene bastantes dificultades a la hora de solicitarlo hoy bueno y que además pues ha tenido ha complicado mucho la vida mucha gente una falta de información por parte de la Administración así que bueno pues no se ha enterado muchas de los potenciales beneficiarios Si yo creo que por desgracia lo buena perder el ocho de octubre sino de inmediato

Voz 0927 03:15 claro porque porque hasta ahora lo han solicitado ni un millón cuando son más de alrededor de dos millones y medio no y entonces la ley anterior marcaba unos requisitos ahora ese marcan otros requisitos mucho más complejos por eso te preguntaba que si pensamos mal que clarísimamente tú crees que está hecho adrede

Voz 1453 03:35 no lo sé mal no no creo que el Gobierno haya hecho adrede esto no para

Voz 0927 03:40 aunque aclaramos el Gobierno anterior si hubiera sido este lo diríamos también claro

Voz 1453 03:44 claro sí sí esto lo dejó hecho efectivamente tiene un año esto fue en octubre pasó cuando estás probó a ver a mí el el el diseño del nuevo bono social me gusta más que el de la anterior te acuerdas aquel pero es que no dependía de la renta esta menos depende de la renta no lo que pasa es que se han pasado de estrictos y además se han pasado en la documentación que hace falta presentar sea ya no sé si me has escuchado alguna vez pero porque son puntuales que es automático claro es que vez es que claro en la compañía eléctrica recibe la información de la Administración que simplemente le pasó datos de renta ni nada simplemente le dice a este señor te tiene que aplicar un descuento en factura dos punto de ETA sabes bueno pues eso en vez de hacerse aquí pues hay que presentar mil papeles y además pues en el caso de sobretodo está dando muchos problemas sionistas porque antes los pensionistas acogidos a pensiones mínimas tenían derecho a lo hace con social ahora son también los de el mínimas pero con una diferencia que no pueden tener ni un solo ingreso por otra vía yo y eso quiere decir ni un euro entonces aunque desde un euro de rentabilidad de una cuenta corriente un euro al años que es el derecho al bono social

Voz 0927 04:45 es una barbaridad es una barbaridad

Voz 1453 04:49 claro que una cosa es limitar yo entiendo que antes efectivamente decíamos no es que este es un pensionista pero es que luego tiene no sé cuántas propiedades inmobiliarias son los cuantas tierras y al final cobra más por esa vía que por la pensión vale yo entiendo que eso se les quita buenos días vale ahora de ahí a quitárselo al que tiene un euro en la cuenta corriente pues no parece razonable

Voz 0927 05:05 claro que los trámites los en las propias comercializadoras que han tenido problemas porque entre otras cosas están manejando datos que están protegidos que tienen que están con la protección de datos no no no es otra barbaridad más

Voz 3 05:16 claro efectivamente días

Voz 0927 05:18 Marcel muerto y dárselo a las compañías tomen todo esto no

Voz 1453 05:22 claro claro y además lo efectivamente luego a las compañías además son las que ponen la cara porque luego la gente lo tramita dices no es que no me no me lo ha con ha sido tal compaña no oiga es que esta compañía tiene que ir al Ministerio el Ministerio es el que le tiene que decir en una aplicación interna si tiene usted de derecho no ya a partir de ahí la compañía sólo traslada pero hacer de recadero una compañía tiene poco que decir sobre esto aquí claro pues efectivamente aquí hay un problema yo fíjate que muchas veces me he metido con las eléctricas aquí los defiendo

Voz 3 05:47 en ese sentido es bueno es que no les han pasado alta El muerto a

Voz 1453 05:52 claro yo creo que esto no sé si ahora es el momento no con todo el lío que ha ido la luz se podría aprovechar es no te digo que no pero si el Gobierno ha tomado medidas contundentes y rápidas para cortar la sangría en la subida de la luz creo que es el momento de de pensar en un rediseño del bono social que es lo que sea también una línea de lo que estaba que es que dependa de la renta que eso a mí me parece muy muy lógico mucho más lógico que el anterior también en esa línea se mejore y se simplifique para que la gente pues no tenga que estar pues eso pasando un calvario para para pedir un descuento en la factura de la luz

Voz 0927 06:24 bueno ves no sé no sé si si si como ves cómo va a terminar esto es una buena alternativa hablábamos antes es esta está cívico que han hecho conjuntamente con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no que puede ser para facilitar de alguna forma dentro de lo complejo que es

Voz 1453 06:40 bueno yo más con alternativa creo que es una obligación pues así si los oyentes tienen dudas sobre si tienen derecho o no a ese descuento en la factura de la luz Mi recomendación clarisimamente esta vayan a esa página web

Voz 4 06:51 cirios con v g V o punto

Voz 1453 06:54 no se si bueno ya is a través de un formulario les va a preguntarnos cuántos hijos ahí en la Familia cuánto de su renta cuanto esta función de eso le dice tiene derecho o no tiene derecho vale por tanto si yo creo que eso es básico es aplicada acción antes de iniciar los trámites y de solicitarlo

Voz 0927 07:10 bueno pues nada y repetimos lo de siempre porque de esto se siga hablando todas las semanas creo que hablábamos la semana pasada es gente con problemas sin problemas que ojito con todas las invitaciones que nos hacen de pasarnos a la otra tarifa aunque RNE hemos de o que nos nos de nieguen el bono social la buena alternativa no es pasarnos a al otro sino seguir en el en el precio regulado verdad en la tarifa regulada esas cosas

Voz 1453 07:38 perdemos el derecho al bono social se pasamos al mercado libre pero ojo pero ojo ojo eh que es que esta semana hemos conocido algo mucho más grave en hemos hemos conocido que una de las tres grandes eléctricas está denunciando sea está rompiendo los contratos a precio fijo que tenía con los grandes consumidores electricidad de España no digamos lo que están haciendo con los pequeños eh que seguramente no se están enterando no porque porque sencillamente esto es lo que hemos dicho siempre los contratos a precio fijo incorporar un seguro para cubrirse la subida de precios vale con lo cual ya salen más caros bueno pues ahora el colmo el colmo ya de es que la compañía está rompiendo los contratos a pesar de que puede ser bueno porque dice que es el mercado ha subido mucho entonces tiene que precio está la gente digo madre mía osea quiere siniestro al mercado libre de verdad es que hay tanto engaño fíjate te voy a contar una cosa muy rápidas y luz en Reino Unido que pasaba algo similar el Gobierno sabe lo que ha hecho este pase nada eh estás la semana pasada le ha fijado precios máximos en la luz precisamente por esto de los abusos que había por parte de las compañías eléctricas a la hora de establecer el precio final ha decidido ya mira ya lo voy a fijar un precio máximo porque esto no puede ser bueno pues algo así habrá que hacen en España porque la verdad es que aquí pues pues los colombianos de lo que está lo que está pasando y le suben la luz por un lado por el otro

Voz 0927 08:46 abusos aquí Jorge en la luz a mi madre mía Jorge Morales Un fuerte abrazo hasta la próxima adiós