Estartapeando: Tecnología contra el fuego

Voz 0194 00:18 comenzamos nueva temporada de estartapeando Rafa Bernardo buenas noches buenas noches descubriendo como siempre empresas iniciativas que buscan innovar y dar soluciones a nuestros problemas

Voz 1762 00:27 a conocer un proyecto que busca hacer frente a un problema tan serio como son los incendios lo hace aplicando la tecnología o mejor dicho las tecnologías porque ese sirven de el wireless de la geolocalización del Internet de las cosas de la conectividad para pelear contra el fuego Carolina Vilas Héctor Gil fundadores de Titán Fair sexta en buenas noches

Voz 2 00:44 hola buenas noches hola buenas noches muchas gracias por darnos la oportunidad que excitan Fair existen bueno pues somos el primer fabricante del sistema de monitorización de elementos de extinción lo es un sistema que está patentada a nivel europeo y estadounidense consta de el primer mano metro inteligente wireless para la protección contra incendios una APP que sirve para hacer el mantenimiento y la instalación de dicho sistema Software con un plano interactivo que nos permite controlar las veinticuatro horas del día estos elementos de extinción

Voz 1762 01:17 tenéis tres gamas de productos para la industria otro para el hogar otro para vehículos estos dos últimos son los lances el año que viene ya está en marcha el de las industrias describiendo un poco cómo funciona qué es lo que hace en lo que

Voz 2 01:27 ACS en los sectores críticos en los que actualmente la protección contra incendios es revisa a una vez cada tres meses una vez al año incluso obligan a revisarlo mensualmente semanalmente nosotros conseguimos Mónica quizá no todos estos sistemas logrando saber el estado de los sistemas a tiempo real de forma que funcionan saber que funcionan correctamente en caso de que haya un incendio pues de conseguir no que ese fuego se logre extinguir que funcione perfecto y que al final pues logremos salvar vidas no la actualmente lo que tenemos es que sigan fallando estos sistemas si gracias a podríamos tenerlos controlados no las veinticuatro horas del día

Voz 0194 02:11 como ayuda a la tecnología mejorar la seguridad contra los incendios que aporta para mejorar lo que ya existe

Voz 3 02:17 estamos en un sector maduro en el cual llevábamos bastantes años sin ningún tipo de de innovación y para nosotros ha sido un hito el poder meter todos esos tipos de sensores hay diferentes tipos como Degas sensores de líquido de movimiento el tema de comunicaciones y trabajamos con vía radio en todas las franjas podemos salir con wifi hacernos GPRS todas las todas las conexiones que hoy en día existe el ese granito era reducirlo a humano metro de cuatro centímetros de diámetro en el cual una pila puede durar hasta tres años hay mucha tecnología mucha innovación muchas horas de ingeniería dentro de este esto vale porque al final una cosa es lo que ponemos en esa instalación pero lo que quiere el cliente es que ese saqué del bolsillo un dispositivo o de la cartera y pueda haber sumó su instalación a tiempo real de cualquier parte del mundo como avisa vuestro

Voz 3 03:11 tres tipos de nuestros tenemos en un plano interactivo diferentes tipos de alarma tenemos la alarma verde que sería que todo está OK tenemos la alarma amarilla para alarmas menores como puede ser una simple niña de seguridad un movimiento en cualquiera de los elementos luego tendríamos esa alarma roja que sería embajada subida de presión de los elementos por ejemplo sin un extintor yo lo configuró para que cuando baje por debajo de diez bares me salte la alarma pues aparecerían rojo o sea una manguera de incendios por ejemplo cuando trabajará a demasiada agua vale o sea perdón a demasiada presión pues también me marcaría esa alarma y luego tendríamos la alarma más crítica que sería la negra sería cuando en un mismo elemento se pierde un anillo de seguridad y un movimiento de presión marcaría un posible incendio lo que ocurre todas esas alarmas tenemos la opción de que puedan ir a la empresa final a la empresa mantener ahora tenemos esa tercera llamada que incluso podrían llegar a una central receptora para que alguien pudiera velar las veinticuatro horas del día

Voz 1762 04:09 instalación la empresa nacido este año en Zaragoza ya tenéis patentes europeas y en Estados Unidos estáis internacionalizado lanzando varios productos hablando un poco del comienzo no de cómo ha sido el camino para llegar hasta donde está

Voz 3 04:20 la idea nació llevábamos ya más de diez años en este sector estábamos pues viendo sobre los problemas que había habitualmente esa falta pues de seguimiento esos problemas que nunca ocurrían luego veías con cierta envidia como el resto de de sectores pues iban creciendo tecnológicamente idea sí pues nació el el el descubrir que todos los elementos en común que tenía la protección contra incendios el alma no metro hice no se encendió un poquito la luz luego pues fue una apuesta ciega por parte de de Carolina y mía en el cual pues vendimos coches es vendimos todo lo que teníamos y nos metimos en esa aventura sin saber muy bien qué cómo iba a salir porque el tema de las patentes pues es algo muy tortuoso muy costoso en Cuba

Voz 2 05:14 la puesta al final es una una puesta en cumplir un un sueño no el intentar que este sector que es en el que hemos crecido desde pequeños pues también tuviera esa tecnología aunque tenían otros sectores

Voz 4 05:26 a Reina Vilas Héctor Gil fundadores de Titán First sistema muchas gracias por estar con nosotros

Voz 2 05:30 da encantados de que no sea ya es da o esta esta oportunidad no de que hayáis nuestro nuestra obligación esta empresa

Voz 3 05:37 gracias a vosotros por vuestro tiempo

Voz 0194 05:46 vayamos ahora a los responsables de Titán Fer Systems a hablar de las tecnologías que usaban y entre ellas está una que cada vez tienen más negocios las apps

Voz 1762 05:54 sí parecían patrimonio de las grandes compañías pero como las herramientas para crear la así ponerlas en marcha son cada vez más accesibles pues las apps las aplicaciones están al alcance de todas las empresas también de las pequeñas y medianas vamos a hablar con nuestro experto de cuándo y cómo conviene que una pyme Lance swap Julio Prats buenas noches buenas noches Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone bueno qué ventaja tiene para una pyme lanzar una app en vez de conformarse pues con la con la clásica la típica

Voz 6 06:18 yo creo que la ventaja principal yo lo resumiría en un en un concepto es ganar presencia en el cliente es decir el cliente cada vez más está vinculado a las tecnologías y en concreto al dispositivo móvil que le permita acceder a esas tecnologías principal

Voz 7 06:31 me entrenó el mundo poniendo el móvil

Voz 6 06:34 esto a una empresa le puede dar del punto de vista su cliente más visibilidad al estar en un escritorio de un móvil de cliente la visibilidad puede posicionar tu marca por encima de otras que no lo estén puede tener más llegada ese cliente con las notificaciones que llegan de las aplicaciones al móvil que de alguna forma competiría con lo que pudiera ser la generación de mensajes no te fijas al cliente por email pero que cada vez esos está convirtiendo más en algo que a mí me tiza mucho con el spam a partir de ahí el el la llegada de las notificaciones de la aplicación permite justo el tener esa ventaja respecto a alguien que solamente se puede comunicar vía vía por ejemplo email no hizo una cosa muy importantes el conocimiento del cliente porque cada vez más el dispositivo móvil dice mucho del comportamiento como usuario de ese de ese cliente y a partir de ahí si os soy capaz de obtener parte de esa información hubiera a información muy válida para poder gestionar mi negocio para poder llegar mucho mejor a mi cliente darle lo mejor mejor servicio no

Voz 0194 07:29 qué sectores objetivo de negocios tienen que apostar ya por esta tecnología

Voz 6 07:33 desde luego aquellos negocios que requieran o que permitan que el cliente se auto gestione sus servicios el aplicación la app es un medio muy muy muy útil de alguna forma para permitirle para no permitir esa ambiente de alguna forma poniendo el ejemplo por ejemplo de la banca la banca si realmente permite de una forma digital hacer todas las transacciones de ese cliente le está dando un valor adicional al cliente a la vez que está teniendo acceso de alguna forma a ese escritorio que decíamos que es tan importante el punto de vista de presencia no de aquellos servicios en los que la las capacidades del dispositivo móvil sean muy importantes pongo un ejemplo no se la una aplicación de control de presencia familiar hay vuelva a ser algo muy importante de alguna forma que tengan una aplicación que permita utilizar las capacidades del del dispositivo para dar un valor adicional a a tu cliente no negocios en los que la notificación al cliente sea muy importante para mantenerle actualizado y las redes sociales es un ejemplo muy claro no una red social perdería mucho si no somos capaces notificarlo a un cliente algo que ha ocurrido en su red de contactos pues ese es el tipo de el tipo de de notificaciones eventos que son muy importantes para las que las aplicaciones son interesante en el punto de vista de presente

Voz 0194 08:47 qué elementos tiene que reunir una de una pequeña o mediana empresa para ser útil para la propia compañía y además efectiva y fácil para los clientes

Voz 6 08:54 yo creo que lo principal que tenemos que tener en la cabeza es qué tiene que aportar un valor real al cliente que luego evidentemente tú puedes sacar información de lo que tu perfecto pero como no aportan valor al cliente esa aplicación va a desaparecer de escritorio a desaparecer de las notificaciones no yo creo que este es el primer punto principal pero pero efectivamente la pregunta hay un hay un punto muy importante que es que sea fácil que sea visual Si yo realmente estoy vendiendo muchos artículos tengo que respete respetado un poco al principio de parásitos es decir con el veinte por ciento mis artículos seguramente obviamente el ochenta por ciento de de mi negocio y a partir de ahí el simplificar un poco esa aplicación para irme a lo realmente importante es un tema crítico una cosa muy importante que con pocos toques de pantalla seamos capaces de rozar el servicio al cliente porque sino el cliente al final va a servir de aplicaciones no la utilizó no

