La Script: El nuevo objetivo de Penélope Cruz: ganar el Emmy (15/09/2018)

Voz 3 00:21 se estrena todos lo saben la película española del iraní Asghar Farhadi un thriller familiar con Penélope Cruz en uno de los personajes más desgarrados de su carrera

Voz 4 00:35 esta noche Luis sospechoso evidente tener a alguien este los invitados

Voz 1463 00:44 sigue haciendo películas para su público más fiel las mujeres maduras que en but clave reivindican más sexo Jane Fonda Candice Bergen y Dayan Keaton debaten sobre el bestseller sado más del siglo XXI las cincuenta sombras de Grey

Voz 5 00:58 la que querida quiero presentaros a empezamos con este club del dinero para estimular nuestras Men por lo que hoy y todo este libro es muy estimulante

Voz 1457 01:10 se estrena Predictor el rímel de la película de los ochenta con un toque delirante del director de Iron Man tres

Voz 6 01:18 es un altercado con un extraterrestre Reed triste que estado desde luego que no

Voz 1463 01:28 en la sección de series hablaremos de los Emmy los Oscar de la tele que se entregan el lunes por la noche donde Penélope Cruz tiene muchas posibilidades de ganar por su interpretación de Donatella Versace

Voz 7 01:38 bueno lo hace bien me encanta estoy muy contento de haber hecho poco Chori Dime que sí pero no

Voz 4 01:46 hombre era una tela que no

Voz 7 01:49 pero así para nada la veo súper especial and la veo rock'n'roll

Voz 1457 01:54 ahora que se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers Le hemos pedido a Antonio Martínez que nos cuente cómo reflejado el cine el cataclismo de los productos basura

Voz 8 02:04 sí es sus activos disminuyen sólo un veinticinco por ciento y siguen en nuestros libros la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía

Voz 9 02:15 Venus aconsejan venderlo todo

Voz 1463 02:48 hola qué tal muy buenos días hoy empezamos a ritmo de Queen Pepa hola buenos días pues esas que muy pronto se va a estrenar la película sobre

Voz 7 02:56 esta panda la banda mítica a pesar de Juana del rock

Voz 1463 03:00 esta semana han estado aquí su protagonista el actor Remi Malek que el protagonista también de la serie Mister robo como fan de la música de Freddie Mercury pues estamos las dos deseosas de que se estrene pero de momento pues estamos embargada están embargadas tanto en crítica como en entrevista así que lo siento por los oyentes porque no les queda otra que seguir enganchados a la cara pero bueno no tormentas con los oyentes ni con la Cadena Ser que es la que nos paga la luz osea que tú eh vamos a vamos a centrarnos ya en los estrenos de la semana y que muchos de ellos seguro que toman nota nuestros oyentes para ir al cine este sábado y este domingo porque hemos influencer Pepa influencer eso de recomendamos todos lo saben el gran estreno del cine español es un thriller dirigido por el iraní Asghar Farhadi inauguró el Festival de Cannes con mucho poderío está protagonizado por Penélope Cruz Javier Bardem Ricardo dan

Voz 1457 04:03 todos lo saben arranca en tono festivo Penélope Cruz vuelve de Argentina para la boda de su hermana en la plaza del pueblo se encuentra con Bardem un amigo de la infancia

Voz 4 04:13 Paco Roca que vuelve a presumir como os lo que me sale como qué tal

Voz 1457 04:23 hola rodada en el pueblo madrileño de Torrelaguna el iraní Asghar Farhadi recrea una boda de una familia de clase media en el patio de una casona con música en directo las copas los abrazos y las borracheras de rigor la Cámara gira entorno a una familia feliz hasta que ocurre

Voz 14 04:41 mire el desastre la hija de Penélope

Voz 1457 04:43 desaparecen

Voz 14 04:46 paga

Voz 4 04:50 no es sospechoso

Voz 1457 04:52 la conmoción saca a la luz las viejas historias las rencillas las cuentas pendientes del pueblo y la familia de las que nadie hablaba hasta que se pierden los papeles

Voz 4 05:01 pues ahora me voy a las tiendas toda vez esperé

Voz 7 05:06 el otro por qué coño Blair que meterse con nosotros porque viene reclaman tierras treinta años después

Voz 1457 05:22 Hadi director y ganador de dos Oscar por El viajante llevaba años queriendo rodar en España desde que dio el cartel en un pueblo del sur con el rostro de una niña desaparecida entre un Cases se puso en contacto con Bardem Penélope Cruz para contarle su proyecto y al final el año pasado se vino a España se encerró en un piso para preparar su película estudiarse la carrera de los actores que trabajaron con él como cuenta Bardem y Eduard Fernández

Voz 18 06:01 se veía todas las películas de todos los tenéis una película no sé que aquí estoy levantó viola cejan en Levante sólo que sea eh lo que cada uno

Voz 1457 06:08 Bárbara Lennie Inma Cuesta Elvira Mínguez completan este reparto coral de una historia universal que vuelve a tocar los grandes temas del cine de Hadi las familias las tradiciones y los silencios que pudre las relaciones

Voz 17 06:23 y luego también esta cosa que hace él que creo que es seguido de su cine que está tan presentaron esta película que es el timo del no juicio no es a todos muy y blanquinegro como mundos todos somos una gran gama de grises según Cuevas el foco puedes entender más a uno que a otro pero él no no manipula lo deja ahí que cada uno vaya con quien quiera no

Voz 1457 06:52 al contrario del pasado el su película rodada en París con un equipo internacional en esta ocasión todo el equipo salvo el montador y él mismo son españoles desde los actores los técnicos hasta el director de fotografía José Luis Alcaine dice Penélope Cruz que su estilo de trabajo no es el hábito

Voz 7 07:11 sí es un director que no sólo contesta preguntas y director que se atreve a hacer preguntas y eso no es lo que estamos acostumbrados a ver en no todos tienen esa humildad y yo creo que bueno es mi opinión yo creo que aquí lo ha conseguido no hay clichés por ningún lado y yo creo que si lo ha conseguido a base de mucho mucho trabajo mucho esfuerzo en los últimos cinco años que los llamó hace cinco años ya cuando iba a empezar a escribir

Voz 1457 07:36 estamos ante un drama familiar con un tono emocional mucho más intenso que las habituales películas de Hadi Penélope Cruz interpreta a una madre devastada una vez se desmayó en pleno rodaje

Voz 20 07:50 en medio broma y ahora ya es el gran drama del rodaje vi yo no lo vi como algo mal

Voz 7 07:55 yo dice basta me encanta lo es que estamos no en esta profesión porque es es verdad que tienen medio mes Mallet me ambulancias y al salirnos miramos me vemos otro ejercicio de otra diésel

Voz 1457 08:07 pues la naturaleza de este oficio todos lo saben inauguró el pasado Festival de Cannes y ha estado en la terna de las películas que la Academia podía mandar a los Oscar aunque finalmente los académicos españoles han decidido que esta película no necesitaba este empujón y que podría volar sola por la calidad de las interpretaciones y la fama de los actores la banda sonora es de Javier Limón con canciones que interpreta Neila e Inma Cuesta a quien estamos escuchando

Voz 1457 08:53 ahora nos queda esperar a ver si todos lo saben

Voz 1463 08:55 consigue nominaciones al Oscar esperemos que sí de momento vamos a cambiar de

Voz 7 08:59 pero y hablar de Predictor la secuela de ciencia ficción que ayer

Voz 0137 09:03 dado España con polémica incluida lo cuenta Laura Martínez ocho años después del primer productor Twentieth Century Fox trae de vuelta a los depredadores más famosos del universo

Voz 9 09:12 mucho más fuertes e inteligentes

Voz 11 09:16 que me cojan placita que visita

Voz 0137 09:25 sin Black director de cintas como Iron Man tres o dos buenos tipos es el encargado de esta entrega además ha escrito el guión junto a Fred Decker así nos hablaba de su nexo

Voz 11 09:34 las anteriores versiones

Voz 21 09:38 no creo que hay muchas diferencias en esta película con respecto a las anteriores pero también creo que hemos tratado de honrar las y conectar con ellos de algún modo hay un dicho que dice todo lo viejo es nuevo otra vez así que nuestra intención era honrar la primera película creando la misma energía

Voz 0137 09:55 en la cinta el fin de la raza humana es inminente por una visita la tierra de un renovado Aitor pero está en las manos de un peculiar grupo de ex soldados ideó una bióloga evolutiva evitar que acaben con todo con este grupo de personajes sin Black ha pretendido crear cercanía y empatía

Voz 22 10:10 bienvenidos al autobús de nuestro humanos verdad que Williams es seco y si somos Mercedes Medina

Voz 21 10:18 yo soy dispuso la diferencia es que ésta no tiene tanto de los ochenta que era todo o creen está luego a grandes músculos no buscábamos eso es lo que queríamos era identificarnos con los personajes un poco más todos en el reparto son en mayor o menor medida unos bichos raros no encajan en la sociedad esa es la diferencia el grupo de personas que es un poco más vulnerable más asustado y esperamos que más cercano en cierto sentido tuvimos vuelve a Airbus

Voz 0137 10:46 la trama comienza cuando un francotirador del Ejército interpretado por voy Holbrooke se topa por accidente con un Predictor que cae a la Tierra hice lleva a casa su armamento a Holbrooke lo retienen te encuentras y con el resto del reparto compuesto por actores como Santi Road The Moon Light o Keegan Michael Kidd y la bióloga es Olivia

Voz 4 11:04 piratas con estrés postraumático y un equipo que está estáis locos son rápidos aperturismo es modernos pívot

Voz 0137 11:16 los actores comentan que fue un rodaje duro debido a las condiciones meteorológicas pero parece que los obstáculos en esta cinta han ido más allá de la pantalla Olivia Man logró que se eliminaran unas escenas en las que aparecía un actor ex convicto por acoso sexual a una menor algo que comunicó ella misma al equipo en lo que se sintió muy sola

Voz 1513 11:35 la realidad es que las personas con poder que ese confabulado para mantener a la gente así son el problema real lo siguiente que ha sido difícil es el apoyo esa es otra historia porque de los miembros de mi reparto nadie me dijo nada sobre esto y al principio pensé que tal vez era porque no sabían qué decir pero verles fuera de esto y dejó helada y creo que eso es lo que realmente hay que comprender cuando ves algo tienes que decir algo a pesar de que no vaya a ser fácil

Voz 0137 11:59 ahora presenta con el ir en cuanto a otras diferencias con respecto a otras entregas encontramos que estos letales seres ha mejorado su genética absorbiendo el ADN de otras especies y la introducción de elementos como problemas familiares o la gran presencia del humor

Voz 4 12:13 en esta peli

Voz 21 12:14 culé el equilibrio con el humor surge de las conexiones humanas ABC simplemente ver a personajes enfrentados puede ser divertido así que tenemos torpeza y locura nada bien esas incómodas y eso es gracioso para al cielo

Voz 23 12:29 bueno de tu madre fuera un videojuego estaría disponible para todos

Voz 1463 12:31 públicos y con este equilibrio entre acción ciencia

Voz 0137 12:34 la ficción humor llega esta secuela de uno de los personajes más relevantes de género de acción un proyecto que Shane Black presenta con la frescura de las primeras versiones

Voz 1457 13:01 y terminamos el repaso de los estrenos con una comedia de mujeres que siguen bueno pues practicando el sexo ellas dicen que a los sesenta pero la verdad es que está Jane Fonda que ya ha cumplido los ochenta osea que nos parece fenomenal son Diane Keaton Candice Bergen Jane Fonda las protagonistas de book claro

Voz 4 13:26 IVA

Voz 1463 13:42 películas que a priori no tiene nada de feministas como Nueve semanas y media o incluso Garganta Profunda contribuyeron a ampliar imaginarios eróticos estimular las fantasías sexuales de las mujeres eso hizo el fenómeno cincuenta sombras de Grey primero en trilogía literaria y después en trilogía fílmica

Voz 4 14:02 aquí lo controla señorita

Voz 1463 14:05 será por cincuenta sombras de Grey es una hora francamente bastante machista donde el hombre posee y manda sobre la mujer y no precisamente sólo en el sexo

Voz 1268 14:14 sin embargo ha tenido un uso digamos que Schubert

Voz 1463 14:17 sí hubo o al menos útil entre esos usos está la capacidad de cotizar a mujeres de todas las edades es decir hacen que el sexo sea positivo y deseable Hinault algo que la mujer debe esconder muchas mujeres comenzaron a hablar de sexo a pedir orgasmos iba a decir aquí estoy yo esa parte positiva del libro La capta a la perfección bucle Up una comedia protagonizada por cuatro actrices maduras Dayan Keaton Jane Fonda Candice Bergen o Mary estén Burger verdaderos pesos pesados de la industria cinematográfica

Voz 5 14:47 la que diga zancadas quiero presentaros a Christian y dura empezamos con este club del litro para estimular nuestras por lo que hoy todo este libro es muy estimulante

Voz 1463 14:59 la gran musa de Woody Allen y desde hace unos años una de las reinas de la comedia de mujeres adultas comparte protagonismo como decíamos con Jane Fonda la gran Barbarella actriz de Extraños en el parque o La jauría humana que sigue trabajando a sus ochenta años junto a ellas Candice Bergen protagonista de ricas y famosas Andy que regresa a la gran pantalla junto a María estén Burger la madre de Regreso al futuro

Voz 4 15:22 me impresiona cómo ha estado Google Google un buscador ahí de ordenador conozco él como yo soy más joven no sabía si tú qué gracioso que medífugos puede Un caballero invitarte tomar un café un caballeros desde Ecuador

Voz 0137 15:42 conoces a ellas son cuatro amigas de todo

Voz 1463 15:44 la vida una es dueña de un hotel de lujo vivido hay soltera que no quiere relaciones otra es viuda con hijas pesadas y la tercera una jueza que tiene que lidiar con su ex marido y con sus colegas machistas y una cuarta es la cocinera que descubre que su marido John no quiere sexo

Voz 5 16:01 en ella mi antiguo uniforme que te parecen que estoy los Xie

Voz 4 16:11 hay cinta adhesiva en la estantería a que encantó pero no importa que que que la necesite bajo eh paso me de las venas

Voz 1463 16:23 sus vidas cambian totalmente cuando en su club de lectura proponen leer cincuenta sombras de Grey el bestseller erótico hará que empiecen a pensar en el sexo y en tomar las riendas de su vida

Voz 24 16:38 estoy viendo meramente acción moldes

Voz 1463 16:41 cuenta el director el debutante Bill Holder Man que a quien más le costó convencer fue a Jane Fonda la actriz explica que ésta es una película sobre la amistad la amistad el sexo en una edad en la que no suele salir demasiado en la gran pantalla ya es una película sobre mujeres que no quieren rendirse a que por la edad ya no puedan tener una relación sexual

Voz 14 17:02 ya no puedan enamorarse nadie tiene

Voz 1463 17:05 sentirse mal por dejar de tener sexo o por querer seguir practicando lo Josep por mi vida personal que eso se acaba cuando tú que escuchamos

Voz 1268 17:14 pero hubo Clapper también

Voz 1463 17:15 va de amoríos de segundas oportunidades de ser felices de una generación la de las mujeres que ahora tienen sesenta que han estado en un segundo plano en sus trabajos en esos matrimonios intensos fan

Voz 25 17:26 sí el libro ha hecho que me dé cuenta de cuánto tiempo hace que ya sabes osea que hace semanas puede que ya sea en seis meses

Voz 18 17:38 por orillo creyendo queráis conejos g

Voz 1463 17:41 en la parte masculina de la película tenemos como seductores Andy García como reconocía Dayan Keaton y Don Johnson el padre de Dakota Johnson la actriz protagonista de Cincuenta sombras de Grey una historia que aquí sirve simplemente como Mc un fin como mera excusa para esta comedia que acaba siendo tan blanda como el resto

Voz 26 18:37 creo que ha hecho fuera muy pena

Voz 1457 18:43 ya abrimos la sección de televisión con Laia Portaceli qué tal Lalla buenos días buenos días este la madrugada del lunes al martes entre dan los premios más importantes de la televisión americana

Voz 1268 18:55 los semi ir este año bueno se va a retransmitir en Movistar Plus vas a estar en la retransmisión si Cristina Teva con otros compañeros Alberto Rey e Isabel Vázquez y otros compañeros sí vamos a vamos a estar muy pendientes porque hay mucho español sí bueno dos que ya han ganado himnos falta Banderas y Penélope Cruz también exactamente porque bueno vamos a cruzar los dedos pero pero hay dos que han ganado estatuilla uno es David Ramos bueno Lang Lang lo ganaron la semana pasada en los Emmy técnicos en Emmy creativos que se entregan antes a David Ramos es de la empresa de posproducción el Ram chiquito es responsable Él y su equipo de los efectos especiales de una pedazo batalla de esta de esta última temporada una batalla en el lago helado que transcurre en el capítulo más allá del muro Él y su equipo han diseñado esos caminantes blancos que rodean a John Nieve y sus amigos

Voz 27 19:45 es realmente es estamos muy contentos porque hemos hemos conseguido una una imagen icónica digamos es un es un solo fotograma que resume todo lo que ha ocurrido que es es es muy es muy visual que cuenta mudos sólo con un con una imagen la de la del Dragón con

Voz 1268 20:03 con el ojo azul con una imagen icónica porque es la muerte cuidados Paul leerlo en los que no hayan visto última temporada es la muerte de de un personaje emblemático es un dragón bueno escuchábamos a a nuestra compañera Imma De Blas que se quiere dedicar a la generalista a David Ramos

Voz 1268 20:31 se ha llevado EMI la maquilladora Ana Lozano por su caracterización de Penélope Cruz como Donatella en la miniserie El asesinato de Gianni Versace si la entrevistamos en en el programa allí nos contará cómo ha sido el proceso operamos así es suyo es el mérito de que cruce esté practicamente irreconocible no de en el personaje de esta mujer es además al cambio físico hay que sumarle pues los gestos la voz sobre todo de la actriz no que estuvo ensayando el acento italiano y ha logrado no no caer en la caricatura

Voz 14 20:59 bueno Pepa Blanes ha estado esta semana entrevistando a Penélope Cruz de por la película iraní pero esto fue lo que le dijo de este EMI que puede caer

Voz 28 21:07 pase lo que pase es lo que se dice siempre pero es verdad es muy agradecida a la Academia por ponerme y no por votar me vibrante el primer trabajo que Aguayo en una serie de televisión

Voz 1268 21:17 es que todavía no me el otro gran candidato español como decíamos es Antonio Banderas interpreta a Picasso en la serie Genius de National Geographic es una serie pues que muestra la trayectoria de de este pintor desde la juventud hasta el momento en que en que se pone a pintar el Guernica bueno pues en un ejercicio de flashbacks que nos va a que nos va mostrando pues sumó su personalidad contradictoria y qué posibilidades tienen Banderas y Penélope Cruz bueno Cruz prácticamente será será por por por ganadora yo creo que va ser va a ser su noche eh lo tiene tiene buenas competidoras como Judith Light que también está en la miniserie por la que ya compite el asesinato de Gianni Versace pero eh su personaje suyo luce mucho yo creo que se lo va a llevar El que lo tiene más complicados banderas porque tiene rivales gordos entre ellos el inglés Benedict cumbre Bach alias Serra lo que ya tienen que tuvo un Emmy por serlo que en esta edición interpreta a un adicto en recuperación rehabilitación Patrick Melrose y luego también está en crisis que ese el psicópata asesino Andrew con Annan de de la sede de Versace de la de Penélope Cruz otras claves bueno que otras claves saber así en general bueno pues qué va a pasar con juego otro Nos y el cuento de la criada siempre en principio es la gran rivalidad Juego de Tronos el año pasado no compitió en los semi pero fue ganador en las dos ediciones anteriores vuelve este año y se encuentra con que con que el ganador Ultimo ha sido el cuento de la criada que además está muy de actualidad con todo el tema de las mujeres el mi tú eh bueno en fin que ha sido una segunda temporada oscura pero sigue cosechando muy buenas críticas centros no sabemos qué va a pasar luego en comedia hay mucha renovación VIP que ha sido la ganadora de los tres últimos años con Yulia Luis directo pues a la cabeza tampoco está en todo Cesc veremos si es Atlanta de Donald Glover una serie muy experimental muy de autor con unas críticas impresionante sobre el mundo del rape en Atlanta que en el fondo pues es una cosa sobre la experiencia afroamericana o la maravillosa señora Meis El sobre una mujer en los años cincuenta Un proceso de emancipación un homenaje al oficio de los cómicos con una actriz Rachel Brosnan Jan y que además viene con el Globo de Oro igual que que que la comedia ambos han ganado los en los Globos de Oro últimos

Voz 14 23:25 bueno pues ser de seguiremos en la madrugada del lunes al martes muchas gracias Lalla esta noche más profundidad en compañía de los compañeros de de la Script los televisivos José Manuel Romero Dani Garrán yp Pepa Blanes osea que cuidan de ida Antequera en el que hagan y David Lynch

Voz 1463 23:48 sin duda uno de los acontecimientos políticos que el cine americano ha reflejado en los últimos años ha sido la crisis económica ahora que se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers desencadenante de esa crisis le hemos pedido a Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche en Cadena SER y TCM que no repase todos los títulos que hablan de la crisis

Voz 0229 24:08 el primero en abrir fuego desde la ficción fue Oliver Stone con la secuela de Wall Street estrenada en dos mil diez el mítico Gordon Gekko de los ochenta Michael Douglas regresaba para aleccionar al cachorros ahí al club en las nuevas oportunidades de especulación escuches y puede ganar una fortuna

Voz 4 24:25 cientos de millones de dólares y se apuesta contrarrestarlo coja

Voz 0229 24:29 lo tuviera un millón en la película Mar Jim Carroll no situaban en las veinticuatro horas previas a la caída de Lehman Brothers con una empresa a punto de deshacerse de sus bonos basura que se inspiraba bastante en el rescate del grupo Goldman Sachs

Voz 8 24:42 si esos activos disminuyen sólo un veinticinco por ciento y siguen en nuestros libros la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía

Voz 9 24:52 pinus aconsejan venderlo todo

Voz 0229 24:55 el fraude protagonizada por Richard Gere hacía un retrato de uno de esos señores del dinero que provocaron la crisis

Voz 29 25:01 de hecho cambios en la sociedad canjes de crédito he hecho de todo se va contra los estatutos pero estaba acumulando mucho dinero era una licencia para imprimir pasta para todos nosotros para todos poder Dios

Voz 0229 25:14 la gran apuesta que protagonizaron Christian Bale Ryan Gosling no Brad Pitt contaba la historia de unos tipos que supieron intuir un par de años antes la crisis inmobiliaria de Estados Unidos hicieron

Voz 9 25:25 cosa apostando contra el sistema las tasas de impago han subido del uno al cuatro por ciento colegas Easyjet ocho llegarán muchas de estas triple B también van a hacer eso es una oportunidad posee que nos ofrece vender en corto ese montón de bonos con un CDS una protección frente al impago es un seguro sobre el bono insiste según de pueden sacar un rendimiento de diez incluso de veinte a uno ya se está empezando a desplomarse también estaba el tema del desempleo

Voz 30 25:50 que desearía venir con mejores noticias el hecho es que usted y yo estamos aquí porque ésta va a ser su última semana como empleados de esta empresa

Voz 0229 26:00 en Up in the air George Clooney interpretaba a un agente externo contratado por las empresas para despedir a sus empleados en The Company Men protagonizada por Ben Affleck y Tommy Lee Jones nos contaban que el paro no sólo afectaba a las clases más bajas también a los

Voz 31 26:14 cultivos frente Mitación sacaba antes

Voz 9 26:17 las ejecutará el emotivo no tenemos dinero para la entrada de otra casa

Voz 31 26:21 de todos modos no tendremos acceso a otra casa sólo con mi sueño sería más vivir con Cáceres

Voz 0229 26:26 la película belga Dos días una noche de los hermanos Dardenne Marion Cotillard era una trabajadora a la que sus jefes proponía no despedirla si convenció a sus compañeros de que renunciase en a su paga extra

Voz 32 26:37 quería preguntarte si querrías porque conservar estos dos cosas es que se dedica a elegir

Voz 0229 26:46 el género documental también intentó buscar explicaciones con películas como Inside job ganadora de un Oscar en dos mil once o Capitalismo una historia de amor dirigida por Michael Moore

Voz 0229 27:00 en España las películas sobre la crisis se han centrado sobre todo en las consecuencias que esta ha tenido en las vidas de la gente cuantas sin pagar

Voz 11 27:12 en el paro Milla no tiene prestación

Voz 34 27:19 nació de que debes estoy sola con un negros no necesita a alguien no se ha limpiado la oficina bobo algo

Voz 0229 27:29 Madre soltera sin recursos y es que en España además de la crisis financiera y la de la deuda se sumó además el estallido de la burbuja inmobiliaria Llegaron entonces los embargos y los desahucio de los bancos Eduard Cortés en cerca de tu casa nos contaba la desgraciadamente muy común historia de una familia que aún habiendo perdido el PIB eso tenía que seguir pagando en bancos su deuda yo soy el primero al que les mal pero es que el piso ha perdido ganó pero cuantos demostró diecisiete mil quinientos veintitrés euros otras películas como Hermosa juventud de Jaime Rosales o hablar de Joaquín Oristrell nos ofrecían diferentes retratos de España de la crisis en la comedia partiendo el norte abordaba la situación de los jóvenes que tienen que emigrar para encontrar trabajo

Voz 4 28:12 buscas Pitis pues no busque más que nosotros somos tu sombra para para para para que esto es un restaurante pinta quien científico y un economista e puesta

Voz 7 28:20 trabajar cubo a de lo que hacen en España e hombre por algo hay que empezar mira yo antes de entra estudia arquitectura limpia escaleras y respeto

Voz 4 28:29 sus expectativas yo no he venido a Alemania pero trabajo que los alemanes no quieren hacerlo

Voz 35 28:32 en la ecuatoriana que limpiaba en tu casa lo hacía porque

Voz 4 28:35 era el sueño de toda su vida desde pequeñita no

Voz 35 28:38 me jode podríamos darnos por satisfechos

Voz 0229 28:40 todo lo ocurrido hubiésemos aprendido algo para que no volviera a suceder pero la lección final es otra las crisis del capitalismo vuelven siempre los que las pagan son también siempre los mismos ya lo decía Jeremy Irons en Martín Coldplay

Voz 36 28:54 siempre ha habido siempre al mismo porcentaje de ganadores y perdedores ricos felices y pobres desgraciados peces gordos

Voz 37 29:00 los hambrientos si nosotros seamos más que nunca pero dado

Voz 36 29:06 los porcentajes son exactamente iguales

