Carabia Saudí celebra los 100 años de Pedro Sánchez

Voz 1646 00:16 la mayoría de los oyentes se decantan por el horario de verano es decir seis de cada cuatro oyentes seis de cada cuatro oyentes pero preferirían permanecer en

Voz 3 00:24 en verano y está por encima de los jugadores aunque Cristiano sea muy grande y promedio cincuenta goles por partido cincuenta goles por partido operó

Voz 0827 00:32 esto es la vida un eslogan político si Andy Lucas

Voz 4 00:35 no no se declinan por ningún partido político el no se declinan por ningún partido político somos populares desde hace

Voz 1646 00:41 dieciséis a los taxistas de Sevilla han decidido unirse a la huelga de hoy se suman otras ciudades como Madrid Barcelona Valencia Bilbao el paro será indefinida hasta el próximo miércoles día uno vamos el paro será indefinida hasta el próximo miércoles día uno de Eusko combinen nudo incluidos años don que no estuvo en gusto conversos

Voz 5 00:58 la muerte de alguien que un estar presente que van a estar con el presidente está de cuerpo presente buenista bueno está presente en no porque sí

Voz 1646 01:08 Nos cometer error iban los horrores

Voz 6 01:28 llega ya a su informe número quinientos cincuenta y seis años

después nada Toni Garrido aquí estamos de cuerpo presente en Calaceite como sé que cuando vais a buscar el mar pues os vais a veces a Cataluña o a veces a Valencia tranquilos en Valencia siguen teniendo la misma hora que aquí el mismo huso horario no vaya a ser que os ayer levantado esta mañana de ayer a escuchar Pepa Bueno esa después

Voz 7 01:50 ya que abrimos a las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro

Voz 0827 01:54 Valencia hasta las cuatro las cinco

Voz 7 01:56 de cuatro en Valencia del momento no

de momento ha cambiado el huso horario de Valencia buena empezamos con una rectificación y con una petición tú has dicho así muy ahora dijera informe quinientos cincuenta claro te habrás preguntado porqué es hoy el quinientos cincuenta y siete la semana pasada fue el quinientos cincuenta y cinco

Voz 6 02:15 no comenzamos Francino la temporada número quince de esta unidad de vigilancia con este informe quinientos cincuenta y cinco bien rimas

Voz 8 02:21 bueno redondo con mala rima es verdad pero un número redondo

Voz 0827 02:24 no me venía muy bien el juego de palabras con los cincos pero me comí el último informe no nada no me lo comí así que el de la semana pasada fue el quinientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y siete que también me viene muy bien porque rima con Calaceite por ejemplo no bueno tenemos la duda la duda quedó la enviado de oficio el equipo de todo por la radio

Voz 1284 02:44 hoy el presidente que enviamos a gran Isaías por si pudiera haber un equivoco cada el gran Isaías dice el presidente que España tiene el gobierno con más mujeres del mundo y tal como lo dice podría sugerir sé que hay mujeres que no son

Voz 9 03:04 mundo el el Gobierno el Gobierno amigas con más mujeres del mundo en el Consejo de Ministros más

Voz 1284 03:14 mujeres del mundo tal vez esa pausa hecha antes

Voz 10 03:17 desvirtúa un poco la frase hacia gobiernos que tienen

Voz 0827 03:19 mujeres que no son del mundo pues si lados la razonable la vigilancia hasta ahora bien tirada y la explicación es clara no todas las mujeres son del mundo aquí en Dubai eso da exactamente lo lo mismo no tendría que haber dicho el presidente del mundo somos el gobierno con más muy pérdida ver todavía si Pedro Duque fuera Petra Duque podría decir somos el gobierno con más mujeres del mundo y alrededores y alrededores pero en este caso no en este caso sí que la cosa daba lugar

Voz 0827 03:58 acabamos una semana muy movida Francina ya sé que no me gusta hablar de másteres Ruano pero la dimisión de Carmen Montón ha sido una de las noticias relevantes de la semana

Voz 12 04:06 le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0827 04:13 dimite por un máster cargado de algunas irregularidades y claro imagino que hora muchos políticos relevantes estarán revisando títulos trabajos másteres por si acaso porque ya se sabe

Voz 0827 04:31 aplica te las suyas bueno dijo Carmen Montón

Voz 0827 04:44 con muchas ganas de trabajar aparte del Ministerio de Sanidad de consumo y de Bienestar Social aquí en la Cadena SER le dimos también el Ministerio de Ciencia

Voz 1284 04:52 cuando la nueva ministra de Ciencia y motor de la nueva ministra de Ciencia Carmen Montón afirma que la homeopatía no extinción y cura cuartos no

Voz 0827 04:59 la llegó a ser ministra de Ciencia con esta segunda dimisión tras la de Maxine Huerta pues como nos contaron que las tonterías el Gobierno ha establecido ya una nueva medida de responsabilidad política

Voz 14 05:09 dos ministros dimitidos en cien días del Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido una nueva unidad de medida de responsabilidad política iraní gordos lo ha visto

Voz 6 05:17 Carmen Montón ha durado dieciséis Maxine muerta

Voz 0827 05:21 ser una nueva medida para contabilizar el tiempo bueno entre las irregularidades en el máster de la ex ministra Carmen Montón no se destacado lo suficiente esta que contamos aquí en la Cadena Ser en Hora catorce escucho Félix Juan Martínez Rivas sobre la nota media que obtuvo en sus estudios

Voz 1018 05:38 todos ha salido al paso en rueda de prensa una información que publica hoy el diario punto es que habla de un máster plagado de irregularidades con una nota media de ocho cuarenta y tres por ciento según una nota media de ocho cuarenta y tres por ciento

Voz 0827 05:50 una nota media de ocho cuarenta y tres por ciento bueno ocho cuarenta y tres es una nota notable e roza casi el sobresaliente pero un ocho coma cuarenta y tres por ciento no llegaría al uno eh un suspenso vamos Redondo le hemos cambiado la nota la ministra y además también le hemos cambiado el nombre nos dice Marta Estévez

Voz 15 06:07 el PP de Madrid el presidente Ángel Garrido marca la diferencia entre el caso de Pablo Casado y el de la exministra Carmen Montón del montón

Voz 0827 06:15 a don Domingo Carmen Montón mientras que por cierto por cierto es una palabra que existe Don es saber lo que es pronto no tengo ni idea más blancos y un montón es un tronco de árbol sin corteza joder el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya cien días lleva ya montadas cuántas y dimisiones Albert Rivera desde luego va a por el presidente Alfonso Sanz pues le pilló una conjugación del verbo realizar un poquito rara el presidente del Gobierno le señalan los con el dedo

Voz 16 06:45 lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios como se religiosa tesis como se religiosa tesis

Voz 0827 06:56 el Real nació hace eh que es convertir en irregular un verbo que es regular bueno parece que la tesis la realizó Pedro Sánchez pero la realizó no por motivos académicos la realizo según contaron en La Sexta y escucharon Jauma Cabanas Diego de orador por motivos electorales

Voz 17 07:14 si en un largo escrito en su cuenta de Facebook el presidente anuncia que a partir de mañana va a publicar su tesis electoral mañana va a publicar su tesis electoral y arremete duramente en ese escrito contra el PP y contra ciudadanos

Voz 0827 07:28 su tesis electoral bueno en realidad era tesis doctoral no sé si al presidente es el está haciendo largo pero alguno sí por ejemplo a los compañeros de Radio Nacional de España es el está haciendo muy largo ya el Gobierno de Pedro Sánchez esto lo escucharon Cándida Altagracia ilumina a Davis

Voz 18 07:44 presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido hoy en Oviedo a su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia cuando se cumplen cien años de gestión se cumplen en años de gestión al frente del eje

Voz 0827 07:57 bueno pues oye dos dimisiones en fin año estaba barata no cinco años de gestión ni más ni menos pero no sólo a los compañeros de Radio Nacional de España a los de la Sexta también los cien días de la exministra Carmen Montón Se les ha hecho un siglo esto lo escucharon Jesús Rivas José Manuel García ha venido

Voz 19 08:15 ha dicho también que lo va a seguir defendiendo ninguna irregularidad lo defenderá ya fuera del Ministerio de Sanidad donde estado cien años de Sanidad donde estado cien años ni dimite después de esa exclusiva que les estamos contando duda si algo les

Voz 0827 08:31 vamos de Radio Nacional luego dudaba ella sí pero no corrigió podíamos decir cien años una hora menos en Valencia bueno también sobre el paso del tiempo esta gasolinera lujos que se abrió muchísimo antes de que fue descubierto el petróleo que ya tiene mérito muchísimo antes de que tuviéramos automóviles lo escuchó Juan Fran López también en La Sexta

Voz 20 08:52 en las gasolineras locos es nula la tensión no hay nadie que pueda prestar ese servicio al conductor cuando va a repostar

Voz 21 08:58 bueno son bonito Ana la realidad nosotros estamos atendiendo veinticuatro hora el guía durante trescientos sesenta y cinco años durante trescientos sesenta y cinco años

Voz 0827 09:11 hablar de emprendedores son veteranos en esto es abrir una gasolinera y esperaron ahí siglos hasta que la pudieron poner en marcha el falso mito sería redundante no del falso mito también efectivamente los mitos suelen ser un poquito por lo menos imaginativos y mientras Pedro Sánchez tiene que esquivar tropiezos el PP está muy crecido en los últimos tiempos tan crecido que en el Congreso de los Diputados vota por dos esto lo contamos aquí en la Cadena Ser lo escuchó José Javier Simón Alonso

Voz 22 09:40 veranos va a rehacer su ley de Universidades rechazada esta mañana en la Mesa del Congreso

Voz 23 09:44 con los votos del PP y el Partido Popular con los voto

Voz 1 09:46 desde el PP y el Partido Popular con los votos

Voz 0827 09:49 BPI del Partido Popular que hasta ahora son él mismo ha partido de ida

Voz 13 10:44 sí la verdad es que el escándalo de los de los másteres zanja ha ensuciado la imagen y el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 0827 10:54 hay mucho cachondeo ayer JJ Vaquero por ejemplo proponía un programa de televisión que se titulará se Master of podría estar muy bien pero hay muchos que incluso están pensando en que sería bueno un cambio de nombre a la Universidad para que pase el asunto pero mucho ojo con los cambios de nombres no vayamos a llamarlo Juan Carlos II por ejemplo

Voz 25 11:13 de su Majestad el Rey Felipe VI el jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado el Rey Don Juan Carlos II el Rey Don Juan Carlos II

Voz 0827 11:26 bueno por lo menos tiene una virtud Juan Carlos II de momento tiene una impecable imagen y no como otros hay otra posibilidad que sería tomar el nombre del actual Rey pero también tiene problemas tenía un papel dificilísimo

Voz 1 11:38 el Rey Felipe sexo Rey Felipe VI en ese primer discurso Pablo Iglesias añadía que esta tarde en su cita con Felipe VI en su cita con Felipe VI

Voz 26 11:46 Duran i Lleida también ha pedido sensibilidad tal futuro Rey Felipe VI Felipe VI

Voz 6 11:51 casi noventa años después un Rey de España volvió al rugby podría decirse que también Felipe sexo que también Felipe sexo jugó en

Voz 0827 11:58 tendencia extender a Space baremos pensando en eso cuando pensamos en el Rey Felipe bueno en fin así que quizás sea mejor bucear en la historia y buscar otros nombres de Reyes menos complicados Losail de Alfonso X por ejemplo no está mal no

Voz 22 12:13 ayer estuvimos en la presentación en Valencia de el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Szabo Alfonso X el sabor la eh el sabio

Voz 6 12:24 vamos a seguir que vamos a seguir ya tiene

Voz 0827 12:26 máster por la Universidad Alfonso X El Szabo Ignasi de lo puedes colgar

Voz 28 12:38 pero bueno vamos a regresar al presente es la segunda persona que dimite en el Gobierno de Pedro Sánchez la ministra Carmen Montón pero Fernando Castro no tiene claro que sea la segunda ministra que lo hacen como dijimos

Voz 19 12:51 Carmen Montón ha anunciado su dimisión y es la segunda ministra y es la segunda ministra que dimite del Ejecutivo de Pedro Sánchez en estos cien días

Voz 0827 13:04 la vigilancia es en La Sexta también bueno seguramente decir que es el segundo ministro que dimite a muchos sea muchas pues les puede parecer un lenguaje poco inclusivo pero usar como Alter a esta fórmula pues también da lugar a equívocos Francino porque han dimitido ministro de una de una ministra no dos ministras no así que tenemos alternativas por ejemplo la suya es la segunda dimisión en el Gobierno de Pedro Sánchez por ejemplo ya no entramos en follones y hacemos una cosita inclusiva por cierto otra ministra en apuros es la ministra de Defensa por la venta de cuatrocientos bombas inteligentes Arabia Saudí bueno ya podría haber vendido en vez de bombas inteligentes pues nuestros nuevos carros de combate los carros de combate de los que nunca jamás había oído hablar lo escucho Fernando Martínez se llaman Leonardo

Voz 1 13:49 a gran parte de nuestra escasa capacidad para acercarnos a ese dos por ciento de compromiso se debe a compromisos previos asumidos en materia de adquisición de armamentos por ejemplo carros de combate Leonardo carros de combate Leonardo es las fragatas F cien los Eurofighter

Voz 0827 14:05 eso está muy bien pero lo de los leotardos no Leonard Leo Park o leopardos y los queremos Castellón Izar llamar Leonardo al leopardo es como llamar en Harvard a la Universidad de Howard

Voz 29 14:16 cuando decía que a lo mejor tenemos que ir a Jaguar digo A o como se diga es un inglés porque no tengo una idea ahorrarte telón porque Jaguar la relación laboral y la idiosincrasia laboral es muy localizada

Voz 0827 14:28 bueno pues si no lo sabemos decir casi es mejor no decirlo no que hacer el ridículo por cierto una curiosidad toda la tormenta atada por los títulos irregulares tiene su origen en una verdadera fiebre por engalanar currículums con títulos y títulos y más títulos se empezó a hablar de titular para nombrar este fenómeno y resulta que la palabra o el palabro llegó el día el Ibex Taño diccionario de la Real Academia llegó en el año dos mil uno para definir eso para definir despectivamente esa valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantías de los conocimientos de alguien por cierto entró en el diccionario en dos mil uno tituló Cities y atención máster las dos palabras

Voz 30 15:10 Juan más

Voz 0827 15:16 ya sabemos que los femeninos nos crea problemas a veces por ejemplo José Antonio Barrionuevo cree excesivo feminización la poco P de profesor que es profe cuando nos referimos nuestra profe nuestro profe bueno pues cree que aunque sea mujer tampoco hace falta feminización ellas sabían que tenían que disfruta de verdad claro

Voz 31 15:36 tú le dices la profana de la profana de de Latino de Griego les dice vamos

Voz 0827 15:41 profesor de Latín o de Griego la verdad es que tiene razón José Antonio en qué profe acorta justo la parte de la palabra que lleva ya la marca de género el señor o señora profesor procesó claro pero profe en realidad pero neutro absolutamente podría servir para a él o para ella no pero ojo la Academia que a veces esta esta reacia para hace minimizar palabras todavía estamos esperando a la palabra cancillera que está en el itinerario pero con ella no podemos designar Angela Merkel puerto hasta que incluido profe en el diccionario ya atención también el femenino profano Eva hoy aunque reconoce que para el femenino se sigue usando también la profe pero profano es el femenino que nos corregía José Antonio Barrionuevo pues también está en el diccionario así que a Lourdes Lancho no la podemos meter en la Unidad de Vigilancia también dudaba la actriz María Galiana con el femenino de la palabra héroe lo captó Mario Suárez es maravillosa es eh

Voz 32 16:37 ese es una ciudad pequeña hoy todo el mundo se conoce como natural Carolina de decir ahora mismo la Hero la era la heroína de de la ciudad

Voz 0827 16:46 la héroe o la heroína corrigió ella misma pero si no esto por unos segundos el femenino Hero a Yeste femenino que nos envía Carmen Espinosa el que construimos a partir de testaferro para referirnos a la amiga del Rey Emérito a Corina Corina no des

Voz 1 17:02 miente que sea su voz la que aparece en las grabaciones

Voz 0827 17:05 hablando del Rey emérito y acusándolo de cobre

Voz 1 17:07 comisiones ilegales y de utilizar ella como test

Voz 0827 17:10 aferra como testaferro de esta Cerra bueno de timo lógicamente testaferro es Cabeza de Hierro eh así que si seguimos la etimología pues sería un contra Dios decir testaferro porque estaríamos diciendo cabeza de Yerga y ese es el criterio que sigue la Real Academia para no incluir este femenino en el diccionario el femenino testaferro pero claro si consideramos la palabra españolizar esta terminal vengó pues se podría construir el femenino correctamente pero no podemos hacerlo testaferro la testaferro bien pues de momento es la testaferro y eso sería lo correcto según marca el Diccionario pero veremos cómo evoluciona la cosa Francia porque al final los hablantes somos quiénes mandamos bueno hay cosas que tienen menos discusión no como esta falta de concordancia que no sé vi a Mario Suárez la vigiladas Nuria López que es la Secretaria de Comisiones Obreras en Andalucía

Voz 19 17:57 la incertidumbre

Voz 33 18:00 esto en este escenario a los trabajadores y a las trabajadoras de los astilleros para quitar de los astilleros para quitar

Voz 0827 18:06 de los astilleros gaditanos hombre sería astilleros gaditanos y una falta de concordancia clarísima eh hice quería resaltar el origen gaditano de los trabajadores de los astilleros pues el músculo más mismo genérico o el desdoblamiento Garitano si haitianas podría haber servido aunque siempre es un poquito pesado desdobla bastante o contravigilancia interesante José Luis Pulgar José Javier García apellido Pepe Rubio y Mario Suárez se sorprendieron mucho con este adjetivo que nunca habían oído el adjetivo musulmanes

Voz 1 18:40 según el informe policial se asegura que el líder musulmán no quiero líder musulmán no supone una amenaza real y actual para la seguridad nacional

Voz 0827 18:48 como era una información que nos llega de Catalunya pensaba que a lo mejor era catalán no no no no no tiene nada que ver

Voz 1 18:53 pero no cosas raras pero ésta no

Voz 0827 18:55 el objetivo es musulmán eh musulmanes Iniesta ni estuvo jamás en el diccionario y esperemos que no se extienda como se extendió en su día para referirnos a los talibanes como los talibán bueno pues el error después de unos años ha renacido nos dice Alfonso Sanz hasta tres veces lo decimos en esta información de veinte segundos

Voz 0325 19:14 los talibán han secuestrado tres autobuses al norte de Afganistán y han secuestrado a sus ciento setenta pasajeros precisamente hoy entraba en vigor la tregua de tres meses anunciada por el Gobierno afgano siempre que los talibán también la respetaran

Voz 1 19:27 el Sevilla el secuestro como dices pone en riesgo el alto el fuego unilateral anunciado este domingo por el PRI

Voz 0827 19:31 siente afgano que dependía de que los talibanes

Voz 1 19:34 los Pétain lo decimos por tres veces los talibán

Voz 0827 19:37 recuerdo que cuando comenzamos a hablar de los talibanes dudamos porque la palabra talibán es originariamente el plural de tal y que sería el singular en el idioma en en afgano pero talibanes español hizo como singular por lo que su plural en españoles talibanes talibanes sucedió algo semejante con la importación de palabras cuando empezaron a llegar del italiano como espagueti o paparazzi que son palabras en plural en italiano sin embargo aquí esas palabras se corresponden al simular y a partir de ahí construimos los plurales no espaguetis o paparazzis no bueno ayer el Congreso aprobó la la acción de los restos de Franco va a dar mucho de sí lo de Franco eh David Muñoz en la Ventana de verano no sé si lo escuchaste ya se imaginó al difunto cantando por Mecano

Voz 0827 20:33 el Mundo Today no ha ido dando noticias en estas dos últimas semanas sobre el futuro de Franco tras salir del Valle

Voz 1981 20:39 con unos turistas ya han alquilado por Airbnb el hueco que dejará a Franco en el Valle de los Caídos

Voz 2 20:45 a última hora Arman cuéntanos

Voz 14 20:48 los restos de Franco recorren España en coche para escuchar a la militancia queremos saber qué piensa nuestra militancia después de tantos años silenció dicen no

Voz 1981 21:00 Francisco Franco presidirá RTVE aprovechando su salida del Valle de los Caídos tiene experiencia en gestión y al fin y al cabo fue él quien fundó el ente público

Voz 0827 21:10 cuándo veremos cuando se cumple lo que ayer aprobó el Congreso de los Diputados que es algo muy serio hace tiempo la verdad es que Jack sumamos a Franco en esta unidad con la colaboración del equipo de todo por la radio porque él también de vez en cuando se equivocaba

Voz 35 21:23 Lily Allen prefirieron navegar a favor de la corriente antes que asumir la responsable de habilidades Nahla entendido mis la responsable de habilidades

Voz 0827 21:40 vamos con nuestros malditos refranes Alfonso Martínez escuchen en el Hoy por Hoy de Bilbao lo del blanco y en botella aunque no le cuadró mucho la conclusión de ese dicho que precisamente remarca lo que es evidente este es el momento

Voz 37 21:53 hay un puede que vamos paseando a las encuestas tienes que mirar con ojos de Brno pero un un

Voz 0827 21:58 la pida el aumento de treinta con un agujero medio

Voz 37 22:00 el Honda pues hombre J

Voz 6 22:03 Blanco en botella agua

Voz 0827 22:07 por eso no sé cómo será el agua de Bilbao pero blanco y en botella agua blanco ya voté a Coca Cola podíamos decir bueno ya sabemos que en Bilbao son muy suyos pero tampoco hay que pasarse Pepe Frutos cree que está invitada de A vivir que son dos días María Sánchez que es veterinaria y es poeta sin y un poquillo con ese dicho sobre oros y paños

Voz 0394 22:26 de pequeña me costaba mucho ser amigo me siempre yo decía que los libros a mi amigo entonces tenía un libro muy bonito de de poesía de una edición en Anaya que lo tengo en casa que me parece precioso de los poetas andaluces con dibujo y salía Juan Ramón Jimenez Alberti Lorca esa edición la tengo como guardaba en paños de oro

Voz 0827 22:47 como en baño en oro e como en oro en paño que en este caso el orden de los factores sí que importa bueno ya sabes que el verano es una estación en la que cambiamos mucho pero esperamos bien este gazapos de poquito antes de acabar la temporada la gente tenía ya ganas de playa eh ya así en vez de enmendar la plana en Mendaro

Voz 1 23:06 la playa y ahora son los compromisarios lo que les pueden enmendar la plana

Voz 38 23:11 y además les iban a la playa no llegará que me

Voz 6 23:16 la playa no aquí

Voz 8 23:19 es decir que estaría pensando

Voz 0827 23:22 yo sí que sé que estaba pensando estaba pensando precisamente en la playa y los compañeros de Carrusel se liaron con un par de refranes Teresa Colomer nos envía este momento en el que no acabamos de entender muy bien cómo se cueste gol en el Osasuna Almería

Voz 39 23:35 balón largo para el Almería concierto de tener en primera instancia al guardameta Rubén pero a bocajarro va a trompicones pero a bocajarro a trompicones Álvaro Giménez consigue anotar el empate a uno

Voz 0827 23:48 debemos recordar que no son sinónimos e a bocajarro y a trompicones cuál es exactamente lo mismo a bocajarro es desde muy cerca o de improviso y a trompicones esa tropezones con dificultades no vi el gol lo mejor pasar unas dos cosas que llegó el hombre a trompicones y después a bocajarro sin esperarlo disparó pero bueno por si acaso queda duda digamos que no es exactamente lo mismo también se liaron con una frase hecha aparentemente sencilla lo de separar el grano y la paja o

Voz 6 24:14 Mar Fraile realmente duro está repito quitando separando un poquitín

Voz 40 24:19 la gran el grueso de la paz si se busca que todos los pajes como dejan el grano de la paja no no no vamos a tolerar

Voz 6 24:32 pero el trigo y si eso el grano de la paja Corral de toda la vida ha dicho el pasado lo pasé seis y nos urbanitas estáis

Voz 0827 24:41 sois unos urbanitas a Calaceite tendríais que va

Voz 6 24:43 hombre podría

Voz 41 24:46 no no no

Voz 0827 25:02 ya sé que suena un poco a los Calaceite bueno como puede haber lugares nos preguntamos venimos a una tierra que está afectada por la despoblación y la verdad es que nos preguntamos cómo puede haber lugares despoblados con la cantidad de gente que hay en el mundo hay muchísima muchísima aunque quizás es verdad no tanta como la que nos discos hoy por hoy el cocinero José Andrés esto lo escucharon Fernando Castro Juan Carlos Orozco

Voz 8 25:23 si queremos hablar de un mundo sin hambre el mundo sin pobreza tenemos que pensar que hay más de dos billones casi tres millones de personas en el mundo más de dos billones casi tres billones de personas en el mundo que todavía siguen cocinando con carbón corazón

Voz 0827 25:38 tres millones de personas en el mundo es el típico error del billón inglés que son mil millones pero aquí en España un millón de millones es un billón es notoria desde luego una cosa un poquito desorbitada pero bueno venimos estamos pasa cuando el la tarde La Ventana en un pueblo que es maravilloso y la verdad es que no siempre hemos mirado con la palabra muy bien a los pueblos no siempre lo hemos hecho y por eso hemos decidido bucear esta semana con Ignacio Barrón en la palabra

Voz 1 26:08 la palabra pueblo viene del latín populosa que se puede traducir como personas a partir de ella se han derivado muchos términos como población popular despoblación incluso se ha convertido en una mano

Voz 0827 26:18 eran revivir el ser de pueblo

Voz 42 26:24 para la RAE ser de pueblo es ser alguien común humilde Isaí un personaje pero ejemplificado ha sido Paco Maroto

Voz 6 26:31 creer que tiene el Bachillerato

Voz 42 26:37 pero a su vez el diccionario recoge el término pueblerino como una persona que carece de amplitud de ideas también existen muchos estereotipos sobre los pueblos como por ejemplo que sus habitantes son paletos y esto lo refleja el Diccionario

Voz 6 26:50 no me da clases de fue vale

Voz 42 26:54 esto está recogido como gentes sin habilidad para desenvolverse en la ciudad en el término cateto pues su significado es pueblerino o Paluluz pues si hay que cambiar esta idea despectiva de los pueblos porque no todo es negativo los pueblos están asociados con el campo con el mundo rural y hoy en día esto está muy de moda así que aprovechar nosotros los urbanitas que habéis sido a aceite para esto

Voz 1 27:17 dotar de una buena comida campestre acompañada de un buen pan rústico

Voz 42 27:21 alguna casa que encontréis con una bonita decoración rústica

Voz 1284 27:25 pero cuando volvamos Ignacio tratando

Voz 0827 27:29 lo vas a creer desde luego bueno íbamos acabando Pedro Guerra va a estar dentro de dos mil seis nosotros aquí en Calaceite ya de que vuela a la cazuela el vigilante Carles Francino no sé si lo conoces Mendía estos recuerdos del pasado que cree redundante

Voz 43 27:45 cuerdos cuerdos

Voz 0827 27:50 a estos son recuerdos del pasado el futuro a pueden ser luego se lo preguntaremos tienes toda la razón algo pero el periodismo puede ser dos cosas se puede ser dice el diccionario demasía viciosa de palabras innecesarias pero también puede ser una figura retroexcavadoras y dos oro cree los poetas y los cantantes lo utilizan es más nosotros también cuando decimos que hemos visto algo con nuestros propios ojos cuando decimos cállate la boca cuando decimos que contamos con todos y cada uno cuando decimos que algo salió volando por los aires pues efectivamente son redundancias pero que se utiliza para añadir un valor expresivo niños y niñas de España no todos los personalismos son malos hay algunas que sí que son poquito innecesarios se como por ejemplo el de la ministra Carmen Calvo al hablar ayer

Voz 31 28:36 estará en su total e integridad textual integridad textual e también para que no tenga que ir nadie de uno en uno hablaba

Voz 0827 28:45 la famosa tesis doctoral lidera decía tocara en su total integridad textual hombre ellas tal la vamos a colgar Se supone que estará ahí la no Easy está íntegra cuesta integra totalmente desde luego textualmente porque fuera de lo textual en una tesis pues no se puede leer mucho in no podemos salvar eso sí hemos salvado a Pedro Guerra que para eso ha hecho les puede venir aquí pero no cómo salvar esta otra cantada que me envía Alicia gay Ton

Voz 2 29:15 perdí tanto en pantalla lo vas a pillar

Voz 0827 29:24 artículo articulista no está hortícola eh eso sería lo ideal bueno pues nada antes de que nos de una tortilla colitis acabamos como ves pasan los años Francino pero nos falta material

Voz 44 29:37 habla uno y a uno le parece bien y me parece mal entonces el otro

Voz 35 29:41 lo que ha dicho usted que ya me ha dicho eh yo no soy eh

Voz 44 29:45 por quemadas estamos son la servidumbre de intervenir en públicos no se escuchaba cosas al otro relación

Voz 0827 29:53 no no no líder Sacyr recordamos nuestro dirección dejando corre U D V arroba Cadena Ser punto com muchísima gracias gracias Calaceite ya saben es algo equivocado