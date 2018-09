25 años de "Golosinas"

Voz 0313 00:00 que seguimos en Calaceite efectivamente hasta ahora en La Ventana hemos tratado a casi de todo de la despoblación de las críticas falsas en Trip Advisor hemos seguido en directo a la Vuelta Ciclista hemos repasado todo tipo de gazapos lingüísticos con Isaías los y las oyentes tienes acompañan creo que lo está pasando bien creo me da la impresión pero podrían

Voz 1 00:16 criticarlo simplemente para que no haya dudas

Voz 0313 00:21 pero a partir de este momento esto crece este aumenta porque tenemos nuestra cita de cada semana con la música en directo con Benjamín Prado nuestro poeta de cabecera

Voz 1 00:29 a pesar de Bigas amigos venido de tal muy bien muy contentos

Voz 0313 00:33 la mañana paseando por el pueblo la gente cien yo estoy lo conozco a este lo conoce menos saben que ahora uno de los Rolling Stones si tan bueno si son seguidores habituales del programa de esta sección en concreto sabrán que de vez en cuando nos encanta mirar por el retrovisor no se trata de ese rancio ni de acomodarse más de la cuenta a la a la nostalgia pero es que los contextos son siempre muy interesantes e inútiles muy útiles además no por ejemplo pongámonos en el año mil novecientos noventa y tres hace hace veinticinco añitos que ocurrió entonces en España bueno el el PSOE ganaba sus últimas elecciones con Felipe González Aznar estaba ahí al acecho con lo del paro despilfarro y corrupción ganaría tres años después sufríamos una crisis otra crisis en el noventa y tres del carajo ETA seguía asesinando entre otros a López de Hoyos en aquel año los actores de doblaje se pusieron en huelga en el año noventa y tres Ray Loriga público héroes tú te acordarás eso se inauguró el Museo de Historia de Tenerife el Barça ganó dos Ligas entre gracias al Tenerife precisamente sea cosas cosas muy diversas y en mitad de todo ello un músico canario muy jovencito por aquel entonces decidió irse a Madrid con una maleta de canciones que sería fundamental para su biografía

Voz 0281 01:44 para de mucha gente

Voz 3 01:59 Don Cometa Porcar pues ya

Voz 0313 02:11 es que esta canción además se titula precisamente biografía y con esta ícono tras nació un disco golosinas que hoy se reedita remasterizado con versiones nuevas con otros artistas que colaboran una maravilla que hoy presentamos en directo en La Ventana en Calaceite con Pedro Guerra

Voz 4 02:36 un niño y lava canciones el baile venía de y así se inventaba Ábalos el niño soñaba olores pero la mezcla de Colonia eso dudo de unos P creció con sus sueños un día de caldo DDT ya sé que nací para casarme contigo Matilde mi vida me dijo que si nos casamos Antoine y bailó para

Voz 5 03:27 brava

Voz 6 03:29 la fuerte que no puedo dar eh

Voz 4 03:36 mi ira día llano con mi nunca y cada Ariño colonias Yves te tengo me tienes quisiera morirme El amor es tan grande tan sincero y sentido que un día de lluvia débil de acabó por tirarse

Voz 5 04:11 Henri Fra

Voz 6 04:15 a mí me puede dar

Voz 4 04:23 mira llano quiera bailar con muy

Voz 6 04:31 ahora será fue que no pudo Arnés

Voz 4 04:38 mira tengo mía que Undi llano quiera baila

Voz 7 04:50 un

Voz 4 04:53 ah eh

Voz 1 05:05 Pedro Guerra en directo esta tarde en La Ventana en el teatro la Hermandad en en

Voz 0313 05:10 tal aceite con este disco con esta reedición de eh de golosinas que es uno de esos títulos que yo creo que en la antes decía su biografía la de otra mucha gente que ha acompañado incluso a más de una generación con con las que se podrían explicar historias vitales situaciones enamoramientos un montón de un montón de líos que es algo que creo que hace siempre feliz a un músico Pedro Guerra buenas tardes amigo buenas tardes cómo estas sanear más trabado un poco la boca antes cuando decía disco remasterizado de Ostia la palabra Yoigo máster digo remasterizar tiene otro significado de aquí no me imagino

Voz 1710 05:41 sí sí remasterizar significa a ver por dónde sale es que hay gente que que no presenta el máster pero la música lo presentamos dos veces más complicado no sólo hacemos más aterrizamos

Voz 0313 05:57 hoy ahora que estamos con la con la tuntún a esta del de los máster si todo esto que estamos hablando y que miramos para atrás en nos hemos en Cannes hallado en estos veinticinco años en general en el mundo de la música de la política de la de la de la cultura somos más canalla hoy como país que hace veinticinco años o más mediocres no se puede que sí

Voz 1710 06:16 puede que no también es verdad que hoy en día antes era más difícil que la gente se enterara de determinadas cosas pero hoy también con las redes sociales y la manera de la en que se ha vuelto la comunicación tan inmediata Eitan directa incida Itzik quizás también está sacos la canalla de persiguiendo a la gente a ver qué tienen que ocultar algunos no tenían nada pero yo no lo he comentado a Osaka entonces sí pero no sé si antes la gente en una situación así pero la verdad que hoy es muy difícil escapar porque alguien de momento

Voz 0313 06:51 lo que decía por favor que Pedro Duque sí que ya ha estado en el espacio por favor

Voz 1710 06:55 sí pero de todas formas dijo esta mañana

Voz 0313 06:58 decía decía Toni Garrido que han hecho el Hoy por hoy desde el castillo de de Peñafiel que si uno pone la Radio Olé el periódico de la tele habitualmente dice hostia estamos todo el día peleados Irujo no es verdad este es un país donde se vive razonablemente bien donde joder agentes bastante feliz donde donde nos gusta divertirnos no gusta escuchar música leer libros poesía luego vas a un recital de poesía ya está lleno o sea que igual es que estamos muy fijaos puesto el foco en el en el ruido Illa piedrecitas pequeña del día a día nos queda más pero eso está bien que que compositores como tú nos hablen de las otro

Voz 1710 07:30 era eso que dice seguro porque además que a veces por ejemplo que no pone la televisión pensaron informativo y de repente a medio informativo piensas que depresión no pero claro que sitúa solamente cuentas

Voz 0313 07:45 claro las cosas malas no un alguna duda por ejemplo una pregunta a tío hoy componer una canción de amor te te sale igual no te cuesta más o menos que hace veinticinco años por el por el contexto general

Voz 1710 07:57 no no las canciones de amor digamos que eso pasa por por mi propia experiencia entonces eso va por otro lado no menos mal eso está guardado no por cierto una pregunta

Voz 0313 08:07 dos sobre el amor espérate eh

Voz 8 08:15 no pero eh

Voz 0313 08:41 el amor es mejor que se ha ordenado desordenado

Voz 9 08:43 sí yo lo prefiero ordenada ordenado esta canción la escribí porque era una época yo recuerdo mucho más joven y de repente se debatía mucho sobre esta cosa de la pareja abierta no aún se debate sí y siempre me acuerdo adaptada canción de Pablo Milanés que tenía su sede la prefiero compartida antes que vaciar mi vida yo pensaba eso seguro que es mentira porque nadie prefieres prefiere así que hablaba de este tema no de la amor abierto pero bueno volviendo a lo de antes que yo creo que la parte esta de las relaciones de pareja en el amor incluso de las canciones con una Se para conocerse a uno exacta salvaguardar pienso yo que va por otro lado

Voz 0281 09:30 luego hablaremos de Ángel Crespo que es uno de los poetas de de Calaceite que hoy una Calaceite a encontrar su su lugar hiel vino aquí en todas las pruebas podía tener una casa grande porque en la casa grande podía tener despacho Él y otro a su mujer y él tenía una frase que repetía mucho que era la felicidad es él los despachos separados en la cama juntos

Voz 8 10:03 no sea sea estás leí hace tiempo en una entrevista que dijeron creo que en el PP

Voz 0313 10:33 médicos de Cataluña que te preguntaba y tú decías yo estoy en el amor soy un poco para Nole

Voz 9 10:38 eh

Voz 0313 10:39 puedes ampliar la teoría por favor qué significa eso pues no lo sé lo dije yo lo dijiste tú y yo lo he leído no no me lo invento pero yo no quería eso no honor Spanoulis Aguer pue que en una época él fueran mucho pero uno aprende con el tiempo sí

Voz 1710 10:56 sobre todo además cuando como es mi caso encuentras a la persona con la que si sientes que con esa personas con la que quiere construir tu vida y todo yo llevo ya dieciocho años en ese proyecto todas las cosas se ven de una manera completamente distinta

Voz 0281 11:13 oye ya antes de que sí que vamos por ese camino y pruebas vuelvas a llamar es tu matrimonio proyecto cosa que en casa te va a costar la que en casa te obliga en el año noventa y tres en el año noventa y tres yo estaba ahí yo también estaba ahí y recuerdo perfectamente que a mí me llevo a escuchar a Pedro Guerra es el invitado de la semana pasada Alejo Stivel sí señor me llevó a Libertad ocho y le dice pero es que a mí los cantautores nada es que tampoco son un poco mi mi Honda en aquel momento me dijo ya pero te puede gustar la música no gustar de los cantautores pero no te puede gustar la música no gustar te este para saber si tenía toda la razón del mundo pero me gustaría saber si Pedro ahora mismo le pones la etiqueta de cantautor y se la queda porque yo cada vez tengo menos claro qué es eso de un cantautor au lo eres tú más que Madonna qué tal escribe sus canciones

Voz 1710 12:05 yo de momento me las sigo quedando si bien es verdad desviar si también es verdad que esas por ejemplo es una expresión que sólo se usa practicamente en España no en América Latina sobre todo utilizan la palabra trova trovador en inglés está son lo que sería más o menos lo mismo yo últimamente oigo una una que me gusta bastante lo utilicen en México entonces todo que es Cannes sionista no entonces qué pasa con cantautor que yo por ejemplo creo que a mí me define pero también es verdad que define a una parte de lo que yo hago hay otros momentos donde yo me voy hacia el folk o hacia otro tipo de músicas y creo que hay conceptos más amplios porque cuando tú lo llamas cantautor ya estás poniendo

Voz 0281 12:48 una etiqueta muy tan Taburete una guitarra de palo decisión política las letras digamos yo me sentiría esa definición es que era muy antigua y no no solo no no no estoy seguro no es tampoco estará bien

Voz 1710 13:00 sí hay gente que vamos yo no tengo ningún problema existe también canción de autor que también es algo un poquito más amplio que encierra pero en fin canción Últimamente me está gustando porque en definitiva da igual da igual el nivel de compromiso social no sea lo que hacemos son canciones

Voz 0281 13:18 era sigamos jugando con las palabras y con los conceptos que te mereces el damos el amor al deseo

Voz 12 13:34 es que buscan todas es

Voz 8 14:06 la marcha de

Voz 0313 14:20 antes de que hablemos un poquito más a fondo de la diferencia entre deseo y amor y lo que uno hace cuando tiene ganas de conseguir algo de dónde saca las fuerzas déjame recordar a los oyentes yo decía al principio que este disco remasterizado este golosinas cuenta con con la participación de cuatro artistas invitados por Pedro cuatro amigos que hacen versiones y en este caso lo hace con Pablo López es

Voz 13 14:41 hasta el Iscar Antón Aspa

Voz 15 14:58 no es que Nunes

Voz 16 15:12 no queremos hasta conexión con los bajones de verdad la verdad es que estoy encantado porque como efectivamente

Voz 1710 15:21 el planteamiento en un primer momento era reeditar aunque remasterizado Chrome que eso es un proceso por el cual se mejora un poco el sonido pero era conservar el original de mil novecientos noventa y cinco había que aportar una novedad y de repente a mí me apetecía trabajar con gente que me gusta mucho lo que hace que son excelente compositores de canciones con los que no había trabajado entonces y además trabajar con alguien que aparentemente no es tan la misma cuerda que tú pero demostrar que cuando hay dos personas pueden juntar y sigue la música está promedios

Voz 0313 15:58 llevas una camiseta de Bunbury

Voz 9 16:00 es que él habla de la gente que le gusta a él

Voz 0281 16:03 pero habría que hablar también de la gente a la diseño está él porque quiero contarle a quién no lo sepan los oyentes ya las personas que están allí que hay una campaña por Internet de gente que saluda la reaparición de este disco golosinas

Voz 16 16:16 en las que está prácticamente todo el mundo siente muy distinta pues eh

Voz 0281 16:22 David Bisbal está hablando de lo que les gusta la música de de Pedro Guerra hasta no sé si es que está todo el mundo casi no me no me sale nadie porque está todo el mundo yo creo que está también el propio hombre está poetas y actores es es impresionante la nómina de gente que se declara fan de este disco golosinas no crees que escuchemos a cuatro venga

Voz 0313 16:45 para que todos los Ana Belén Fito Páez Andrés Suárez a Ismael Serrano

Voz 5 16:57 en

Voz 18 17:13 una cosa son cosas

Voz 19 17:20 ese disco supuso bueno primer operativo el éxito reconocimiento como un auto

Voz 20 17:28 imprescindible dentro de la música y creo que están bien

Voz 19 17:32 en supuso encontrarse con los cantautores de otra manera la nueva generación de cantautores

Voz 20 17:41 recuerdo que coincidíamos muchas veces cuando ella estaba trabajando allí en el teatro María Guerrero Itu presentaban estas maravillosas canciones allí en la cafetería en los bajos del teatro era un gusto sentarse allí escuchar escucharte las canciones sino escuchar ese universo de cómo las canciones ahí han ido naciendo se había

Voz 21 18:04 hecho canción me acuerdo siempre va espero lo mejor para voz y que el paso del tiempo leal viene a esas canciones como también techo y Nati

Voz 22 18:16 enhorabuena y creo que será lo música clásica de dentro de muchos años

Voz 9 18:22 había gastado o de forma cautelar

Voz 22 18:25 el tuvo que en aquel momento vivíamos en ese circuito de cafés donde sabía música en directo esa búsqueda con relatos propio a través una música que rendirá pues iba a la palabra para mí una referencia porque aunque yo veía Pedro no dejaba de aprender cosas porque además ese disco abría un camino Acción Sindical diferentes diferente a lo que se había escuchado en España sobre todo lo que lo que tiene que ver con

Voz 23 18:56 todo no supuso eh yo creo que lo punto de inflexión

Voz 22 19:01 en mi carrera y yo creo que la música de la canción de autor sin duda alguna de ese país

Voz 8 19:15 Díaz ha querido estar

Voz 0313 19:22 ustedes por la radio seguramente no lo perciben pero la gente que está aquí en Calaceite a lo mejor es más observador hay si Pedro Guerra cuando le llueven los elogios se va un poco corre concentrando el civismo va poniendo serio porque es una persona tímida y pudorosa pero es lo que hay por ejemplo alguien como Marwan que escribe en el libreto de este nuevo disco reeditado de de golosinas le bautiza bueno ha dicho de él que es como El guardián entre el centeno de toda una generación pero es que eso son palabras muy mayores

Voz 0281 19:52 más de una generación porque si ves esos vídeos de gente que se declara fan incondicional de golosinas y de Pedro a Miguel Ríos esta Ruibal está Auserón esta Fito Páez está Juan Diego Botto está Sole Giménez está Víctor Manuel pero también esta Elvira Sastre por ejemplo que una poeta a de veintidós añitos está allí de presidenta el club de fans de de Pedro ya sabes que yo siempre repito que el verdadero éxito de de cualquier tipo de obra artística no está en lo que vende o lo que consigue cuando sales Simón lo que sigue consiguiendo diez o quince o veinte años después porque el paso del tiempo es muy cruel para las que no merecen pasarlo no

Voz 1710 20:27 hombre la verdad es que yo cuando pedía la gente que de alguna forma mandará saludos tengo que decir sí a mí

Voz 0281 20:35 no me elogian mucho pues me abruma un poco pero Oscar Wilde decía que un tonto nunca se repone de un éxito en una frase que hay

Voz 9 20:43 ha escrito cuál es pero es verdad que

Voz 1710 20:46 hubo cosas que me hemos llenado mucho por ejemplo yo le pedí un saludo a Joan Manuel Serrat es pues es el top de la canción de autor porque bueno nosotros tenemos relación y yo sé expresase Serrat le gusta mismo siga pero no esperaba que me mandaron saludo cantando una de las canciones de golosinas no lo mismo hizo Dani Romera me mando cantando una canción no sea que de repente fui descubriendo en los saludos pues que de manera sincera a la gente me comunicaba que disco golosinas fue importante

Voz 0313 21:17 ya ha cubierto por qué cuál fue la clave de su éxito de golosinas o no como mejor conservar el misterio y no y no y no saberlo explicar del todo

Voz 1710 21:25 no no lo sé yo supongo que primero es el primer disco no el primer disco de alguien siempre tiene alguna cosa que luego no se vuelva a producir no yo creo que es la mezcla también de lo que hay en el disco con la época en el disco salió Icon lo que la gente puede relacionar de su vida con heces no porque yo creo que al final el lazo que se establece con la música cuando hay una cosa emocional que te recuerdo una época de tu vida hay mucha gente que manda saludos les recuerda a la época suya universitaria iban a la universidad o está ligado esas emociones y entonces eso sí

Voz 0313 22:02 yo creo que la receta la receta era y es muy buena amor y golosinas porque un día estas cosas

Voz 18 22:12 son cosas

Voz 8 22:17 como nunca

Voz 12 22:19 no

Voz 8 22:26 sí y Silvio yo no todos eh

Voz 5 22:39 yo como

Voz 24 22:40 yo

Voz 8 22:44 mi

Voz 18 22:51 son Tolmo de estrella

Voz 8 22:55 como curva de ir a Irak a sor pensando que así que fui a todos

Voz 5 23:19 Djokovic

Voz 6 23:29 abrigo

Voz 8 23:38 yo entiendo versos Benjamín eso lo tuyo pero bueno yo tengo una teoría sobre qué pasó Pedro Guerra otro

Voz 0281 23:47 los ilustres visitantes de Calaceite que fue el el poeta Jaime Gil de Biedma decía que había dos maneras de de merecer el éxito no detenerlo pero no es lo mismo sino de merecerlo uno era ser muy bueno yo otro era ser muy distinto la lo mejor era hacer las dos cosas a Pedro era muy bueno muy distinto pero es verdad que había algo en él que sonaba de otra manera y es verdad que había algo en el que sigue habiéndolo que es que Pedró en ese sentido sí se parece al tópico del cantautor tiene mucha pues si a mi me gusta mucho recordar siempre la etapa de Pedro con Ángel González de la pareja la pareja artística esta extraña verdaderamente inesperada que formaron

Voz 9 24:31 con el maestro Ángel González

Voz 0281 24:33 Pedro Guerra el respeto con el que Pedro trataba era muy emocionante el gusto con el que Ángel afrontó pues ir con el hacer recitales también también lo era que siempre siempre lo recuerdo y además Pedro sigue de alguna manera manteniendo la memoria de la memoria de

Voz 6 24:52 Ángel González

Voz 8 25:01 eh

Voz 6 25:09 no Gerar de paz

Voz 8 25:59 en

Voz 17 26:09 co

Voz 8 26:15 no no ha

Voz 27 26:26 el a

Voz 8 26:28 sí

Voz 6 26:32 en buje

Voz 0313 26:36 dos para las siete de la tarde a las seis en Canarias estamos como cada viernes en nuestra cita con la música en directo hoy estamos con Pedro Guerra presentando la reedición de golosinas un disco absolutamente imprescindible estamos en Calaceite les recuerdo que estamos aquí en primer lugar para para reivindicar la vida y el futuro de esta parte de la llamada España vacía la que no se vacíe más estaba yo pensando Se podría contribuir a esto desde la cultura desde la música desde la literatura desde el arte pues ya lo creo que sí es que además Calaceite tiene tradición tiene una historia que que avala este camino Beatriz Merino compañera de Radio la comarca nos lo va a explicar

Voz 1463 27:12 el mundo del arte encontró en Calaceite el sitio en el que quería allí en el que debía estar allí dio vida los ochenta Didier coste a no existe un espacio de mil cuatrocientos metros cuadrados por el que pasaron decenas de artistas internacionales todos becados de diferentes disciplinas y con un proyecto

Voz 28 27:26 la misma habitación había uno que era Pinto el otro escritor

Voz 1463 27:29 Antonio David ha abierto la galería Art y mes y además es el actual propietario del edificio que abrió coste

Voz 28 27:35 él es el precursor de cada aceite contra habló de Calaceite a José Donoso conocen Calaceite ese entusiasmo se quedó a vivir a trabajar a reír esto pues también estuvo como Vargas Llosa

Voz 0313 27:48 llamar José Manuel Anguera es el teniente de

Voz 1463 27:50 alcalde y por su profesión de carpintero los conoció a todos Donoso abrió la veda de una lista interminable de nombres de la pintura a la escultura del mundo editorial la música el cine e incluso la medicina Saura Buñuel Romà Vallès Marsé son sólo algunos Hinault estuvieron de paso incluso algunos como Ángel Crespo lo eligieron como lugar de descanso eterno

Voz 29 28:09 a las casas de piedra todos nuestros lo aprecian mucho iban llamando de unos a otros venían les gusta o pilotos que tenían una casita tienen comprará Pueblos acogió muy bien iniciándose de Calaceite

Voz 1463 28:20 no es is pagó en el noventa y siete pero hay más luces el Museo Juan Cabré

Voz 20 28:24 es un foco de atracción cultural tremendo de cohesión cultural también

Voz 1463 28:28 Carmen Porto les dirige desde hace veinticuatro años este espacio incluido en la red autonómica Calaceite acogió pero también dio a muchas personalidades la ceramista Teresa Hassan o este calagurritano pionero en arqueología

Voz 20 28:39 el alma mater de museo Juan Cabré es la colección arqueológica de Juan Cabré pero para darle dinamismo se optó por dedicar una planta a exposiciones de arte contemporáneo cosa que la familia Cabré los hijos dijeron que su padre le hubiera encantado

Voz 1463 28:52 Calaceite ha sido es pero sobre todo y como anhela el alcalde José María al dentro de la protección como monumento quieres

Voz 20 29:00 tenemos que pensar que se vive en de tenemos que tener la juventud tenemos que darle unos servicios Raquel Botella en casa

Voz 1463 29:07 Calaceite quiere futuro ya además lo quiere con no es síes

Voz 20 29:10 casi todos los pintores que pasaron por por no es existe luego pasaban a exponer en el museo fue una época fantástica

Voz 22 29:16 desde el Ayuntamiento está por Intel Tasso darle salida

Voz 28 29:21 la crisis no sabemos cómo fabricar hundiría alguien que escucha el programa Isère con ánimos encantado que hablemos

Voz 1463 29:28 Calaceite ven su plaza de los artistas un punto y seguido se resiste a que se queda en un recuerdo

Voz 30 29:50 qué Calaceite

Voz 9 29:52 no está muy lejos del mar aquí llega después llegan las olas del del del mar pero sí que llegaron por lo menos tres olas culturales y tres olas literarias muy importantes efectivamente en los años setenta en el año mil novecientos setenta y uno se vino a vivir aquí José Donoso gran novelista chileno él había vivido primero en Pollença después ha vivido en en Sitges Icon el adelanto que le dieron por su novela

Voz 0281 30:19 la más famosa que es el el el obsceno pájaro de la noche con ese adelanto se compró en Calaceite tres casas del siglo XVII sabes cuánto le costaron no al cambio de hoy seiscientos euros a mí sí me las venden por el mismo precio también me las quedo bueno pero él además de El obsceno pájaro de la noche es el autor de Un famosísimo manual que se llama Historia personal del boom que es de donde se empezó realmente a juntar esa generación prodigiosa de autores latinoamericanos a los que él se fue atrayendo a Calaceite burlaronse trajo a Gabriel García Márquez aquí ese tramo a Mario Vargas Llosa aquí se trajo a Julio Cortázar del que Donoso era un gran un gran fan aquí se trajo a los siguientes en un poco más jóvenes pero cercanos al boom latinoamericano Bryce Echenique a Jorge Edwards hay un documental del director Emilio Ruiz Barrachina que se llama pinta de piedra un documental y un libro en el que cuenta toda esa historia de cómo cada cita se convirtió en la capital del boom que era el fenómeno literario por antonomasia de los años setenta Además aquí Donoso hizo otra cosa que es que dejó de ser novelista para convertirse en poeta publicó un un libro que se llama precisamente los poemas de un novelista se habla mucho de Calaceite en su primera parte por ejemplo habla de los abanicos de piedra sobre las puertas que desde tiempo inmemorial dibujan la precisión del frío después viene una segunda ola que fue la de la famosa Gong Bean la la Izquierda Divina catalana pues con aquellos poetas maravillosos Jaime Gil de Biedma el que hablaba antes José Agustín Goytisolo algún novelista como como Juan Marsé algún editor como otro chileno Mauricio Watkins que también tiene parte de de la del monumento que se dedican la en la plaza de los de los artistas que en aquel momento era un editor muy importante porque al editor de la de Bruguera en Bruguera por ejemplo divulgarán todas las novelas de de García Márquez y una tercera ola que fue la de Ángel Crespo un escritor muy importante en la posguerra un escritor un poco desaparecido porque era muy difícil de encasillar no pertenecía exactamente bueno estuvo en el postín con Carlos El Mundo de Ory con Eduardo Chicharro no pertenecían actualmente a la generación del medio siglo por por estilo y además yo creo que le hizo mucho daño el éxito que tuvo como traductor eh Ángel Crespo es reconocido siempre como el traductor de la Divina Comedia de Dante en verso también como el traductor de los cantos de de Petrarca también de algunos libros importantes de Fernando Pessoa autor de una biografía sobrepeso a pero por encima de eso leerá aún él era un gran poeta que encontró aquí en Calaceite según eh recordaba siempre el lugar donde que siempre había estado buscando un lugar amplio un lugar en el campo la naturaleza el venía de Ciudad Real de un pueblo pequeño pueblo de Ciudad Real y siempre había estado en contacto con la naturaleza y el poema que allí en la plaza de los artistas grabado en un precioso libro de piedra y con el que quiero acabar porque los las personas que aquí lo conoce pero otros que vengan las relaciones tienen que era la Place los artistas a leerlo creo que lo explica muy bien este es Ángel Crespo hablando de Calaceite tanto acariciar las piedras que se hicieron Arboleda donde hubo dureza había pájaros verde hierba donde antes el polvo agua donde los silencios trinos donde tropecé en las piedras halló mi voz el camino un hermoso

Voz 8 33:53 algún que otro

Voz 22 33:56 que por lo que fue

Voz 32 34:08 ha ido decía

Voz 5 34:17 Imagine no

Voz 0313 34:20 está

Voz 10 34:23 no será de atraques y que no ser era

Voz 32 34:39 tan siembra

Voz 10 34:45 tan llenas tiempo

Voz 0313 34:54 en esta mezcla fantástica entre poesía y música que hacemos casi todos los viernes aquí en La Ventana hoy estamos presentando el el disco reeditado de Pedro Guerra de golosinas que decía yo antes que cuenta con la colaboración de de varios artistas está roza Alen que ahora es como Javier Gutiérrez que no hay película aparezca pero en los últimos tiempos no hay proyecto musical donde alguien no pida que que colabore roza lo cual nos alegramos muchísimo la cantante fantástica hay un y una tipa estupenda e roza Alen que sería hoy y hoy que estamos minan de veinticinco años atrás no con el impacto de tu disco que que que que que ha supuesto Rosa Allen por ejemplo en el panorama musical de los últimos años

Voz 1710 35:29 pues yo te diría que hay una mosca por aquí

Voz 0313 35:32 que va desde las cuatro de la tarde así Si no consigo cazar la antes de las siete me sentiría frustrado de verdad es ver una mosca seguidora del programa tú debes llevar es de las cuatro por aquí revoloteando dirt perdona Pedro

Voz 1710 35:44 mira de verdad que bueno la razón por la que salen están el de sin hace que es indiscutible no porque además es verdad que Rosales tan bonito lo que hace muy yo pienso que tan necesario no porque ella de alguna forma viene a poner a llamar la atención sobre que sobre que hay una música que es la que nos llega a todos la música de super éxito más comercial pero que las cosas se pueden hacer de otra manera ir también demostrar que mucha gente a la que le gusta que las cosas de otra manera no pero bueno además es verdad que en ciertas cosas ahora mismo que no se porque claro lo de Rosa en cómo no cosa que se ha disparado triple pero cuando la veía en los primeros momentos encontraba cierto me pasó lo mismo con Ander Suárez se muchos paralelismos no con cosas que me sucedieron a mí en cuando yo estaba en el Libertad ocho cuando grabé mi primer disco cuando me empezaron a pasar cosas hermosas que te da esta profesión pues de repente lo veo ahora en mucho

Voz 0313 36:47 sucedido no sabes qué pasa que hay otra definición de el del cantautor que no hemos dicho que es la que tenía Rafael Alberti que os llamaba canta historias que me parece bonita yo creo que las canciones que cuentan una historia son las que al final Duran porque luego te das cuenta veinte años después de que esa historia

Voz 0281 37:04 estaban contando además de la que el de la del que cantaba o la de la que cantaba tarea la tuya ha dicho no sé si tú sabías eso Benjamín que Pedro Guerra de pequeño quería ser Nino Bravo sino todo o tampoco

Voz 0313 37:16 dijiste eso no no no no es eso porque al final el camino no ha sido exactamente el mismo que hicieron el uno con todos los respetos pero bueno

Voz 1710 37:24 sí que tengo recuerdos vagos pero había un momento en que yo pues lo que podría tener pues se hizo siete ocho años tendríamos muy recuerdo había una época que ponía la tele y salían esos minutos musicales en blanco y negro por ejemplo siempre salía Cecilia Jorge une no yo lo veía la tele en esa época cuando ni enhorabuena en el cantante

Voz 33 37:46 sí

Voz 1710 37:47 pues a los que nos gustaba la música que nos gustaba cantar pues era imposible que no nos gustarán enhorabuena

Voz 0281 37:52 a los seis años lo normal es que de ser Amancio Pirri

Voz 1710 37:55 no innombrable algo yo te he estado bien porque no cuela

Voz 0313 37:59 cambiemos de tercio hablemos había hacia el hablamos de mujeres no hablemos de canciones con nombre de mujer

Voz 8 38:08 como la famosa actriz rubia ni ni tan tan cara

Voz 18 38:21 sí señor

Voz 8 38:24 era como ser esperándola de tres confundidas y que las heridas Press Fleta Conde

Voz 0281 39:06 estaba haciendo

Voz 8 39:07 pero deje en Creta Rosa María Rita Silvia

Voz 0313 39:12 Matilde no sé si me dejó alguna algún nombre de mujer en la lista de canciones de Pedro Guerra todas esas están si después discos posteriores en más

Voz 0281 39:20 ahora vuelve a llamarle Manoli ahora

Voz 20 39:23 ya lo dijo él lo dijo él

Voz 0281 39:27 mira te voy a contestarle a lo que dijo

Voz 9 39:29 llaman sí Pirri es verdad lo que pasa es que yo quería ser Johan Cruyff

Voz 0313 39:33 a mi mente no está mal no está al tampoco las historias con nombre propio se cuentan mejor

Voz 1710 39:41 sí yo creo que sí y yo creo que utilizado el nombre propio porque a veces cuando se a su nombre propio como una sensación también de más rotundidad en algunos casos puede ser inventado y en otros casos pues puede estar relacionado con una persona real en el caso de Matilde es en nombre del del personaje de la mujer del marido de la

Voz 0313 40:03 queda en la peluquera

Voz 1710 40:05 pero sí es verdad que es también tengo que decir que en una época decidí cuando hablar de un tema que podría ser afrontado desde el punto de vista de una mujer o de un hombre porque es un tema que unos puede eh afectar a ambos sexos por compensación decidí las canciones contarlas en la medida de lo posible siempre en femeninos no

Voz 0281 40:32 es muy interesante que esté usando Pedro todos lo la palabra contar de cantar esta diciendo que contar a mí cuando me dijo cuál era mi canción favorita de de golosinas yo no tuve ninguna duda está al marido de la peluquera por qué porque creo que es una canción que consigue lo que a mí me parece más difícil de conseguir que es una novelista de cuatro minutos contar esta es más que es una historia un microrrelato no es una especie de microrrelato au si quieres una novela reducida al tamaño de una canción que es muy difícil hacer que Pedro lo hace todo el rato