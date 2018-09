Las claves de Juan Carlos Jiménez

Voz 1

00:00

principalmente me parece que estamos volviendo un poco locos con esto de exigirle es una radical pureza de sangre a los políticos pero cuando sacude a todos estos temas de tesis másteres etcétera se pone en marcha un efecto boomerang que comienza a aceptar ya la estabilidad institucional muy precaria con un gobierno muy débil parlamentariamente yo no sé si ha habido plagio no o si la tesis las Sánchez o el hecho grupo lo que sí sé es que aunque pase momentáneamente el tema ya le va siempre que no se me olvide la Universidad cerrada siempre en su aséptica torre de marfil está perdiendo prestigio a marchas forzadas seguramente lo merecen algunos pero no todos en modo alguno la universidad española en su conjunto merece ese descrédito pero que la CRUE sea incapaz de articular un discurso fuerte de defensa de la Universidad es simplemente vergonzosa