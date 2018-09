Hora 25 Deportes: La liga antes que la Champions (14/09/2018)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes

con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes Agnes no son graneado para el deporte español no nos un buen día recomiendo

tenías otra vez la TCM Pedro me he levantado de leerla para venir a hablar contigo pero vuelvo

Voz 0919 00:18 dale otra vez me voy a continuar y el día no viene bien baloncesto clasificación para el Mundial la selección masculina perdido en Ucrania setenta y seis a sesenta y cinco no es una victoria muy preocupante porque los seis partidos anteriores de clasificación los había ganado España pero hoy duro correctivo para el equipo de Scariolo pero más duro todavía en la Davis semifinal ante Francia perdió por la mañana Pablo Carreño su partido ante Benoit per il esta tarde ha perdido Roberto Bautista en un partido larguísimo duro lo ha peleado hasta el final ante Lucas Puel pero ha perdido en cinco sedes decir que España pierde dos puntos a cero habría que ganar los tres restantes el primero mañana en el doble que van a jugar Feliciano López Granollers pero tiene muy mala pinta para el equipo español de Copa Davis en la Vuelta a España la verdad se escapan las esperanzas de que un español la gane porque en la etapa de hoy ha ganado el francés Thibaut Pinot pero el líder Simon James ha sido segundo en la etapa Valverde ha perdido tiempo y está ahora en la general a uno XXXVIII de líder queda mañana una etapa durísima con cinco puertos pero con esa desventaja un minuto XXXVIII segundos va a tener Valverde muy complicado complicadísimo el ganar el maillot rojo pero bueno confiemos lo importante es que mañana vuelve la Liga con muchos partidos y que volverá la emoción vuelo sobre los partidos de mañana para alegrar y endulzar un poco este inicio os voy a poner un chiste de Julen Lopetegui que si Lopetegui tiene gracia

Voz 4 01:56 no sé si mucha o por

Voz 0919 01:58 pero esta mañana cuando un periodista le ha preguntado sobre su engaño entre comillas a Borja Mayoral porque sabéis que Borja Mayoral ha reconocido que Lopetegui había dicho quédate en el Madrid cuento contigo vas a tener minutos y de pronto salió la opción de Mariano y aquellos esfumó entonces le han preguntado Lopetegui ese engaño a Borja Mayoral

Voz 1663 02:21 pues sin querer y Lopetegui ha dicho que he leído es que el que unas semanas antes el entendía que iba a quedar como así era pero luego apareció la opción de de Mariano en una estación diferente pero la palabra engañado no lo ha dicho en un momento la cosa bien diferente no lo has dicho tú decía claro claro es que pedrada sabes que no lo mismo guardameta que te la gorda

Voz 0919 02:46 no es lo mismo un guardameta que un guardia poco viejo uno el chiste pero bueno verle sonreír a Lopetegui lo que ha dejado vuestros mensajes de Whatsapp como siempre en el inicio del programa

Voz 5 03:03 estoy de acuerdo da igual que la ya toca lo vas a Girona como que juega el Betis Sevilla el que sea quien lo dicho fan que cómo van a jugar a Miami donde sea pues vaya habla de Areola hacer algo que no te da saldó pues nada a que lo Burton y está ahora dos

Voz 6 03:25 abrazo y Meana de fondo ahí dando la última hora sobre confusión en Miami la próxima semana nuevo capítulo de hardware promesas

Voz 2 03:32 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 7 03:47 acento gallego no sepa qué les dice Alonso oyente que digamos algo que cuando eso no no no lo sacan nunca Gallego buena la lleva gorda Hora veinticinco Deportes

Voz 2 04:03 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 04:10 tú no sé si era muy viejo o muy moderno pero yo no lo entendido empezamos

Voz 0919 04:25 Huesca es una ciudad de la provincia de Huesca la capital de la provincia de Huesca de la Comunidad Autónoma de Aragón viven unas cincuenta y cinco mil personas hoy va a tener por primera vez en su historia un partido de Primera División porque hoy en El Alcoraz juega el Huesca su primer partido en su estadio de Primera ante el Rayo Vallecano tiene que ser un día importante en la ciudad y por supuesto un día importantísimo en El Alcoraz en la historia del Huesca hasta allí nos vamos a vivir el ambiente previo porque ese partido comienza dentro de veinticinco minutos Luis Sabah días cuenta no buenas tardes

Voz 0995 05:03 qué tal Jesús buenas tardes pues como decías ambiente de gala en torno a ocho mil espectadores con la ampliación que se ha llevado a cabo en tiempo récord durante tres meses el Huesca recibo ya al Rayo Vallecano cero puntos para los madrileños cuatro para los azulgrana el partido ha levantado muchísima expectación no podía ser de otra manera como decimos las obras se han realizado en torno a seis millones de euros de inversión que ha realizado el club porque este campo es propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca y la verdad es que es un auténtico lujo lo que estamos viendo y aquí vamos a ver qué es lo que sucede porque los trenes de instan los puntos en el equipo de Míchel Raúl de Tomás simula dos de los últimos fichajes son novedades en el once en el Huesca en trances leer Semergen Ichi mi Ávila también en ese once inicial que hasta ahora Leo Franco había utilizó los mismos jugadores en los tres partidos anteriores a las nueve arranca el partido histórico en el Alcoraz ese llenará no sí sí siete mil seiscientos treinta y seis a siete mil seiscientos XXXVIII asientos es lo que hay y está todo vendido bueno pues a disfrutar

Voz 0919 06:02 lo que gane el mejor ocho y treinta y seis acaba de comenzar Hora veinticinco Deportes en la SER vamos por la jornada de mayo

Voz 12 07:24 que la jornada de mañana es buenísima partidazos por ejemplo en San Sebastián Real Sociedad Barcelona la Real Sociedad que ha estado más pendiente de los últimos días

Voz 0919 07:35 cómo van las obras de Anoeta de cómo está la hierba de Anoeta Roberto Ramajo el equipo donostiarra entrenó ya en la nueva superficie ir todo ha ido bien no no habrá problemas mañana

Voz 12 07:48 esta tarde

Voz 1825 07:50 hola qué tal Gallego buenas sesión esta mañana a puerta cerrada la primera y única que va a realizar el equipo realista en su nueva casa sobre el nuevo césped de Anoeta sin ningún problema no se levantado está en condiciones para recibir ese pedazo de partido frente al Fútbol Club Barcelona sesión en la que se ha aprobado Sandro Ramírez también Willian José para ver si podían llegar al partido de mañana frente al Barça ninguno de los dos está en condiciones bajas para jugar frente al equipo de Valverde une en una Real Sociedad en la que el técnico Asier Garitano tendrá que recomponer el equipo no es descartable que juega solamente arriba con Juan Villar Zavala y el resto mediocampistas y una línea defensiva para tratar de defenderse bien ante el conjunto del equipo de Valverde decíamos que el césped está bien lo ha confirmado el propio Asier Garitano

Voz 13 08:36 no sé si contado eh nada la verdad es que está francamente bien mañana me imagino los últimos preparativos para poder cortar

Voz 12 08:45 Nos alegramos de que esté bien la hierba de San Sebastián la Real Sociedad que ha ganado un partido ha perdido otro hoy ha empatado otro llega el líder el Barcelona tres partidos tres

Voz 0919 08:55 Victorias

Voz 12 08:56 llega con Leo Messi que lleva dos semanas sin jugar al fútbol en mitad de una temporada fuera de un periodo vacacional yo creo que Messi o si habrá alguna vez cuando se lesionó a aquella

Voz 0919 09:07 dice en el Calderón con la entrada de

Voz 12 09:10 de coser pero dos semanas sin jugar un partido

Voz 0017 09:14 debe estar insoportable Adrián ve buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas pues si llega enchufado Leo Messi tiene ganas de jugar este partido en Anoeta y también tienen ganas de participar Gerard Piqué Jordi Alba que son otros jugadores que esta semana han podido entrenar con normalidad no se han ido con sus selecciones así que Valverde los tiene a los tres a tope pero mañana habrá rotaciones en el once del Barça no serán rotaciones masivas pero sí habrá algún cambio porque al Barça le esperan ahora siete partidos en veintitrés días Valverde tiene que examinar el el equipo que debuta en Champions el próximo martes en el Camp Nou es verdad que Anoeta es un campo donde el Barça suele sufrir solo ha ganado una vez en sus últimas ocho visitas pues la temporada pasada pero Valverde reconoce que mañana hará algún cambio pensando en lo que le viene

Voz 12 09:59 com cuenta porque tenemos un partido en tres días porque jugadores que vienen de lejos porque jugadores que juegos los partidos porque él detergente para nosotros es un partido difícil históricamente difícil el año pasado ganamos óptimos ese maleficio de tanto tiempo sin ganar

Voz 0017 10:18 pero nos costó mucho el Barça que está volando ahora mismo rumbo a San Sebastián con los dieciocho jugadores que ha convocado Valverde la novedades que ha dejado en Barcelona Artur que viene de jugar con Brasil aunque sí ha viajado Coutinho tampoco viajan los lesionados mal con Denis Suárez y Sanper además de Alinha vuelven Rafinha y Vermaelen la jugar mañana a las cuatro y cuarto en Anoeta partidazo en Anoeta yp partidazo en San Mamés un clásico de nuestro fútbol

Voz 0919 10:42 Leti Real Madrid novedades en el Athletic le tiene buenas noticias el equipo de Berizzo Diego González hola hola qué tal Gallego si efectivamente porque recupera adolecía Íñigo Martínez aunque los dos llegan de superar pero

Voz 0017 10:53 son ustedes los que no sabemos si los utilizara

Voz 0497 10:56 el principio de un choque que tiene que ser casi perfecto para que se quede nuestros puntos Emilo

Voz 0513 11:01 escucha el Everest enfrentamos un gran equipo que va a aprobar nuestra fuerza y debemos creer en lo que hacemos cuando tú dominas al al Real Madrid casi que es el momento más peligroso para ti misma porque cuando la pierdes disparan hacia adelante con mucha velocidad

Voz 0919 11:16 un pésimo seguirá siendo el dueño de la portería

Voz 0497 11:19 está totalmente recuperado imagínate gallego las ganas que hay en Bilbao después de diecinueve días para que se retome la competición y hacerlo más aún con el Real Madrid

Voz 0919 11:26 me extraña tienen que te tener muchísimas ganas los leones en el Real Madrid más allá del chascarrillo de Julen Lopetegui Antón Meana muchas dudas y pocas certezas sobre si habrá rotaciones quién juega aquí quién jugó allí en el Real Madrid

Voz 1371 11:39 correcto qué tal Gallego buenas tardes porque todos están disponibles mañana conoceremos la convocatoria por ejemplo si mete a Vinicius que yo creo que no tendría que dejar fuera a cuatro o cinco de la primera plantilla porque están todos ok va a jugar arriba Karim Benzema el portero va a ser Thibaut Courtois la duda aparece en el centro del campo a ver quién descansa del trío intocable Casemiro Kroos Modric y en principio va a jugar Bale porque está perfecto el futbolista galés

Voz 1663 12:06 ha vuelto fenomenal sin ningún problema ha tenido tiempo para para recuperar y él está bien y el respeto a los todos los premios ya sabes que no me gustan demasiado yo sinceramente el premio de un gol es poder celebrarlo

Voz 0962 12:20 compañeros hemos preguntado a Lopetegui por el Premio Puskas porque Gareth Bale que se ha quedado fuera de los premios de la UEFA de la FIFA que no está en el once Pro está bastante ilusionado con volver a la élite de los premios individuales con ese premio Poulter que van a entregar el día veinticuatro el ex favorito junto a Cristiano la chilena de Turín contra la chilena de Kiev mañana va a jugar de inicio el expreso de Cardiff ganarla de Cristiano que mejor está dando Bale que gane la suya que como no deja de ser un voto on line a ver si la gente se mete en la FIFA ahí vota bueno Bale

Voz 0919 12:51 qué va a Mamés donde todavía por cierto no ha marcado ya la una de la tarde el más madrugador de los partidos del sábado en el Wanda Metropolitano que lleva ya un año siendo el estadio del Atlético de Madrid Atlético Eibar el Atlético que recordemos perdió la última jornada en Vigo con el Celta lleva una victoria y un empate a cinco puntos de los líderes no se puede despistar novedades en el equipo del Cholo Simeone Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas

Voz 1576 13:18 tardes Gallego efectivamente no se puede despistar no se puede dejar escapar ni un solo punto más por eso va a poner todo lo que tiene Diego Pablo Simeone que no es demasiado la única novedad importantes que va a dejar fuera del once a Diego Godín que viene partidos internacionales y que el martes eh seguramente estará en el once en el Luis II de Mónaco en el arranque de la Champions pero como te digo sólo tiene dieciséis jugadores de la primera plantilla Solano y el chaval Borja Garcés van a tendría que completar la lista de dieciocho lo sabía Diego Pablo Simeone Se conocieron los topes salariales no se pudo fichar a un sustituto de Gabi sólo tiene veinte jugadores en la primera plantilla pero es un desafío que le pone al Cholo nosotros

Voz 2 13:57 con el club hasta hoy la dificultad que podía tener en cuanto una plantilla

Voz 0919 14:10 muy importante iraquí sí evidentemente la cantidad del Atleti escolta que otros años pero ha subido en calidad muchísimo el Eibar de Mendilibar cómo llega mañana al metropolitano Jorge Beristain buenas tardes

Voz 0995 14:23 buenas tardes Gallego el Eibar viaja a Madrid con diecinueve jugadores debido a los problemas que ha tenido durante la semana para perdió con un golpe en la rodilla la convocatoria vuelven Kike García Iván Ramis entrenan en los dos últimos fichajes Marco ocurrir ley Pablo De Blas y se quedan fuera los lesionados Fabián Orellana Pedro Bigas Jordi calavera y Pedro León Mendilíbar puede introducir cambios en el once titular con el reto de volver a puntuar en el Wanda Metropolitano como ya lo hiciera en la última jornada la pasada temporada en un buen partido con empate a dos

Voz 0919 14:50 es ir mañana a las seis y media hace Juan Mestalla en Valencia Betis buen partido el Valencia que tiene que espabilar un punto en tres jornadas llega al Betis de la ilusión el Betis de Joaquín Joaquín jugó algún tiempo el Valencia seguramente que mañana en algún momento se corea su nombre en Mestalla el de Julio Julio que es el nombre real ya de Joaquín Sánchez ya pasa a llamarse Julio novedades en los locales como está Marcelino el día ante Ximo mano buenas tardes

Voz 0962 15:19 hola muy buenas cinco años jugó aquí Joaquín que durante muchísimo tiempo fue el fichaje más caro de la historia el Valencia veintisiete millones de euros hasta que llegó Peter Lim su chequera Rodrigo Negredo y compañía seguro que se acuerdan de Joaquín que es muy querido aquí pero eso sí en los últimos años le ha marcado goles al Valencia lo que no quiere Marcelino es que le haga ningún gol más ningún rival después de un mal comienzo de Liga sólo ha sumado dos de nueve así que el primer objetivo es cerrar la portería pocas rotaciones está acabando de preparar ahora el partido de mañana está acabando en el entrenamiento todavía no hay convocatoria seguro que no entrarán Nico que leen ni Garay pocas rotaciones como mucho en la portería y veremos si entra vas fijos Rodrigo Arribas y lo ve bien en el último entrenamiento como digo pocos pocas rotaciones poco pensar en la Juve solo queda ganar al Betis lo hizo Marcelino toda nuestra atención Baser fijar

Voz 14 16:11 en este partido en la situación en la que estamos necesitamos ganar venimos además de tres partidos de Liga sin ganar por eso tenemos que centrar toda nuestra atención en el Betis a medida que se vayan acumulando partidos tengamos tres por semana pues no cabe ninguna duda

Voz 0919 16:26 decía en el Valencia que en el Betis que tiene cuatro puntos y que viene de haber ganado el derbi de la ciudad aunque Fran rojillo a Quique Setién ya no le preguntes más por eso no no eso es asunto zanjado buenas tardes Gallego hablamos ya del partido y anda el hombre con la moral por las nubes de hecho Si tuviera que hacer la quiniela lo lo tiene muy claro Setién

Voz 15 16:48 nosotros somos un equipo diferente con respecto al año pasado hemos mejorado muchas cosas y que les vamos a comprometer más de lo que lo hicimos el año pasado

Voz 0919 17:01 entra Lo Celso es la novedad sale Carvalho lesionado muy bien pues estos son los partidos de mañana pero también queremos repasar la jornada de fútbol internacional que viene muy interesante y que tiene ya partidos hoy en juego José Palacio buenas tardes qué tal muy buenas gallego acaba de comer

Voz 1038 17:17 estar en Francia treinta segundos París Saint Germaine cero san Etienne cero sin Aimar los reserva Tusell para la Champions para el partido ante el Liverpool tampoco están Pape

Voz 0919 17:26 claro que ya empiezan los equipos en lo de

Voz 1038 17:29 aquel aquel martes ese martes Liverpool París Anne Germaine es uno de los partidazos de la jornada Champions tampoco está en papel que cumple el primer partido de los tres de sanción y sí que es titular Juan Bernat el español en el lateral zurdo también Areola el meta francés en lugar de bufones en la portería también está jugando en Alemania aquí ya llevamos diecisiete minutos de la primera parte en un cero Eintracht de Frankfurt cero el dos mujeres rival del Atlético de Madrid en su grupo de Champions en el que es suplente Paco Alcácer todavía no entra en los planes de Lucien Favre mañana tenemos una muy buena jornada de la Premier League la quinta que se abre con un partidazo tótem al Liverpool una y media de la tarde con las bajas de Lloris ideal para los de Pochettino lo buscará seguir invicto en en la premio al igual que el Chelsea que juega la cuatro ante el Cardiff Manchester City de Fulham Newcastle Arsenal en el mismo horario a las seis y media la tarde tenemos el Watford Manchester United el sorprende de Beaufort Javi Gracia contra el discutirá Ximo Mourinho que hoy también ha atizado de nuevo a la prensa en la sería el domingo los grandes partidos de la cuarta jornada doce y media Roma aquí el rival del Madrid en Champions y a la estrella tarde lluviosa suerte tenemos

Voz 0919 18:32 el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey de fútbol que partido destacamos José Antonio Duro

Voz 1645 18:36 emparejamientos un equipo exento es el Mallorca de segunda Zaragoza Cádiz Lugo Alcorcón Majadahonda Sporting Almería Reus y Elche Córdoba además uno destacan la Segunda División B es el enfrentamiento entre el Racing y el Logroñés evacuar en un mes el diecisiete de octubre seguimos en Hora Veinticinco deporte

Voz 16 18:52 en la SER

Voz 17 18:56 Madrid veinticinco Hoy por hoy 20N estartapeando el camino deleite al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo te emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio cesa pero que crezca

Voz 21 19:58 Jesús Gallego

Voz 0919 20:07 ya puesto bastante mal la eliminatoria la semifinal de Copa Davis entre Francia y España está jugando el Lille estabais que no está Rafa Nadal Joy Pablo Carreño perdió el primer partido ante Benoit per il Roberto Bautista perdió esta tarde un partido durísimo muy largo cinco sets pero al final Lucas cuál ha ganado España está dos cero abajo Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes la cosa pinta

Voz 22 20:34 regular no mal sí la verdad es que ahora pinta francamente mal yo es la pena por qué porque Cabello estaba jugando un muy buen primer se ganaba cinco tres dos cinco cuatro con saque lo perdió yo creo que para entonces ya debía tener algunos algunas molestias en el segundo set ya tuvo que ser tratado en el muslo izquierdo si a partir de ahí no tocó bola así que siete cinco seis uno seis cero demuestra claramente que estaba mal y luego Bautista comenzó dando la Puyo el primer set se le complicó todo pero es tener en cuenta que pudo yo también ojo al tenis estaba jugando en casa y al final se ponen a cinco se pudo caer de cualquiera de los dos lados el quinto set fue seis cuatro para apoye la pena porque con uno uno todavía hubiéramos podido tener esperanzas pero habría que ganar el doble mañana pero bueno todo eso puede pasar con dos uno en el último día pues quizás Bautista contrapeso o quizás Feliciano López Albert Ramos contra Pujol pues podíamos haber sacado seis puntos ahora yo lo veo complicado complicado aunque mañana el doble volvemos a lo mismo a dos puntos yo creo que Bautista le puede ganar a cualquiera y quizás mi opinión es que en esa pista Feliciano López podría ser una alternativa

Voz 0919 21:57 lleva la vista muy rápida y el servicio de Feliciano podría imponerse pero bueno mañana a ver si ganamos el doble ya ya nos planteamos otra cosa gracias Miguel Ángel

Voz 22 22:07 venga hasta luego Vuelta Ciclista a España

Voz 0919 22:09 te penúltima etapa entre la de hoy y la de mañana se tenía que decidir el ganador nos lo decía ayer Marquínez todo todo apunta que el ganador va a ser el británico Jade salvo milagro porque hoy ya Kate Íñigo buenas tardes muy buenas ha sido segundo en la etapa Valverde ha tenido una pájara la distancia ahora se presume muy difícil de recuperar mañana

Voz 16 22:32 sí tiene toda la pinta era que Jaycee a pesar de que esto repetimos es deporte no son matemáticas pero ha dejado sino sentenciada así muy encarrilada esta Vuelta Ciclista a España ha sido el hombre con más tiernas con más fuerza ha provocado un ataque que no podíamos a dieta sólo tipo opinó que ha sido que ha ganado al final de la etapa el francés su segunda victoria parcial en esta Vuelta pero fíjate sólo dos datos ya metido James a más cuarenta y siete segundos más seis de bonificación Enric Mas que pierde el puesto en el podio y le ha metido a Alejandro Valverde uno cero siete un minuto y siete segundos más seis de bonificación ahora mismo falta de la etapa de mañana James es más líder se ha quitado sus máximos rivales de un solo golpe de encima Valverde está a uno XXXVIII que se mete tercero a uno cincuenta y ocho más se queda cuarto a más de dos minutos del rock

Voz 0919 23:20 por que tiene veintiséis años jets viene

Voz 23 23:23 de él él nacido medallista campeones

Voz 0919 23:26 el mundo del ciclismo en pista no en el año dos mil trece luego ha dado el salto aquí no

Voz 16 23:29 no correcto les un vistazo Aguado se ha corrido siempre en pista desde hace varios años está disputando en ruta ya la participación en la Vuelta Ciclista a España del año pasado consiguió brillar en alguna etapa pero su gran eclosión parecido alguna forma sino en el Giro de este año estuvo a punto de ganarlo pero una pájara en la última semana en no pudo con todo el la la carrera y bueno pues ese desbancó de la maglia rosa pero aquí en la Vuelta Ciclista a España la verdad gallego está dando un absoluto qué tal es el merecedor de diría yo de conseguir el maillot rojo

Voz 0919 24:00 Borja Valverde como como estaba buenas tardes

Voz 0298 24:02 qué tal Gallego buenas tardes bueno pues sabía ciertamente desilusionado en mete un poco resignado porque ha tenido ese día uno doce que sea ha dejado respecto al ganador uno cero cinco con Simon Yates ahora está uno treinta y ocho de la cabeza reconoce esa pájara como decía Íñigo pero bueno que la Vuelta no terminó que mañana hay un etapón escuchamos

Voz 1663 24:22 bueno ahora ella me estado mejor se pues seguramente el comido bien o lo que sea no responde igual ya está claro que ahora está más difícil pero que esta mañana pero bueno

Voz 0298 24:37 Borja y luego el otro protagonista español Enric Mas también le veíamos ciertamente resignado en meta ha caído una plaza en la general ahora es cuarto ya reconoció que tampoco se ha encontrado prefecto hoy

Voz 24 24:48 esperado con Movistar y hasta que no han respondido Comella esperaba ahí voy a dormir más tranquilo con la cuarta plaza a dos días del final que durmiendo cuando tercero

Voz 0919 25:00 Marquínez mañana etapón sino lo de Valverde a ver si Enric Mas se mete en el podio

Voz 16 25:04 bueno basta complicado pero bueno hay que recorrer la etapa es una etapa muy corta eh su verso noventa y siete kilómetros Se sube dos veces la comedia puerto de segunda categoría dos veces ves dices puerto de primera categoría se sube Ordino uno de los clásicos de Andorra también de primera categoría ojo terminamos en la gallina un espectáculo de Puerto es muy cortito apenas cuatro kilómetros pero realmente brutal a ver si en la gallina más cacareada mañana alguno no

Voz 0919 25:31 pues escucharemos ánimo que no queda nada compañeros en el baloncesto Ucrania le ha ganado a España en la clasificación para el Mundial primera derrota en este grupo de clasificación de los de Scariolo Xavi Saisó no hemos tenido opciones buenas tardes hola

Voz 1982 25:46 Diego buenas tardes así en España queda con seis victorias y una derrota dos por encima de Ucrania que será la cuarta en un grupo donde se clasifican tres portando de momento hay hay colchón el lunes España juega frente a Letonia en Madrid a las siete de la tarde hoy España no ha tenido su día Quino Colom quince puntos el Chacho doce Oriol Pauli once el último cuarto bastante flojo y ojo con este hombre Nick o el jugador de los Lakers que juega con este equipo con Ucrania que ha metido veintidós puntos al final Ucrania sesenta y seis España sesenta y cinco una derrota la primera toque de alerta pero España tiene una buena clasificación

Voz 0919 26:23 tenemos que ante Letonia no haya problemas gracias Xavi en Premio de Singapur de Fórmula uno primeros entrenamientos el mejor tiempo lo ha hecho Raikkonen que está picado porque lo han hecho de Ferrari por delante de Hamilton y Verstappen Saiz ha sido sexto en los libres Alonso Octavo pero lo importante será mañana en la clasificación para la parrilla de salida vamos a cerrar como siempre esta semana dando lo nuevo de Richard Ashcroft vocalista de deber que saca nuevo disco esta canción se llama sur Price by de yo algún titular que nos dejemos fuera Tony que empieza la Liga

Voz 4 27:04 en el primer tiempo el Osasuna Magna uno cero ida el UMA Antequera cero Jaén bares interior cero en cuarto de hora empieza el el Barça a Navarra también segunda jornada de Liga Asobal de balonmano en marcha al Quabit Guadalajara trece Teucro ocho en cadena Marín está en la semifinal del Abierto de Japón jugará esta madrugada

Voz 0919 27:22 contra la fecha grande Carolyn a las once y media El Larguero todo el fin de semana Carrusel nosotros volvemos el lunes habrá hora25 con años bueno