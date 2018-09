Voz 2

00:05

la pelea de las tesis y los máster se empieza a ser ya famosa un caso y resolvió cayó la ministra de Sanidad hay otro caso pendiente el de Pablo Casado que sigue escondiendo sus papeles entrar ahora en una caza de brujas curricular ridículo Rivera creyó que recuperaba protagonismo con una embestida contra la tesis de Pedro Sánchez no habrá servido para mucho más que para cabrear al presidente qué quiere demostrar ciudadanos que la tesis es mala tendría esto algún valor político de momento Rivera sólo ha conseguido que también se hurga en su currículum premia cuando haya casus con el exacciones padres y fundadas denuncien pero no jueguen a pelearse porque la mala fe no engrandece y en este momento el caso que está en escena con jueces de promedio es el de Pablo Casado lo demás es penoso espectáculo no es así como la política recuperará el prestigio perdido no busquen los muertos una justificación para un negocio con instrumentos que matan el Gobierno ha decidido vender bombas a Arabia Saudí si se fabrican armas es para venderlas eran noble la intención de no vender bombas a un país que acababa de producir una matanza de niños en Yemen pero el Gobierno se asustó porque Arabia Saudí tiene petróleo dinero fuerzas de choque y capacidad de intimidación y ha decidido vender por miedo a represalias es así de descarnado y es inmoral que endulzar los ayer fue Borrell hoy ha sido la ministra Cela actuando de portavoz del Gobierno las bombas son de láser de alta precisión y no se van a equivocar matando yemenís primero Gemini sonó a alguien matarán segundo que sabemos sobre quién quiere matar a Arabia Saudí entiendo que es una decisión difícil de asumir pero tratar de blanquear la es pura hipocresía dice el escritor francés Eric muy autor del orden del día ahora los ricos ya no necesitan al pueblo y añado precisamente por esta razón el pacto democrático está en peligro las clases populares han perdido capacidad de intimidación la clase obrera hace tiempo que no tiene el poder que tuvo y el dinero no siente la necesidad de hacer concesiones como imponer a la ciudadanía Ésta es la cuestión si queremos seguir hablando de política democrática