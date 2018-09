Michel: "El VAR está para ayudar y si en ese momento piensa que tiene que rectificar, solo podemos aceptarlo y punto"

Voz 0953

04:13

sí yo en cuanto bueno cuando he visto que el árbitro ya iba a Capello el bar digo yo creo que va a cambiar su opinión porque no te avisan sino es para para ver que algo no les no les gusta como digo yo de lo que han visto pero pero bueno el gol ha cambiado su su decisión bueno el bar está para ayudar allí si él piensa que que bueno que que tiene que rectificar pues pues bueno en este momento no no que en negativo para nosotros porque si el ha visto que es que nosotros bien que es falta pues pues simplemente a estarlo el punto lo que no nos puede condicionar es luego el resto el partido para que no tiene no no no celebrar un gol no significa que el equipo pues bueno se vengan abajo