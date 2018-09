Susaeta: "Seguirá pasando, gente yéndose y aparecerán iguales o mejores jugadores"

Voz 0699 00:00 con el Athletic pues vamos el primero al protagonista y luego pongo el limpió las novedades que no es cosa de hacer esperar al capitán Markel Susaeta muy buenas noches

Voz 1 00:08 hola buenas noches para el capitán

Voz 0699 00:10 voy a empezar raro que significan subida el Athletic Club de Bilbao

Voz 1 00:14 hombre pues en mi caso lo es todo no voy a veintidós años y la verdad es que es por ahora aquí no oí al leer el ser capitán pues es una responsabilidad que hay que hemos hecho realidad

Voz 0699 00:33 y tienes treinta tacos habrás jugado más de uno de dos de tres partidos contra el Madrid cual recuerdas así según te lo nombró

Voz 1 00:41 pues la verdad que es el que más mal pudo hacer el periodo lo dejamos con Caparrós podía haber a unos ocho años que ganamos uno cero con el que ellos no

Voz 2 00:52 sí me acuerdo

Voz 0699 00:58 eh al seguidor del Athletic Markel le pone más ganar a la Real o al Real para liberarlo

Voz 1 01:05 yo creo que están parecidos no hacen en los dos partidos son no de jugar para la afición

Voz 0699 01:16 él es el sexto jugador con más partidos en la historia del Atleti jugara el teatro está bien

Voz 1 01:22 se final son son datos nace que piensas que que el tiempo pasa muy rápido que que que ya son muchas

Voz 2 01:29 partida si lo que he intentado uno disfrutar de momento tiene a tiro a Gainza

Voz 1 01:35 sí son importantes a lo que te digo que lo de lo que intenta desde el primer día de con ganas las trabajar pues seguro que llegan los partidos

Voz 0699 01:48 Iribar alcanzó los seiscientos catorce haberte lo pregunto cómo lo ves

Voz 1 01:53 con un poco lejos y Simón muchísimos partida ya decenas de años

Voz 0699 02:02 queda un poco lejos puede que debutara en el Camp Nou que él

Voz 1 02:06 sí debuté en el Camp Nou con derrota tres así

Voz 0699 02:12 joe vaya allá sitio para debutar no

Voz 1 02:16 pues sí la verdad es que necesite muy bonito con al que siempre no obstante la memoria

Voz 0699 02:21 bueno al turrón como ves a este Madrid post cristiano

Voz 1 02:26 pues no me daba muy bien no al final es decir una selección mundial no somos con de grandísimo nivel que sí que un no lo que te puede te pico goles para las temporadas pero hay otros jóvenes que igual hay que que son niños

Voz 0699 02:45 sabes hablar resulta que en el Madrid Bale juega mejor que Benzema juega mejor que Asensio juega mejor yo decía pues a ver si el mejor jugador del mundo que hará Cristiano va a ser un problema

Voz 1 02:57 hombre nacional es sano era uno de los mejores del mundo esto está claro no antes al eso eso lo o no ya verás que que nuestras virtudes esa pues se lo cual es

Voz 2 03:11 sí se lo entiende que me estado bastante bien eso Madrid más solidario podríamos decir

Voz 1 03:19 si es más solidario no sé que es un grandísimo equipo que juega ley contra ellos y ganarles tenemos que hacer un gran partido pero bueno

Voz 0699 03:33 vosotros cómo estáis cómo está el Athletic Markel

Voz 1 03:36 hombre estamos en ese proceso de cambio que se sensaciones que estamos acercándonos a a lo que queremos es un año difícil para acabar papá al aficionado paga para los jugadores y que que no encajamos así y este año pues estamos intentando hacer lo que hemos ido no lo que no sabes lo que te con esa intensidad pudo que tienen los partidos quieren quitar lo antes dócil al contrario oí Gener ocasiones hace todo el rato

Voz 0699 04:06 entre tuyo marque como es Berizzo en las distancias cortas que en las largas lo conocemos un poco más pero como es en el trato con con vosotros como entrenador

Voz 1 04:13 todo un tío muy muy agradable no muy cercano con el juego no pues si teta expresase toda la careta pues intenta llegar de la mejor forma posible

Voz 2 04:24 muy claro con nosotros así y la verdad es que es que el olvido moto es un poco Bielsa o no tiene mucho que ver

Voz 1 04:32 sí tiene se estiró pero bueno son gente que que les gusta tener mucho el balón gente gente de ataque oí al final a a todo equipo a todo jugador le gusta que la gente que que lo usted cuándo

Voz 0699 04:47 me sabes preparando la entrevista contigo la verdad es que bueno pues un olé muchas cosas si no fue aquí que me perdonen creo que fue en el correo en donde decían que tú llevas once años debutando que desde que llegaste al primer equipo de muestras la ilusión del primer día

Voz 2 05:00 que sean sobrado o el hueso un poquito sí una señal

Voz 1 05:07 pues esto es Vostok tiene que demostrar que me gusta pues a lo mejor de mí todos los partidos puede que haya momentos que que no son unas cosas como una tiene pero hay que hacer intentando como si sí

Voz 0699 05:23 Juan Marqués pero eso es mucha exigencia eh quiero decir estar todos los días con la ilusión con las ganas y sobre todo exigiendo T es pela eh

Voz 1 05:32 sí yo creo es lo difícil no al final es el cómo se hizo muchas veces sin hablarnos y no el mantenerte y al final pues patronas de de seguir mejorando de de entrenar con la que no se contenta esos esos Xàtiva

Voz 0699 05:49 no voy a poner serio en el último año han ido que baila por como capitán del Athletic como es eso quiero decir como es el ver que dos compañeros tuyos que hacen agujero al equipo serán

Voz 1 05:59 bueno al final es lo decimos siempre que se han ido no sólo ha salido grandísimas fumadores ahora está jugando una insinuando que tenemos salieran decimos porteros está claro que es un grandísimo jugador es el feudo en mi madre pues Íñigo Martínez nos que se gran jugador iba pasando no se dice o gente yendo se oí siempre entre el gente

Voz 2 06:33 le igual lo mejor pero por ejemplo

Voz 0699 06:36 el Chelsea es un tren que no puede dejar pasar o siendo tan de corazón uno del Athletic ni se asoma a la estación

Voz 1 06:43 a ver yo no me puedo pensar que piensa que para no al que ha decidido escoger su caminos está ahora mismo es respetar como compañeros como amigos ya te digo en en el Atleti darnos que tenemos grandísimos porteros que se puesto que tenemos un problema

Voz 0699 07:07 vale el término imagina Sábado diez y media de la noche miras el marcador de San Mamés cuando te vas a los vestuarios y que ves ahí

Voz 2 07:17 son dos horas no vale ponen los goleadores no

Voz 1 07:23 el otro hablar a veces me consta que ganemos a mí yo soy feliz

Voz 0699 07:29 vale que los goleadores no está muy claro

Voz 3 07:31 claro el resultado pero los goleadores abajo no

Voz 1 07:34 no no hay y los jugadores un tampoco borroso

Voz 0699 07:40 oye yo me acerco yo y luego cuando tenga

Voz 3 07:42 digo ya te digo algo Markel te agradezco es el que más gracias a vosotros un abrazo pues sí