Mendilibar: "Lo del Cholo es una forma diferente de ver el fútbol. Él ha venido a decirnos que se puede ganar defendiendo y despejando un balón"

Voz 1 00:00 pues como el tema no se acaba del todo este tema Griezmann y los premios vamos a preguntarle al técnico que mañana juega contra José Luis Mendilibar entrenador del Eibar muy buenas noches ya usted Griezmann que le parece

Voz 2 00:12 sí pero de un jugadorazo no creo que que ahí están los méritos que ha hecho él individualmente que lleva haciendo con con su equipo el Atlético de Madrid los últimos años tanto siendo Al Barça llegado el Madrid aquí en la Liga no es tras luego en Europa pues también no está llegando a semifinales ella amplió nada final sea que lo están ahí y luego bueno con la selección lo que ha hecho también osea que al final normalmente las cosas son por por méritos y hay ves los méritos de que que que que ha hecho que lo que está en contra de los jugadores del mundo ahora mismo

Voz 1 00:55 me parece que hay consenso general menos para menos para los que votan y quiero decir que lo que votan votar otra cosa ya está pero bueno el míster es un buen momento para pillar al Athletic principios de temporada tras selecciones o a estos equipos no hay momento exactamente bueno para afiliarse

Voz 2 01:10 a ellos están acostumbrados a todo esto no si es verdad que a veces que a partir de diciembre después de Navidades que padre que puedan estar mejor porque para ellos empieza la temporada fuerte no se las eliminatorias de Champions la Juan al final desde la Liga y todas estas cosas pero están acostumbrados no a venir a entrenar pues eso con con muy poca gente durante la semana porque están en selecciones y todo eso no yo creo que saben a qué jugar en cada momento y más en la sí la madre que no tiene por qué hacen un gran partido para para ganarte

Voz 1 01:47 de todas maneras yo no he venido aquí a hablar del libro del contrario sino de su libro que el momento de su equipo cuales cómo está su Éibar

Voz 2 01:54 hay yo me me está muy bien la verdad es que no hemos empezado bien te quiere decir empezamos contra Huesca en casa lo perdimos que un recién ascendido que parecía que tenía que está sufriendo pero lo a Messi empató también no fuimos perdimos y luego hemos ganado al Real no partió el derbi yo creo que estamos donde podríamos estar no va de toda piensas y consta laico pero creo que estamos bien como como equipo como grupo creo que las cosas gastamos bastante be creo que vamos a ir a Madrid pensando en en en rascar algo allí no

Voz 1 02:35 creído leer que tiene la plantilla que más le gusta desde que está en el Eibar

Voz 2 02:39 si la plantilla pues nos hemos quedado con dieciséis jugadores de la temporada pasada que eso no había pasado las tres anteriores creo que es lo que le

Voz 3 02:49 ha venido eh

Voz 2 02:51 estamos de acuerdo en si nos gusta todo lo que lo que es lo que hemos traído el número de jugadores saben me gusta veintitrés jugadores parece que veinticuatro son muchos aunque ésta sólo uno más pero sí para llevar el día a día yo creo que está bien creo que somos una una plantilla bastante competitiva hay que hay que trabajar semana para para ese puesto

Voz 1 03:12 oye cuando entrenador llega la victoria cien en Primera como cómo se siente siente algo distinto

Voz 4 03:18 si no me comentaban después del del partido que yo tengo mi vida no lo sabían me comentaba de Pulp

Voz 2 03:24 partido no pero bueno al final la la la lo único que dije pues muy claro que comer trescientos partidos en Primera Dama la la la victoria cien cosas

Voz 4 03:34 llevamos bastante más perdidos

Voz 2 03:37 el dices pues denso dicho

Voz 1 03:41 no sé si es verdad eso es simplemente que es verdad que que bueno porcentaje de gente que puede hacerlo antes pero hay muchos entrenadores ganar cien victorias en Primera División eh

Voz 2 03:53 no la verdad no porque no es fácil ya está en partidos de Primera División no para empezar no hay garbanzo perdidos empatado sin quiero si me con claro estoy a gusto con con lo que he conseguido con con como entrenador espero todavía hacer alguna quemarse en la categoría de esto pero pero sí es verdad que que bueno estamos ahí creo que ahora mismo soy uno de los entrenadores que más partidos en Primera división de los que estamos ser activo hombre y eso es para estar contento con uno mismo claro que sí

Voz 1 04:24 de esas cien victorias hay alguna que ya ha sido contra el Atlético y que recuerda de manera especial eso ya es demasiado puntilloso

Voz 2 04:30 sí pero yo creo que ganamos en el Calderón no sé si fue un creo que fue con con con Osasuna o ahí sí la verdad es que bueno si ganamos empatamos pero un muy buen partido pueblos aparte me acuerdo que debutó la más como nosotros que que después se marchó al Fancy del Osasuna y si no me acuerdo que hizo jugo XX un muy buen perpetre copilotos porque sí

Voz 1 05:00 el entrenador que le parece que aporta el Cholo al Athletic y al fútbol español ya de paso

Voz 2 05:05 a ver pues es una forma diferente de ver el fútbol con respecto a lo que estamos viendo con anterioridad con Guardiola no parecía que al fútbol eso podía jugando una forma sacando todos los jueves atrás un cuatro es un sistema determinado un cuatro tres tres parecía que estaba prohibido jugar en largo parece que está prohibido y cada vez que que que que sólo se podía jugar a ras de

Voz 3 05:34 de hierba Hay Bono ahí

Voz 2 05:36 además estábamos otro entradas que jugamos igual de diferente forma pero pero como tampoco ganamos nada pues parecía que no era enhorabuena no pues el Cholo unos a todos que también se puede ganar defendiendo bien también se puede ganar

Voz 5 05:53 cuando un balón cuando cuando Estados como es comprar

Voz 2 05:55 metido cuando con pues la situación no es no es fácil que también supo ganar sin la obligación de que os estáis jugando siempre entonces haciendo un gran equipo no ya lleva todas las temporadas que lleva haciendo todos los años una conciliación en todos los sentidos no en todas las competiciones de todos si yo creo que a todos no no sólo aquí en el fútbol español

Voz 1 06:17 Le tengo otras excéntricas lo de jugar mañana sábado la una cómo le va

Voz 2 06:21 a mí no me gusta a mí me parece bien sea porque porque al final es la obra más cercana a la hora que entrenamos

Voz 1 06:28 esto es verdad eso es verdad es decir el jugador está acostumbrado precisamente a ese ritmo no

Voz 2 06:34 sí es entrenar diez y media once once y media yo creo que es más es más normal jugar ahora que no le abrieran

Voz 1 06:42 vale esto ya veo que le gusta lo de la Liga ayer viaje americano ya le gusta Un poco menos no

Voz 2 06:47 sí pero lo que he dicho esto que ya estamos al tanto casi todo lo que no se está imponiendo la Liga porque al final son las televisiones lo que para entonces los Plus y el resto de la gente que estamos entonces lo único que tenemos que hacer y es a Mel sí a todo ya está también desde desde los aficionados no parece que no pensamos casi nada en en los tampoco en ese sentido pues bueno es una cosa más que han puesto y que tendremos que aceptar punto y no podemos decir nada pero no hay un momento no

Voz 1 07:20 a lo mejor hay que dejar con perdón eh de tragar

Voz 2 07:23 es verdad yo pudo si llegará un momento me imagino que que alguien o decida puedo pulpo por parace por ir a una huelga o por por algo no sé lo que pasa es que no sé si estaría de ministro también al fútbol opina todo el mundo habla todo el mundo si va a la huelga los ricos la huelga no aquí la huelga no es no no no no es fácil a la situación

Voz 1 07:50 yo le digo que sino opinar y sin tratar de influir a nadie a mí lo que me llama la atención es que estas situaciones se tomen sin contar con los actores del fútbol y que se les comunica a posteriori quiero decir que tendrá que ser primero a hablar con ustedes con los entrenadores con los jugadores y los aficionados y luego después de buscar un consenso a lo mejor sí que se puede llegar a hacer las cosas

Voz 2 08:08 pero bueno yo creo que todos los las decisiones están tomando últimamente tampoco contaba

Voz 1 08:13 ya bueno

Voz 2 08:15 otra dicen que te van a poner punto y no hay vuelta de hoja igual Piles regular no entonces ella pero que ahora mismo todo lo que todas las siempre lo que quieren renovar renovar todos los lados impone no nos no te consultan para para nada yo creo que también está como tú bien dices somos un poco nosotros participamos en todo esto algo entenderemos por lo menos que nos pidan opinión que hagan lo que quieran también ha surgido

Voz 1 08:45 del bar no como que no le gusta mucho no

Voz 2 08:48 no es verdad que que que hay en situaciones que que que que acierta no es que parece que están proponiendo por supuesto pero caro si con eso conlleva que los ves los jueces la niña se retrase en dos segundos en levantar la bandera ahí tengamos que hacer un esfuerzo extra no sabíamos metido boli después se levanta la bandera ahí no me gusta ya para mí eso ya no es fútbol no aunque soy de jugar no pero además siempre yo mismo de creo que una de las cosas que mejor actuaban en la Liga española tener una una un abrazo muy grande grande no tiene sentido pues pues pues esas cosas nuevas que no me gusta a lo que pasó el Sevilla Betis Betis Sevilla no el pues es que es muy difícil han con con con imágenes también poder acertar seguro que va a aceptar más que de otra forma por supuesto no renovar hasta el cien por cien Chipre claro

Voz 1 09:45 jo cómo mola hablar de fútbol con alguien que se puede hablar y que y que habla claro que por cierto hablando de fútbol si hay una cosa que están al fútbol que son las lesiones no le he preguntado por Pedro León debo preguntarle lo que son las lesiones la racha la mala suerte

Voz 2 09:59 sí así es es verdad de una lumbalgia era pasando una lámina no y bueno espero espero que con la nueva operación que han sido hace dos semanas por mucho que en dos meses pues está está recuperado espero que esta vez se hace hace a este sea lo cierto es que el año pasado serio si no me operaron para un mes estuvo nueve meses no veo que sobre todo por él no que al final va a ser el segundo año siguen sin poder estar con el grupo supo encarnar

Voz 1 10:30 sí espero espero que todo vaya bien míster estamos empezando la temporada que que les pide al año

Voz 2 10:36 pues un poco que que nos de tranquilidad que que no tengamos lesiones que tengo suerte con las lesiones y el trabajo no solidario o lo que al final lo que no se no la nota que tengamos a final de temporada una una temporada tranquila así es como lastre yo las dos últimas au sufrió un poco mal si no lo hacemos bien las cosas o incluso defendernos y si lo hacen en ese sentido estoy muy fuertes para las menciones sí que el trabajo no no dé sus frutos

Voz 1 11:10 le agradezco el rato de charla en El Larguero de leído muchas veces en rueda de prensa y tenía muchas ganas de hablar con usted porque es un entrenador con el que se puede hablar de todo y además responde claro así que yo creo que el relato que yo pasado bien salón pasó bien los oyentes de la SER

Voz 2 11:25 bueno ellos todo está a gusto