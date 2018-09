Joan Sastre: "Este grupo tiene la ilusión y ambición que tenemos y conseguir el objetivo marcado: clasificarse para el Mundial"

Voz 1 00:00 a ver es una hora más en Kiev y si os digo que jugadores tan directos engaño lo hemos grabado antes de empezar el larguero porque habían típico de la madrugada y no es plan Joan Sastre muy buenas noches

Voz 2 00:11 hola buenas noches me gusta perderse

Voz 1 00:13 sí me imagino que no es una buena noche en Kiev no

Voz 2 00:17 bueno no como tú dices no a saber perder pero con un gesto no hay esta vez han salido cruz de que bueno hay que aceptarlo oí preparado cuanto antes del parte de lunes para corregir los partidos

Voz 1 00:33 qué ha pasado y cuáles han sido los errores del partido John

Voz 2 00:37 bueno yo creo que el el partido blando como juega con la intensidad de la dureza que nos gustaría después quizá nos hemos recuperado un poquito pero bueno estamos con poco espeso muy fallón es tiros liberados bueno yo creo que no ha sido nuestro mejor partido no hay bueno que que recupera sensaciones para para el próximo lunes

Voz 1 00:59 yo que he vivido mucho con vosotros en la cerrar braceros una entrevista después de perder supongo Dati también la selección y no no es una cosa que habitualmente

Voz 2 01:09 sí la verdad es que es verdad que desde que llevo aquí con la selección pues pocos partidos no como tú dices un poco raro pero bueno que también pasa no yo yo ya sabemos que hay que aprovechar estas derrotas para para seguir creciendo y aprender de los errores cometidos en tu casa estado en la selección a ver

Voz 1 01:27 como lo de de los de los de la NBA también en esta de las ventanas que tiene esta sin NBA es que mole también quiero decir este grupo que que es distinto al al otro

Voz 2 01:38 bueno en este grupo puedes tener la ilusión y ambición no de de poder jugar con la selección española no que no todo el mundo no todo el mundo tiene la la oportunidad de hacerlo no yo creo que que esta selección pues está marcada por la ambición que tenemos los jugadores pues la ilusión de de conseguir el objetivo marcado no tienes que es clasificarse para el Mundial que yo yo creo que es bueno en todas las ventanas dotado no está a la admisión que tiene este grupo de bueno pues ya tocado cara no pero bueno también teníamos que perder no injustamente ha sido de pero estoy seguro que que nos recuperaremos para para volver a la victoria en lunes

Voz 1 02:16 no voy a ser yo el que ponga excusas ni mucho menos porque a vosotros ponéis pero también es verdad que estamos en septiembre quiero decir falta rodaje estáis todos de pretemporada

Voz 2 02:27 sí esto está claro no que está tampoco estamos en las mejores condiciones que que no me gustaría no pero pero bueno esto no es que los demás también están igual que nosotros pues pensaban igual que nosotros pero pero bueno en las mejores condiciones pero hay que adaptarse para este calendario intentaré hacerlo lo mejor posible

Voz 1 02:49 estaba mirando el partido de Letonia contra Eslovenia sabes que han hecho

Voz 2 02:54 ha sido Letonia escrito

Voz 1 02:56 cinco siete cuatro y bueno estrés Lille Janis Tim Mc tienen Équipe y también los letones eh

Voz 2 03:04 sí sí yo creo que la gente ha aprovechado sobre todo ahora la selección Estado creen que iba iba con todo no todo Letonia también va bueno va todo pero para con bastante me oyes te digo iba con todo sí sí que Ucrania estaba casi con todo no con dos era bueno pues pues Letonia también casi va con todo no de falta de falta su estrella English que bueno que no puede estar polares en que tú en la temporada pero bueno que que será un partido durísimo también y hay que preparar a lo mejor posible si queremos verdad

Voz 1 03:40 bueno estamos en tono bajo porque hemos Palmou que es lógico pero en China nos vemos quiero decir para no llegar al Mundial John haría tendría que pasar una catástrofe

Voz 2 03:49 bueno sí se teme que tenía que ver muy mal las cosas no pero bueno tampoco hay que confiarse no que que han visto seguro no hay que hay que intentar pues petrificada ya esa clasificación matemática no lo antes posible no sé sí puede ser el partido mejor que no pero bueno veremos a ver a ver qué tal vamos a seguir esperando cerrar la la clasificación cuanto antes

Voz 1 04:14 las últimas personal este grupo sabe se atreve también a llamarte Mago Pop o eso se lo dejamos a los mayores

Voz 2 04:22 de momento no el freno porque bueno es de ocho a uno sólo fue una anécdota de los ponen los mayores dijo ya me quede con ese nombre porque vida supongo que cuando vuelvan a venir los más veteranos puedes volver a recuperar ese mundo

Voz 1 04:41 eh tú no tienes dudas yo tampoco Joan Sastre muchas gracias este ratito de análisis un abrazo