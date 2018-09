El Larguero (14/09/2018): La mejor previa, con Susaeta y Mendilibar en El Larguero

Voz 2 00:00 bueno todos qué tal muy buenas noches Si estáis ahí es porque me gusta el deporte y no ya vamos a hacer nosotros que estáis en el larguero

Voz 0699 01:52 que podía haber sido forcejeo pero esto de verlo estilo Luis Fonsi es decir despacito pues tiene esto que se ve distinto no mejor que lo mismo a veces también sino distinto no me lío eh luego lo hablamos que ahora estaremos en el Alcoraz hacer lo que se debe que eso ayer los protagonistas de un partido que es soñado para ambos porque es de primera este igualito se jugó el año pasado en Segunda así que ya es un éxito para ambos para Huesca Rayo verse en estas hoy lo que se cuece en esos vestuarios en cuantos cuente el resto de cómo viene el día que es desordenada muy de previa de lo de mañana porque mañana estos un a con de fútbol de los que duran casi doce horas y de los que termina con la guinda de un partidazo un Athletic de Bilbao Real Madrid en San Mamés que son palabras mayores para un encuentro que tiene de todo tiene Aduriz recuperado en los locales tiene aún Benzema que parece una Piraña de cara al gol en los visitantes bueno por tener tiene a Julen Lopetegui en sala de prensa en plan Ignatius Farrar eh le han dicho que Borja Mayoral había el izado en su presentación con el Levante que Lopetegui le prometió minutos eh y luego con la salida de Mariano no los iba a tener Julen eh Julen Lopetegui casi ha hecho un chiste que sí que sí que nos engaño lo que he leído es que él

Voz 3 03:02 que unas semanas antes el eh entendía que iba a quedar como así era pero luego apareció la opción de de Mariano diferentes pero la palabra engañado dando ha dicho ningún momento otra cosa bien diferente las lo has dicho tú hacía claro pero es que ya sabes que no lo mismo un guardameta que te la guarda

Voz 0699 03:22 recuerdo de acuerdo Julen en Cremona escuchar a los entrenadores digamos en plan más distendido es más y Lopetegui siguen S planos lo va a pelear el porta David Broncano para la vida moderna lo que tendrá su puntito también lo tiene la táctica del Athletic mañana para intentar ganar al Madrid Berizzo ha puesto el listón alto os presento a la táctica de la doble uve tienen que ser valientes vigilantes

Voz 0513 03:43 dada la la importancia queda el rival te exige estar a la altura y para eso necesita creer en lo que haces y para eso necesitas ser valiente la valentía es una cualidad que se vuelve imprescindible porque sino no pueden mostrar otra cuando tú dominan al al Real Madrid casi que es el momento más peligroso para ti mismo porque cuando la pierdes disparan hacia adelante con mucha velocidad a nuestra posición y que a día de una gran

Voz 0699 04:11 vigilancia suena dificilillo pero vamos que los dos entrenadores son noticia en la previa y además hemos quedado en hablar con el capitán del Athletic de Bilbao la noche antes de un partido así para que nos cuente cómo se vive eso ya muy desde dentro ya veremos si mañana toca deshacer además el empate en cabeza de la primera porque antes de lo de San Mames si habrá jugado lo de Anoeta que al final se juega el partido contra el Barça allí que nos hemos llevado unos días en dudas por las obras del estadio de la Real por el césped plantado incluso no las hemos tenido seguras al cien por cien hasta que ha llegado la Real hoy ya entrenado allí

Voz 4 04:43 no no sé si vantado nada la verdad es que está francamente bien mañana me imagino los últimos preparativos para poder cortar no no habrá excusas en en ese en ese aspecto para para ninguno de los dos equipos

Voz 0699 04:58 si el míster Garitano lo dice verdad será lo que es verdad es que Valverde el entrenador del Barça volverá a tirar de los clásicos mañana Ike Anoeta Soledad medio regular al Barça en los últimos años Messi lo suele pasar mal allí pero no tanto como lo paso en los peores momentos de su selección este que vais a oír es el preparador físico de la albiceleste Argentina poniendo luz a un momento íntimo muy íntimo de esos que no se ven de Leo Messi con la albiceleste Plane uno Argentina eliminada en las

Voz 0497 05:31 mira al no ante Chile y la dos mil S ese y Dios El peor vestuario que viviste aquel historia donde sale Messi dice renuncia a la selección

Voz 5 05:39 fue duro pero lo más duro fue el precio de AFA cuando a las dos de la mañana más o menos voy a útil hería hay encuentro a Leo solo absolutamente solo llorando como un ente que perdió la madre vivo Puche y a veces lo castigan este tipo taca invadió uno dice total que ya tiene plata disfruta tirado hay que no lo podía consolar nadie pero solo absolutamente solo

Voz 0497 06:08 eso fue a la vuelta de ese viaje ahí profe

Voz 5 06:14 qué va que lo abraza hay medios y que hubo también

Voz 0699 06:17 pero no podía hacer otra cosa que Messi roto llorando a las dos de la madrugada en un extremo de un vestuario no es que los periodistas queramos estar en todas partes pero si los protagonistas en general fuera más accesible podríamos ver otras cosas y no siempre hablaríamos de tópicos de los que a mí por ejemplo me gustó porque me da que os aburren más que os interesa pero bueno me da que lo dejaremos para otra vida lo que traigo para esta es hablamos del Atleti de las lesiones del Atlético de Madrid es la Cruz Roja tanto que ha dejado al Cholo con lo justo en la convocatoria para recibir al Eibar mañana eh Juan mañana prontito a la una de la tarde sin Vitolo sin Clínic sin Savic sin áreas justitos Juanfran y Oblak pero no se queja

Voz 6 06:58 nosotros Juande con el club aceptamos el desafío y dificultad que podía tener en cuenta decía muy importante igualmente que va servirá al equipo eso lo sabíamos nosotros

Voz 0699 07:21 puede haber es que para pagarle a Griezmann el dinero que pedía para quedarse había que sacrificar fichar más y hacer una plantilla digamos más amplia esa es la ecuación depende de cómo rinda el francés no habrá sido mala puesta yo tengo mucho fútbol sin olvidar el Valencia Betis que mañana es el jamón y el queso de sangre está justo en la mitad de la tarde desde el jamón del bueno que los dos equipos tienen su aquel aunque hayan empezado medio regular sobre los de Marcelino así que fútbol hay algo más del asunto Neymar la salida del Barça los vagos dentro del club ha empleado en el momento de su salida que contábamos ayer que os tenemos que ampliar hoy un poquito más en lo demás que no el fútbol es para contar que sinceramente hay días en los que el deporte español no está para nada hoy es de esos días en la Vuelta Ciclista a España todos ilusionados con Alejandro Valverde y hoy en el final en alto en Andorra atacó el líder James descolgó a todos dos metió más distancia al resto y no es que el murciano haya perdido la vuelta pero la verdad es que Alejandro más lejos que ayer latinas bajar

Voz 0072 08:20 dado un poquito muy bueno ha estado mejor y eso se consigue pues seguramente no comido bien o lo que sea pues siempre no responde igual ya está está claro que ahora está más difícil ayer pero que esta mañana pero bueno no queda eso por favor

Voz 0699 08:37 por tanto que no desgraciadamente la pájara el puesto a uno XXXVIII de líder y como más tampoco ha tenido su mejor día pues también se ha caído el chaval del podio en mañana es un no parar de subir puertos así que vamos a comer SER en que a los españoles les vaya mejor que hoy lo mismo que podríamos decir de nuestro equipo español de Copa Davis que le vaya mañana mejor que hoy durante todo el día hemos estado jugando lo primero partidos de semifinales de esa Copa Davis y hemos perdido los dos primeros Carreño que ha jugado lesionado y luego Batista que ha llegado al eh quinto set el caso es que o mañana ganamos el doble es o no venimos para casita compuesto Si sin obviar eh bueno como no hay dos sin tres que dice el refrán tras el ciclismo y el tenis ha llegado la selección de baloncesto también ha perdido llevábamos seis partido ganando en la fase de clasificación para el Mundial de China Georgia la séptima Ucrania Nos ha vencido nos ha ganado bien setenta y seis sesenta y cinco ninguna pega que poner a la victoria de los ucranios eso sí recuerdo que nuestros NBA no han venido y los bonos de la Euroliga tampoco han venido mucho así que con una buena selección pero no la mejor hemos perdido volvemos a jugar contra Letonia el lunes que si ganamos en Madrid ya que estaremos clasificados para el Mundial de Vacunas bueno queda claro que no era el día para la frase ésta de soy español a qué quieres que te gane sino más bien soy español mejor juego mañana a lo que sea por fortuna los pilotos de Fórmula uno les ha ido mejor en Singapur no para tirar cohetes pero lo primero libres del Gran Premio han puesto a Carlos Sainz sexto a Fernando Alonso Octavo en un Gran Premio que por cierto por la tele es un espectáculo se corre de noche circuito urbano pasa una autopista por encima hay imágenes que realmente son una pasada y lo que es una pasada es lo del partido de Miami Nueva quedan una presentación capicúa pero es que os tengo que contar que lo del fútbol en Estados Unidos tiene pinta de ser el nuevo Balón de Oro de la prensa que vamos a estar tocando las narices con preguntas hasta que alguien decida que ya podían decidir dejarnos de gaitas yo detecto más no es que si es al partidito de hecho Lopetegui el entrenador del Real Madrid ha puesto la voz del Madrid de terceros que ven una ventaja para el Barça en jugar un partido fuera

Voz 7 10:29 eh caza y hacerlo en territorio neutral

Voz 0699 10:32 el entrenador azulgrana Valverde empieza a haber en este tema como el tema bajo el que se repite mucho

Voz 3 10:36 no soy partidario de que ocurra precisamente porque yo creo que todos los equipos deben de tener la misma jugar en los campos y creo que eso lo que hace es beneficiar la la igualdad de la competición no

Voz 8 10:47 sería más cómodo más factible

Voz 0802 10:50 ganarle al Girona en Miami que irá a Libby

Voz 0231 10:54 pues que no se Comunera nunca a Miami juega con el Girona no te puedo decir cuándo podría hacia la vuelta lo que está dado de sí este partido en esas dos semanas la verdad es que sí vamos a seguir este ritmo esto va a ser increíble tengo la sensación de que todavía está en el alero no sabemos nadie sabe a ciencia cierta mejora se queja

Voz 0699 11:10 que que yo hoy no voy a repetir me más sobre el invento está en lo que sí voy a hacer es deciros que el Barça Madrid ya es oficial tiene día Ory campo se juega en el Camp Nou que con un clásico experimental justitos el días el domingo veintiocho de octubre y la hora las cuatro y cuarto que será café con clásico que siempre casado pero bueno que lo que yo espero que vaya bien es un rato de larguero hala Joint presentaciones largas y once minutitos bueno lo que vienen más extenso aún así como de hora hay cincuenta que parece mucho pero que no se os va a hacer largo o esos pero yo

Voz 0699 12:11 hay que empezar como se debe partido de Primera división de primera entre el Huesca y el Rayo Vallecano y con el equipo local en el Huesca debut del equipo en Primera División en su estadio creo que son cincuenta y dos mil habitantes en Huesca ocho mil caben en el Alcoraz así que uno de cada seis habitantes más o menos estaban viendo el partido de su equipo en directo eso sí alta es horas no se van a casa muy contentos Se van a casa contentos los seguidores del Rayo que alguno ha viajado a ver a su equipo conseguir los tres primeros puntos de la temporada porque han ganado el Rayo Vallecano cero uno al conjunto oscense Míchel entrenador del Rayo Vallecano muy buenas noches cuántas ganas había ya de jugar después del parón este de todo tipo de obras y dos selecciones

Voz 1881 12:55 pues sí la verdad que el partido aplazado bueno músico un felling de daño porque era meter al jugador casi en otra pretemporada pero pero bueno teníamos ganas de competir y aquí yo soy la verdad que el equipo muy contento por la actitud y el compromiso mantenido todos los falsos

Voz 0699 13:12 veinte días sin competir pero hasta el lo mismo te has sobró tiempo para preparar el partido

Voz 1881 13:20 no bueno para este partido sí pero había muchas cosas que que trabajar porque bueno hay muchos jugadores nuevos que que llegaron justo en último día del mercado oí bueno tenemos todavía muchísimo margen de mejora pero pero bueno la verdad es que hemos podido trabajar bien a gusto oí lo importante es que poco a poco vayamos a más hemos vuelto a la competiciones pero que a partir de ahora podamos jugar de seguido en tanto básicas como fuera

Voz 1038 13:45 sí sinceramente cuánta presión seguida uno de encima no viendo el cero en el casillero

Voz 1881 13:52 bueno yo estaba tranquilo y a ver evidentemente cuando tiene llevar dos partidos ni y no ha ganado ninguno sabiendo que la dificultad eran Sevilla y Atlético de Madrid que para mí son dos equipos los equipos grandes bueno estaba tranquilo pero no todo el mundo desde fuera pues tienes a esa necesidad de sacar algo para algún punto para para meter que ella por lo menos que eso no tengas el

Voz 11 14:18 el casillero a cero pero bueno

Voz 1881 14:20 la verdad es que el equipo ha competido sin sin mirar en el resultado que para mí siempre se digo que es lo más importante y al final hemos hecho un buen partido a una victoria que que yo creo que es merecida

Voz 0699 14:30 como no facilitó un amable que es lo que más te ha gustado hoy de del equipo cuando ha llegado al Vestuario ya ha hablado con todos jugadores que les has hecho

Voz 11 14:37 a mí no

Voz 1881 14:38 bueno lo de el compromiso oí jugar a lo que nosotros queremos ha habido momentos que no pero yo creo que gran parte del partido hemos sido un equipo intenta tener el balón mientras el protagonista intenta estar junto cuando no lo tiene recuperarlo lo más rápido posible sentido yo creo que

Voz 12 14:55 hemos hecho un buen partido yo que hace mucho más simple

Voz 0699 14:58 lo que más me ha gustado de tu equipo ha sido el golazo de mulas

Voz 1881 15:02 sí la verdad que ha sido así pero yo creo que lo desde la jornada seguro oí bueno no a tres puntos importantes pero pero bueno sin el trabajo de todo el equipo pues no hubiéramos sido capaces ahí

Voz 0699 15:15 Dios la escuadra luego ha pegado otro balón en el palo será visto muy participativo qué tipo de jugadores que puede dar porque creo por lo que he leído hace un ratito que este jugador fue el fichaje más caro en su día de la historia del Oporto cuando lo entrenaba Lopetegui

Voz 1881 15:31 sí se mira más y bueno por por Julen en su cuerpo tengo tengo tenía referencias de él también bueno es un jugador con con una zancada muy muy imponente en con la FIL en la conducción del balón luego es un jugador que en salida de balón te da tranquilidad estoy bueno la verdad que vamos a intentar que que vaya más porque está claro que está empezando lleva poco tiempo con nosotros pero pero bueno ya ha dado muestras de lo que puede hacer oí espero que poco a poco pueda darnos todavía mejor rendimiento

Voz 0699 16:03 el puente que habéis estado bien arriba con un gol con un balón al palo bueno con dos goles porque Raúl de Tomás ha marcado uno pero lo ha anulado el bar

Voz 1881 16:11 sí yo en cuanto bueno cuando he visto que el árbitro ya iba a Capello el bar digo yo creo que va a cambiar su opinión porque no te avisan sino para para ver que algo no les no les gusta como digo yo de lo que han visto pero pero bueno él había dado gol ha cambiado su su decisión bueno el bar esta para ayudar allí si él piensa que que bueno que que tiene que rectificar pues pues bueno en este momento no no no es que sea en negativo para nosotros porque si el ha visto que que no nosotros en que es falta pues

Voz 12 16:42 pues simplemente aceptarlo el punto

Voz 1881 16:44 Nos puede condicionar es luego el resto el partido para que no tener no no no celebrar un gol no significa que el equipo pues bueno se vengan abajo

Voz 0699 16:53 eres probar

Voz 1881 16:55 sí sí yo creo que todo lo que sea ayudar para que se tomen las mejores diciendo es posible sobre todo las los errores grotescos que se han producido muchas veces en el fútbol creo que con el Barça editan también te digo esto

Voz 0699 17:07 dada esta apreciación arbitral de Berlín muchas veces porque en en el campo en la primera jugada lo que parece es que ese agarre eran los dos Raúl de Tomás y el defensa y luego que es verdad que lo cuenta Iturralde cuando las jugadas Seven a cámara lenta a cámara lenta Se ven otras cosas también que no significa que sean siempre las ruedas acertadas sino que son distintas eh

Voz 1881 17:27 sí a mí más en el campo me pareció

Voz 11 17:30 como las jugadas Benzema con el Leganés lo Troya

Voz 12 17:32 pero

Voz 1881 17:33 pero bueno es una decisión arbitral y la tenemos que respetar si hubiera anulado sin consultar con el bar también tendríamos que respetar entonces bueno él tiene ese esa potestad de poder suavizar otra vez la jugada y tomárselo con más una decisión con más calma y bueno en este caso picado que bueno que falta Hay y lo único que podemos hacer es seguir trabajando para para que no ha sido muy duro

Voz 0699 17:57 diga que es que estos son tres puntos de equipos de nuestra Liga tú lo ves así también que estos son tres puntos de esto es que hay que sacar Sarkozy bueno con todos los respetos a Huesca claro

Voz 1881 18:06 sí no bueno son tres puntos importantes pero bueno me considero el Huesca de nuestra

Voz 12 18:11 de la Liga si somos pocos días pero

Voz 1881 18:13 cada partido va a ser va a ser igual de complicado igual de difícil ni yo no me miro con respecto al Huesca ni a otros equipos que podemos considerar que llevan las trabajo vamos a intentar estar lo más arriba de lo más arriba posible pensando en en el día a día en el partido a partido a ver donde donde nos deja la clasificación basado en nuestro rendimiento bueno yo estado veinte días sin competir de los veinte días

Voz 0699 18:35 hasta ahora atacan el equipo un rato eh

Voz 1881 18:38 sí por eso te decía hay todavía que hay gente que que les falta que falta todavía para coger el el cien por cien Raúl todavía no está en su mejor versión mi otros jugadores también bueno nos ha venido bien el paro en ese sentido aunque siempre que nos gusta competir Mi lo hemos visto como algo como algo muy lejano Él no pues no

Voz 0699 19:01 a ver competir el próximo fin de semana que con esa concluyo el Alavés la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo es donde se va a jugar ese partido Míchel

Voz 1881 19:11 yo también me dado ojalá sea en Vallecas porque quiere decir que que nuestros aficionados pueden ir ya pueden disfrutar del fútbol que lo hacen en condiciones de seguridad necesarias y espero que así sea hoy ha habido un una noticia del tema de la de la grada que es completamente segura y esperemos que que las obras se hayan ido por el camino que todos deseamos para que se pueda pueda disfrutar del fútbol en Vallecas que que yo creo que es un verdadero espectáculo como animal nuestra gente como está como está siempre con nosotros y ojalá podamos jugar en Vallecas

Voz 0699 19:42 pues nada que las obras vayan por el camino correcto y el Rayo por el mismo Michel te agradezco muchísimo el rato en el larguero que

Voz 0497 19:49 oigo yo de fondo significa te parece a punto de viajar

Voz 11 19:53 eso es para cada uno

Voz 13 19:56 un abrazo y estadio Alcoraz Luisa va días muy buen

Voz 0699 19:59 anoche qué tal Pacojó buenas noches Ésta es la que era feliz la del Rayo Vallecano la cara triste que el debut en Primera División del Huesca se salde sin llevarse los tres puntitos a casa no pues si se lo ha chafado emular ese golazo como decías si el Huesca a pesar de que era intentaba tiene un par de ocasiones muy claras de Jaime Hernández pero no ha acertado lo gastado se gol anulado otro dispar de Hizbulá al poste la verdad es que las fuerzas en estado equilibradas y lo que se ha vivido ya equipos ha sido un día histórico con un campo que fíjate es de propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca que se ha gastado seis millones de euros en en aceptarlo en ponerlo al nivel que exige la primera división y como decías tú en titulares pues para una ciudad de cincuenta mil habitantes ha habido aquí casi ocho mil espectadores pues lógicamente es para estar más que satisfechos y orgullosos pero claro el Huesca quiere competir quiere ganar y quiere intentar pelear por quedarse en Primera División lógicamente no lleva el Huesca cuatro punto quiero decir yo entiendo que esta noche estén decepcionados los aficionados pero no empezó tan mal la cosa de hecho supongo que la ciudad aprovecho que estoy hablando contigo servirá con el equipo quiero decir habrá una expectación inusitada alrededor de Huesca cuando está todo el mundo volcado es decir sólo hay seis mil cien abonados que para otro equipo dices que poquitos son claro pero ahora cincuenta y dos mil habitantes pero es que no es que no hay no hay ni uno más es que el campo está con esos seis

Voz 14 21:15 mil cien abonos está completo porque el resto

Voz 0699 21:18 son o las entradas de patrocinadores protocolos palcos y una zona que ha dejado bastante visible de casi un millar de espectadores para que vengan también los los aficionados de los equipos rivales es decir que en eso el Huesca en la ciudad está completamente volcada es cierto que se ha vivido yo creo que demasiado rápido todo esto porque pensábamos que que en dos años primeros

Voz 8 21:39 hombre yo cae eliminado por el Getafe y así

Voz 0699 21:41 antaño se sube directamente se podría estar tan pronto en primera división pero bueno lo ha hecho las cosas bien tiene dinero económicamente está saneado y fíjate tiene un campo propio que muy pocos lo pueden decir yo te digo una cosa para los aficionados del Huesca hoy para los aficionados del Rayo Vallecano el partido de hoy es una fiesta simplemente porque se disputa en la primera división del fútbol español y eso para sentirse orgulloso de un equipo de ciudad pequeña ido un equipo de un barrio de una ciudad grande es lo que Huesca y lo que es el Rayo Vallecano nada Luis pues a seguir disfrutando muy bien gracias Paco jugamos a que se disfruta más ganando la cesta José Palacio le preguntábamos a Michel por donde vas a jugar el siguiente partido del Rayo Vallecano con lo de las obras el tiempo de el plazo que tiene que pasar cómo avanzan tienen que ser seguras cómo está todo eso José bueno pues todo está

Voz 15 22:32 a a expensas del informe que mande

Voz 1038 22:35 también el jefe obra y la empresa encargada de realizar esa obra que tiene que presentar ese informe a la propietaria del estadio en este caso es la comunidad

Voz 0699 22:43 Madrid el plazo se había hoy

Voz 1038 22:46 sí hice tiene que cerrar el próximo lunes porque hay mucha presión mucha presión sobre todo de la Liga al Rayo Vallecano y el Rayo Vallecano en este caso casi un convidado de piedra porque le tienen que decirlo que

Voz 13 22:56 lo que es capaz de hacer claro entonces hoy

Voz 1038 22:59 sí que es esperaba alguna comunicación pero desde primera hora de la mañana adaptó la Cadena Ser por parte de los consejeros del Gobierno de la Comunidad como en el propio club nos decían que no esperaban que hubiera un informe favorable o desfavorable en el día de hoy así que todo se aplazara hasta el lunes la cronología va ser muy simple muy rápida una vez que éste ese informe el jefe de obras se lo comunicara al Ayuntamiento de Madrid la Comunidad de Madrid perdón en la Comunidad tendrá que decírselo al club y en ese momento lo con un aseguran desde el club es que se va a anunciar tanto a la Liga como a sus aficionado por medio de un comunicado público para que sepan si se va a jugar el sábado veintidós de septiembre a la una de la tarde ese Rayo Vallecano alavés en este momento lo que pongo contar es que hay mucho optimismo tanto por una parte como por la otra tanto por el Rayo Vallecano como club tanto por la sobra si el y la empresa encargada de realizarlas todo ha ido según lo esperado se ha podido actuar esa semana que no se podía que era la del partido ante el Athletic de Bilbao así que se espera que ese Rayo Alavés se juega en Vallecas eso sí no lo vamos a saber Faith con certeza cien por cien y con seguridad hasta el mismo lunes

Voz 0231 27:49 el Madrid cuatro Champions no está nada mal para el futbolista de Gales muchas lesiones llega este aniversario el quinto en un momento muy especial para Gareth Bale está liberado el cree que este va a ser su año comentábamos durante la pretemporada allá por el mes de agosto que en el club creen que si Bale está bien mentalmente el sóleo va a responder mejor hoy le hemos preguntado lo escuchamos ahora a Lopetegui impide que ha llegado perfecto de los partidos con Gales el último lo jugó el domingo pasado así que mañana va a ser titular en la catedral contra el Athletic hizo contábamos durante el día que para Bale es muy importante conseguir el Premio Puskas al mejor gol del año dos mil dieciocho a competir

Voz 0699 28:27 con se ha quedado fuera de todas las

Voz 0231 28:30 quinielas de la UEFA de la FIFA del once de Pete pro pero en esa ventana de la votación de los oyentes espectadores usuarios de FIFA él cree que ganando ese premio volvería una gran gala se volvería codearse con sus compañeros élite hilo está comentando mucho en el vestuario hoy le hemos preguntado a Lopetegui por ello no ha respondido lo siguiente

Voz 3 28:51 vuelto fenomenal sin ningún problema y no he tenido tiempo para recuperarme y él está bien y el respeto a todos los premios ya sabéis que no me no me gustan demasiado eh yo sinceramente el mejor premio de un goles poder celebrarlo eh con sus compañeros para mí y luego pues si tengo que decidir e cualquier premio que sean a mis jugadores evidentemente hay no soy parcial

Voz 0699 29:13 bueno a lo mejor premio un goles poder celebrarlo con los compañeros como frase es muy bonita pero es mejor premio un gol puede ser ganar un título en fin que hay muchos premios muy bonitos alrededor de un golpe yo prefiero a Lopetegui distendido que Lopetegui por separado pero en fin cada uno cómo cómo esté en juego mañana la portería mañana juega Thibaut Courtois en la portería

Voz 0231 29:30 sí ya se lo ha comentado a sus dos porteros Lopetegui no que mañana juega Courtois no es una cosa que haya dicho delante del Vestuario pero sí le ha comentado en privado a los dos primero a Keylor Navas que este año el titulares Courtois que Keylor Navas no va a ser el suplente habitual de un gran equipo que no va a cumplir con todos los respetos el rol de Casilla hace un año qué le va a poner más porque quiere tener activo porque confía en él pero que esto no va a ser ganarse el puesto cada entrenamiento que esa presión no la quiere para sus porteros y que el titulares Courtois el que va a jugar más partidos es Courtois y eso ya lo sabe Keylor el belga que mañana va a jugar igual que va a jugar Benzema igual que va a jugar Bale tengo dudas en el centro del campo

Voz 0699 30:12 sí yo creo que todo el mundo es donde menos

Voz 0231 30:14 claro está el asunto como no ensayado nada ni ayer ni hoy no podemos ni siquiera aventurar un centro del campo lo normal es que descanse alguno de los intocables de Casemiro Kroos Modric que alguno se quede fuera del equipo y luego vienen con mucha fuerza los que jugaron con España principalmente Asensio Ceballos que estuvieron genial el otro día en Elche Isco not un papel tan protagonista pero es el faro del Madrid de Lopetegui como te digo la única duda mañana a las diez de la mañana conoceremos la lista de convocados y luego el equipo viaja en avión a Bilbao le han preguntado a Lopetegui cuantos indiscutibles tiene cuántos titulares indiscutibles hay en su equipo is decía Ancelotti que la BBC es intocable o Zidane reconocía que cuando están los once

Voz 0699 30:59 juegan los once Lopetegui ha sido

Voz 0231 31:01 un poco más misterioso

Voz 3 31:04 veinticuatro titulares indiscutibles en mi plantilla cualquiera puede ser titular siempre trataremos de de de buscar las mejores soluciones para cada partido es evidente que cuando pasen los partidos habrá jugadores que jueguen más Giottos que jueguen menos pero en mi cabeza pasa porque tengo una plantilla equilibrada preparada hay que en una temporada larga y exigente donde los despertador es suenan cuando uno menos lo espera todo el mundo tiene preparado con la mentalidad de indiscutible

Voz 0699 31:32 hay que madrugar despertado suenan cuando menos de lo pero bueno

Voz 0231 31:35 ahora llegan las curvas del Madrid

Voz 0699 31:38 tiene muchos partidos muy importantes San Mamés

Voz 0231 31:40 Ana el miércoles reciben a la Roma luego reciben al español y a partir de ese momento un partido dificilísimo en Nervión contra el Sevilla reciben al Atlético de Madrid del Cholo van a Moscú para jugar la segunda jornada de la Liga de Campeones es un tramo de temporada muy complicado con partidos difíciles y aunque no es verdad que tenga veinticuatro indiscutible sí que los tiene que tener enchufados porque ahora cualquier fallo le puede penalizar a un Real Madrid que mañana nos dirá si se lleva a San Mamés o no a Vinicius a mi me parece que no se lo va a llevar el que lo normal es que si Vinicius no juega los partidos de fuera de casa con el Castilla el domingo a las doce contra unionistas en Valdebebas es perfecto para que lo juegue y encima llevará Vinicius implica dejar a más de cuatro del primer equipo

Voz 1038 32:26 como fuera pero bueno mañana lo vemos

Voz 0231 32:28 salimos de dudas hoy ha entrenado con el primer equipo y la verdad que la alegría de Vinicius a mi me gusta bastante y creo que Lopetegui va a tener que ir metiéndole poco a poco en la dinámica del primer equipo porque es muy bueno le gusta a mucha gente le gusta al presidente el efecto Vinicius va a ser protagonista este año mucho en la cabeza de Lopetegui

Voz 0699 32:48 Le gusta al presidente vale

Voz 0231 32:50 pues eso de el Real Madrid gracias Antonio San gatillo

Voz 0699 32:53 con el Athletic pues vamos el primero el protagonista y luego pongo el limpio las novedades que no es cosa de hacer esperar al capitán Markel Susaeta muy buenas noches

Voz 11 33:02 hola buenas noches para el capitán

Voz 0699 33:04 voy a empezar raro que significan subida el Athletic Club de Bilbao

Voz 11 33:08 hombre pues en mi caso lo es todo no así el XXII

Voz 1881 33:11 Nos del club es no

Voz 5 33:14 yo soy ir y la verdad es que sí

Voz 11 33:16 sí así lo oí el cerca citan pues es una responsabilidad hace una presión muy bonita ahí

Voz 7 33:24 qué hemos hecho errónea Markel tienes treinta tacos habrás jugado más de uno de dos tres partidos contra el Madrid cual recuerdas así según te lo nombró

Voz 11 33:34 pues la verdad es que el que más me multitudes ser perdonamos catarros pues yo digo que sí habrán pasado unos fuertes daños que ganamos unos pero con porque yo no

Voz 7 33:49 Gordon Brown

Voz 0699 33:52 el seguidor del Athletic Markel le pone más ganar

Voz 7 33:54 a la Real o al Real para liberarlo

Voz 11 33:59 yo creo que es tan parecidos no está en si los partidos son nuevos

Voz 1881 34:07 de jugar para la afición

Voz 0699 34:10 sexto jugador con más partidos en la historia del Atleti jugara el dato está bien

Voz 11 34:15 se fase final son son datos no es de que piensas que que el tiempo pasa muy rápido lo que sí que ya son muchas partidas si lo que intenta uno ese disfrutar del momento

Voz 0699 34:26 tiene a tiro a Gainza

Voz 11 34:28 sí son importantes a lo que te digo que lo que intenta desde el primer día señor Solana Si las trabajar seguro que llegan los partidos

Voz 0699 34:41 Iribar alcanzó los seiscientos catorce y pregunto cómo lo ves

Voz 11 34:46 un poco lejos Simón muchísimos partidos ya decenas de años que queda queda queda un poco lejos

Voz 0699 34:57 puede que debutara en el Camp Nou que él

Voz 11 35:00 sí debuté en el Camp Nou con derrota tres es decir

Voz 0699 35:06 joe vaya sitio para debutar no

Voz 11 35:10 pues sí la verdad que que necesiten Boris Don es decir al que no obstante la memoria

Voz 0699 35:15 bueno al turrón como ves a este Madrid post Cristiano

Voz 1881 35:19 pues no me veo muy bien no al final

Voz 11 35:22 es una selección mundial no con de grandísimo nivel que sí que se desayunó con lo que estén es de cuarenta y pico goles para las temporadas pero no hay otros jugadores que están en el centro de que que son del grande no

Voz 0699 35:39 sabes ahora resulta que el Madrid Bale juega mejor que Benzema juega mejor que Asensio juega mejor yo decía pues a ver si el mejor jugador del mundo que era Cristiano va a ser un problema

Voz 11 35:51 hombre nacionales o sea no era uno de los mejores del mundo esto está claro no es al fin el cuarenta y cinco goles eso eso lo está pagado no ya que que nuestras B pudo ser a verse los goles

Voz 7 36:05 se lo entienden que no nosotros

Voz 11 36:08 es bastante bien están Madrid más solidario podríamos

Voz 0699 36:11 hacer

Voz 11 36:13 palmas nada más solidario no sé que es un grandísimo equipo que juega mejor que un juez de primera mano ganarles tenemos que hacer un gran partido

Voz 0699 36:25 pero bueno a lo vuestro vosotros cómo estáis cómo está el Athletic Markel

Voz 11 36:30 hombre estamos en ese proceso de cambio que conducía yo necesito el ascenso al Estado a lo que queremos es un año difícil para pagar para los jugadores que que no encajamos y este año pues estamos intentando ser lo que hemos ido no lo que no sabes que te con esa intensidad pude que tienen uno de los partidos queriendo quitarle lo lo antes posible al contrario oí Gener ocasiones todo el rato

Voz 0699 37:00 entre tuyo marque como es Berizzo en las distancias cortas que en las largas lo conocemos un poco más pero como es en el trato con con vosotros como entrenador

Voz 11 37:07 todo un tío muy agradable no es bueno con el con un setenta expresase todo lo que él la careta pues intenta llegar de la mejor forma posible es muy claro con nosotros Si la verdad que qué es sentir que que el olvido mucho es un poco bien

Voz 7 37:23 esa o no tienen mucho que ver

Voz 12 37:25 sí sí sí

Voz 11 37:28 espero pero bueno son gente que que nos gusta tener mucho balón gente gente de ataque y Arsenal a a todo el equipo a todo jugador le gusta pues que lo hace a gente que que lo que usted balón

Voz 0699 37:40 esta vez preparando la entrevista contigo la verdad es que bueno pues un olé muchas cosas si no fue aquí que me perdonen creo que fue en el correo en donde decían que tú llevas once años debutando que desde que llegaste al primer equipo de muestras la ilusión del primer día

Voz 7 37:54 que sean sobrado o es o es un poquito sí es verdad que por estos lares Vostok que Pérez

Voz 11 38:02 mostrar más gusta pues a lo mejor de mí los partidos puede que haya momentos que que no son unas pues no es como una especie de pero hay que era intentando como si fuera un momento

Voz 0699 38:17 Juan Marqués pero eso es mucha exigencia

Voz 13 38:19 quiero decir estar todos los días con la ilusión con las ganas y sobre todo exigiendo T es pela eh

Voz 11 38:25 sí yo creo que es lo difícil no al final es el

Voz 12 38:29 como se dice muchas veces los vecinos

Voz 11 38:32 no el mantenerte y al final pues patronas de de seguir mejorando de entrenar con la ilusión no se contenta esos Xàtiva

Voz 0699 38:43 me voy a poner serio en el último año han ido que baila por como capitán del Athletic como es eso quiero decir como es el ver que dos compañeros tuyos que hacen agujero al equipo se van

Voz 11 38:53 bueno al final es lo es pues si no hice siempre que se han ido mejor es decir sólo ha salido grandísimas pues no ahora no está jugando una insinuando que tenemos salieran seguimos por tres dos está claro que hay que poner un grandísimo jugador es el fue mi llama Íñigo Martínez no que es un jugador iba pasando no se les gente yendo se hiciera que la gente le igual lo mejor pero por ejemplo

Voz 0699 39:29 que el Chelsea es un tren que no puede dejar pasar o siendo tan de corazón uno del Athletic ni se asoma a la estación

Voz 11 39:36 a ver qué piensa que para no y al final que ha decidido no es coger su caminos a Londres es respetar como compañeros como amigo ya te digo que pensar en en el Atleti darnos que tenemos diésemos porteros que ha puesto lo tenemos un problema

Voz 0699 40:01 vale el término imagina Sábado diez y media de la noche miras el marcador de San Mamés cuando te vas a los vestuarios y que ahí

Voz 7 40:11 son dos uno no vale ponen los goleadores no

Voz 11 40:16 el otro ahora es el momento de ir a Suiza le

Voz 0699 40:22 vale que los goleadores no están muy claros en en el marcador seré claro el resultado pero lo goleadores abajo no

Voz 11 40:27 esto no puede hay

Voz 1566 40:30 si lo jueves está un poco borroso

Voz 7 40:33 baje Coyote y luego cuando te lo digo ya me nada a ya te digo algo

Voz 0699 40:38 eh Markel te agradezco

Voz 7 40:41 que más vale gracias a vosotros un abrazo pues bien

Voz 0699 40:45 está la opinión de un protagonista ahora no faltan las novedades de la Athletic más allá del marcador y de los goleadores te vamos a escuchar con la misma atención que a Markel Susaeta Diego Gonzales muy buenas noches hola buenas noches yo Pacojo no sé si lo veo yo tan borroso no el Marca

Voz 0497 41:01 adoro goleadores

Voz 0699 41:04 no lo sean los partidos padre bueno pues nada también es verdad que para verlo borroso e trece de los últimos partidos del Real Madrid la catedral dos victorias dos empates y nueve derrotas así que es lógico que Bilbao se vean borroso el partido contra el Madrid

Voz 7 41:17 ahí iba iba imagino bueno

Voz 0699 41:20 desde el Athletic

Voz 0497 41:22 mira lo más importante para derecho es que recupera Aduriz que también lo hace con Íñigo Martínez que por cierto debutaría porque cuando Íñigo Martínez ha tocado un balón en partido oficial ha sido con la selección se perdió toda la pretemporada lesionado y luego pues este parón le permitió recuperarse del todo hizo debutar en esta temporada con la selección la sigue mañana Chile convocaba he dicho porque la lista de convocados la va a dar mañana pero bueno ha dicho estaba tarde después de enteramente esta mañana ha dicho que que lo al problema para para contar con los dos con lo cual se supone que que van a estar en esa lista de convocados lo que no sé es si van a jugar desde el inicio porque como digo superar sendos problemas musculares así que esperaremos a ver pero solamente tira Herrerín hablabais hace un ratito con Susaeta de ello fuera porque aún no está recuperado así que Unai Simón el portero titular de la Sección juventino va a ser el dueño de la portería diecinueve días sin jugar Pacojo que sabes

Voz 1038 42:15 muy largos pero me he dicho nos ha dicho que

Voz 0497 42:18 le ha venido muy bien para acoge hay cosas para el centro de campo Paco serlo que ahora tiene muchas más opciones así que a ver qué es lo que ha pensado para mañana Dani García parece fijo y no sé yo te colocaría ahí a a Unai López au quizás a Raúl García otra vez no así que vamos a ver qué aspecto también presenta San Mamés porque el socio pasa por por taquilla yo creo que

Voz 0699 42:42 por lo menos cuarenta mil espetado el seguro que

Voz 0497 42:44 que vamos a ver en cualquier caso pues hay muchas ganas no porque tres semanas es sin fútbol Pacojó ir retomarla ante el Real Madrid pues es algo que que le ponen al personal

Voz 0699 42:53 el quince de septiembre de dos mil dieciocho un doce de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y debutó Iker Casillas con el Real Madrid en San Mamés aquello A Coruña pateador todos éramos más jóvenes y alguno de vosotros que nos escuchan y habría nacido

Voz 0802 43:07 lo bueno Diego yo éramos más jóvenes vamos a hacerlo así

Voz 7 43:11 un poquito solamente que veinte años un poquito largo

Voz 13 43:16 un abrazo a unos cuantos en Jerusalén