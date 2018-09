“Es un circuito que beneficia a los pilotos españoles”

Voz 1 00:00 en Marina Bay de noche la verdad es que para verlo por la tele es un gran premio muy bonito a Carlos Sainz se les suele dar bien hoy accidente debe tener buena sesión de libres de los españoles esté retrasando el momento porque es que son seis horas más en Singapur es decir son las siete dieciocho de la mañana Manu Franco muy buenas

Voz 1385 00:22 siete diecinueve exactamente ahora mismo todo joya aquí estamos al pie del cañón con cómo iba hay que decirle que usted como a las cuatro menos cinco bajar las que bueno es cierto para que no nos oyentes bueno las siete tampoco está madurando tanto prefiere claro aquí todo esto va vamos con el horario europeo es un poco un poco locura

Voz 2 00:42 dormir Manu está sobrevalorado vale

Voz 1385 00:46 sí eso dicen eso dicen que pueden enormes

Voz 3 00:51 bueno

Voz 1173 00:51 cómo cómo fue la sesión de libres que te tal como decíamos quizás lo más significativo fue el ICAA los españoles Le Bron se les dio bien

Voz 1650 01:00 sí sí bueno la verdad es que muy bien sexto Carlos

Voz 1385 01:05 con el Renault y octavos dado con el Mclaren que bueno algunos que no se puede decir bueno muy bien el sexto y el octavo vamos si tenemos en cuenta que el compañero de Fernando Alonso al mandón puede penúltimo pues la verdad es que no lo hizo nada mal el piloto asturiano Carlos también estuvo por delante de Nico Hulkenberg que está aquí en su gran premio número ciento cincuenta inquiere por fin subir al podio que es el piloto Hulkenberg que más grandes premios lleva en la historia sin sin subir al podio si Carlos I en el setenta y cinco también es es decir cobran primero para el madrileño así como te digo no han hecho bastante bien lo los españoles en cuanto a lo puedo arriba pues un nuevo fallos el piloto alemán que ya puede mejorar porque tiene que empezar aquí su remontada recordemos que hasta treinta puntos que ganó la última carrera contra todo pronóstico sí aquí en principio vuelven a ser los Ferrari favorito aunque el a los Red Bull también la lista es la batalla es un circuito mucho más revisar como todos sabemos circuito urbano no solamente Ferrari por la victoria sino del recurso

Voz 1173 02:11 son las siete y veinte para Manu la una y veinte de la madrugada para Isaac Prada o la Isaac buenas noches

Voz 1650 02:16 qué tal buenas noches de circuito urbano

Voz 1173 02:19 Nos de circuitos clásicos o depende de cuál sea el circuito urbano y el circuito clásico

Voz 1650 02:24 bueno pues depende y a mí lo que me gusta es que vayan cambiando de uno a otro para que los distintos equipos tengan tengan un coche mejor en unos y en otros y la verdad es que yo creo que los tres equipos de arreglarse han llegado por distintos motivos pues Face en Singapur porque Ferrari pensaban que iban a ir más rápido Mclaren Mercedes perdón pensaban que iban a estar peores han estado bastante competitivos y Red Bull pensaban que iban a estar más cerca del Estado un poquito más lejos de lo que esperaban

Voz 1173 02:48 Isaac si Vettel no gana aquí el domingo se despide del Mundial

Voz 1650 02:53 pues yo creo que bueno esto siempre teniendo en cuenta que la Fórmula uno puede pasar absolutamente de todo hay que comentar saque matemáticamente no no sea campeón pero yo creo que llevamos diciendo es el momento de Vettel desde hace unas carreras especialmente Monza para mí era un momento muy importante que dejó escapar BP les yo creo sin duda que albergó psicológicamente sino matemáticamente Ésta es la última oportunidad que tiene Vettel de dar un golpe real en el en el Mundial bueno vamos a ver si el porque ya tenía hoy con la pared los con el muro en los libres no ha sido Fanta de concentración para la carrera íbamos a ver sino solventar en la clasificación de madera el domingo pero yo creo que sería muy importante para él que que puntual hay hay que tener en cuenta que tal como va el Mundial Hamilton puede jugar a la defensiva porque a no ser que tenga un pero pues tiene todo para ganar con Vettel así que yo creo que él tiene que estar a tope sin duda Singapur es es una prueba de fuego para eh

Voz 1173 03:40 muy Isaac esto de correr de noche cambiando algo a los coches los neumáticos los accesorios del piloto hay algún cambio con respecto una carrera normal

Voz 1650 03:49 bueno fundamentalmente la gente puede pensar en temas de visibilidad que es lo más llamativo pero realmente más allá de que sea muy espectacular por las luces la iluminación que tiene para los pilotos la conducción es muy similar la visibilidad es muy parecida a las condiciones dignas y sobre todo cambia en temas como los neumáticos porque la temperatura de la pista por supuesto al no estar el sol es muy diferente a la temperatura durante el día no tanto así la temperatura en el ambiente en Singapur los pilotos pierden como en su día en Malasia varios kilos durante la competición y el calor y la humedad tan tremendos que que hace de hecho estas este año las condiciones especialmente duras pero fundamentalmente para los coches son los neumáticos que no se calientan tanto porque el asfalto está más frío al no haber algo a Belzoni uno de los cambios fundamentales que te da

Voz 1173 04:32 veten las condiciones especiales al correrse de noche son cosas por las que hay que preguntar pero también Manu te tengo que preguntar por cómo está Raikkonen después de el anuncio de dejar en Ferrari de que haya fichado Leclerc y esas cosas como cómo está él

Voz 1385 04:47 pues estaba bastante enfadado que luego no demuestra porque él es así uno de ellos es amigo suyo pero tú no me conoces tanto como él mete pero bueno aquí sentí porque hace las presentaciones las preguntas de la FIA le preguntó que porqué fichó por favor que no dice bueno no sé quizá ya no tienes suficiente siempre fuerza suficiente motivación hicieron no así el más por escucha tu preguntas aquí cada fin de semana está está tremendo es un personaje que siempre sería imposible porque yo imagino Fernando Alonso por ejemplo a Hamilton con la música hay buenos sí pero cuanto no

Voz 1650 05:41 me corren pues ahí está pero dicho esto

Voz 1385 05:43 lo hizo el mejor tiempo se hizo la pole vuelta rápida jamás dada la historia de o sea que no no no está tan mal está tan mal es mucho menos aún que lo de meterán Leclerc que es un chaval de veinte años pesa ver que se leen cosas de de campeón de futuro campeón pero hasta ahora lo único que ha hecho realmente ganar a Ericsson todo bueno del montón podríamos decir Sauer pues se les doy todo lo que todo el mundo como un toque de atención a Vettel el que cada vez confían en Ferrari yo innecesaria algunas como habíamos pero no sé lo que hubiera gustado estuvieron recuperado Fernando Alonso ha visto un año Alonso Ferrari pero dicen que eso no fue posible

Voz 1173 06:33 bueno pues lo vamos a hacerlo dejar mi vida y no es que no tenemos no tenemos otra Isaac como pese a los españoles en este circuito Carlos Salem y a Fernando Alonso

Voz 1650 06:42 bueno pues es un circuito en el que el tiempo por vuelta depende bastante el piloto además es un circuito que a diferencia de los diez de los que venimos fundamentalmente de Monza pues es más competitivo para los es para los kilos los españoles porque no es tanto de motor tiene predominancia de de curvas de media baja velocidad y al ser un trazado urbano sin tanta exigencia de velocidad punta de detracción de potencia pues al final beneficia a los dos el otros españoles así que yo creo que tanto Fernando como Carlos para hacer más competitivo resto Fernando tenía bastantes esperanzas en pasar a la Q3 que ha tenido bastantes dificultades en muchas de las últimas carreras y sin embargo yo creo que en Singapur a estar entre los diez primeros y Carlos debería estar ahí

Voz 1173 07:26 vale me quedan dos una es la clásica la otra es que Ángels Barceló ha dejado la tele puesta con la CNN no más quebraderos de la tormenta tropical Florens el tifón de no sé qué cómo está la cosa en Singapur a lo mejor es que estoy obsesionado pero no por lo menos te voy a preguntar Manu por el tiempo

Voz 1385 07:42 no no de momento está alguien hace menos calor que otros años incluso de otros años calor un poquitín menos pero sí bastante un lado bastante burdo era bueno todo bueno nada

Voz 1173 07:54 te pódium del domingo como la de las Isaac cómo va a quedar esto

Voz 1650 07:59 bueno pues vamos a darle un poco de picante vamos a hacer que gane Raikkonen ahora que no ha renovado con Ferrari

Voz 1173 08:03 perfecto Raikkonen Vettel Hamilton Raikkonen Vettel Hamilton y Manu

Voz 1385 08:10 qué va a hacer Vettel que era como ha metido a Hulkenberg dio no lleva a nada podios consecutivos que parece bien añadió el repiten que pudieran ver inicial sobre su compañero en Renault logras el cuarto puesto el año pasado

Voz 1173 08:35 me gusta más el esfuerzo como debería jugar salgo a final de temporada bueno eso se lo dejo a Yago he gracias un abrazo a los dos horas las siete y veintiséis minutos de Singapur