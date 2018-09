Tesis, plagios y memoria histórica

Voz 0874 00:00 mí me está costando acostumbrarme esto no lo sé es tenía nueva di sí sí sí apuntó como dejando en claro si tiene un puntito asegura aportando

Voz 3 00:48 está a punto de empezar sus vacaciones no si te empezar mis vacaciones con fan tanguillos o lo que sea vas a preguntarnos si no quieres te mira a los paparazis iban a poner en torno a tu residencia de van a sacar fotos robadas de aquellos colando esa temporada pero bien es verdad estoy colando cada día te lo voy a seguir porque cada visión ya he dicho que va a sonar

Voz 1312 01:17 estas palabras a ver

Voz 5 01:19 no

Voz 6 01:28 que me por este caso es culpa suya pasa

Voz 3 01:32 mira Catalin si os quiero cantar en inglés sí sí pero este Zaragoza es es Vigo y me va el tema pues llama pachanga me vamos más una pachanga buena que te gusta no constan Vigo mola mucho te has tomado hoy al turno el Tour mitín Javier esta mañana

Voz 0874 01:51 la Scan no tendría que tomar las veces al día después de las comidas los nombres de los programas informáticos para detectar plagios en las tesis y trabajos universitarios después de revisar con estos programas habituales además en universidades europeas se ha determinado que el supuesto plagio la tesis doctoral del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1312 02:10 vamos a ver vamos a escuchar a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros Isabel Celaá que se mostró así de indignada

Voz 7 02:20 francamente este asunto ha sido muy indeseable muy indeseable en su conjunto porque es la primera vez que España tiene un presidente de Gobierno que esto en este caso doctor en Economía

Voz 0874 02:41 muy indeseables no poco más costosas de profesores

Voz 3 02:45 ayer a partir de la una de la tarde la tesis de Pedro

Voz 0874 02:48 Sánchez sobre diplomacia económica hizo pública en todas las redacciones se leyó con lupa sobrepasaron todos los habidos y por haber para detectar si había plagio o no había plagio se confirma que independientemente de la calidad del trabajo de que merecía ser la nota que mereció no hay plagio

Voz 1312 03:03 sí aunque hoy en portada algún periódico se ratifica en su versión a pesar de de todos lo los datos

Voz 0874 03:10 después de burofax el día que preguntas en el director de ese periódico probó

Voz 1312 03:14 bueno pues de precisamente por todo esto Isabel Cela ayer tenía un día así muy contundente tenía muy claro que los partidos que habían azuzado los caballos contra Pedro Sánchez en este tema deberían pedir perdón

Voz 7 03:26 el Partido Popular y Ciudadanos han trabajado en esto con una sola voz honestamente honradamente con la calidad que la política de tener lo que toca ahora es que pidan perdón al presente

Voz 3 03:38 me he hecho pues no de hecho

Voz 1312 03:40 el PP pasa Pasapalabra ahí ya que no sabes con qué tema

Voz 0874 03:43 pues Cataluña seguro bueno

Voz 1312 03:46 exactamente hizo un aprovechando que el Orinoco pasa por Venezuela me meto con los de Pep

Voz 1660 03:51 lo que pedimos desde aquí lo pedimos desde Canarias es que el Gobierno haga algo porque España es muy importante tenido médica España es muy importantes para Venezuela y lo que tenemos que hacer es decir muy claro que lo mismo que queremos para España que es libertad que es democracia que es pluralidad que es de democracia también parlamentaria mañana defendía internacional de la democracia no precisamente también denunciamos que en España parlamentos autonómicos que siguen cerrados lo que algún partido independentista pretende como digo Le exigimos al señor presidente del Gobierno que haga algo en Venezuela

Voz 0874 04:23 es difícil hacer lo que hace no es tan fácil pues

Voz 3 04:25 no lo que me pregunto es por una cosa hay que estudie Venezuela

Voz 0874 04:28 que no tiene un mérito el Pablo Casado que enseñó los periodistas las tapas de sus trabajos que era dice que son trabajos de asignaturas sin mayor relevancia y Albert Rivera líder de Ciudadanos que ha cambiado varias veces en las últimas horas su currículum y la Universidad Autónoma de Barcelona ha desmentido que sea doctorando en Derecho constituida

Voz 3 04:45 tal como constaba no estaba matriculado desde luego ahora fin como se ha dicho esta semana un un un relajar un poco infantil todo no

Voz 1312 04:52 todo un poco infantil yo no sé si estaba pensando en en un libro que que no hicieron leer en la universidad en la Autónoma precisamente de Barcelona que se llamaba cómo se hace una tesis de Umberto Eco y luego ya en plan divertido me he acordado de otro libro que no hicieron leer pero en Primaria que es las tesis de Nancy de Ramón J Sender

Voz 0874 05:11 además al nivel sí

Voz 9 05:17 eh

Voz 1312 05:26 mientras que desnudan sus currículum si sacan de los archivos sus trabajos de fin de máster de doctorado en de asignaturas etcétera hay una serie de debates que se podrían abrir ahora que se habla de este tema universitario

Voz 0874 05:40 famoso Instituto de Derecho Público entre la Universidad Rey Juan Carlos ha borrado más de cinco mil correos hemos estado escuchando esta semana aquí en la Cadena Ser la declaración de algunas profesó algunos profesores de su instituto que impartían los famosos máster de Casado Cristina Cifuentes la exministra Carmen Montón confirman que estaban totalmente supeditadas y controladas por el catedrático Enrique Álvarez Conde eran sus discípulos yacían lo que él les pedía mal Príncipe de curso universitario

Voz 1312 06:06 desde luego si además a este tema se añade pues esta semana al de los plagios o las trampas y corruptelas que haberlas haylas aunque no estén jóvenes cachorros de partidos políticos de por medio hay un equipo especializado en este tema en la Universitat de las Illes Balears que desde de hace diez años ya está ya hace diez años ya elaboraron uno estudio muy completo sobre la integridad académica en el ámbito universitario donde ya contemplaban y analizaban desde diferentes puntos de vista el plagio también las fábricas de tesis doctorales e que encontramos en Internet hablamos ahora con uno de los investigadores que participaron en ese estudio es Rubén Comas profesor del departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares bon día Rubén

Voz 10 06:49 hola buenos días seis pioneros

Voz 1312 06:52 en en vuestro departamento en estudiar la integridad académica y creo que no te extrañado demasiado este escándalo que que estamos viviendo por qué no me ha extrañado te lo esperabas un poquito ya

Voz 10 07:02 bueno a ya en otros países se había producido esa situación de que empezaron a escrutar con programas de de plagio tesis doctorales máster pero el caso más palmario el ocurrido en en Alemania que llevó a la dimisión de dos ministros del Gobierno Merkel hice yo en algún momento esperaba que que salta la liebre que se empezara también a que en España actuar de la misma manera lo cual bueno a uno que se dedica a estudiar este fenómeno pues en cierta manera ya le va bien porque por un poco encima de la mesa ha dentro de la discusión pública pues que está sucediendo en este en este sentido y por tanto no me alegra nada el conocer las sospechas de este tipo de casos pero para mí que investigó este fenómeno desde hace diez años pues me agrada en el sentido de que bueno como mínimo no sólo somos nosotros los que debemos empezamos a preocupar que espero que a partir de ahora también haya más gente

Voz 0874 08:09 bueno dos dos en Alemania vamos dos uno eh vamos a repasar las semifinales desde vosotros hicisteis un estudio pionero en España en dos mil seis pero es que la situación ha cambiado mucho y un aumento del plagio y del fraude en en trabajos académicos brutal por qué pasa esto Rubén

Voz 10 08:24 a fue pionero en España hay es verdad lo que pasa que tengo que dar crédito a que nosotros nos basamos una tradición ya existente sobre todo en países anglosajones que es una un tema que se viene abordando a desde las instituciones desde la investigación desde hace muchísimos años por tanto es verdad que fuimos pioneros en España pero siempre siguiendo una tradición no nos inventamos nosotros la rueda en este sentido a lo que me pregunta sobre el plazo aumentado yo tampoco te puedo decir a ciencia cierta porque los datos de que disponemos pues ya tenemos unos años no quiere aventurar a A la afirmar Ha aumentado aumentado lo lo que sí parece la sensación que da y también ha sino si nos centramos en datos de otros países que sí que van dando estudios al respecto es que está cambiando las modalidades de plagio o de malas praxis me así lo que antes era plagio cada vez va mutando además en otras formas como puede ser la compraventa de trabajos nosotros en el dos mil ocho hicimos un estudio en el que analizamos portales de compraventa de trabajos de un total de trescientos portales que analizamos el cien por si eran portal de de países no de España ha dicho hoy en día a simplemente metiendo en Google y buscando empieza a saber que ya empieza a haber muchos portales españoles que se dedican a confeccionar trabajo esta medida para estudiantes por tanto ya en en en países anglosajones lo que se ha producido es que al ir a aumentando los controles sobre el plagio al ir incorporando programas de de plagio además dificultan al alumno el que pueda plagiar y una nueva modalidad que ha salido es el tema de la compraventa de trabajos no es una modalidad nueva porque como ya aceptado aislada el libro de Umberto Eco codicia en algún momento que si no tienes tiempo y tienes dinero para hacerlo pues compras de la tesis por tanto no es algo que sea nuevo lo de comprar au

Voz 12 10:30 pues sí pero lo dice con sarcasmo e claro claro claro

Voz 10 10:33 pero Kate ella es algo que existía no ha ido a ir la cosa produciendo lo que ahora sean creador lo lo que se a llamar industriales

Voz 1312 10:44 no es vuestro departamento que es el que está investigando y trabaja por la mejora de la integridad ataque de Meca y el buen funcionamiento de nuestro sistema universitario ya imagino que ponerse en valor un montón de cosas de de nuestras universidades no pero qué cosas tendrán que mejorar qué está fallando

Voz 10 11:02 en cuanto al tema de plagio malas praxis y básicamente se establecen tres entonces mecanismos hay serían el mecanismo de la formación que es fundamental es decir nosotros nos encontramos con estudiantes que llegan a la Universidad sin las competencias necesarias para desarrollar un trabajo académico a tienen a su alcance a dos clics de distancia una cantidad ingente de información pero que sufre de información no la profesora no evalúa gestionar no saben que cuando uno utilizan afronta información debe citar esa fuente de referencia en esa fuente hizo es un puro desconocimiento que tienen los alumnos cuando llegan a nuestras facultades por tanto la formación es básica lo primero que debemos asegurarnos es que es que saben los mínimos a para redactar trabajos académicos luego la la siguiente es lo que lo que se está utilizando estos días con las tesis de que estáis hablando que es de detección de plagio que si bien no son la panacea porque tienen algunos arreglos algunas veces bueno pues como mínimo al alumno ya les retraen porque saben que a alguien no algo que les va a estar vigilando y finalmente el tema de la reglamentación académica que en España es bastante insuficiente al respecto que es a lo que debiera deberá mejorarse a nivel general

Voz 0874 12:27 muy bien lo que son Software también que están a disposición de los alumnos con lo cual ellos luego pedir manipula el texto también hay hay una cuestión poco más personal Rubén T y te pido tu opinión en un país en el que todo el mundo tiene máster y hay mucha gente que tiene máster trabaja de camarero pierde que os título ya no son lo que eran antes no te parece parecen poco antiguo la gente tenga esta obsesión por los títulos y que llegue a estos extremos

Voz 10 12:46 sí es sinónimo lo que asumir estos días que nos despertamos por un lado pues las noticias de todos estos presuntos casos de engorde de los currículum firmadas y por el otro Nos plantean la la situación de que España es el país que más sobre sobre cualificación ah yo no sé si una cosa tiene que ver con otra lo que que también tenemos que mirar de de cambiar eso España es un país donde la pirámide del sistema educativo está muy mal en el sentido de que hay mucha gente que con con con muy baja cualificación tenemos la un abandono escolar a somos punteros en Europa y en mi comunidad de las Islas Baleares todavía más y luego tenemos un nivel de sobre cualificación muy alto por tanto tenemos una pirámide muy grande en la base también muy grande otra vez en la parte superior y en la parte media que es donde debiéramos a fomentar la formación profesional mejorar la darle hemos calidad prestigio no tenemos a gente por tanto esa esa es una una situación que yo creo que debiéramos intentar revertir y mejora a situaciones de pirámide del sistema educativo de de otros países punteros te das cuenta de que la pirámide tiene mucho más sentido tiene que tiene mucha más operatividad no

Voz 12 14:07 Rubén es profesor de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación en la Universitat Balears Rubén gracias un abrazo voy a vosotros muchas gracias

Voz 1312 14:18 el otro gran tema de la semana que queda un poco aquí links eclipsado por estas tesis y Portugal Bittini placas Kant que tienen nombres también como de personajes de tebeo antiguo ese otro gran tema es la aprobación en el Congreso de los diputados de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los que

Voz 3 14:34 el dictador fascista

Voz 0874 14:36 en su momento con Hitler y con muy su le diera semejante mausoleo y estuviese enterrado junto con los restos de miles de víctimas que su golpe de Estado y la Guerra Civil posterior causaron pues era difícilmente asumible comprensible fuera de nuestro país no costaba mucho explicar que siguiese en

Voz 1312 14:52 pues vamos a ver qué tal han acogido este decreto de exhumación de Franco en un colectivo que se ha implicado sorprendentemente desde hace tiempo en ayudar a recuperar nuestra memoria histórica

Voz 0874 15:01 vamos explicando su días diez y aprendemos

Voz 1312 15:04 es la rama de Electricidad y Electrónica del sindicato noruego LO que ha apoyado económicamente la a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está participando en sacar adelante la apertura de fosas e identificación de víctimas del fascismo entre ellas el día que hablamos de ellos porque cuando hablamos con Ascensión Mendieta en caso de Timoteo Mendieta uno de los protagonistas de de nuestras vidas enterradas fue precisamente Timoteo Mendieta vamos a saludar a Henning y que es portavoz de de este sindicato buenos días Henning que os parece que cuarenta y tres años después de su muerte se proceda ahora a trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Voz 13 15:43 bueno ha caído es un monumento fascista festejando a Trump forzó que la Segunda República que hacían española creo que te de ser una Melilla cualquiera democracia laterales el fascismo un dictador fascista además se puede acontecer de una común daban la transición después tenemos restos del dictador formaron parte verdad voy pues tanta de la historia de otea preso oí que el fascismo otra vez parece pues para fuerzas poderosas y Hungría esas sociedades es importante es que Franco yo creo que Camps se ha visto que las tengo cráteres durante este periodo oscuro crestas es decir desde luego que sí

Voz 0874 16:43 ha suspendido en las todo lo bueno que nos gustaría en esta comunicación con Noruega pero es que me gustaría explicar nada más que un sindicato noruego se implica en la recuperación de la memoria histórica en España

Voz 13 16:55 bueno es que somos abuelos y de nuestras propias experiencias pero tenemos Duran ciclónico todo este este periodo cuando León el lionés perdieron la vida en el ducha antifascista hay que quiere que la justicia la lucha era de Knut moría este mercado Kelly que se a eso no hay problema para todos Arucas que ha reconocido suspender el Santos en las es que al llegando en sexta partido Esther quédame cosas como unos eso y me paran el estatus de la estando para todo hay claro sólo hacer usted como como que celebre fascista encontrado sindicalistas que para para un mundo mejor y más costo tiene que se debe conducir siete UVI estando en este sentido falta mucho para hacer esta española voy a cumplir con ustedes muy difícil para nosotros entendemos quiere ahora espero que el Gobierno sociedad para tal fin se dicen que para hacer justicia justiciera era traducción y con garantías de nombre televisión

Voz 0874 18:28 en Henning que es portavoz de este sindicato derechistas electrónicos en Noruega están ayudando a recuperar los cuerpos enterrados en fosas comunes en cunetas ya les digo que algunas de las historias que hemos contado en este programa no habrían sido posibles en la ayuda económica de esta gente de este sindicato muchas gracias un abrazo

Voz 3 18:49 hay que recordar que la asociación parar

Voz 1312 18:52 precio de la memoria histórica ha estado toda esta semana en Noruega dando charlas conferencias y haciendo exposiciones sobre este este caso el tema de la memoria histórica en España por cierto hablando de fascismos en Europa Javier vamos a escuchar al primer Emmy han al primer me al ministro de Exteriores de Luxemburgo enviando al ministro italiano de Interior Matteo Salvini a donde todos pensamos

Voz 15 19:16 pero hay algún no

Voz 6 19:20 me

Voz 3 19:23 creo que es entiende no lo suficiente lo Baltasar bailarina deje de la palabra

Voz 0874 19:28 hay que decir de Francia donde presidente Mclaren en nombre del Gobierno ha pedido perdón reconocido los abusos las torturas y las desapariciones en Argelia hace sesenta años y lo mejor es que abierto los archivos a lo mejor aquí también deberían

Voz 1312 19:40 deberíamos tomar nota aquí también

Voz 0874 19:48 son diez años de la caída de Lehman Brothers y hablamos de esto el domingo pasado pero faltaba saber la opinión de los bancos

Voz 1312 19:55 portantes a los bancos después de diez años de esta crisis financiera pues algo

Voz 0874 19:59 de sentarse

Voz 1312 20:01 los de sentarse y hablar pues bueno vamos a hablar de algo que casi no se comentaba hace diez años la pobreza energética ahí esta semana es muy oportuno porque el alfabeto alcanzar otro de sus precios de récord histórico no les recomiendo por favor que miren el estudio que ha elaborado Greenpeace sobre las ayudas a las eléctricas que acabamos pagando todos en nuestras facturas o la propuesta de Facua no de que la ley la luz tribute un cuarto por ciento de IVA bueno pues en este tema e sigue sin resolver sigue es una buena solución en nuestro país y nuestro compañero de Radio Barcelona en carreras Nos va ir presentando a quienes le acompañan para hablar de pobreza energética

Voz 16 20:36 ah sí

Voz 15 20:37 no yo tenía una tienda de fotografía muy bueno pues empezó a ir mal el negocio cada vez peor cada vez peor ya no podía pagar recibos nada de casa tampoco

Voz 3 20:47 empezó Cristina García afectada por la pobreza energética

Voz 15 20:51 me estaba acumulando los recibos con miedo ya que me cortaran al que me cortaran bueno yo recibía cartas de Endesa ya con orden de inminente corte esa angustia larga diaria por la mañana cuando me levantaba ahí bueno durante el día y con tres hijos tampoco Jordi transmitía me angustia me llevaba para mí para que los niños no bueno cosas que hacemos las madres ahora tengo una deuda acumulada de Endesa de cómo mil quinientos más o menos me informe de mi derechos de la ley y bueno

Voz 17 21:19 bueno es que hay una ley la XXIV es un el quince que es una ley que proteger a la aceptan

Voz 3 21:25 hace manía Celia Datu coordinadora de los Puntos de Asesoramiento Energético toda la Taula doctor sí exacto pero a efectos prácticos

Voz 18 21:34 muchas personas que no conocen

Voz 17 21:37 existencia de de los derechos energéticos que todas situadas tenemos si esto es un marco que sólo existe en Cataluña y que además es una ley que hace frente a a a una situación muy límite que es cuando ya directamente te vienen a cortar los suministros no

Voz 0874 21:54 María Campuzano portavoz de la Alianza contra la Pobreza

Voz 17 21:57 pero hay muchas otras situaciones de personas que están en situación de pobreza energética quitas no están en el límite

Voz 3 22:03 de que elevan a cortar la luz pero sí que es esta

Voz 17 22:05 en privando por ejemplo de de

Voz 18 22:08 de necesidades básicas y que todos somos un poquito orgullosos no

Voz 15 22:14 decir a ver lo que no voy a hacer es dejar de comer yo y mis hijos para pagar un recibo de equis dinero lo que sea no pero sí lo tengo para comer no voy a pagar la luz

Voz 17 22:24 esas situaciones todavía son un problema que se vive en Cataluña ya no décimos en el resto del Estado español que ni siquiera tienen esa protección contra contra los cortes no que sólo existe el bono social que es una medida que tantas veces hemos explicado que es insuficiente y que realmente no está protegiendo a al conjunto de de familias que están en situación de pobreza energética el martes que viene entra en el pleno la ley vivienda para que es una réplica de la de la ley que hicimos en Catalunya pero adaptada a las competencias estatales y ahí hay una oportunidad de demostrar que realmente están a favor de buscar soluciones tanto la vivienda como la pobreza energética

Voz 1660 23:03 no

Voz 15 23:03 a ver cuando yo me encontraba en esa situación tan desesperada hablamos podríamos estar hablando horas de éste

Voz 1312 23:08 tema situación desesperada de muchos a ver si si también este Gobierno encuentra solución

Voz 0874 23:13 a decir que hay otra lectura positiva de lo que escuchamos es que se puede aprender de experiencias que se ponen en marcha en determinados territorios en bueno pues te marchas no

Voz 3 23:21 me voy de vacaciones e es que el escritor Javier

Voz 0874 23:24 Andújar quiere poner música africana hace años el acabado la discografía Rafaela Carra dice que quiere abrir territorios no

Voz 3 23:29 sí desconocidos lo que él diga

Voz 9 23:40 no

Voz 19 24:07 España es un lugar muy ruidoso pero también es un país lleno de silencio al igual que hay muchos idiomas existen muchos silencios cuando la tele no se Serbia enlatada descubrí que no era el mismo el silencio del maestro de kung fu que el quedarse callado de la gente del campo este último era un silencio familiar estabas con ellos después de un rato largo todos callados mirando la siembra o mirándose las manos alguien levantaba la cabeza decía bueno y que voy a decir ya no decía nada más quién mejor ha pintado el silencio entre nosotros ha sido Zurbarán lo hizo en sus monjes y también en sus bodegones en las fuentes con limones la tinaja de barro es decir pintó el silencio divino silencio de las cosas el silencio humano viene luego es hoy nuestro cuando nos quedamos mirando sus cuadros antiguamente lo primero que se les enseñaba a los niños era estar callados entonces todo el mundo todo lo que nos rodeaba la pizarra del cole los mayores hablan desde la carretera que habían tomado para venir de a quién le tocaba fregar la escalera esa semana todo eso que parecía tan real era también una naturaleza muerta no en pantuflas zapatilla resultaba más verosímil estaba más vivo que el reloj de la casa que siempre repetía las mismas horas y los mismos minutos nada más parecido a un bodegón de perdices muertas que un reloj en una mesa recuerdan aquellas radio despertador es de números obligatorios cada minuto pasado era una caída en el abismo luego llegó el rock'n'roll Mi madre llamaba ruido a los discos que yo compraba pero no eran ruido eran un círculo de fuego para protegerme silencio

Voz 20 25:58 Ruth