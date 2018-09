David Bowie, The Konrads y Berlín

Voz 1 00:00 un mucho al

Voz 2 01:06 que te has animado a seguir haciendo tiene evidentes

Voz 3 01:09 sábados es bueno bueno para para habíamos quedado en que íbamos a hablar esta semana que estamos un poco liado estás muy liado con cosas importantes muy importantes si algún viaje y te te voy a sacar de Madrid anda ya vemos eso me gustado pero bueno me imagino que cualquier cosa más importante que esta sección no este rato de radio que no te preocupa gran cosa me da la sensación el caso es que bueno me he dado cuenta de que seguía

Voz 2 01:30 nada no encontramos no es así como funciona este programa ya sabes muy bien

Voz 3 01:34 sobra gente pero bueno igual te pillaba un poco ahí a mano cambiada pues voy para allá les pongo algo de música y le cuento alguna

Voz 2 01:43 por eso lo escuchamos a David Bowie ahora exacto me gusta esta canción ligera otro delito por qué este hombre más allá de porque te gusta es bueno

Voz 3 02:06 lo día ya te conté parte de verano

Voz 2 02:09 en aquella bonita historia de yo Strummer de Hawes creando una del Oeste en Almería

Voz 3 02:15 gran arranque de temporada estuve ahí en Almería en agosto pero claro no has estiras mucho las vacaciones ya ya veremos al final te cuento el caso es que tú sabes que la Navidad empieza cuando el sorteo de la lotería el verano empieza con el último programa de vivir si recuerdas el último día de A vivir de la última temporada que hicimos aquella R P M y te comenté te hable de un concierto que íbamos a dar con gran aparato eléctrico pueblecitos de mala bueno para vamos a decirlo bien insiste publicidad de tu propio concierto Pablo de Málaga sin pagar la publicidad es es un pueblo muy bonito Alfarnate en el Pirineo de la Costa del Sol lo llaman como usted eso fue lleno absoluto en la plaza

Voz 2 02:50 ya

Voz 3 02:51 plazas de aire libre al aire en la verbena verbena de verano está desviado un sitio maravilloso precioso pueblo pero Malú tocamos versiones de grandes clásicos ahora lo vas a entender precioso pueblo como te digo que por cierto ha sido incorporado este mismo verano el uno de agosto la lista de pueblos mágicos de explicaron que te estuve en alto a la película o tal como era Bowie toso sería posible pero no es algo más sencillo me preguntabas qué tocábamos pues en en aquel gran concierto unos Farnals este tema que suena Heroes de Bowie fue uno de los temas más aplaudidos de nuestra historia que ver hay algún vía de esto que esperamos colgar vídeos pues también que es Cadena Ser punto com así que tendremos que puede encontrarse supongo que gran aparato detendría en directo

Voz 2 03:32 todos los recursos que tuvo Bowie cuando grabó esto en los legendarios estudios Hansa en Berlín

Voz 3 03:37 varios estudios es cierto este año ha habido un documental que seamos Hansa Studios By The Wall mil novecientos setenta y seis mil novecientos noventa que precisamente toma prestado la frase del estribillo de esta canción The Wall y hacer referencia pues claro al muro porque el estudio Hansa estaba ahí justo al lado enfermedades muy graves

Voz 2 03:54 de hecho los protagonistas de la canción como ya contaste una vez por cierto en esta sección eran el productor de Bowie Tony Visconti y su amante una de las cantantes del coro con la que se veía además allí junto al muro no quedaba lado del

Voz 3 04:06 ampliaba hace escapó de la sala dos del estudio Jansà que es la la que tiene más más mística no el una sala que se montó sobre una antigua sala de conciertos la única sala que quedó en pie tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Berlín estaba en un edificio pues muy curioso un edificio neoclásico aquello fue un lugar clave en el paso de David Bowie por Berlín ahí llegó un poco desencantado con muy poco dinero a el éxito que había tenido con su segundo disco con el Space City se había pasado ya no sabía por dónde tirar andaba metido hay en vano adicciones varias del mismo contaba decidió probar vida en Berlín y le vino bien el cambio eran el setenta y siete Jansa ese había abierto poco antes en el setenta y tres salados ésta se se añadió en el setenta y seis que bueno desde entonces han pasado por allí muchos muchos músicos muchos músicos muy grandes y también Pino de la música en castellano

Voz 4 05:00 no

Voz 5 05:03 por favor no no nada menos Sadam

Voz 6 05:25 a Pedro

Voz 7 05:30 la crío solamente creo que sé quiénes son pero no estoy seguro es en el fondo sabes más de español deleite es que tocaron en Washington me invitaba claro claro invitaron

Voz 2 05:40 sí bueno me invitó la Consejería de Cultura de la embajada de España en Washington era una sala muy pequeñita hay buena pues estuve

Voz 3 05:48 ya está bien hombre Vetusta Morla uno de los grupos más importantes que ahora aquí en España han grabado allí su último disco reconocen que se lo pasaban como nanas porque claro imagínate podían usar todos los instrumentos de todos los tejos del estudio que que han usado gente

Voz 8 06:01 como Bono U2 au Iggy Pop o el propio Bowie ritmos dijeron que que claro jugar con aquello era como un sueño Caribbean arreglen Wilder esa nada

Voz 9 06:10 esto que suena no está en el disco es una versión en directo de la canción punto sin retorno que grabaron precisamente allí en el estudio cansados y las sacaron en una edición limitada en vinilo de siete pulgadas para el día de la tienda de discos veintiuno abril ya sabes si tienda de discos por cierto que habría que explicar lo que supuso un recinto en el que antiguamente se vendían unas cosas redondas con un agujero quedan quedan algunas ya no son como aquellas grandes del Madrid Rouco el disco Play de tu juventud salí de la tienda de discos pequeñas pero bueno que siguen ahí dando fuerza al vinilo

Voz 10 06:42 va

Voz 1 06:51 mis

Voz 5 07:03 queda

Voz 3 07:06 te estás hablando de Bowie no estaba con Bobby no te gusta ya tanto a la música en Castellón no quitamos a Vetusta venga voy a decir con voy suena muy es que bueno a ver en realidad esto que suena es la primera banda en la que tocó Bowie llevaban de compras y ni siquiera David Bowie aún se llamaba David Jones y ni siquiera cantaba tocaba el saxofón en esta grabación por cierto no es de no no llegó a agravar la él pero en su

Voz 2 07:38 la actitud contrasta que una vez cuando tenía en la sección Ciencia una sección que que poco empiezo componiendo para casas de discos y que de hecho estuvo a punto de firmar el My Way que después hizo famoso

Voz 3 07:49 es verdad esa es una preciosa historia de cuando Bowie no era nadie años sesenta y siete poco después de hecho de dejar a estos de Conrad no no voy a repetir enterada la la historieta que quiera que el Agustín en la web de La Ser junto al vídeo de gran aparato que vamos a colgar pero es cierto Bobby adaptó al inglés la canción francesa que después fue el My Way y bueno la cuestión es que los editores Se será rechazaron no les gustó aquello dolió durante mucho tiempo le guardó rencor a a esa versión de Sinatra que que al final firmó Paul Anka hizo la adaptación pero mira parece que al final hizo las paces con con Frank y con el mismo quizá no y hasta llegó a grabar una maqueta de My Way no se sabía Illa publicó la BBC en un documental que sacaron al año siguiente su muerte

Voz 2 08:30 sí

Voz 3 08:31 estar en una pusimos en su día tener una curiosidad pues mira no la proponer venga venga venga

Voz 12 08:40 no Clara

Voz 13 09:16 mucho

Voz 15 10:26 el sí

Voz 16 10:55 Hay

Voz 3 10:57 pues este es My way de Sinatra de Paul Anka pero cantado por Bowie la la adaptación que había hecho el contaba la historia de un payaso enamorado en secreto de una mujer en fin la historia en un poco más blanda que la que luego hizo palanca así que punto para Paul Anka aquí

Voz 2 11:09 pues no está mal te lo que estás contando pero hecho en falta como siempre alguna conexión con la actualidad de lo que se trata

Voz 3 11:14 no te valen mis recuerdos del verano no quiere usar como marco y estirar demasiado bueno pues voy a poner de actualidad escucha esto otro

Voz 17 11:24 no

Voz 3 11:33 ya ya está no no no he conseguido más Teo

Voz 18 11:37 una otra canción que que traído ya lo explicamos esto

Voz 2 12:23 explica que que ha sido lo que ha pasado no noventa

Voz 3 12:26 lo primero que sonaba que eran sólo nada doce según grillos es el primer Bowie de verdad lo primero que grabó David Bowie cuando tenía solo dieciséis años y tocaba de Conrad el grupo que te extraído antes como te dije él no cantaba en el grupo pero en esta grabación el mánager le convenció para que lo hiciera el porque tenía la sensación de que esta canción la iba a cantar el mejor que el cantante original era parte esta grabación de lo que iban a presentar a la compañía de discos Decca para intentar que luego lo rechazó lo rechazaron efectivamente tiene gracia porque rechazaron la la grabación con Bowie ir un poco más adelante dedica les dio otra oportunidad ahí ya no cantaba Bowie ya ese viejo al grupo ya siquiera escogieron grabaran es decir a Bowie no lo quisieron diseñaron de Conrad sin Bowie así que esa grabación que has hoy es la única que existe de los Conrad con Bowie K

Voz 2 13:09 me mira equipo que dices que esto del año sesenta y tres es de actualidad

Voz 3 13:13 porque esta grabación de la que sólo podía superar esto pues no se conocía la encontró por casualidad el que era batería del grupo en una Panera mientras estaba vacía en un desván que tenía encima en su brazo para hacer una mudanza esto pasó Julio ya habíamos empezado el verano porque ya había que vivir yo estaría de vacaciones en Mallorca jugando al tenis sabes con quién yo estarían Alfarnate tocando esta semana bueno está esta semana se ha subastado en Londres empezar

Voz 2 13:39 diciendo por por esta cancioncilla diez mil libras y al final se ha vendido por casi cuarenta también lo pero que es un una cinta vierta cinta ha abierto de Gotovina en gustar mucho dinero por nada

Voz 3 13:51 sí o tener mucho dinero fueron las dos opciones esto es lo primero que grabó lo que te puesto es pues esto que está sonando ahora pues es lo último que grabó es la última canción de su último disco Black Star que salió dos días antes de su muerte en enero de dos mil dieciséis aunque también es cierto que siguen saliendo cosas de Bowie saliendo directos recopilaciones de hecho ya que que es actualidad en menos de un mes el doce de octubre va a salir una caja con temas de Bowie de los años ochenta

Voz 7 14:15 remezcla dos versiones está bien ubicado pues me queda verano porque caso es ya lo estás

Voz 3 14:21 podría esperar gran aparato se llama Pedro con gran aparato eléctrico habría que revisar ese más menos

Voz 2 14:26 con poco más peli porno de los setenta

Voz 20 14:28 me parece un gran nombres además hubieran dicho que

Voz 3 14:31 a ver con la música