La manipulación del lenguaje

Voz 0874 01:04 es algo que cuando la gente me habla de este programa muchos hablando un poco de los signos que lo distinguen tienen me gustan mucho sus corresponsales y los acentos estas cosas m dice mucho lo que me gustan los de los chistes yo siempre dicho que se refieren a los cómicos que ven en la última hora pero se refieren a vosotros de dos de los chistes vosotros

Voz 3 01:21 los chistes hace muy pocos Gracia bueno

Voz 1252 01:27 ello pues bueno si tú cuando invitas

Voz 3 01:29 esto es los de apretar más gritando para todos nosotros sabemos intermitentes siente bueno hombre

Voz 0874 01:36 de alguna manera hace chistes pues no son no son chistes que hacen reír insiste es que destacan algo también a veces sonreía

Voz 3 01:43 digamos que sonreír sonreír casi siempre este es una palabra comodín yo me acuerdo cuando era pequeña igual sólo eran el País Vasco o el norte que se llamaba chistes a los tebeos ya te has comprado unos chistes era te veo yo que se decía ya te has comprado machistas bueno claro lo dicen con los máster bueno no porque los dan gratis por estas en Barcelona

Voz 4 02:07 bon día viva viva el Rey

Voz 0874 02:13 parece que ahora no existe si no le uno de tus libros gráficos o lo último que hace son son gracia porque te da advierte por la ventana valoró

Voz 0062 02:24 bueno intento intercalar mira yo muy bueno en EEUU y que me siento me identifico con Oliver y cuenta en la actualidad intento intercalando chistes a veces incluso la la cuña está como el chiste un poco metido con calzador porque al final la chicha es la lo que está contando el realmente es material muy compleja

Voz 0874 02:47 que se inglés con acento inglés y luego mucha gente los que le tienen manía le dicen

Voz 0062 02:50 vete perra Inglaterra si no pero

Voz 3 02:53 mira simplemente el trazo la forma de dibujar las cosas tiene gracia Otín humor osea que te predispone a la sonrisa no parten sabes que es una mirada diferente que en el

Voz 1532 03:08 en la viñeta gráfica la vis cómica en el contador de chistes equivale al trazo es el trazo

Voz 0062 03:13 totalmente de acuerdo total mente de acuerdo a veces incluso

Voz 0062 03:17 el exceso de trazo es sería lo que en dialéctica sería actuar exacto

Voz 1252 03:23 el paradigma de todo esto yo creo que el ejemplo más claro era con Aznar que ya sólo con dibuja Arlene la gente se reía o con verle

Voz 0874 03:32 ejemplo el trazo también si del estilo es que el el supongo que podría haber evolucionado hacia un estilo de más calidad del mismo reconocía que no dibujaba bien no pero era muy particular identificaba ese chiste en cuanto lo veía

Voz 3 03:45 ahora es en forja sabía una enorme correspondencia entre el fondo y la forma en que

Voz 0874 03:50 el trazo del personaje y el bocadillo

Voz 3 03:52 Forges es que era Forges en todo hasta cuando hablaba hablaba como Forges él ya creo había creado un unos personajes pero eran él mismo en distintas facetas pero quiero decir que aumente tremendamente eficaz Bornos eran muy eficaces

Voz 0874 04:09 Ana para vosotros qué pena que Pablo Casado no tenga algún elemento

Voz 3 04:12 tengo identificativo bigote un no

Voz 0874 04:14 Nos patilla Rivers es peor

Voz 3 04:17 es bueno Pedro Sánchez Pedro maneja mejor Collet ha causado un poquito como boleta se quita la coleta y mis acabó

Voz 0062 04:29 quedará Cataluña

Voz 3 04:32 como Torra no haya una chufa

Voz 4 04:36 el puede ser un poco esta esta declaración bueno tiene

Voz 3 04:39 en cierto retorcía pimiento entre la boca la nariz es muy per es muy cómico sea como como personaje es muy cómico

Voz 0062 04:47 a mí que en esta cosa de los políticos de los noventa que ya se había perdido que es chaqueta como tres tallas más grande con unas hombreras que campante llegan a La Oreja de Duran Duran

Voz 3 05:00 él cómo va como encorvado no

Voz 0062 05:03 por Dios que alguien le un Sastre

Voz 3 05:05 por qué te queda por diversas

Voz 5 05:08 oye perdona que tú digas que alguien le lleve a la burguesía catalana

Voz 3 05:13 el total luego bermudas a Pablo Casado como lo dibuja estuco bueno pues es que Pablo Casado el gran problema es que no sé si buscarle de enfrente el perfil de perfil si yo he momento ponen parece siempre atropellado por una ceja más alta que otra los ojillos tiene la boca atravesada en primera si es que hay que fijarse mucho y entonces la boca lo has proto Werder pobre no no no es que la función pero es que esto es un gesto de la boca muy suyo del Estado otra cantando el currículum pues eso lo tiene todo no lo sé

Voz 0874 05:50 a Pablo Casado un pequeño parche en la ropa con la que ponga Viva el Rey

Voz 3 05:55 pero es que eso lo debido al Rey

Voz 0874 05:58 en una Coronil a lo mejor sí pero bueno ya saben quiénes son los que están en esta mesa que son Julio Rey Mauro Entrialgo José María Pérez Peridis Aleix Saló que está en Barcelona por cierto estaremos dentro de un par de semanas estaréis todos vosotros tú te vienes también José María

Voz 3 06:13 espero que sí pero de la mano

Voz 0874 06:15 en Bilbao en parte porque tú Julia insistido mucho que fuéramos al festival de literatura y arte con humor que es el Festival Hall

Voz 4 06:22 de Bilbao sí sí sí que dirige

Voz 1252 06:24 ambas es muy recomendable el festival Bilbao en general es muy recomendable por muchísimas razones pero el festival la verdad es que es importante tú las dichos del Humor y literatura llega a unos niveles realmente elevadísimos y muy sorprendente

Voz 0874 06:41 nosotros es rebajar ese listón que llevamos a Javier Cansado vamos también a los cómicos seguramente Cristina vosotros lo pasaremos bien no recuerdo ahora mismo en qué lugares pero creo que se puede descargar una entrada en en Radio Bilbao de la Cadena Ser que estaremos dentro de un par de sábados cuando observa pues eso no toca cuando tú cuando toque hay una persona más en la mesa no debería estar aquí porque esta es una reunión de humoristas gráficos pero debe ser seguramente la primera vez que pasa por Madrid que se igualen veinte veinticinco años no tanto pero casi porque qué podía pasar por determinados lugares que le trae malos recuerdos recuerdos de haber sido despedí de Özil chicles de ocasiones pero va a ser colaborador de este programa ya veremos cómo lo que sí sabemos es desde donde desde Buenos Aires para allá que se va esta noche así que ya que estaba Marie Le he dicho cuando Enrique González como

Voz 3 07:31 Enrique pues eso es netamente bien

Voz 0874 07:35 supongo que después de escuchar esta conversación ya declinan la invitación

Voz 4 07:38 colaborar con este pero no no voy a darte mi teléfono esto ya lo sabe está bueno te vas a Buenos Aires cuando esta tarde esta noche esta noche esta noche como los tres yo he conseguido acostumbrar al perro meterse en la caja eso ha costado mucho esfuerzo y mucho pero han encontrado más o menos se un poco más lo es mucho más inteligente mucho más fuerte el perro tiene aquí una caja en la bodega en la bodega climatizada no encima no puede ir dormido puede ir un poco saldado pero no dormido porque igual creen que esto les estas colocando un perro muerto pero bueno no no no sé cómo era la la Gata viaja conmigo

Voz 0874 08:19 cuando una bolsita supongo en una estas bolsas de viaje para ver si

Voz 4 08:21 pequeños en el puesto pegas al aire en clase turista es el drama lo tendremos esta noche el que quiera pastas lo vieron Rato esta noche que vaya a la T uno íbera a un tipo persiguiendo a un perro que ladra hay que se come alguien y si no será dantesco como se llama

Voz 1252 08:45 Enric

Voz 3 08:46 Ulises no

Voz 4 08:49 viajero a poner Hércules pero te pareció demasiado pocos que salió oye has pasado por la redacción de El País delante fuiste despedir ya firmado la próxima carta de despido así las claves que has escrito estamos agilizando gracias de forma que entrará y saldré con con facilidad he pasado son la directora ya me avisó note espanto porque hay mucha luz me dijo que Sol tiene ser sean de luz en mis bueno como que hay luz

Voz 3 09:24 pues sí parece como una una cría

Voz 4 09:26 la venezolana estética con un rinconcito de qué hacemos con esas mesitas redondas es muy pantallas no ves es buenos para escaquearse porque está lleno rincones mamparas pantallas cosa no está todo grabado eh sientes que has a lo mejor seguramente una cámara posiblemente sí sí

Voz 1252 09:49 pero ha de demostrar que es un periodista de la vieja escuela

Voz 4 09:53 sabes que lo vamos

Voz 3 09:55 del anterior como decía nuestro

Voz 0874 09:57 pues común y queridísimo amigo José Martí Gómez las relaciones perdieron su razón de ser cuando las botellas de whisky se cambiaron por botellas de agua

Voz 4 10:07 es por la noche cuando tengo una urgencia cualquier cajón que abriera

Voz 7 10:12 tenía o whisky horror

Voz 4 10:15 vodka o incluso la gente más vino

Voz 6 10:18 sospechosa

Voz 4 10:19 tenía ahí era tradición sí

Voz 3 10:30 en la SER ha pasado mucho

Voz 4 10:36 lo que te contaba cosas así que de paso ya próxima por allí apenas hacía amigo de paso bueno es un policía no me cuadra eran demasiado de barrio sus características poco antes las gracias chinas que estaban abiertas ahora tienes que enseñar el pasaporte el certificado de penales antes entraba y salía cualquiera

Voz 0874 11:09 pero es verdad que las redacciones y pasara también en nuestra hay pasan la del país además hay pantallas que van indicando cuáles son las noticias más que por los usuarios de la web de las aplicaciones y claro cuando esto se instala te cuentan que en que exista una provisión de curiosidad más que otra cosa no pero claro el redactor que ha hecho su noticia que ha sacado una información que merece la pena leer ve que sube más la noticia sobre las croquetas

Voz 4 11:36 sin duda esto esto es un poco sin sin duda si consigues combinar fútbol croquetas Hidalgo de varíe a tal Señoras El escapo un atentado no sé dónde Oriana

Voz 0874 11:48 de que ahora vende mucho y tal pues es esto

Voz 4 11:51 entonces ya lo petos

Voz 0874 11:53 José María saber que estamos hablando

Voz 4 11:56 sí en el país yo recuerdo en al principio

Voz 3 12:00 sí había una cierta la botella no está los que las botellas del país porque llevaba galletas iba todos los días y como iba el pueblo traída dietas de Aguilar de Campoo de aquellas de Fontaneda que venían envueltas en plata era recibido por porque dura o yo tanta tantos años no

Voz 4 12:24 por lo que yo ahora entiendo que ha durado Rick tampoco entonces no cosas treinta años y hago unos meses más acumula oye eso es verdad que has estado con

Voz 0874 12:42 a París con como el del mundo durante cuántos años

Voz 4 12:46 dos años dos años estuve haciendo

Voz 0874 12:48 compensará mudanza reiterados allá no

Voz 4 12:51 absolutamente pero

Voz 6 12:54 yo creo que que nos hemos embistió con las mudanzas los animales y yo estamos

Voz 4 12:59 la hacer la maletita hay tal esto qué hacemos con el piano lo facturamos que cabe en el apartamento de cuarenta metros

Voz 0874 13:08 qué qué esperas encontrarte en Buenos Aires has tenido

Voz 4 13:10 yo no sé buenas conversaciones previas sí sí sí he hablado con con un montón de gente y claro me me me anuncian tal catástrofe que yo creo que será menos quizá no dinero pero sobre todo puso los argentinos

Voz 4 13:32 se acabó hace tiempo es sospechoso que te visten de que no toques un peso no te abran una cuenta bancaria a osea que hay que llevar los dolares si se te tienes que vivir

Voz 0874 13:43 B básicamente sí claro

Voz 4 13:45 claro porque es que tú dices bueno le hago una transferencia

Voz 8 13:50 sí sí yo no tengo yo el banco eso no claro el cepo corralito pues la gente

Voz 0874 13:58 esta esta camada pero entonces alguien como tú que me dado a ocupar un cargo pero absolutamente legal como corresponsal en la empresa

Voz 4 14:06 extranjera mira como eso de legal que acabas de decir no me lo dices en la calle me pero en serio te diré que alguien tiene que llevar tu sobre cada mes porque oye

Voz 3 14:19 no de lo que habla de los maderos

Voz 4 14:26 que confió se lo inconfesable dejarlo cuando luego hay que decir que tiene una enorme capacidad para

Voz 0874 14:31 llegar a un sitio en el que nunca ha pasado nada que de repente pasa en hoteles

Voz 4 14:34 las catástrofes desgracias y esto será bastante esto es verdad

Voz 0874 14:39 que quién quiera saberlo que le libros porque tú lo he estado

Voz 4 14:42 has escrito el libro entero sobre eso sí pero sólo daré un ejemplo yo sufrí una inundación en un ascensor de la redacción del país a ver mejor a Messi que te quedes encerrado en un ascensor de Miguel Yuste entre la segunda la primera planta ya empieza caerá yo creo que alguien te estaba diciendo algo si era una señal lo siguiente fue lo de lo de la cabeza el caballo en la cama pero cosas de ánimo

Voz 3 15:11 algo así hubiera sido whisky por lo menos pero no viejos tiempos eh

Voz 0874 15:16 oye con tanto tiempo cuánto tiempo llevas fuera de fuera de España digo entre suman unas cosas y otras ir restando esos pequeños periodos has pasado por aquí

Voz 4 15:24 pero unos unos veinticinco años XXV años en Jerusalén Roma París Londres Washington Nueva York más o menos sí sí luego y Londres años de París hay

Voz 0874 15:40 el el desapego un poco es el mismo a los tres cuatro años que es a los Veinticinco el

Voz 9 15:46 la la pereza que te puede dar por ejemplo no sé si decirlo al es el proceso

Voz 4 15:54 sí pero no sé lo que me pidas permiso para escapar de eso pues convierte a Cuenca ya

Voz 9 16:05 vale es verdad que que

Voz 4 16:06 algo queda muchísima pereza pero bueno yo

Voz 9 16:09 yo me escapé

Voz 3 16:21 pues a lo mejor sí

Voz 4 16:23 la parte no sea que no es nuevo pero quién quién aprende a disfrutar del placer de largarse de largarse de cualquier sitio es que en esas son adicción a mí no me gusta llegar a los sitios me gusta irme de los además lo haces muy bien es bueno que lo común pocero no me despido de la gente en fin aprovecho para decir que todavía tengo una llamada pendiente con con Marc Bassets Icon y pasa es que en París esta obra no no te has perdido tampoco de Marc con lo el estupendo pero es que tenía que verle espero entonces pasó no sé que en el lo pongo me dijo Lorenzo Milá en Roma sí sí sí soy soy malísimo en eso pero digamos extrae un placer difícilmente explicable

Voz 9 17:19 en el hecho de largarse

Voz 3 17:24 es que opinaba eso yo creo que no

Voz 4 17:26 también a veces cuando ves que prepara el caso el cajón Filho del gato y tal el tío ya se va el coche ahí a pie de maletero venga a dónde vamos de dónde Ulises esas teorías no tienen nada no no y les da igual con tal de que no lo he metido en una caja

Voz 3 17:49 bueno esto va a ser curioso esto va a pasar seguramente

Voz 0874 18:10 yo creo que Nicolas a la vez que venís y te sientas en esta mesa fue fue el día de la toma de posesión de Pedro Sánchez puede ser puede ser visto por aquí

Voz 3 18:20 el acuerdo ese detalle pero sé que estuve aquí contigo y si hace unos meses hace unos meses hablando de cambios muy rápidos en todo lo que estaba pasando y ahora tengo encima de la mesa este libro que no sé si será complicado ya acaba de salir va a salir muy pronto si se está salir

Voz 0874 18:35 en la manipulación la manipulación del lenguaje Breve diccionario de los engaños engaños en el lenguaje político venga Nicolás tú crees que no no no

Voz 0623 18:46 yo que me he equivocado no es que de momento político no

Voz 0874 18:49 esto no pasa no pasa es un diccionario

Voz 0623 18:52 bueno está en forma de diccionarios son sesenta y cinco voces frases no en orden alfabético como son los diccionarios en donde intento desvelar descubrir cómo se engaña a la gente a través del lenguaje es decir como el lenguaje se utiliza para decir algo que en realidad es todo lo contrario es decir es el juego de los opuestos no es una cosa muy dialéctica ir como una cosa se convierte en su contraria a su propuesta porque a través del lenguaje tú dices una cosa y la realidad es otra totalmente diferente es la manera de engañar en la exposición de motivos si las visto claro qué es la causa por la cual es esquivo este libro es que durante la dictadura todo era todo lenguaje era todo mentira todo mentira no es la base de las dictaduras no

Voz 4 19:44 lo cual era muy fácil

Voz 0623 19:45 pero bueno porque de tanto repetirlo con esa técnica de la repetición que dicen que Goebbels utilizaba etcétera aumente que parece que es verdad se crea un consenso el consenso es la hegemonía es decir que tú logras la hegemonía en la sociedad a través de un consenso que se genera a través de la mentira entonces evidentemente es fundamental desvelar descubrir dónde está esa ese engaño donde está esa mentira entonces bueno es lo que yo también Tim inédito en este en este libro en sesenta y cinco cosas que toca todo por ejemplo te voy a poner dos o tres ejemplos que para mí son la clave de la parte seria porque luego hay una parte muy irónica muy si lo has visto no una parte muy irónica no de cosas tan absurdas que se han dicho que son en el lenguaje durante un periodo aquí en este país han dicho cosas tan absurdas como crecimiento negativo y todo el mundo hablaba de crecimiento negativo la gente hablaba de bueno pues de cosas de lo sé cosas absurdas no pero luego ha habido cosas ya más serias bastante más serias y dramáticas

Voz 9 20:58 de este engaño es que por ejemplo yo intento demostrar que el neoliberalismo acaba liquidando la libertad a través de la desigualdad

Voz 0874 21:10 esto es todo así tú eres el capítulo raro es su capítulo

Voz 0623 21:13 el más largo y más digamos trabajado digamos no como el nacionalismo en en un mundo global al final destruye la nación es decir el nacionalismo es lo contrario la nación porque la nación hoy se defiende federados se uniendo se sitúa hoy divide es lo que hacen es debilitas ante la globalización y los poderes globales que son económicos mediáticos o lo que sea no entonces todo eso contrario es decir es es una y el populismo está también no el populismo pues llevado un cierto a un cierto nivel acaba dañando al pueblo

Voz 0874 21:53 no vamos a centrarnos primero en el lenguaje por ejemplo mira escucha esta grabación se Alfonso López Tena diputado entonces en el Parlament por solidaridad catalana es de dos mil once

Voz 0062 22:07 no

Voz 0874 22:08 se le adjudica haber acuñado el famoso España ens roba España nos roba tú lo mencionas menciones también por ejemplo por la P presos políticos políticos presos

Voz 0623 22:20 es decir no es lo mismo no es decir los presos políticos yo desgraciadamente ha sido uno de ellos no durante bastantes años no entonces en una dictadura hay presos políticos porque toda legislación es es ilegítima e ilegal y por lo tanto la condena que se hacen la persona no está basada en criterios democráticos en criterio de libertad no pero en una democracia no hay presos políticos hay políticos que son presos que han cometido delitos de las leyes democráticas que sean votados es decir si hay un político que viola la ley bueno pues evidentemente los jueces intervienen no otra cosa es que luego le absuelva no absuelven y que se que respetar la presunción de inocencia y todo eso pero en una democracia sin democracia no hay presos políticos es es casi es un poco humilló ante no llamar presos políticos en una democracia cuando cuando en España ha habido miles de presos políticos de verdad que en una dictadura no es decir bueno es que me parece lo mismo que se habla de exiliados políticos no exiliados políticos no gente que se ha fugado de la justicia porque España es un país democrático

Voz 0062 23:31 bueno pero aquí también demuestra y es decir tu propia ideología hace que interpretes au utiliza es un término a otro

Voz 9 23:40 no claro ahí

Voz 0062 23:43 yo a veces me puedo entender cuando en este caso pues tablas no hay quién dice exiliados hay quien dice fugados puedo entender parte de razón en ambos sentidos porque por ejemplo con el tema de los presos políticos los políticos presos hay una importante parte de interpretación estamos hablando de un proceso judicial que aún ni siquiera se ha llevado a término es decir hay una cantidad de crisis muy importante en el tema del lenguaje precisamente creo clarificó

Voz 0623 24:14 pero el problema el problema Alex es que a quién interpreta la Ley el aplicasen los jueces no la democracia es decir el día que no aceptemos que son los jueces los que interpretan y aplican la ley no estamos perdidos yo digo en el libro el día que por criterios políticos se hagan las cosas en la judicatura es para echar a correr hasta la frontera es decir claro porque la democracia fundamentalmente la división de poderes el Poder Judicial ese que interpreta y aplica la ley eso

Voz 0062 24:44 compré completamente claro pero yo te yo te voy a añadir en democracia también es bueno tiene un debate sobre los procesos jubilado

Voz 0623 24:52 oye podemos nada por ejemplo con el tema de la manada

Voz 0062 24:55 ha llegado a un punto de inflexión en el que por ejemplo antes se hubiera dado por respetar la sentencia y en este caso está cambiando la opinión pública a la hora de de como un un acoso sexual

Voz 0623 25:09 yo lo que dictó en el en el libro es que cuando se cuando se dice que hay presos políticos exiliados políticos etc en el fondo lo que está diciendo es que España no es una democracia es decir es ese el objetivo es decir objetiva es decir

Voz 8 25:23 como bueno o que es una democracia imperfecta bueno no no tiene porque ser blanco gracias en este caso no son integrada son democracias

Voz 0623 25:32 exacto decir eso eso no no vas yo eso no lo comparto es decir lo mismo que ahora se está hablando en lo que se está hablando de democracias liberales que hiciese democracia liberal democracia que no hay libertad libertad y democracia es decir no es otra vez el juego

Voz 1532 25:50 el palabras Turquía directamente crees que no es ningún tipo de demora

Voz 0623 25:55 bueno yo creo que que tiene la pruebas que tiene dificultades para la Unión Europea

Voz 1532 26:01 esto ya está incorporada el tema de los grises en la definición de los sí bueno pero

Voz 0623 26:06 la democracia es cuando hay libertades división de poderes elecciones libres es decir esos es la democracia sino ahí eso pues no hay democracia Se está en camino de la democracia se está intentando que haya una democracia pero no es no es una democracia

Voz 1252 26:20 pero toda esta manipulación del lenguaje de la que estamos hablando no nos llevan definitiva a la teoría de Goebbels

Voz 0623 26:27 bueno es el intento de de que la manipulación de lenguaje yo yo notado en un momento determinado en este proceso en nuestro país no que es empezaba a utilizar el lenguaje de manera muy muy tergiversada no estaba tergiversado el lenguaje que es una cosa peligrosa en una democracia en mi opinión es decir las dictaduras se basan siempre en en la manipulación en la mentira en todo esto no ahora he dado que nos ha costado tanto con conseguir esta democracia yo siempre digo que hay que cuidarla la mucha ya no está para siempre

Voz 0623 27:03 entonces hay que cuidarla como una planta una planta delicada una planta delicadísima entonces empecé empezar a tergiversar el lenguaje empezaran manipular el lenguaje para decir cosas que no lo son pues creo que es que es una de las de los ataques que se pueden hacia la democracia y el Inter de hecho en el libro en sesenta y cinco voces esos anticipos fases es descubrir dónde está esa mentira dónde está esa esa forma de tergiversarlo no es decir cuando se cuando se dice el nacionalismo por ejemplo no bueno pues el nacionalismo que fue

Voz 0623 27:41 una época de la historia puesto que era crear las naciones en contra el feudalismo en contra del régimen absoluto fin el nacionalismo era mil ochocientos cuarenta y ocho fue la la revolución Europa en contra de todos estos absolutismo luego en el transcurso de la historia con la globalización la mundialización Se convierte su contrario eso es lo que yo intento de se convierte su contrario y la manera de defender a la nación es uniéndose federal no se para que la fue la política sea la democracia y la política sea lo suficientemente fuerte como para poder medirse con los poderes económicos de otro tipo que son los que están controlando la globalización en el momento que tú vividas tú disputarse es ese poder político estás debilitando lo con lo cual estás dañando a la nación

Voz 0062 28:25 esto es un gran defensor de la Unión Europea

Voz 0623 28:27 yo soy un grandísimo defensor de la Unión Europea

Voz 0062 28:30 no no las socias con los ataques que dicen muchos que la directamente con el neoliberalismo

Voz 0623 28:36 no no bueno el claro el neoliberalismo es digamos a partir de mil novecientos setenta y tres por ahí Reagan Thatcher Consenso de Washington etcétera que eso lo explico ahí empieza a dominar no empieza a dominar por debilidad de las fuerzas progresistas a fuerza de Izquierda yo yo cuento la historia de todo eso de que ha pasado eso eh porque han ganado de momento no como el momento

Voz 3 29:04 a la parte optimista de la frase

Voz 0623 29:06 no lo porque según de la URSS lo explico porque en la socialdemocracia pues también se desvía y no es capaz de hacer frente porque los sindicatos se debilitan tiene el frente progresista pues se va debilitando y lo transforman avanzando evidentemente iban conquistando posiciones no ahora el hecho de que la globalización hoy esté controlada en mi opinión por fuerzas neoliberales económicas etcétera multinacionales ese fin todos global todos esos grandes poderes económicos cada vez más monopolios más fuertes oligopolios más fuertes etcétera todo eso no no debe llevarnos a decir la globalización fuera ese es que la globalización es como la salida del sol es decir la globalización no es la maldad de los capitalistas la globalización es productora de la ciencia y la tecnología es decir es decir la globalización es fuerzas productivas que es expanden es decir es Internet estos estos artefactos que usamos continuamente eso es la globalización entonces no ahora no puedes decir pues fuera Internet no lo que hay que intentar es dirigir y controlar esa globalización en un sentido progresista justo inclusivo etcétera por lo tanto daré la batalla al neoliberalismo lo que criticar el neoliberalismo así como hay gente que escribe libros entre ellos Vargas Llosa ha escrito una hace poco no defendiendo liberalismo bueno pues yo lo ataco pidió que es mentira y que es cínico todos son unos grandes liberales y por lo tanto menos Estado menos intervención del Estado etc etc hasta que su empresa va mal entonces cuando su empresa va mal entonces que venga al Estado como cuando hay una crisis pues que venga al Estado que venga al Banco Central Europeo que para salvarnos bueno es que precisamente todo el desastre del capitalismo en la última crisis que ha sido brutal con un sacrificio enorme para la gente para la mayoría de la gente se debe a ese neoliberalismo entonces no

Voz 0874 31:03 a ver déjame que te pregunte una cosa Nicolás porque casualmente bien Vargas Llosa estuvo en el programa hace unos meses hablando de ese libro nosotros tratamos de resultar aquello que no nos gustaba lógicamente pero queríamos que él se explicara muchos oyentes se quejaron de que éramos alguien como Vargas Llosa

Voz 0623 31:18 no creo que que escribe maravillosamente

Voz 0874 31:23 de lo que tú explica en el libro también tiene que ver con con la capacidad para comprar ese lenguaje por quiénes están en esa trinchera política y en en en un país en un mundo cada vez más atrincherado ideológicamente hay hay gente que está dispuesta a comprar eso comprar

Voz 0623 31:41 pero por supuesto claro carece precisamente porque hay gente dispuesta a contarlo es oye ejercen hegemonía en la sociedad

Voz 0874 31:49 claro es que habla del populismo siempre al populismo trampa hermanos trampa

Voz 0623 31:53 no pero por supuesto claro que es que se gota decir que aclaró que se compra eso pero por qué ese compra eso me pone también tienen muchos medios para para influir en ese esos sectores de la población probablemente porque tampoco es decir el fenómeno del populismo que hay populismo vamos a llamarlo de derecha o de extrema derecha y luego hay un populismo también de Izquierda Izquierda etc es porque ante la crisis brutal que ha habido que ha sido tan fuerte equivalente a la del año veintinueve acordarás que el año veintinueve la que es del veintinueve trajo el fascismo y la guerra entonces esta vez por lo menos ha venido el fascismo abierto aunque formas ya fascistoide es por ahí en algunos países ni atraído la tercera guerra mundial por lo tanto está yo creo que te pregunto si sí

Voz 0874 32:40 a ti no te da la sensación de que cada vez la gente está menos dispuesta a escuchar al otro a escuchar a la otra parte

Voz 0623 32:46 sí yo yo puedo compartir esa idea de que no sé

Voz 0874 32:50 hay que ver con lo que decía también eh sí de que no sé de quién

Voz 0623 32:52 sé no yo hablo del diálogo hay una voz que la hemos diálogo y dijo que en el fondo no hay diálogo ahí hay monólogos en donde cada uno expone su punto de vista pero no hay dialogar no es sólo dialogar no es sólo hablar porque pueden estar hablando toda la vida es intentar comprender que hay de la opinión del otro que es asumible en la tuya que es la forma de poder llegar a un acuerdo es decir cuando hay elementos no contradictorios o no totalmente contradictorios de la opinión del del del del del otro que tú puedas que ese puede integrar en una posición común eso es dialogar en términos políticos a dialogar en un bar pues hombre dialogamos decimos lo que nos de la gana en términos digo dice es que el tema catalán es que hay que dialogar yo sí yo me yo me cachondeo un poco eh es decir no pero es que poder dialogando a toda la vida no llegar a nada es decir dialogar no es sólo dialogar es dialogar es escuchar todo es proponer

Voz 0062 33:53 bueno pero mira fíjate es es

Voz 1252 34:00 se llama debate claro eso se va

Voz 0623 34:03 de debatir quiere decir no sólo sólo debatir sino también llegar a alguna conclusión por ejemplo cuando cuando yo explico por qué ahora en la fórmula ésta por qué se dice cosas tan claro que parece que te están llamando tonto no es decir que no llegamos aún

Voz 12 34:22 a un acuerdo a un reto

Voz 0623 34:25 frente legal y pactado no todos pues qué maravilla no es justo lo que queremos una cosa legal y una cosa pactada si luego lo analizas a fondo resulta que no es ni legal ni pactado

Voz 9 34:37 eso es lo que yo descubro libro por qué porque no es legal

Voz 9 35:15 de de la ETA o de los que apoyan al ETA como como la es la la la izquierda abertzale a que se siempre eso quiere decir la izquierda patriota es decir hemos estado llamando a los terroristas para llamaron

Voz 0623 35:33 la izquierda patriota por lo tanto entre la otra cuál era la izquierda que no era patriota es decir es han conseguido apropiarse apropiarse de algo tan tremendo como es decir oiga yo soy el patriota y además hoy la izquierda

Voz 0062 35:48 y otra cosa tras otra cosa es fuerte no

Voz 3 35:50 si a eso se ha estoy diciendo los media

Voz 0623 35:53 dos entradas para yo pongo muchos ejemplos de este tipo en el libro de cómo los medios de comunicación eso es

Voz 0623 36:03 el gran maestro Gramsci decía decía a través del lenguaje a través de la cultura a través de eso se va generando lo que se llama el sentido común y el sentido común cuando tú llegas a que tú seas sean el sentido común de la gente eso es la hegemonía no has ganado por por eso el anterior presidente de Gobierno si os acordáis decía siempre es que esto es de sentido común esto es de sentido hombre hay que tener un poco de sentido

Voz 0874 36:32 a nadie se de tu diccionario hombre está en la es

Voz 0623 36:35 dicen que porque yo saco a relucir cosas que decía lideró sobre sobre el sentido común que decía

Voz 0623 36:45 funcionario norteamericano no que decía también ganan si no y claro te das cuenta de que es una FIFA de que es una broma eso de hablar de sentido común hay mucho sentido comunes es decir el sentido común es único claro Rajoy decía el mío es el sentido común general ese sentido común que toda la gente creen pero es mi sentido común no tiene que ver con el orgullo es decir los sentidos común son muy muy variados no había hay muchas escuelas ante esa

Voz 3 37:13 desde del Estado no es curioso cómo la palabra Estado significa la negación de España como ente jurídico político histórico eso es entonces yo creo que una de las mayores tergiversaciones de los abertzales negar la palabra España es decir que hay un ente histórico jurídico llamado España llovían el Estado

Voz 0623 37:38 queríamos sonaría una voz importante libro es Estado español

Voz 0623 37:44 por qué me meto yo Estado español porque sitúa las pero es que el Estado español no sólo los abertzales lo terrible de la palabra Estado español es que ese la comprara una parte de la izquierda también es que yo conozco amigos de la Izquierda socialistas ex comunistas sindicalistas que hablan de Estado español el Estado el Estado español pero como el Estado español es que eso sí

Voz 1532 38:04 o que han robado España echan no

Voz 0623 38:07 no no porque España existe sí existe y además hay una cosa gravísima en el tema de solo hablar del Estado español Si tú niegan que España existe estás negando la nación española y por lo tanto no te pueden aceptar que acepte es otras naciones yo por ejemplo que esto soy parte considero que Cataluña es una nación no cultural etcétera El País va Euskadi etcétera pero lo pienso desde hace cincuenta años no ahora entonces para empezar a dialogar tú tienes que aceptar al otro si tú quieres que te reconozcan la nación catalana por ejemplo la creación vasca tienes que reconocer también que hay una nación que se llama España pero sí está diciendo todo el tiempo Estado español el Estado español es que entonces España no existe bueno eso lo digo en plan un poco irónico libro lo explico llamase pico el origen de esto es que se va calando

Voz 0062 38:59 cuando el concepto España también un poco o en boca de según quién es un poco excluyente es una persona excluida dice bueno pues entonces no

Voz 0623 39:10 sí pero esto porque que hemos aceptado que

Voz 0062 39:16 dos direcciones en ese sentido sí bueno pero

Voz 0623 39:18 hoy en día hay una parte que dice reconoce me que soy una nación ni que por lo menos no tengo ningún problema hay otros que sí pero pero entonces reconoce que España existe pero es que es una evidencia que España asiste entonces qué es lo que ha pasado que como durante cuarenta años ha habido una dictadura esa dictadura que es de ultraderecha posa propio sea apropiado a pasar con la bandera pasado otras cosas pues entonces resulta que ahora parece que hablar de España parece que es de derechas no es que España tiene una tradición

Voz 12 39:49 revolucionaria liberal que vale

Voz 3 40:10 de España pero hay una histórica en el siglo XII es hablada de The Hispanic los reinos de España nadie quiere torero constructor y pero vamos a formas de todo esto que estamos hablando

Voz 1252 40:21 Nicolás a mí me parece muy sutil es decir me parece que hay que tener una base cultural e intelectual suficiente como para mantener un discurso si ir a clase política tú crees que ahora mismo lo tiene

Voz 0623 40:35 bueno yo no soy tan despreciativo con con la clase

Voz 1252 40:38 yo pregunto

Voz 0623 40:48 pero en todo caso porque porque creo que ese ataque a los políticos sistemático etcétera

Voz 1252 40:53 no no yo ataco al discurso político me parece

Voz 0623 40:55 sentirla eh yo yo yo creo que que vamos a ver

Voz 1252 41:00 tú crees que hay debate ahora mismo productivo

Voz 0623 41:03 no hay no suficientes claro no sé pero eso expone

Voz 0874 41:05 el nivel es evidente

Voz 8 41:23 o De Gaulle o personajes Roosevelt

Voz 0623 41:26 pues Froome grandes personajes bueno porque tuvieron que de ganar la Segunda Guerra Mundial en en la época de la Transición traer pasar de una dictadura la democracia parece que éramos gigante no habíamos conseguido en una democracia y ahora ya es una democracia más más plano no

Voz 0874 41:42 pero como en toda esta conversación Enrique ha estado calladito en su esquina pues Enrique esto es España

Voz 4 41:55 bueno mezclamos continuamente conceptos que son puramente emocionales Samira a mí esto de no podemos sensacionalismo es malo pero bueno lo mismo el historiador dimos el domingo pasado han atribuido un independentismo que realmente no existía para nada decía a ver si cuando yo era pequeño lo que recuerdo es unos soldados con la rojigualda que viola la mi madre como voy

Voz 6 42:28 esto nunca es imposible porque estamos hablando puramente a cuestiones emoción

Voz 6 42:35 esas cosas existen

Voz 0874 42:37 qué tengo que hacer una pequeña pausa voy a despedir a Nicolás si te agradezco mucho venido Nicolás Sartorius el libro se llama la manipulación del lenguaje Breve diccionario de los engaños entonces como merece la pena levantarse Uminsa

Voz 0623 42:49 por la mañana hay pero no espero que ese compré que se le esta ya estás vendiendo el y que no que lo ha sido

Voz 4 42:57 igual es Vargas Llosa

Voz 0623 42:59 oye a ver tampoco pretendo grandioso pero ahora que lo haría porque creo que es una es un ejercicio de no de limpieza intelectualmente gracias Nicolás una gracias a vosotros

Voz 16 43:31 o si de verdad fuera se vuelve a existir

Voz 0874 44:18 estamos con Julio con Mauro con José María con Alex Txikon Enrique González que pasaba por aquí pasa es un día por España y te conviertes en tertuliano estos ese esa naturalidad que tú ya eres español conoces a Cristina Pardo creo que sí

Voz 4 44:32 ah sí sí sí sí sí sí sí

Voz 4 44:36 no yo creo que estuve con ella no programa igual incidente un famoso incidente defendiendo dejamos que lo cuenta ella Cristina

Voz 0874 44:45 eh

Voz 5 44:48 está documentado además no

Voz 17 44:51 muy fuerte osea sacar lo peor a la primera de cambio sea

Voz 5 44:55 ha visto lo que verdad no bueno aquí Enric Cristina Cristina Henri que encantados yo paso qué pasa que el día en aquella agresión

Voz 0874 45:04 con Chris

Voz 5 45:09 esto no es lo peor que se puede decir de mí

Voz 17 45:12 pues nada que habíamos quedado para grabar una entrevista las malas compañías de de Cataluña y entonces el venía de París y entonces llegó pues muy apresurado y tal y entonces se fue a comer un bocadillo antes de grabar la entrevista si mientras comía bocadillos Juanes tuvo un percance con la dudas

Voz 5 45:30 no se me rompió un diente aquí

Voz 4 45:44 bueno habría tenido tratarlo con la boca tapada no

Voz 17 45:48 pero nadie se olvida cejas lo que estaba diciendo lo de Pujol se único Ambrós

Voz 0874 45:54 pues no recuerdo bien os recuerdo mal si si digo que varios dentistas

Voz 4 46:00 practican bueno haciendo llamamiento a los dentistas está vivo pero el el el el de Londres murió de sida cuando me enteré me luego el de entender al The Washington era el mismo de Colin Powell murió de accidente automovilístico

Voz 18 46:18 porque igual que el de Roma murió de un can

Voz 17 46:36 no todos los en tintas Buenos Aires construyéndose un búnker

Voz 3 46:41 pero no le puede hincar el diente y eso es eso está grabado estéril del claro que dicha Príncipe esta nadie

Voz 5 47:02 no no no porque todavía no habíamos

Voz 5 47:10 eso es verdad te había dicho que si él no quería contar lo que no lo contarás pero como él directamente dicho cosas peores pero pararon fe este ciclo empezáramos a contar que yo creo que dónde estás por cierto

Voz 17 47:25 pues mira mami programa oye como me dijiste que mi sección tenía los días contados pues

Voz 17 47:39 sí que es mañana en la Sexta entonces nada pues este fin de semana ensayado pero ya no tienes nada que vienes de allí hasta que me quité la sección

Voz 17 47:50 para Delgado no te advierto que yo tengo mejores antecedentes que Enrique Ponce de que igual nos jubilemos juntos

Voz 17 48:05 pues estuve el otro día en Bruselas entrevistando al al rapero Banzo ni que tras ya que estar en la cárcel desde hace cuatro meses si por las letras de sus canciones y la verdad es que vaya por delante que yo pienso que nadie debe entrar en la cárcel por por las letras unas sanciones pero la entrevista a mí me pareció el sorprendente yo ideológico vamos por ponerte un ejemplo me dijo que Pablo Iglesias no de izquierdas hiló Jobs también hace Presos vascos y digo creo porque no hay llamas terroristas dice bueno no lo sé me imagino que que que serán terroristas pero con una bola y luego me di porque sé que no volvería a España hasta que hasta que no pudiera volver a la república catalana le dijo pero si no te han invitado que desde Baleares

Voz 3 48:50 bueno sí

Voz 5 48:58 me hasta el censo

Voz 5 49:09 luego ya te guardamos para la semana que viene

Voz 0874 49:17 lo dicho no suelta a tu dentista que escuchamos en las próximas semanas o meses ya desde Buenos Aires vosotros que tras un rato porque vamos a hablar una cosa que tiene mucho que ver cómo está

Voz 0874 50:13 insistiendo en buena memoria cinematográfica recordarán que esta versión de Pepa de una ese Materazzi formaba parte de la banda sonora de La ley del deseo de Pedro Almodóvar seguramente muchos de ustedes cuando escuchan el nombre de esa película les viene a la mente su cartel el cartel de la película era un cartel que fue analizado por

Voz 9 50:30 CP Carlos Sánchez Pérez Sepe

Voz 0874 50:33 murió el sábado pasado estamos en la tertulia de humoristas gráficos todavía un ratito más cuando Julio con Mauro con José María con Alex que que que os dice para vosotros el nombre de de CEP

Voz 1252 50:43 para mí muchísimo porque yo viví la avenida tope ICS P yo creo que creo pues los iconos más importantes tanto es así que por ejemplo Pepi Luci Bom primera película Almodóvar yo creo que el valor que ha trascendido históricamente al final el cartel es una película que yo por lo menos recuerdo básicamente por su cartel que era de CP

Voz 1532 51:09 es curioso el otro día leí una entrevista en el que el muy sutilmente Le decían los mejores carteles que se han hecho de las películas de Almodóvar son los tuyos los de él de Zulueta decía bueno mejor los de Gatti venden mejor la película que era de lo que se trataba con lo de que los regatistas mejor esto sutilmente estaba diciendo que es que en realidad en los carteles de Zulueta hay de CCP casi son mejores que hace películas único

Voz 3 51:36 a D

Voz 1532 51:38 cómo definir en el

Voz 0874 51:40 Teresa artístico digo cómo cómo definiría su manera de dibujar

Voz 1532 51:43 es extraño porque yo la primera vez que lo conociera cuando éramos chaval cuando tenía trece catorce años empezaron a salir las primeras cosas de la Underground en los tebeos de El Royo son las que unas cosas grandes uno español y entonces emocionalmente lo asoció al Underground es decir a gente como con Gilbert Shelton etcétera duda pero sin embargo tenía un estilo muy personal que que trasciende todo tipo de influencias de lo rural

Voz 0874 52:08 así un estilo básicamente por ejemplo efectivamente Teeth

Voz 1252 52:11 a los declaran muy muy claros pero una elegancia

Voz 0874 52:15 qué le define perfectamente esa cese pero

Voz 1252 52:17 básicamente un dibujante muy elegante

Voz 0874 52:20 la por aquellos carteles pero su carrera artística dio mucho más de sí la Casa Encendida está preparando una gran retrospectiva se inauguran casi dentro de un año seis de junio del XIX va a llegar por título vicios modernos directora de La Casa Encendida es Lucía casa ni cómo estás Lucía buenos días todo el mundo relación hace el PP cuando esos carteles pero hay mucho más detrás

Voz 23 52:41 bueno en realidad de hecho nosotros no va a ser una retrospectiva completa sino que nos queremos centrar en esos primeros años del setenta y seis al ochenta y tres en el que un jovencísimo hace Sepe porque empezó a los dieciséis años en en Barcelona empieza a dibujar cómics no y lo que nos interesaba sobre todo es dar a luz toda esa etapa de de ilustrador gráfico que que representó completamente el momento la contracultura no de de ese final del del franquismo ese paso de Barcelona porque el efectivamente forma parte el colectivo rollo más cargado con Mariscal Imax y como pasa de de esa Barcelona a Madrid informa el colectivo de la Cascorro Factory con Alberto García Alix

Voz 4 53:24 a correr le el Delano

Voz 23 53:27 cómo de alguna manera como a a través de esos cómics se va como formando todo ese nuevo imaginario no que que luego derivará en la movida madrileña

Voz 4 53:35 pero sí porque setenta y seis ochenta y tres esperemos

Voz 0874 53:38 vida digamos no nos interesaba mucho esa etapa

Voz 23 53:41 quizás la más desconocida de su obra y que esa transición no del cómic a la pintura

Voz 0874 53:48 lo definía como barriobajero chulapos y elegante su estilo digo yo creo

Voz 23 53:52 que tiene mucho mucho de cañí mucho madrileño no oí quizá influenciado por por otros grandes artistas como puede ser Toulouse Lautrec cosa Gal no pero que realmente sí que efectivamente encontró un estilo propio que definió perfectamente

Voz 1532 54:06 ah curiosamente entre los en esas publicaciones como no sé si estaba el Nástic de plástico en carajillo vale filón destacaba porque era mucho más elegante que los trapos sucios del resto de los dibujantes Underground de la época y sin embargo cuando ya se empieza a relacionar con la movida es como el más

Voz 20 54:25 guarro lo que al lado de

Voz 1532 54:29 Jorge Berlanga digo de Jorge de Carlos Berlanga los soy mejor de Carlos Berlanga así estilizados pues lo de lleno de rayas con con con temas mucho más sucio