Dolores Delgado: "La protección a la infancia no puede provocar confrontaciones partidistas"

Voz 0874 01:29 que hay que parar aquí porque si no no seguiría escucha este acorde

Voz 16 01:36 Pau muy bien

Voz 17 01:39 yo tan bonito has vuelto Anta ya devuelto cómo estás a Hama de Taschen como la pregunta de si que estaba tocando Debussy Claro de luna que todo el mundo conoce

Voz 18 01:53 aunque estoy mía ya

Voz 0874 01:56 en el español está mejorando un poquito pero este un verano español largo a España

Voz 18 02:02 a lo largo a él

Voz 17 02:08 estuve dos semanas y media en Ibiza las vacaciones más largas que he tenido en mi vida

Voz 0874 02:12 una es una foto tumbado al lado de la piscina

Voz 17 02:15 algo es poco tiempo tumbado en la piscina pero a los cuatro días de estar allí empecé a volverme un poco loco y en cada vez más hasta que exista mental Hay yo ahora estoy de vuelta en Mi vida normal Carles

Voz 0874 02:28 demasiados viajes demasiadas cosas en marcha seguramente una de las veces que Masters alejado de tu piano por más tiempo no

Voz 17 02:36 sin duda sin duda todo por cuando estuve ingresado en el psiquiátrico cerillas pero salvo eso es a la vez que más tiempo ha estado sin un piano y lo eche de menos pero esto recargando las baterías Ibiza madre mía que sitio comida a la gente el tiempo alguna queja la of tengo ninguna para nada lo pasé muy bien tensa tensa Hans todo está está en han AMS tengo de España hay sigo pasando me lo bien estaba hay una cosa que no quería decir pero tengo que decirlo

Voz 0874 03:13 he vuelto a fumar después de ocho meses sin fumar

Voz 18 03:17 a nadie

Voz 17 03:19 ya sé que estar decepcionado hoy doscientos bueno no lo siento como todos

Voz 18 03:24 es que es cierto es que es que tenía siete años

Voz 17 03:32 samuráis el tabaco por alguna razón se convirtió en mi mejor amigo por alguna razón decirle adiós es más de lo que no puedo soportar ahora sufrimos My Max en una manera de ver las cosas es haz lo que te haga falta con tal de seguir vivo ya sé que decir que fumo porque quiero seguir vivos un poco oxímoron Swiss pero lo cierto es que prefiero morir diez años más joven que dejar de fumar y morirme a los ochenta libre de humos y deprimida pero eso me pasa sólo a mí

Voz 0874 04:01 no estoy seguro de que ese sea el mejor mensaje para transmitir a la audiencia en un programa como éste o cualquier otro

Voz 17 04:07 es un hombre que nace en absoluto lo espero es mensaje positivos que hay que hacer lo que haga falta con tal de sobrevivir

Voz 0874 04:13 he pasado para que volviera a ese lugar en tu cabeza que te ha llevado a fumar pregunta complicada

Voz 17 04:22 estaba sobrepasado por and mira cuando dejas de fumar dos sentimientos regresa Times escribe que yo no manejo muy bien los sentimientos las cosas que me fueron un poco de las manos se necesitaba pocos lo que no quiere hacer es volver a la medicación porque eso me afecta a la memoria haya mi coordinación y eso afecta a su vez a mi manera de tocar el piano que ya es mala de por sí ya es lo que hay se o no

Voz 0874 04:49 estas cosas más alegres bueno pues como por ejemplo que hemos arreglado el piano durante el verano se ha restaurado todo lo que tenía que ser restaurado igual no ir más allá

Voz 17 05:00 lo has arreglado bueno no tú personalmente no has pagado para que alguien experto lo haga y suena fantástico

Voz 0874 05:05 en la sección semanal de altercados has peleado con alguien por Twitter has dicho alguna inconveniencia

Voz 18 05:11 hay hay se

Voz 17 05:14 he tenido un par de experiencias extrañas V un vuelo muy particular con la compañía y que una de las azafatas fue increíblemente mal educada conmigo y sobre sobretodo con mi novia conmigo pase pero con ella ni hablar

Voz 18 05:29 no te dan Fanny tocaba

Voz 17 05:34 pero el otro día me llamó alguien de la compañía fue muy gracioso porque me dijo que lo iban a investigar para que no vuelva a ocurrir y que normalmente no llaman pero como le escuchamos a usted en la radio Javier del Pino sábado seis de dirección así que tío si estás escuchando gracias por la llamada estáis perdonados el Footsie sí yo tengo una discusión con zona dicen que son los propietarios de una grabación de cuarenta y siete segundos en la que yo interpreto a Bach murió hace trescientos años he preguntado que como pueden ser dueños de cuarenta y siete segundos de una pieza que ya no tiene derechos de autor presente una alegación porque retiraron vídeo de Internet es fiel y ellos alegaron contra mí alegación no quieren hablar conmigo directamente viene siquiera aportó

Voz 0874 06:17 Barça de mandarlos le

Voz 17 06:19 amenazado con que da luz y casa de discos habló con la dirección de Sony y al final dejaron Elviria pero a mí no me han dicho nada dicen que nunca comenta nada en redes sociales dirigido con Sony Classic no dice nada porque no tienen envergadura es un ejemplo típico de grandes compañías que se comportan con impunidad que si tú te quedas sin tener ni idea es culpable de algo hasta que demuestra es quieres eres no

Voz 0874 06:43 mientras tanto los abogados

Voz 17 06:45 no hacemos

Voz 0874 06:47 la tu calendario para lo que queda de año ya hacen

Voz 17 06:50 sede está todo en el aire y material porque mi madre está muy enferma no hay ni Ansa planteó que las cosas pueden cambiar en cualquier momento Foz a y estoy yendo y viniendo de Londres tengo conciertos en Hamburgo a la ley pero afortunadamente se tarda poco más de dos horas en ir de Madrid tres de quince veinte vuelos al día no con Vueling llena pero sí estoy muy ocupado es libre en cuando paro me di cuenta de lo mal que estoy

Voz 0874 07:24 empiezas a pensar demasiado pensar más de lo que deberías

Voz 18 07:28 a voz en Gines de Washington sabes lo peor

Voz 17 07:31 tengo que seguir en movimiento siempre en movimiento

Voz 0874 07:34 le y así sobreviva que arranca su segundo año en Madrid con qué sensación

Voz 18 07:39 sí aunque en a a eh

Voz 17 07:43 es increíble a estoy pensando en comprarme un piso en Madrid el año que viene a Scarlett sí voy a trasladar aquí mi residencia fiscal Mis contaba les están en ello parece fácil pero Dios mío ha una Happy estoy muy feliz se producen es que todo va bien y lo único de lo que realmente quiero hablar es de algo que puede ser lo más importante en lo que me he visto involucrado en el lo dice que vamos a hablar de eso dentro de un rato poco

Voz 0874 08:12 el primero la te mot

Voz 18 08:15 a poco más de Debussy es sal o

Voz 17 08:19 esta pieza que escribió es tan increíble y tan bonitas que hasta Alicia Keys las amplió en una canción Sandro sólo tres minutos así que suban la radio cierren los ojos apaguen el teléfono rimas disfruten de los próximos tres minutos veinticuatro sí

Voz 20 08:33 con dos

Voz 21 08:43 no

Voz 10 09:01 la

Voz 9 09:15 eh

Voz 21 09:34 no

Voz 10 10:03 eh

Voz 23 10:14 la

Voz 9 10:19 sí

Voz 10 10:23 sí

Voz 24 10:27 eh

Voz 9 10:32 eh eh

Voz 10 10:53 nada nada sí

Voz 2 11:40 eh

Voz 21 11:47 no

Voz 19 11:54 que bueno

Voz 0874 11:55 tú decías que hoy querías hablar de algo muy particular la historia empieza con una carta que tú escribe este este verano

Voz 17 12:02 sí hay hay mira como todo el mundo sabe a mí me encanta España no es mi sitio favorito del mundo pero hay una cosa que me ha angustiado hasta el punto de que me provoca náuseas cada semana y es que cada semana al país el país en el mundo nada estoy otra noticia de abusos sexuales a niños violaciones abusos no es la palabra a palabra es violación Lucky sobre esta increíble suavidad de las condenas y cada vez peor no epidemia no sólo en este país en todos pero aquí es donde vivo es mi casa

Voz 18 12:44 bueno en mi

Voz 17 12:48 no hay pienso que cuando eso es algo que me ha pasado a mí mismo yo me pasé cinco años aplastado contra el suelo mientras era violado cuando era un niño y el impacto de la herencia que ha dejado no es sólo las placas de metal que me tuvieron que poner en la espalda porque el tipo me destrozó la base de la columna hablo de los efectos mentales cada vez que veo en televisión una escena de violación me voy a vomitar hay un montón de situaciones que disparan bien lo que quiero es ayudar a cambiar las cosas por eso escribió una carta en el país ah no dudaron en una carta abierta a Pedro en la que le contaba lo que me pasó a mí de pequeño y le decía que él está ahora en una posición extraordinaria yo no soy el mejor pianista del mundo no soy el mejor escritor Ackermann pero en una cosa como ésta creo que puedo contribuir a cambiar las cosas y usted quiere decía estaría dispuesto a dejarme que yo le ayude se reuniría conmigo rápidamente Chang en desde el problema con las violaciones a menores amainando estás que es un problema invisible porque la gente yo entiendo por qué como sociedad no queremos reconocer que eso está pasando no queremos decir como seres humanos que somos capaces de hacer algo así a nuestras criaturas más vulnerables y lo leemos en el periódico pasamos página y nos olvidamos de la noticia

Voz 0874 14:14 claro no queremos hacer el esfuerzo de visualizar la noticia

Voz 17 14:19 no podemos visualizar es una cosa tan doloroso y el problema es que de ese modo permanece en la oscuridad y sigue pasando y hemos llegado al punto en el que con este Gobierno Sánchez con el señor Sánchez particularmente tenemos una ventana de posibilidades única Huff primera vez que tenemos la capacidad de cambiar las cosas a un nivel que no tiene precedentes esa nueva ley convertirá a España en el país número uno del mundo y protección de la infancia y eso significaría que América de Alemania México Inglaterra darían a España preguntaría como lo han hecho como copiar lo que han hecho y millones de niños literalmente no tendrá aunque pasar por lo que yo he pasado hoy por lo que pasan tan

Voz 20 15:12 nosotros niños probablemente ahora

Voz 0874 15:15 mismo mientras hablamos tu yo le has visto

Voz 17 15:18 literalmente ahora mismo no probablemente no hay ninguna duda sabías que una de cada dos agresiones sexuales denunciadas ante la Policía son contra un menor una de cada dos y la mayoría de los casos nunca llegan a juicio

Voz 0874 15:32 así que describisteis Bakartxo bailar que la escribí la carta

Voz 17 15:34 no a las nueve de la mañana en el día que se publicó mira yo no esperaba que respondieran o pensaba que me enviarían un texto cortado y pegado de agradecimiento soy bla bla bla resulta que el señor Sánchez llamó al presidente de Save the Children a quién con es una Andrés esconde se esconde una persona encantadora Andrés en Atlanta en la puerta de mi casa y toca el Sahara sábado tenía un concierto esta noche y me dice que el señor Sánchez quiere verme en Moncloa con la ministra de Justicia

Voz 18 16:09 el AMS a Mina Aigües

Voz 17 16:13 con lo cual en mi caso como saber si compro habitual así que cancele la prueba de sonido mi agenda para ir a Moncloa ese mismo día Ángel de ese es lo importante es esto un montón de gente especialmente en Twitter decía que Sánchez lo que quería era una foto porque como ellos famoso quiere conocerte y todo eso es mierda hay Cano salir estocada cuando me reuní con la señora Delgado y el señor Santero Adolfo de una sensación apabullante de honestidad de integridad y eso es un sentimiento profundo seis juzgados muy bien a las personas se da cuando alguien lo que quiere es aprovecharse y en este caso se negó a que hubiera ningún fotógrafo puede ser en una reunión privada en la que todos estuvimos de acuerdo al momento en que hace falta actuar con rapidez y que esa acción se iba a poner en marcha

Voz 0874 17:10 vamos a escuchar la otra parte de la historia iba a hacer aquí una excepción porque sabes James que en este programa no traemos apolíticos nunca hacemos una excepción por tratarse del caso que se trata también porque la persona que está con nosotros es amiga de José Martí son dos credenciales que son insalvables Dolores Delgado es la ministra de Justicia cómo estás buenos días Javier además de recordar la audiencia que te has estado en este programa antes de ser ministra ahí con esa recomendación de José siempre verdad

Voz 0506 17:38 siempre siempre y además hemos estado hablando de de muchas cosas no solamente de justicia sino también de la vida no

Voz 0874 17:46 en la vida exacta en con quién os encontráis cuando de repente recibirse a James blogs con con un famoso con un con una persona que plantea algo que ya os había planteado vosotros

Voz 28 17:59 pues yo voy a contar en la parte la parte mía

Voz 29 18:03 y a al

Voz 0506 18:06 antes de comenzar el Consejo de Ministros ese día que bueno que son los viernes eh

Voz 28 18:13 dijo el presidente ministra

Voz 0506 18:16 al terminar quiero hablar contigo un momento

Voz 28 18:20 y bueno por supuesto presidente

Voz 0506 18:23 cuando terminemos hablamos cuando terminamos me dijo quiero que estés conmigo en una reunión muy importante esta tarde entonces dice vamos a hablar con James Rhodes vienen con Save the Children y tenemos que escuchar escucho toda la historia que hay detrás y bueno ahí fue un pelotazo madre mía que bueno pues que bien por un lado hay que estar y participar en esa conversación porque no es tanto una Reunión como como un encuentro

Voz 28 19:03 hay un encuentro ya encontrarte

Voz 0506 19:05 con la experiencia

Voz 28 19:07 y encontrarte con hechos porque al final es verdad que

Voz 0506 19:11 que somos personas pero son personas que cuentan hechos pues será muy importante y la verdad bueno se lo agradecía al presidente porque era un tema en el que bueno me quería involucrar

Voz 0874 19:25 yo siempre digo que también en periodismo supongo que en política pasa lo mismo las cosas entienden mejor cuando le pones nombre y apellidos no hay este tipo de acontecimientos en la vida de alguien son mucho más impactantes cuando te las cuenta alguien en primera persona qué es lo que ocurrió a vosotros tú estás en política porque te gusta cambiar el mundo de lo que decís muchos de los que llegáis a ese terreno no si no hubiera conocido a James Brown habrían cambiado algo las cosas

Voz 28 19:53 a ver las cosas y y no es

Voz 0506 19:58 tú tienes una percepción de las cosas pero esa percepción y ese compromiso en mi caso oí la idea Hay y el concepto lo tienes lo que pasa es que se enriquece tantísimo cuando detrás de ese concepto hay una persona hay unos ojos hay una cara hay una experiencia

Voz 28 20:17 es tan importante porque de repente se hace carne se hace carne el el concepto la idea se hace carne pues el dolor y el sufrimiento de James

Voz 0506 20:30 yo ya conocía ya sabía ahí sabía su historia ahí hemos seguido su experiencia pues a través de vosotros de los medios a través de su libro instrumental a través de bueno pero de repente era tenerle ahí en carne y hueso escucharle directamente que es verdad que que que no da mucho tiempo porque nosotros vamos muy deprisa y a veces te gustaría mucho más y en este caso el también se tenía que ir muy deprisa pero pero a sí ayuda muchísimo a abrir esa ventana de alguien de que está detrás de la historia mucho

Voz 17 21:13 lo cierto es que esto no es una cuestión política es una cuestión de humanidad lo maravilloso de esto le llamó Pedro no mejor señor Sánchez lo maravilloso es que tiene dos hijas adolescentes era esto es algo que nos afecta a todos es universal afecta incluso a quienes no son conscientes porque seguro que conocen a alguien que ha sufrido abusos sexuales en la infancia hay un borrador de la ley que tiene ya el gobierno hubiese

Voz 18 21:42 muy bien muy buenas alpino Empire de faena

Voz 17 21:50 los niños que han sufrido los abusos pasarán a testificar a puerta cerrada y una sola vez ahora tienen que testificar cuatro veces público ante la persona que abusó de ellos

Voz 18 21:59 el Estado que se son florezcan INEN

Voz 17 22:03 la ley se centra en la prevención en el entrenamiento de profesores y padres en iglesias pico tales con médicos con pediatras anestesistas para que si hay la más mínima sospecha de que uno

Voz 18 22:17 a niños de hasta sufrido abusos estén o

Voz 17 22:23 a informar a la policía de Change elimina la prescripción el delito no del todo pero en vez de empezar a contar desde los dieciocho años como ahora empezaría a los cincuenta de manera que el delito podría denunciarse hasta los sesenta y cinco años de Nietzsche es decir a lo que ha pasado con los Maristas Benítez es el único que se enfrentará las denuncias pero de los diecisiete delitos por los que ha sido denunciado y que ha confesado sólo puede ser llevado a juicio por cuatro

Voz 18 22:50 han o ir fans fin

Voz 17 22:54 los otros doce pedófilos implicados no pueden ser condenados por la prescripción de esto tiene que cambiar y la nueva ley va a cambiar todo

Voz 0506 23:02 bueno la la legislación en materia de de violencia violencia sexual contra contra los niños y las niñas ha ido evolucionando ha ido evolucionando gracias muy a la concienciación social pero también gracias a la aportación de las propias víctimas y ha ido avanzando no es suficiente yo creo que que debemos ir un poquito más allá tenemos un ahí ese proyecto que está muy embrionario ley integral contra la violencia contra los menores pero deberíamos de partir algo que es que lo acabas de decir tú Javier que es universal pero que es supra individual que va más allá es el el nosotros los gruistas hablamos del bien jurídico el el bien que se protege se proteja a cada niño hoy a cada niña pero se protege a la infancia se proteja al futuro el bien jurídico es supra individual nos tenemos que concienciar en en eso no en el interés superior del menor Se afecta no a cada niño Se afecta a todos los niños afecta a toda la sociedad afecta al futuro al final porque cuando se hace daño un niño le hace daño a un niño en ese momento pero sí le hace daño por el revés de su vida y esto es algo que tenemos que asumir ir detrás de un niño hay un adulto pero va a haber muchos adultos en su entorno

Voz 0874 24:35 sí pero que no protege a los niños es una sociedad perversa lo que pasa es que Dolores estando en el país en el que estamos en el marco político en el que estamos cabe la posibilidad de que esto se convierta también en un objeto de debate y de confrontación partidista

Voz 0506 24:49 os espero que no porque la infancia es cuestión de Estado quiero decir hay temas hay temas tan importante que tienen tanta trascendencia para ahora para después que los tenemos que convertir en cuestión de Estado y la cuestión de Estado lo dice todo está al margen de la política es tenemos que asumir que eso es así y eso es fundamental yo quería decir que yo creo que sería muy muy importante establecer un capítulo en el libro segundo del Código Penal que es muy técnico pero bueno qué significa ya fueran delitos contra la infancia de manera que de todos los hechos delictivos de una no solamente abusos sexuales sino trata de niño sino bueno hay hay tanta forma de abusar de la infancia

Voz 28 25:43 que encaja en ese eh

Voz 0506 25:46 lo que en defensa de la infancia por ejemplo pero eso a ver decía James tiene toda la razón no solamente es un tema de Código Penal es algo mucho más sea sabemos que un tratamiento procesal de los niños y las niñas cuando tienen que declarar puede optimizar les sufrir enormemente yo me vais a permitir que cuente una experiencia como profesional como fiscal tenía un niño que que había sufrido una violación una violación es decir una agresión sexual pero vamos a llamarle violación de acuerdo

Voz 28 26:29 ya estábamos en juicio oral

Voz 0506 26:33 hace muchos años de esto pero bueno se puso una mampara porque si le obligó a declarar a la criatura estamos hablando que había sufrido unos abusos unos años antes ya esté crío estaba entre los trece catorce años se puso una mampara el autor de una persona próxima de su entorno

Voz 28 26:53 y el niño

Voz 0506 26:56 estábamos agarrándose los pantalones en los estaba sujetando eran unos pantalones como azules yo veía al niño porque estaba en mi línea ir a las salas de vistas donde se celebran los juicios a que contienen mucha se huele al final se huele la tensión se siente la tensión pesa la tensión sobre todos porque estamos todos ahí dentro pero sobre todo por en este caso la doble condición víctima testigo tenía que contar para el ni años estaba agarrando los pantalones por cada una de las piernas así sujetando suelo incluía a través de la megafonía de la sala la expiración de de el del autor no del chaval no la la respiración de agresor soy así y hubo un momento en que la criatura se soltó los pantalones al soltarse los pantalones los tenía empapados por donde los tenía sujetos había dejado un charco de sudor y a los dos lados de la pierna eso

Voz 18 28:03 eso no se puede permitir eso no se puede permitir insisto es la ETA

Voz 17 28:11 yo he escuchado tantas historias como cabeza fría niñas de nueve años escondiendo micrófonos y los calcetines para grabar la violación de su padre a este que la policía pudiera investigarán cada semana hay un como esta me encontraron a los seis años con sangre bajando me por la pierna estéril y no se hizo nada me llevaron de bueno esta clase con el mismo profesor que me está Badiola esto ocurrió en los ochenta si nada cambia

Voz 18 28:44 primero has been tenerla a usted veneno amén yo

Voz 17 28:49 en la lidiado con terroristas narcotraficantes usted es de las que puede poner a cualquiera en su sitio y necesitamos a alguien lo que sí diría esto es una cuestión humanitaria no me cabe imaginar que un partido político no estaría de acuerdo en aprobar Aguado no puedo imaginar un mundo en el que alguien pueda decir no proteger a los niños no es una prioridad vamos a esperar unos cuantos años

Voz 18 29:21 nadie

Voz 17 29:22 sí ese es el que puede ser que ustedes han sido muy amables y quieren llevar esto al Congreso en abril del año que viene una Ley tarde cuatro meses y medio en ser aprobada el año que viene puede ser políticamente inestable Airbus Hidalgo impediría muchas sólo pido esto está guay haya alguna manera esto de que pudiéramos trabajar para que ésta llegue al Congreso antes año antes de diciembre nadie así en abril o mayo la ley habrá entrado en vigor aprobada

Voz 18 30:04 misma hasta te voy a razón por la que

Voz 17 30:06 todo esto es que

Voz 18 30:08 de ese es instando a eres lo on

Voz 17 30:13 no es una ley sobre fiscalidad o turismo meses cada día que pasa si le garantizo que ahora hay un niño que está siendo probablemente más de uno nada diga en cada semana que pasa hay más niños que tienen que pasar por lo que yo pasé por lo que han pasado millones de niños por todo el mundo han podemos esto salvará vidas evitaremos esa herencia que dejan estos delitos que para quienes lo sufren es insoportable

Voz 0506 30:50 bueno yo yo estoy de acuerdo con él en en la urgencia de aprobar leyes absolutamente necesarias el problema es bueno primero que los procesos legislativos llevan su tiempo y llevaban sus pasos y eso es innegable hablé por otro lado estamos viviendo en un momento en donde necesitamos consensos parlamentarios yo creo que cuando

Voz 30 31:21 cuando nos encontramos lo afrontamos situaciones como esta no nos referimos a esto quizá la la dificultad sea una oportunidad

Voz 0506 31:31 que es donde la gente y cuando digo gente en este caso hablo de otros políticos y otros grupos políticos pueden expresar realmente si acompaña no acompañan esto a mi me parece que es muy bueno que la gente se moje políticamente hablando Japón

Voz 28 31:51 bien y aceleren esto pero no

Voz 0506 31:56 dos cosas uno creo que es algo frente a lo que uno no puede ser neutral que ya hay que implicarse por eso es bueno buscar ese consenso eso sí con los los trámites y los pasos que lleva el la tramitación parlamentaria del segundo de aquí no se puede sacar una rentabilidad política volvemos al inicio no es una rentabilidad humana ya no hay protagonismos políticos de nadie iniciativa en este caso porque el Gobierno somos nosotros Llesta ahora pero al final si conseguimos sacar lo más rápidamente posible una ley el protagonismo será pues ni siquiera en los políticos el protagonismo será de las de las víctimas de las futuras víctimas para que no las haya

Voz 0874 32:45 cuál sería el escenario más optimista que en los justo antes

Voz 0506 32:49 muy Javier no no no no me atrevo a decirlo porque

Voz 17 32:56 no la obligue a comprometerse lo único que yo pediría es amable de garantizar todo lo que esté que esto avance lo más rápidamente no implica que sus guardaespaldas tenga que hacer una visita de cortesía a un par de políticos para que se pongan las pilas

Voz 18 33:18 entonces bueno teniendo Waldo exprimido sean no este no

Voz 17 33:24 a ustedes muy influyente lo que usted y el señor Sánchez puede nacer desde luego palabra de que selló yo puedo ayudar no hay nada que no haría para que esto avance me puede garantizar que hará todo lo posible para que esto avance cuanto antes

Voz 28 33:47 yo no es que yo no quiero hacer política porque no he venido a hacer política ni quiero hacer política en este momento pero no es no es lo que yo quiera es que el presidente está comprometido está Compromís vamos el el compromiso del presidente y el compromiso desde el Gobierno es absoluto en este caso hay

Voz 0506 34:09 bueno ya ahí estamos para en este en este caso como en otros para empujar porque nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo directamente sino para empujar que las cosas se hagan claro que sí y no os innecesaria

Voz 30 34:22 era demandara

Voz 0506 34:25 a ningún escolta andarán en

Voz 18 34:28 llevó empujará es lo empujará lo empujará a

Voz 0874 34:35 si quieres nos volvemos a ver dentro unos meses o bien contigo o con tu jefe no

Voz 28 34:40 sí pero yo por mi jefe no me puedo comprometer pero pero por mí misma así sí claro que sí

Voz 0874 34:47 intentar ver dónde está el asunto en qué momento político si entramos

Voz 0506 34:50 claro te comprometes a esto por lo menos sí

Voz 0874 34:53 a pasar por aquí pues te lo agradezco mucho a Dolores Delgado como digo amiga de José Martí con lo cual tiene mucho terreno ganado entre la audiencia de este programa y ministro de Justicia gracias por venir besos hasta en eso

Voz 17 35:04 han fracasado iban a este les increpó porque juntos somos más fuertes y Quijada Aledo Jandía es como un equipo una pandilla con la que podemos hacer algo extraordinario el ex vas a Farage no puedo ni empezar a expresar lo agradecido que estoy para ayudar con

Voz 0874 35:23 esto un poco de música nos vamos

Voz 17 35:28 no

ahora las noticias A vivir que son dos días