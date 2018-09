A vivir Madrid | El Madrid de Joan Matabosch

Voz 1751 00:00 Madrid una de la tarde del miércoles doce de septiembre descubrimos que la puerta de artistas del Teatro Real funciona con un código QR está pensando mientras venía para acá que en una semana en la que se ha hablado mucho de la tituló Cities no detrás de los másteres pues a veces las cosas qué estudias tienen muy poco que ver con lo que acabas haciendo es el caso de Joan Matabosch que empezó una ingeniería después estudió Periodismo y Sociología y hoy es el director artístico del Teatro Real de Madrid qué tal muy buenos días muy buenos días y que conste que nunca he hecho un máster nunca has hecho más bueno pero crecí esté rodeado rodeadas de infancia de ópera de de escultura de pintura de libro

Voz 1 00:37 los he mis padres son antes del arte del teatro

Voz 2 00:41 la música de la ópera hizo que todos son bibliófilo son afición hicimos al salario filial Easyjet crecido rodeado de libros en casa no hay libros en fin en todos sitios en dos sitios en los que más inverosímiles la cama invitados debajo hay líderes

Voz 1751 00:54 es usted un ejemplo de que la formación es mucho más que un título verdad

Voz 2 00:57 la verdad es que en un poco lo que comentaba un momento la formación es muy importante porque es muy muy importante formarse luego la vida te lleva donde lleva muchas veces te lleva a poder T2 que no tienen que ver ni al cien por cien con la formación has tenido pero yo creo que todo sirve tengo la sensación de que yo estoy dado música lo que estoy haciendo no es un trabajo que necesarias entre exija saber música realmente porqué directores artísticos de teatros hay muchos que no tienen ni la más remota idea de música y me parece increíble pero es así pero la verdad es que sirve es muy útil una partitura es muy útil saber pues en un momento dado puede puede ser extremadamente puré muy bien parece trabajo saber en cotas muy bien este mundo no es que sea imprescindible peor va muy bien por lo tanto yo creo que todo sirve para lo que no sé

Voz 1751 01:41 necesitado máster es para apagar fuegos estamos en una de las instituciones culturales más importantes de España es un centro de referencia de la ópera a nivel internacional

Voz 1993 01:50 el gran claro el gran caballo de batalla es mantener el equilibrio entre el arte y la gestión no en qué es usted mejor escuchando hablando negociando discutiendo o convenciendo con whisky yo creo que hay

Voz 2 02:03 que deja logró de convencer al final cuando ya realmente lo que veo que convencer pero yo creo que primera que tiene que lo aquello de lo que quiere es convencer tiene que ser algo muy pensado muy meditado algo en lo que salgan los números en lo que pueda este artísticamente en lo que realmente sea una votación importantísimo ese punto de vista cultural a ver

Voz 3 02:22 comunicar un producto bien construido tampoco cuesta tanto pero hay que hacerlo es peor negociar con un divo con un patrocinador

Voz 2 02:31 y bueno a mi me parece que

Voz 4 02:34 eh

Voz 3 02:36 no sabe qué contestar yo creo que acá cada cosa tiene su estilo negociar con un divo con un divo muchas veces los los los líos importantes de infracciones con los divos no sólo que la gente se cree pues es más disponibilidad el tenerlos en el la excitar a un proyecto

Voz 1 02:53 el que el que por ejemplo o todo un tema que ha sido históricamente

Voz 3 02:57 allí sin muy la gente no se da cuenta es la cesión de derechos audiovisuales por ejemplo es un tema importantísimo

Voz 2 03:02 día para los teatros cada día menos se lo gano yo empecé hace años ya en el Liceo en este negociado pues realmente este tema era un tema pero bueno un tema complicadísimo

Voz 1751 03:25 sucedió usted en el Real a Gérard Mortier fue en el dos mil catorce aproximadamente lleva más de cinco años aquí pero yo no sé si tiene más la sensación de estar viviendo en Madrid restar viviendo en el Real en este micro bajado

Voz 2 03:38 solamente me pasaba uno en el en Barcelona vivía en el Liceo realmente más que mi casa en este caso además en Malí vivo bastante cerca del Teatro Real pues lo tanto motivo además ellos sí tiene un salón de Bibiana teatros que me gusta lo más que me gusta por lo tanto es así pero no es una queja contrario es una satisfacción enorme

Voz 1751 04:05 suena para el Madrid está lleno de recuerdos de de lugares marcados también de reivindicaciones vámonos al teatro de la Zarzuela hace ya años en el escenario la Caballé ese representaba entonces una ópera que trata sobre la SER Viajeros

Voz 8 04:17 recuerda unos de que opera estamos hablando pues la verdad es que me refería a Hermida Hermida una ópera de Gluck que cantó la Zarzuela como tantas otras la verdad es que un poco lo que había detrás de esta de este homenaje al dato a Zarzuela tiene mucho que ver con el hecho de que en el Madrid la ópera

Voz 2 04:37 de tantos años estuvo en el de la zarzuela ida todas azuela fue además un trato que tuvo una importancia enorme en la A en en en la aportación crucial en aquel momento estemos de los años ochenta de convertir y de convertir la institución en en centro de producción incorporaron a la ópera en Madrid a los grandes nombres de teatro del del momento pasaron por allí pues Francisco Nieva a Mario Gas Lluís Pasqual evidentemente se irá y eso enlaza con esta Hermida José Luis Alonso José Luis Alonso que fue

Voz 3 05:10 fue un personaje que yo creo que merece todos los homenajes del mundo pues es quién dirigió escénicamente extendida de Gluck

Voz 9 05:20 yo creo que

Voz 2 05:22 que bueno pues de paso que que hacemos un homenaje a todos

Voz 3 05:24 la Zarzuela oye pues también a José Luis Alonso

Voz 1751 05:27 José Luis Alonso que estaba leyendo llegó a representar en el salón de su casa en el barrio de Salamanca Valle Inclán Chejov alquilaba las sillas de cine te vas has de cine acudía gente de la profesión y un crítico de ABC informaciones lo bautizó como el Teatro de la independencia no se se se gestó hay una actividad cultural muy interesante

Voz 2 05:46 que no está nada porque además José Luis Alonso de una un un director de una generosidad y a mí me yo en aquel momento tu antes citado en en teatros de ópera que trabajado en en en medios en diario ABC estuve trabajando un tiempo le recuerdo aún una vez que un crítico lo hizo una una una un comentario duramente muy poco elogioso armonía devastadora lamentable espectáculo de consultados por su reacción de una generosidad tal para con el que él había escrito la critica que se les subían los colores le llegó llegó a avergonzarse de haber escrito aquello

Voz 1751 06:20 es alguien que cambia de opinión en estos tiempos no se lleva mucho

Voz 10 06:23 sí

Voz 11 06:24 a mí me

Voz 10 06:28 ah eh

Voz 12 06:36 se confirma sale del Real a veces te va a haber jazz en el Café Central descubrió más

Voz 13 06:42 no bueno no pasó de la ópera vive el vio el hombre sí la verdad es que me ofreció una maceta básicamente porque he estado en el Café Central menos de lo ocurrido me ha gustado italiano Café Berlín y la verdad es que en en los dos sitios donde está decidido que comparte hasta un Nacho

Voz 3 07:02 está con su grupo que bueno pues evidentemente Lynette estupendo con un toda una tópica con consolidaron luego a confluir con todo su grupo con con Pablo Navarro con Koke Santos

Voz 1 07:14 o en cualquier caso coincidió los sitios si me parece que que maceta es algo

Voz 2 07:22 alguien que a mí me me inspira mucho el nocturno

Voz 12 07:37 estudió Periodismo y Sociología hay mucho antes de ejercer como director del Teatro Real como director artístico trabajó en el PIB

Voz 2 07:45 has y la verdad es que fue el primer trabajo que salió medida estaba todavía en el último año de la facultad y me propusieron ir a trabajar y lo hice me dedicaba en la parte documentación olvidado eso sí pero sí sí en efecto estuve trabajando en en O'Donnell hay en informativos en la verdad que parece hacíamos un poco de todo esto de Sin tetas cosas buscar el contexto de las noticias de Reino de cultura ahí había hecho también muchas cosas de política y de sociedad dice te da pero pero este fue el primer trabajo me hizo muchísima ilusión además porque estaba en el último año de la facultad propusieron esto o no había una podías presentado casos que me cogieron inició una ilusión tomé pues acabar la carrera un martes y el miércoles inmediatamente incorporarse a trabajar

Voz 1751 08:34 a la tele pública la tele pública ha llovido mucho pero bueno esto es como el teatro está en crisis y la tele pública siempre está al servicio del poder

Voz 10 08:42 pero peligra en la segunda parada nos lleva al teatro de La Abadía

Voz 1751 08:50 aquí dice que resume muy bien el espíritu de proximidad que usted reivindica verdad el teatro de proximidad toda la días uno de mis

Voz 2 08:58 sí que me fascinan de Madrid junta todo me gusta muchísimo

Voz 1 09:01 eh porque en primer lugar porque me recuerda yo me

Voz 2 09:08 el aficionado una forma de una forma adictiva realmente al teatro en el teatro en Barcelona en hace poco hace Fabià Puigserver de Lluís Pasqual de espera plan ella en fin que todo es eso de analizada en fin de todos Lluís Homar todos esos maravillosos acto de directores del teatro y una de los inicios ir de alguna forma yo creo que el teatro de la Abadía el Madrid ha vivido

Voz 16 09:34 muy este mismo examen

Voz 3 09:36 la inspiración de ayuda al encontrado también en ese en ese teatro de la Abadía por tanto para mí es un sitio duramente muy especial

Voz 18 09:54 no

Voz 1751 09:56 estamos escuchando una suite para piano de Enrique Granados compuesta en mil novecientos once es es considerada la obra maestra de del compositor las Goyescas Granados era un gran admirador de Goya usted también lo es pero de la primera etapa verdad

Voz 3 10:09 la verdad es que sí bueno evidentemente el que además es una de alguna manera has goyesca que iban al Museo del Prado que es otro de los sitios pues imprescindibles en fin pues los que tiene sentido previamente estar vivir en Malí sitio para mí bueno crucial y además me parece que si es un Lincoln poco con el mundo de la música altamente Granados hizo esas esas Goyescas para piano luego las convirtió en ópera

Voz 17 10:37 sí

Voz 19 10:40 sí a

Voz 3 10:45 adulta o está en esa suite pusiese Goya en el que Greta y los poderosos se con esa ese retrato exento de piedad con esa con con con esa la capacidad que tenía para resaltar nada no esconde realmente la vanidad y la codicia y la y la vacuidad de los personajes pero otro lado la gente del pueblo con toda la luminosidad con toda la también a lo que en otros casos con todas los entre veinte y luego la petición pero en el caso de las Goyescas de la suceda piano y de la ópera es realmente el boya de la luz

Voz 20 11:24 no no

Voz 21 11:29 no

Voz 3 11:33 durante una gráficamente maravillosa la así para piano

Voz 13 11:35 tal y posteriormente hizo una ópera

Voz 3 11:39 que la verdad es que desde el punto de vista teatral pues una obra

Voz 13 11:42 pues está resuelto pero pido también no

Voz 22 11:48 así

Voz 1751 11:54 la verdad es que es un despacho en el que se sí que se trabaja porque se nota mucho cuando una entrada despachos en los que bueno no no se pasa mucho por ahí no pasatiempo la persona que que que se supone que está al frente su despacho está viví

Voz 2 12:07 yo yo yo lo que dice porque lo que realmente es que hay mucho desorden

Voz 1 12:12 hay al entendido y en cualquier caso en cualquier caso

Voz 2 12:16 sí si la aseguró que hay mucho in en que se hubiera tenido tiempo lo hubiera puesto un poco más a los papeles pero probablemente no hubiera me decide entonces suplido por lo tanto bueno pues está bien como está

Voz 1751 12:28 que en último lugar que nos propones la plaza de Oriente no que que rodea el Teatro Real aquí se proyectan pantallas para que la gente pueda seguir la ópera en directo que es una forma de acercar la ópera a la gente no pero yo le quiero preguntar también porque esta semana se ha celebrado

Voz 1993 12:44 la Diada queda menos de un mes para el uno de octubre yo recuerdo salir de la Radial uno d'Octubre pasado Iber como la Plaza de Oriente donde estamos ahora mismo se llenó de banderas de España usted cómo vivió el día uno de octubre una persona que bueno que es de Cataluña y que vio esta plaza hirió todo lo sucedido no como Colón cómo lo vivió en la distancia

Voz 2 13:07 pues la verdad es que ese día pues no debía pasar llegó a la plaza de Oriente no

Voz 23 13:11 no han pasado de gente que yo pasé y estaba llena seguro es una cosa que tiene mucha historia vamos a ver escogido la plaza oyente vino con segunda vamos a ver yo cogido la plaza de Oriente como sitio en primer lugar porque Real pues el lugar porque es donde está el temporal vamos a ver me parece que hemos dicho lo que hemos dicho es porque además pues eso porque es un sitio en el que realmente hay unas las malas

Voz 2 13:34 acciones con banderas de un signo de otro yo ahí no me voy a meter yo soy muy poquito de banderas tengo un defecto que es que a mí las banderas en general provocan una emotividad mucho menor tanta gente es un defecto mío eh no no no no lo no lo digo eso con ninguna con ninguna ninguna nosotros no es que quiera presumir de ello pero realmente pues tengo esa incapacidad que le vamos a hacer pero lo que sí lo que sí me llena de emoción de la plaza oyente llena de de que está siguiendo británica de la metemos Madame Butterfly a mí eso sí me llena de emoción ir es una plaza que esos días de julio en los que año tras año hemos convertido la ópera en un género de una popular en una manifestación cultural al acceso de todos a mí eso sí que me llena de emoción y creo que poder eso es con lo que la pasado oyente me gusta mucho

Voz 1751 14:27 por tanto la música es lo más parecido a un lugar la música también es una bandera la buena música

Voz 2 14:33 y desde luego que si las buena música hay hay yo no quería hacer distinciones aunque buena musical hay de genios de muy diversos géneros mira eso es que buena música pues sí buena música de cualquier género aquí hemos hablado de muchos genios de jazz de ópera de B

Voz 23 14:47 ahora me voy a esconder porque pasan cada día por delante me parece que eso

Voz 24 14:55 las Sansa

Voz 25 15:01 a ahora

Voz 24 15:05 de James Dean con sangre

Voz 1751 15:14 hay se está viendo el otro tema que dirigimos eh

Voz 2 15:20 cuando te otro espacio emblemático aquella persona te hayan mucho años pues el teatro español no si el dato español fue el teatro en el que Mayorgas hizo S

Voz 26 15:27 montaje estupendo de felices son fan con Vicky Peña con Carlos Hipólito con Pere Molina con Massiel con en fin con Kameni estupendo con Osaka Mónica López

Voz 1 15:37 en fin ir

Voz 3 15:40 estaba mucho pues un poco que da más turbiedad estuviera mencionado el teatro Español

Voz 2 15:43 él que también es un teatro en el que he visto gravemente

Voz 3 15:46 poco a poco las si estoy Madrid pues son Hermosín calificó el Badr brazo vayan a veces lo con los balcones con José Sacristán los pueblos de la peste quitaba el mismo con Aitana Sánchez Gijón o cosas del de lo previsto ya en la etapa de hoy pues gasto han admitidas podía

Voz 1 16:05 la misma en el

Voz 27 16:08 Blanca Portillo hizo que Ángeles tenía hace poco en fin muchas cosas tranquilamente gracias en español pero sí creo que ya estamos benéfica pues a que está muy bien que incluye vamos a ciudades que musical magnificando puesto mencionada como que fue hombros

Voz 24 16:27 el nombre el día

Voz 1751 16:41 estaba que de la canción que hacía Maciel si tiene sentido también tú te decía

Voz 2 16:46 vaya usted a Toral patético cinco bueno muy bien

Voz 3 16:48 así que ya estén tiempo tiene una cuenta además lo que suele vi lo que suele la gente en este teatro porque parece que no está mal y que la canción sea también te esa canción que en la traducción de merece que esta no es la que cantaba Massiel decía que hizo Nacha Guevara vivo aquel padecido ese que dice yo estoy aquí aún estoy aquí hice literalmente al pie de tiempos mejores tiempos peores viví y estoy aquí champaña veces otras cerveza o anís y estoy aquí

Voz 2 17:17 y continuaba diciendo algo así como caminando suelas desgaste viene el camino también yo de mi y estoy aquí

Voz 29 17:28 sí

Voz 1751 17:35 muchísimas gracias por habernos atendido esta esta mañana en su despacho todo desordenado como quiera llamarlo pero en cualquier caso trabajado de este Teatro Real quiero antes de irme por favor que nos haga de guía de lo que nos puede esperar ahora en la gran temporada de The Opera para la gente que se quiera en el Teatro Real nos hemos cruzado con la gente con algunos regidores subiendo para acá de un lado para otro Fausto están

Voz 2 17:59 Fausto muy recomendable Fausto es una obra dice y más cuando se estrenó en París la verdad es que no tuvo una acogida en la en absoluto exitosa pero aparte de momento en que Alemania o lo que sea lo mejor vete Goethe esta ciudadana texto de BT pero en cualquier caso Lasa como llevan los títulos más populares del repertorio una de las de las grandes grandes óperas

Voz 4 18:24 todo

Voz 3 18:28 es una obra que se hace poco porque cuesta mucho de imaginar cómo poder como poner en escena nada como estas en aulas

Voz 30 18:34 lo bueno de la gran operación

Voz 1751 18:36 el montaje de vuelva usted este impresionante

Voz 3 18:39 impresionante llenazo solamente presionante porque sea

Voz 2 18:41 muy vistoso y muy apabullante cuando vamos a poder ver patitas Ana que vienen sino porque además es que es un montaje que es Goethe pudo es hay un gran respeto a los orígenes literarios de la de la trama duramente logrado por un lado que la espita la Esther vertebrado el montaje sobre el texto de Goethe que la ciudad es más conoce muy bien hecho montajes teatrales han hecho una película en fin es un han hecho muchísimas versiones de siete pero puedo otro lado hay toda esta parte de gran espectáculo que en fin que no necesita porque está ahí es también lo que también lo que la gente espera

Voz 31 19:25 tu casa viene el plan también Jodie

Voz 1751 19:29 mis ilusiones pero