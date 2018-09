El lazarillo de Torpes

Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:10 por eso hoy quiero decir algo muy sencillo

Voz 4 00:13 y además sin gritar y sin exagerar

Voz 5 00:16 que tampoco me tenga que hacer nadie el Coro viva

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:50 estamos empezando a pensar solamente empezando a pesar que hemos encontrado a alguien con la misma capacidad verbal que Mariano Rajoy para darnos un hacerlas semanal si estamos a aprobar unos días unas semanas pero creo que hemos encontrado la persona cómo estás Quique Peinado cuando sabes

Voz 2 01:06 tienes el jurado de los Ondas a no se sabe todavía te preocupa por ese quiero saber quién ese tema quiero ir a las puertas de sus casas una una llevarles radiografías y único objetivo de aquí al día de los Ondas pero pero ya ya el año pasado el año pasado no no lo dieron yo qué sé qué pasó no sé qué pasó no no este año este año se han yo creo que es que ya el año pasado pues que alguna acción alguna cosa pero estoy ya el Ondas ya Premio Ondas a lo mejor está revisando tu currículum

Voz 2 01:37 con otros Flavio Gaga Premio Ondas es el mensaje que quiero desde aquí cómo estás Pedro buenos

Voz 1704 01:44 días viva el Rey cómo estáis ver muy bien aseguró ayer estoy nada nada bueno sí pero no sepa ya sabemos nada nada

Voz 6 01:52 ayer estuve jugando más cierto en casa con unos colegas a un juego os lo recomiendo se llama beba el Rey es es verdad es una versión de viva el Rey con con cosas pero es el que está muy cuando el que está jugando ahora Juan Carlos estos días si tú qué te crees

Voz 0874 02:07 que hay nueva dirección en la SER se puede

Voz 6 02:09 yo he dicho que yo ayer estuve con unos colegas cubanos

Voz 0760 02:12 al revés tiene diga cosas porque dan mucho juego divertido Navarro cómo estás David hola buenas tardes

Voz 0874 02:21 bien Pepe Pedrito es venir a Bilbao

Voz 2 02:23 por dentro como yo semanas si no no dentro de dos semanas dos personas

Voz 1704 02:28 qué quiere decir la semana que viene vendiendo

Voz 5 02:36 porque yo reivindico un viva al Rey de la voz baja cuando abrimos un hospital o habremos un colegio estamos diciendo un viva el rey cuando pagamos las pensiones au pagamos un subsidio de desempleo o abrimos kilómetros

Voz 3 02:50 de AVE de carreteras o un aeropuerto

Voz 5 02:54 también décimos en gran medida Un viva el Rey Pastor cuando nuestro sistema de trasplantes al buena vida o cuando se atiende a un dependiente también se dice viva el Rey

Voz 1704 03:03 que me gustaría que uno se despertara de un trasplante haya salido todo bien y que lo primero que diga el despertar de la anestesia sea lo menos él cada nota el Reino iba yo

Voz 2 03:13 ocio con Arabia Saudí hay un dinero que no saben por dónde ha ido viva ahí viva el nuevo líder

Voz 0874 03:22 el PP ha dejado muchas más cosas esta semana por ejemplo esto ocurrió en el Congreso cuando Casado le recriminaba a Sánchez su forma de actuar en Catalunya

Voz 6 03:29 esto me recuerda lo que le decía Moura campo usted pretende ser misma en Madrid Bolívar en Cataluña por favor

Voz 7 03:36 muy bien es Maura es Carmen eh

Voz 6 03:39 claro lo que quiero decir es correcto en el campo no era Maura sino de Alcalá Zamora

Voz 0874 03:46 sí sí que así corre el riesgo de parecerse a su leerlo así como delito Albert Rivera cuando citaba por encima de sus posibilidad

Voz 0040 03:52 no lo sé yo vengo del mundo del Derecho Icann desde luego es un referente no de los pilares no sólo un gran filósofo un gran jurista por lo tanto cualquiera de esas obras de Can me parece un referente para juristas también un referente para para filos lo concreto bueno yo la verdad es que no leído un título concreto pero me da igual lo que estudiaran el mundo en la filosofía de la filosofía filosofía política en el mundo del derecho

Voz 0760 04:18 con lo jóvenes que son ya había que estar citando aceptan gana Hierro salir adelante y están claras dos y cuidadito el derecho que la Autónoma de Barcelona está ahí está ahí

Voz 1704 04:27 me flipa haría que citara de repente Rivera lazos amarillos malamente

Voz 0874 04:32 vamos de menos a Rajoy de no se escuchaste es el programa la semana pasada pero el sábado en este mismo espacio y más o menos a esta misma hora a lo escuche lo escucha nacido una estrella

Voz 2 04:41 Concha Concha Morales

Voz 0874 04:44 es que trabaja en el restaurante La Sal y que contó un poco pues su relación con Rajoy que pasa muy deprisa

Voz 2 04:50 por delante te va iba patilla que ha prometido Rajoy exacto exacto

Voz 0874 04:56 Concha Morales es ahora lógicamente pues corresponsal de este programa en Santa Pola cómo estás Concha buenos días

Voz 8 05:02 bueno yo diría que de Santa Pola la corresponsal

Voz 6 05:06 reportando oye Concha

Voz 0760 05:10 sí es viva iba ahí está tu oye Concha en qué zona de Santa Pola si es que yo a mi Verano Azul veraneaba allí mucho por dónde estás más o menos en el restaurante La Sal

Voz 8 05:21 mira hijo restaurante era está en el puesto deportiva vale la marca hagan hecho del puerto deportivo hay y ahí están le hace China hay un cartel Amal tiran de la madre

Voz 9 05:34 que ponen el cartel por aquí pasa Rajoy ante la mariano que lo hemos dicho Mariano que lleva

Voz 8 05:43 en qué quedamos espíritu a que me gusta a mí mucho eso que yo soy enmudece tanto y eso como buen andaluz

Voz 6 05:48 el pincho María notables mi que lo tenga que pedir nada

Voz 8 05:56 me varias mira niño está cayendo aquí una que no veas

Voz 9 05:58 sí bueno esto es meter un poco el tiempo la verdad porque tú te pones a ver Concha sí

Voz 0874 06:07 la semana pasada hablaste un poco de Rajoy muchos de los guardaespaldas alguna broma ya te habrán hecho no no

Voz 8 06:13 sí hijos y mira cuando en esta semana me han dicho callarse que viene la de la eh

Voz 6 06:19 claro que sí

Voz 8 06:20 de pero no te lo vamos plan gracioso que no mal no

Voz 9 06:24 bueno también

Voz 0874 06:26 tan gracioso menos el Calvo que no la supongo

Voz 8 06:29 no ha sido ha venido uno de ellos dice que no seré yo no digo no en el otro

Voz 6 06:34 el otro debía te queda ya me gustó mucho porque Concha está utilizando el a vivir como si fuera Tinder ella está saliendo saliendo bien diciendo yo me quién acostar con el guarda espalda

Voz 9 06:47 no no eso nunca se sabe

Voz 6 07:07 por ejemplo coger una si igual que he visto es que te parece que te parece que lo mejor que ha hecho Rajoy en los últimos ocho años es conseguirle novio a Concha

Voz 9 07:20 sí sí claro que sí los demás no podemos decir lo mismo bajar el Eros

Voz 8 07:26 esto es que aquí unos nace con estrella yo mira

Voz 8 07:36 quietas Gemma si mami Mike Myers la Vanesa Ríos misma mucho a la radio

Voz 0874 07:41 te ha levantado la mano

Voz 8 07:42 si te así como como los de sabe se como si en vilo a Julio Iglesias

Voz 6 07:48 vale vale vale vale eso eso es un saludo raro e se queda raro

Voz 0874 07:57 mucho más no ya te digo que una una buena foto también jugaría eh no me aditivos levantando la mano más de la cuenta

Voz 8 08:05 no ha bueno a pero por lo menos no no no no levanta creo yo

Voz 0874 08:10 vale vale no no no le estrenada no no le lanzase un que me

Voz 8 08:13 por qué ha pasado no yo le yo helechos y también porque claro es que tiene que venir va a venir

Voz 0874 08:19 te pongo que vale vale yo te seguimos llamando coche hasta que vaya vale

Voz 8 08:23 pudo muy bien tuve llama aquí estoy yo tu correcto

Voz 0874 08:27 pero ya sabes que ha pedido el traslado a Madrid muy pronto se va a marchar así que tuve que ir a nuestros chicos semana

Voz 8 08:33 sí pero no creo que bueno

Voz 0760 08:35 aquí está ya verás que no que no

Voz 8 08:38 verdad que menos pero lo tengo yo aquí porque no que todavía me queda un poquillo idea verás tú cómo todavía no se va

Voz 0874 08:43 sí que sugiere es tu que que que Mariano no cumple sus promesas sobre poder

Voz 6 08:46 por favor

Voz 9 08:51 no dejes a él sin su pincho el tuyo quién Morales resto ahora ante la sal a vivir allí está un beso cariño a todos

Voz 0874 09:13 cuando lo decía antes pero que Messi porque están ya tampoco sitio estamos en Bilbao dentro de un par de semanas en el festival Jan festival de literatura y arte con humor venís Pedro viene más gente bien Javier Cansado vienen los nació mucha gente

Voz 6 09:26 está muy bien la sala BBK de Bilbao

Voz 0874 09:28 el último sábado es el de septiembre a partir de las ocho y media isla entrada creo que se puede descargar en la página de Radio Bilbao

Voz 1704 09:35 me pareció una crueldad tremenda que en la dieta más dura de toda mi vida me habéis a Bilbao

Voz 6 09:40 sí sí

Voz 1704 09:41 cosas más fuertes que va a pasar Bronte

Voz 0874 09:43 David Navarro primer Daily de la temporada tú te entrenas con una buena semana de titulares que tienes que resumir en un solo minuto

Voz 0760 09:51 bueno pues semana movidita en Cataluña que se celebró en la ya tradicional diada con una envíe efectivos donde los independentistas en Cataluña ya es independiente pero al día siguiente ya no Manuela Carmena que se va a volver a presentar la alcaldía de Madrid pero que la última te lo juro que une Toledo saludo de declarará ante el juez dio otra vez ahora sólo queda que declare el mayor perjudicado ve este proceso esto es Dios sí que ya está aquí o nuevos iPhone a unos precios asequibles para toda la familia con cupones de descuento pero todo esto da igual porque porque la actualidad ha estado centrada en el Gobierno explico el martes la ministra de Sanidad Carmen Montón tuvo que dimitir por qué era acusadas de irregularidades en su máster pero Pablo Casado nos por que el caso era totalmente diferente Illa Javi explicaciones oportuno lógicamente luego sientes Sánchez les acusaban de plagiar su tesis Iker la hiciera pública y eso hizo la enseño el ABC que es un periódico español lo digo para los más joven hace una va rotundamente Cavia plagio luego tras programas anticopia decían que no había iba alguno ya se centraba en que no merecía la tesis lado porque el tribunal amigo suyo a todo esto casados decía que él no había pedido la dimisión el presidente que lo que quiere decir que a veces no la pedía a mí pero da igual porque a pesar de la prueba que hayan el ABC y el PP siempre eso tendrán que Pedro Sánchez plazos Si bueno

Voz 6 11:04 es una cosa de lo de lo de Pedro Sánchez Mora la cosa es que era

Voz 2 11:07 es decir no es buena

Voz 6 11:08 claro no lo veis todos los días pues Córdoba te pilla por sorpresa te falta una tesis por favor

Voz 0874 11:16 tesis currículum máster como dice Pablo Iglesias

Voz 6 11:20 la pelota está en el tejado de Pablo Casado enseñar la tesis de fin de máster es decir Viva el Rey tomarla Rice y que la tienen un ordenador

Voz 1704 11:27 qué dijo que la sacó del ordenador pero luego se convirtió la jueza ya no tendría Diana el porque se quedan obsoletos si alguien quiere comprobar yo tengo el EGB

Voz 6 11:35 vale

Voz 1704 11:36 en el colegio Nicolás de las peñas de Murcia ahí resulta colgada como lo veo

Voz 0874 11:41 sesión de Congreso jueves Albert Rivera como con Kan decidió improvisar una pregunta dirigida al presidente Sánchez

Voz 10 11:47 por el bien de la educación pública en España no por usted y por el bien para disipar cualquier duda ajuste pública su tesis acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable por tanto señor Sánchez agosto pública esa tesis que es uno de los artículos que usted ha vetado

Voz 2 12:01 por qué dice por el bien de la educación pública en España si es en la universidad privada es una cosa que me trae

Voz 6 12:06 lo cometió lo único día pública allí porque por la por la puta caro pero no tenía ni por dónde quemado

Voz 0874 12:12 el presidente se indigna y empieza a rebatir al líder de Ciudadanos

Voz 1582 12:16 en relación con mi tesis doctoral como el título de doctor de Economía lo que le tengo que decir es que de la tesis está publicada conforme a la legislación

Voz 6 12:25 está colgada no tengo aquí tengo ahí decís oye este es Pedro Sánchez enfadado esto que acabamos de oír vale

Voz 1704 12:34 es que esta es la pero la bronca más tacha de subir tengo la sensación de que siempre está podido una voz la suya que cuando sale presidente soy yo que sé otra voz está como poniendo una voz que no lo ha sido

Voz 0874 12:44 pero Rivera insistía en que la tesis no estaba accesibles Sánchez desenfado más todavía todo lo que Sánchez es capaz de cabrear superficies

Voz 1582 12:50 informe se ustedes bien porque lo está señor Rivera lo está tendría que no lo que pasa es que usted como en todas otras muchas cosas no se pregunta las no ser preparadas pero en todo caso da igual

Voz 0874 13:02 hay una dieta ninguno de los dos tenía razón de hecho la tesis podría como podía consultarse en persona pero no por Internet hasta ayer cuando el presidente lo autorizó con siguiendo que su tesis que se llama innovaciones de la diplomacia económica española análisis de sector Pool

Voz 1704 13:18 a largo obviar que ya es decir que el otro día sí sí he de decir que el señor Sánchez

Voz 6 13:27 es guapísima siempre a esperar a la película a ver cuándo

Voz 0874 13:35 el trabajo paso con los programas detectores de plagio se demostró que era válido avión porcentaje pequeño de de citas copiadas que más que copiadas son citas cita

Voz 1704 13:44 así que se citaba asimismo todo el rato que siempre hay en arte

Voz 0874 13:48 por parte de las citas pertenecían a un trabajo que el mismo día es un miembro del tribunal pero en fin pelillos a la mar de dónde sacaría en la idea de que Sánchez hizo trampas la portavoz del PP Dolors Montserrat lo tenía muy claro

Voz 3 13:59 como el Gobierno

Voz 4 14:02 esta mañana lo hemos visto cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y el propio presidente ha con mucho nerviosismo ir por tanto nos tiene que venir a dar explicaciones de las informaciones que están saliendo

Voz 11 14:15 la mañana no así formaciones concretamente

Voz 3 14:18 informaciones públicas

Voz 6 14:25 eran los más respuestas públicas de media

Voz 2 14:29 esto fue la tarde antes de que saliera en la portada de ABC que fue a la mañana siguiente entonces lo había

Voz 6 14:34 si fuera pública

Voz 1704 14:37 es que esto lo llevamos nosotros yo de todo esto es lo que saco extrae la conclusión de que ahora mismo en este país y buscar Curro en el periódico de Ignacio Escolar es de las cosas más difíciles que puedes hacer currículum monseñor yo me pone nervioso a nadie pero me cago

Voz 0760 14:50 si los clicks que consiguió a veces hombre eh

Voz 6 14:54 eso es la paella cocinada el caso es que les

Voz 2 14:56 salió mal la juzgar a la oposición o como ha dicho el portavoz

Voz 0874 14:59 desde el PSOE en el Senado Ander Gil

Voz 12 15:01 yo les quiero decir que dejen de hacer el ridículo que dejen de utilizar la técnica de las Fake News de Donald Trump al estilo Mortadelo y Filemón que es parece lo que están haciendo aquí Albert Rivera Pablo casa

Voz 6 15:13 yo Donald Trump la tesis perdón perdón replantea la pregunta sabrá leer investigando esto

Voz 0874 15:21 Pedro Sánchez ha de toda esta tormenta quizá por eso en un ataque de amor de alegría que Pedro de Quique que sonaron si chavales niño lo convenio muy bien por colgar una foto en Instagram esta mañana en la mesa del Consejo de Ministros me he encontrado una sorpresa os quiero y la sorpresa bueno pues es una hoja con un mensajito de sus hijas es precioso

Voz 2 15:41 la libre tal el Congreso hola soy yo te quiero mucho papi

Voz 0874 15:44 dice una dilata dice te quiero

Voz 2 15:46 eso no sé muy bien que servirá mola mucho mucho el el Air Force One Hundred

Voz 1704 15:50 lo que mola mucho es que tu sala de juego sea la sala del Consejo de Ministros la has entrado allí han dicho vamos

Voz 6 15:59 aquí huele a Montoro a que había vuelto a Juande Ramos

Voz 0874 16:03 bueno como veis en la foto es un es un folio lleno de cariño yo no sé si

Voz 6 16:06 a ti te pasa esto te dejan notas que pone el wifi no va papás hecho donde está mi mensualidad

Voz 0874 16:23 sí siguiente viva el Rey es el que lanzó la ya ex ministra Carmen Montón en con su máster y Juan Carlos

Voz 13 16:31 ha sido transparente y honesta como he reiterado no he cometido ninguna irregularidad

Voz 2 16:40 emitió entonces sí

Voz 1704 16:42 por otra parte ha sido pero porque es la foto de Regreso al futuro sabes que sí

Voz 0874 16:48 Cristina Cifuentes no tuvo que robar tampoco quiere más pero también le costó reconocer que tan tan honesta no había sido nos deja fotocopia del ente GN foto copiarlo no

Voz 1704 16:57 no dejan debería dejar que lo lea que lo mire tomamos anotaciones les pico lo que el torpe indica mucho no si pero lo que hubiera sido increíble es que el PP hubiera dicho

Voz 6 17:11 vamos a leerlo en la SER leyendo en Carrusel Deportivo ocho horas leyendo el máster de esa transparente porque dice que no deja fotocopiar

Voz 0874 17:20 estas dimisiones le hace mucha gracia algunos miembros del PP quizás porque nunca ha pronunciado la palabra dimitir lo han practicado el ejercicio de dimitir tal no lo entienden pero sí que les da pie hacer chistes

Voz 14 17:30 el gran macroproyecto del Partido Socialista del Gobierno socialista de estos cien días y el Valle de los tal uno de los Valle de los Caídos que es el que está hay cerca el Escorial porque señorías Gabilondo hay otro Valle de los Caídos el que está en Moncloa que vayan cayendo uno detrás de otros no se lo habría preparado días para parece nuevo Valle de los Caídos está montando usted

Voz 6 17:56 les hemos visto Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid como que por la mañana

Voz 0874 18:00 en el desayuno con su familia lo ocurrido

Voz 6 18:02 el ex alcalde

Voz 2 18:05 José se llame de Vallecas

Voz 6 18:07 es que el pasado pero el camino no es la verles ganaba porque como de Vallecas no era el del PP de Vallecas era él iba por la otro

Voz 0874 18:18 los no les hace tanta gracia esto porque a partir de ese momento las comparaciones estaba servida

Voz 6 18:22 yo creo que el caso de la ministra de Sanidad ahí el cartel

Voz 15 18:24 gente casados se parecen como una castaña te absolutamente nada

Voz 6 18:28 porque explicamos por qué por qué no se explica no

Voz 0874 18:31 para el secretario general del PP Teodoro García que seguía empeñado en defender la honorabilidad de su líder

Voz 16 18:36 los inocente nunca deben dimitir y al señor casado es la esperanza que tiene este país para recuperar el rumbo porque estamos viendo que es un Gobierno sin rumbo cien dos ministros han dimitido no sabemos si vamos a llegar a verano con todos los ministros

Voz 6 18:50 eso no como lo haría ver en la tesis de Casado el trabajo y que fuera Taburete causas y consecuencias si sobre esa frase Amin

Voz 0874 18:58 me da escalofríos de más que echamos con música aquí en este formato pero Casado es la esperanza que tiene este país para recuperar el rumbo

Voz 5 19:06 en lo que hubiera expedita absoluta tranquilidad pero parte también un poco de pena de que con la que está cayendo en España que estemos hablando de que sea un párrafo de una ministra que sin y cursos de doctorado hace diez años o que sea tesis de Sánchez es pública unos pública creo que España no está para estar corrigiendo exámenes

Voz 6 19:26 a estas mapas

Voz 0874 19:31 bien luego hablamos de corregir exámenes pero porque no quiere hablar de esto Casado como por prefiere hablar del Rey

Voz 0874 19:38 te pregunte porque el juez de la Audiencia Nacional la petición de la fiscalía anticorrupción ha archivado la investigación sobre las conversaciones de Corinna Villarejo os acordáis de estas cositas

Voz 17 19:47 el rey tuvo y que Villamira ha sido en su oficina diciéndole oye pues a ver si sangra ni te para una mitad comisión llamas antes que nunca que esta conversación eso es grosor entre ellos España no puedo como imaginas productos

Voz 6 20:11 Arsenio investigarlo yo prefiero ver el TCM de Froilán la verdad yo quién lo ejerce cada vez me dio un pequeño

Voz 0874 20:24 bueno pues mucho que quiera desviar la atención no quitarle importancia al asunto las cosas no pintan bien para para Casado sobre todo después de que la SER publicara las grabaciones de algunos alumnos supuestos compañeros del mismo máster si casado dice yo lo que puedo decir es que sí

Voz 5 20:37 todo muy tranquilo sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial un alumno más

Voz 6 20:44 no más ocho alumnos más hace memoria de clases vamos a como lo hago al final de curso hicimos una cena yo lo recuerdo Pablo Casado de alguna manera que en una universidad

Voz 1704 20:57 no te acuerdes luego no pasa nada

Voz 6 21:00 papas medio de Palencia medio de Ávila

Voz 18 21:02 pronto seguro seguro basados en esta poquísimo no va a ninguna parte

Voz 0874 21:10 hemos escuchado estas bien antiguas alumnas que se sacaron el máster sin hacer absolutamente nada porque

Voz 3 21:16 de lo que entendíamos y lo que estaba en ese grupo de trabajo que era nuestro los amigos y a todos los navíos podría ser ese con mucho carácter

Voz 0874 21:29 con mucho carácter Se refiere a Enrique Álvarez Conde rector de la Rey Juan Carlos se imputado por el caso de los másteres de Cifuentes y que la gente que se apaña muy mal con Internet que bien se las apaña

Voz 2 21:40 la borrar correos sí sí sí sí con esa parece muchos también

Voz 0874 22:10 es posible sólo posible que haya una persona que estos días esté frotando las manos con una sonrisa de medio lado alguien hay que curiosamente el líder del PP también aprecia mucho

Voz 5 22:20 yo tengo una muy buena relación con ella de verdad que estamos unidos y yo creo que que que se ha demostrado lo que yo decía que si yo ganaba nave perdida

Voz 6 22:29 claro por eso el día de la política

Voz 2 22:31 Cospedal Soraya lomo del gato esto

Voz 6 22:34 ah sí está el gato arte diciéndome quiere dejar de calificar ya Hamen Paqui es no hacer el mal ya me deja de esperar gas

Voz 0874 22:44 lo de nuevos valles de los Caídos que las caídas

Voz 6 22:46 no eso pues no es verdad que nadie pierda como ya pasó

Voz 0874 22:49 Rajoy está tertulia pierde a una mujer con un enorme sentido del humor

Voz 3 22:54 vivieron el pasado vinieron a pedir bronca si fueran un grupo musical serían Rubalcaba los Broncos audios con no conté yo ya vengo escrache haga de casas

Voz 20 23:09 algunos no dieran guerras donde no la tienen que dar

Voz 3 23:13 sería todavía mejor soy Soraya

Voz 6 23:17 la del PP lo mejor que hemos podido hacerse bueno porque hemos de tías solteras y El Quiñón a vayamos Soraya

Voz 0874 23:26 Soraya te echaremos de menos ya puestos podrían fichar a alguien que no de sorpresas alguien que todo el mundo tenga claro de qué va sobre todo clara su hoja de antecedentes penales no

Voz 1704 23:36 en este país todo el mundo se caga en Dios alguna vez en su vida cuando no veintisiete veces al día pero el que está siendo perseguido judicializado disputado por esto que desde hace nueve meses soy yo

Voz 0874 23:49 pero también es posible que haya otra persona o no sepa bien que pagar finiquitos en diferido que se frota las manos escuchando las explicaciones del Gobierno sobre el cambio de opinión en eso de venderle bombas a Arabia Saudí la portavoz del Gobierno Isabel Cela el Gobierno

Voz 3 24:02 no sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión

Voz 6 24:08 por lo tanto no semana

Voz 3 24:10 tocar

Voz 2 24:11 matando por primera vez cuenta lo que tendría que dar austeras y desde el máximo cariño

Voz 1704 24:17 cuántas buenas todo lo mata más y me gusta muchísimo porque son bombas de láser de alta precisión H antes de matarte te operan de miopía que te deja pero te has visto sino ves la bomba Perfumerías Avenida tú te vas al otro barrio pero con que vista la portavocía funcionar para devolver como Amazon son las que te hacen las ingles en un momento

Voz 0874 24:34 sí el cielo pues se ve que se ve seguramente se de Vigo hombre terminamos este bloque con un chute de optimismo

Voz 9 24:41 Abel Caballero de Vigo modelo que se ha emocionado porque el alumbrado que están preparando para esta Navidad que ya que decíamos

Voz 21 24:48 mil cuatrocientos setenta y ocho motivos de iluminación se va a ver mil arcos de iluminación mil va a ver bolas de doce metros de diámetro

Voz 1704 25:00 vaya bolas vamos y más minar

Voz 21 25:02 dos XXV Harbour estará no

Voz 6 25:07 entonces acosado por una bombilla no suele hablar no lo hubieras dicho nunca pero tiene un montón de luces me parece poco espera que hay más y más

Voz 21 25:19 que sepan los alcaldes de lo de la alcaldesa de Paris alcalde de Berlín que vamos a ser el no va más barro ya no cito Madrid Barcelona porque eso se nos queda que haya pequeñito

Voz 6 25:38 a a Carmena Pia viaja a mira esto es hace un momento que va más ojo almas

Voz 21 25:46 iré a ver a a al ministro de investigación general sabe que ustedes que cuatro notas preguntarle cómo se venía andaluces te digo desde desde el satélite esta desde aquella farsa porque van a ser las Navidades

Voz 6 26:03 no no va a haber agua corriente en un colegio de aquí al verano como me gustan Albariño a lo que sería increíble es que el máster de este señor fueran ahorro energético que entre los dinosaurios pero no tenemos

Voz 23 26:57 un giro inmediato Javier V VI yo eh eh es que eh

Voz 24 27:18 Pedro lo eh pero si me lo voy apuntar es que todavía tienes vinilos tengo alguno si tú me quitaba la pelusa la aguja ahí pero si no lo dejaríamos no no no no no te lo digo porque es la grabación ese que no son lógicamente los meten el efecto vinilo

Voz 1704 27:34 porque claro eso vaya es ver eso puede comprar vinilos ahora mismo también

Voz 2 27:39 las que más crece de me mandaron al de Camilo Sesto que hecho la remasterizados Javier Allué Sun Bini lazo el Dios de hecho ahora te matricularse en la Universidad Rey Juan Carlos interés Galán un montón de vinilos

Voz 1704 27:51 sí

Voz 6 27:53 ahí intrigado y esperaba

Voz 0874 27:56 Quique Peinado con Pedro Aznar David Navarro os acordáis de alguno de estos profesores de Historia o de Filosofía

Voz 6 28:02 son totalmente de las dos cosas a ver Pedro es el público Sepúlveda Maristas Murcia historia Curro Curro Cruz de filosofía también me acuerdo de esos dos porque me marcaron muchísimo porque eran Mis dos profesores favoritos

Voz 7 28:17 de que hay ambiente eran totalmente Llefià confirma

Voz 6 28:19 Carme y todo en Maristas porque Pedro Sepúlveda procesados las clases de confirmación en serio

Voz 1704 28:24 y él no era muy creyente yo qué sé pero estamos en El Señor me gustaba tanto que sólo por ir a clases

Voz 2 28:29 en el confirmación me confirme ningún momento porque yo también estuve Marista que yo soy yo soy de la Royo una nueva yo estoy con ellos

Voz 0760 28:37 no de del profesor de Historia Antonio García INI profesor de Filosofía Glendinning Apringio enorme Ramón paterna eran muy gracioso Jurgen creo que conocí la comedia gracias eh te lo juro delante era muy grato

Voz 0760 28:51 yo sé que habría dado mucho pero yo creo que la de Grecia pero en Málaga Málaga dijo que lo repita es mala

Voz 6 29:00 y vamos ya Platón Platón que se la quitó el PP te acuerdas de la que servía Gavà

Voz 0874 29:09 Miguel Sandrine cómo estás Miguel pues un poco nervioso

Voz 7 29:11 lo que no estoy acostumbrado hablar por la radio si tengo treinta adolescentes delante estoy más tranquilo

Voz 2 29:16 a ver si algún día aquí nadie te va a pegar nosotros cuadros sabe si algún día tener fan serán los sandinistas que es verdad que no

Voz 0874 29:25 pero sí digo sandinista tiene una camiseta de esas

Voz 6 29:29 es una traigo tele dentro si por eso carece la sabes

Voz 0874 29:34 Artea cuando era cuando era joven y empezó a trabajar de profesor era casi de la misma edad que los alumnos sabes cuál era su mote

Voz 6 29:40 Billy el Niño muchas gracias pero no estás verdad

Voz 7 29:46 si era el niño no es matar a casi su edad entonces cuando me faltaban pues me ponía muy poquito violento y pasa a ser Billy el Niño

Voz 6 29:53 tiene gracia que ahora con la bolsa pues cuidado cuando tú tienes

Voz 0874 30:01 habitualmente cuántos alumnos en clase de treinta treinta y pico alumnos

Voz 7 30:04 entre veinticinco y treinta ha habido tiempos mejores de menos alumnos y de si algunas clases optativas de quince también el primer curso que en los Salesianos fueron cincuenta y dos

Voz 0874 30:13 alumnos sea los últimos no los veía a ver si los intuía Met mentiras de que nos han hecho creer en la historia de la humanidad te dan igual los alumnos está igual de la primera fila de la última te caen todos iguales

Voz 7 30:25 no no depende de cómo se sienten depende de la actitud que manifiesten hacia tía saque ponen cara de cállate por Dios que me estás torturando te caen peor que los que te preguntan si pone el interés

Voz 0874 30:33 primer día tuya hay uno al que le pones una clientes este haga lo que haga me va a caer mal siempre porque es un derecho porque es un toque canalice por supuesto

Voz 7 30:39 que no es

Voz 0874 30:41 estos Radio estará haciendo si con la cabeza irme no con la voz

Voz 1704 30:44 que yo te quería preguntar por los motes porque es verdad que los alumnos ponemos motes a los profesores pero su es ponen motes a los alumnos sea tu llegas a la sala de profesores diez de pondría hoy El gafas agota pata corta en no sé qué

Voz 7 30:57 no a todos pero hay algunos que son tan llamativos que que sólo ganan

Voz 6 31:00 venga venga dimos una sí

Voz 7 31:03 está escuchando mi querida Olga Antón que ahora mismo trabaja en Estados Unidos y siempre era la Pocahontas porque se opinaba exactamente

Voz 6 31:10 no yo quiero yo cuando ha visto el nombre de la

Voz 18 31:19 yo creo que le llamamos el ínclito porque siempre todo le parecía mal decía el macho es quién va va va a ver examen vaya mierda va a ser fácil vaya mierda no acaba la clase vaya mierda buenos días

Voz 6 31:31 Pérez Reverte sabe Pérez Reverte seré pareció

Voz 1704 31:34 viendo a clásico niño que vuelve de finanzas sin ducharse ya en las llamas el ducha te Joker

Voz 7 31:38 no sólo a los cuando era alumno sí hombre los profesores no esas cosas no queda poco elegante han salido muchas cosas

Voz 0874 31:46 que me interesan lo primero higiene corporal de los salud

Voz 7 31:48 Nos esto es los debates entre vosotros hay casos como yo siempre digo en algunos casos cuando entras todo huele hasta o lo que es una frase muy típica lo de algunos se quitan los calcetines como el papel de las magdalenas

Voz 6 32:01 hay no me ha gustado

Voz 7 32:04 a otro concierto que te has dejado caer y que me interesa muchísimo salas de profesores nunca hemos sabido qué ocurre cuando se cierra esa puerta no pero pero no se puede decir aquello es secreto de Estado pero lo tienen que hay ahí que te Insight Inés yo qué sé una cafetería próxima crudo algo es una cafetera

Voz 1704 32:21 anatomía de Grey que estáis todos con todos

Voz 7 32:25 en mi caso no es posible porque mi mujer trabaja allí no pero pero como son las conversaciones cuéntanos somos muy aburrido te verás que los profesores somos muy aburridos te encuentras un profesor donde todo encuentre siempre acabamos hablando de las clases de los niños de los exámenes de las leyes

Voz 6 32:39 el Gran Hermano VIP de Master un poco también

Voz 7 32:45 si hay alguna dictado más claro pero pero pero en serio tiene que haber eso es un Tinder académico también hay no no no lo pasos que física y química hizo mucho daño

Voz 7 32:58 la peor conversación que se escuchado en esa sala cuál puede ser en la sala de profesores secreto profesional claro

Voz 6 33:04 ejemplo de políticas

Voz 7 33:07 muy poco en general el discutimos de las leyes de educación que ya todo el mundo conversaciones siempre giran en torno a joder otra ley claro claro lo explican bien siempre si llevamos treinta años en esta en esta profesión y creo que voy por la séptima ley todavía no me apellido la cuarta pero cuando llegue la octava ya

Voz 6 33:22 yo te juro que a mí me dice no voy a cuarto de la ESO y no se queda es todavía no soy capaz de mi segundo debo decir claro

Voz 7 33:30 vale no no no me quieres contar nada que decirse los de los alumnos ni entrenadora o no sabe con mucho cariño habla

Voz 0874 33:36 que vuestra relación con los padres

Voz 7 33:38 esa ya es un poquito más especial hay padres de todo de todo tipo yo cuento algunas anécdotas curiosas las mencionó en el libro no son todos los padres lo que ocurre es que cuando te encuentras con alguno que llega a hacer una entrevista contigo se equivoca de colegio y tu hijo no estudian el tuyo

Voz 6 33:53 bueno eso fue hablar

Voz 0874 34:00 al del chaval padre

Voz 6 34:02 el padre fíjate estaba lo podía imaginar

Voz 7 34:08 el hombre ya por la mañana cuando empieza a hablarme de su hijo y tal yo digo es que como sea más feliz me dijo el nombre de ex Quique pero yo tengo que militan no sé quién es

Voz 2 34:15 bueno y lo que no se fue al tanatorio un colegio luego

Voz 7 34:20 tampoco se acuerda de ahí

Voz 0874 34:22 desclasificados clasificados los excesivamente preocupado

Voz 7 34:25 sí lo expresa verlos pero bueno tampoco somos tan organizados pero sí en general los hay sobre protectores ha ocurrido también la conversación pues claro que mi hija ha salido en libros como no de ello y se lo conté

Voz 0874 34:34 ah sí

Voz 7 34:37 es una de las cosas gracias a la me ocurrió fue una vez que le dije a una madre de su hijo va probando Press que no tiene ambición entonces me miró la mujer muy compungida y me dijo es que en casa de sólo tenemos

Voz 6 34:48 osea me parece precioso súper triste verdad la verdad es que acabas acabas de hacer una una

Voz 1704 34:53 él y de la peli de Ken Loach Fernando León de Aranoa pero

Voz 7 34:58 el precio ya viendo piedras cuando yo lloviendo piedras cuántos años llevas treinta treinta años treinta has visto variar un poco la sensación que transmiten los chavales sobre el el el marco en el que yo me hago social en el que viven si yo creo que hay un antes y un después del móvil es decir un proceso de que habría quedado mucho por la crisis no móvil

Voz 6 35:17 con la gesta en Francia lo han prohibido

Voz 7 35:19 el muy bien las se en nuestros centros hay polémica ahí hay profesores que consideran que sí iré en contra de la sociedad yo estoy absolutamente en contra de que los alumnos usa el móvil en el aula por contra la porque claro decimos usar el móvil uno imagina ahí yo no lo sé porque no no ha pasado por una clase en los últimos años pero uno imagina que a principios de clase tú les pides que os has tener el móvil pero no que no estén consultando no entre clase y clase los de Bachillerato pueden hacerlo y en el recreo también pero una vez que empieza la clase no pueden tocar lo tiene que dejar la cima de la casa encima de la mesa pero en está prohibido sí si está prohibido durante las clases durante las

Voz 2 35:50 lo que pasa es que cuando te en moda de pistas sí sí sí porque te ser una bolsita verle todos los días que el día es cierto

Voz 7 35:58 los en los exámenes hay profesores que no os dejéis encima de la mesa del profesor es que yo no lo puedo mover con tanto móvil allí

Voz 0760 36:04 yo siempre me dice a mí que no te voy donde la de

Voz 0874 36:08 no no no y entonces el problema es que ese distraen a pesar de que está encima

Voz 7 36:13 no pero no sólo es el tiempo de que permanecen dentro del aula es que cuando están fuera del aula solamente usan el móvil entonces no leen como Lone no tienen palabras como no tienen palabras no tienen ideas por eso confunde lo que le les cuesta sólo memorizar cuando escriben hablo Generale que su mal de muchos no no no no no

Voz 0874 36:29 los en general la verdad es que es verdad si tú les quitas esas horas de móvil porque tienes que obligarles a mirar la pizarra claro pues que luego tienen el el mono

Voz 0760 36:41 sí efectivamente cuando tiene

Voz 7 36:44 yo creo que la evolución va a ser que es van a tener dos dedos gordos para poder mucha te con las dos manos una cosa así es tremendo

Voz 1704 36:50 en el recreo ya no es que hace muchos años que no pasen por allí la verdad más de los que me gustaría pero ya no juega o sea ya no hay partidos saben hay siete balones ni cosas de esa ciudad

Voz 7 36:59 de todo pero también te encuentras en un banco a cinco alumnos sentados cada uno mirando su propio móvil o también juegan a cazar

Voz 0874 37:05 porque el otro día escuché una entrevista con hilos más que el de Tesla una entrevista en aquel entonces

Voz 1704 37:12 por lo regular y lo que sí

Voz 6 37:14 sí pero mucho Moby Dick

Voz 1704 37:17 se fumo ese público y hacía unos meses había subido uno

Voz 6 37:20 es al al espacios que ahora no está bien no

Voz 0874 37:24 fin de que digo esto para coger esto con un grano de sal pero pero que el hombre decía en un poco como visionario del futuro no los móviles hay gente que dice uno de los más tontos yo creo que me haces más inteligentes porque tú ahora me puedes preguntar lo que quieras John diez segundos te lo contexto que es el tiempo que tardó en sacar mi móvil consumo pero no lo sabe que a consultar claro pero él decía que tenemos ahora es esos diez segundos cómo reducimos esos diez segundos para que sean cero coma cinco cero coma uno

Voz 7 37:48 pero bonito lo bonito que eran ante las discusiones cuando jugabas al Trivial pues es así pues no era Julio César pues no era Octavio

Voz 6 37:54 pues yo tenías que esperar dos días a consultarlo

Voz 7 37:56 nada inmediatamente se pone

Voz 6 37:59 Fútbol claro perdona ha perdido la vida

Voz 0760 38:01 dos días que pasa es que tenía que andar sí

Voz 6 38:04 kilómetro trece que yo tengo muchos años Trinca la Espasa Calpe

Voz 2 38:10 mira yo de esto estoy a favor yo la de noches iré días que estaba haciendo como si quisiera que te anulaba el día a mí me anulaba la vida si me has en el móvil y te recordaba la edad cada vez hay menos discusiones y eso será así

Voz 7 38:25 yo creo que el móvil tiene que tener lo que ocurre es que yo si hubiera tenido móvil cuando tenía esos años también hubiera sido adicto al móvil probablemente la Play Station que reconozco que pero pero tú has llegado a esa conclusión empírica digamos que es más móvil menos lectura pero sí sin duda eso está claro eso es hace quince años tus alumnos leía mucho veían mucho ese se va a venir

Voz 2 38:43 vamos a ver a mí eso me ha llamado mucho la atención y se lo digo a mucha gente yo yo pienso en los libros de literatura juvenil que había en mi época ya había va por ejemplo Ventura tres ahora vas a las librerías que hay un millón de libros la literatura infantil juvenil sea exponencialmente más de nuestra generación pero es que es posible que que es que hay una edad en la que sacaba eh ahora yo yo creo que le más los preadolescentes sí sí

Voz 0874 39:07 sí porque es verdad que existe ese boom de literatura juvenil que antes no existía pero a partir de entonces desaparece desaparece la lectura de sus vidas porque es que no hay no hay tiempo

Voz 7 39:16 soy demasiado que mirar si los padres tienen ha hecho metidos están en el colegio y después tienen clases de inglés y luego tienen que ir al gimnasio

Voz 2 39:22 claro que yo leo menos ahora porque tengo una Tablet en la Wii viendo mentales de Movistar Plus sinapsis en el metro

Voz 1704 39:27 el otro día el otro Divan el metro vivía una una adolescente de quince dieciséis años con un libro y fue como ver un un icono a mi santo y yo le pega un abrazo

Voz 7 39:37 bueno yo me quedé de piedra el año pasado cuando una alumna si me está escuchando seguramente por lo tanto no Paula Ruth un recuerdo pues me dice es que yo me la he visto entera en dos horas y doce capítulos no pero los pongo rápidos rápido no

Voz 6 39:52 sí sí sí sí no se entera de nada lo ha visto pero lo Avis

Voz 7 39:54 pero lo ha visto pasar es que es algo es una generación multitarea es decir pueden estar haciendo los deberes por una mano una total total total al parecer seis cosas a la vez pero claro ninguna del todo bien

Voz 6 40:04 bueno al hecho donde este Platón ahí bien de Platón en una clase

Voz 0874 40:11 detectado Miguel un pelín más serio que ha aumentado por ejemplo el bullying en los colegios con respecto a otros años solamente por ejemplo para existencia del bullying ciber mi centro es un muy

Voz 7 40:21 yo lo conozco lo que ocurre mi centro pero ha habido algún caso pero son casos muy excepcionales pero claro lógicamente de manera exponencial el uso del móvil la difusión de las imágenes es es es digamos una puerta abierta para que esto ocurra eso sí sí por supuesto hay un protocolo de acción directo inmediato

Voz 2 40:37 inmediato concepto de la privacidad muy muy light los jóvenes hoy día pero no simbolista grande mi sobrino lo dejó de seguir porque yo no me quiero enterar estáis no

Voz 7 40:48 pero que esto no lo he contado en el libro porque ocurrió a finales del año pasado el libro ya estaba terminado me enteré de que una alumna había copiado en un examen porque la chuleta a través de las redes sociales ella sufrió la chuleta subió la chuleta dentro foto de la chuleta en su escrita en su propio pie la subió a las redes sociales una de las personas que estaba en contacto con ella estaba en contacto conmigo me mandó la foto que dicen mira lo que acaban de subir

Voz 1704 41:08 este Like

Voz 6 41:12 por este palo que se llevó

Voz 7 41:17 la Jean capítulos para que hacerlo no puedes contarlo no

Voz 6 41:22 de ahí que se llama

Voz 0874 41:24 el Lazarillo de torpes Miguel Sandrine las divertidas anécdotas de un sufrido profesor de Secundaria Miguel una cosa te voy a decir el lunes cuando vayas al colegio no quiero ni pensar la que te va a caer encima después ACS eso

Voz 6 41:36 lo que te yo estoy si escucha Javier del Pino es el rubio Pedro adiós

Voz 1235 43:32 tal Vizcaya que empezar a distinguir entre currículos de exposición Biden hospicio uno podría servir para conseguir empleo o para perder y otro para que cuando lo lean digan caray qué adornos como cuando entras en una de esas casas llenas de objetos que no sirven para nada salvo para deciros tías o caray con cierta admiración o quizá haya que eliminar los currículo es lugar iría a buscar empleo comentaristas yo sé hacer esto por ejemplo gastar dinero público o redactar una noticia así manipularla y alguien te diría haber ácido lo que está claro es que los currículos fraudulentos no llevan a ninguna parte a veces conducen al desastre total miren a Jean Claude Roman aquí en Emmanuel Carrére retrató en uno de sus mejores libros no fue un día un examen después no fue a clase y al cabo de tres años tuvo que inventarse su licenciatura en Medicina a continuación se inventó que trabajaba de médico luego que tenía un buen sueldo así veinte años cuando su familia descubrió el pastel cogió el asesino entera

Voz 6 45:49 a vivir que son dos días Javier del Pino