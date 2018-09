SER Historia 505 Risco Caído 16-9-2018

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares el cosmos

tu ido por todo lo que es lo que ha sido

Voz 3 00:55 que en los últimos dos milenios hemos realice

Voz 1 00:58 todos los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos sobre nuestra situación dentro de él creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este Cosmos en el que flotan vamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana

Voz 0772 01:19 comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de una serie documental de los años setenta creo que es el año setenta y ocho en la que escuchábamos a Carl Sagan este mítico astrónomo y divulgador de la ciencia hablando del cosmos de como ser humano interactúa con todo aquello que tiene por encima por la por encima de la de sus cabezas las estrellas las galaxias en definitiva todo aquello que a lo largo de la historia desde hace miles y miles de años ha hecho al ser humano verse infinidad de preguntas no muchas de esas preguntas de alguna forma las queremos contestar en estas dos próximas horas de de Ser Historia estamos en la Casa de de Colón en Las Palmas de Gran Canaria para ayudar a esa candidatura a la lista de parte primó Mundial de la Unesco que Risco caído y una serie de conjuntos arqueológicos que hay en la zona montañas sagradas espacios realmente emblemáticos que no acuerdan mejor dicho no recuérdanos ayudan a interpretar esa otra realidad que el ser humano desde hace miles de años ha sentido por todo aquello que le rodea por todo aquello que le hace plantearse preguntas y con esas respuestas intentar buscar un poco el origen de nosotros mismos y sobre todo el devenir hacia donde hacia donde nos dirigimos este programa especial no sería posible sin la ayuda del Cabildo de Gran Canaria la propia Casa de Colón que no esté de este espacio maravilloso para poder hacer el programa la Comisión de Risco caído con todo ese empeño esa emoción que tiene a la hora de de promover divulgar la la candidatura de de risco que ha ido y sobre todo también por nuestros oyentes Yeste patio enorme de la Casa de Colón repleto de público aquí en pido por favor un aplauso no para ser historia sino para esta maravillosa candidatura

Voz 0772 03:29 he aquí en la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria para ayudar con nuestro granito de arena a esta candidatura de Risco caído para ser parte de esa lista de Patrimonio Mundial de la Unesco es un verdadero placer poder compartir con nuestros cientos de miles de oyentes la la idea de que patrimonio español patrimonio en ocasiones intangible eh patrimonio que esta quizá de una manera pues en un segundo plano y que por desgracia hasta ahora no es reconocido bueno pues de un alguna forma otra podemos poder eh podemos disfrutar de de ello como decía ahora en esta introducción en estas dos horas de Ser Historia vamos a intentar conocerlos solamente los yacimientos arqueológicos la participación ciudadana cuál es el signo en el verdadero de esa candidatura y sobre todo la esa cultura inmaterial esa cultura intangible que es lo que ha hecho que durante miles de años aquellos aborígenes canarios pues hasta nuestros días bueno pues hayan desarrollado esas ideas que en muchas ocasiones han quedado en nuestra cabeza nuestra mente en nuestra forma de pensar como siempre soy Nacho Ares les de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 7 04:48 Jesús Callejo te ve muy serio bienvenido a Ser Historia qué tal Nacho Ares bebés circunspecto es que esté ambiente e impresiona estar aquí en el lugar donde Cristóbal Colón arribó estuvo en esta Casa del Gobernador donde la historia se Pal pase más se siente pues hombre yo creo que a cualquiera que nos guste la historia esto impresiona

Voz 0772 05:11 fíjate yo siempre cuento una anécdota creo que es la primera vez que la cuento en la radio que hace años mi sobrina que ahora es mayor pero en aquella época era una niña cuando me veía haciendo programas hoy conferencia son la televisión me decía no estás nervioso cinco minutos antes no ella me a algún plató o algún sitio me decía no estás nervioso ahora de salir a en directo a la radio o la televisión y claro yo les honrilla no porque son muchísimos años no pero hoy sigue tengo que reconocer que estoy nervioso no tanto por la gente que tenemos en este patio sino por la responsabilidad que tenemos de comunicar y transmitir esa idea para que risco Aído llegue a la mayor cantidad de gente posible y puedan disfrutar de alguna forma de de este patrimonio que ojalá dentro de unos meses pertenezca pertenezca a esa lista de Patrimonio Mundial de la de la Unesco yo creo que esa es quizás la la mayor responsabilidad no

Voz 7 06:06 hombre ojalá ojalá porque además se pondría en valor ya no sólo esta isla grancanaria ya no sólo Risco caído sino que se pondría en valor algo que es trascendental que es el lugar sagrado pero desde el punto de vista de la Arturo astronomía hasta ahora eso no se daba importancia Se pensaban que bueno los lugares sus se ubicaba casualmente pero no ahora sabe que el Sol la Luna el calendario de los aborígenes tenía mucha importancia también en relación con la fertilidad entonces el que se ponga en valor estoy por supuesto pues la Unesco tiene no poco el balón en su tejado Si esto se hiciera así sería un reconocimiento a cantidades santuario rupestres santuarios en altura porque la altura alturas lo que te comunican poco con los dioses para que empieza a ser reconocido esa labor astronómica sagrada que tienen muchos de estos sitios

Voz 0772 06:54 esta mañana me decías claro estamos son un lugar sagrado hemos ido a la cueva de los Candil les claro hasta llegar a allí hay que realizar un esfuerzo no voy a decir que grandes sobrehumano pero sí que es un esfuerzo hemos ido a primera hora de la mañana en decías claro esto es un poco el sentido de los lugares sagrados no cuando tú llegas a un lugar sagrado claro si realmente lo tienes en la puerta de casa y no tienes la necesidad de hacer ningún esfuerzo para alcanzarlo pues no tiene ningún mérito no Quizás quizás un poco la la la respuesta a toda esa magia que hay en en este proyecto resida precisamente en no voy a decir que son lugares inaccesibles pero sí que son lugares que no están haya a

Voz 7 07:36 ahora no claro es lo que te remarcaba los lugares sagrados cuanto llegas a ellos hay que merecerlo San un lugar sagrado que está al lado de una autovía eso no tiene mérito porque de alguna forma es como que pierde ese aroma esa magia entonces cuando tú te fuerzas lo tienes que subir un sendero cuando tienes que recorrer un Atocha cuando vas con la mentalidad adecuada hoy por fin te encuentras con ese santuario sea lo que sea pinturas en pinturas con cazo estas con petroglifos cuando te encuentras en lugar sagrado es cuando dices melón merecido porque hecho el esfuerzo necesario para estar en sintonía con la mágico la energía la vibración que tiene ese lugar esto que parece una tontería no lo es desde un punto de vista de pensamiento mágico como los aborígenes canarios no tenía

Voz 0772 08:19 dentro de este Cronovisor que es la primera media hora de programa en esta nueva temporada queríamos hablar de un personaje que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando en la península no lo conocen aquí en las Islas Canarias y sobre todo en Gran Canaria es mucho más conocido que es la figura de Gregorio chill Naranjo es un personaje que nació en el año mil ochocientos XXXI falleció en mil novecientos uno es el fundador del Museo Canario uno de los pioneros no también con sus bueno con sus ideas excéntricas no también podemos decirlo cómo era la el común denominador de muchas personas de aquella época pero quizá en el el motor no de de ese primer paso para conseguir lo que en definitiva en estos días estamos intentando comunicar si un

Voz 7 09:03 nombre es verdad que como pasa con todos los grandes hombres tuvo sus problemas en veda en Fele pusieron zancadillas para que no siga era divulgando lo que él pretendía el estudia en París en la Sorbona él se educa a un poco en ese ambiente europeo que cuando llega a la isla el ex de era de Telde pues intenta plasmar todas esas ideas que él había aprendido entre ellas la teoría de la evolución que en su momento había planteado el caballero de la mar y luego Darwin no la obra de Darwin entre las especies había salido en el cincuenta y nueve el estaba imbuido de la evolución del ser humano pero sí va en contra en aquel momento de la iglesia cuanto él llega aquí publica su obra porque él se empieza a recoger es uno de los grandes antropólogo era médico de profesión pero el antropólogo era arqueólogo era historiador era masón con lo cual eso también creaba ciertos problemas en su ambiente no en el que se movía pero él crea lo que se considera el primer Gabinete de Historia Natural que había en Canarias rico

Voz 3 09:59 coge piezas que barco que va encontrando K

Voz 7 10:02 el News momias cerámica e ídolos etc bueno pues esa obra donde lo recoge en los estudios históricos climatológicos si patológicos de Canarias al final de crear unos cuantos dolores de cabeza nuestro contrato Visor si te parece Nacho vamos precisamente

Voz 8 10:18 al momento en el que la ira

Voz 7 10:21 pese a la que se podría haciendo con la Iglesia hemos topado Sancho con la Iglesia topa con la obra vanguardista de Gregorio chill casi casi termina con sus sueños digo casi porque él era un gran hombre siga adelante

Voz 0772 10:34 como siempre hacemos nuestro Cronovisor semana semana aquí tenemos el teclado con nuestra máquina del tiempo para intentar viajar con la imaginación lo lo con la realidad vamos a ver cómo lo hacemos a una fecha muy concreta sus cuál es la fecha que propone es esta semana para nuestro Cronovisor

Voz 7 10:49 queremos engrasado todos los engranajes

Voz 0772 10:52 totalmente ten toma nota

Voz 7 10:55 venta de abril de mil ochocientos setenta y seis

Voz 10 11:08 sí

Voz 11 11:12 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 12 11:23 murmura Breña Alta

Voz 13 11:30 Jesús estamos en una iglesia estamos un santuario acabando de decir que

Voz 0772 11:34 seguramente estamos en en Telde ya ya hay un dura muy cabreado donde estamos

Voz 7 11:39 precisamente en la Parroquia donde en este día pues el está excomulgado aros un poco la bueno casi va a decir la herejía cuánto dinero energía porque su obra se considera sacrílego y cómo iba en contra de lo que decía la doctrina oficial no sólo en esta iglesia de Telde sino en todas las iglesias de la isla por extensión del Archipiélago pues están diciendo que su obra que se público en fascículos Se publicó en cuadernillos que aquel que tenga un cuadernillo de este hereje llamado Gregorio Chill que la devuelva inmediatamente porque esos pecaminoso porque su alma está en peligro encima es una John mayor eso lo que les superan en lo que sí está suponiendo agregó Chile en este momento es decir cuando estamos en este escenario virtual que se está produciendo esa admonición donde se la está apartando socialmente porque el fondo lo que hacía esas excomuniones era apartar ante la sociedad considerando que en horas tijeras de formar parte del rebaño

Voz 14 12:39 si finamente porque estaba

Voz 7 12:42 pues muy por delante de las ideas que es estaban barajando en aquel momento porque él decía que el origen del hombre no era tal como se dice en la Biblia en el Génesis sino que a lo mejor Darwin tenía razón bueno pues eso fue un momento clave en la vida de Gregorio Gregoraci porque les suponen una condena social pero también una condena económica en el sentido de que la gente ya no compra sus obras en el sentido que él negocios que tenía por supuesto el ser médico hacía que la gente no fuera su consulta porque ella como vamos a ir a la consulta de alguien que el propio en este caso el obispo de la Diócesis de Canarias estamos hablando de José María Urquinaona si lo dice él cómo no lo van a decir los párrocos

Voz 0772 13:23 eso lo dice va a misa a misa y nunca mejor dicho

Voz 7 13:27 entonces bueno esta fecha ya digo que fue un momento clave pero también también a Gregorio Chill les Leo Nacho sabes por qué porque a partir de ese momento obtuvo el apoyo de muchísima gente también avanzada intelectualmente de la época tele dijo no hagas caso vete adelante ese gabinete de curiosidades ese Gabinete de Historia Natural que él tenía con sus cráneos sus bombas sus cerámicas subsidio bolillos cabía encontrar distintos yacimientos arqueológicos vamos a convertir unos museo tres años después es cuando nace el Museo Canario

Voz 0772 13:59 un origen realmente espectacular y emocionante no recordar un poco a la historia de estos grandes protestas listas de del siglo XIX en este caso don Gregorio Chili Naranjo que dejó absolutamente todo como otros grandes antropólogos filántropos gente que tenía dinero y que en realidad no tendría por qué estar gastando tiempo Nini esfuerzos económicos en ese tipo de cosas pero que desde luego el el hecho el solamente el hecho de intentar buscar los orígenes no de de de de esa cultura primitiva en su propia isla es lo que el eh le cerró muchas puertas pero como bien decías ahora también le abrió muchas otras no por qué los descubrimientos del bueno pues todos los peros que podamos decir de la arqueología que él desarrolló en esos momentos del siglo XIX bueno pues fueron la base de lo que hoy tenemos

Voz 7 14:47 totalmente de hecho en el Museo Canario es que lo haya visitado ya ha visto un poco en en las vitrinas de los ídolos que es muy curioso no podía ahora hablaremos un poco qué significado qué finalidad tenía tanto ídolo en la mayoría pospuesto encontrados en Gran Canaria pues bueno a uno de los ídolos el el ídolo más famoso el símbolo el que es un poco ahora la identidad de las Canarias que como bien sabes es el ídolo de Tara fue encontrado porel supuestamente encontrado porel en año mil ochocientos ochenta y siete por lo menos la primera referencia que tenemos entonces claro todos estos ídolos que él iba recogiendo todo este patrimonio alguno tangible y otro intangible como bien decía Nacho al principio a no todo el patrimonio se puede ver tocar y fotografiar todo eso es lo que él también puso en valor el apoyo que tuvo de sus amigos de subir las personas no que sabía perfectamente que esa especie de denuncia hay de repulsa social que había hecho el propio obispo era totalmente injusto porque estamos hablando de una de las mentes más claro videntes que había en aquel momento no a nivel intelectual me refiero entonces bueno pues de ahí surgió esa iniciativa él siguió siguió dando guerra hasta el año mil novecientos uno el hasta los setenta años de edad que fue nada tanto longeva pues estuvo dando guerra ya fe que lo hizo bien porque tanto en de como en Gran Canaria pues tiene sus calles respectivas para homenajear Le como se merece

Voz 0772 16:04 fíjate que ese elemento humano que muchas veces busca la arqueología estamos hablando ahora en este programa que estamos haciendo aquí desde la la Casa de de on para ayudar para comprometer los un poco con la candidatura de Risco caído a esa lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco es como digo esos elementos humanos en muchas ocasiones se pierden no porque el el arqueólogo yo creo que cualquier intento sado en en la historia cualquier momento lo que busca quizás son esos vínculos humanos esos vínculos afectivos con con el pasado y eso de encontrar cuevas con decoraciones geométricas eh bueno pozos con trozos de cerámica pues quizás muy frío no y sin embargo él fue de los primeros en sacar esos ídolos donde aparecían personajes bueno pues variopintos e imágenes que nos recuerdan un poco a esas Venus primitivas de de Europa miles de años eh mucho más antiguas pero que aquí todavía se seguían produciendo fíjate Jesús vamos a escuchar un corte de El Carmen Rodríguez ella es la diré hora de Cueva Pintada uno también de los enclaves arqueológicos más importantes que hay en la en la isla entornos habla un poco de la complejidad de la sociedad de aquella época que acabó prácticamente con la llegada de los castellanos en el siglo XV en el siglo XVI pero que tenía una riqueza y una sofisticación que es

Voz 15 17:25 un poco lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos

Voz 1280 17:28 estamos en una sociedad muy jerarquizada sociedad agrícola pastoril donde el cómputo del tiempo donde la genealogía de la dominación simbólicas son fundamentales donde la necesidad de contar con elementos en este caso geométrico con ideogramas que seguramente expresan algo aunque hoy no sabemos el que por lo que hacen es reforzar un modelo de sociedad en el que todas esas estructuras deben quedar muy claras

Voz 0772 18:04 una sociedad llena de interrogantes no que es lo que lo convierte en una sociedad muy atractiva porque en esos pequeños ídolos que encontró eh Gregorio Chili Naranjo bueno pues ayuda como decía antes no solamente a poner rostro sino a responder algunas de las preguntas que se habían planteado

Voz 7 18:21 totalmente claro lo que tienen una cultura no de la que disponemos pocos datos es que a medida que se van descubriendo restos arqueológicos es como que se va rellenando no el puzzle poco a poco vamos comprendiendo que aquella cultura esta cultura Acton de alguna forma sois descendientes tres ya no era tan primitiva como nos han dicho sino que tenía un grado de sofisticación tremendo los ídolos es una de esas manifestaciones es curioso porque da una cierta paradoja pero la mayoría de los ídolos encuentra en Gran Canaria también es verdad que en Lanzarote y en Tenerife se han encontrado bueno pero bueno la mayor producción aquí pero no están en esos santuarios de montaña que hemos comentado antes donde máis mayor parte se encuentra en la costa es en los sitios bajos por lo tanto eso nos da una pista desde el punto de vista no que esos ídolos pueden representar o bien a divinidades o hubieran antepasados o bien aquellos seres que tú intentas conjurar o bien pueden ser también es votos a los que cuando vais a un santuario aún lugar Cristiano es votos con distintas partes del cuerpo incluso con figuras también de animales porque a lo mejor han sido crecidos por el santo de turno que ese animal se haya curado y por lo tanto se le deposita un animal deposita una figura antropomorfos bueno claro eso es analizarlo desde nuestra perspectiva pero la cantidad de vídeos los que hay esos ídolos que pueden ser masculinos femeninos que son también homófobos algunos incluso que no tienen forma porque buscan esa parte casi arquetípico típica simbólica que nos está transmitiendo a un mundo de creencias de espiritualidad de la que no sabemos mucho pero sí sabemos que tenían una concepción muy elevada de lo que era el inframundo de lo que era el mundo terrenal y lo que era él otro de los dioses y los ídolos un poco nos ponen en consonancia con todo ello y sobre todo que sería un denominador común con los ritos de fertilidad

Voz 0772 20:13 de todos esos aspectos eh yo me quedaría quizá con algunas de las figuras más llamativas en estos días bueno nosotros llegamos ayer hemos estado aquí alojados en lo de un hotel donde hay una figura de un perro grande de color negro que cada vez que entrábamos en el hotel con el coche decíamos mira utilicen no

Voz 7 20:30 parece que precisamente de esas eh

Voz 0772 20:33 es de esas figuras quería hablar no porque son algunos de los bolillos que encontró don Gregorio Chili Naranjo que profundiza en un poco más no en esa sí que me atrevería decir no de los antiguos aborígenes canarios para intentar comprender un poco su religión su forma de pensar sus miedos sus inquietudes

Voz 7 20:53 exactamente Nacho fíjate que a ver si hablamos de una figura como el ídolo de Tara por ejemplo cubanos que es una figura femenina hay por lo tanto todas las hipótesis van que es un ídolo de fertilidad y más si se encuentra en una cueva donde hay Trias ángulos es decir vulva representadas pues bueno yo creo que dos y dos son más cuando son cuatro por lo tanto los retos de fertilidad están ahí pero qué pasa cuando encontramos figuras de cerdos que por cierto el cerdo era un animal mitológico de los antiguos aborígenes pero qué pasa cuando encontramos perros perros en distintas manifestaciones podemos decir bueno que eran animales domésticos que les podían tener o no tener no si echamos mano de la mitología que es fundamental es decir la historia está ahí pero las leyendas las tradiciones y la mitología también para que florezcan alguno de esos aspectos desconocidos yo oscuros que no tenemos a la vista pero claro si te aparecen tantos ídolos de perros con distintas manifestaciones peludos sabes que en las crónicas por ejemplo la de Gómez Escudero o la de Tomás Marín habla de que había un temor visceral a un tipo de perros asociados sale mal al demonio que además se les describe como muy grandes la nudos que en algunos casos sus ojos parte que desprenden llamas de fuego por lo tanto se consideran que son cuerpos artífices de algo negativo de lo que tú tienes que alejar te o conjurar tú también puedes hacer este tipo de elementos en este caso en terracota o madera o en piedra o en hueso para que para poder alejarlos no sé si sabe es un poco harto simbólica de muchas pinturas rupestres de ese piso tan animales que tú quieres cazar pero también se pintaban animales que no querías que te cazaron entonces posiblemente ya estos una interpretación muy libre mía a lo mejor estos Tibi cenas estos perros que no es entroncan directamente con Dios malo hogaño taka vio en Gran Canaria que esconde al dios del sol en fin les esconder el Etxaide de lo que sería un poco el infierno en esa noche es donde te dicen que saldrían esos cenas bueno pues los ibicencas al final se convierten en un elemento pavoroso pero pavoroso para los orígenes para a Canarias como de las otras islas porque también estas manifestaciones otros lugares porque para mí es un arquetipo este tipo de perro si realmente lo en las cenas forma parte un poco de los miedos ancestrales del ser humano y es lógico que a lo mejor se representaran y se colocara en determinados lugares pretendientes

Voz 8 23:19 para evitar que el mal entrara

Voz 7 23:22 sí podrían funcionar perfectamente como amuletos pues como talismanes y eso nos da una dimensión totalmente distinta de las gerencias de lo que querían o no querían que se acercara a sus vidas

Voz 0772 23:32 los televisiones son algunos de esos protagonistas no de de la Historia más íntima de esas inquietudes de esos miedos que como decías a Jesús marcaron un poco en la existencia de los aborígenes canarios si te parece vamos a escuchar un corte el otro día llamé a José Guerrero González buen compañero nuestro buen amigo tuyo también tiene un programa aquí en las Islas Canarias que sea Macron y cada San Borondón y es uno de los máximos expertos en este tipo de leyendas tradiciones y misterios que rodean un poco la en el mundo de las islas Le dije que me contara en un en apenas un minuto cuál era el significado no quizá es más desde el punto de vista antropológico de esto es vamos a escuchar

Voz 17 24:12 aunque la creencia el optimismo es una manifestación de los antiguos canarios también se encuentra presente no sólo en la isla de Gran Canaria sino con otras denominaciones en islas como La Gomera o incluso la Palma lejos de desaparecer al finalizar la conquista del Archipiélago ha llegado hasta nuestros días con otras denominaciones y combinada con creencias mucho más reciente hasta bien entrado el siglo XX la observación de Perros negros solitarios deambulando por las calles o en parajes de campo era interpretada como una manifestación a evitar de corte de amoniaco que entronca directamente con el concepto de Tivisa que además pone a Canarias Hay a esa superstición en relación con creencias similares que se encuentran en otros lugares del mundo la consideración actual pues prácticamente digamos que no existe no puesto que ya no se dan prácticamente caso ya no se habla pero cuando anecdótica mente surge un nuevo episodio rápidamente parece despertarse una especie de memoria colectiva que evoca ese antiguo temor a que lo de amoniaco a que lo maligno se pudiese manifestar bajo la forma de perro

Voz 0772 25:29 Jesús esta mañana mientras necesitábamos con Julio Cuenca que luego estará con nosotros eh eh algunos de los enclaves teológicos que eh forman parte de esta candidatura la Lista de Patrimonio Mundial de la de la Unesco en Risco caído yo cuando íbamos con él en el en el cuatro por cuatro no dije nada pero miraban los pinares a los lados esos bosques tanteos tantas tan tan densos piensa digo extras como por aquí algún tipo y cena yo no sé lo que voy a lo que voy a hacer no pero escuchando a José Orio me recuerda ya sabes que yo soy también un poco Egipto loco sí la idea de que en la actualidad en Egipto todavía siguen pensando que muchos de estos lugares de estos yacimientos relacionados con sus ancestros con sus antenas todos en esta en este caso a la época de la época faraónica están salva guardados están resguardados cuidados protegidos por por seres ellos llaman los títulos llaman gallinas Fleet que de alguna forma en encaja con esta arquetipo no que tu decías ahora de los civilicenos que también han sido visto no sabemos si de verdad o no en en muchos de estos lugares arqueológicos no

Voz 7 26:34 totalmente y es interesante porque si pensamos que es como un mito universal evidentemente pues las Canarias no es ajeno a este mito universal y por eso también existen estos perros no siempre tienen esta forma no peros una de las formas de manifestarse el mal es a través de perros grandes y la nudo pues que quiera es decir que normalmente se manifiestan porque hay lugares en los que el ser humano no tiene que penetrar los son lugares poco prohibidos limina les quiero hacer referencia a uno de los grandes investigadores canarios en concreta de Gran Canaria que es Luis Javier Velasco que por cierto está en esta sala que es el mayor experto en las las muchas conversaciones que he tenido con él una de las cosas que me llamó la atención además yo lo decía e incluso sólo hablaba por ejemplo del Urko en Galicia o de la Santa en Cataluña es decir son distintas manifestaciones de perros negros pero siempre con esa connotación maligna yo le preguntaba pero bueno esto es algo del pasado se siguen produciendo todavía casos bueno en su gran expediente en su gran dossier que tiene Luis Javier Velasco ha recogido sesenta casos de encuentros cercanos con unas decenas como palabra genérica me refiero con perros que además de las características que él salta serán en zonas límite sales en cuatro zonas limitó Ales cree que son zonas de frontera que son en cruces de caminos que son en barrancos que son cerca de de agua

Voz 3 27:55 hay como un límite una barrera invisible intangible

Voz 7 27:59 de dónde el en al perro negro te está como advirtiendo cuidando pases de aquí ese es tu sitio Éste es el mío este es el lugar de la luz este es lugar de la oscuridad bueno pues toda la investigación que la verdad es la tenéis de Internet y además de una encaran investigador canario pues se os remito a ella porque veréis que no salgo tanto del pasado sino que a día de hoy contaba él que el último caso del que tiene constantes del dos mil cuatro a alguien que se encuentra con un pedazo de estas características vamos a llamarlos porque es el nombre que se ha dado aquí pero Becks que es un mito que traspasa fronteras que trae pasáis las pero que en el fondo lo que nos conecta todos con este mito es que todos hemos tenido siempre un miedo ancestral al demonio en sus distintas manifestaciones bueno pues una de ellas es con el perro no tanto con el gato negro fijaros aquellas el perro negro que también da su sustos

Voz 0772 28:49 yo como cabra que tira al monte venía escuchándote ahora esto de los perros negros también me recuerda un poco a la la figura la Luvis el dios a nubes de los antiguos egipcios Dios Chacal que precisamente los antiguos egipcios lo identificaron con una divinidad vinculada al mundo funerario al mundo de las necrópolis porque lo veían por las noches buscando alimento su comida creían que era una manifestación de ese arquetipo divino de esa de esa esencia mágica que está un poco por encima de todas las cosas y que de alguna forma pues no somos capaces de interpretar pero que se manifiesta a través de de estos animales no es que tuvieran miedo del animal en sí no es que aseguraran al animal en sí sino que tenían miedo o adoraban a la energía útil que no sabemos cómo explicar que que se manifestaba a través de los eh animales que indica a sabiendas por ejemplo de que la la cultura aborigen canaria bienes sabremos no por los estudios de ADN que se han realizado desde el norte de África bueno pues podemos buscar quizá esos lazos también no de aunque aún quedan también tiene sus con con mitad les no con otros lugares tanto de América como de Europa o de Asia pero también vemos esa conexión casi geográfica no

Voz 7 29:57 para eso yo los tiene un poco como arquetipo no como algo que traspasa todas ese tipo de fronteras espacio temporales claro la ventaja tenéis los canarios es que en el Museo Canario que está en Gran Canaria en Las Palmas es que además hay representaciones porque no es lo habitual lo habitual y yo también tengo mi pequeño dossier lo habitual es encontrar leyendas fin testimonios orales antiguos alguna referencia literaria pero pocas veces se representaba porque el representarlo es como dar nombre algo le da existencia tras el que se ha presentado este tipo de perros dentro del contexto en que se han encontrado en los ídolos no en santuarios sagrados de los aborígenes pues nos está indicando que o bien funcional Juan como amuletos o bien funcionaba precisamente como es votos mediante para eso para conjurar para crear un espacio libre de influencias maléfico para que es Dios de luto gaviota jugando nota pues no te haga la la puñeta entonces eso es muy curioso porque en pocos museos podemos ver representaciones artísticas de esta naturaleza aquí tenéis una gran muestra gracias entre otros a Gregorio Sir

Voz 0772 31:02 precisamente quería retomar un poco ya en nuestros cinco minutos que nos quedan para acabar con el Cronovisor Jesús Callejo y volver a la realidad e la figura de Gregorio chill no solamente recupero estos e ídolos sino que también intentó de alguna manera ni su propia existencia vital no pues eh eh brincar la no un poco con con todo ese ese bagaje cultural el también sabemos lo que decías al principio no que fue perseguido por sus ideas en aquella época pues muy novedosas no hay totalmente transgresoras contra la Iglesia más conservadora pero también el tuvo sus aspectos de de bueno de avanzado de adelantado era masón tenía otras inquietudes no un poco más allá por encima de de de común no de los mortales de aquella época

Voz 7 31:48 totalmente ayuda además fuerte la palabra Masó que bueno luego quedó un poco de emigrada pero en aquel momento no lo eh a tanto si es verdad que por cierto sector de la Iglesia tras por ejemplo en Telde nacieron dos masones importante Él es uno pero en otras localidades canarias hubo mucho masón y los masones sí que implementar hoy en aquel momento ese pensamiento progresista ha avanzado que se estaba transmitiendo todo en Europa y que evidentemente también llegó a las Islas el problema es que el que sobresalía como dice un proverbio chino dice el clavo que sobresale es el que sería el martillazo bueno pues el que sobresale al final es el que se llevaban los disgustos pero ya no tanto por su faceta de masón sino sencillamente porque era polifacético porque era una persona inquieta porque todo lo humano y lo divino le gustaba se preocupa por ello pues bueno son de esas personas que hay que tenerle en consideración y es verdad que la península mejor los demasiado conocido ahora lo va a ser más no gracias a este programa ya está Cronovisor pero es verdad que yo creo que tenéis uno de sus referentes importantes que no tuvo miedo a las represalias que no tuvo miedo al que dirán que avanzó con paso firme y gracias a eso se manifestaron distintas actividades la más importante hizo muchas fue la creación de ese Museo Canario

Voz 15 33:00 además un museo que me recuerda recordaban estaba pensando un poco en una imagen relato bueno una persona un personaje relativamente similar no comerá era el doctor Velasco Antonio

Voz 0772 33:09 inquietudes que también él creó su propio museo en su propia casa como hizo eh doctor Gregorio Schily Naranjo y que son bueno pues no voy a decir que vidas paralelas no pero en aquella época de finales del siglo XIX había infinidad de de personas con esas mismas inquietudes que dejaron gran parte de su patrimonio precisamente para el disfrute de de sus conciudadanos durante generaciones y por suerte hoy el el Museo Canario que mañana por la mañana iremos a a verlo es quizá uno de esos son referentes pues con un montón de de aspectos de objetos materiales y también inmateriales que no recuerdan un poco la la cultura de de los canarios

Voz 7 33:47 has hecho muy bien esa referencia al rotor Velasco por verdad también el tuvo un gabinete de curiosidades porque muchos de los museos que luego se convierten en museos antropológicos al Museo de Ciencias Naturales empiezan por un envite de curiosidades donde alien para recogiendo aquello que le llama la atención pero sobre todo con cosas que tiene que ver con la Historia con el pasado de hecho está considerado bebedor Michel el primer antropólogo canario en ese sentido desde un punto de vista científico de alguien que ya tenía una metodología científica para saber distinguir cada pieza para intentar ubicarla distintos estratos geológicos también temporales bueno pues todo eso es fundamental pero es verdad que lo hizo en una época que fuese final del siglo XIX muy apasionante por otra parte pero también muy desilusionante en cuestiones políticas que hizo que mucha gente quedará desanimada sobre todo con el desastre del noventa y ocho y tal fervor pues el chill vivió todo eso y aún así pues hizo que esto prosperara yo creo que eso es lo bueno que tienen las grandes mentes no las grandes personas que a pesar de todo pues fueron capaces de rescatar todo ese valor muchos de los arqueólogos bueno pues bueno parte de ese fruto no a gente que les ha precedido yo creo que ese homenaje casi o forzado debido y meritorio de territorio chileno Naranjo pues será necesario así que ahí va un poco nuestro pequeño homenaje Nacho

Voz 0772 35:01 pues Jesús Callejo coronó una UTA vamos a volver a meter la fecha del presente para poder seguir compartiendo con nuestros compañeros aquí en la casa de de Colón estoy pensando a la Casa de Colón besarle la Casa de León porque yo soy de León y tengo que estar corrigiendo casi automáticamente para Willy Jesús desde León llena Caballero que la tenemos ahí en el centro grabando que es la que llevan otras redes sociales también es de él en estamos controlando aquí toda la historia nunca mejor dicho bueno lo dicho Jesús Callejo Corona Utah muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más

Voz 15 35:32 historia quédate por aquí cerca lo que votar ejes mucho que a lo mejor luego te toca intervenir de un aplauso muy fuerte parques

Voz 19 35:46 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Mi querido Jean François Yoldi hay que has dicho que yo lo elegí yo descifrar los jeroglíficos

Voz 0772 36:00 sus historias con una

Voz 20 36:13 los valores de Risco caído el conjunto de bienes presentes en el interior de la isla de Gran Canaria han dado lugar a un paisaje cultural propuesto por el Estado español para integrar la lista de Patrimonio Mundial un paisaje que emerge de raíces históricas bereberes y alberga la evolución en aislamiento de una cultura insular única durante más de mil quinientos años los principales yacimientos arqueológicos que lo con formas son el asentamiento troglodita de la mesa de acusa el conjunto arqueológico de Risco caído el complejo arqueológico de la sierra del ventaja santuario de Risco Xavi entre los principales atributos de este paisaje cultural cabe citar la cultura troglodita presente en la montaña sagrados distintos asentamientos Santuario Granero ingeniería hidráulica configuran una cultura que hunde sus raíces en el pasado aborigen y que permanece viva hasta hoy

Voz 0772 37:24 retomamos de nuevo esta música de Angelis la banda sonora de la serie Cosmos esa serie con un fragmento de de Carl Sagan que escuchábamos al comienzo luego en la charla con con Julio Cuenca nuestro próximo invitado tendremos la oportunidad de escuchar nuevo fragmento porqué lo que deciden en un principio no ser Historia está aquí en Gran Canaria en Las Palmas para apoyar la candidatura a esa lista de Patrimonio Mundial de la Unesco de Risco caído que es un conjunto de enclaves sagrados que en definitiva en muchas ocasiones pensamos que quizá la arqueología Se reduce a grandes complejos a grandes templos a grandes pirámides grandes monumentos y sin embargo en las últimas décadas yo me atreveré es decir que no hace tanto desde hace veinte o treinta años sí ha sabido ver la interpretación que pueda haber más allá de la posición de la orientación de esos monumentos de la acción humana a la hora de de realizar una serie de petroglifos de grabados sobre la piedra que pudieran tener un significado ese astro cómico porque y qué digo está que no es poder su extraño porque siempre hemos tenido a la idea de que los habitantes de la de la Prehistoria que como me decía Julio esta mañana claves que nosotros tenemos la suerte o la la singularidad de que la prehistoria ha llegado hasta practicamente el mil quinientos no de de nuestra era nos hace pensar que que esa gente no era en absoluto ni ni más atrasados que pudieran de lo que pudieron haber sido otros pueblos de del momento y desde luego que tenía en su sofisticación su forma de entender y sobretodo de Inter comunicarse con esa naturaleza que en define el IVA es un poco lo que lo que hemos perdido Julio Cuenca bienvenido a Ser Historia

Voz 14 39:09 hola qué tal

Voz 0772 39:11 a cerca al micrófono Julia que sino no te no te vamos a escuchar Julio Cuenca es el director científico de este magnífico proyecto de de risco caído el es arqueólogo yo tuve la suerte de que no hacerle hace pues cuatro cinco años precisamente para grabar para televisión para Cuarto Milenio un reportaje que luego por desgracia ha emitido porque vamos a retomar seguramente dentro de poco en una de esas cuevas en donde bueno pues un fenómeno eh el solar pues las es que a mí me me atrajo de una manera sin igual no en el sentido de que como decía ahora nos demuestra que real veinte quizá en la prehistoria aunque sea muy cercana a nosotros pues es aquellos hombres les daban a la cabeza y tenía un sentido de la vida hay de la interpretación de todo aquello que le que los Red pues eh muy distinta no a lo que a lo que habíamos pensado en un principio Julio la primera pregunta Risco caído es un antiguo poblado troglodita no eso de troglodita no suena Hombre de Piedra pero desde luego que nada que ver con un nombre de piedra de esto de las películas con los pelos así mal mal lavados Si comportamientos son tanto echa abruptos no

Voz 3 40:23 no lo que pasa es que la isla de Gran Canaria es una isla troglodita por excelencia es decir en la la población prácticamente todavía en la actualidad muchos núcleo vive en cuevas sabe dónde están formando y demás pero en concreto en la zona donde se encuentra esto este complejo arqueológico es quizás uno de los asentamientos troglodita más grande de la isla que toda esta zona de Barranco Hondo Un hermano y eso está extendido por toda la isla

Voz 0772 40:47 no se descubre Riesco que ahí novecientos veintiséis hacer relativamente nada ni ni veinte años

Voz 3 40:54 sí lo que pasa es que se mantuvo más o menos en silencio no se quiso dar a conocer un poco el a lo que hallazgo Isère trabajó en él si son algunos estudios me un proyecto en concreto de un estudio sobre las cuevas con el estado de conservación de los juegos con manifestaciones rupestres un proyecto que encara que no lo encargó el Cabildo pues incluimos este este estás Cuevas que estaba malísimo estado de conservación pero no fue hasta dos mil doce cuando se se inició de alguna manera el proyecto en el que nos encontramos en este entonces trabajando no

Voz 0772 41:25 que no que la la sorpresa la idea de de dar con con ese fenómeno ahora te voy a pedir que no es lo expliques del sol entrando por esa pequeña cavidad iluminando algunos de los petroglifos que hay en la en la pared de la de la cueva dio un sentido pues ese mágico no hay además ese concepto de montaña sagrada no que también ha incluido en el título de la de la de la propuesta para para la Unesco

Voz 14 41:48 claro sea la cueva el conjunto de Cueva

Voz 3 41:51 los que conforman lo que el otro el término en concepto término que utilizaban la las crónicas lo recogen que es como los canarios denominaban a sus lugares de culto y ritual entonces que cuando nosotros encontramos este tema pues prácticamente vimos una serie de de ítems arqueológico que no que no indicaban que estábamos ante algo realmente que tenía que ver con se en arqueología de la religión con el tema de un lugar de culto no con la presencia de lo grabado por las está en el suelo por la forma en sí del templo no con esa cúpula de tan extraordinaria lo que vimos averiguamos algunos años después con el tema de las tres de la luz

Voz 0772 42:27 me encanta el entusiasmo con el que cuenta es las cosas

Voz 7 42:30 entonces la esta mañana en la explica

Voz 0772 42:32 cien que nos ha dado en la en la ruta que íbamos en el en el coche no paraba de hablar pero decimos luego Jesús y yo digo es que si yo me quedó embelesado escuchando porque la la emoción que transmites con lo que estás contando eh es también esa esa esa emoción a la a la gente que que te está escuchando y estoy convencido de que ahora mismo todo este Auditorio todo este patio de la Casa de Colón aquí en en Gran Canaria está disfrutando un poco de de estas reflexiones tuyas sobre el proyecto de Risco caído en concreto hay dos cuevas no quiso la CSI Si la C7 sobre todas la C6 es la la más importante de todas no por estos fenómenos que comentábamos ahora

Voz 3 43:10 en realidad la hace siete no lo hemos estudiado todavía no lo tenemos un poco ahí pendiente casi todos los esfuerzo en este momento económico y técnico a estar dirigido a a la conservación del conjunto porque está realmente en una situación de fragilidad importante no esperemos que con el tiempo que se vuelvan a retomar los trabajos lo que poco que está hecho está concentrado en la cueva seis que es realmente espectacular no difiere como hablábamos esta mañana en un sitio es un sitio único Desire nosotros denominamos el el templo perdido los anti

Voz 7 43:43 el canario porque en realidad es así porque

Voz 3 43:45 que no se sabía absolutamente nada de algo tan importante como eso no estaba convertido en un pasajero como hemos hablado también comentábamos que eso no no es extraño porque por ejemplo cuando se descubrió el agua Pintada Gáldar en en el finales del siglo XIX era un chiqueros en en ese momento cuando Oliveras Tomb lo describe habían en su interior no cuando se descubre y se habla Grau Bassas habla principio de finales del siglo XIX mil ochocientos setenta y nueve ochenta de la Cueva del Rey en el complejo arqueológico en un corral de cabras no esta en concreto lo de rico caído era un pájaro bueno ella estaba bien conservado en el sentido que da la impresión que los propios habitantes eh ocultaron aquel bien lo conservaron pero estaba convirtió un pasajero por último

Voz 0772 44:29 un fenómeno realmente extraordinario que lo comentábamos también no tiene paralelos no en en otros lugares de del planeta mira que muchas ocasiones vemos en los informativos de Televisión el templo de abusiva por ejemplo en Egipto no la bala serpiente en en México en los días de los equinoccio de los solsticio Se sin embargo el fenómeno que vemos en eh Risco caído un arte vivo dura casi ciento ochenta días es muy prolongado en el tiempo es muy espectacular la figura que esa forma que yo vi por primera vez en esa pared proyectada por la luz del sol me recordaba un poco a esas imágenes que en los años sesenta se habían identificado en Egipto no no para de hablar de Egipto me disculpas la última vez que lo mencionó de las apariciones marianas no es un poco el lo que comentábamos ahora con Jesús la idea de ese arquetipo que parece que que está presente siempre en la forma de pensar de del ser humano y que es capaz de interpretarlo ya amoldar su propia idiosincrasia su propia manera de entender el entorno y la naturaleza

Voz 3 45:34 en este caso en concreto el sorprendente hemos hablado oí lo comentamos esta mañana es decir efectivamente no hay nada igual exactamente igual hablábamos de no news creéis en Irlanda que es un monumento megalítico donde realmente la luz entre pero el justamente en Sotillo de invierno no atraviesa ese ese ese pasillo metros de profundidad ilumina una piedra que al fondo con uno grabado y se retira y hasta el año que viene no vuelva a producirse ese fenómeno no era el caso de Risco caído practicamente son como tú comentabas antes ciento ochenta días es entre equinoccio de primavera equinoccio de otoño todo lo días y además lo sorprendente del tema es que la luz entre lo que creemos que se trata de un sistema óptico sin sin lentes pero funciona algún sistemático por cuanto cree que crea hay o proyecta imágenes de una serie imagen en el plano proyección que es la pared el fondo que dónde están esos grabado ángulos púbico Isma Banzo Ibiza esa luz complicado explicar pero pero debido según el ángulo de salida del sol cada día moviendo pues proyecta el Papa al atravesar ese ese sistema óptico proyecto ninguna formas dentro de ETA que es lo que estamos estudiando hay una riqueza de forma espectacular que que realmente consideramos que estamos ante un código de un lenguaje visual que lo que estamos como autónomo

Voz 0772 46:56 y además nos acercan poco a esa idea más desconocida de de los Trogloditas de los aborígenes

Voz 7 47:01 adiós en el sentido de que tenían un conocimiento de esto

Voz 0772 47:03 no mía muy elevado porque eso no lo puede hacer cualquiera