Diez años después, ¿todo sigue igual?

Voz 1 00:00 aquí en el barrio la realidad es que hay mucha mucha de esta emisora con quinientos y pico euros de que vive cómo se va a independizar la gente es lo peor que cuando oyen la tele nada más que escuchas la culpa de la izquierda o la culpa de la derecha pero todos somos sinvergüenzas

Voz 2 00:21 es verdad yo estoy hasta una vez a la política ya no quiero saber nada hace muchos años porque haya Ville tope iba a venir ir está viniendo y no hay más son todos igual is acabo tiene más que eso que estamos de políticos a esta en las narices

Voz 3 00:39 por no decir otra cosa peor porque soy porque son todos unos ladrones que no piensan más que en ellos y los demás como si no fuéramos nadie pero gracias a Dios he trabajado también

Voz 4 00:49 da yo tengo unos ahorros sino

Voz 1 00:52 sí bleu

Voz 4 00:53 la luso cuarenta cuarenta euros sin gastar nada sin gastar nada eh prácticamente nada cuarenta euros en la Comunidad aunque no muy alta o sabes si todos y pues es pero bueno

Voz 1 01:07 yo conozco gente que encasa del Elías en la pone en bolsas a un euro con fruta que no se comería ni los minutos o judías verdes a cincuenta céntimos unas bolsas o te ponen en la la las patatas que ya están dando cerca yo he visto gente mayor coger de esas bolsas

Voz 5 01:28 eh la la explosión en la en la pensión no es un derecho para todo el mundo e la pensión es una devolución que la sociedad te hace de lo que tú has estado cotizando durante años yo me parece muy bien que todo en uno tiene derecho a tener un sustento leído mal en la vida no pero tampoco se puede pretender que una persona que no ha cotizado cobre lo mismo que uno que ha estado cotizando cuarenta y cinco años lo puede ser lo mismo no sería justo que no hemos cambiado gran cosa que hay mucho paro la gente joven muy mal sin trabajo simposio

Voz 3 02:05 miedo de tener una vivienda no diga multe a los pensionistas como estamos eso ya es mejor no hay ni nombrarlo me han subido un euro

Voz 6 02:13 ahora cuando cuatrocientos cinco cuatrocientos nuevo algo así

Voz 7 02:17 sería una vergüenza si de verdad devolvieran todo lo que han llevado a lo mejor saldríamos de la crisis Easy quitaron las las pagas extras vitalicias que pusieron Kaiser van millones y millones todos los meses porque si tú dejas un trabajo dando ya no cobra son ese trabajo pues esto es igual me da igual que sean los presidentes del Gobierno que lo que los diputados con los senadores si dejan en el cargo dejan de cobrar como todo el mundo

Voz 1 02:42 el juez

Voz 6 02:45 en asciende a muchos sacrificios no oyen no te de veraneo no basando el seis como Hacienda mucho sacrificio sale adelante porque sino nosotros

Voz 5 02:53 ya estamos ya estamos son matizados sea yo es que yo creo que estamos adormilados nos hemos acostumbrado esto en los mayores los pensionistas se han acostumbrado a que tienen que sacar de del atolladero a sus hijos nietos ya una obliga una obligación más gente que estamos más o menos viviendo y no hay un movimiento social más importante y esto no parece que vaya a mejor

Voz 2 03:21 todos los derechos que tenían los trabajadores han perdido con los que los costó autor de luchar para conseguir aquello mucha sangre costó mucho palos que muchas cosas pero yo ahora que ahora peor estar malos sueldos bueno todo bueno no les vuelvo a decir nada más porque ya alguien

Voz 1 03:45 a la vivida trabajando toda la vida luchando