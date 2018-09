Sergi Enrich: "Dmitrovic ha sido fundamental"

Voz 0699 00:00 es verdad que los análisis es también los análisis de los partidos de este que estamos analizando entre el Atlético de Madrid y el Eibar pero tenemos la manía de que si lo analizamos con un protagonismo está mejor si es él protagoniza el partido mejor aún en este carrusel Sergi Enrich muy buenas noches

Voz 0796 00:15 hola buenas noches Goyo muro eso usan contra

Voz 0699 00:17 hoy el Atleti en el Metropolitano eh

Voz 0796 00:21 echamos un partidazo pero bueno hay que destacar de esta bajada de tu equipo porque hemos sabido sufrir y bueno al final hemos sacado un puntito bueno

Voz 0699 00:31 Sergi da igual marcar en cualquier sitio hacerlo a un crack como Black como que aún goleador leyera más

Voz 0796 00:38 bueno sincero hacía mucho tiempo que no ha marcado una temporada mala se no yo estuve mucho tiempo de baja es bueno yo había sido el de retorno nada bueno has vivido para para puntuar que eso sin más importancia vamos

Voz 0699 00:56 qué sabe de lujo no

Voz 0796 00:57 la verdad es casi un empate en casa

Voz 0699 01:00 el Atleti es una victoria Sergi o peor por llegar el empate en el descuento casi en la última jugada del partido por parte del Atleti

Voz 0796 01:06 bueno ahora que estamos analizando bueno seamos Blanes sábado vieron el partido la hora que hemos sufrido en el Atlético de Madrid es un equipo mucho a nosotros pero bueno nosotros hoy hemos luchado mucho hemos tenido a Marco con grandes actuaciones sin buenas final fruto de trabajo fruto de estas esta utilidad que tiene este equipo partido hemos conseguido un jugador importante en los minutos finales y después no hemos sido capaces de aguantar hasta hace nada con vuestro partido

Voz 0699 01:42 lo de principio a fin pero te soy sincero Sergi me he perdido del número de paradas que ha hecho Dimitri eh

Voz 0796 01:48 te a la verdad que yo al terminar el partido lo has dicho que yo ha sido fundamental hecho partidazo aquí bueno aquí me gusta destacar destacara a alguien pero Marco ha dicho hasta aquí he dejado el alma corrió mucho y al final has tenido en este punto

Voz 0699 02:10 Marco yo diría que vuestros cambios en la segunda parte también eh

Voz 0796 02:15 desde aquí sabemos que no hay y titulares suplentes aquí un un grupo muy trabajador muy humilde que miramos todos es me has dicho y al final pues pues ha demostrado que yo creo que han han estado permitió también tiene esa importancia nada que temer si las no tanto Gonzalo como marque como yo creo que hemos hecho un gran partido después hemos dado ese plus nada que viene faltaba al equipo porque es verdad que con esa calor esfuerzo hemos hecho esa primera parte estábamos

Voz 0699 02:50 saben más o menos hasta ahora anoche hablábamos con tu entrenador aquí le preguntaba si era mejor pillar al Atlético de Madrid pronto que luego rodados a ti qué te parece

Voz 0796 03:01 a mi me da igual sinceramente creo que es una ladrona pues claro por Europa tiene un equipazo y bueno creo que va a pelear este año por jugadas al final que ellos quieren jugar no desa está en la final de la Champions igual yo creo que va a estar arriba para pelear por por todos los títulos muy bueno pero este año creo que este es un equipo a batir importantes no

Voz 0699 03:26 me quedan dos Sergi sé que no es tu guerra pero el Atleti ha quedado después del empate de hoy a siete puntos de la cabeza es mucha desventaja muy pronto

Voz 0796 03:36 bueno ese principio no como como decimos que te da muchos yo creo que ayer como te he dicho al Atlético tenía un equipazo ha afirmado muchos jugadores muy buenos en la Arribas hijo seguro para pelear con con el Barça con una duda

Voz 1 03:55 en la última es que es un goleador quiero que me cuente que nos cuente en Carrusel como es marcar lo del bar que os encima el tener que

Voz 0699 04:04 estar atento a ver qué pasa que has ha sido lo que ha pasan tuvo eh

Voz 0796 04:08 este año tenemos esa incógnita no pero sabía que había sido gol lo tiene muy claro que nadaba en el pecho y en ese sentido yo estaba tranquilo porque sabía que claramente era gol legal no

Voz 0699 04:21 o sea que no lo celebrase al ralentí no así

Voz 0796 04:23 no no no suele hablar declarado bien porque esas tenía claros tiene la jugada del gol fuera legal ahora no sabía la juegan anteriores Blasi de centro no sabíamos que había dado con la mano pero yo tenía claro que la actuación minas era en las