Miquel Alzamora: "Contador ya dijo que Enric era su heredero"

Voz 1173 00:00 Miguel muy buenas noches hola muy buenas noches tú te esperabas esto de Enric

Voz 1 00:06 sinceramente tanto tanto estábamos pero yo yo sinceramente yo les daba del ocho al doce la general Clamente etapa gran etapa igual porque ya había pasado ya estuvo cerca aquí en El Puerto Sagunto ganar una etapa así que creía que que iba a ganar esta etapa

Voz 1173 00:24 la gente que me ha escuchado habrá dicho ha exagerado nacer crecer y ganar casi casi es así de Mikel

Voz 1 00:30 sí lo conozco desde que la acción porque tenemos tenemos una vida familiar y para decirla conjunta una Donatella que nos conocemos con sus padres con sus abuelos desde desde pequeños y es decir yo soy bastante mayor que él pero que sí que la he visto nacer

Voz 1173 00:48 qué recuerdas tu de cómo comenzó a montar en bici

Voz 1 00:52 bueno creo que recuerdo donde dieron

Voz 2 00:55 sí que tenía claro que quería correr en bici aunque igual sí señor

Voz 1 01:02 pesa sesenta y cuatro kilos en esos momentos procesaba ahí medía medía veinte centímetros menos pero bueno es un chaval que quejar forzado mucho para llegar donde está que no le ha regalado nada como se ha visto en esta Vuelta no

Voz 2 01:16 que iba solo como habéis dicho equipo tropas que que es muy listo y muy ambicioso

Voz 1173 01:21 Mikel y en qué momento se ve puede que puede llegar a cosas como la de esta tarde en qué momento dices tú aquí hay un diamante

Voz 1 01:31 yo era cuando ya se fue a la Fundación porque estuvo con la fundación de Alberto Contador yo hay un par

Voz 2 01:36 eso decía antes se hizo muy muy ciclista ya ahí

Voz 1173 01:41 le comparan Le comparamos con Alberto Contador son palabras mayores o realmente la comparación se va a aguantar

Voz 1 01:49 a ver tipo de ciclistas son son diferentes para mí son diferentes lo que pasa que que Alberto Contador ya dijo el año pasado la última etapa de la Vuelta a España que ha recordado que ella no es que lo digamos nosotros eso o la calle dijo que lo mismo

Voz 1173 02:04 oye seguido la etapa supongo como como las vivido desde fuera como como vuelve Enric ahí ver que aguanta pedalea y consolida un puesto

Voz 1 02:16 yo ayer por la mañana con él o lo intentado no he podido hablar con él pero bueno por la mañana ya tenía miedo tenía bastante miedo ayer yo oí que tenía eran de miedo por ejemplo yo sabía que saber la tenía una etapa antes de que de que no queda más etapas por eso más o menos sabía sabía que iba a dar ahí delante aparte prometió ayer también que iba a atacar de la etapa de ayer que iba a atacar por eso que yo cuando he visto el trabajo primero Movistar que lo intentado con Nairo pero que luego se ha puesto a trabajar digo eso bueno para Enric para que les dejen un solo por los jefes de fila para desmontar al equipo

Voz 2 02:55 el líder muy yo creo que no se ha podido

Voz 1 02:58 pero bueno si a ver si en en el

Voz 2 03:01 el de visualizar Si sabes Si

Voz 1 03:04 lo puede intentar Enric para atacar al líder no para atacar para ser segundo porque para sacar esos dominios ha perdido que no podía esperar al último puerto al penúltimo puerto como ciudades como así ha sido pero bueno al final tampoco no como él no tenía equipo no ha podido salir lo bien que tenía que salir para intentar ganar la Vuelta lo que pasa es que claro falda arrancado cuando ha arrancado el lider ya me parecía yo yo veía que no iba no iba a desperdiciar la ocasión como fuera ayer que es que os rompo confiados y que le pasó factura

Voz 2 03:38 sí bueno ya sabía cuando se llevan esos cuatro o no que Enrique va a ganar la etapa

Voz 1173 03:45 haciendo un poquito de ciclismo ficción Si da vuelta tiene una etapa más de montaña la vuelta a la gana Enric o es mucho decir

Voz 1 03:54 bueno yo lo he escuchado en una entrevista no me acuerdo de

Voz 2 03:56 es en el día en que medio que decía que

Voz 1 04:00 preguntaba sin durar una semana más la vuelta a la ganar dice o igual me estoy esto es que es complicado es complicado yo soy lo que yo sé lo que también ha remarcado en otra otras gentes que estaba hablando es Henry con veintitrés años a la hora de la recuperación es más fácil que no Valverde que ya tiene treinta y ocho años qué es más complicado una una recuperación que un chico joven es más fácil que se recupere de de los esfuerzos que Alejandro Valverde que a sus años sí lo tiene más complicado ya chicos y así ha sido suele ya que que ella iba justo ya los lagos o ya lo pasó la quedando igual que el que vienen a parte vienen del Tour diera complicado ya esa ese ese punch que necesitaban para poder estar adelante yo te veía que Enrique iba mal

Voz 3 04:48 porque como estuvo

Voz 1 04:50 bronquitis Si veía que Enrique iba más iba a más y en casi todas las etapas de montaña menos ayer había estado ahí delante atacando

Voz 1173 04:58 por cierto Miguel me queda una es verdad lo ha visto nacer crecer y ganar coge la bola de cristal

Voz 1 05:03 está haciendo en el futuro a lo que le veo Alberto Contador lo he pasado el sucesor que ha hecho Alberto Contador ha ganado todo el mundo del ciclismo pero te digo yo creo que no tiene todo eso lo tiene todo eso es cierto es lo que significa la verdad hecho segundos la Vuelta a España la primera participación que va a luchar por la Vuelta a España porque el año pasado no no iba a luchar para la boca fallera por una estafa Hay nada estuvo tercero está yendo a la pala del ha hecho segundo con veintitrés años Usero un ciclista

Voz 2 05:39 entonces cuando tiene su madurez de veintisiete a treinta años cuando tiene madurez

Voz 1 05:43 le queda mucho aprender más aún

Voz 2 05:46 porque es un chico que sí que entiende le gusta le gusta perfeccionarse te digo es muy competitivo

Voz 1 05:51 sí sí eso le puede dar ganar todo ganar una Vuelta a ganar un tiro lo tiene

Voz 1173 06:01 qué ilusión de verdad

Voz 1 06:04 a ver yo también yo también igual me me me entre comillas me calienta un poco porque es una ilusión que que uno tiene porque lo

Voz 2 06:12 ahora el lunes voy a estar yo con él muy

Voz 1 06:15 como si fuéramos familia vengo lo entiende a nosotros porque yo haya sido ciclista hay el ex ciclista sino porque cree que le queremos lo mejor posible para él porque le conozco bien