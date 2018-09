Carrusel último tramo (15/09/2018): Athletico Club - Real Madrid y análisis de la jornada

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:04 el Depor

Voz 3 00:07 Dani Garrido

Voz 0458 00:09 hola Joe qué tal muy buenas bueno en Oviedo no está diciendo Iturralde González que le va a sacar otros ochenta kilos cien kilos son hay Simon bueno ya no echa de menos a Kepa Arrizabalaga decentes

Voz 0699 00:18 es una cosa que llenas hoy vale

Voz 0458 00:21 por lo menos diez millones de euros más que hombre Mena Erazo luchado cuando Relaño ha dicho que tiene tres deriva no sobre todo se escuchaba todos los

Voz 0699 00:29 además el levantaron a hacer la ola etcétera etcétera para días más venga gustado el Madrid me ha gustado menos que en otros partidos en general me ha gustado el partido quiero decir el Real Madrid me ha gustado menos que en otros encuentros pero el partido ante el Athletic de Bilbao y el Real Madrid

Voz 0458 00:43 mucho el Atlético Madrid parece que es la será tragando un poquito el inicio de Leo no

Voz 0699 00:46 este año hoy ha jugado bien eh no ha jugado

Voz 0458 00:49 claro como para no ganar el partido yo creo que debería haber ganado el partido

Voz 0699 00:51 yo también lo creo que ha sido el primer partido del día

Voz 0458 00:54 los remates ante lo que pasa es que el portero del Eibar ha sido hoy un muro vamos

Voz 0699 00:58 no no se puede decir otra cosa te voy a hacer una cosa ver

Voz 0458 01:00 hemos ganado a Japón en el partido preparatorio del del Mundobasket yo pensaba que no eran tan buenas e habló el mundo basket femenino

Voz 0699 01:07 el mobbing eso están entre las diez mejores del ránking FIBA es Fantastic están en el grupo de España ir a ver si no te diré que es positivo pasarlo mal desde un Mundial pero bueno quizás como toquecito de atención de que esto no va a ser un camino rosas tampoco tampoco a mí me tengo que preocupar por la derrota ayer en Ucrania de la selección masculina no no no te preocupes te tienes que preocupar por mí que en vez de dormir esta mañana me he levantado para ver el partido entre Nueva Zelanda y Sudáfrica de derrumbe porque esas más de la cabeza

Voz 0458 01:35 por eso no te tengo que dado la mano pero seguimos en Carrusel

Voz 0699 01:39 vamos a contarlo como sintonía de siempre de verdad que llevo todos los fines de semana que hecho esto para llevar desde la obra se cobra que Tito no el último reto como pasa con este carrusel contando y analizando el último partido en terminar casi de San Mamés el que comentábamos el Athletic de Bilbao uno Real Madrid uno partido chulo partido intenso partido bonito que fijó va a ser que no lleve también los primero minutos ahora hecho ya de paso por Siro protagonistas empiezan a llegar a los micros en la zona de vestuarios no pasamos de entrada por San Mamez que dice José Palacio creo que que sí que llegan eh hola Javier Herráez con quién estás

Voz 4 02:28 qué tal Pacojo buenas noches aquí llega Isco uno de fue el Real Madrid que tan Isco buenas noches bueno al final un empate a uno con el partido imagino que quería ganar el partido pero ha sido muy trabado y ha pasado un poco de todo no

Voz 0704 02:41 sí veníamos buscando a los los tres puntos solo ha llevado un partido muy disputado nos ha apretado mucho quizá no ha faltado un poquito de paciencia en la segunda parte para para encontrarlo los espacios pero pero bueno no llevamos un puntito digo partidos Isco que fuera sorprende no sé si para que total se hablada que con la llegada de Lopetegui que iban a ser poco menos que Isco que más segunda suplencia consecutiva buenas lo decía al final Madrid Un un equipo muy competitivo hay mucha jornada venimos también de de partidos con la selección admite pueda creído que que el equipo era correcto yo creo que que lo era también eh al final vamos a está opinando en función de resultados yo creo que bueno hoy un partido difícil hemos sacado un punto quizá en la segunda parte como merecía un poquito pero pero bueno con la mente puesta ya en el parqué de del miércoles Bernardo Márquez de cabeza

Voz 5 03:39 de tu primer gol con el Madrid también fue fue de esta manera

Voz 0704 03:43 qué le falta al equipo para ser más competitivo

Voz 3 03:45 Don podido de fue un poquito en físico todavía

Voz 0704 03:49 no yo creo que la competitividad está impacta dices hoy después de de resultado de del uno uno al final bueno veníamos de tres partido seguido ganando y un rival complicado en la segunda parte como ya te digo quizá unos aparta un poquito de de paciencia de de precisión arriba hay bueno estamos al principio tenemos que que seguir mejorando su confianza absoluta en efecto

Voz 3 04:13 pero sí que Lopetegui ha rectificado cosas por el resultado no pero sí que ha intentado cambiar cosas sobretodo en el medio campo en la zona de juego yo le preguntaba si ha sido un problema de efectividad vosotros tenéis claro que si el Madrid gana

Voz 1421 04:26 sí que es un acierto

Voz 0704 04:31 bueno hemos tenido no ocasiones como como ya te digo las oportunidades las hemos creado no ha faltado un poquito de paciencia como ya te digo de mover a al Athletic de la otro porque cuando lo hemos hecho no apareció lo has espacio no ha faltado un poco de de precisión que que bueno los iremos ganando con el paso de los partidos para un ha podido pasar factura no al el entrenamos duro uno juega poco con la selección otros se quedan en Madrid preparando este partido yo creo que no hay que poner eso como como excusa hoy pues el Athletic ha hecho un partido muy bueno muy muy completo no ha puesto las cosas difíciles sólo hemos podido sacar punta de aquí

Voz 4 05:13 si a ese hablabais Abás tu de precipitación de del equipo

Voz 0704 05:16 en la primera parte K no cogió unos espacios

Voz 4 05:18 me decía Lopetegui en rueda de prensa quizá porque ha venido el problema del del equipo que ha perdido unos minutos porque no encontraba el espacio para conseguir abrir al al Atlético

Voz 0704 05:27 bueno curioso porque hemos sacado yo creo que la primera parte hasta sabemos ha encajado hemos sacado bien la pelota quizás nos ha faltado poco decidir mejore los últimos metro pero bueno al final de esto fútbol no jugamos sólo tenemos un rival muy fuerte de delante su casa el buen ambiente a favor de ellos sí pero bueno como ya te digo un punto a seguir mejorando intentar pues no cometer los mismos errores en el futuro paciencia a ti te ha gustado cómo ha jugado el Madrid ver de lo que te digo que no me falta un poco de paciencia de entender quizá un poquito mejores el juego yo creo que que no ha sido nuestro mejor partido pero tampoco ha sido

Voz 6 06:11 el francés

Voz 0704 06:11 igual bueno pues ese Pacojó es el primero en aparecer en esta zona mixta

Voz 4 06:16 gol de cabeza llevados con el equipo blanco de cabeza su primer tanto precisamente Yeste de hoy pero al final no le ha valido un pueblo pues para conseguir

Voz 0704 06:22 el equipo que eran los tres puntos en un campo siempre complicado

Voz 0699 06:25 como es San Mamés ha insistido mucho en la falta de paciencia y en que no sea leído el partido el Real como debiera bueno en nada vamos a regresar Poor's San Mamez en un día en donde han jugado los cuatro equipo Champions con un tópico el de suerte dispar leido bien al Barça en Anoeta donde sólo había ganado uno de los últimos ocho partidos y ahora pues ha vencido dos de los últimos nueve hoy Real Sociedad uno Barcelona dos remontada azulgrana el gol de Elustondo contando después de Luis Suárez tiemble aunque en el final del partido de lo que se ha hablado ha sido sobre la respuesta al portavoz del Barça de la plantilla sobrero del encuentro de Miami eso que decía Josep Vives esta semana de que los jugadores han entendido la necesidad la postura la idea de jugar el Girona Barça en Estados Unidos por mucho que se esfuerce Jordi Alba le dice a Vives como que no

Voz 7 07:13 al final cuando cuando hablamos cuando nos acercamos cuando compartimos cuando debatimos al final la normalmente los comprendemos y creo que nuestros jugadores han entendido perfectamente cuál es la posición del club cuál era nuestra vocación ellos son conscientes como todos que estamos jugando el mundo hoy no jugamos solo en el Camp Nou jugamos solo en el Santiago Bernabéu no es que jugamos en todo el mundo

Voz 0977 07:35 bueno es una decisión que tiene todo mal

Voz 8 07:38 el club es aspecto pues no nos antes

Voz 0977 07:40 comunicaba problemas pero no no

Voz 0298 07:43 está con vosotros el club

Voz 0977 07:44 no bueno no es hablar conmigo

Voz 0699 07:47 pero en ese sentido aún queda muchísimo

Voz 0977 07:50 muchísima temporada para que llegue ese partido oí por averías bueno no yo creo que al final pues es un viaje muy largo yo creo que también pues la gente llorona pues le gustará que juegue en campo el Girona pero ahí los jugadores no podemos hacer mucho más

Voz 0699 08:08 vaya qué cosas nos han vendido una moto que resulta que Jordi Alba la que todo la gasolina non da la moto ni de coña quieren los jugadores el partido en Miami político un máster más o menos lo mismo tema tan porque porque York Jordi Alba que es un peso pesado aunque no sea capitán de del Barça sea capaz de expresarse así negando la versión del club me parece incluso está grave no lo que es es un desencuentro claro entre

Voz 9 08:31 la directiva de los jugadores vamos que el de Anoeta le ha ido al Barça

Voz 0699 08:36 qué mejor que lo de Cristo este demandar la Liga a los Estados Unidos peor he ha al Athletic en el partido que ha empezado el día no ha pasado del empate ante el Eibar y gracias empate a uno y empate en el noventa y cuatro casi sobre el último suspiro de el descuento eso sí el Cholo manda un mensaje de tranquilidad lo mismo la tranquilidad que al entorno les falta un mensaje de tranquilidad aunque el Cholo depués el partido parecía poco el portavoz de la Cruz Roja

Voz 0749 08:59 el ilusionó Arias costilla Entonces yo no Savic poner un golpe en el gemelo lesionó a sudar eh vamos a Arias nota se sabe hoy Lucas a la mañana se levantó con un no se sabe qué cosas avanza arranca el partido tenemos cuanto tiro catorce córner dieciocho situación Évole el arquero figura Koke pasa por una bajo el arco repasa fuera abajo la pierna no se hacen en en el ochenta y siete pero el Atlético de Madrid así

Voz 0699 09:29 noventa empatan eh deja alguna dura pero bueno si al Athletic le va a regular tirando a mal en el arranque de Liga al Valencia le va mal tirando a peor cuatro partidos de Liga tres puntos no sabe lo que es ganar hoy no ha sabido lo que es marcar y no pasó del empate a cero contra el Betis aunque a Marcelino nervioso no se eleve

Voz 10 09:49 alerta ninguna ninguna oferta Pos

Voz 11 09:53 ha habido me también pensar

Voz 0699 10:12 cuestión de tiempo dice Marcelino en cuestión de resultados es Valencia cero Betis cero Real Sociedad uno Barcelona dos Atlético de Madrid Éibar uno Athletic de Bilbao uno Real Madrid uno así describe el día en Primera en Segunda el Málaga sigue invicto y sigue líder tras ganar y el Depor cosechó su primera derrota en la categoría de plata en fútbol internacional el Liverpool y el Chelsea tienen un pintor en la Premier se mantienen líderes invictos hat trick de Hazard incluido en Italia ha caído el Inter en casa contra el Parma y en Alemania el Bayern ha ganado al Bayern de Múnich el Leverkusen tres uno con totalizó que se ha roto y tiene para siete más siete meses de baja en la lesión más grave de todo el fin de semana de lo que no es fútbol pues lo más destacado es que la Vuelta Ciclista a España ya tiene ganador en Simon James pero el ciclismo español ya tiene ídolo en Enric Mas ha ganado la etapa reina hoy tras seis puertos a remontar dos puestos en la general esto segundo y nos ha puesto la ilusión en el futuro de nuestro ciclismo por las nubes el cuenta lo de hoy así he visto

Voz 3 11:09 que arrancaba con él por suerte tenía ofertas para ir con él porque ha sido un ataque muy duro que bueno está multa durar un poquito más a lo mejor no

Voz 0699 11:26 término fijo casi terminada tímido humilde y la verdad es que más de tres semanas

Voz 0458 11:32 aclara además que la semana pasada yo contamos tú lo sabes con Borja Cuadrado fue la persona que que no se empezó a hablar de él entonces tenía veinte veintiún años

Voz 0699 11:39 bueno

Voz 0458 11:40 por físico un hombre muy pegados rozando el metro ochenta más que el metro setenta Robadors para arriba muy bien tiene mucha ambición yo creo que si todo va bien en tocamos madera tenemos ahí líder o ciclista importante para para España en la siguiente década mínimo

Voz 0699 11:54 si tocas mi cabeza tocar madera asegura bueno eso Enric Mas en realidad ser protagonista español del día lo demás lo demás no sagrado peor que lo que ha hecho el mallorquín en la Vuelta Se no dado fatal el tenis donde Francia no ha hecho un rosco en las semis de Copa Davis tres cero con derrota en el dobles esta tarde Feliciano y Granollers y un poco la duda razonable de que sale de nosotros cuando Rafa Nadal no esté mal día en el tenis no pasa del regular la jornada de la Fórmula uno Alonso y Sáenz fuera de la Q3 en Singapur eso es fuera de los diez primeros mañana de salida ha hecho Hamilton la pole Vettel tercero Fernando Alonso saldrá undécimo y Carlos Sainz justo detrás en un circuito urbano que siempre se nos ha dado bien a los españoles a ver si mañana la cosa no cambia quemas en lo que decíamos antes en femenino hemos ganado en la prorroga a Japón noventa y cuatro noventa la sociedad diga son rivales contra las que vamos a jugar en la primera fase del Mundial lo que no ser un poquito de atención y hablando de deporte femenino quiero cerrar este último tramo de Carrusel Si me deja siempre Dani te dejo contando una historia de un equipo de fútbol sala en España que ha decidido proteger a sus jugadoras ofreciéndoles la renovación automática de sus contratos si quedan embarazadas equipo de Primera supongo que esta medida será imitada por más equipos lo que hablaría bien de nuestro deporte y en realidad de sentido común eso sí no no seguro que el sentido común vaya a ser el más común de los sentidos en lo que nos queda de Carrusel hasta la una y media pero intentaremos Hawas se va a hacer lo que se pueda bueno que será bueno claro que sí y sino se intentará vamos James

Voz 0699 13:46 así buena Athletic de Bilbao uno Muniaín Real Madrid uno he yo creo que este primer tramo del final de Carrusel va a ser usa añadido de protagonistas en él segundo del Real Madrid creo que está en los micrófonos de Javier Herráez Javi

Voz 4 14:01 pues por aquí aparece Marcelo segundo capitán del Real Madrid que tal Marcelo muy buenas noches bueno al final el empate que imagino que sabe a poco porque hubo Javi la victoria en el día de hoy un partidazo tú lo ha visto

Voz 1421 14:14 esperábamos que fuera un poco más justo no pero el fútbol lo hemos hecho todo lo posible para para ganar esta claro en la segunda parte hemos mejorado muchísimo hemos controlado todo el partido pero es así a ver tenemos que olvidar este partido ya pensar en en el Prado

Voz 3 14:38 vaya batalla no mucha intensidad ha habido piques con el Athletic no sé si es por bueno el empate fuera todo lo que ha pasado consideras que lo suele

Voz 1421 14:48 y como he dicho es justo sería otro resultado no la victoria pero hemos tenido más ocasiones que ellos mismos sino además el balón de mujer además eso sí economía entrado pero como has dicho mucha intensidad del inicio al final del partido pero el empate no

Voz 3 15:10 bueno no sabe de no sabe no gana porque el balón no entra entiendes que siendo la cuarta jornada todavía hay gente que recuerda a Cristiano Ronaldo no

Voz 0704 15:21 la siguiente que es muy muy recurrente no que ésta sea muy resultadista el hecho que el Madrid no gana me acuerdo de los que no están

Voz 1421 15:30 pero eso habláis nosotros nosotros no me que se acuerda de Cristiano que sí que gente

Voz 0704 15:38 pues ante Cristiano y la puntería pero

Voz 1421 15:40 los aficionados acordarán también de Raúl de de Iker decisivo así va no sólo de Cristiano tenemos un equipo estupendo hemos hecho un gran partido pero donde no hemos ganado

Voz 8 15:52 lo que subraya el Barça dos puntos es muy pronto o no significa alguna

Voz 1421 15:55 cosa no está claro que no queremos que pasar esto pero es es el inicio de la temporada pero no queremos

Voz 4 16:04 los eh perder puntos por qué porque porque en la primera parte el equipo ha jugado pero le ha faltado buscar los espacios decía Isco un poquito más de paciencia hemos faltado eso paciencia para masticar el partido

Voz 1421 16:15 pues es también también hemos querido con cuando hemos encajado el ya el gol queríamos solucionar ya el partido no crear ocasiones para meter goles pero el fútbol no eso sí sabemos que tenemos que tener paciencia de tocar el otro para que así se mueva el rival pero lo hace un aparte ha sido mejor hemos metido el gol no soltó

Voz 4 16:39 poco para drenar reparten

Voz 3 16:41 estás acostumbrado en la selección en este caso queda en Valdebebas crees que físicamente el equipo ya está a tope o falta todavía un poquito de intensidad de presos

Voz 1421 16:49 yo creo que está bien está está a tope ya que estamos en el inicio otra vía la de la temporada pero seguro que estamos a tope

Voz 3 16:59 vamos a seguir hablan mucho es uno de los juegos más mencionados por los controles que hecho dicen querer técnicamente pero es uno de los mejor

Voz 0699 17:06 al margen de eso te ves bien

Voz 3 17:09 tú crees que estás en un buen momento ahora

Voz 1421 17:12 eh

Voz 4 17:14 bueno pues ese Marcelo que ese sabe bien es verdad que hasta en dos ocasiones han ya han ovacionado Pacojo eh presos controles e de malabaristas avalista casi casi de que tiene Marcelo que siempre es un futbolista que luce mucho más en ataque que en defensa pero bueno pues se va con cara de de circunstancia como Isco al final este empate no ha gustado al al equipo blanco que buscó aquí en San Mamés los tres puntos el equipo que se dirige a partir de ese instante hace aeropuerto de Vitoria para emprender viaje de regreso hasta Madrid el próximo miércoles comienza la Champions para el vigente campeón va a recibir el miércoles a la Roma

Voz 0699 17:47 gracias Javi que Javier Herráez que vuelve con

Voz 9 17:50 el Real Madrid eh que nosotros todos los dos

Voz 0699 17:52 los protagonistas en esa zona mixta que llamamos o periodistas con Isco y Marcelo como protagonistas pos partido del Athletic de Bilbao uno Real Madrid uno pero claro en la zona mixta hay protagonistas del Real Madrid yo González ahí protagonista ante el Athletic de Bilbao buenas noches

Voz 13 18:07 juego asustar a Óscar de Marcos que hago de salir a sala de prensa tras lo vivido dentro del campo ha sido un partido espectacular perdono partido espectacular sí sí jornada en todos los sentidos creo que que ha habido mucho ritmo y mucho carácter por parte de los dos equipos y eso a todo el mundo Le gusta al final que les gusta

Voz 3 18:27 fútbol le gusta ver esos partidos

Voz 13 18:29 me gusta ver es ambiente y hoy creo que el juego

Voz 14 18:33 dado por ha representado un poco a la gran esas

Voz 13 18:35 esto y la grada ayudado al jugador para representar representarla entonces creo que ha sido la combinación perfecta Hay nosotros agradecidos de de cómo nos han empujado hasta el final en el que habéis dicho en El beso

Voz 3 18:46 porque como lo publicó el uno uno lo ha celebrado Fran caben

Voz 13 18:51 eh nosotros es muy contentos contentos por las sensaciones al final es un punto pero pero bueno siempre en el pudo Sébire de de los puntos pero a veces las sensaciones positivas pues se te deja un buen cuerpo y yo creo que que y ha sido eso el el orgullo de de mirarte en El Vestuario hoy el esfuerzo que hemos hecho todo Si el partido que ha sido pues bueno es de de admirar y bueno creo que

Voz 3 19:20 estamos votando mandado un mensaje no estoy San Mamés para esta temporada el año pasado quizás demasiados puntos

Voz 13 19:27 bueno es que al final nosotros tenemos que dar para que la grada responda muchas veces Si le haya puesto pues en en muchos partidos no estuvimos a la altura Hay lo que intentamos es corresponder a la grada para que la grada sepa que le necesitamos se hoy ellos no han empujado desde el principio y lógicamente eso ayuda mucho en todas las acciones cada vez que vamos para adelante el ambiente se notaba cómo apretaba Hay eso siempre ayuda que que partió el Oscar bien me ha parecido que ha estado muy bien al final son jugadores que individualmente dan muchísimos salen de situaciones muy muy complejas se marcamos muchas veces al hombre y aún así les dan el balón e te pueden regatear son muy habilidosos y es un equipo muy potente ahora creo que sí ha repartido un poco de Cristiano Ronaldo en en el ataque bueno pues entre Bale Benzema y sencillo el partido de hoy sino que estaban repartiendo oí lo bueno tienen peligro mucho peligro los tres por lo menos estoy gracias me lo vasco de Marcos que que deja ya que deja ya esta sala de prensa

Voz 0699 20:39 vale pues el luego volvemos por esa sala de prensa

Voz 9 20:42 que a escuchar el resumen de lo que hayan dicho lo

Voz 0699 20:44 los protagonistas Rafa Alkorta muy buenas noches buenas noches Álvaro Benito buenas noches

Voz 9 20:51 hola buenas noches Dani que así que aquí

Voz 0699 20:53 partido con ritmo partido loco partido bonito Rafa qué te ha parecido

Voz 15 20:58 bueno va apareció un partido divertido partido además de los de antes no de de poder a poder es verdad que yo creo que Unai Simón así en el mejor del partido porque ha hecho tres paradas para mí espectaculares bueno pues con ese con esa Un poco de montaña rusa que es el el juego de que que propone verismo no es sin balón esas marcas individuales que se necesita de un sacrificio físico y mental terrible contra unos jugadores que son técnicamente muy buenos no yo creo que la el Athletic doble está muy bien y luego la segunda parte de Madrid y sobre todo con la entrada de Casemiro Isco un poquito la vuelta no estaba más cansado le ha costado más tener tener el balón y es cuando el Madrid se ha crecido más yo creo casi un partido abierto con con con muchos espacios en mi opinión divertido

Voz 0699 21:45 no lo haremos ha escuchado los protagonistas a Isco Marcelo hablar de falta de paciencia falta de lectura de el partido

Voz 16 21:52 ha sido así por parte de Madrid

Voz 0104 21:54 yo en la falta de lectura Si si concuerda con ellos pero no sé si la paciencia en este tipo de partidos es es la mejor virtud obviamente si el Real Madrid mueve la pelota rápida pues es la pelota rápido encuentra más espacio en cualquier tipo de partido

Voz 17 22:11 pero la propuesta el Athletic de de defender

Voz 0104 22:13 están hacia adelante en esa persecución el para mí estaba en la espalda Benzema el partido no algún jugador que estuviera cerca para hacer unas rupturas cuando Benzema dejaba a algún futbolista no es la primera parte incluso me atrevería decirlo los duelos en el Athletic que propone al final yo creo que ha llevado el partido a su terreno que a que haya mucha traba mucha transición mucha pérdida de pelota que el partido se juega a campo abierto por así decirlo lo ha conseguido no eso no interesa el Real Madrid que el Inter le interesa pues para usar más al hombre libre tener más la pelota vivir en campo contrario someternos la conseguí en ningún momento

Voz 0458 22:48 he echado de menos algún acompañante

Voz 0104 22:50 durante muchos minutos a Benzema porque seguía por por bandas era era muy difícil jugar al al que que está muy bien equilibrado ahí con el con el cuatro cuatro dos echo de menos alguna acompañante ahí el apunta el ataque con cariño

Voz 0699 23:05 impresiones Dani ha dado la impresión de que después de un uno cero ha tenido diez minutos el Athletic de Bilbao para haber matado el partido buenas razones

Voz 0458 23:12 conoce perfectamente a a su afición pero yo sí creo que el Athletic agradece identificarse con una puesta la que sea se enamoró evidentemente su momento de de Javier Clemente de ese jugador ido y tal lo hizo también incluso de Joaquín Caparrós que era un juego también más si queremos siderúrgico lo hizo con vida esa y lo va a hacer ahora con Berizzo porque hace una apuesta bien definida es decir la afición sabe a qué va a jugar su equipo me ha parecido sobre por esos veinte veinticinco minutos lo que decía Álvaro con esa presión asfixiante jugando al uno para uno intentando someterá al al Madrid jugando con echando un pulso físico nada parecido me pareció brillante que le ha pasado al Athletic la salvado en la segunda parte Unai Simón también en parte la primera porque ha llegado bien el Madrid han sido dieciocho disparos y ha penalizado en esos diez quince minutos que tu dices con el uno cero en el marcador cuando el dos cero no tener un hombre gol no tener un hombre gol porque está en el banquillo en el mejor momento acaba de recuperar una de una lesión y Williams es potentes rápido va puede tirar la la aparece incluso pueda asistir pero lleva treinta y cuatro partidos y en San Mamés oficiales sin marcar gol y eso a este nivel pues pues al final te penaliza es un delantero que que está muy bien pero que el Atleti me dieron hombre gol si llega a tener un hombre gol no sé si un Ismael Urzaiz un Cuco Ziganda o Unión lo lo que sean Fernando Llorente Aduriz con algún año menos pues probablemente me hubiera sometido algo más al Madrid a mí el partido me ha gustado y creo que bueno pues el empate es justo pero es cierto que en número de remates que estadística Pure Duran el Madrid ha llegado mucho más más claramente Rafa

Voz 0699 24:43 los partidos empiezan en la portería de acaban en la portería contraria si al Athletic le falta gol lo que no le faltan son porteros quiero decir en Lezama tiene que haber algo especial para sacar lo que Saca

Voz 15 24:53 bueno hay especial y yo creo que hay varias personas no varios entrenador de porteros Armando ex ex del Athletic Aitor Irujo y sobre todo Tello Aguirre dijo al no que es el que va moldeando un poco a los porteros además para que salgan muchos con esa y es esa ese parecido a a chopo no no nuestros chopo de de portero sobrio los porteros con muy buena planta porteros además movernos que que les dan en al balón con los pies bueno la verdad es que se ha ido Kepa pero la mente hay más porteros en Lezama hay una ahí es uno de ellos

Voz 0699 25:34 tal vez contadas las virtudes del Athletic que las ha tenido muchas esta esta noche Álvaro yo entiendo que los aficionados del Real Madrid le guste el centro del campo jugón todo lo que tiene juego pero es verdad que hoy ha sido Casemiro el que le ha dado sentido al juego del campo del centro del campo del Madrid

Voz 0104 25:52 yo creo que algo más qué sentido no Le es el único es el único especialista que hay en esa posición lo hemos manifestado ya puesto estos últimos años se oyen Carrusel yo decía que que entiendo que a los entrenadores en viendo los entrenamientos la equidad el cuerpo me he enterado todo lo jugado es decir qué cuantía juntos lo que pasa que el fútbol tiene dos verdades que es una jugamos tienes la pelota yo traté igual de importante en el día que es cuando no la tienes no entonces Cross no es no es un especialista no tiene ni siquiera la vocación Víctor que en el campo cuando camina hacia atrás pues sé que cuesta arriba se me hace caminar hacia atrás no quiero meterme entre los centrales no le quiero hacer la cobertura Marcelo porque él es un media punta que se ha convertido en un ocho al final en un en un ocho excelente pero su carrera empezó siendo media punta imagínate a Kroos lo que le cuesta tener esa vocación defensiva que si tiene Casemiro que luego acá Casemiro el gol viene un duelo que gana él el gol que al final acabó metiendo un centro maravilloso que la derecha y muy bien y en segunda línea pues vine por un duelo que a él en una posición de seis siendo un se siendo muros sino fuerte yendo la disputa sacando un balón jugado para que no se llene el jugador que estaba en el medio creo que era el propio pros que es el que le mete el pase a pierde dos cosas primero pierdes al jugador que te equilibra el equipo y que además con la propuesta del Real Madrid que tanto jugador por delante de la pelota es muy necesario lo segundo pierde esa Cross donde es uno de los mejores jugadores del mundo que jugando de ocho

Voz 0699 27:15 no voy a ser original le voy a leer el banquillo del Madrid en vez del once titular Navas Isco Casemiro Nacho Lucas Vázquez Mariano y Odriozola

Voz 16 27:22 a mí me ha sorprendido veréis con el banquillo

Voz 0699 27:25 pero no vamos a sacar debates en la jornada en la que estamos pero es verdad que la duda que empieza a plantearse es si cuando lleguen los momentos claves

Voz 9 27:34 basta arisco en el titular de el Real Madrid Dani Rafa Álvaro lo dejo ahí vosotros la multa

Voz 0458 27:40 yo la semana pasada porque son los que saben les somete a esa pregunta no ya está es verdad que nos precipitaban mucho Julen es mes escucha Carrusel estará pensando coño ya ya veremos cuando vayan pasando las fechas que jugadores dispongo y cuál es ese once de gala que los presos parece que tenemos tatuado la espalda porque queremos ese once no pero bueno parecía que la cosa esta entre hoy y Asensio pero no porque lo sepamos provoca de Lopetegui

Voz 0699 28:02 porque tendemos a elucubrar probablemente la casa de Lopetegui

Voz 0458 28:05 distinto ahora yo he visto AIS con muy tranquilo después de las declaraciones que tanto muy tranquilo yo creo que es conversador Lopetegui Isadora el plan que tiene la temporada avanzando pero lo lo evidente para opinar están Rafa ahí Álvaro que sabe mucho más es que en dos partidos digamos señalados así de banquillo

Voz 15 28:23 bueno yo yo la verdad es que creo que hay sitio para todos porque lo sabemos de siempre hay muchos partidos pueden pasar muchas cosas yo siempre hablo de sistema cuando juegas con este sistema pues siempre hay uno que que que es obra no está tocando a Isco porque has sencillo está mezclando muy bien con con bélico mente My está en un buen momento pero yo creo que Isco no baja la guardia a mi me parece que además es un jugador que ha madurado mucho

Voz 19 28:52 hay que no no creo que buenas

Voz 15 28:54 lo que tenga calentón es no él sabe que esto que él ha hecho cosas más difíciles no ha entrado a llega a entrar en un equipo titular en la famosa BBC no ya sé que se que se cargaron la BBC porque él entre otras cosas demostró que podía jugar en en ese equipo a mí me pasa la la la suerte que tiene que tener la tener Asensio de Lucas de tener muchos jugadores ahora mismo el equipo titular es el que de momento está funcionando así son las diez de la noche vemos estamos las once en Canarias Rafael Alkorta Martínez

Voz 0458 29:28 a las cincuenta palos

Voz 0699 29:31 felicidades eh que te parece no

Voz 0458 29:33 si te digo una cosa ni James estando un abrazar a mi me he dado que hacía tiempo que no cumplía cincuenta y que te va a regalar pues de momento ha regalado un abrazo que serbias pero Rafa que mejor queso ya que lo porque es un es un buen es un buen momento está siendo un buen momento

Voz 0699 29:53 quién te iba a decir a ti que iba a cumplir cincuenta años

Voz 0458 29:55 de nada claro

Voz 16 29:58 pues yo firmo llegar

Voz 0104 30:00 como tú a los cincuenta Alvarito tu llegara

Voz 0458 30:03 si tú llegar al mucho mejor porque para cuando apenas cincuenta ya habrá ganado una Champions como ante nada porque no porque no para el agua sin embargo tu carrera Rafa has currado no que

Voz 16 30:15 me costó un poco más que ya sabes no porque era

Voz 0458 30:19 tal Urdín jugadora eh bonito entrenador y Rafa

Voz 9 30:23 que yo dejé los abrazos a la radio como que no van a quedar bien esto lo mejor queda mejor llegaba

Voz 0699 30:33 pero bueno voy cumpleaños también Talavera

Voz 3 30:51 bien pues ayer

Voz 0458 30:54 es entonces una ayer porque efectivamente vete José ante ayer Talavera cumplía una cosa pero pensaba que me vais a poner a Marilyn casi te metemos a Casiano que es algo que sólo cantaba

Voz 0699 31:07 o sea tan mal

Voz 0458 31:10 pues no hay mejor manera que cumplir años trabajando y trabajando con vosotros somos amigos grandes profesionales saca el corte ese país vale me lo me lo hago yo lo sé yo no se lo va a apoyar retomar el tema de del partido

Voz 0699 31:27 además de lo de Casemiro en el Madrid y si tienes que sacar hoy alguna conclusión buena de algún jugador Álvaro y a quién destacas en el partido

Voz 16 31:36 sí

Voz 0104 31:37 destacó pagarán creo que que ha estado tapando los agujeros que que ha venido por parte izquierda el mejor partido ni de Marcelo ni de mide Ramos y la primera parte pero se lo defensivo y que que parece que mantiene el buen tono el Mundial no es un jugador perfecto para para defender en el Real Madrid te lo puedo decir Rafa lo difícil que es defender con cuarenta cincuenta metros a tu espalda con siete jugadores por delante de la pelota pues cada vez que la pierdes no y eso la verdad que el francés eso no es una bestia ha tenido que que enfrentar Iñaki Williams que es otro Potro como Eli ya ha salido victorioso todas no ha salvado al Real Madrid algún que otro susto

Voz 0699 32:18 a mí me gusta Marco Asensio la verdad a un jugador cada vez con más galones cada vez con más presencia de Rafa en general en una progresión que que hay que determinan

Voz 15 32:30 bueno es una progresión imparable porque es un jugador con unas habilidades para jugar al fútbol fuera de lo normal yo siempre insisto y no sé no no no quiero hacer una crítica pero es verdad que es un jugador tan bueno Álvaro lo conoce mucho mejor que a mí todavía y yo creo que sin balón le quedan poco más alegarle quedan poco más yo creo que es un jugador además físicamente muchísimo más

Voz 0458 32:58 es de lo que parece no yo creo que

Voz 15 33:02 cuando de ese exaltos os acordáis el salto que dio Isco

Voz 0458 33:04 lo hace dos temporadas hay que

Voz 15 33:07 pues bueno soy un jugador muy bueno tengo mucho talento pero pero tengo que que que que exprimir más físicamente yo creo que Isco dio dio un salto cualitativo tremendo no porque para mí es muchísimo mejor jugador ahora que cuando leíamos en el Málaga hacer diabluras yo creo que Asensio está en ese en ese tramo este año es el año para que este año va a tener galones y lo está demostrando aquí en la selección española

Voz 9 33:32 Athletic de Bilbao uno Real Madrid uno Nos queda escuchar a Berizzo Diego González lo que ha dicho en la sala de prensa ahí ya vamos definiendo a todo el mundo

Voz 4 33:39 se mira yo estáis al lado de de de Simón no no que no se de de Unai con con con éxito no de de de de esas de verdad no estamos hablando el cuarto de la pretemporada que pase fue Rey lesionado apartado de las convocatorias fueron solucionar el asunto sublevación le tocaba

Voz 0699 33:58 el ir y ahora a ver quién le quita no de ahí dos sobre todo cuando mira tú entrenador habla así de ti

Voz 0704 34:04 Simón como le contestaba su colega tiene que ver con una personalidad muy enfocada muy seria es saber estar en el sitio fue o no puedo decir esto de la primera vez que lo vi es un portero con personalidad saber sabiendo e interpretar lo que le toca hoy en día con los pies en el suelo aprende creo que es un descubrimiento muy positivo para para el club

Voz 0458 34:33 inteligencia además ha dicho agresividad

Voz 4 34:36 el oficio par de su cruz de su equipo para para ser capaces de enfrentarse al Real Madrid como ha hecho en el día de hoy déjame decirte Pacojo que Muniain tiene un problema en el gemelo eso es lo que ha hecho retirarse producto de un golpe así que nada mañana verán Si ese gol alguna rotura o no

Voz 0458 34:50 está como está esa pierna vale antes esa citado por cierto Rafa Alkorta a un personaje clave no sólo en el descubrimiento de de de porteros del Athletic en en Qatar los inferiores sino en general como psicólogo incluso a la gente porque comprende muy bien los problemas que es una excelente persona que fue aportaron el Athletic hace muchísimos años y lo mejor que tiene por qué tiene ella ya se necesitarán talento el obrero de gente es que tiene una fábrica familiar

Voz 15 35:15 de anchoas de razón que que tú

Voz 0458 35:18 los estos estos gandul les llegó todo esto luego Lesaka en ancho y ahí una tableta por aquí por allá que son las mejores anchas del mundo vamos a juro lo juro pero con número firmaron con generalmente vamos

Voz 0699 35:31 Beretta donde ha destacado también que panderetas que pandereta bueno

Voz 0458 35:35 al pobre Pello atendiendo a uno de los Pérez

Voz 0699 35:38 los periodistas de Madrid también hacemos peticiones de su bueno para que no llega más lástima

Voz 0458 35:43 he a celebrarlo Rafa muchas gracias un abrazo a todos de verdad sólo muy bien un abrazo un abrazo Jorge

Voz 16 35:51 a Álvaro tu celebrar lo que quieras quiero decir que que la noche Holmes Historia la victoria de a celebrar que el sábado días buena climatología hombre y que hoy cincuenta y llegar al cincuenta coma vale la victoria del equipo y la victoria del equipo que tú diriges también no venga

Voz 0699 36:10 bueno en contra siempre motivos de celebración un abrazo

Voz 0458 36:13 un abrazo chica Diego González dice que tu cerebro eso que te dé la gana también a ver si es verdad que hemos terminado de trabajar en el día de hoy si tú dices que si no nobles en plural quiere decir has terminado tu nosotros seguimos otro ratito vamos muy bien un abrazo os escucho

Voz 0699 36:29 digo de San Mamés analizado Athletic de Bilbao uno Real Madrid uno eso deja el Fútbol Club Barcelona como líder en solitario de la Primera División

Voz 0699 37:10 antes de esta jornada hubiéramos hablado de los Colindres en la Primera División ahora llevamos a hablar del partido del líder porque el Barça se ha quedado solo en cabeza de la Liga Santander después del partido de Anoeta Anoeta es un campo que en los últimos años el estaba mal al Barça y parecía que este año es el iba a dar mal también porque la Real Sociedad ha empezado ese partido dominando marcando el primer gol del encuentro luego llegado la remontada así en un titular de todo lo que hemos leído y escuchado podría ser los errores de Rulli los cambios de Valverde dan vidilla al Barça más o menos así Dani te suena

Voz 0458 37:43 sí a mí me me cuadra estaba pensando que casi un día de medio centros porque por ejemplo después lo hablaremos el Cholo Simeone ha retirado a Rodrigo Moreno sí un cambio agresiva al final acaban pactando el equipo ha tenido que recurrir Julen Lopetegui a Casimiro para equilibrar el partido ya ha tenido que hacerlo también en nuestro Valverde por ahí tiró con el Barça para para dar un poquito más entre ojo no me ha gustado el Barça creo que Jero rule ha estado realmente realmente mal creo que la Real ha tenido también como la adriática en un momento determinado el dos cero pero lo ha sacado con con Curro el Barça con garra y con ese par de acciones pues muy puntuales para levantar el partido que lo tenía lo tenía muy fastidiado

Voz 0699 38:18 hola de Alves muy buenas noches

Voz 0458 38:20 hola qué tal muy buenas eh

Voz 9 38:23 cómo han visto el partido los jugadores Si el técnico del Barça en Anoeta

Voz 0017 38:28 bueno yo creo que intentaban disimularlo pero realmente ha sido un partido muy flojo del Barça hoy en una noventa Valverde ha hecho rotaciones moderadas decíamos en Carrusel ha dejado en el banquillo eh pero el con lo han notado demasiado si la puesto muy está arriba este partido y en la segunda parte el entrenador del Barça ha tenido que tirar del once de gala para intentar resolver una situación que se la había complicado mucho en el minuto diez de partido con el gol de Aritz Elustondo en el descanso ha entrado Coutinho por se miedo que no ha estado nada bien el lateral portugués Valverde más adelante ha tirado de de Busquets al final de todos los titulares para remontar este partido con los GAL los de Luis Suárez y Vélez y como decíais con la colaboración de Rulli del portero de la Real aunque el gran protagonista del Barça sin duda sido Ter Stegen te ha hecho tres paradas decisivas con el uno cero en contra y gracias a ello pues el Barça ha podido después pasar del uno cero al uno dos y remontar este partido

Voz 17 39:24 me ha dicho Valverde que se marcha un pelín preocupa

Voz 0017 39:27 sí pero sabiendo que no es muy difícil ganar le han preguntado por el último cambio porque se ha marchado desvele ya entrado Arturo Arturo Vidal un cambio conservador para proteger al final el resultado Yes con mucho Ernesto Valverde

Voz 0588 39:41 muy poquito preocupado un poquito pero pero poco el año pasado perdíamos aquí dos cero y remontamos Si ganamos dos cuatro Esther del fútbol ya sabemos comer así que intentaremos corregir los problemas que hemos tenido y mantener lo bueno qué pues ha mostrado cómo era te preguntaban y decías que estás un poco preocupados sólo pero muy poquito poquito pero se leen elenco y casi pero por decirle que si vamos no sé cómo reciben esas críticas de yo no las leo cambio y ganas y es el Rey es un cambio estimable gana hoy estamos aquí con un cambio postura

Voz 0699 40:19 sí es simplemente porque en ese momento

Voz 0588 40:22 trial pues claro como va perdiendo nos mete un poco de presión y a ser no Sabrido poco arriba en tengo alguna ocasión pues bueno vale perfecto ahora eso va a seguir pasando eh con un cambio con dos o con tres

Voz 0699 40:34 un poquito preocupado pero seguramente cuando hayan terminado la jornada haya visto el partido de San Mamés será un poquito menos preocupado del poquito que estaba después de Anoeta

Voz 18 40:44 sí se molestaba Pacojo con la pregunta

Voz 0017 40:46 poco también pudo del cambio porque la verdad que ha sorprendido que hiciera este cambio hoy Valverde es el mismo cambio que hizo en Valladolid quitó Aden velé que estaba haciendo un poco el el jugador del partido hoy también ha sido protagonista marcando el segundo gol del Barça ya metido a Arturo Vidal teóricamente para controlar un poco más el encuentro pero al final ese cambio ha tenido el efecto contrario esto es lo que decía Ernesto Valverde hoy en zona mixta

Voz 18 41:12 hablado Jordi Alba que reconocía

Voz 0017 41:14 en qué tiene que mejorar ciertas cosas en defensa y entrar mejor sobre todo en los partidos destacaba mucho también Jordi Alba la actuación de Ter Stegen y al final valoraba así la victoria del Barça

Voz 0977 41:25 es un partido muy igualado al final pues se se decanta de de un lado para otro pues bueno por pequeños detalles Si yo ya a nuestro favor tampoco sufrió después del gol

Voz 0699 41:36 aparte luego segunda pues yendo

Voz 0977 41:39 vamos dos goles pues hemos bueno hemos tenido alguna contra en contra que que bueno Nos han podido meter un gol nuestro portero bueno para mí el mejor del mundo hasta o a la perfección oí una creo que era fuera juego no ha pitado pero pero bien hasta un grandísimo nivel Alba o no ahí

Voz 0699 41:55 es verdad que hoy ha sido como dice Dani día de medios centros pero también a reporteros ha sido noche de morteros tarde de porteros ha habido grandes actuaciones de de los porteros Ter Stegen y un hay un hay Simón bueno quiero decir habido muy buenas paradas en la jornada de hoy además reflexiones en las salas de prensa de los entrenadores interesantes hemos escucha hasta Simeone al principio de programa que ha estado sincero pero

Voz 9 42:22 Garitano ya es vencer al diez el el diez

Voz 0458 42:26 Roberto Ramajo muy buenas noches hola qué tal muy buenas Pacojó gastado vamos de chapó eh

Voz 22 42:31 si espectacular la verdad es que fíjate entornos la sensación es que la Real merecía por lo menos empatar frente al Barça incluso teníamos la sensación de injusticia con el resultado y así se lo hacíamos ver al propio entrenador de la Real Sociedad nos dejaba pues yo voy a decir paz difusos con su respuesta pero creo que también su respuesta es justa porque el fútbol es mucho más que tocarla pero también escucharle

Voz 0588 42:58 con todo Asier con todo lo que has comentado te parece justo la derrota frente al Barça sí porque el fútbol es eso el fútbol es eso no es solo en el juego combinativo si dejas Rubaie áreas hay hay Corner ahí faltas hay disputas hay segundas jugadas hay talento defensivo todo eso

Voz 23 43:16 eso es el fútbol no dominas eso ocurre esto justo cuando lo demás